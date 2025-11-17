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Машинное обучение и Data Science (Часть 33): Pandas Dataframe в MQL5, упрощаем сбор данных для машинного обучения

Машинное обучение и Data Science (Часть 33): Pandas Dataframe в MQL5, упрощаем сбор данных для машинного обучения

MetaTrader 5Статистика и анализ |
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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

Содержание

Введение

При работе с моделями машинного обучения крайне важно иметь одну и ту же структуру данных, и желательно одни и те же значения для всех сред: обучения, проверки и тестирования. Учитывая, что модели Open Neural Network Exchange (ONNX) поддерживаются в MQL5 и MetaTrader 5, у нас есть возможность импортировать обученные извне модели в язык MQL5 и использовать их в торговых целях.

Поскольку большинство пользователей используют Python для обучения этих моделей искусственного интеллекта (ИИ), которые затем развертываются в MetaTrader 5 с помощью кода MQL5, может возникнуть огромная разница в организации данных, и зачастую даже значения в одной и той же структуре данных могут немного отличаться, что связано с разницей в двух технологиях.

  источник изображения: pexels.com

В этой статье мы будем имитировать библиотеку Pandas, доступные в языке Python. Это одна из самых популярных библиотек, особенно полезная при работе с большими объемами данных.

Поскольку эта библиотека используется специалистами по обработке данных для подготовки и обработки данных, используемых в машинном обучении, мы стремимся создать в MQL5 ту же площадку для работы с данными, что и в Python.


Базовые структуры данных в Pandas

Библиотека Pandas предоставляет два типа классов для обработки данных.

  1. Series (серии) - одномерный маркированный массив для хранения данных любого типа, например, целых чисел, строк, объектов и т. д.. 
    s = pd.Series([1, 3, 5, np.nan, 6, 8])
  2. Dataframe (фрейм данных) - двумерная структура данных, которая хранит такие данные, как двумерный массив или таблицу со строками и столбцами.

Поскольку класс данных series в pandas является одномерным и больше похож на массив или вектор в MQL5, мы не будем с ним работать. Наше внимание сосредоточено на двумерном Dataframe.


Pandas DataFrame

Опять же, эта структура данных хранит такие данные, как двумерный массив или таблицу со строками и столбцами, в MQL5 у нас может быть двумерный массив, но наиболее практичным двумерным объектом, который мы можем использовать для этой задачи, является матрица.

Поскольку теперь мы знаем, что в основе Pandas Dataframe лежит двумерный массив, мы можем реализовать подобную основу в нашем классе Pandas на языке MQL5.

Файл: pandas.mqh 

class CDataFrame
  {  
public:
                     
                     string m_columns[]; //An array of string values for keeping track of the column names
                     matrix m_values; // A 2D matrix
                     
                     CDataFrame();
                    ~CDataFrame(void);  
 }

Нам нужен массив с именем m_columns для хранения имен столбцов для каждого столбца в Dataframe. В отличие от других библиотек для работы с данными, таких как Numpy, Pandas обеспечивает удобство хранения данных для человека, отслеживая имена столбцов.

Pandas Dataframe в Python поддерживает различные типы данных, такие как целые числа, строки, объекты и т. д.

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "Integers": [1,2,3,4,5],
    "Doubles": [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5],
    "Strings": ["one","two","three","four","five"]
})

Мы не собираемся реализовывать эту же гибкость в нашей библиотеке MQL5, поскольку цель этой библиотеки — помочь нам при работе с моделями машинного обучения, где переменные типов данных float и double являются наиболее полезными.

Поэтому обязательно сделаем преобразование (целые числа, long, ulong и т. д.) в значения типа данных double и кодируем все имеющиеся (строковые) переменные перед их подключением к классу Dataframe, поскольку все переменные будут принудительно переведены в тип данных double.


Добавление данных в класс Dataframe

Теперь, когда мы знаем, что матрица, лежащая в основе объекта Dataframe, отвечает за хранение всех данных, давайте реализуем способы добавления в нее информации.

В Python вы можете просто создать новый Dataframe и добавить в него объекты, вызвав метод;

df = pd.DataFrame({
    "first column": [1,2,3,4,5],
    "second column": [10,20,30,40,50]
})

Из-за синтаксиса языка MQL5 мы не можем иметь класс или метод, который бы вел себя подобным образом. Давайте реализуем метод, известный как Insert.

Файл: pandas.mqh

void CDataFrame::Insert(string name, const vector &values)
 {
//--- Check if the column exists in the m_columns array if it does exists, instead of creating a new column we modify an existing one

   int col_index = -1;
   
   for (int i=0; i<(int)m_columns.Size(); i++)
     if (name == m_columns[i])
       {
         col_index = i;
         break;
       }
       
//---  We check if the dimensiona are Ok
   
   if (m_values.Rows()==0)
     m_values.Resize(values.Size(), m_values.Cols());
   
   if (values.Size() > m_values.Rows() && m_values.Rows()>0) //Check if the new column has a bigger size than the number of rows present in the matrix
    {
      printf("%s new column '%s' size is bigger than the dataframe",__FUNCTION__,name);
      return;
    }

//---

   if (col_index != -1)
    {
       m_values.Col(values, col_index);
       if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG))  printf("%s column '%s' exists, It will be modified",__FUNCTION__,name);
       return;
    }
     
//--- If a given vector to be added to the dataframe is smaller than the number of rows present in the matrix, we fill the remaining values with Not a Number (NaN)
   
   vector temp_vals = vector::Zeros(m_values.Rows());
   temp_vals.Fill(NaN); //to create NaN values when there was a dimensional mismatch
   
     for (ulong i=0; i<values.Size(); i++)
       temp_vals[i] = values[i];

//---
  
   m_values.Resize(m_values.Rows(), m_values.Cols()+1); //We resize the m_values matrix to accomodate the new column
   m_values.Col(temp_vals, m_values.Cols()-1);     //We insert the new column after the last column
   
   ArrayResize(m_columns, m_columns.Size()+1); //We increase the sice of the column names to accomodate the new column name
   m_columns[m_columns.Size()-1] = name;   //we assign the new column to the last place in the array
 }

Мы можем парсить новую информацию в Dataframe следующим образом:

#include <MALE5\pandas.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
    
    CDataFrame df;  
    
    vector v1= {1,2,3,4,5};
    vector v2= {10,20,30,40,50};
    
    df.Insert("first column", v1);
    df.Insert("second column", v2);  
  }

В качестве альтернативы мы можем предоставить классу-конструктору возможность получать матрицу и имена ее столбцов.

CDataFrame::CDataFrame(const string &columns, const matrix &values)
 {
   string columns_names[]; //A temporary array for obtaining column names from a string
   ushort sep = StringGetCharacter(",", 0);
   if (StringSplit(columns, sep, columns_names)<0)
     {
       printf("%s failed to obtain column names",__FUNCTION__);
       return;
     }
   
   if (columns_names.Size() != values.Cols()) //Check if the given number of column names is equal to the number of columns present in a given matrix
     {
       printf("%s dataframe's columns != columns present in the values matrix",__FUNCTION__);
       return;
     }
   
   ArrayCopy(m_columns, columns_names); //We assign the columns to the m_columns array
   m_values = values; //We assing the given matrix to the m_values matrix
 }

Мы также можем добавить новую информацию в класс Dataframe следующим образом:

void OnStart()
  {
//---
    
    matrix data = {
      {1,10},
      {2,20},
      {3,30},
      {4,40},
      {5,50},
    };
    
    
    CDataFrame df("first column,second column",data);  
  }

Я предлагаю вам использовать метод Insert для добавления данных в класс Dataframe, а не любой другой метод для этой задачи.

Два предыдущих обсуждаемых метода полезны при подготовке наборов данных; нам также нужна функция для загрузки данных, присутствующих в наборе.


Назначение CSV-файла в Dataframe 

Метод чтения CSV-файла и присвоения значений Dataframe является одной из самых полезных функций Pandas при работе с библиотекой на Python. 

df = pd.read_csv("EURUSD.PERIOD_D1.csv")

Давайте реализуем этот метод в нашем классе MQL5;

bool CDataFrame::ReadCSV(string file_name,string delimiter=",",bool is_common=false, bool verbosity=false)
  {
   matrix mat_ = {};
   int rows_total=0;
   int handle = FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI|(is_common?FILE_IS_COMMON:FILE_ANSI),delimiter); //Open a csv file
   
   ResetLastError();
   if(handle == INVALID_HANDLE) //Check if the file handle is ok if not return false
     {
      printf("Invalid %s handle Error %d ",file_name,GetLastError());
      Print(GetLastError()==0?" TIP | File Might be in use Somewhere else or in another Directory":"");
      
      return false;
     }
   else
     {
      int column = 0, rows=0;

      while(!FileIsEnding(handle))
        {
         string data = FileReadString(handle);
         //---
         if(rows ==0)
           {
            ArrayResize(m_columns,column+1);
            m_columns[column] = data;
           }
         if(rows>0)  //Avoid the first column which contains the column's header
            mat_[rows-1,column] = (double(data)); //add a value to the matrix
         column++;
         //---
         if(FileIsLineEnding(handle)) //At the end of the each line
           {
            rows++;
            
            mat_.Resize(rows,column); //Resize the matrix to accomodate new values
            column = 0;
           }
        }
        
      if (verbosity) //if verbosity is set to true, we print the information to let the user know the progress, Useful for debugging purposes
        printf("Reading a CSV file... record [%d]",rows);
        
      rows_total = rows;
      FileClose(handle); //Close the file after reading it
     }
     
   mat_.Resize(rows_total-1,mat_.Cols());
   m_values = mat_;
   
   return true;
  }

Ниже описано, как можно прочитать CSV-файл и напрямую назначить его Dataframe.

void OnStart()
  {
//---
    
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    df.Head();
  }


Визуализация содержимого Dataframe

Мы рассмотрели, как можно добавлять информацию в Dataframe, но крайне важно иметь возможность кратко заглянуть в Dataframe, чтобы понять, что он из себя представляет. В большинстве случаев вы будете работать с большими фреймами данных, которые часто требуют повторного обращения к Dataframe для исследования.

В Pandas есть метод head, который возвращает первые n строк для объекта Dataframe в зависимости от позиции. Этот метод полезен для быстрой проверки того, содержит ли ваш объект правильный тип данных.

При вызове метода head в ячейке Jupyter Notebook со значениями по умолчанию в выходных данных ячейки отображаются пять первых строк Dataframe.

Файл: main.ipynb

df = pd.read_csv("EURUSD.PERIOD_D1.csv")

df.head()

Результат

Open High Low Close
0 1.09381 1.09548 1.09003 1.09373
1 1.09678 1.09810 1.09361 1.09399
2 1.09701 1.09973 1.09606 1.09805
3 1.09639 1.09869 1.09542 1.09742
4 1.10302 1.10396 1.09513 1.09757


Аналогичную функцию для этой задачи можно реализовать на MQL5.

void CDataFrame::Head(const uint count=5)
{
   // Calculate maximum width needed for each column
   uint num_cols = m_columns.Size();
   uint col_widths[];
   ArrayResize(col_widths, num_cols);

   for (uint col = 0; col < num_cols; col++) //Determining column width for visualizing a simple table
   {
      uint max_width = StringLen(m_columns[col]);
      for (uint row = 0; row < count && row < m_values.Rows(); row++)
      {
         string num_str = StringFormat("%.8f", m_values[row][col]);
         max_width = MathMax(max_width, StringLen(num_str));
      }
      col_widths[col] = max_width + 4; // Extra padding for readability
   }

   // Print column headers with calculated padding
   string header = "";
   for (uint col = 0; col < num_cols; col++)
   {
      header += StringFormat("| %-*s ", col_widths[col], m_columns[col]);
   }
   header += "|";
   Print(header);

   // Print rows with padding for each column
   for (uint row = 0; row < count && row < m_values.Rows(); row++)
   {
      string row_str = "";
      for (uint col = 0; col < num_cols; col++)
      {
         row_str += StringFormat("| %-*.*f ", col_widths[col], 8, m_values[row][col]);
      }
      row_str += "|";
      Print(row_str);
   }

   // Print dimensions
   printf("(%dx%d)", m_values.Rows(), m_values.Cols());
}

По умолчанию функция отображает пять первых строк в нашем Dataframe.

void OnStart()
  {
//---
    
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    df.Head();
  }

Результаты

GI      0       12:37:02.983    pandas test (Volatility 75 Index,H1)    | Open           | High           | Low            | Close          |
RH      0       12:37:02.983    pandas test (Volatility 75 Index,H1)    | 1.09381000     | 1.09548000     | 1.09003000     | 1.09373000     |
GI      0       12:37:02.984    pandas test (Volatility 75 Index,H1)    | 1.09678000     | 1.09810000     | 1.09361000     | 1.09399000     |
DI      0       12:37:02.984    pandas test (Volatility 75 Index,H1)    | 1.09701000     | 1.09973000     | 1.09606000     | 1.09805000     |
EI      0       12:37:02.984    pandas test (Volatility 75 Index,H1)    | 1.09639000     | 1.09869000     | 1.09542000     | 1.09742000     |
CI      0       12:37:02.984    pandas test (Volatility 75 Index,H1)    | 1.10302000     | 1.10396000     | 1.09513000     | 1.09757000     |
FE      0       12:37:02.984    pandas test (Volatility 75 Index,H1)    (1000x4)


Экспорт Dataframe в CSV-файл

После сбора всех различных типов данных в Dataframe нам необходимо экспортировать их за пределы MetaTrader 5, где происходят все процедуры машинного обучения.

Файл CSV удобен, когда дело доходит до экспорта данных, тем более, что мы будем использовать библиотеку Pandas для импорта CSV-файла на языке Python.

Давайте сохраним извлеченный нами из CSV-файла Dataframe обратно в CSV-файл.

На языке Python.

df.to_csv("EURUSDcopy.csv", index=False)

Результатом является CSV-файл EURUSDcopy.csv.

Ниже представлена реализация этого метода на MQL5.

bool CDataFrame::ToCSV(string csv_name, bool common=false, int digits=5, bool verbosity=false)
  {
   FileDelete(csv_name);
   int handle = FileOpen(csv_name,FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI|(common?FILE_COMMON:FILE_ANSI),",",CP_UTF8); //open a csv file

   if(handle == INVALID_HANDLE) //Check if the handle is OK
     {
       printf("Invalid %s handle Error %d ",csv_name,GetLastError());
       return (false);
     }

//---

   string concstring;
   vector row = {};
   vector colsinrows = m_values.Row(0);
   
   if (ArraySize(m_columns) != (int)colsinrows.Size())
      {
         printf("headers=%d and columns=%d from the matrix vary is size ",ArraySize(m_columns),colsinrows.Size());
         DebugBreak();
         return false;
      }

//---

   string header_str = "";
   for (int i=0; i<ArraySize(m_columns); i++) //We concatenate the header only separating it with a comma delimeter
      header_str += m_columns[i] + (i+1 == colsinrows.Size() ? "" : ",");
   
   FileWrite(handle,header_str);
   FileSeek(handle,0, SEEK_SET);
   
   for(ulong i=0; i<m_values.Rows() && !IsStopped(); i++)
     {
      ZeroMemory(concstring);

      row = m_values.Row(i);
      for(ulong j=0, cols =1; j<row.Size() && !IsStopped(); j++, cols++)
        {         
         concstring += (string)NormalizeDouble(row[j],digits) + (cols == m_values.Cols() ? "" : ",");
        }
      
      if (verbosity) //if verbosity is set to true, we print the information to let the user know the progress, Useful for debugging purposes
        printf("Writing a CSV file... record [%d/%d]",i+1,m_values.Rows());
      
      FileSeek(handle,0,SEEK_END);
      FileWrite(handle,concstring);
     }
        
   FileClose(handle);
   
   return (true);
  }

Ниже описано, как использовать этот метод.

void OnStart()
  {
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv"); //Assign a csv file into the dataframe 
    
    df.ToCSV("EURUSDcopy.csv"); //Save the dataframe back into a CSV file as a copy
  }

Результатом является создание CSV-файла с именем EURUSDcopy.csv.

Теперь, когда мы обсудили создание Dataframe, вставку в него значений, импорт и экспорт данных, давайте рассмотрим методы выбора данных и индексации.


Выбор и индексация Dataframe

Периодически крайне важно иметь возможность разрезать, выбирать или получать доступ к определенным частям Dataframe. Например, при использовании модели для составления прогнозов вам может потребоваться доступ только к последним значениям (последней строке) в фрейме данных, в то время как во время обучения вам может потребоваться доступ к некоторым строкам, расположенным в начале фрейма.

Доступ к столбцу

Чтобы получить доступ к столбцу, мы можем реализовать оператор индекса, который принимает строковые значения в нашем классе.

vector operator[] (const string index) {return GetColumn(index); } //Access a column by its name

Когда функция GetColumn получает имя столбца, она возвращает вектор его значений при его нахождении.

Применение

Print("Close column: ",df["Close"]);

Результаты

2025.01.27 16:16:19.726 pandas test (EURUSD,H1) Close column: [1.09373,1.09399,1.09805,1.09742,1.09757,1.10297,1.10453,1.10678,1.1135,1.11594,1.11765,1.11327,1.11797,1.11107,1.1163,1.11616,1.11177,1.11141,1.11326,1.10745,1.10747,1.10111,1.10192,1.10351,1.10861,1.11106,1.1083,1.10435,1.10723,1.10483,1.1078,1.11199,1.11843,1.1161,1.11932,1.11113,1.11499,1.113,1.10852,1.10267,1.09712,1.10124,1.09928,1.09321,1.09156,1.09188,1.09236,1.09315,1.09511,1.09107,1.07913,1.08258,1.08142,1.08211,1.08551,1.0845,1.08392,1.08529,1.08905,1.08818,1.08959,1.09396,1.08986,

Индексация loc

Такая индексация помогает получить доступ к группе или строкам и столбцам с помощью меток или логического массива.

В Pandas на языке Python.

df.loc[0]

Результаты.

Open     1.09381
High     1.09548
Low      1.09003
Close    1.09373
Name: 0, dtype: float64

В MQL5 это можно реализовать в виде обычной функции.

vector CDataFrame::Loc(int index, uint axis=0)
  {
   if(axis == 0)
     {
      vector row = {};

      //--- Convert negative index to positive

      if(index < 0)
         index = (int)m_values.Rows() + index;

      if(index < 0 || index >= (int)m_values.Rows())
        {
         printf("%s Error: Row index out of bounds. Given index: %d", __FUNCTION__, index);
         return row;
        }

      return m_values.Row(index);
     }
   else
      if(axis == 1)
        {
         vector column = {};

         //--- Convert negative index to positive

         if(index < 0)
            index = (int)m_values.Cols() + index;

         //--- Check bounds

         if(index < 0 || index >= (int)m_values.Cols())
           {
            printf("%s Error: Column index out of bounds. Given index: %d", __FUNCTION__, index);
            return column;
           }

         return m_values.Col(index);
        }
      else
         printf("%s Failed, Unknown axis ",__FUNCTION__);

   return vector::Zeros(0);
  }

Я добавил аргумент axis, чтобы получить возможность выбора между получением строки (вдоль оси 0) и столбца (вдоль оси 1).

Когда эта функция получает отрицательное значение, она обращается к элементам в обратном порядке, значение индекса -1 является последним элементом в Dataframe (последняя строка при оси=0, последний столбец при оси=1)

Применение

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    df.Head();
    Print("First row",df.Loc(0));
    
//---

    Print("Last 5 items in df\n",df.Tail());
    
    Print("Last row: ",df.Loc(-1));
    Print("Last Column: ",df.Loc(-1, 1));
  }

Результаты

RM      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) | Open           | High           | Low            | Close          |
IN      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09381000     | 1.09548000     | 1.09003000     | 1.09373000     |
GP      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09678000     | 1.09810000     | 1.09361000     | 1.09399000     |
NS      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09701000     | 1.09973000     | 1.09606000     | 1.09805000     |
IE      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09639000     | 1.09869000     | 1.09542000     | 1.09742000     |
IG      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10302000     | 1.10396000     | 1.09513000     | 1.09757000     |
NJ      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) (1000x4)
EO      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) First row[1.09381,1.09548,1.09003,1.09373]
JF      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) Last 5 items in df
DN      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) [[1.20796,1.21591,1.20742,1.21416]
JK      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1)  [1.21023,1.21474,1.20588,1.20814]
PR      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1)  [1.21089,1.21342,1.20953,1.21046]
OO      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1)  [1.21281,1.21664,1.20785,1.2109]
FK      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1)  [1.21444,1.21774,1.21101,1.21203]]
EM      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) Last row: [1.21444,1.21774,1.21101,1.21203]
QM      0       09:04:21.355    pandas test (EURUSD,H1) Last Column: [1.09373,1.09399,1.09805,1.09742,1.09757,1.10297,1.10453,1.10678,1.1135,1.11594,1.11765,1.11327,1.11797,1.11107,1.1163,1.11616,1.11177,1.11141,1.11326,1.10745,1.10747,1.10111,1.10192,1.10351,1.10861,1.11106,1.1083,1.10435,1.10723,1.10483,1.1078,1.11199,1.11843,1.1161,1.11932,1.11113,1.11499,1.113,1.10852,1.10267,1.09712,1.10124,1.09928,1.00063,…]

Метод iloc

Функция Iloc, представленная в нашем классе, выбирает строки и столбцы Dataframe по целочисленным позициям, аналогично методу iloc, в Pandas в языке Python.

Этот метод возвращает новый Dataframe, который является результатом операции разрезания.

Реализация в MQL.

CDataFrame Iloc(ulong start_row, ulong end_row, ulong start_col, ulong end_col);

Применение

df = df.Iloc(0,100,0,3); //Slice from the first row to the 99th from the first column to the 2nd

df.Head();

Выходные параметры

DJ      0       16:40:19.699    pandas test (EURUSD,H1) | Open           | High           | Low            |
LQ      0       16:40:19.699    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09381000     | 1.09548000     | 1.09003000     |
PM      0       16:40:19.699    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09678000     | 1.09810000     | 1.09361000     |
EI      0       16:40:19.699    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09701000     | 1.09973000     | 1.09606000     |
DE      0       16:40:19.699    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09639000     | 1.09869000     | 1.09542000     |
FQ      0       16:40:19.699    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10302000     | 1.10396000     | 1.09513000     |
GS      0       16:40:19.699    pandas test (EURUSD,H1) (100x3)

Метод at

Метод возвращает одно значение из Dataframe.

Реализация в MQL.

double CDataFrame::At(ulong row, string col_name)
  {
   ulong col_number = (ulong)ColNameToIndex(col_name, m_columns);
   return m_values[row][col_number];
  }

Применение.

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    Print(df.At(0,"Close")); //Returns the first value within the Close column
  }

Результаты.

2025.01.27 16:47:16.701 pandas test (EURUSD,H1) 1.09373

Метод iat

Метод позволяет нам получить доступ к одному значению в Dataframe по позиции.

Реализация в MQL.

double CDataFrame::Iat(ulong row,ulong col)
  {
   return m_values[row][col];
  }

Применение

Print(df.Iat(0,0)); //Returns the value at first row and first colum

Результаты.

2025.01.27 16:53:32.627 pandas test (EURUSD,H1) 1.09381

Удаление столбцов из Dataframe с помощью метода drop

Иногда случается, что в нашей таблице данных есть нежелательные столбцы или мы хотим удалить некоторые переменные в целях обучения. Функция сброса может помочь в решении этой задачи.

Реализация в MQL.

CDataFrame CDataFrame::Drop(const string cols)
  {
   CDataFrame df;
   
   string column_names[];
   ushort sep = StringGetCharacter(",",0);
   if(StringSplit(cols, sep, column_names) < 0)
     {
      printf("%s Failed to get the columns, ensure they are separated by a comma. Error = %d", __FUNCTION__, GetLastError());
      return df;
     }
   
   int columns_index[];
   uint size = column_names.Size();
   ArrayResize(columns_index, size);

   if(size > m_values.Cols())
     {
      printf("%s failed, The number of columns > columns present in the dataframe", __FUNCTION__);
      return df;
     }

// Fill columns_index with column indices to drop
   for(uint i = 0; i < size; i++)
     {
      columns_index[i] = ColNameToIndex(column_names[i], m_columns);
      if(columns_index[i] == -1)
        {
         printf("%s Column '%s' not found in this DataFrame", __FUNCTION__, column_names[i]);
         //ArrayRemove(column_names, i, 1);
         continue;
        }
     }

   matrix new_data(m_values.Rows(), m_values.Cols() - size);
   string new_columns[];
   ArrayResize(new_columns, (int)m_values.Cols() - size);

// Populate new_data with columns not in columns_index
   for(uint i = 0, count = 0; i < m_values.Cols(); i++)
     {
      bool to_drop = false;
      for(uint j = 0; j < size; j++)
        {
         if(i == columns_index[j])
           {
            to_drop = true;
            break;
           }
        }

      if(!to_drop)
        {
         new_data.Col(m_values.Col(i), count);
         new_columns[count] = m_columns[i];
         count++;
        }
     }

// Replace original data with the updated matrix and columns
   
   df.m_values = new_data;
   ArrayResize(df.m_columns, new_columns.Size());
   ArrayCopy(df.m_columns, new_columns);
   
   return df;
  }

Применение

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    CDataFrame new_df = df.Drop("Open,Close"); //drop the columns and assign the dataframe to a new object
    
    new_df.Head();
  }

Результаты

II      0       19:18:22.997    pandas test (EURUSD,H1) | High           | Low            |
GJ      0       19:18:22.997    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09548000     | 1.09003000     |
EP      0       19:18:22.998    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09810000     | 1.09361000     |
CF      0       19:18:22.998    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09973000     | 1.09606000     |
RL      0       19:18:22.998    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09869000     | 1.09542000     |
MR      0       19:18:22.998    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10396000     | 1.09513000     |
DH      0       19:18:22.998    pandas test (EURUSD,H1) (1000x2)

Теперь, когда у нас есть функции для индексации и выбора некоторых частей Dataframe, давайте реализуем несколько функций Pandas, которые помогут нам в исследовании и проверке данных.


Изучение и проверка Pandas Dataframe

Функция tail

Метод отображает последние несколько строк Dataframe.

Реализация в MQL5.

matrix CDataFrame::Tail(uint count=5)
  {
   ulong rows = m_values.Rows();
   if(count>=rows)
     {
      printf("%s count[%d] >= number of rows in the df[%d]",__FUNCTION__,count,rows);
      return matrix::Zeros(0,0);
     }

   ulong start = rows-count;
   matrix res = matrix::Zeros(count, m_values.Cols());

   for(ulong i=start, row_count=0; i<rows; i++, row_count++)
      res.Row(m_values.Row(i), row_count);

   return res;
  }

Применение.

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    Print(df.Tail()); 
  }
По умолчанию функция возвращает 5 последних строк Dataframe. 
GR      0       17:06:42.044    pandas test (EURUSD,H1) [[1.20796,1.21591,1.20742,1.21416]
MG      0       17:06:42.044    pandas test (EURUSD,H1)  [1.21023,1.21474,1.20588,1.20814]
KQ      0       17:06:42.044    pandas test (EURUSD,H1)  [1.21089,1.21342,1.20953,1.21046]
DK      0       17:06:42.044    pandas test (EURUSD,H1)  [1.21281,1.21664,1.20785,1.2109]
MO      0       17:06:42.044    pandas test (EURUSD,H1)  [1.21444,1.21774,1.21101,1.21203]]

Функция info

Функция очень полезна для понимания структуры Dataframe, типов данных, использования памяти и наличия ненулевых значений.

Ниже представлена ее реализация на MQL5.

void CDataFrame::Info(void)

Результаты.

ES      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1) <class 'CDataFrame'>
IH      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1) RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
LR      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1) Data columns (total 4 columns):
PD      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1)  #   Column    Non-Null Count   Dtype
OQ      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1) ---  ------    --------------   -----
FS      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1)  0   Open      1000 non-null    double
GH      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1)  1   High      1000 non-null    double
LS      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1)  2   Low       1000 non-null    double
IH      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1)  3   Close     1000 non-null    double
FJ      0       17:34:04.968    pandas test (EURUSD,H1) memory usage: 31.2 KB

Функция describe

Эта функция предоставляет описательную статистику для всех числовых столбцов в Dataframe. Предоставляемая им информация включает среднее значение, стандартное отклонение, количество, минимальное значение и максимальное значение столбцов, не говоря уже о 25%, 50% и 75% процентилях каждого столбца.

Ниже представлена реализация функции в MQL5.

void CDataFrame::Describe(void)

Применение

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    //Print(df.Tail()); 
    df.Describe();
  }

Результаты.

MM      0       18:10:42.459    pandas test (EURUSD,H1)            Open      High      Low       Close    
JD      0       18:10:42.460    pandas test (EURUSD,H1) count      1000      1000      1000      1000     
HD      0       18:10:42.460    pandas test (EURUSD,H1) mean       1.104156  1.108184  1.100572  1.104306 
HM      0       18:10:42.460    pandas test (EURUSD,H1) std        0.060646  0.059900  0.061097  0.060507 
NQ      0       18:10:42.460    pandas test (EURUSD,H1) min        0.959290  0.967090  0.953580  0.959320 
DI      0       18:10:42.460    pandas test (EURUSD,H1) 25%        1.069692  1.073520  1.066225  1.069950 
DE      0       18:10:42.460    pandas test (EURUSD,H1) 50%        1.090090  1.093640  1.087100  1.090385 
FN      0       18:10:42.460    pandas test (EURUSD,H1) 75%        1.142937  1.145505  1.139295  1.142365 
CG      0       18:10:42.460    pandas test (EURUSD,H1) max        1.232510  1.234950  1.226560  1.232620


Получение формы Dataframe и столбцов, присутствующих в Dataframe

В библиотеке Pandas в Python есть такие методы, как pandas.DataFrame.shape, который возвращает форму Dataframe, и pandas.DataFrame.columns, который возвращает столбцы, присутствующие в Dataframe.

В нашем классе мы можем получить доступ к этим значениям из глобальной матрицы m_values следующим образом.

printf("df shape = (%dx%d)",df.m_values.Rows(),df.m_values.Cols());

Результаты.

2025.01.27 18:24:14.436 pandas test (EURUSD,H1) df shape = (1000x4)


Методы временных рядов и преобразования данных

В этом разделе мы реализуем некоторые методы, часто используемые для преобразования данных и анализа изменений, происходящих между строками Dataframe с течением времени.

Методы, обсуждаемые в этом разделе, наиболее часто используются при проектировании функций.

Метод shift()

Метод сдвигает индекс на указанное количество периодов и часто используется в данных временного ряда для сравнения значения с предыдущим или будущим значением.

Реализация в MQL5.

vector CDataFrame::Shift(const vector &v, const int shift)
  {
// Initialize a result vector filled with NaN
   vector result(v.Size());
   result.Fill(NaN);

   if(shift > 0)
     {
      // Positive shift: Move elements forward
      for(ulong i = 0; i < v.Size() - shift; i++)
         result[i + shift] = v[i];
     }
   else
      if(shift < 0)
        {
         // Negative shift: Move elements backward
         for(ulong i = -shift; i < v.Size(); i++)
            result[i + shift] = v[i];
        }
      else
        {
         // Zero shift: Return the vector unchanged
         result = v;
        }

   return result;
  }
vector CDataFrame::Shift(const string index, const int shift)
  {
   vector v = this.GetColumn(index);
// Initialize a result vector filled with NaN

   return Shift(v, shift);
  }

Когда этой функции присваивается положительное значение индекса, она перемещает элементы вперед, создавая запаздывающую версию заданного вектора или столбца.

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    vector close_lag_1 = df.Shift("Close", 1); //Create a previous 1 lag on the close price
    df.Insert("Close lag 1",close_lag_1); //Insert this new column into a dataframe
    
    df.Head();
  }

Выходные параметры

EP      0       19:40:14.257    pandas test (EURUSD,H1) | Open           | High           | Low            | Close          | Close lag 1     |
NO      0       19:40:14.257    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09381000     | 1.09548000     | 1.09003000     | 1.09373000     | nan             |
PR      0       19:40:14.257    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09678000     | 1.09810000     | 1.09361000     | 1.09399000     | 1.09373000      |
ES      0       19:40:14.257    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09701000     | 1.09973000     | 1.09606000     | 1.09805000     | 1.09399000      |
PS      0       19:40:14.257    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09639000     | 1.09869000     | 1.09542000     | 1.09742000     | 1.09805000      |
PP      0       19:40:14.257    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10302000     | 1.10396000     | 1.09513000     | 1.09757000     | 1.09742000      |
QO      0       19:40:14.257    pandas test (EURUSD,H1) (1000x5)

Однако при получении отрицательной функции функция создает будущую переменную для данного столбца. Это очень полезно для создания целевых переменных.

    vector future_close_1 = df.Shift("Close", -1); //Create a future 1 variable
    df.Insert("Future 1 close",future_close_1); //Insert this new column into a dataframe
    
    df.Head();

Выходные параметры

CI      0       19:43:08.482    pandas test (EURUSD,H1) | Open           | High           | Low            | Close          | Close lag 1     | Future 1 close     |
GJ      0       19:43:08.482    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09381000     | 1.09548000     | 1.09003000     | 1.09373000     | nan             | 1.09399000         |
MR      0       19:43:08.482    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09678000     | 1.09810000     | 1.09361000     | 1.09399000     | 1.09373000      | 1.09805000         |
FM      0       19:43:08.482    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09701000     | 1.09973000     | 1.09606000     | 1.09805000     | 1.09399000      | 1.09742000         |
IH      0       19:43:08.482    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09639000     | 1.09869000     | 1.09542000     | 1.09742000     | 1.09805000      | 1.09757000         |
OK      0       19:43:08.483    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10302000     | 1.10396000     | 1.09513000     | 1.09757000     | 1.09742000      | 1.10297000         |
GG      0       19:43:08.483    pandas test (EURUSD,H1) (1000x6)


Метод pct_change()

Эта функция вычисляет процентное изменение между текущим и предыдущим элементом. Она обычно используется в финансовых данных для расчета доходности.

Ниже показана ее реализация в классе DataFrame.

vector CDataFrame::Pct_change(const string index)
  {
   vector col = GetColumn(index);
   return Pct_change(col);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
vector CDataFrame::Pct_change(const vector &v)
  {
   vector col = v;
   ulong size = col.Size();

   vector results(size);
   results.Fill(NaN);

   for(ulong i=1; i<size; i++)
     {
      double prev_value = col[i - 1];
      double curr_value = col[i];

      // Calculate percentage change and handle division by zero
      if(prev_value != 0.0)
        {
         results[i] = ((curr_value - prev_value) / prev_value) * 100.0;
        }
      else
        {
         results[i] = 0.0; // Handle division by zero case
        }
     }

   return results;
  }

Применение.

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    vector close_pct_change = df.Pct_change("Close");
    df.Insert("Close pct_change", close_pct_change);
    
    df.Head();
  }

Результаты.

IM      0       19:49:59.858    pandas test (EURUSD,H1) | Open           | High           | Low            | Close          | Close pct_change     |
CO      0       19:49:59.858    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09381000     | 1.09548000     | 1.09003000     | 1.09373000     | nan                  |
DS      0       19:49:59.858    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09678000     | 1.09810000     | 1.09361000     | 1.09399000     | 0.02377186           |
DD      0       19:49:59.858    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09701000     | 1.09973000     | 1.09606000     | 1.09805000     | 0.37111857           |
QE      0       19:49:59.858    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09639000     | 1.09869000     | 1.09542000     | 1.09742000     | -0.05737444          |
NF      0       19:49:59.858    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10302000     | 1.10396000     | 1.09513000     | 1.09757000     | 0.01366842           |
NJ      0       19:49:59.858    pandas test (EURUSD,H1) (1000x5)

Метод diff()

Эта функция вычисляет разницу между текущим и предыдущим элементом последовательности. Ее часто используют для поиска изменений с течением времени.

vector CDataFrame::Diff(const vector &v, int period=1)
  {
   vector res(v.Size());
   res.Fill(NaN);

   for(ulong i=period; i<v.Size(); i++)
      res[i] = v[i] - v[i-period]; //Calculate the difference between the current value and the previous one

   return res;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
vector CDataFrame::Diff(const string index, int period=1)
  {
   vector v = this.GetColumn(index);
// Initialize a result vector filled with NaN

   return Diff(v, period);
  }

Применение

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    vector diff_open = df.Diff("Open");
    df.Insert("Open diff", diff_open);
    
    df.Head();
  }

Выходные параметры

GS      0       19:54:10.283    pandas test (EURUSD,H1) | Open           | High           | Low            | Close          | Open diff       |
HM      0       19:54:10.283    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09381000     | 1.09548000     | 1.09003000     | 1.09373000     | nan             |
OQ      0       19:54:10.283    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09678000     | 1.09810000     | 1.09361000     | 1.09399000     | 0.00297000      |
QQ      0       19:54:10.283    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09701000     | 1.09973000     | 1.09606000     | 1.09805000     | 0.00023000      |
FF      0       19:54:10.283    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09639000     | 1.09869000     | 1.09542000     | 1.09742000     | -0.00062000     |
LF      0       19:54:10.283    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10302000     | 1.10396000     | 1.09513000     | 1.09757000     | 0.00663000      |
OI      0       19:54:10.283    pandas test (EURUSD,H1) (1000x5)

Метод rolling()

Этот метод обеспечивает удобный способ вычислений в скользящем окне, он полезен, например, для тех, кто хочет рассчитать значения в течение определенного времени (периода); вычислить скользящие средние значения переменных в Dataframe.

Файл: main.ipynb  Язык: Python

df["Close sma_5"] = df["Close"].rolling(window=5).mean()

df

В отличие от других методов, он требует создания двумерной матрицы, заполненной разделенными вдоль строк окнами. Поскольку нам затем нужно применить полученную двумерную матрицу к некоторым математическим функциям по нашему выбору, нам может понадобиться создать отдельную структуру только для этой задачи.

struct rolling_struct
  {
public:
   matrix            matrix__;

   vector            Mean()
     {
      vector res(matrix__.Rows());
      res.Fill(NaN);

      for(ulong i=0; i<res.Size(); i++)
         res[i] = matrix__.Row(i).Mean();

      return res;
     }
  };

Мы можем создать функции для заполнения матричной переменной matrix__.

rolling_struct CDataFrame::Rolling(const vector &v, const uint window)
  {
   rolling_struct roll_res;

   roll_res.matrix__.Resize(v.Size(), window);
   roll_res.matrix__.Fill(NaN);

   for(ulong i = 0; i < v.Size(); i++)
     {
      for(ulong j = 0; j < window; j++)
        {
         // Calculate the index in the vector for the Rolling window
         ulong index = i - (window - 1) + j;

         if(index >= 0 && index < v.Size())
            roll_res.matrix__[i][j] = v[index];
        }
     }

   return roll_res;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
rolling_struct CDataFrame::Rolling(const string index, const uint window)
  {
   vector v = GetColumn(index);

   return Rolling(v, window);
  }

Теперь мы можем использовать эту функцию для вычисления среднего значения окна и многих других математических функций по нашему усмотрению.

void OnStart()
  {
//---
    CDataFrame df;
    
    df.ReadCSV("EURUSD.PERIOD_D1.csv");
    
    vector close_sma_5 = df.Rolling("Close", 5).Mean();
    
    df.Insert("Close sma_5", close_sma_5);
    
    df.Head(10);
  }

Результаты.

RP      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | Open           | High           | Low            | Close          | Close sma_5     |
KP      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09381000     | 1.09548000     | 1.09003000     | 1.09373000     | nan             |
QP      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09678000     | 1.09810000     | 1.09361000     | 1.09399000     | nan             |
HP      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09701000     | 1.09973000     | 1.09606000     | 1.09805000     | nan             |
GO      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.09639000     | 1.09869000     | 1.09542000     | 1.09742000     | nan             |
RR      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10302000     | 1.10396000     | 1.09513000     | 1.09757000     | 1.09615200      |
CR      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10431000     | 1.10495000     | 1.10084000     | 1.10297000     | 1.09800000      |
NS      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.10616000     | 1.10828000     | 1.10326000     | 1.10453000     | 1.10010800      |
JS      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.11262000     | 1.11442000     | 1.10459000     | 1.10678000     | 1.10185400      |
EP      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.11529000     | 1.12088000     | 1.11139000     | 1.11350000     | 1.10507000      |
EP      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) | 1.11765000     | 1.12029000     | 1.11249000     | 1.11594000     | 1.10874400      |
RO      0       20:15:23.126    pandas test (EURUSD,H1) (1000x5)

Вы можете сделать гораздо больше с скользящей структурой и добавить больше формул для всех математических операций, которые вы хотите применить к скользящему окну. Больше математических функций для матриц и векторов можно найти здесь.

На данный момент я реализовал несколько функций, которые можно применить к скользящей матрице;

  • Std() для расчета стандартного отклонения данных в определенном окне.
  • Var() для расчета дисперсии окна.
  • Skew() для расчета асимметрии всех данных в определенном окне.
  • Kurtosis() для расчета эксцесса всех данных в определенном окне.
  • Median() для расчета медианы всех данных в определенном окне.

Это всего лишь несколько полезных функций, скопированных из библиотеки Pandas в Python. Теперь давайте посмотрим, как можно использовать эту библиотеку для подготовки данных для машинного обучения.

Мы собираемся собрать данные в MQL5, экспортировать их в CSV-файл, который будет импортирован в скрипт Python, обученная модель будет сохранена в формате ONNX, модель ONNX будет импортирована и развернута в MQL5 с тем же подходом к сбору и хранению данных. 


Сбор данных для машинного обучения

Соберем около 20 переменных и добавим их в класс Dataframe.

  • Значения открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC).
    CDataFrame df;
int size = 10000; //We collect this amount of bars for training purposes

vector open, high, low, close;
open.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_OPEN,1, size);
high.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_HIGH,1, size);
low.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_LOW,1, size);
close.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_CLOSE,1, size);

df.Insert("open",open);
df.Insert("high",high);
df.Insert("low",low);
df.Insert("close",close);
    Эти функции важны, поскольку они помогают вывести больше характеристик. Они просто являются основой всех моделей, которые мы видим на рынке.
  • Поскольку Форекс работает 5 дней в неделю, сложим значения закрытия за предыдущие 5 дней (запаздывающие значения закрытия). Эти данные могут помочь моделям ИИ понять закономерности, возникающие с течением времени.
    int lags = 5;
for (int i=1; i<=lags; i++)
  {
     vector lag = df.Shift("close", i);
      df.Insert("close lag_"+string(i), lag);
  }
    Теперь в Dataframe общее количество переменных достигло 9.
  • Ежедневное процентное изменение цены закрытия (для определения ежедневных изменений цены закрытия).
    vector pct_change = df.Pct_change("close");
df.Insert("close pct_change", pct_change);
  • Поскольку мы работаем на дневном таймфрейме, давайте добавим дисперсию за 5 дней, чтобы зафиксировать закономерности изменчивости в течение скользящего 5-дневного периода.
    vector var_5 = df.Rolling("close", 5).Var();
df.Insert("var close 5 days", var_5);
  • Мы можем добавить дифференциальные характеристики, которые помогут уловить волатильность и движение цен между значениями OHLC.
    df.Insert("open_close",open-close);
df.Insert("high_low",high-low);
  • Мы можем добавить среднюю цену, надеясь, что это поможет моделям уловить закономерности в самих значениях OHLC.
    df.Insert("Avg price",(open+high+low+close)/4);
  • Наконец, мы можем добавить несколько индикаторов. Я собираюсь использовать подход к сбору данных по индикаторам, который обсуждался в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать любой другой подход к сбору индикаторных данных, если этот вам не подходит.
     BB_res_struct bb = CTrendIndicators::BollingerBands(close,20,0,2.000000); //Calculating the bollinger band indicator
 
 df.Insert("bb_lower",bb.lower_band); //Inserting lower band values
 df.Insert("bb_middle",bb.middle_band); //Inserting the middle band values
 df.Insert("bb_upper",bb.upper_band); //Inserting the upper band values
  
 vector atr = COscillatorIndicators::ATR(high,low,close,14);  //Calculating the ATR Indicator
 
 df.Insert("ATR 14",atr); //Inserting the ATR indicator values
 
 MACD_res_struct macd = COscillatorIndicators::MACD(close,12,26,9); //MACD indicator applied to the closing price
 
 df.Insert("macd histogram", macd.histogram); //Inserting the MAC historgram values
 df.Insert("macd main", macd.main); //Inserting the macd main line values 
 df.Insert("macd signal", macd.signal);  //Inserting the macd signal line values

Всего у нас 21 переменная.

df.Head();

Результаты.

PG      0       11:32:21.371    pandas test (EURUSD,H1) | open           | high           | low            | close          | close lag_1     | close lag_2     | close lag_3     | close lag_4     | close lag_5     | close pct_change     | var close 5 days     | open_close      | high_low       | Avg price      | bb_lower     | bb_middle     | bb_upper     | ATR 14     | macd histogram     | macd main     | macd signal     |
DD      0       11:32:21.371    pandas test (EURUSD,H1) | 1.15620000     | 1.15660000     | 1.15030000     | 1.15080000     | nan             | nan             | nan             | nan             | nan             | nan                  | nan                  | 0.00540000      | 0.00630000     | 1.15347500     | nan          | nan           | nan          | nan        | nan                | nan           | nan             |
JN      0       11:32:21.371    pandas test (EURUSD,H1) | 1.15100000     | 1.15130000     | 1.14220000     | 1.14280000     | 1.15080000      | nan             | nan             | nan             | nan             | -0.69516858          | nan                  | 0.00820000      | 0.00910000     | 1.14682500     | nan          | nan           | nan          | nan        | nan                | nan           | nan             |
ID      0       11:32:21.371    pandas test (EURUSD,H1) | 1.14300000     | 1.15360000     | 1.14230000     | 1.15110000     | 1.14280000      | 1.15080000      | nan             | nan             | nan             | 0.72628631           | nan                  | -0.00810000     | 0.01130000     | 1.14750000     | nan          | nan           | nan          | nan        | nan                | nan           | nan             |
ES      0       11:32:21.371    pandas test (EURUSD,H1) | 1.15070000     | 1.15490000     | 1.14890000     | 1.15050000     | 1.15110000      | 1.14280000      | 1.15080000      | nan             | nan             | -0.05212406          | nan                  | 0.00020000      | 0.00600000     | 1.15125000     | nan          | nan           | nan          | nan        | nan                | nan           | nan             |
LJ      0       11:32:21.371    pandas test (EURUSD,H1) | 1.14820000     | 1.14900000     | 1.13560000     | 1.13870000     | 1.15050000      | 1.15110000      | 1.14280000      | 1.15080000      | nan             | -1.02564103          | 0.00002596           | 0.00950000      | 0.01340000     | 1.14287500     | nan          | nan           | nan          | nan        | nan                | nan           | nan             |
HG      0       11:32:21.371    pandas test (EURUSD,H1) (10000x22)

Давайте на секунду взглянем на набор данных.

df.Info();

Выходные параметры

FN      0       12:18:01.745    pandas test (EURUSD,H1) <class 'CDataFrame'>
QE      0       12:18:01.745    pandas test (EURUSD,H1) RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
NL      0       12:18:01.745    pandas test (EURUSD,H1) Data columns (total 21 columns):
MR      0       12:18:01.745    pandas test (EURUSD,H1)  #   Column               Non-Null Count   Dtype
DI      0       12:18:01.745    pandas test (EURUSD,H1) ---  ------               --------------   -----
CO      0       12:18:01.745    pandas test (EURUSD,H1)  0   open                 10000 non-null    double
GR      0       12:18:01.746    pandas test (EURUSD,H1)  1   high                 10000 non-null    double
LK      0       12:18:01.746    pandas test (EURUSD,H1)  2   low                  10000 non-null    double
JF      0       12:18:01.747    pandas test (EURUSD,H1)  3   close                10000 non-null    double
QS      0       12:18:01.748    pandas test (EURUSD,H1)  4   close lag_1          9999 non-null    double
JO      0       12:18:01.748    pandas test (EURUSD,H1)  5   close lag_2          9998 non-null    double
GH      0       12:18:01.748    pandas test (EURUSD,H1)  6   close lag_3          9997 non-null    double
KD      0       12:18:01.749    pandas test (EURUSD,H1)  7   close lag_4          9996 non-null    double
FP      0       12:18:01.749    pandas test (EURUSD,H1)  8   close lag_5          9995 non-null    double
EL      0       12:18:01.750    pandas test (EURUSD,H1)  9   close pct_change     9999 non-null    double
ME      0       12:18:01.750    pandas test (EURUSD,H1)  10   var close 5 days     9996 non-null    double
GI      0       12:18:01.751    pandas test (EURUSD,H1)  11   open_close           10000 non-null    double
ES      0       12:18:01.752    pandas test (EURUSD,H1)  12   high_low             10000 non-null    double
LF      0       12:18:01.752    pandas test (EURUSD,H1)  13   Avg price            10000 non-null    double
DI      0       12:18:01.752    pandas test (EURUSD,H1)  14   bb_lower             9981 non-null    double
FQ      0       12:18:01.753    pandas test (EURUSD,H1)  15   bb_middle            9981 non-null    double
NQ      0       12:18:01.753    pandas test (EURUSD,H1)  16   bb_upper             9981 non-null    double
QI      0       12:18:01.753    pandas test (EURUSD,H1)  17   ATR 14               9986 non-null    double
CF      0       12:18:01.753    pandas test (EURUSD,H1)  18   macd histogram       9975 non-null    double
DO      0       12:18:01.754    pandas test (EURUSD,H1)  19   macd main            9975 non-null    double
FR      0       12:18:01.754    pandas test (EURUSD,H1)  20   macd signal          9992 non-null    double
FF      0       12:18:01.754    pandas test (EURUSD,H1) memory usage: 1640.6 KB

Наши данные занимают около 1,6 МБ памяти, имеется множество нулевых (nan) значений, которые приходится отбрасывать.

CDataFrame new_df = df.Dropnan();
new_df.Head();

Выходные параметры

JO      0       12:18:01.762    pandas test (EURUSD,H1) CDataFrame::Dropnan completed. Rows dropped: 25/10000
JR      0       12:18:01.766    pandas test (EURUSD,H1) | open           | high           | low            | close          | close lag_1     | close lag_2     | close lag_3     | close lag_4     | close lag_5     | close pct_change     | var close 5 days     | open_close      | high_low       | Avg price      | bb_lower       | bb_middle      | bb_upper       | ATR 14         | macd histogram     | macd main      | macd signal     |
FQ      0       12:18:01.766    pandas test (EURUSD,H1) | 1.23060000     | 1.23900000     | 1.20370000     | 1.21470000     | 1.23100000      | 1.23450000      | 1.21980000      | 1.22330000      | 1.22350000      | -1.32412673          | 0.00005234           | 0.01590000      | 0.03530000     | 1.22200000     | 1.16702297     | 1.20237000     | 1.23771703     | 0.01279286     | -1.19628486        | 0.02253736     | 1.21882222      |
OJ      0       12:18:01.766    pandas test (EURUSD,H1) | 1.21540000     | 1.22120000     | 1.20930000     | 1.21130000     | 1.21470000      | 1.23100000      | 1.23450000      | 1.21980000      | 1.22330000      | -0.27990450          | 0.00008191           | 0.00410000      | 0.01190000     | 1.21430000     | 1.17236514     | 1.20446500     | 1.23656486     | 0.01265000     | -1.19925638        | 0.02076585     | 1.22002222      |
IO      0       12:18:01.766    pandas test (EURUSD,H1) | 1.21040000     | 1.21390000     | 1.20730000     | 1.20930000     | 1.21130000      | 1.21470000      | 1.23100000      | 1.23450000      | 1.21980000      | -0.16511186          | 0.00010988           | 0.00110000      | 0.00660000     | 1.21022500     | 1.17774730     | 1.20631000     | 1.23487270     | 0.01253571     | -1.20115162        | 0.01898171     | 1.22013333      |
QP      0       12:18:01.766    pandas test (EURUSD,H1) | 1.20840000     | 1.20840000     | 1.19490000     | 1.20340000     | 1.20930000      | 1.21130000      | 1.21470000      | 1.23100000      | 1.23450000      | -0.48788555          | 0.00008624           | 0.00500000      | 0.01350000     | 1.20377500     | 1.17941845     | 1.20699500     | 1.23457155     | 0.01292857     | -1.20208086        | 0.01689692     | 1.21897778      |
DJ      0       12:18:01.766    pandas test (EURUSD,H1) | 1.21000000     | 1.21930000     | 1.20900000     | 1.21330000     | 1.20340000      | 1.20930000      | 1.21130000      | 1.21470000      | 1.23100000      | 0.82266910           | 0.00001558           | -0.00330000     | 0.01030000     | 1.21290000     | 1.18119695     | 1.20804500     | 1.23489305     | 0.01360714     | -1.20198373        | 0.01586072     | 1.21784444      |
MS      0       12:18:01.766    pandas test (EURUSD,H1) (9975x21)

Мы можем сохранить этот Dataframe в CSV-файл.

string csv_name = Symbol()+".dailytf.data.csv";
new_df.ToCSV(csv_name, false, 8);


Обучение модели машинного обучения

Начнем с импорта библиотек, которые могут нам понадобиться, в Python Jupyter Notebook.

Файл: main.ipynb

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import RobustScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
import skl2onnx
from sklearn.metrics import r2_score

sns.set_style("darkgrid")

Мы импортируем данные и присваиваем их Pandas Dataframe.

df = pd.read_csv("EURUSD.dailytf.data.csv")

Создадим целевую переменную.

df["future_close"] = df["close"].shift(-1) # Shift the close price by one to get 
df = df.dropna() # drop nan values caused by the shift operation

Теперь, когда у нас есть целевая переменная для задачи регрессии, давайте разделим данные на обучающую и тестовую выборки.

X = df.drop(columns=[
    "future_close" # drop the target veriable from the independent variables matrix
])
y = df["future_close"]

# Train test split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, shuffle=False)

Мы устанавливаем значение перемешивания на false, чтобы можно было решить эту задачу как задачу временного ряда.

Затем заворачиваем модель линейной регрессии в Pipeline и обучаем ее.

pipe_model = Pipeline([
    ("scaler", RobustScaler()),
    ("LR", LinearRegression())
])

pipe_model.fit(X_train, y_train) # Training a Linear regression model

Выходные параметры


Чтобы оценить имеющуюся у нас модель, я решил спрогнозировать цель на основе данных обучения и тестирования, добавил эту информацию в Pandas Dataframe, а затем построил график результата с помощью Seaborn и Matplotlib.

# Preparing the data for plotting

train_pred = pipe_model.predict(X_train)
test_pred = pipe_model.predict(X_test)


train_data = pd.DataFrame({
    'Index': range(len(y_train)),
    'True Values': y_train,
    'Predicted Values': train_pred,
    'Set': 'Train'
})

test_data = pd.DataFrame({
    'Index': range(len(y_test)),
    'True Values': y_test,
    'Predicted Values': test_pred,
    'Set': 'Test'
})

# figure size 750x1000 pixels
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(7.5, 10), sharex=False)

# Plot Train Data
sns.lineplot(ax=axes[0], data=train_data, x='Index', y='True Values', label='True Values', color='blue')
sns.lineplot(ax=axes[0], data=train_data, x='Index', y='Predicted Values', label='Predicted Values', color='orange')
axes[0].set_title(f'Train Set: True vs Predicted Values | Acc = {r2_score(y_train, train_pred)}', fontsize=14)
axes[0].set_ylabel('Values', fontsize=12)
axes[0].legend()

# Plot Test Data
sns.lineplot(ax=axes[1], data=test_data, x='Index', y='True Values', label='True Values', color='blue')
sns.lineplot(ax=axes[1], data=test_data, x='Index', y='Predicted Values', label='Predicted Values', color='orange')
axes[1].set_title(f'Test Set: True vs Predicted Values | Acc = {r2_score(y_test, test_pred)}', fontsize=14)
axes[1].set_xlabel('Index', fontsize=12)
axes[1].set_ylabel('Values', fontsize=12)
axes[1].legend()

# Final adjustments
plt.tight_layout()
plt.show()

Результаты

Результатом является переобученная модель с оценкой r2 приблизительно 0,99. Это не слишком хороший знак для модели. Давайте проверим важность признаков, чтобы увидеть, какие признаки оказывают положительное влияние на модель, а те, которые оказывают отрицательное влияние на модель, будут удалены при их обнаружении.

# Extract the linear regression model from the pipeline
lr_model = pipe_model.named_steps['LR']

# Get feature importance (coefficients)
feature_importance = pd.Series(lr_model.coef_, index=X_train.columns)

# Sort feature importance
feature_importance = feature_importance.sort_values(ascending=False)

print(feature_importance)

Результаты

macd main            266.706747
close                  0.093652
open                   0.093435
Avg price              0.042505
close lag_1            0.006972
close lag_3            0.003645
bb_upper               0.001423
close lag_5            0.001415
bb_middle              0.000766
high_low               0.000201
bb_lower               0.000087
var close 5 days      -0.000179
ATR 14                -0.000185
close pct_change      -0.001046
close lag_4           -0.002636
close lag_2           -0.003881
open_close            -0.004705
high                  -0.008575
low                   -0.008663
macd histogram     -5504.010453
macd signal        -5518.035201
dtype: float64

Наиболее информативной особенностью была macd main, в то время как macd histogram и macd signal были наименее информативными переменными для модели. Отбросим все значения с отрицательной важностью признаков, переобучим модель и снова посмотрим на точность.

X = df.drop(columns=[
    "future_close", # drop the target veriable from the independent variables matrix
    "var close 5 days", 
    "ATR 14", 
    "close pct_change",
    "close lag_4",
    "close lag_2",
    "open_close", 
    "high", 
    "low",
    "macd histogram",
    "macd signal"   
])
pipe_model = Pipeline([
    ("scaler", MinMaxScaler()),
    ("LR", LinearRegression())
])

pipe_model.fit(X_train, y_train)

Точность повторно обученной модели оказалась очень схожей с точностью предыдущей модели. Модель все еще была переобученной. Пока это не так важно. Перейдем к экспорту модели в формат ONNX.


Развертывание модели машинного обучения на MQL5

В советнике мы начинаем с добавления модели в качестве ресурса, чтобы ее можно было скомпилировать с программой.

Файл: LR model Test.mq5

#resource "\\Files\\EURUSD.dailytf.model.onnx" as uchar lr_onnx[]

Импортируем все необходимые библиотеки: Pandas, ta-lib (для индикаторов) и Linear Regression (для загрузки модели).

#include <Linear Regression.mqh>
#include <MALE5\pandas.mqh>
#include <ta-lib.mqh>

CLinearRegression lr;

Инициализируем модель линейной регрессии в функции OnInit.

int OnInit()
  {
//---
   
   if (!lr.Init(lr_onnx))
     return INIT_FAILED;
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Преимущество использования этой пользовательской библиотеки Pandas заключается в том, что нам не нужно начинать писать код с нуля, чтобы снова собрать данные. Достаточно просто скопировать использованный код, вставить его в основной советник и внести в него небольшие изменения.

void OnTick()
  {
//---
   
    CDataFrame df;
    int size = 10000; //We collect this amount of bars for training purposes
    
    vector open, high, low, close;
    open.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_OPEN,1, size);
    high.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_HIGH,1, size);
    low.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_LOW,1, size);
    close.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_CLOSE,1, size);
    
    df.Insert("open",open);
    df.Insert("high",high);
    df.Insert("low",low);
    df.Insert("close",close);
    
    
    int lags = 5;
    for (int i=1; i<=lags; i++)
      {
         vector lag = df.Shift("close", i);
         df.Insert("close lag_"+string(i), lag);
      }
    
    vector pct_change = df.Pct_change("close");
    df.Insert("close pct_change", pct_change);
    
    vector var_5 = df.Rolling("close", 5).Var();
    df.Insert("var close 5 days", var_5);
    
    df.Insert("open_close",open-close);
    df.Insert("high_low",high-low);
    
    df.Insert("Avg price",(open+high+low+close)/4);

//---
       
    BB_res_struct bb = CTrendIndicators::BollingerBands(close,20,0,2.000000); //Calculating the bollinger band indicator
    
    df.Insert("bb_lower",bb.lower_band); //Inserting lower band values
    df.Insert("bb_middle",bb.middle_band); //Inserting the middle band values
    df.Insert("bb_upper",bb.upper_band); //Inserting the upper band values
    
    vector atr = COscillatorIndicators::ATR(high,low,close,14);  //Calculating the ATR Indicator
    
    df.Insert("ATR 14",atr); //Inserting the ATR indicator values
    
    MACD_res_struct macd = COscillatorIndicators::MACD(close,12,26,9); //MACD indicator applied to the closing price
    
    df.Insert("macd histogram", macd.histogram); //Inserting the MAC historgram values
    df.Insert("macd main", macd.main); //Inserting the macd main line values 
    df.Insert("macd signal", macd.signal);  //Inserting the macd signal line values 
    
    df.Info();
    CDataFrame new_df = df.Dropnan();
         
    new_df.Head();
    
    string csv_name = Symbol()+".dailytf.data.csv";
    new_df.ToCSV(csv_name, false, 8);
  }

Изменения включают:

Изменение необходимого нам размера данных. Нам больше не нужно 10 000 баров, нам нужно всего лишь около 30 баров, поскольку период индикатора MACD равен 26, период полос Боллинджера равен 20, а период ATR равен 14. Присвоив значение 30, мы фактически оставляем некоторое пространство для вычислений.

Функция OnTick иногда может быть очень быстрой и взрывной, нам не нужно переопределять переменные каждый раз при получении нового тика.

Нам не нужно сохранять данные в CSV-файл, нам просто нужно назначить последнюю строку Dataframe вектору для включения в модель.

Мы можем обернуть эти строки кода в отдельную функцию, чтобы с ними было проще работать.

vector GetData(int start_bar=1, int size=30)
 {
    open_.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_OPEN,start_bar, size);
    high_.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_HIGH,start_bar, size);
    low_.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_LOW,start_bar, size);
    close_.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_CLOSE,start_bar, size);
    
    df_.Insert("open",open_);
    df_.Insert("high",high_);
    df_.Insert("low",low_);
    df_.Insert("close",close_);
    
    
    int lags = 5;
    vector lag = {};
    
    for (int i=1; i<=lags; i++)
      {
         lag = df_.Shift("close", i);
         df_.Insert("close lag_"+string(i), lag);
      }
    
    pct_change = df_.Pct_change("close");
    df_.Insert("close pct_change", pct_change);
    
    var_5 = df_.Rolling("close", 5).Var();
    df_.Insert("var close 5 days", var_5);
    
    df_.Insert("open_close",open_-close_);
    df_.Insert("high_low",high_-low_);
    
    df_.Insert("Avg price",(open_+high_+low_+close_)/4);

//---
       
    BB_res_struct bb = CTrendIndicators::BollingerBands(close_,20,0,2.000000); //Calculating the bollinger band indicator
    
    df_.Insert("bb_lower",bb.lower_band); //Inserting lower band values
    df_.Insert("bb_middle",bb.middle_band); //Inserting the middle band values
    df_.Insert("bb_upper",bb.upper_band); //Inserting the upper band values
    
    atr = COscillatorIndicators::ATR(high_,low_,close_,14);  //Calculating the ATR Indicator
    
    df_.Insert("ATR 14",atr); //Inserting the ATR indicator values
    
    MACD_res_struct macd = COscillatorIndicators::MACD(close_,12,26,9); //MACD indicator applied to the closing price
    
    df_.Insert("macd histogram", macd.histogram); //Inserting the MAC historgram values
    df_.Insert("macd main", macd.main); //Inserting the macd main line values 
    df_.Insert("macd signal", macd.signal);  //Inserting the macd signal line values 
    
       
    CDataFrame new_df = df_.Dropnan(); //Drop NaN values     
    return new_df.Loc(-1); //return the latest row
 }

Именно так мы изначально собирали данные для обучения. Некоторые из признаков, присутствующих в этой функции, по разным причинам не попали в финальную модель. Нам пришлось от них отказаться, аналогично тому, как мы от них отказались в скрипте Python.

vector GetData(int start_bar=1, int size=30)
 {
    open_.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_OPEN,start_bar, size);
    high_.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_HIGH,start_bar, size);
    low_.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_LOW,start_bar, size);
    close_.CopyRates(Symbol(), PERIOD_D1, COPY_RATES_CLOSE,start_bar, size);
    
    df_.Insert("open",open_);
    df_.Insert("high",high_);
    df_.Insert("low",low_);
    df_.Insert("close",close_);
    
    
    int lags = 5;
    vector lag = {};
    
    for (int i=1; i<=lags; i++)
      {
         lag = df_.Shift("close", i);
         df_.Insert("close lag_"+string(i), lag);
      }
    
    pct_change = df_.Pct_change("close");
    df_.Insert("close pct_change", pct_change);
    
    var_5 = df_.Rolling("close", 5).Var();
    df_.Insert("var close 5 days", var_5);
    
    df_.Insert("open_close",open_-close_);
    df_.Insert("high_low",high_-low_);
    
    df_.Insert("Avg price",(open_+high_+low_+close_)/4);

//---
       
    BB_res_struct bb = CTrendIndicators::BollingerBands(close_,20,0,2.000000); //Calculating the bollinger band indicator
    
    df_.Insert("bb_lower",bb.lower_band); //Inserting lower band values
    df_.Insert("bb_middle",bb.middle_band); //Inserting the middle band values
    df_.Insert("bb_upper",bb.upper_band); //Inserting the upper band values
    
    atr = COscillatorIndicators::ATR(high_,low_,close_,14);  //Calculating the ATR Indicator
    
    df_.Insert("ATR 14",atr); //Inserting the ATR indicator values
    
    MACD_res_struct macd = COscillatorIndicators::MACD(close_,12,26,9); //MACD indicator applied to the closing price
    
    df_.Insert("macd histogram", macd.histogram); //Inserting the MAC historgram values
    df_.Insert("macd main", macd.main); //Inserting the macd main line values 
    df_.Insert("macd signal", macd.signal);  //Inserting the macd signal line values 
    
    
    df_ = df_.Drop(
       //"future_close", 
       "var close 5 days,"+
       "ATR 14,"+
       "close pct_change,"+
       "close lag_4,"+
       "close lag_2,"+
       "open_close,"+
       "high,"+
       "low,"+
       "macd histogram,"+
       "macd signal"   
    );
    
    CDataFrame new_df = df_.Dropnan();
        
    return new_df.Loc(-1); //return the latest row
 }

Вместо того, чтобы удалять столбцы, как в приведенной выше функции, в первую очередь разумно удалить код, используемый для их создания. Это может сократить ненужные вычисления, которые могут замедлить программу, когда нужно вычислить много характеристик, чтобы их можно было быстро удалить.

На данный момент мы будем придерживаться метода Drop.

После вызова метода Head() для просмотра содержимого Dataframe был получен следующий результат:

PM      0       15:45:36.543    LR model Test (EURUSD,H1)       CDataFrame::Dropnan completed. Rows dropped: 25/30
HI      0       15:45:36.543    LR model Test (EURUSD,H1)       | open           | close          | close lag_1     | close lag_3     | close lag_5     | high_low       | Avg price      | bb_lower       | bb_middle      | bb_upper       | macd main      |
GK      0       15:45:36.543    LR model Test (EURUSD,H1)       | 1.04057000     | 1.04079000     | 1.04057000      | 1.02806000      | 1.03015000      | 0.00575000     | 1.04176750     | 1.02125891     | 1.03177350     | 1.04228809     | 0.00028705     |
QI      0       15:45:36.543    LR model Test (EURUSD,H1)       | 1.04079000     | 1.04159000     | 1.04079000      | 1.04211000      | 1.02696000      | 0.00661000     | 1.04084750     | 1.02081967     | 1.03210400     | 1.04338833     | 0.00085370     |
PL      0       15:45:36.543    LR model Test (EURUSD,H1)       | 1.04158000     | 1.04956000     | 1.04159000      | 1.04057000      | 1.02806000      | 0.01099000     | 1.04611250     | 1.01924805     | 1.03282750     | 1.04640695     | 0.00192371     |
JR      0       15:45:36.543    LR model Test (EURUSD,H1)       | 1.04795000     | 1.04675000     | 1.04956000      | 1.04079000      | 1.04211000      | 0.00204000     | 1.04743000     | 1.01927184     | 1.03382650     | 1.04838116     | 0.00251595     |
CP      0       15:45:36.543    LR model Test (EURUSD,H1)       | 1.04675000     | 1.04370000     | 1.04675000      | 1.04159000      | 1.04057000      | 0.01049000     | 1.04664500     | 1.01938012     | 1.03447300     | 1.04956588     | 0.00270798     |
CH      0       15:45:36.543    LR model Test (EURUSD,H1)       (5x11)

У нас есть 11 особенностей. Столько же особенностей можно увидеть на модели.


Ниже показано, как можно получить окончательные прогнозы модели.

void OnTick()
  {
     vector x = GetData();  
     Comment("Predicted close: ", lr.predict(x));    
  }

Неразумно выполнять весь сбор данных и расчеты модели на каждом тике, нам нужно рассчитывать их при открытии нового бара на графике.

void OnTick()
  {
     if (isNewBar())
       {
           vector x = GetData();   
           Comment("Predicted close: ", lr.predict(x)); 
       }
  }

Я разработал простую стратегию, позволяющую открывать позицию на покупку всякий раз, когда прогнозируемая цена закрытия выше текущей цены bid, и открывать позицию на продажу всякий раз, когда прогнозируемая цена закрытия ниже текущей цены ask.

Ниже представлены результаты тестирования в тестере стратегий с 1 ноября 2024 года по 25 января 2025 года.


Заключение

Теперь импортировать сложные модели ИИ в MQL5 и использовать их в MetaTrader 5 стало намного проще. Однако синхронизировать модель со структурой данных, аналогичной той, которая использовалась для обучения, по-прежнему непросто. В этой статье я представил пользовательский класс CDataframe, который поможет нам при работе с двумерными данными в среде, похожей на среду в библиотеке Pandas, которая хорошо знакома сообществу специалистов по машинному обучению и специалистам по данным, имеющим опыт работы с Python.

Я надеюсь, что библиотека Pandas в MQL5 окажется полезной и значительно облегчит нам жизнь при работе со сложными ИИ-данными в MQL5.


Оставайтесь с нами и вносите свой вклад в разработку алгоритмов машинного обучения для языка MQL5 в этом GitHub-репозитории.


Таблица вложений

Имя файла Описание/использование
Experts\LR model Test.mq5 Советник для развертывания окончательной модели линейной регрессии.
Include\Linear Regression.mqh Библиотека, содержащая весь код для загрузки модели линейной регрессии в формате ONNX.
Include\pandas.mqh Содержит все пользовательские методы Pandas для работы с данными в классе Dataframe.
Scripts\pandas test.mq5 Скрипт, отвечающий за сбор данных для машинного обучения.
Python\main.ipynb Файл jupyter notebook со всем кодом для обучения модели линейной регрессии, использованной в этой статье.
Files\  Эта папка содержит модель линейной регрессии в моделях ONNX и CSV-файлы для обучения моделей ИИ.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/17030

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa
  • https://omegafx.co
    • Backend web apps developer, ML enthusiast, Algo trader.
    For algorithmic Trading tutorials, YT: https://www.youtube.com/@omegafx-co
    Check out my GitHub: https://github.com/MegaJoctan
    Backtest MetaTrader5 Python-based trading robots: https://strategytester5.com
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