CodePage

Получает информацию о номере кодовой страницы языка, установленного в терминале.

int  CodePage() const 

Возвращаемое значение

Номер кодовой страницы языка, установленного в клиентском терминале.

Примечание

Номер кодовой страницы языка определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_CODEPAGE).