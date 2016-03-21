В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позиций

Платформа MetaTrader 5 изначально создавалась для биржевой торговли с неттинговым учетом позиций. При неттинговом учете по одному финансовому инструменту можно иметь только одну позицию, поэтому все дальнейшие операции по нему ведут к изменению объема, закрытию или развороту существующей позиции. Чтобы расширить возможности трейдеров ритейл-форекса, в платформу добавлена вторая система учета — хеджинг. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Это позволяет реализовывать торговые стратегии с так называемым локированием — если цена пошла против трейдера, он имеет возможность открыть позицию в противоположном направлении.

Новая система учета аналогична используемой в MetaTrader 4, она будет привычна трейдерам. При этом они смогут использовать все преимущества пятой версии платформы — исполнение ордеров несколькими сделками (в том числе — частичное), мультивалютный и многопоточный тестер с поддержкой вычислительной сети MQL5 Cloud Network и многое другое.

Теперь на одном счете можно торговать на бирже, где используется неттинг и по одному инструменту можно иметь только одну позицию. При этом в той же платформе, но на другом счете можно торговать на форексе и использовать хеджирование.



Далее в статье будет подробно рассказано о неттинге и хеджинге, а также об изменениях, связанных с внедрением второй системы учета.







Учет позиций зависит от торгового счета



Тип учета позиций задается на уровне счета, он показывается в заголовке окна терминала, а также в журнале:





Чтобы открыть демо-счет с хеджингом, включите соответствующую опцию:



Для открытия реального счета с хеджингом обратитесь к вашему брокеру.







Неттинговая система



Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:



Если по инструменту существует позиция, при совершении сделки в том же направлении происходит наращивание объема этой позиции.

При совершении сделки в обратном направлении происходит уменьшение объема существующей позиции, ее закрытие (при совершении сделки в объеме, равном объему текущей позиции) либо разворот (если объем противоположной сделки больше текущей позиции).

При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.

Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:





Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.





Хеджинговая система



Эта система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций по одному и тому же инструменту, в том числе — разнонаправленных.



Если по торговому инструменту есть открытая позиция и трейдер совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.

Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:

Результатом исполнения этих сделок стало открытие двух отдельных позиций.





Влияние системы учета



В зависимости от системы учета позиций на счете, некоторые торговые функции платформы ведут себя по-разному:



Изменяются правила наследования Стоп Лосса и Тейк Профита.

Для закрытия позиции в системе неттинга достаточно совершить торговую операцию по тому же символу и в том же объеме, но в обратном направлении. Для закрытия позиции в системе хеджинга явно выберите команду "Закрыть позицию" в контекстном меню позиции.

В системе хеджинга невозможно развернуть позицию. Фактически будет осуществлено закрытие текущей позиции и открытие новой с остаточным объемом.

В системе хеджинга появляется новое условие для расчета маржи — Хеджированная маржа.





Новый тип торговой операции Close By



Для счетов с хеджинговым учетом позиций добавлен новый вид торговых операций — закрытие позиции встречной. Эта операция позволяет одновременно закрыть две разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту. Если встречные позиции имеют разное количество лотов, то открытым останется только один ордер из двух. Его объем будет равен разности лотов двух закрытых позиций, а направление позиции и цена открытия — большей (по объему) из закрываемых позиций.



По сравнению с одиночным закрытием двух позиций, закрытие встречной позволяет сэкономить трейдеру один спред:



При одиночном закрытии трейдер дважды платит спред: закрывает покупку по меньшей цене (Bid), а продажу — по большей (Ask).

При встречном закрытии для закрытия первой позиции используется цена открытия второй позиции, а для второй позиции — цена открытия первой.





При закрытии позиции встречной выставляется ордер типа "close by". В комментарии к нему указываются тикеты закрываемых позиций. Закрытие пары встречных позиций происходит двумя сделками типа "out by". Размер итоговой прибыли/убытка, полученного в результате закрытия обеих позиций, указывается только в одной сделке.





Особенности расчета маржи в хеджинговой системе учета позиций



При использовании хеджинговой системы учета позиций расчет маржи осуществляется по тем же формулам и принципам, что и при неттинговой системе. Однако при наличии нескольких позиций по одному и тому же инструменту есть особенности.

Позиции/ордера открыты в одном направлении

Для позиций суммируется объем, вычисляется средневзвешенная цена открытия. Полученные значения используется для расчета маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.

Для отложенных ордеров (при ненулевом коэффициенте маржи) маржа считается по отдельности.

Разнонаправленные позиции/ордера

Хеджированными, или перекрытыми, считаются позиции, открытые по одному и тому же инструменту, но в разных направлениях. Существуют два способа расчета маржи для таких позиций. Способ расчета определяется брокером.









Базовый расчет

По наибольшей стороне

Используется, если в поле "Хеджированная маржа" в спецификации контракта не указано "расчет по наибольшей стороне".



Расчет состоит из нескольких этапов:

Для неперекрытого объема

Для перекрытого объема (если указан размер хеджированной маржи)

Для отложенных ордеров Итоговый размер рассчитывается как сумма маржи, рассчитанной на каждом из этапов.



Расчет для неперекрытого объема

Рассчитывается суммарный объем по всем позициям и рыночным ордерам для каждой из сторон — buy и sell.

Для каждой стороны рассчитывается средневзвешенная цена открытия позиций и рыночных ордеров: (цена открытия позиции или ордера 1 * объем позиции или ордера 1 + ... + цена открытия позиции или ордера N * объем позиции или ордера N) / (объем позиции или ордера 1 + ... + объем позиции или ордера N).

Вычисляется неперекрытый объем (из объема большей стороны вычитается меньший).

Используя рассчитанный объем и средневзвешенную цену, производится расчет маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.

При учете коэффициента маржи и конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение коэффициента и курса.

Расчет для перекрытого объема

Используется, если в спецификации контракта указано значение "Хеджированная маржа". В этом случае маржа взимается и для перекрытого и для неперекрытого объема.



Если для инструмента задана первоначальная маржа, то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).



Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в поле "Хеджированная" указывается размер контракта. Расчет маржи осуществляется по формуле, соответствующей типу инструмента, с использованием указанного размера контракта. Например, есть две позиции Buy EURUSD 1 lot и Sell EURUSD 1 lot, размер контракта равен 100 000. Если в поле "Хеджированная" указать значение 100 000, то за обе позиции маржа будет взята как за 1 лот. Если указать 0, то за перекрытый объем маржа взиматься не будет.



За каждый перекрытый лот позиций маржа взимается в соответствии со значением, указанным в поле "Хеджированная маржа" в спецификации контракта:

Вычисляется перекрытый объем по всем открытым позициями и рыночным ордерам (из объема большей стороны вычитается неперекрытый).

Рассчитывается средневзвешенная цена открытия позиций и рыночных ордеров: (цена открытия позиции или ордера 1 * объем позиции или ордера 1 + ... + цена открытия позиции или ордера N * объем позиции или ордера N) / (объем позиции или ордера 1 + ... + объем позиции или ордера N).

Используя рассчитанный объем, средневзвешенную цену и размер хеджированной маржи, производится расчет маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.

При учете коэффициента маржи и конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение коэффициента и курса.

Расчет для отложенных ордеров

Рассчитывается маржа по каждому типу отложенных ордеров (отдельно для Buy Limit, отдельно для Sell Limit и т.д.).

При учете коэффициента маржи и конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение коэффициента и курса для каждого типа отложенных ордеров. Используется, если в поле "Хеджированная маржа" в спецификации контракта указано "расчет по наибольшей стороне".

Рассчитывается маржа для короткой и для длинной стороны по всем открытым позициям и рыночным ордерам.

Рассчитывается маржа по каждому типу отложенных ордеров (отдельно для Buy Limit, отдельно для Sell Limit и т.д.).

Суммируется маржа по длинной стороне: длинные позиции и рыночные ордера + длинные отложенные ордера.

Суммируется маржа по короткой стороне: короткие позиции и рыночные ордера + короткие отложенные ордера.

В качестве итогового размера маржи используется наибольшее из рассчитанных значений.





Изменения в MQL5



Теперь у всех позиций есть собственный уникальный тикет. Как правило, он совпадает с тикетом ордера, которым позиция была открыта. Всем ранее открытым позициям тикет будет назначен автоматически после обновления на новую версию терминала.

При модификации или закрытии позиции в системе хеджинга обязательно указывайте ее тикет (MqlTradeRequest::ticket). В системе неттинга тикет также можно указывать, однако идентификация позиции осуществляется по имени символа.





MqlTradeRequest

В структуру торгового запроса MqlTradeRequest добавлено два новых поля:

position — тикет позиции. Следует заполнять при изменении и закрытии позиции для ее однозначной идентификации. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого позиция была открыта.

position_by — тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении.



struct MqlTradeRequest { ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; ulong magic; ulong order; string symbol; double volume; double price; double stoplimit; double sl; double tp; ulong deviation; ENUM_ORDER_TYPE type; ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; datetime expiration; string comment; ulong position; ulong position_by; };

MqlTradeTransaction



В структуру торговой транзакции MqlTradeTransaction добавлены два аналогичных поля:

position — тикет позиции, на которую повлияла транзакция. Заполняется для транзакций, касающихся обработки рыночных ордеров (TRADE_TRANSACTION_ORDER_* кроме TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, где тикет позиции еще не присвоен) и истории ордеров (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*).



position_by — тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении. Заполняется только для ордеров на закрытие позиции встречной (close by) и сделок на закрытие встречной (out by).



struct MqlTradeTransaction { ulong deal; ulong order; string symbol; ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type; ENUM_ORDER_TYPE order_type; ENUM_ORDER_STATE order_state; ENUM_DEAL_TYPE deal_type; ENUM_ORDER_TYPE_TIME time_type; datetime time_expiration; double price; double price_trigger; double price_sl; double price_tp; double volume; ulong position; ulong position_by; };





PositionGetTicket

Новая функция PositionGetTicket возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций и автоматически выбирает эту позицию для дальнейшей работы с ней при помощи функций PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.

ulong PositionGetTicket ( int index );





PositionSelectByTicket



Новая функция PositionSelectByTicket выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету.

bool PositionSelectByTicket ( ulong ticket );





PositionSelect

PositionSelect выбирает позицию по имени символа для дальнейшей работы с ней при помощи функций PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString. В хеджинговой системе учета, где по одному символу может быть несколько позиций, функция выберет позицию с наименьшим тикетом.







ACCOUNT_MARGIN_MODE

Новое свойство ACCOUNT_MARGIN_MODE позволяет получить режим расчета маржи и учета позиций на счете:

Идентификатор

Описание

ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING

Используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме "неттинг" (по одному символу может быть только одна позиция). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE

Используется для биржевого рынка. Расчет маржи осуществляется на основе дисконтов, указанных в настройках инструментов. Дисконты устанавливаются брокером, однако не могут быть ниже значений, определенных биржей.

ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING

Используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций ("хеджинг", по одному символу может быть несколько позиций). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) и с учетом наличия нескольких позиций по одному символу.







SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Новое свойство SYMBOL_MARGIN_HEDGED позволяет получить размер хеджированной маржи по торговому инструменту. Особенности расчета маржи при хеджинговой системе учета приведены выше.





Новые торговые константы

В связи с добавлением нового типа торговой операции "Закрытие встречной" появились новые торговые свойства:



TRADE_ACTION_CLOSE_BY — новый тип торговой операции — закрытие позиции встречной.

ORDER_TYPE_CLOSE_BY — новый тип ордера — закрыть позицию встречной.

ORDER_POSITION_BY_ID — новое свойство ордера — тикет встречной позиции, которая используется для закрытия текущей.

DEAL_ENTRY_OUT_BY — новый тип сделки — закрытие позиции встречной.





Хеджинг и MQL5 Cloud Network — дополнительный бонус



Теперь с помощью MetaTrader 5 можно торговать как на биржевых рынках, так и на популярном ритейл-форексе с хеджингом. А разработчики автоматических систем, использующие хеджирование, получили еще одно важное преимущество - теперь к их услугам не только многопоточный тестер, но и мощности распределенной сети вычислений MQL5 Cloud Network.



Обновляйтесь и используйте новые возможности!