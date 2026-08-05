Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 41): Стратегия Candle Range Theory (CRT) — накопление, манипуляция и распределение (AMD)

Введение

В предыдущей статье (часть 40) мы разработали на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) торговую систему по уровням коррекции Фибоначчи. Она рассчитывала уровни коррекции по диапазону дневной свечи или по массиву баров за заданную глубину истории, определяла бычий или медвежий сетап, открывала сделки при пересечении ценой заданных уровней и при необходимости закрывала позиции при новом расчёте уровней Фибоначчи. В части 41 мы разработаем торговую систему на основе стратегии Candle Range Theory (CRT), включающую фазы накопления, манипуляции и распределения (Accumulation, Manipulation, Distribution, AMD).

Система определяет диапазоны накопления на заданном таймфрейме, выявляет пробои с необязательной фильтрацией по глубине манипуляции и подтверждает разворот по закрытиям баров перед входом в сделку в фазе распределения. Она поддерживает динамический или статический расчёт Stop Loss и Take Profit на основе соотношения риска и прибыли, необязательный трейлинг-стоп и ограничение количества позиций в каждом направлении. Фазы отображаются на графике с помощью цветных прямоугольников, уровней и текстовых подписей. Рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у нас будет работоспособная стратегия MQL5 для торговли по стратегии Candle Range Theory с фазами AMD, готовая к дальнейшей настройке. Приступим!





Принцип работы стратегии Candle Range Theory (CRT)

Стратегия Candle Range Theory (CRT) — это стратегия Price Action, направленная на выявление ключевых фаз внутри диапазона свечи для поиска разворотных сделок с высокой вероятностью. Движение рынка разделяется на три основные фазы: накопление, когда цена консолидируется в заданном диапазоне, что часто указывает на накопление позиций институциональными участниками; манипуляцию, когда цена ненадолго выходит за границы диапазона, чтобы заманить трейдеров в ловушку и выбить слабые позиции; и распределение, когда после подтверждённого возврата в диапазон начинается основное направленное движение. Подход основан на предположении, что значительные пробои нередко оказываются ложными движениями для сбора ликвидности, после которых следует сильное движение в противоположную сторону.

В бычьем сетапе мы используем диапазон свечи, закрывшейся ростом, ожидаем пробой вниз в фазе манипуляции для снятия стоп-приказов ниже минимума и открываем позицию на покупку после подтверждённого возврата цены обратно в диапазон выше минимума, рассчитывая на восходящее распределение. В медвежьем сетапе диапазон задаётся свечой, закрывшейся снижением; затем ожидается пробой выше максимума в фазе манипуляции, а позиция на продажу открывается после возврата цены обратно в диапазон ниже максимума с расчётом на нисходящее распределение. Фильтр минимальной глубины манипуляции и подтверждение разворота по закрытиям баров помогает исключать слабые сетапы и выбирать более убедительные сигналы. Ниже показан пример сетапа CRT.

Мы зададим диапазоны накопления на выбранном пользователем таймфрейме. Система будет выявлять пробои и, если соответствующая настройка включена, проверять глубину манипуляции относительно процентного порога. Разворот будет подтверждаться заданным количеством закрывшихся баров на таймфрейме подтверждения. Количество позиций в каждом направлении ограничивается. Для Stop Loss и Take Profit применяется динамический или статический расчёт с учётом соотношения риска и прибыли. После достижения порога прибыли можно включить трейлинг-стоп. Все фазы отображаются на графике прямоугольниками, уровнями и подписями. Ниже представлена общая схема поставленных задач.





Реализация на MQL5

Чтобы создать этот советник на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно «Навигатор», найдите папку Experts, нажмите «New» и следуйте указаниям мастера создания файла. После создания файла объявим входные параметры и глобальные переменные, которые будут использоваться во всей программе.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> enum SLTP_Method { Dynamic_Method = 0 , Static_Method = 1 }; enum TrailingTypeEnum { Trailing_None = 0 , Trailing_Points = 1 }; input ENUM_TIMEFRAMES RangeTF = PERIOD_H4 ; input double TradeVolume = 0.01 ; input double RR_Ratio = 1.3 ; input SLTP_Method SLTP_Approach = Static_Method; input int SL_Points = 100 ; input TrailingTypeEnum TrailingType = Trailing_None; input double Trailing_Stop_Points = 30.0 ; input double Min_Profit_To_Trail_Points = 50.0 ; input int UniqueID = 123456789 ; input int MaxPositionsDir = 1 ; input ENUM_TIMEFRAMES ConfirmTF = PERIOD_CURRENT ; input int ConfirmBars = 1 ; input bool UseManipFilter = true ; input double MinManipPct = 5.0 ; input double DistribProjPct = 50.0 ;

Сначала подключаем торговую библиотеку директивой #include <Trade\Trade.mqh>. Она предоставляет основные классы и функции для выполнения торговых операций. Затем определяем перечисления для пользовательских настроек. Перечисление SLTP_Method содержит Dynamic_Method для динамического расчёта Stop Loss и Take Profit по экстремуму пробоя и Static_Method для статического расчёта в фиксированных пунктах. В перечислении TrailingTypeEnum значение Trailing_None отключает трейлинг-стоп, а Trailing_Points включает сопровождение позиции по заданному количеству пунктов. Эти настройки обеспечивают гибкое управление риском.

Далее объявляем входные параметры, доступные в окне свойств советника. RangeTF задаёт таймфрейм для определения диапазона накопления, TradeVolume — объём каждой сделки, RR_Ratio — соотношение риска и прибыли, а SLTP_Approach выбирает способ расчёта Stop Loss и Take Profit с помощью ранее созданного перечисления. Назначение остальных параметров следует из их названий и комментариев. Эти настройки позволяют адаптировать систему к разным рыночным условиям и предпочтениям пользователя. После компиляции получаем следующий набор входных параметров.

После этого объявим глобальные переменные, которые понадобятся во всей программе.

CTrade obj_Trade; datetime prevRangeTime = 0 ; double rangeMax = 0.0 ; double rangeMin = 0.0 ; bool positiveDirection = false ; bool rangeBreached = false ; double breachPoint = 0.0 ; string maxLevelObj = "RangeMaxLevel" ; string minLevelObj = "RangeMinLevel" ; string maxTextObj = "CRT_High_Text" ; string minTextObj = "CRT_Low_Text" ; bool tradedSetup = false ; datetime breachTime = 0 ; datetime lastConfirmTime = 0 ;

Объявляем глобальные переменные для хранения состояния и управления логикой CRT. Объект obj_Trade класса CTrade выполняет торговые операции, включая открытие и изменение позиций. Переменные диапазона накопления: prevRangeTime хранит время предыдущей свечи диапазона, rangeMax и rangeMin — её максимальную и минимальную цены, а флаг positiveDirection показывает, закрылась ли свеча выше цены открытия (бычий сетап) или ниже неё (медвежий сетап). Флаг rangeBreached фиксирует факт пробоя, breachPoint хранит экстремальную цену фазы манипуляции, а tradedSetup предотвращает повторное открытие сделки по одному сетапу.

Строковые переменные maxLevelObj и minLevelObj содержат имена горизонтальных линий границ диапазона, а maxTextObj и minTextObj — имена текстовых подписей максимумов и минимумов CRT. Переменная breachTime хранит время начала фазы манипуляции, а lastConfirmTime — время последнего бара подтверждения, что позволяет корректно отслеживать события, зависящие от времени. Теперь в обработчике OnInit зададим магический номер сделок.

int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(UniqueID); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Обработчик OnInit выполняется при запуске советника или его присоединении к графику. Вызовом obj_Trade.SetExpertMagicNumber с входным параметром UniqueID торговому объекту назначается уникальный идентификатор для всех открываемых программой сделок, что упрощает их фильтрацию и управление. Затем возвращается INIT_SUCCEEDED, подтверждая успешную инициализацию. Далее создадим вспомогательные функции для отображения уровней и подписей на графике.

void RenderLevel( string objName, double levelVal, color levelClr, string levelDesc) { ObjectDelete ( ChartID (), objName); ObjectCreate ( ChartID (), objName, OBJ_HLINE , 0 , 0 , levelVal); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_COLOR , levelClr); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetString ( ChartID (), objName, OBJPROP_TOOLTIP , levelDesc); ChartRedraw ( ChartID ()); } void RenderText( string objName, datetime timeVal, double priceVal, string textStr, color textClr, int anchorVal) { ObjectDelete ( ChartID (), objName); ObjectCreate ( ChartID (), objName, OBJ_TEXT , 0 , timeVal, priceVal); ObjectSetString ( ChartID (), objName, OBJPROP_TEXT , textStr); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_COLOR , textClr); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_ANCHOR , anchorVal); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ChartRedraw ( ChartID ()); }

Функция RenderLevel рисует или обновляет горизонтальную линию ключевого ценового уровня, например максимума или минимума диапазона. Она принимает имя объекта, значение цены, цвет и описание. Сначала функция удаляет существующий объект с тем же именем с помощью ObjectDelete, чтобы избежать дубликатов. Затем ObjectCreate создаёт объект типа OBJ_HLINE на заданном ценовом уровне. Цвет задаётся через ObjectSetInteger и OBJPROP_COLOR, пунктирный стиль — через OBJPROP_STYLE и STYLE_DOT, а всплывающая подсказка — через OBJPROP_TOOLTIP. В конце ChartRedraw обновляет график.

Функция RenderText аналогичным образом создаёт или обновляет текстовые подписи, например обозначения фаз. Она принимает имя объекта, координаты времени и цены, текст, цвет и точку привязки. Сначала ObjectDelete удаляет прежний объект, затем ObjectCreate создаёт объект типа OBJ_TEXT в заданных координатах. Содержимое задаётся через ObjectSetString и OBJPROP_TEXT, цвет — через ObjectSetInteger и OBJPROP_COLOR, положение привязки — через OBJPROP_ANCHOR, а размер шрифта 10 — через OBJPROP_FONTSIZE. После ChartRedraw подпись появляется на графике. Теперь с помощью этих функций определим диапазон и отобразим его в обработчике OnTick.

void OnTick () { double currBid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double currAsk = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); datetime currRangeTime = iTime ( _Symbol , RangeTF, 0 ); if (currRangeTime != prevRangeTime) { prevRangeTime = currRangeTime; double prevMax = iHigh ( _Symbol , RangeTF, 1 ); double prevMin = iLow ( _Symbol , RangeTF, 1 ); double prevStart = iOpen ( _Symbol , RangeTF, 1 ); double prevEnd = iClose ( _Symbol , RangeTF, 1 ); rangeMax = prevMax; rangeMin = prevMin; positiveDirection = (prevEnd > prevStart); rangeBreached = false ; breachPoint = positiveDirection ? rangeMin : rangeMax; tradedSetup = false ; breachTime = 0 ; lastConfirmTime = 0 ; RenderLevel(maxLevelObj, rangeMax, clrOrange , "Range Max" ); RenderLevel(minLevelObj, rangeMin, clrPurple , "Range Min" ); datetime labelTime = currRangeTime; RenderText(maxTextObj, labelTime, rangeMax, "CRT High" , clrOrange , ANCHOR_RIGHT_LOWER ); RenderText(minTextObj, labelTime, rangeMin, "CRT Low" , clrPurple , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); string rangeRectObj = "RangeRectangle_" + IntegerToString (currRangeTime); datetime rangeStartTime = iTime ( _Symbol , RangeTF, 1 ); datetime rangeEndTime = currRangeTime; ObjectCreate ( ChartID (), rangeRectObj, OBJ_RECTANGLE , 0 , rangeStartTime, rangeMax, rangeEndTime, rangeMin); color rectClr = positiveDirection ? clrLightGreen : clrLightPink ; ObjectSetInteger ( ChartID (), rangeRectObj, OBJPROP_COLOR , rectClr); ObjectSetInteger ( ChartID (), rangeRectObj, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( ChartID (), rangeRectObj, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger ( ChartID (), rangeRectObj, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ChartRedraw ( ChartID ()); } }

В обработчике OnTick сначала получаем текущие цены Bid и Ask функцией SymbolInfoDouble с константами SYMBOL_BID и SYMBOL_ASK и сохраняем их в currBid и currAsk. Затем функцией iTime со сдвигом 0 получаем время последнего бара на таймфрейме RangeTF и записываем его в currRangeTime. Если оно отличается от prevRangeTime, сформировался новый бар диапазона. Тогда обновляем prevRangeTime и получаем максимум, минимум, цену открытия и цену закрытия предыдущего бара со сдвигом 1 с помощью iHigh, iLow, iOpen и iClose. В rangeMax и rangeMin сохраняются границы диапазона, а positiveDirection принимает true, если цена закрытия выше цены открытия. Затем сбрасываются rangeBreached и tradedSetup, breachPoint задаётся на уровне минимума для бычьего сценария или максимума для медвежьего сценария, а breachTime и lastConfirmTime обнуляются.

Для визуализации RenderLevel рисует максимальную границу оранжевым цветом с описанием Range Max, а минимальную — фиолетовым с описанием Range Min. Время подписи labelTime приравнивается currRangeTime, после чего RenderText размещает подписи «CRT High» и «CRT Low» возле соответствующих границ. Фаза накопления выделяется прямоугольником: уникальное имя создаётся из префикса RangeRectangle_ и времени текущего бара. Началом прямоугольника служит время предыдущего бара, концом — currRangeTime, а ценовыми границами — rangeMax и rangeMin. Для бычьего сценария используется светло-зелёный цвет, для медвежьего сценария — светло-розовый. Прямоугольник заполняется, помещается на задний план и отображается сплошной линией. После ChartRedraw изменения появляются на графике. Рекомендуется компилировать программу после каждого этапа разработки. Результат этого этапа показан ниже.

На изображении видно, что диапазоны заданы корректно. Теперь можно перейти к определению пробоев и торговле по сформированным сетапам.

if (rangeMax == 0.0 || rangeMin == 0.0 ) return ; bool justBreached = false ; if (positiveDirection && currBid <= rangeMin) { if (!rangeBreached) { rangeBreached = true ; justBreached = true ; breachTime = TimeCurrent (); } breachPoint = MathMin (breachPoint, currBid); } else if (!positiveDirection && currBid >= rangeMax) { if (!rangeBreached) { rangeBreached = true ; justBreached = true ; breachTime = TimeCurrent (); } breachPoint = MathMax (breachPoint, currBid); } if (rangeBreached && !tradedSetup) { bool reversalConfirmed = false ; if (ConfirmBars == 0 ) { reversalConfirmed = true ; } else { datetime currConfirmTime = iTime ( _Symbol , ConfirmTF, 0 ); if (currConfirmTime != lastConfirmTime) { lastConfirmTime = currConfirmTime; int confirmedCount = 0 ; for ( int i = 1 ; i <= ConfirmBars; i++) { double confirmClose = iClose ( _Symbol , ConfirmTF, i); if (positiveDirection && confirmClose > rangeMin) { confirmedCount++; } else if (!positiveDirection && confirmClose < rangeMax) { confirmedCount++; } } if (confirmedCount >= ConfirmBars) { reversalConfirmed = true ; } } } bool manipSufficient = true ; double rangeSize = rangeMax - rangeMin; double manipDepth = positiveDirection ? (rangeMin - breachPoint) : (breachPoint - rangeMax); double manipPct = (manipDepth / rangeSize) * 100.0 ; if (UseManipFilter) { if (manipPct < MinManipPct) { manipSufficient = false ; } } bool justEntered = false ; datetime entryTime = 0 ; double entryPrice = 0.0 ; double gainTarget = 0.0 ; if (reversalConfirmed && manipSufficient) { if (positiveDirection && currBid > rangeMin && ActivePositions( POSITION_TYPE_BUY ) < MaxPositionsDir) { double lossStop; if (SLTP_Approach == Dynamic_Method) { lossStop = NormalizeDouble (breachPoint, _Digits ); double riskDistance = currAsk - breachPoint; gainTarget = NormalizeDouble (currAsk + riskDistance * RR_Ratio, _Digits ); } else { lossStop = NormalizeDouble (currAsk - SL_Points * _Point , _Digits ); gainTarget = NormalizeDouble (currAsk + SL_Points * RR_Ratio * _Point , _Digits ); } if (obj_Trade.Buy(TradeVolume, _Symbol , currAsk, lossStop, gainTarget, "CRT Positive Entry" )) { if (obj_Trade.ResultRetcode() == TRADE_RETCODE_DONE ) { Print ( "Positive Signal: Range raided below min, reversed back in (confirmed). Entry at " , DoubleToString (currAsk, _Digits ), " SL at " , DoubleToString (lossStop, _Digits ), " TP at " , DoubleToString (gainTarget, _Digits )); Print ( "Debug: Accumulation Range: " , DoubleToString (rangeSize / _Point , 0 ), " points. Manipulation Depth: " , DoubleToString (manipDepth / _Point , 0 ), " points (" , DoubleToString (manipPct, 2 ), "% of range)" ); string markerName = "EntryMarker_" + IntegerToString ( TimeCurrent ()); ObjectCreate ( ChartID (), markerName, OBJ_ARROW , 0 , TimeCurrent (), currBid); ObjectSetInteger ( ChartID (), markerName, OBJPROP_ARROWCODE , 233 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), markerName, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger ( ChartID (), markerName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); tradedSetup = true ; justEntered = true ; entryTime = TimeCurrent (); entryPrice = currAsk; } } } else if (!positiveDirection && currBid < rangeMax && ActivePositions( POSITION_TYPE_SELL ) < MaxPositionsDir) { double lossStop; if (SLTP_Approach == Dynamic_Method) { lossStop = NormalizeDouble (breachPoint, _Digits ); double riskDistance = breachPoint - currBid; gainTarget = NormalizeDouble (currBid - riskDistance * RR_Ratio, _Digits ); } else { lossStop = NormalizeDouble (currBid + SL_Points * _Point , _Digits ); gainTarget = NormalizeDouble (currBid - SL_Points * RR_Ratio * _Point , _Digits ); } if (obj_Trade.Sell(TradeVolume, _Symbol , currBid, lossStop, gainTarget, "CRT Negative Entry" )) { if (obj_Trade.ResultRetcode() == TRADE_RETCODE_DONE ) { Print ( "Negative Signal: Range raided above max, reversed back in (confirmed). Entry at " , DoubleToString (currBid, _Digits ), " SL at " , DoubleToString (lossStop, _Digits ), " TP at " , DoubleToString (gainTarget, _Digits )); Print ( "Debug: Accumulation Range: " , DoubleToString (rangeSize / _Point , 0 ), " points. Manipulation Depth: " , DoubleToString (manipDepth / _Point , 0 ), " points (" , DoubleToString (manipPct, 2 ), "% of range)" ); string markerName = "EntryMarker_" + IntegerToString ( TimeCurrent ()); ObjectCreate ( ChartID (), markerName, OBJ_ARROW , 0 , TimeCurrent (), currAsk); ObjectSetInteger ( ChartID (), markerName, OBJPROP_ARROWCODE , 234 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), markerName, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ObjectSetInteger ( ChartID (), markerName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); tradedSetup = true ; justEntered = true ; entryTime = TimeCurrent (); entryPrice = currBid; } } } } }

Продолжая обработчик OnTick, сначала проверяем корректность диапазона: если rangeMax или rangeMin равны нулю, выполнение прекращается, чтобы не обрабатывать недействительное состояние. Флаг justBreached инициализируется значением false. В бычьем сетапе, если текущая цена Bid находится на уровне или ниже rangeMin и пробой ещё не зафиксирован, rangeBreached и justBreached устанавливаются в true, а время выхода за границу диапазона записывается функцией TimeCurrent. Затем MathMin обновляет breachPoint, сохраняя меньшее из текущего значения и цены Bid. Для медвежьего сценария применяется зеркальная логика.

Если пробой произошёл, а сделка по этому сетапу ещё не открыта, система проверяет подтверждение разворота. Флаг reversalConfirmed изначально равен false. При ConfirmBars = 0 подтверждение считается полученным сразу. В противном случае функцией iTime со сдвигом 0 определяется время последнего бара на таймфрейме ConfirmTF. Если этот бар новый относительно lastConfirmTime, значение времени обновляется и подсчитываются подтверждающие закрытия: в цикле от сдвига 1 до ConfirmBars функция iClose получает цену закрытия каждого бара. Для бычьего сценария счётчик увеличивается, если закрытие находится выше минимума диапазона, а для медвежьего сценария — если ниже максимума. Когда количество таких баров достигает ConfirmBars, разворот считается подтверждённым. Далее проверяется достаточность манипуляции. Размер диапазона рассчитывается как разность максимума и минимума, глубина манипуляции — как расстояние от границы диапазона до breachPoint, а процент глубины — как отношение этой величины к размеру диапазона, умноженное на 100. Если фильтр UseManipFilter включён и полученный процент меньше MinManipPct, условие манипуляции считается невыполненным.

Затем подготавливаются и инициализируются переменные входа. Если разворот подтверждён и глубина манипуляции достаточна, проверяются условия покупки для бычьего сценария. Цена Bid должна быть выше минимума диапазона, а количество позиций на покупку, возвращаемое функцией ActivePositions для POSITION_TYPE_BUY, — меньше MaxPositionsDir. После этого рассчитываются уровни сделки. ActivePositions — вспомогательная функция, которая возвращает количество активных позиций указанного типа. Её реализация приведена ниже.

int ActivePositions( ENUM_POSITION_TYPE posType) { int total = 0 ; for ( int pos = PositionsTotal () - 1 ; pos >= 0 ; pos--) { if ( PositionGetSymbol (pos) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == UniqueID && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == posType) { total++; } } return total; }

Функция проста, а её действия подробно описаны в комментариях. Возвращаясь к основной логике, советник пытается открыть покупку методом obj_Trade.Buy, передавая объём, символ, цену Ask, Stop Loss, Take Profit и комментарий. Если ResultRetcode равен TRADE_RETCODE_DONE, в журнал выводятся сведения о сигнале и отладочные данные по диапазону и глубине манипуляции. Затем ObjectCreate создаёт стрелку входа типа OBJ_ARROW на текущем времени и цене Bid; ей задаются код 233, синий цвет и нижняя точка привязки. Флаги tradedSetup и justEntered устанавливаются в true, после чего сохраняются время и цена входа. MQL5 поддерживает различные коды стрелок шрифта Wingdings, из которых можно выбрать подходящий.

Для медвежьего сценария используется зеркальная логика. Цена Bid должна находиться ниже максимума диапазона, а количество позиций на продажу — быть меньше установленного лимита. При динамическом методе Stop Loss задаётся по нормализованному значению breachPoint, риск рассчитывается как расстояние от точки пробоя до цены Bid, а Take Profit — вычитанием произведения риска и RR_Ratio. При статическом методе Stop Loss располагается выше Bid на SL_Points пунктов, а Take Profit — ниже на расстоянии, определяемом тем же соотношением. Продажа открывается методом obj_Trade.Sell по цене Bid. При успехе советник выводит сведения в журнал, рисует красную стрелку с кодом 234 и верхней точкой привязки, а также обновляет флаги и данные входа. После компиляции видим результат, показанный ниже.

По изображению видно, что сделки открываются после получения подтверждений. Теперь необходимо отобразить уровни и фазы на графике, чтобы наглядно отслеживать работу системы.

if (justEntered) { string setupSuffix = IntegerToString (prevRangeTime); string accumTextUnique = "AccumText_" + setupSuffix; double accumPrice = (rangeMax + rangeMin) / 2 ; datetime labelTime = prevRangeTime; RenderText(accumTextUnique, labelTime, accumPrice, "Accumulation" , clrBlue , ANCHOR_RIGHT ); int startBar = iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , prevRangeTime); int endBar = iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , entryTime); if (startBar < 0 || endBar < 0 ) return ; if (startBar < endBar) { int temp = startBar; startBar = endBar; endBar = temp; } int barCount = startBar - endBar + 1 ; double manipExtreme; double manipStartPrice = positiveDirection ? rangeMin : rangeMax; if (positiveDirection) { int lowestBar = iLowest ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , MODE_LOW , barCount, endBar); manipExtreme = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , lowestBar); } else { int highestBar = iHighest ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , MODE_HIGH , barCount, endBar); manipExtreme = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , highestBar); } string manipRectObj = "ManipRectangle_" + setupSuffix; double topPrice = MathMax (manipStartPrice, manipExtreme); double bottomPrice = MathMin (manipStartPrice, manipExtreme); ObjectCreate ( ChartID (), manipRectObj, OBJ_RECTANGLE , 0 , prevRangeTime, topPrice, entryTime, bottomPrice); ObjectSetInteger ( ChartID (), manipRectObj, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger ( ChartID (), manipRectObj, OBJPROP_FILL , false ); ObjectSetInteger ( ChartID (), manipRectObj, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger ( ChartID (), manipRectObj, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( ChartID (), manipRectObj, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ChartRedraw ( ChartID ()); string manipTextUnique = "ManipText_" + setupSuffix; int anchorManip = positiveDirection ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_RIGHT_LOWER ; RenderText(manipTextUnique, breachTime, manipExtreme, "Manipulation" , clrBlue , anchorManip); string distribTextUnique = "DistribText_" + setupSuffix; color distribClr = positiveDirection ? clrGreen : clrRed ; int anchor = positiveDirection ? ANCHOR_LEFT_LOWER : ANCHOR_LEFT_UPPER ; RenderText(distribTextUnique, entryTime, entryPrice, "Distribution" , distribClr, anchor); string distribRectObj = "DistribRectangle_" + setupSuffix; datetime rangeStartTime = iTime ( _Symbol , RangeTF, 1 ); datetime rangeEndTime = prevRangeTime; long duration = rangeEndTime - rangeStartTime; double projFactor = MathMax (DistribProjPct / 100.0 , 0.01 ); datetime projEndTime = entryTime + ( datetime )(duration * projFactor); double topDistrib = MathMax (entryPrice, gainTarget); double bottomDistrib = MathMin (entryPrice, gainTarget); ObjectCreate ( ChartID (), distribRectObj, OBJ_RECTANGLE , 0 , entryTime, topDistrib, projEndTime, bottomDistrib); ObjectSetInteger ( ChartID (), distribRectObj, OBJPROP_COLOR , distribClr); ObjectSetInteger ( ChartID (), distribRectObj, OBJPROP_FILL , false ); ObjectSetInteger ( ChartID (), distribRectObj, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger ( ChartID (), distribRectObj, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( ChartID (), distribRectObj, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ChartRedraw ( ChartID ()); }

Если сделка только что открыта, то есть justEntered равен true, отображаются остальные фазы. Из prevRangeTime с помощью IntegerToString формируется уникальный суффикс имён объектов. Для подписи накопления к префиксу AccumText_ добавляется этот суффикс, цена подписи рассчитывается как среднее между максимумом и минимумом диапазона, а временем служит prevRangeTime. Функция RenderText размещает синюю подпись Accumulation с правой привязкой. Для определения экстремума манипуляции время начала prevRangeTime и время входа entryTime преобразуются функцией iBarShift в индексы баров. При недействительных индексах выполнение прекращается. При необходимости индексы меняются местами, затем рассчитывается количество баров. Начальной ценой манипуляции служит минимум диапазона для бычьего сценария или максимум для медвежьего сценария. В бычьем сетапе функция iLowest с MODE_LOW находит бар с наименьшим минимумом, после чего iLow возвращает его цену. В медвежьем сетапе экстремум определяется функциями iHighest, MODE_HIGH и iHigh.

Затем создаётся прямоугольник манипуляции. К префиксу ManipRectangle_ добавляется уникальный суффикс, а верхняя и нижняя ценовые границы определяются функциями MathMax и MathMin по начальной цене и найденному экстремуму. ObjectCreate создаёт объект OBJ_RECTANGLE от времени предыдущего диапазона до времени входа. Прямоугольнику задаются синий цвет, отсутствие заливки, размещение на заднем плане, пунктирный стиль и толщина линии 2. Затем создаётся подпись Manipulation: её имя формируется из ManipText_ и суффикса, для бычьего сценария выбирается верхняя правая привязка, для медвежьего сценария — нижняя правая, а подпись размещается на времени пробоя и цене экстремума. Для фазы распределения создаётся имя DistribText_, выбирается зелёный цвет для бычьего сценария или красный для медвежьего сценария и соответствующая левая точка привязки. Подпись Distribution размещается на времени и цене входа. В завершение аналогичным способом рисуется прямоугольник распределения и обновляется график. Получаем следующий результат.

На изображении видно, что к графику добавлены фазы манипуляции и распределения. Остаётся управлять позициями, движущимися в благоприятном направлении, с помощью трейлинг-стопа. Эту логику также оформим отдельной функцией.

void ApplyPointsTrailing() { double point = _Point ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetTicket (i) > 0 ) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == UniqueID) { double sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - Trailing_Stop_Points * point, _Digits ); if (newSL > sl && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - openPrice > Min_Profit_To_Trail_Points * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + Trailing_Stop_Points * point, _Digits ); if (newSL < sl && openPrice - SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) > Min_Profit_To_Trail_Points * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } } } } } if (TrailingType == Trailing_Points && PositionsTotal () > 0 ) { ApplyPointsTrailing(); }

Функция ApplyPointsTrailing управляет переносом Stop Loss по пунктам, если соответствующий режим включён. В переменную point записывается размер пункта символа из _Point. Затем в обратном порядке перебираются все открытые позиции, полученные через PositionsTotal, что позволяет избежать проблем с индексами при изменении позиций. Корректность каждого тикета проверяется функцией PositionGetTicket. Для позиций текущего символа и с нужным магическим номером получаем Stop Loss, Take Profit, цену открытия и тикет через PositionGetString, PositionGetInteger и PositionGetDouble. Для позиции на покупку рассчитывается новый Stop Loss: из текущей цены Bid вычитается Trailing_Stop_Points, умноженное на point, после чего результат нормализуется по числу знаков символа. Если новый Stop Loss выше текущего, а прибыль в пунктах превышает порог Min_Profit_To_Trail_Points, позиция изменяется методом obj_Trade.PositionModify с сохранением прежнего Take Profit.

Для позиций на продажу выполняется аналогичный расчёт. Если новый Stop Loss находится ниже текущего, а прибыль, определяемая как разность цены открытия и Ask, достигла минимального порога, параметры позиции обновляются. В OnTick функция ApplyPointsTrailing вызывается на каждом тике, если TrailingType равен Trailing_Points и имеются открытые позиции. Теперь необходимо удалить созданные графические объекты при деинициализации советника.

void OnDeinit ( const int code) { ObjectDelete ( ChartID (), maxLevelObj); ObjectDelete ( ChartID (), minLevelObj); ObjectDelete ( ChartID (), maxTextObj); ObjectDelete ( ChartID (), minTextObj); ObjectsDeleteAll ( ChartID (), "RangeRectangle_" , OBJ_RECTANGLE ); ObjectsDeleteAll ( ChartID (), "ManipRectangle_" , OBJ_RECTANGLE ); ObjectsDeleteAll ( ChartID (), "DistribRectangle_" , OBJ_RECTANGLE ); ObjectsDeleteAll ( ChartID (), "AccumText_" , OBJ_TEXT ); ObjectsDeleteAll ( ChartID (), "ManipText_" , OBJ_TEXT ); ObjectsDeleteAll ( ChartID (), "DistribText_" , OBJ_TEXT ); }

Обработчик OnDeinit выполняется при удалении советника с графика или завершении его работы. Сначала функцией ObjectDelete с текущим идентификатором графика ChartID по отдельности удаляются статические объекты: горизонтальная линия максимума maxLevelObj, линия минимума minLevelObj, текстовая подпись максимума CRT maxTextObj и подпись минимума minTextObj.

Для удаления динамических объектов используется ObjectsDeleteAll. С графика удаляются прямоугольники с префиксами RangeRectangle_, ManipRectangle_ и DistribRectangle_ типа OBJ_RECTANGLE, соответствующие фазам накопления, манипуляции и распределения. Затем удаляются текстовые объекты типа OBJ_TEXT с префиксами AccumText_, ManipText_ и DistribText_. Это обеспечивает полную очистку графика без оставшихся элементов. Итог работы с включённым трейлинг-стопом показан ниже.

По изображению видно, что при необходимости позиции сопровождаются трейлинг-стопом, и поставленные задачи выполнены. Осталось протестировать программу — это мы и сделаем в следующем разделе.

Бэктестирование

После тщательного бэктестирования получены следующие результаты.

График бэктестирования:

Отчёт о бэктестировании:





Заключение

В заключение мы разработали на MQL5 торговую систему на основе стратегии Candle Range Theory (CRT). Она определяет диапазоны накопления на заданном таймфрейме, выявляет пробои с фильтрацией по глубине манипуляции, подтверждает развороты по закрытиям баров и открывает сделки в фазе распределения. Stop Loss и Take Profit рассчитываются динамически или статически с учётом соотношения риска и прибыли.

Предупреждение о рисках: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное бэктестирование и применять продуманное управление рисками.

Стратегия Candle Range Theory с фазами накопления, манипуляции и распределения (AMD) позволяет использовать разворотные торговые возможности и может стать основой для дальнейшей оптимизации под ваш стиль торговли. Успешной торговли!