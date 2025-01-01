ДокументацияРазделы
Константы диалогового окна MessageBox

Коды возврата функции MessageBox(). Если окно сообщения имеет кнопку Отмена (Cancel), то функция возвращает значение IDCANCEL при нажатой клавише ESC или кнопке Отмена (Cancel). Если окно сообщения не имеет кнопки Отмена (Cancel), нажатие ESC не дает никакого эффекта.

Константа

Значение

Описание

IDOK

1

Выбрана кнопка OK

IDCANCEL

2

Выбрана кнопка Отмена (Cancel)

IDABORT

3

Выбрана кнопка Прервать (Abort)

IDRETRY

4

Выбрана кнопка Повтор (Retry)

IDIGNORE

5

Выбрана кнопка Пропустить (Ignore)

IDYES

6

Выбрана кнопка Да (Yes)

IDNO

7

Выбрана кнопка Нет (No)

IDTRYAGAIN

10

Выбрана кнопка Повторить (Try Again)

IDCONTINUE

11

Выбрана кнопка Продолжить (Continue)

 

Основные флаги функции MessageBox() определяют содержание и поведение диалогового окна. Это значение может быть комбинацией флагов из следующих групп флагов:

Константа

Значение

Описание

MB_OK

0x00000000

Окно сообщения содержит одну кнопку: OK. По умолчанию

MB_OKCANCEL

0x00000001

Окно сообщения содержит две кнопки: OK и Cancel

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

Окно сообщения содержит три кнопки: Abort, Retry и Ignore

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

Окно сообщения содержит три кнопки: Yes, No и Cancel

MB_YESNO

0x00000004

Окно сообщения содержит две кнопки: Yes и No

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

Окно сообщения содержит две кнопки: Retry и Cancel

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

Окно сообщения содержит три кнопки: Cancel, Try Again, Continue

Для отображения иконки в окне сообщения необходимо определить дополнительные флаги:

Константа

Значение

Описание

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

Изображение знака STOP

MB_ICONQUESTION

0x00000020

Изображение вопросительного знака

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

Изображение восклицательного знака

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

Изображение, состоящее из строчного знака i в круге

Кнопки по умолчанию задаются следующими флагами:

Константа

Значение

Описание

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

Первая кнопка MB_DEFBUTTON1 - кнопка выбрана по умолчанию, если MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, или MB_DEFBUTTON4 не определены

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

Вторая кнопка - кнопка по умолчанию

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

Третья кнопка - кнопка по умолчанию

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

Четвертая кнопка - кнопка по умолчанию

 

 

 