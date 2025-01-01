ДокументацияРазделы
Получает информацию о размере свободной памяти, доступной процессу терминала/агента (в Mb).

int  MemoryTotal() const 

Возвращаемое значение

Размер свободной памяти, доступный процессу терминала (агента).

Примечание

Размер свободной памяти, доступный процессу терминала (агента), определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_MEMORY_TOTAL).