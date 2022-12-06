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Машинное обучение и Data Science (Часть 07): Полиномиальная регрессия

Машинное обучение и Data Science (Часть 07): Полиномиальная регрессия

MetaTrader 5Торговые системы |
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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

Содержание:


Введение

Мы еще не закончили с регрессионными моделями. Надо вернуться к ним на секундочку. Как мы говорили в первой статье из этой серии, базовая линейная регрессия служит основой для многих моделей машинного обучения. Сегодня мы пойдем немного дальше линейной регрессии и познакомимся с полиномиальной.

Машинное обучение сильно изменило наш мир во многих отношениях — доступны различные методы обучения для задач классификации и регрессии, таких как линейная и логистическая регрессия, метод опорных векторов, полиномиальная регрессия и многие другие методы. Отдельно можно выделить параметрические методы, такие как полиномиальная регрессия и методы опорных векторов, за их универсальность.

Они создают простые границы для простых задач и нелинейные границы для сложных.

Линейные и нелинейные границы


Вспоминаем многочлены

Многочлен (или полином) — это любое математическое выражение, которое выглядит так:

Полиномиальная регрессия - полиномиальное уравнение 1

У нас есть данные x, которые возводятся в степень, а также коэффициенты, которые используются для масштабирования данных.

Вот другой пример полиномиальной регрессии:

Многочлен 2-й степени- полиномиальное уравнение 2

5 соответствует ao, -7 соответствует a14 соответствует a2, а 11.3 соответствует a3. 

В многочлене не обязательно здесь должна быть все члены x, посмотрим на следующее уравнение:

Полином второго порядка- полиномиальное уравнение 3

Также можно представить как:

Многочлен 2-й степени

Порядок многочлена 

В многочленах есть понятие, называемое порядком. Порядок многочлена обозначается буквой n. Это самый высокий коэффициент в математическом выражении. Например:

  1. Полиномиальное уравнение 1 выше представляет собой n-ый порядок полиномиальной регрессии
  2. Полиномиальное уравнение 2 — полиномиальная регрессия третьего порядка/степени.
  3. Полиномиальное уравнение 03, приведенное выше, также является полиномиальной регрессией третьего порядка/степени.

Здесь можно запутаться, потому что во втором уравнении у нас есть 3 переменные, умноженные на x, и их коэффициенты расположены в порядке возрастания 1,2,3, тогда как во втором уравнении у нас только две переменные. Порядок полинома в первую очередь определяется старшим коэффициентом в выражении.


Полиномиальная регрессия

Полиномиальная регрессия — алгоритм машинного обучения, используемый для прогнозирования. Я слышал, что он широко использовался для прогнозирования скорости распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Давайте посмотрим, из чего состоит этот алгоритм.
Посмотрим на простую линейную модель.

Уравнение линейной регрессии

Заметили кое-что?

Эта простая линейная регрессия представляет собой не что иное, как полиномиальную регрессию первого порядка. В зависимости от полиномиальной регрессии, можно добавлять к ней переменные, например, полиномиальная регрессия второго порядка будет выглядеть так:

Полиномиальная регрессия

Это выражение может быть выше по порядку:

Полиномиальная регрессия k-го порядка

Это полиномиальная регрессия k-го порядка. Секунду, это все еще линейная регрессия? Что случилось с линейной моделью.
Что случилось с линейностью?

Не говорил ли я в предыдущих статьях, что любая регрессия связана с линейной моделью? Тогда как подогнать эту полиномиальную регрессию к линейности, когда у нас есть эти квадраты коэффициентов?

Все сводится к тому, что должно быть линейным, а что может быть нелинейным. Все коэффициенты/бета линейны, просто сами данные возводятся в более высокие степени.

Полиномиальная регрессия vs линейной регрессии


Когда использовать полиномиальную регрессию?

Как мы знаем, базовая линейная модель не подходит для сложных данных (нелинейных) или поиска сложных отношений в наборе данных. Для решения подобных задач используется полиномиальная регрессия. Представьте, что пытаетесь предсказать цену NASDAQ, используя цену акций APPLE. Apple — один из сильнейших факторов, влияющих на цену NASDAQ, и при этом взаимосвязь не является линейной. Поэтому для такого набора данных линейная модель будет недостаточно подходящей, чтобы ей можно было доверить принятие решений о будущих прогнозах. Посмотрим, как выглядит график этих двух символов на одной оси. Для этого используем диаграмму рассеяния, на которой представим ценовые значения.

Ниже представлена функция, которая создает диаграмму рассеяния в терминале, используя CGraphics (вероятно, я бы не узнал о такой возможности, не начни я писать эту статью).

bool ScatterPlot(
                 string obj_name,
                 vector &x,
                 vector &y,
                 string legend,
                 string x_axis_label = "x-axis",
                 string y_axis_label = "y-axis", 
                 color  clr = clrDodgerBlue,
                 bool   points_fill = true                 
                )
 { 
   if (!graph.Create(0,obj_name,0,30,70,440,320))
     {
       printf("Failed to Create graphical object on the Main chart Err = %d",GetLastError());
       return(false);
     }
   
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,ChartShow);
   
   double x_arr[], y_arr[]; 
   
   pol_reg.vectortoArray(x,x_arr);
   pol_reg.vectortoArray(y,y_arr);
   
   CCurve *curve = graph.CurveAdd(x_arr,y_arr,clr,CURVE_POINTS);
   curve.PointsSize(10);
   curve.PointsFill(points_fill); 
   curve.Name(legend);
   graph.XAxis().Name(x_axis_label);
   graph.XAxis().NameSize(10);
   graph.YAxis().Name(y_axis_label);
   graph.YAxis().NameSize(10);
   graph.FontSet("Lucida Console",10);
   graph.CurvePlotAll();
   graph.Update();
 
   delete(curve);
   
   return(true);
 }


   string plot_name = "x vs y"; 
   
   ObjectDelete(0,plot_name);    
   ScatterPlot(plot_name,x_v,y_v,X_symbol,X_symbol,Y_symol,clrOrange);

Выводимая информация:

График Nasdaq и Apple

Очевидно, линейная модель плохо справляется с такого рода задачами, поэтому давайте попробуем решить ее, используя полиномиальную регрессию. Здесь возникает вопрос, какой же порядок следует использовать для создания полиномиальной модели.

Взгляните на выражение модели:

Полиномиальная регрессия

Поскольку у нас только одна независимая переменная, можно возвести ее в любую степень, которую захотим. Но откуда узнать, в какую степень нужно возвести эту единственную независимую переменную, другими словами, как мы узнаем, какого порядка должен быть полином? Чтобы понять это, давайте сначала разберемся с тем, что называется Байесовский информационный критерий (BIC).

Байесовский информационный критерий

Формула его такая:

BIC =  n log(SSE) + k log (n)

 n = количество точек данных 

 k = количество параметров

Но прежде, чем мы выясним, какая модель подходит лучше, создадим базовую полиномиальную регрессию и посмотрим, что заставляет ее работать. От этого оттолкнемся и перейдем к поиску подходящего порядка.


Находим коэффициенты модели

Есть уравнение

Полиномиальная линейная регрессия второй степени

Решим эту задачу полиномиальной регрессии второй степени, найдя значения b0, b1 и b2.

Используем следующую систему уравнений:


n = количество точек данных

Для расчета значений будем использовать простой набор данных.

X y
 3
  2.5
 4  3.2
 5   3.8
 6  6.5
 7  11.5

Итак, теперь мы имеем набор одновременных уравнений для задачи и простой набор данных, на котором можно строить расчеты. Можно легко подставить значения и найти коэффициенты в научном калькуляторе, Microsoft Excel или чем-то еще, в зависимости от ваших предпочтений. Получим такие значения:
  • b0 = 12.4285714
  • b1= -5.5128571
  • b2 = 0.7642857

Но вообще-то это не дело, когда работаешь с MQL5. Поэтому давайте посмотрим, как добиться такого же результата в редакторе MetaEditor из набора приведенного выше одновременного уравнения. Преобразуем его в матричную форму. Теперь имеем следующее:

Одновременная матрицаПолиномиальная матричная фигура

Результат умножения возвращает нас к уравнению. Итак, математически все верно.

Перейдем к написанию кода.

Класс полиномиальной регрессии: 

class CPolynomialRegression
  {
   private:
                        ulong  m_degree; //зависит от независимых переменных
                        int    n;   //количество выборок в наборе данных
                        vector x;
                        vector y;
                        matrix PolyNomialsXMatrix; //матрица x
                        matrix PolynomialsYMatrix; //матрица y
                        matrix Betas;
                        double Betas_A[];  //коэффициенты модели, хранимые в массиве

                        void   Poly_model(vector &Predictions,ulong degree);
                        
   public:
                        CPolynomialRegression(vector& x_vector,vector &y_vector,int degree=2);
                       ~CPolynomialRegression(void);
                        
                        double RSS(vector &Pred);               //сумма квадратов остатков
                        void   BIC(ulong k, vector &bic,int &best_degree);      //Байесовский информационный критерий
                        void   PolynomialRegressionfx(ulong degree, vector &Pred);
                        double r_squared(vector &y,vector &y_predicted); 
                        
                        void   matrixtoArray(matrix &mat, double &Array[]);
                        void   vectortoArray(vector &v, double &Arr[]);
                        void   MinMaxScaler(vector &v);
  };

Наш класс достаточно прост, код его должен быть понятен. Если будут какие-либо изменения, я буду обновлять код в файлах, прикрепленных ниже, потому что код я пишу одновременно с написанием статьи.

Из нашего матричного выражения на рисунке полиномиальной матрицы выше видно, что в каждой точке много сложения, а затем возведение в экспоненту. Такое вычисление требуется почти для каждого элемента в первом массиве справа от знака равенства. Ниже приведен короткий пример кода, показывающий, как это сделать.

    vector c;
    vector x_pow;
    
    for (ulong i=0; i<PolynomialsYMatrix.Rows(); i++)
       for (ulong j=0; j<PolynomialsYMatrix.Cols(); j++) 
         {
            if (i+j == 0)  PolynomialsYMatrix[i][j] = y.Sum(); 
            else         
               {
                   x_pow = MathPow(x,i);       c = y*x_pow; //элементы вектора x возводим в степень i, получаемый вектор  
                                                                //затем умножаем на вектор значений y, результат сохраняем в векторе c
                   PolynomialsYMatrix[i][j] =  c.Sum();     //Наконец, сумму всех элементов вектора c сохраняем в матрице полиномов
               }
         }

Посмотрите на матрицу справа на рисунке полиномиальной матрицы выше. Можно заметить, что так есть функции Σxy и Σxy^2. Это немного другой подход, давайте также рассмотрим код, реализующий его.

  
   double pow = 0;
   ZeroMemory(x_pow);
   
    for (ulong i=0,index = 0; i<PolyNomialsXMatrix.Rows(); i++)
       for (ulong j=0; j<PolyNomialsXMatrix.Cols(); j++, index++)
          {
             pow = (double)i+j; //Степень соответствует индексу доступа к строкам и столбцам i+j
             if (pow == 0) PolyNomialsXMatrix[i][j] = n;
             else          
                 {
                   x_pow = MathPow(x,pow); //x_pow это вектор, в который сохраняем вектор x, возведенных в определенную степень
                   
                   PolyNomialsXMatrix[i][j] =  x_pow.Sum(); //находим сумму вектора степени
                 }
          }
    

Итак, у нас есть эти строки для нахождения сумм, которые так важны для полиномиальной регрессии. Теперь приступим к созданию матрицы, которая будет представлять эти значения, как вторая матрица на изображение фигуры полиномиальной матрицы.

Начнем с матрицы слева от знака равенства.

Полиномиальная матрица y

    ulong order_size = degree+1;
    PolyNomialsXMatrix.Resize(order_size,order_size);
    
    PolynomialsYMatrix.Resize(order_size,1);
    
    vector c;
    vector x_pow;
    
    for (ulong i=0; i<PolynomialsYMatrix.Rows(); i++)
       for (ulong j=0; j<PolynomialsYMatrix.Cols(); j++) 
         {
            if (i+j == 0)  PolynomialsYMatrix[i][j] = y.Sum(); 
            else         
               {
                   x_pow = MathPow(x,i);       c = y*x_pow;
                   PolynomialsYMatrix[i][j] =  c.Sum(); 
               }
         }
    
   if (debug) Print("Polynomials y vector \n",PolynomialsYMatrix);

Просто взглянув на то, как расположены элементы внутри матрицы, можно понять, что первый элемент — единственный, который не умножается на значения x, а все остальные умножаются на значения x, увеличенный на индекс их местоположения в матрице.

Переключение массива на фокус уравнения

Мое первое наблюдение состоит в том, что этот размер массива Matrix равен квадратному размеру Y-матрицы/матрицы с левой стороны, которую мы вычислили ранее, а степень, в которую возводятся элементы x, зависит от того, где элемент расположен в матрице. Это зависит от строк и столбцов. Поскольку эта матрица является квадратной, построить ее можно, дважды пройдясь по ее столбцам в двух соответствующих циклах. Код представлен ниже.

    ulong order_size = degree+1;
    PolyNomialsXMatrix.Resize(order_size,order_size);
    
    PolynomialsYMatrix.Resize(order_size,1);
     
    vector x_pow;
    
//---
   
   PolyNomialsXMatrix.Resize(order_size, order_size);
   
   double pow = 0;
   ZeroMemory(x_pow);
   //x_pow.Copy(x);
   
    for (ulong i=0,index = 0; i<PolyNomialsXMatrix.Rows(); i++)
       for (ulong j=0; j<PolyNomialsXMatrix.Cols(); j++, index++)
          {
             pow = (double)i+j;
             if (pow == 0) PolyNomialsXMatrix[i][j] = n;
             else          
                 {
                   x_pow = MathPow(x,pow);
                   
                   PolyNomialsXMatrix[i][j] =  x_pow.Sum();
                 }
          }
  //---

   if (debug) Print("Polynomial x matrix\n",PolyNomialsXMatrix);
  

Что этот код выводит:

CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)  Polynomials y vector 
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)  [[27.5]
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)   [158.8]
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)   [966.2]]
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)  Polynomial x matrix
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)  [[5,25,135]
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)   [25,135,775]
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)   [135,775,4659]]

Вот тут-то и возникают сложности. Чтобы найти значения неизвестной матрицы бета-значений, нужно обратиться к определенным математическим операциям с матрицами.

Нахождение неизвестных значений умноженной матрицы:

Повторим ту же процедуру для наших матриц, значения которых мы только что получили выше.

Находим коэффициент

Процесс нахождения обратной матрицы относительно прост и занимает две, если не одну строку кода с использованием стандартной библиотеки матриц.

    PolyNomialsXMatrix = PolyNomialsXMatrix.Inv(); //находим обратную матрицу и присваиваем ее исходной матрице

Наконец, чтобы найти коэффициенты модели, нужно умножить обратную матрицу на матрицу с суммами значений y.

    Betas = PolyNomialsXMatrix.MatMul(PolynomialsYMatrix);

Теперь время распечатать бета-матрицу, чтобы посмотреть, что мы получили в результате всех наших действий:

CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)  Betas 
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)  [[12.42857142857065]
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)   [-5.512857142857115]
CS      0       02:10:15.429    polynomialReg test (#SP500,D1)   [0.7642857142856911]]

Отлично, это именно то, что мы искали. Теперь у нас есть коэффициенты полиномиальной регрессии 2-й степени, и мы можем построить модель на их основе.

void CPolynomialRegression::Poly_model(vector &Predictions, ulong degree)
 {
   ulong order_size = degree+1;
   Predictions.Resize(n);
   
   matrixtoArray(Betas,Betas_A); 
   
    for (ulong i=0; i<(ulong)n; i++)
     {
      double sum = 0;
       for (ulong j=0; j<order_size; j++) 
         {
           if (j == 0) sum += Betas_A[j];
           else        sum += Betas_A[j] * MathPow(x[i],j);
         }
       Predictions[i] = sum;
     }
 }

Каким бы простым ни казался код модели, он может обрабатывать столько степеней, сколько нужно по крайней мере на данный момент. Давайте построим прогнозы модели на одной оси значений x и y.

   ObjectDelete(0,plot_name);
   plot_name = "x vs y";   
   ScatterCurvePlots(plot_name,x_v,y_v,Predictions,"Predictions","x","y",clrDeepPink);
bool ScatterCurvePlots(
                       string obj_name,
                       vector &x,
                       vector &y,
                       vector &curveVector, 
                       string legend,
                       string x_axis_label = "x-axis",
                       string y_axis_label = "y-axis", 
                       color  clr = clrDodgerBlue,
                       bool   points_fill = true                 
                      )
 {
 
   if (!graph.Create(0,obj_name,0,30,70,440,320))
     {
       printf("Failed to Create graphical object on the Main chart Err = %d",GetLastError());
       return(false);
     }
   
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,ChartShow);
   
   
//--- дополнительные кривые

   double x_arr[], y_arr[]; 
   
   pol_reg.vectortoArray(x,x_arr);
   pol_reg.vectortoArray(y,y_arr);

   double curveArray[]; //массив матрицы кривых
   
   pol_reg.vectortoArray(curveVector,curveArray);
   
   graph.CurveAdd(x_arr,y_arr,clrBlack,CURVE_POINTS,y_axis_label);
   graph.CurveAdd(x_arr,curveArray,clr,CURVE_POINTS_AND_LINES,legend);
    
//---

   graph.XAxis().Name(x_axis_label);
   graph.XAxis().NameSize(10);
   graph.YAxis().Name(y_axis_label);
   graph.YAxis().NameSize(10);
   graph.FontSet("Lucida Console",10);
   graph.CurvePlotAll();
   graph.Update();
   
   return(true);
 }

Выводимая информация:

График полиномиальной модели x vs y

Согласитесь, полиномиальная модель лучше подошла для наших данных и в этом может превзойти линейную модель при подборе данных.


Поиск лучшей степени полинома

Как выяснили ранее, Байесовский информационный критерий — алгоритм, который используется для поиска лучшей модели. Преобразуем формулу в код. Согласно BIC, модель с наименьшим значением BIC является лучшей моделью, потому что эта модель имеет наименьшую сумму остатков/ошибок.

void  CPolynomialRegression::BIC(ulong k, vector &bic,int &best_degree)
 {
   vector Pred;
   
   bic.Resize(k-2); 
   best_degree = 0;
   
    for (ulong i=2, counter = 0; i<k; i++)
      {         
         PolynomialRegressionfx(i,Pred);         
         bic[counter] = ( n * log(RSS(Pred)) ) + (i * log(n));  
         
         counter++;
      }
      
//--- 

   bool positive = false;
   for (ulong i=0; i<bic.Size(); i++)
      if (bic[i] > 0) { positive = true; break; }
   
  
   double low_bic = DBL_MAX;
   
   if (positive == true) 
    for (ulong i=0; i<bic.Size(); i++) 
     {
      if (bic[i] < low_bic && bic[i] > 0) low_bic = bic[i];
     }
   else  low_bic = bic.Min(); //bic[ best_degree = ArrayMinimum(bic) ];
      
   printf("Best Polynomial Degree(s) is = %d with BIC = %.5f",best_degree = best_degree+2,low_bic);

 }

Функция RSS в коде — это остаточная сумма квадратов (Residual Sum of Squares). Эта функция находит сумму квадратов остатков.

double CPolynomialRegression::RSS(vector &Pred)
 {
  if (Pred.Size() != y.Size()) Print(__FUNCTION__," Predictions Array and Y matrix doesn't have the same size");
 
   double sum =0;
    for (int i=0; i<(int)y.Size(); i++)
      sum += MathPow(y[i] - Pred[i],2);
      
    return(sum);
 }

Теперь запустим эту функцию, чтобы найти лучший полином среди 10 степеней.

   vector bic_; //вектор для хранения значений BIC только для визуализации
   
   int best_order; //переменная для хранения лучшего порядка модели 
   
   pol_reg.BIC(polynomia_degrees,bic_,best_order);

Результат работы в терминале будет таким:


Согласно этому коду, лучшая модель имеет степень полинома 2. Итак, для нашей простой выборки лучше всего подходит модель со степенью 2.

2022.09.22 20:58:21.540 polynomialReg test (#NQ100,D1)  Best Polynomial Degree(s) is = 2 with BIC = 0.93358

Ниже приведены результаты того, какие прогнозы делала каждая из моделей.

На оси нанесены 7 результатов в градусах.


Важное масштабирование признаков

Поскольку в полиномиальной регрессии есть только одна независимая переменная, которую можно возвести в любую степень, очень важной становится возможность масштабирования признаков, потому что если независимая переменная имеет признаки в диапазоне 100-1000, по второй степени эти признаки будут колебаться между значениями 10000 - 1000000, а в третьей — 10^6 - 10^9. Это очень много.

Существует много способов и алгоритмов для масштабирования набора данных, мы же будем использовать функцию масштабирования Min-Max для масштабирования векторов. Имейте в виду, что этот процесс следует выполнять до любых манипуляций с набором данных. Ниже приведен код функции, которая будет использоваться для масштабирования векторов из набора данных.

void MinMaxScaler(vector &v)
 {
   //Нормализация вектора с помощью Min-max
   
   double min, max, mean;
   min = v.Min();
   max = v.Max();
   mean = v.Mean();
   
   for (int i=0; i<(int)v.Size(); i++)
     v[i] = (v[i] - min) / (max - min);  
   
 }

Все, что нам нужно, готово. Пришло время построить модель на реальных рыночных данных — см. график Nasdaq vs Apple выше. Чтобы получить результаты, понадобится сделать несколько шагов.

Извлечение данных о рыночных ценах и масштабирование. 

   if (!SymbolSelect(X_symbol,true))   printf("%s not found on Market watch Err = %d",X_symbol,GetLastError());  
   if (!SymbolSelect(Y_symol,true))    printf("%s not found on Market watch Err = %d",Y_symol,GetLastError());  
  
   matrix rates(bars, 2);
   vector price_close;

//---

   vector x_v, y_v;

   price_close.CopyRates(X_symbol,PERIOD_H1,COPY_RATES_CLOSE,1,bars); //extracting prices
   
   rates.Col(price_close,0);
   
   x_v.Copy(price_close);

//---
   
   price_close.CopyRates(Y_symol,PERIOD_H1,COPY_RATES_CLOSE,1,bars);
   
   y_v.Copy(price_close);
    
   rates.Col(price_close,1);
   
//---

   MinMaxScaler(x_v); //масштабируем все цены закрытия
   MinMaxScaler(y_v); //масштабируем все цены закрытия

//---

Ниже представлен результат, представленный на диаграмме рассеяния:

Результаты на диаграмме рассеяния Nasdaq vs apple

2. Находим лучшую модель 

//--- Находим лучшую модель, используя BIC
   
   vector bic_; //вектор для хранения значений BIC только для визуализации
   
   int best_order; //переменная для хранения лучшего порядка модели 
   
   pol_reg.BIC(polynomia_degrees,bic_,best_order);
   
   ulong bic_cols = polynomia_degrees-2; //2 - первый в полиномиальном порядке
   
//--- Построим BIC в зависимости от степени модели

   vector x_bic;
   x_bic.Resize(bic_cols);  
   for (ulong i=2,counter =0; i<bic_cols; i++)  {   x_bic[counter] = (double)i;   counter++;   }     
    
   ObjectDelete(0,plot_name);
   plot_name = "curves";
   ScatterCurvePlots(plot_name,x_bic,y_v,bic_,"curves","degree","BIC",clrBlue);
   Sleep(10000);

Результат будет таким:

bic и степени полиномиальной регрессии

И последнее. 

Теперь мы знаем, что лучший порядок модели — 2. Давайте создадим модель с 2 степенями, затем используем ее для прогнозирования значений и, наконец, выведем значения на график.

   vector Predictions;
   pol_reg.PolynomialRegressionfx(best_order,Predictions); //Создаем модель с лучшим порядком, используем для прогнозирования
   
   ObjectDelete(0,plot_name);
   plot_name = "Actual vs predictions";   
   ScatterCurvePlots(plot_name,x_v,y_v,Predictions,string(best_order)+"degree Predictons",X_symbol,Y_symol,clrDeepPink);

Полученный график показан ниже:

Многочлен 2-й степени

Проверка точности модели

Несмотря на то, что мы нашли наилучшую степень для модели, мы все еще не знаем, как эта модель способна понять взаимосвязь в нашем наборе данных. Проверим точность ее прогнозирования.

   Print("Model Accuracy = ",DoubleToString(pol_reg.r_squared(y,Predictions)*100,2),"%");

Журнал:

2022.09.30 16:19:31.735 polynomialReg test (#SP500,D1)  Model Accuracy = 2.36%

Плохая новость заключается в том, мы получили плохую модель из числа худших моделей. Прежде чем принять решение об использовании полиномиальной регрессии для решения конкретной задачи, просто помните, что в основе полиномиальной регрессии лежит линейная модель, поэтому данные всегда должны быть коррелированы. Они не обязательно должны быть линейно коррелированы, но корреляция около 50% будет идеальной. Возвращаясь к набору данных NASDAQ и APPLE, проверяем корреляцию — я получил коэффициент корреляции менее 1%. Вероятно, поэтому мы не смогли получить хорошую модель из этого набора данных. 

   Print("correlation coefficient ",x_v.CorrCoef(y_v));

Чтобы хорошо продемонстрировать этот момент, давайте попробуем скрипт на разных форекс-инструментах.


Плюсы и минусы полиномиальной регрессии

Преимущества:

  • Позволяет моделировать нелинейную связь между переменными
  • Существует широкий спектр функций, которые модно использовать для настройки
  • Подходит для исследовательских целей; можно протестировать различные полиномиальные порядки/степени, чтобы увидеть, какие из них лучше всего подходят для конкретного набора данных.
  • Просто программировать и интерпретировать результаты, при этом мощный инструмент

Недостатки:

  • Выбросы могут серьезно исказить результаты 
  • Модели полиномиальной регрессии склонны к переобучению
  • Вследствие переобучения модель может не работать с данными вне выборки


Заключительные мысли

Полиномиальная регрессия — полезный методом машинного обучения во многих случаях, где ожидается, что связь между независимой переменной и зависимыми переменными нелинейна. Поэтому он дает больше свободы при работе с разными наборами данных. Позволяет заполнить пробелы линейной модели. Ее можно использовать для работы с данными, для которых не подходит линейная модель. При этом очень важно помнить о риске переобучения, потому что, поскольку эта параметрическая модель очень гибкая, она может очень плохо работать с необученными данными / данными тестирования. Возможно, лучше выбирать самые низкие порядки и оставить модели место для ошибок. 

Спасибо за внимание!

Подробнее о матрицах: Матрицы и векторы

Дополнительная литература

Статьи:


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/11477

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa
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    • Backend web apps developer, ML enthusiast, Algo trader.
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