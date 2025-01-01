ДокументацияРазделы
Получает информацию о версии OpenCL, поддерживаемой видеокартой.

int  OpenCLSupport() const 

Возвращаемое значение

Версия OpenCL в виде 0x00010002 = "1.2". Значение 0 означает, что OpenCL не поддерживается.

Примечание

Версия OpenCL определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).