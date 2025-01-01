- Флаги открытия файлов
- Свойства файлов
- Позиционирование внутри файла
- Использование кодовой страницы
- MessageBox
Константы диалогового окна MessageBox
Коды возврата функции MessageBox(). Если окно сообщения имеет кнопку Отмена (Cancel), то функция возвращает значение IDCANCEL при нажатой клавише ESC или кнопке Отмена (Cancel). Если окно сообщения не имеет кнопки Отмена (Cancel), нажатие ESC не дает никакого эффекта.
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
IDOK
|
1
|
Выбрана кнопка OK
|
IDCANCEL
|
2
|
Выбрана кнопка Отмена (Cancel)
|
IDABORT
|
3
|
Выбрана кнопка Прервать (Abort)
|
IDRETRY
|
4
|
Выбрана кнопка Повтор (Retry)
|
IDIGNORE
|
5
|
Выбрана кнопка Пропустить (Ignore)
|
IDYES
|
6
|
Выбрана кнопка Да (Yes)
|
IDNO
|
7
|
Выбрана кнопка Нет (No)
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
Выбрана кнопка Повторить (Try Again)
|
IDCONTINUE
|
11
|
Выбрана кнопка Продолжить (Continue)
Основные флаги функции MessageBox() определяют содержание и поведение диалогового окна. Это значение может быть комбинацией флагов из следующих групп флагов:
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
MB_OK
|
0x00000000
|
Окно сообщения содержит одну кнопку: OK. По умолчанию
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
Окно сообщения содержит две кнопки: OK и Cancel
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
Окно сообщения содержит три кнопки: Abort, Retry и Ignore
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
Окно сообщения содержит три кнопки: Yes, No и Cancel
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
Окно сообщения содержит две кнопки: Yes и No
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
Окно сообщения содержит две кнопки: Retry и Cancel
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
Окно сообщения содержит три кнопки: Cancel, Try Again, Continue
Для отображения иконки в окне сообщения необходимо определить дополнительные флаги:
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
Изображение знака STOP
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
Изображение вопросительного знака
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
Изображение восклицательного знака
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
Изображение, состоящее из строчного знака i в круге
Кнопки по умолчанию задаются следующими флагами:
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
Первая кнопка MB_DEFBUTTON1 - кнопка выбрана по умолчанию, если MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, или MB_DEFBUTTON4 не определены
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
Вторая кнопка - кнопка по умолчанию
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
Третья кнопка - кнопка по умолчанию
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
Четвертая кнопка - кнопка по умолчанию