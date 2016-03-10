Рецепты MQL5 - Программируем скользящие каналы

Введение

Общеизвестно, что направление рыночной цены может быть выраженным, и тогда на графике присутствует тренд, а может, по сути, и отсутствовать, и тогда на графике будет флэт. Считается, что при флэте хорошо работают технические индикаторы, входящие в семейство осцилляторов. Однако и при тренде может существовать некоторый диапазон, в пределах которого колеблется цена.

В этой статье я попробую осветить динамический способ построения равноудалённых каналов, которые часто называют скользящими. Нужно сказать, что одна из самых популярных стратегий по таким каналам — стратегия Виктора Баришпольца. Мы коснёмся тех ее аспектов, которые связаны с правилами создания скользящих каналов. Также мы попробуем расширить эти правила, что, по мнению автора, сделает систему каналов более гибкой.









1. Основы построения равноудалённого канала

Для начала поработаем со схемами, которые будут основой для программирования равноудалённого канала. Здесь я порекомендовал бы обратиться к справке по инструменту технического анализа «Равноудалённый канал».

Как известно, канал строится по трём точкам, каждая из которых имеет ценовую и временную координаты. Для начала уделим внимание временным координатам точек, так как их последовательность влияет на тип канала. Для примера возьмём канал, основная линия которого строится по двум локальным минимумам. Третья точка будет отвечать за локальный максимум. Расположение точек может служить критерием для типизации канала.

При отрисовке канала не используются ни лучи влево, ни лучи вправо, если не сказано иное.



Первый тип касается случая, когда появляется сначала минимум, потом максимум, затем снова минимум. Схематично такую ситуацию можно представить как на Рис.1.

Рис.1 Первый тип набора точек, схема

На ценовом графике первый тип выглядит следующим образом (Рис.2).

Рис.2 Первый тип набора точек, ценовой график

Второй тип — случай, когда на графике последовательно появляются максимум, минимум и снова минимум (Рис.3).

Рис.3 Второй тип набора точек, схема

Локальный максимум, появляющийся вначале, станет в итоге третьей точкой. Следующая за ним пара минимумов образует основную линию.

Третий тип строится по схеме «минимум-минимум-максимум». В этом случае основная линия ждёт, когда будет сформирован локальный максимум (Рис.4).

Рис.4 Третий тип набора точек, схема

Два последних типа — скорее частные случаи.

Четвёртый вариант получается, когда третья и первая точки совпадают по времени построения. (Рис.5).

Рис.5 Четвёртый тип набора точек, схема

И пятый тип – случай, когда совпадают временные координаты второй и третьей точек (Рис.6).

Рис.6 Пятый тип набора точек, схема





С пятью такими типами равноудалённых каналов нам и предстоит работать. В следующем разделе постараемся запрограммировать точки, по которым строятся линии канала.









2. Вспомогательные типы данных

Чаще всего точки, которые берутся для отображения трендовых линий канала, — это фракталы. Тогда такая точка является одновременно и фракталом, и основой для проведения прямой линии.

Попробуем обобщить и закодировать фрактальные точки с помощью ООП-инструментария.





2.1 Класс фрактальной точки

Функционал этого класса — отвечать за точку, входящую в число тех, по которым строится равноудалённый канал.

Назовём указанный класс CFractalPoint и, в лучших традициях языка MQL5, привяжем его отношением наследования к классу-интерфейсу CObject.



class CFractalPoint : public CObject { private : datetime m_date; double m_value; ENUM_EXTREMUM_TYPE m_extreme_type; int m_idx; public : void CFractalPoint( void ); void CFractalPoint( datetime _date, double _value, ENUM_EXTREMUM_TYPE _extreme_type, int _idx); void ~CFractalPoint( void ){}; datetime Date( void ) const { return m_date;}; double Value( void ) const { return m_value;}; ENUM_EXTREMUM_TYPE FractalType( void ) const { return m_extreme_type;}; int Index( void ) const { return m_idx;}; void Date( const datetime _date) {m_date=_date;}; void Value( const double _value) {m_value=_value;}; void FractalType( const ENUM_EXTREMUM_TYPE extreme_type) {m_extreme_type=extreme_type;}; void Index( const int _bar_idx){m_idx=_bar_idx;}; void Copy( const CFractalPoint &_source_frac); void Print ( void ); };

Класс имеет 4 члена для передачи данных:

m_date — временная координата точки на графике; m_value — ценовая координата точки на графике; m_extreme_type – тип экстремума; m_idx – индекс.

За тип экстремума будет отвечать перечисление ENUM_EXTREMUM_TYPE:

enum ENUM_EXTREMUM_TYPE { EXTREMUM_TYPE_MIN= 0 , EXTREMUM_TYPE_MAX= 1 , };

Основная задача методов класса CFractalPoint — обеспечивать получение или обновление значений приватных членов, перечисленных выше.



К примеру, создадим программным образом фрактальную точку для указанной на Рис.7 свечи от 26.01.2016 08:00 на графике EURUSD, H4. Фрактал образовался на максимуме свечи по цене 1,08742.

Рис.7 Пример фрактала

Вот так может выглядеть код для обработки поставленной задачи.

datetime pnt_date= D'26.01.2016 08:00' ; double pnt_val= 1.08742 ; ENUM_EXTREMUM_TYPE pnt_type=EXTREMUM_TYPE_MAX; int pnt_idx= 0 ; CFractalPoint myFracPoint(pnt_date,pnt_val,pnt_type,pnt_idx); myFracPoint. Print ();

В журнале получим такую распечатку:

---=== Данные фрактальной точки ===--- Дата: 2016.01 . 26 08 : 00 Цена: 1.08742 Тип: EXTREMUM_TYPE_MAX Индекс: 0

Такая запись означает, что фрактальная точка была найдена на баре от 26 января 2016 по цене 1,08742. Этот фрактал является локальным максимумом. Нулевой индекс указывает, что в наборе аналогичных точек данная будет первой.

2.2 Класс набора фрактальных точек

Теперь можно перейти к созданию совокупности фрактальных точек, на основании которой и будем строить равноудалённый канал. Создадим для этого класс CFractalSet, который будет выявлять и собирать эти точки в набор.

Данный класс будет включён в состав советника, а не индикатора, поэтому каналы будут относиться не к буферам индикатора, а к графическим объектам типа CChartObjectChannel.

Класс CFractalSet — потомок класса Стандартной библиотеки CArrayObj. Я выбрал защищенный тип наследования, чтобы сделать интерфейс класса узкоспециализированным.



class CFractalSet : protected CArrayObj { private : ENUM_SET_TYPE m_set_type; int m_fractal_num; int m_fractals_ha; CisNewBar m_new_bar; CArrayObj m_channels_arr; color m_channel_colors[ 4 ]; bool m_is_init; int m_prev_frac_num; int m_bars_beside; int m_bars_between; bool m_to_delete_prev; bool m_is_alt; ENUM_RELEVANT_EXTREMUM m_rel_frac; bool m_is_array; int m_line_wid; bool m_to_log; public : void CFractalSet( void ); void CFractalSet( const CFractalSet &_src_frac_set); void ~CFractalSet( void ){}; void operator =( const CFractalSet &_src_frac_set); bool Init( int _prev_frac_num, int _bars_beside, int _bars_between= 0 , bool _to_delete_prev= true , bool _is_alt= false , ENUM_RELEVANT_EXTREMUM _rel_frac=RELEVANT_EXTREMUM_PREV, bool _is_arr= false , int _line_wid= 3 , bool _to_log= true ); void Deinit( void ); void Process( void ); CChartObjectChannel *GetChannelByIdx( const int _ch_idx); int ChannelsTotal( void ) const { return m_channels_arr.Total();}; private : int AddFrac( const int _buff_len); int CheckSet( const SFracData &_fractals[]); ENUM_SET_TYPE GetTypeOfSet( void ) const { return m_set_type;}; void SetTypeOfSet( const ENUM_SET_TYPE _set_type) {m_set_type=_set_type;}; bool PlotChannel( void ); bool Crop( const uint _num_to_crop); void BubbleSort( void ); };





Перечислим члены для этого класса.



m_set_type – тип набора точек. Ниже рассмотрим перечисление, отвечающее за классификацию наборов;

m_fractal_num – фиксированное число точек, попадающих в набор; m_fractals_ha – хэндл фрактального индикатора;

m_new_bar – объект нового бара; m_channels_arr – объект массива указателей; m_channel_colors[4] — массив цветов для отображения каналов; m_is_init — флаг инициализации.

Затем идёт блок членов, отвечающих за настройки канала. m_prev_frac_num — число предыдущих фракталов, используемых для построения самого первого канала. Если точек будет 3, то канал построится сразу после инициализации; m_bars_beside — число баров слева/справа от фрактала. Если указать, например, 5, то всего для поиска фрактала будут использоваться 11 баров; m_bars_between — число промежуточных баров. Т.е. это своего рода минимум баров, которые должны присутствовать между соседними фрактальными точками; m_to_delete_prev — разрешение на удаление предыдущих каналов; m_is_alt — флаг использования альтернативного индикатора фракталов; m_rel_frac — выбор актуальной точки. Если промежуточных баров было недостаточно, то тип этой точки укажет, какой из баров нужно пропустить; m_is_array — флаг отрисовки луча; m_line_wid — толщина линии; m_to_log — флаг логирования.

Перечисление, которое обрабатывает типы набора точек, представлено так:

enum ENUM_SET_TYPE { SET_TYPE_NONE= 0 , SET_TYPE_MINMAX= 1 , SET_TYPE_MAXMIN= 2 , };

В этом примере значение SET_TYPE_MAXMIN соответствует такой очерёдности фрактальных точек: максимальная, потом минимальная, и снова максимальная (Рис.8).

Рис.8 Набор типа «макс-мин-макс»

Оговорюсь сразу, что очерёдность точек соблюдать получается не всегда. Бывает так, что за одним минимумом следует второй. В качестве примера можно вспомнить третий тип набора точек, описанный в первом разделе (Рис.4). В любом случае, будем считать, что набор полноценный, если в нём есть либо пара минимумов и максимум, либо пара максимумов и минимум.

Перечисление, которое обрабатывает типы актуальной точки, имеет такой вид:

enum ENUM_RELEVANT_EXTREMUM { RELEVANT_EXTREMUM_PREV= 0 , RELEVANT_EXTREMUM_LAST= 1 , };

Перейдем к методам. Сначала перечислим обработчики.



Init () – проводит инициализацию набора. Метод отвечает за корректное начало работы объекта, представляющего набор фрактальных точек. Deinit() - проводит деинициализацию набора. Process() – контролирует ценовой поток. По сути, именно этот метод идентифицирует точки и отображает канал.

Сервисные методы:

AddFrac() — добавляет в набор фрактальные точки. CheckSet() – проверяет текущее состояние набора. PlotChannel() – отрисовывает равноудалённый канал. Crop() – подрезает набор. BubbleSort() — сортирует точки в наборе по времени их появления.



2.3 Дополнительные возможности построения канала

Ещё раз напомню, что при построении канала и обращении к его свойствам использовался класс Стандартной библиотеки CChartObjectChannel. Рассмотрим некоторые моменты, алгоритмическая реализация которых может сделать систему автоматического построения каналов более гибкой.





2.3.1 Синхронизация линий



Удобнее всего визуально оценивать график с каналами в тот момент, когда обе линии канала начинаются на одном и том же баре. Формально такому подходу соответствует четвёртый тип канала (Рис.5). Естественно, что каналы могут относиться и к другим типам. Поэтому в методе CFractalSet::PlotChannel() ценовые и временные координаты фрактальных точек модифицируются, чтобы тип канала стал четвёртым. При этом важно (это реализовано), чтобы сохранялся наклон канала и его ширина.

Рассмотрим следующий равноудалённый канал на ценовом графике (Рис.9).







Рис.9 Равноудалённый канал по исходным точкам

Оговорюсь сразу, что он строился вручную. Здесь есть такие фрактальные точки:

$1.05189 от 2015.12.03 (минимум); $1.07106 от 2016.01.05 (минимум); $1.10594 от 2016.01.05 (максимум).

Если отобразить подобный канал с помощью класса CFractalSet, то получим такую картину (Рис.10).









Рис.10 Равноудалённый канал по расчётным точкам

Различия, пусть и незначительные, заключаются в том, что на Рис.10 построение канала идёт по расчётным точкам. Рассчитывается ценовое и временное значения второй и третьей точек. Последняя точка должна совпадать по координате времени с первой.



Задачу отрисовки канала по расчётным точкам я разбиваю на 2 части.



Первая часть касается временных координат — определяются начало и конец канала. В указанном методе есть такой блок кода:

int first_date_idx= ArrayMinimum (times); if (first_date_idx< 0 ) { Print ( "Ошибка получения координаты времени!" ); m_channels_arr.Delete(m_channels_arr.Total()- 1 ); return false ; } datetime first_point_date=times[first_date_idx]; datetime dates[]; if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,dates)!= 1 ) { Print ( "Ошибка получения времени последнего бара!" ); m_channels_arr.Delete(m_channels_arr.Total()- 1 ); return false ; } datetime last_point_date=dates[ 0 ];

Таким образом, все точки будут иметь такие значения координат времени:

times[ 0 ]=times[ 2 ]=first_point_date; times[ 1 ]=last_point_date;

Вторая часть задачи касается ценовых координат — определяется новая цена либо для третьей точки, либо для первой.

Сначала определим, как быстро изменяется цена линий канала от бара к бару и куда направлен сам канал — вверх или вниз.

datetime bars_dates[]; int bars_between= CopyTime ( _Symbol , _Period , times[ 0 ],times[ 1 ],bars_dates ); if (bars_between< 2 ) { Print ( "Ошибка получения числа баров между точками!" ); m_channels_arr.Delete(m_channels_arr.Total()- 1 ); return false ; } bars_between-= 1 ; double price_differential= MathAbs (prices[ 0 ]-prices[ 1 ]); double price_speed=price_differential/bars_between; bool is_up=(prices[ 0 ]<prices[ 1 ]);





Теперь можно обновить ценовые координаты точек. Здесь важно знать, какая точка была образована раньше. Кроме того, нужно знать, куда направлен канал — вверх или вниз:

if (times[ 0 ]!=times[ 2 ]) { datetime start,end; start=times[ 0 ]; end=times[ 2 ]; bool is_3_point_earlier= false ; if (times[ 2 ]<times[ 0 ]) { start=times[ 2 ]; end=times[ 0 ]; is_3_point_earlier= true ; } int bars_between_1_3= CopyTime ( _Symbol , _Period , start,end,bars_dates ); if (bars_between_1_3< 2 ) { Print ( "Ошибка получения числа баров между точками!" ); m_channels_arr.Delete(m_channels_arr.Total()- 1 ); return false ; } bars_between_1_3-= 1 ; if (is_up) { if (is_3_point_earlier) prices[ 0 ]-=(bars_between_1_3*price_speed); else prices[ 2 ]-=(bars_between_1_3*price_speed); } else { if (is_3_point_earlier) prices[ 0 ]+=(bars_between_1_3*price_speed); else prices[ 2 ]+=(bars_between_1_3*price_speed); } }

В нашем примере раньше образовалась первая точка, значит, нужно обновить цену третьей.

И в завершение обновляем координаты второй точки:

if (times[ 1 ]<last_point_date) { datetime dates_for_last_bar[]; bars_between= CopyTime ( _Symbol , _Period ,times[ 1 ],last_point_date,dates_for_last_bar); if (bars_between< 2 ) { Print ( "Ошибка получения числа баров между точками!" ); m_channels_arr.Delete(m_channels_arr.Total()- 1 ); return false ; } bars_between-= 1 ; if (is_up) prices[ 1 ]+=(bars_between*price_speed); else prices[ 1 ]-=(bars_between*price_speed); }

Тогда получим:

$1.05189 от 2015.12.03 (минимум); $1.10575 от 2016.02.26 (расчётное значение); $1.09864 от 2015.12.03 (расчётное значение).

Канал может отрисовываться как без использования лучей вправо, так и с ними. Однако эта опция касается только текущего канала. Все прошлые объекты каналов на графике будут лишены лучей вправо.





2.3.2 Учёт прошлых фрактальных точек

В класс CFractalSet добавлена опция обращения в историю и поиск там фрактальных точек по заданным параметрам. Такая возможность используется только при инициализации экземпляра класса. Вспомним, что за число "точек из прошлого" (их может быть от 0 до 3) отвечает член m_prev_frac_num.



Рассмотрим пример (Рис.11). Допустим, что сразу же при инициализации советника TestChannelEA нужно найти несколько фрактальных точек на графике. Такими могут быть фракталы, обозначенные соответствующими цифрами.





Рис.11 Фрактальные точки при инициализации



Если возьмём все три точки, то построим канал (Рис.12).

Рис.12 Первый канал, построенный при инициализации





В журнале видим запись:

2016.02 . 25 15 : 49 : 23.248 TestChannelEA (EURUSD.e,H4) Добавлено предыдущих фракталов: 3

Несложно заметить, что точки добавляются в набор справа налево. А канал строится по точкам, которые должны собираться слева направо. Приватный метод сортировки CFractalSet::BubbleSort() как раз и позволяет упорядочить точки до отрисовки самого канала.

Блок кода, отвечающий за набор точек при инициализации в методе CFractalSet::Init(), представлен следующим образом:

if (m_prev_frac_num> 0 ) { bool synchronized= false ; int attempts= 0 ; while (attempts< 10 ) { if ( SeriesInfoInteger ( _Symbol , 0 , SERIES_SYNCHRONIZED )) { synchronized= true ; break ; } attempts++; Sleep ( 50 ); } if (!synchronized) { Print ( "Не удалось получить количество баров на " , _Symbol ); return false ; } int curr_bars_num= Bars ( _Symbol , _Period ); if (curr_bars_num> 0 ) { PrintFormat ( "Количество баров в истории терминала по символу-периоду на данный момент: %d" , curr_bars_num); } double Ups[]; int i,copied= CopyBuffer (m_fractals_ha, 0 , 0 ,curr_bars_num,Ups); if (copied<= 0 ) { Sleep ( 50 ); for (i= 0 ;i< 100 ;i++) { if ( BarsCalculated (m_fractals_ha)> 0 ) break ; Sleep ( 50 ); } copied= CopyBuffer (m_fractals_ha, 0 , 0 ,curr_bars_num,Ups); if (copied<= 0 ) { Print ( "Не удалось скопировать верхние фракталы. Error = " , GetLastError (), "i=" ,i, " copied= " ,copied); return false ; } else { if (m_to_log) Print ( "Удалось скопировать верхние фракталы." , " i = " ,i, " copied = " ,copied); } } else { if (m_to_log) Print ( "Удалось скопировать верхние фракталы. ArraySize = " , ArraySize (Ups)); } int prev_fracs_num=AddFrac(curr_bars_num- 1 ); if (m_to_log) if (prev_fracs_num> 0 ) PrintFormat ( "Добавлено предыдущих фракталов: %d" ,prev_fracs_num); if (prev_fracs_num== 3 ) if (! this .PlotChannel()) Print ( "Не удалось отобразить канал!" ); }

Его можно разделить на 3 подблока:

загрузка истории котировок; обсчёт данных фрактального индикатора; добавление фрактальных точек в набор.

Таким образом, в момент инициализации может быть отрисован канал. На это потребуется некоторое время, особенно в случаях, если данные графика не синхронизированы с серверными.

2.3.3 Учёт баров между соседними фрактальными точками

На предыдущих графиках используемые фрактальные точки (первая и вторая, а также третья и четвёртая) расположены рядом друг с другом. Можно добавить своего рода фильтр, который будет отсеивать ближайшие точки. Таким может выступать член m_bars_between - число промежуточных баров между соседними точками. Если задать это число равным 1, то вторая точка не попадёт в набор, и ее место займет та, которая на данный момент третья.

Рис.13 Первый канал с учётом промежуточных баров



Построим канал при условии, что между соседними фрактальными точками будет как минимум 1 бар (Рис.13). Получается, что нужно пропустить точку, следующую за первой, и точку, следующую за второй. Они выделены жёлтыми ярлычками.

Например, при логировании первая пропущенная точка будет иметь такую запись в журнале:

2016.02 . 25 16 : 11 : 48.037 TestChannelEA (EURUSD.e,H4) Предыдущая точка будет пропущена: 2016.02 . 24 12 : 00 2016.02 . 25 16 : 11 : 48.037 TestChannelEA (EURUSD.e,H4) Промежуточных баров недостаточно. Будет пропущена одна точка.

Тогда искомый канал станет узким и, скорее всего, не особенно функциональным с точки зрения трейдера.

Что касается кода, то проверка на допустимое число промежуточных баров осуществляется в теле приватного метода CFractalSet::CheckSet().

if (m_bars_between> 0 ) { curr_fractal_num= this .Total(); if (curr_fractal_num> 0 ) { CFractalPoint *ptr_prev_frac= this .At(curr_fractal_num- 1 ); if ( CheckPointer (ptr_prev_frac)!= POINTER_DYNAMIC ) { Print ( "Ошибка получения объекта фрактальной точки из набора!" ); return - 1 ; } datetime time1,time2; time1=ptr_prev_frac.Date(); time2=ptr_temp_frac.Date(); datetime bars_dates[]; int bars_between= CopyTime ( _Symbol , _Period , time1,time2,bars_dates ); if (bars_between< 0 ) { Print ( "Ошибка получения данных времени открытия баров!" ); return - 1 ; } bars_between-= 2 ; if (bars_between>= 0 ) if (bars_between<m_bars_between) { bool to_delete_frac= false ; if (m_to_log) Print ( "Промежуточных баров недостаточно. Будет пропущена одна точка." ); } } }

Переменная bars_between принимает число баров между двумя соседними фрактальными точками. Если её значение меньше допустимого, то точка пропускается. Какая именно — текущая либо предыдущая — мы узнаем из следующего раздела.

2.3.4 Выбор актуальной фрактальной точки

В том случае, когда промежуточных баров недостаточно и одну из точек придётся проигнорировать, можно указать, какая именно точка будет пропущена. В примере выше пропускалась более старшая по времени появления точка, т.к. актуальной фрактальной точкой считалась последняя. Давайте сделаем актуальной точкой предыдущую и посмотрим, что из этого получится (Рис.14).

Рис.14 Первый канал с учётом промежуточных баров и предыдущей актуальной точки



Например, для первой пропущенной точки в журнале получим такую запись:

2016.02 . 25 16 : 46 : 06.212 TestChannelEA (EURUSD.e,H4) Текущая точка будет пропущена: 2016.02 . 24 16 : 00 2016.02 . 25 16 : 46 : 06.212 TestChannelEA (EURUSD.e,H4) Промежуточных баров недостаточно. Будет пропущена одна точка.

Возможно, настоящий канал выглядит более полезным, поскольку ограничивает все соседние бары. Но заранее сложно сказать, какая актуальная точка — предыдущая или последняя — станет более продуктивной при отрисовке канала.

Если заглянем в код (а это всё тот же блок кода в теле приватного метода CFractalSet::CheckSet()), то увидим, что на поведение метода влияют два фактора: выбранный тип актуальной точки и флаг инициализации.



if (bars_between<m_bars_between) { bool to_delete_frac= false ; if (m_to_log) Print ( "Промежуточных баров недостаточно. Будет пропущена одна точка." ); if (m_rel_frac==RELEVANT_EXTREMUM_PREV) { datetime curr_frac_date=time2; if (m_is_init) { continue ; } else { to_delete_frac= true ; curr_frac_date=time1; } if (m_to_log) { PrintFormat ( "Текущая точка будет пропущена: %s" , TimeToString (curr_frac_date)); } } else { datetime curr_frac_date=time1; if (m_is_init) { to_delete_frac= true ; } else { curr_frac_date=time2; } if (m_to_log) PrintFormat ( "Предыдущая точка будет пропущена: %s" , TimeToString (curr_frac_date)); if (curr_frac_date==time2) continue ; } if (to_delete_frac) { if (! this .Delete(curr_fractal_num- 1 )) { Print ( "Ошибка удаления последней точки в наборе!" ); return - 1 ; } } }

В следующем разделе посмотрим на совокупность равноудалённых каналов, варьируя параметры которых, можно получить образ ценового скольжения.

3. Автоматическое построение скользящих каналов

Чтобы протестировать отрисовку каналов, была создана версия советника под названием ChannelsPlotter. Результат работы советника представлен на Рис.15. Очевидно, что на основе обычных фракталов и при отсутствии явного тренда на рынке каналы начинают "мельтешить". Поэтому была добавлена возможность использовать альтернативный индикатор фракталов, где задаётся любое другое число соседних с экстремумом баров. Сам индикатор X-bars Fractals был заимствован из базы исходных кодов.

Рис.15 Скользящие каналы по обычным фракталам

Если запустить советник с выбором альтернативного индикатора фракталов, то удовлетворительный результат дает увеличение в нём числа баров, образующих группу для определения экстремума. Так, если будем искать фрактал в группе из 23 баров, то картинка может быть такой, как на Рис.16.



Рис.16 Скользящие каналы по альтернативным фракталам







Таким образом, чем меньше соседних баров участвуют в определении фрактала, тем больше будет "канального" шума на ценовом графике.











Заключение

В этой статье я постарался представить способ программирования системы равноудалённых каналов. Были рассмотрены некоторые нюансы построения каналов. За основу была взята идея Виктора Баришпольца. В следующей статье мы рассмотрим торговые сигналы, генерируемые скользящими каналами.

Расположение файлов:

