OpenCLSupport Получает информацию о версии OpenCL, поддерживаемой видеокартой. int OpenCLSupport() const Возвращаемое значение Версия OpenCL в виде 0x00010002 = "1.2". Значение 0 означает, что OpenCL не поддерживается. Примечание Версия OpenCL определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).