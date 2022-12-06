Машинное обучение и Data Science (Часть 07): Полиномиальная регрессия

Содержание:







Введение



Мы еще не закончили с регрессионными моделями. Надо вернуться к ним на секундочку. Как мы говорили в первой статье из этой серии, базовая линейная регрессия служит основой для многих моделей машинного обучения. Сегодня мы пойдем немного дальше линейной регрессии и познакомимся с полиномиальной.

Машинное обучение сильно изменило наш мир во многих отношениях — доступны различные методы обучения для задач классификации и регрессии, таких как линейная и логистическая регрессия, метод опорных векторов, полиномиальная регрессия и многие другие методы. Отдельно можно выделить параметрические методы, такие как полиномиальная регрессия и методы опорных векторов, за их универсальность.

Они создают простые границы для простых задач и нелинейные границы для сложных.









Вспоминаем многочлены



Многочлен (или полином) — это любое математическое выражение, которое выглядит так:

- полиномиальное уравнение 1

У нас есть данные x, которые возводятся в степень, а также коэффициенты, которые используются для масштабирования данных.

Вот другой пример полиномиальной регрессии:

- полиномиальное уравнение 2

5 соответствует ao, -7 соответствует a1, 4 соответствует a2, а 11.3 соответствует a3.

В многочлене не обязательно здесь должна быть все члены x, посмотрим на следующее уравнение:

- полиномиальное уравнение 3

Также можно представить как:

Порядок многочлена

В многочленах есть понятие, называемое порядком. Порядок многочлена обозначается буквой n. Это самый высокий коэффициент в математическом выражении.

Полиномиальное уравнение 1 выше представляет собой n-ый порядок полиномиальной регрессии Полиномиальное уравнение 2 — полиномиальная регрессия третьего порядка/степени. Полиномиальное уравнение 03, приведенное выше, также является полиномиальной регрессией третьего порядка/степени.

Здесь можно запутаться, потому что во втором уравнении у нас есть 3 переменные, умноженные на x, и их коэффициенты расположены в порядке возрастания 1,2,3, тогда как во втором уравнении у нас только две переменные. Порядок полинома в первую очередь определяется старшим коэффициентом в выражении.





Полиномиальная регрессия



Полиномиальная регрессия — алгоритм машинного обучения, используемый для прогнозирования. Я слышал, что он широко использовался для прогнозирования скорости распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Давайте посмотрим, из чего состоит этот алгоритм.Посмотрим на простую линейную модель.





Заметили кое-что?

Эта простая линейная регрессия представляет собой не что иное, как полиномиальную регрессию первого порядка. В зависимости от полиномиальной регрессии, можно добавлять к ней переменные, например, полиномиальная регрессия второго порядка будет выглядеть так:





Это выражение может быть выше по порядку:





Что случилось с линейностью?

Это полиномиальная регрессия k-го порядка.Что случилось с линейной моделью.

Не говорил ли я в предыдущих статьях, что любая регрессия связана с линейной моделью? Тогда как подогнать эту полиномиальную регрессию к линейности, когда у нас есть эти квадраты коэффициентов?

Все сводится к тому, что должно быть линейным, а что может быть нелинейным. Все коэффициенты/бета линейны, просто сами данные возводятся в более высокие степени.





Когда использовать полиномиальную регрессию?



Как мы знаем, базовая линейная модель не подходит для сложных данных (нелинейных) или поиска сложных отношений в наборе данных. Для решения подобных задач используется полиномиальная регрессия. Представьте, что пытаетесь предсказать цену NASDAQ, используя цену акций APPLE. Apple — один из сильнейших факторов, влияющих на цену NASDAQ, и при этом взаимосвязь не является линейной. Поэтому для такого набора данных линейная модель будет недостаточно подходящей, чтобы ей можно было доверить принятие решений о будущих прогнозах. Посмотрим, как выглядит график этих двух символов на одной оси. Для этого используем диаграмму рассеяния, на которой представим ценовые значения.

Ниже представлена функция, которая создает диаграмму рассеяния в терминале, используя CGraphics (вероятно, я бы не узнал о такой возможности, не начни я писать эту статью).

bool ScatterPlot( string obj_name, vector &x, vector &y, string legend, string x_axis_label = "x-axis" , string y_axis_label = "y-axis" , color clr = clrDodgerBlue , bool points_fill = true ) { if (!graph.Create( 0 ,obj_name, 0 , 30 , 70 , 440 , 320 )) { printf ( "Failed to Create graphical object on the Main chart Err = %d" , GetLastError ()); return ( false ); } ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW ,ChartShow); double x_arr[], y_arr[]; pol_reg.vectortoArray(x,x_arr); pol_reg.vectortoArray(y,y_arr); CCurve *curve = graph.CurveAdd(x_arr,y_arr,clr,CURVE_POINTS); curve.PointsSize( 10 ); curve.PointsFill(points_fill); curve.Name(legend); graph.XAxis().Name(x_axis_label); graph.XAxis().NameSize( 10 ); graph.YAxis().Name(y_axis_label); graph.YAxis().NameSize( 10 ); graph.FontSet( "Lucida Console" , 10 ); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); delete (curve); return ( true ); }

string plot_name = "x vs y" ; ObjectDelete ( 0 ,plot_name); ScatterPlot(plot_name,x_v,y_v,X_symbol,X_symbol,Y_symol, clrOrange );

Выводимая информация:

График Nasdaq и Apple

Очевидно, линейная модель плохо справляется с такого рода задачами, поэтому давайте попробуем решить ее, используя полиномиальную регрессию. Здесь возникает вопрос, какой же порядок следует использовать для создания полиномиальной модели.

Взгляните на выражение модели:





Поскольку у нас только одна независимая переменная, можно возвести ее в любую степень, которую захотим. Но откуда узнать, в какую степень нужно возвести эту единственную независимую переменную, другими словами, как мы узнаем, какого порядка должен быть полином? Чтобы понять это, давайте сначала разберемся с тем, что называется Байесовский информационный критерий (BIC).

Байесовский информационный критерий



Формула его такая:

BIC = n log(SSE) + k log (n) n = количество точек данных k = количество параметров

Но прежде, чем мы выясним, какая модель подходит лучше, создадим базовую полиномиальную регрессию и посмотрим, что заставляет ее работать. От этого оттолкнемся и перейдем к поиску подходящего порядка.





Находим коэффициенты модели

Есть уравнение





Решим эту задачу полиномиальной регрессии второй степени, найдя значения b0, b1 и b2.

Используем следующую систему уравнений:





n = количество точек данных



Для расчета значений будем использовать простой набор данных.

X y 3

2.5 4 3.2 5 3.8 6 6.5 7 11.5

b0 = 12.4285714

b1= -5.5128571

b2 = 0.7642857

Итак, теперь мы имеем набор одновременных уравнений для задачи и простой набор данных, на котором можно строить расчеты. Можно легко подставить значения и найти коэффициенты в научном калькуляторе, Microsoft Excel или чем-то еще, в зависимости от ваших предпочтений. Получим такие значения:

Но вообще-то это не дело, когда работаешь с MQL5. Поэтому давайте посмотрим, как добиться такого же результата в редакторе MetaEditor из набора приведенного выше одновременного уравнения. Преобразуем его в матричную форму. Теперь имеем следующее:

Полиномиальная матричная фигура



Результат умножения возвращает нас к уравнению. Итак, математически все верно.

Перейдем к написанию кода.

Класс полиномиальной регрессии:

class CPolynomialRegression { private : ulong m_degree; int n; vector x; vector y; matrix PolyNomialsXMatrix; matrix PolynomialsYMatrix; matrix Betas; double Betas_A[]; void Poly_model( vector &Predictions, ulong degree); public : CPolynomialRegression( vector & x_vector, vector &y_vector, int degree= 2 ); ~CPolynomialRegression( void ); double RSS( vector &Pred); void BIC( ulong k, vector &bic, int &best_degree); void PolynomialRegressionfx( ulong degree, vector &Pred); double r_squared( vector &y, vector &y_predicted); void matrixtoArray( matrix &mat, double &Array[]); void vectortoArray( vector &v, double &Arr[]); void MinMaxScaler( vector &v); };

Наш класс достаточно прост, код его должен быть понятен. Если будут какие-либо изменения, я буду обновлять код в файлах, прикрепленных ниже, потому что код я пишу одновременно с написанием статьи.

Из нашего матричного выражения на рисунке полиномиальной матрицы выше видно, что в каждой точке много сложения, а затем возведение в экспоненту. Такое вычисление требуется почти для каждого элемента в первом массиве справа от знака равенства. Ниже приведен короткий пример кода, показывающий, как это сделать.

vector c; vector x_pow; for ( ulong i= 0 ; i<PolynomialsYMatrix.Rows(); i++) for ( ulong j= 0 ; j<PolynomialsYMatrix.Cols(); j++) { if (i+j == 0 ) PolynomialsYMatrix[i][j] = y.Sum(); else { x_pow = MathPow (x,i); c = y*x_pow; PolynomialsYMatrix[i][j] = c.Sum(); } }

Посмотрите на матрицу справа на рисунке полиномиальной матрицы выше. Можно заметить, что так есть функции Σxy и Σxy^2. Это немного другой подход, давайте также рассмотрим код, реализующий его.

double pow = 0 ; ZeroMemory (x_pow); for ( ulong i= 0 ,index = 0 ; i<PolyNomialsXMatrix.Rows(); i++) for ( ulong j= 0 ; j<PolyNomialsXMatrix.Cols(); j++, index++) { pow = ( double )i+j; if ( pow == 0 ) PolyNomialsXMatrix[i][j] = n; else { x_pow = MathPow (x, pow ); PolyNomialsXMatrix[i][j] = x_pow.Sum(); } }

Итак, у нас есть эти строки для нахождения сумм, которые так важны для полиномиальной регрессии. Теперь приступим к созданию матрицы, которая будет представлять эти значения, как вторая матрица на изображение фигуры полиномиальной матрицы.

Начнем с матрицы слева от знака равенства.

ulong order_size = degree+ 1 ; PolyNomialsXMatrix.Resize(order_size,order_size); PolynomialsYMatrix.Resize(order_size, 1 ); vector c; vector x_pow; for ( ulong i= 0 ; i<PolynomialsYMatrix.Rows(); i++) for ( ulong j= 0 ; j<PolynomialsYMatrix.Cols(); j++) { if (i+j == 0 ) PolynomialsYMatrix[i][j] = y.Sum(); else { x_pow = MathPow (x,i); c = y*x_pow; PolynomialsYMatrix[i][j] = c.Sum(); } } if (debug) Print ("Polynomials y vector

",PolynomialsYMatrix);

Просто взглянув на то, как расположены элементы внутри матрицы, можно понять, что первый элемент — единственный, который не умножается на значения x, а все остальные умножаются на значения x, увеличенный на индекс их местоположения в матрице.

Переключение массива на фокус уравнения

Мое первое наблюдение состоит в том, что этот размер массива Matrix равен квадратному размеру Y-матрицы/матрицы с левой стороны, которую мы вычислили ранее, а степень, в которую возводятся элементы x, зависит от того, где элемент расположен в матрице. Это зависит от строк и столбцов. Поскольку эта матрица является квадратной, построить ее можно, дважды пройдясь по ее столбцам в двух соответствующих циклах. Код представлен ниже.

ulong order_size = degree+ 1 ; PolyNomialsXMatrix.Resize(order_size,order_size); PolynomialsYMatrix.Resize(order_size, 1 ); vector x_pow; PolyNomialsXMatrix.Resize(order_size, order_size); double pow = 0 ; ZeroMemory (x_pow); for ( ulong i= 0 ,index = 0 ; i<PolyNomialsXMatrix.Rows(); i++) for ( ulong j= 0 ; j<PolyNomialsXMatrix.Cols(); j++, index++) { pow = ( double )i+j; if ( pow == 0 ) PolyNomialsXMatrix[i][j] = n; else { x_pow = MathPow (x, pow ); PolyNomialsXMatrix[i][j] = x_pow.Sum(); } } if (debug) Print ( "Polynomial x matrix

" ,PolyNomialsXMatrix);

Что этот код выводит:

CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) Polynomials y vector CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [[ 27.5 ] CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [ 158.8 ] CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [ 966.2 ]] CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) Polynomial x matrix CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [[ 5 , 25 , 135 ] CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [ 25 , 135 , 775 ] CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [ 135 , 775 , 4659 ]]

Вот тут-то и возникают сложности. Чтобы найти значения неизвестной матрицы бета-значений, нужно обратиться к определенным математическим операциям с матрицами.

Нахождение неизвестных значений умноженной матрицы:

Повторим ту же процедуру для наших матриц, значения которых мы только что получили выше.

Процесс нахождения обратной матрицы относительно прост и занимает две, если не одну строку кода с использованием стандартной библиотеки матриц.

PolyNomialsXMatrix = PolyNomialsXMatrix.Inv();

Наконец, чтобы найти коэффициенты модели, нужно умножить обратную матрицу на матрицу с суммами значений y.

Betas = PolyNomialsXMatrix.MatMul(PolynomialsYMatrix);

Теперь время распечатать бета-матрицу, чтобы посмотреть, что мы получили в результате всех наших действий:

CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) Betas CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [[ 12.42857142857065 ] CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [- 5.512857142857115 ] CS 0 02 : 10 : 15.429 polynomialReg test ( #SP500,D1) [ 0.7642857142856911 ]]

Отлично, это именно то, что мы искали. Теперь у нас есть коэффициенты полиномиальной регрессии 2-й степени, и мы можем построить модель на их основе.

void CPolynomialRegression::Poly_model( vector &Predictions, ulong degree) { ulong order_size = degree+ 1 ; Predictions.Resize(n); matrixtoArray(Betas,Betas_A); for ( ulong i= 0 ; i<( ulong )n; i++) { double sum = 0 ; for ( ulong j= 0 ; j<order_size; j++) { if (j == 0 ) sum += Betas_A[j]; else sum += Betas_A[j] * MathPow (x[i],j); } Predictions[i] = sum; } }

Каким бы простым ни казался код модели, он может обрабатывать столько степеней, сколько нужно по крайней мере на данный момент. Давайте построим прогнозы модели на одной оси значений x и y.

ObjectDelete ( 0 ,plot_name); plot_name = "x vs y" ; ScatterCurvePlots(plot_name,x_v,y_v,Predictions, "Predictions" , "x" , "y" , clrDeepPink ); bool ScatterCurvePlots( string obj_name, vector &x, vector &y, vector &curveVector, string legend, string x_axis_label = "x-axis" , string y_axis_label = "y-axis" , color clr = clrDodgerBlue , bool points_fill = true ) { if (!graph.Create( 0 ,obj_name, 0 , 30 , 70 , 440 , 320 )) { printf ( "Failed to Create graphical object on the Main chart Err = %d" , GetLastError ()); return ( false ); } ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW ,ChartShow); double x_arr[], y_arr[]; pol_reg.vectortoArray(x,x_arr); pol_reg.vectortoArray(y,y_arr); double curveArray[]; pol_reg.vectortoArray(curveVector,curveArray); graph.CurveAdd(x_arr,y_arr, clrBlack ,CURVE_POINTS,y_axis_label); graph.CurveAdd(x_arr,curveArray,clr,CURVE_POINTS_AND_LINES,legend); graph.XAxis().Name(x_axis_label); graph.XAxis().NameSize( 10 ); graph.YAxis().Name(y_axis_label); graph.YAxis().NameSize( 10 ); graph.FontSet( "Lucida Console" , 10 ); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); return ( true ); }

Выводимая информация:

Согласитесь, полиномиальная модель лучше подошла для наших данных и в этом может превзойти линейную модель при подборе данных.





Поиск лучшей степени полинома



Как выяснили ранее, Байесовский информационный критерий — алгоритм, который используется для поиска лучшей модели. Преобразуем формулу в код. Согласно BIC, модель с наименьшим значением BIC является лучшей моделью, потому что эта модель имеет наименьшую сумму остатков/ошибок.

void CPolynomialRegression::BIC( ulong k, vector &bic, int &best_degree) { vector Pred; bic.Resize(k- 2 ); best_degree = 0 ; for ( ulong i= 2 , counter = 0 ; i<k; i++) { PolynomialRegressionfx(i,Pred); bic[counter] = ( n * log (RSS(Pred)) ) + (i * log (n)); counter++; } bool positive = false ; for ( ulong i= 0 ; i<bic.Size(); i++) if (bic[i] > 0 ) { positive = true ; break ; } double low_bic = DBL_MAX ; if (positive == true ) for ( ulong i= 0 ; i<bic.Size(); i++) { if (bic[i] < low_bic && bic[i] > 0 ) low_bic = bic[i]; } else low_bic = bic.Min(); printf ( "Best Polynomial Degree(s) is = %d with BIC = %.5f" ,best_degree = best_degree+ 2 ,low_bic); }

Функция RSS в коде — это остаточная сумма квадратов (Residual Sum of Squares). Эта функция находит сумму квадратов остатков.

double CPolynomialRegression::RSS( vector &Pred) { if (Pred.Size() != y.Size()) Print ( __FUNCTION__ ," Predictions Array and Y matrix doesn't have the same size"); double sum = 0 ; for ( int i= 0 ; i<( int )y.Size(); i++) sum += MathPow (y[i] - Pred[i], 2 ); return (sum); }

Теперь запустим эту функцию, чтобы найти лучший полином среди 10 степеней.

vector bic_; int best_order; pol_reg.BIC(polynomia_degrees,bic_,best_order);

Результат работы в терминале будет таким:





Согласно этому коду, лучшая модель имеет степень полинома 2. Итак, для нашей простой выборки лучше всего подходит модель со степенью 2.

2022.09 . 22 20 : 58 : 21.540 polynomialReg test ( #NQ100,D1) Best Polynomial Degree(s) is = 2 with BIC = 0.93358

Ниже приведены результаты того, какие прогнозы делала каждая из моделей.

На оси нанесены 7 результатов в градусах.





Важное масштабирование признаков



Поскольку в полиномиальной регрессии есть только одна независимая переменная, которую можно возвести в любую степень, очень важной становится возможность масштабирования признаков, потому что если независимая переменная имеет признаки в диапазоне 100-1000, по второй степени эти признаки будут колебаться между значениями 10000 - 1000000, а в третьей — 10^6 - 10^9. Это очень много.

Существует много способов и алгоритмов для масштабирования набора данных, мы же будем использовать функцию масштабирования Min-Max для масштабирования векторов. Имейте в виду, что этот процесс следует выполнять до любых манипуляций с набором данных. Ниже приведен код функции, которая будет использоваться для масштабирования векторов из набора данных.

void MinMaxScaler( vector &v) { double min, max, mean; min = v.Min(); max = v.Max(); mean = v.Mean(); for ( int i= 0 ; i<( int )v.Size(); i++) v[i] = (v[i] - min) / (max - min); }

Все, что нам нужно, готово. Пришло время построить модель на реальных рыночных данных — см. график Nasdaq vs Apple выше. Чтобы получить результаты, понадобится сделать несколько шагов.

Извлечение данных о рыночных ценах и масштабирование.

if (! SymbolSelect (X_symbol, true )) printf ( "%s not found on Market watch Err = %d" ,X_symbol, GetLastError ()); if (! SymbolSelect (Y_symol, true )) printf ( "%s not found on Market watch Err = %d" ,Y_symol, GetLastError ()); matrix rates(bars, 2 ); vector price_close; vector x_v, y_v; price_close. CopyRates (X_symbol, PERIOD_H1 ,COPY_RATES_CLOSE, 1 ,bars); rates.Col(price_close, 0 ); x_v.Copy(price_close); price_close. CopyRates (Y_symol, PERIOD_H1 ,COPY_RATES_CLOSE, 1 ,bars); y_v.Copy(price_close); rates.Col(price_close, 1 ); MinMaxScaler(x_v); MinMaxScaler(y_v);

Ниже представлен результат, представленный на диаграмме рассеяния:

2. Находим лучшую модель

vector bic_; int best_order; pol_reg.BIC(polynomia_degrees,bic_,best_order); ulong bic_cols = polynomia_degrees- 2 ; vector x_bic; x_bic.Resize(bic_cols); for ( ulong i= 2 ,counter = 0 ; i<bic_cols; i++) { x_bic[counter] = ( double )i; counter++; } ObjectDelete ( 0 ,plot_name); plot_name = "curves" ; ScatterCurvePlots(plot_name,x_bic,y_v,bic_, "curves" , "degree" , "BIC" , clrBlue ); Sleep ( 10000 );

Результат будет таким:

И последнее.

Теперь мы знаем, что лучший порядок модели — 2. Давайте создадим модель с 2 степенями, затем используем ее для прогнозирования значений и, наконец, выведем значения на график.

vector Predictions; pol_reg.PolynomialRegressionfx(best_order,Predictions); ObjectDelete ( 0 ,plot_name); plot_name = "Actual vs predictions" ; ScatterCurvePlots(plot_name,x_v,y_v,Predictions, string (best_order)+ "degree Predictons" ,X_symbol,Y_symol, clrDeepPink );

Полученный график показан ниже:

Проверка точности модели

Несмотря на то, что мы нашли наилучшую степень для модели, мы все еще не знаем, как эта модель способна понять взаимосвязь в нашем наборе данных. Проверим точность ее прогнозирования.

Print ( "Model Accuracy = " , DoubleToString (pol_reg.r_squared(y,Predictions)* 100 , 2 ), "%" );

Журнал:

2022.09 . 30 16 : 19 : 31.735 polynomialReg test ( #SP500,D1) Model Accuracy = 2.36 %

Плохая новость заключается в том, мы получили плохую модель из числа худших моделей. Прежде чем принять решение об использовании полиномиальной регрессии для решения конкретной задачи, просто помните, что в основе полиномиальной регрессии лежит линейная модель, поэтому данные всегда должны быть коррелированы. Они не обязательно должны быть линейно коррелированы, но корреляция около 50% будет идеальной. Возвращаясь к набору данных NASDAQ и APPLE, проверяем корреляцию — я получил коэффициент корреляции менее 1%. Вероятно, поэтому мы не смогли получить хорошую модель из этого набора данных.

Print ( "correlation coefficient " ,x_v.CorrCoef(y_v));

Чтобы хорошо продемонстрировать этот момент, давайте попробуем скрипт на разных форекс-инструментах.





Плюсы и минусы полиномиальной регрессии



Преимущества:

Позволяет моделировать нелинейную связь между переменными

Существует широкий спектр функций, которые модно использовать для настройки

Подходит для исследовательских целей; можно протестировать различные полиномиальные порядки/степени, чтобы увидеть, какие из них лучше всего подходят для конкретного набора данных.

Просто программировать и интерпретировать результаты, при этом мощный инструмент

Недостатки:

Выбросы могут серьезно исказить результаты

Модели полиномиальной регрессии склонны к переобучению

Вследствие переобучения модель может не работать с данными вне выборки





Заключительные мысли

Полиномиальная регрессия — полезный методом машинного обучения во многих случаях, где ожидается, что связь между независимой переменной и зависимыми переменными нелинейна. Поэтому он дает больше свободы при работе с разными наборами данных. Позволяет заполнить пробелы линейной модели. Ее можно использовать для работы с данными, для которых не подходит линейная модель. При этом очень важно помнить о риске переобучения, потому что, поскольку эта параметрическая модель очень гибкая, она может очень плохо работать с необученными данными / данными тестирования. Возможно, лучше выбирать самые низкие порядки и оставить модели место для ошибок.

Спасибо за внимание!



Подробнее о матрицах: Матрицы и векторы

Дополнительная литература

Статьи:



