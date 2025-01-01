- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CodePage
Получает информацию о номере кодовой страницы языка, установленного в терминале.
int CodePage() const
Возвращаемое значение
Номер кодовой страницы языка, установленного в клиентском терминале.
Примечание
Номер кодовой страницы языка определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_CODEPAGE).