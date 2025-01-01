Константы диалогового окна MessageBox

Коды возврата функции MessageBox(). Если окно сообщения имеет кнопку Отмена (Cancel), то функция возвращает значение IDCANCEL при нажатой клавише ESC или кнопке Отмена (Cancel). Если окно сообщения не имеет кнопки Отмена (Cancel), нажатие ESC не дает никакого эффекта.

Константа Значение Описание IDOK 1 Выбрана кнопка OK IDCANCEL 2 Выбрана кнопка Отмена (Cancel) IDABORT 3 Выбрана кнопка Прервать (Abort) IDRETRY 4 Выбрана кнопка Повтор (Retry) IDIGNORE 5 Выбрана кнопка Пропустить (Ignore) IDYES 6 Выбрана кнопка Да (Yes) IDNO 7 Выбрана кнопка Нет (No) IDTRYAGAIN 10 Выбрана кнопка Повторить (Try Again) IDCONTINUE 11 Выбрана кнопка Продолжить (Continue)

Основные флаги функции MessageBox() определяют содержание и поведение диалогового окна. Это значение может быть комбинацией флагов из следующих групп флагов:

Константа Значение Описание MB_OK 0x00000000 Окно сообщения содержит одну кнопку: OK. По умолчанию MB_OKCANCEL 0x00000001 Окно сообщения содержит две кнопки: OK и Cancel MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002 Окно сообщения содержит три кнопки: Abort, Retry и Ignore MB_YESNOCANCEL 0x00000003 Окно сообщения содержит три кнопки: Yes, No и Cancel MB_YESNO 0x00000004 Окно сообщения содержит две кнопки: Yes и No MB_RETRYCANCEL 0x00000005 Окно сообщения содержит две кнопки: Retry и Cancel MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006 Окно сообщения содержит три кнопки: Cancel, Try Again, Continue

Для отображения иконки в окне сообщения необходимо определить дополнительные флаги:

Константа Значение Описание MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND 0x00000010 Изображение знака STOP MB_ICONQUESTION 0x00000020 Изображение вопросительного знака MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING 0x00000030 Изображение восклицательного знака MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 0x00000040 Изображение, состоящее из строчного знака i в круге

Кнопки по умолчанию задаются следующими флагами: