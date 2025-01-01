- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
DiskSpace
Получает информацию об объеме свободной памяти на диске для папки MQL5\Files терминала/агента (в Mb).
int MDiskSpace() const
Возвращаемое значение
Размер свободной дисковой памяти.
Примечание
Размер свободной памяти на диске определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_DISK_SPACE).