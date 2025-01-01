ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoDiskSpace 

Получает информацию об объеме свободной памяти на диске для папки MQL5\Files терминала/агента (в Mb).

int  MDiskSpace() const 

Возвращаемое значение

Размер свободной дисковой памяти.

Примечание

Размер свободной памяти на диске определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_DISK_SPACE).