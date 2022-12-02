DoEasy. Элементы управления (Часть 28): Стили полосы в элементе управления "ProgressBar"

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Концепция

Элемент управления ProgressBar, создаваемый нами для библиотеки, пока имеет один стиль отображения полосы прогресса — непрерывная линия (Continuous). Но у такого элемента управления есть ещё два стиля отображения — сегментированные блоки (Blocks) и непрерывная прокрутка блока в объекте (Marquee). Если со стилем Blocks всё достаточно понятно (вместо непрерывной линии рисуются отдельно расположенные блоки), то стиль Marquee можно использовать в случае, если заранее неизвестно количество итераций, которые необходимо визуально отобразить при помощи элемента управления ProgressBar. В таком случае во время хода выполнения внутри объекта будет постоянно прокручиваться единственный блок, равный половине ширины полосы прогресса.



Помимо создания этих двух новых стилей, добавим к полосе прогресса текст, выводимый внутри неё. Сам текст будет представлен обычным объектом класса CLabel библиотеки, и привязан он будет не к объекту-полосе прогресса, а к объекту-подложке, который является основанием элемента управления ProgressBar. Текст будет выводиться внутри полностью прозрачного объекта-текстовой метки, имеющего размер, равный ширине и высоте полосы прогресса, и этот объект будет всегда находиться на переднем плане — всегда выше всех объектов элемента управления ProgressBar.



По умолчанию текст на полосе прогресса выводиться не будет, но его всегда можно добавить прямо во время выполнения программы, созданной на основе библиотеки — достаточно просто указать выводимый текст и его атрибуты (шрифт, размер, флаги шрифта, цвет, непрозрачность и т.д.)







Доработка классов библиотеки

Перед тем, как начать разработку новых стилей полосы прогресса элемента управления ProgressBar, упростим конструкторы базового графического элемента. В защищённом и параметрическом конструкторах мы, после создания объекта, устанавливаем значения его свойств. В обоих конструкторах это длинный список из более сотни различных параметров графического элемента библиотеки, которые постоянно добавляются при создании новых объектов. Таким образом, нам постоянно приходится по два раза прописывать установку свойств объекта — в защищённом и в параметрическом конструкторах класса CGCnvElement. Логично будет вынести установку всех этих свойств в отдельный метод инициализации. При этом, если какие-то свойства должны по-разному устанавливаться в разных конструкторах, то они просто будут передаваться в формальных параметрах нового метода, и указываться в них.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh в структуру объекта добавим новые свойства:

struct SData { int id; int type; int group; int tab_size_mode; int tab_page_number; int tab_page_row; int tab_page_column; int progress_bar_minimum; int progress_bar_maximum; int progress_bar_step; int progress_bar_style; int progress_bar_value; int progress_bar_marquee_speed; ulong tooltip_initial_delay; ulong tooltip_auto_pop_delay; ulong tooltip_reshow_delay; bool tooltip_show_always; int tooltip_icon; bool tooltip_is_balloon; bool tooltip_use_fading; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; uchar descript[ 256 ]; uchar tooltip_title[ 256 ]; uchar tooltip_text[ 256 ]; }; SData m_struct_obj;

Структура графического объекта нужна для корректной записи свойств объекта в файл и чтения их из файла при восстановлении. Вписанные сейчас в эту структуру свойства ранее уже были добавлены нами в объект, но в структуру внесены ещё не были. Даже если поля структуры не совпадают со свойствами объекта, то на данном этапе разработки в этом нет ничего страшного, так как пока мы не делали сохранение объекта в файл и чтения его свойств из файла. Впоследствии мы, естественно, будем делать сохранение свойств графических объектов в файл и чтение их оттуда, и вот тогда нам действительно потребуется полное совпадение полей структуры со свойствами объекта.



В приватной секции класса объявим новый метод для инициализации свойств графического элемента:

void SaveColorsBG( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg,colors,DFUN); } void SaveColorsBGMouseDown( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_dwn,colors,DFUN); } void SaveColorsBGMouseOver( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_ovr,colors,DFUN); } void SaveColorsBGInit( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_init,colors,DFUN); } void Initialize( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const int x, const int y, const int w, const int h, const string descript, const bool movable, const bool activity); public :

В метод будут передаваться свойства создаваемого объекта, которые в разных конструкторах имеют разные значения, либо указываются непосредственно в конструкторах в их формальных параметрах, т.е. — передаются извне. Все такие свойства будем передавать в метод через его параметры.







Удалим в каждом из конструкторов длинный список установки свойств объекта, заменив его на вызов метода инициализации:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main=main_obj; this .m_element_base=base_obj; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour, true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h,redraw)) { this .Initialize(element_type,element_id,element_num,x,y,w,h,descript,movable,activity); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } } CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main=main_obj; this .m_element_base=base_obj; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetOpacity( 0 ); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h, false )) { this .Initialize(element_type, 0 , 0 ,x,y,w,h,descript, false , false ); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } }

Как видно, в обоих конструкторах в метод инициализации передаются собственные значения, присущие каждому конкретному конструктору.





В новый метод инициализации перенесём установку свойств, удалённую из конструкторов класса:

void CGCnvElement::Initialize( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const int x, const int y, const int w, const int h, const string descript, const bool movable, const bool activity) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,element_num); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,activity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .ActiveAreaLeft()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .ActiveAreaTop()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE,CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_NORMAL); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION,DEF_CONTROL_PROCESS_DURATION); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, FW_NORMAL ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,FRAME_STYLE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE,CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN, ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN, ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE,CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR,CLR_DEF_CHECK_BACK_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_CHECK_BACK_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR,CLR_DEF_CHECK_BORDER_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_CHECK_BORDER_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR,CLR_DEF_CHECK_FLAG_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_CHECK_FLAG_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON,CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON_MOUSE_OVER,CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_STATE_ON,CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR_ON); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_STATE_ON_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_DOWN_ON); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_STATE_ON_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_OVER_ON); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_BORDER_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_MULTI_COLUMN, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT,CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT,CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,descript); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_FIXED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE, 50 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH, 4 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE, 25 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, 25 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY, 500 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY, 5000 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY, 100 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON,CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_SIZE_MODE,CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM, 100 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP, 10 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE,CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, 50 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, 10 ); }

Сюда мы просто перенесли удалённые строки из конструкторов класса. Значения свойств, которые в разных конструкторах были разными, теперь передаются и устанавливаются в свойства объекта через формальные параметры метода.





В методе, создающем структуру объекта, в новые поля структуры впишем запись значений соответствующих свойств графического элемента:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.belong=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG); this .m_struct_obj.number=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); this .m_struct_obj.border_right_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.border_top_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.tooltip_initial_delay= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY); this .m_struct_obj.tooltip_auto_pop_delay= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY); this .m_struct_obj.tooltip_reshow_delay= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY); this .m_struct_obj.tooltip_show_always= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS); this .m_struct_obj.tooltip_icon=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON); this .m_struct_obj.tooltip_is_balloon=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON); this .m_struct_obj.tooltip_use_fading=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING); this .m_struct_obj.group=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP); this .m_struct_obj.tab_size_mode=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_SIZE_MODE); this .m_struct_obj.tab_page_number=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER); this .m_struct_obj.tab_page_row=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW); this .m_struct_obj.tab_page_column=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN); this .m_struct_obj.progress_bar_maximum=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM); this .m_struct_obj.progress_bar_minimum=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM); this .m_struct_obj.progress_bar_step=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP); this .m_struct_obj.progress_bar_style=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE); this .m_struct_obj.progress_bar_value=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE); this .m_struct_obj.progress_bar_marquee_speed=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION), this .m_struct_obj.descript); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE), this .m_struct_obj.tooltip_title); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT), this .m_struct_obj.tooltip_text); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }





В методе, создающем объект из структуры, впишем запись значений свойств объекта из соответствующих полей структуры, добавленных нами сегодня:



void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, this .m_struct_obj.belong); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM, this .m_struct_obj.number); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_right_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_top_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_INITIAL_DELAY, this .m_struct_obj.tooltip_initial_delay); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY, this .m_struct_obj.tooltip_auto_pop_delay); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY, this .m_struct_obj.tooltip_reshow_delay); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_SHOW_ALWAYS, this .m_struct_obj.tooltip_show_always); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_ICON, this .m_struct_obj.tooltip_icon); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON, this .m_struct_obj.tooltip_is_balloon); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING, this .m_struct_obj.tooltip_use_fading); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, this .m_struct_obj.group); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_SIZE_MODE, this .m_struct_obj.tab_size_mode); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER, this .m_struct_obj.tab_page_number); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW, this .m_struct_obj.tab_page_row); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN, this .m_struct_obj.tab_page_column); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM, this .m_struct_obj.progress_bar_maximum); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM, this .m_struct_obj.progress_bar_minimum); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP, this .m_struct_obj.progress_bar_step); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE, this .m_struct_obj.progress_bar_style); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, this .m_struct_obj.progress_bar_value); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, this .m_struct_obj.progress_bar_marquee_speed); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.descript)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.tooltip_title)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.tooltip_text)); }

Теперь объект-графический элемент будет правильно сохраняться в файл и восстанавливаться из файла.





Блик, пробегающий по полосе прогресса, может иметь форму параллелепипеда. Это скошенный четырёхугольник, вершины верхней грани которого смещены на 6 пикселей относительно вершин нижней грани. Для небольшого по высоте объекта такого смещения вполне достаточно, чтобы объект выглядел достаточно скошенным. Но при увеличении его высоты, скос, заданный жёстко в шесть пикселей, становится малоразличим. Для исправления ситуации нам нужно сделать скос относительной величиной — чем выше объект, тем сильнее скос. А значит, для задания размера смещения вершин будем использовать высоту объекта — тогда визуально скос будет под 45 градусов.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\GlareObj.mqh, в методе, рисующем форму блика объекта в виде параллелограмма, исправим инициализацию параметров координат вершин. Вместо цифры 6 припишем значение высоты графического объекта:

void CGlareObj::DrawFigureParallelogram( void ) { int array_x[]={ this .Height() , this .Width()- 1 , this .Width()- 1 - this .Height() , 0 }; int array_y[]={ 0 , 0 , this .Height()- 1 , this .Height()- 1 }; CGCnvElement::DrawPolygonFill(array_x,array_y, this .m_color, this .OpacityDraw()); CGCnvElement::Update(); }

Теперь вершины будут смещаться на значение высоты объекта и всегда скос будет примерно под 45 градусов, вне зависимости от высоты объекта.





Чтобы создать стиль полосы прогресса "Сегментированные блоки" можно использовать разные варианты — от непосредственного создания и рисования каждого блока до простого их рисования. Мы сделаем так: у нас уже рисуется полностью закрашенная полоса прогресса, и нам нужно лишь стереть фон этого объекта в тех местах, где нет блоков. Тогда мы получим вид полосы прогресса, состоящей из сегментированных блоков. Минус такого подхода в том, что место расположения каждого блока нужно рассчитывать. Плюс этого подхода в простоте его реализации.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\BarProgressBar.mqh в приватную секцию добавим переменные для хранения параметров сегментов и объявим метод для сегментации фона объекта:

class CBarProgressBar : public CWinFormBase { private : int m_segment_s; int m_segment_x; int m_segment_w; int m_segment_d; void Segmentation( void ); void SetShowDelay( const long delay) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY,delay); } ulong ShowDelay( void ) { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_RESHOW_DELAY); } void Initialize( void ); protected : CBarProgressBar( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public :

В объявленных переменных будут записаны начальные параметры, от которых можно рассчитывать расположение сегментов. Ширина сегмента всегда будет иметь значение 3/4 от высоты, а дистанция между сегментами будет рассчитываться от полученной ширины сегмента. Эти данные будут записываться при инициализации объекта, и далее их можно будет использовать для расчёта места расположения любого сегмента по его номеру. Так как мы рисуем не сами сегменты, а пробелы между ними, то началом отсчёта будет являться ширина первого сегмента, отсчитанная либо от нуля, либо от единицы. Если высота полосы прогресса больше трёх пикселей, то по краю объекта должно быть нарисовано пустое пространство размером в один пиксель со всех сторон. Это отделит сегменты от внешнего края полосы, сделав их визуально как бы самостоятельными единицами. В этом случае отступ первого сегмента должен начинаться с единицы — это пустое пространство в один пиксель от края объекта до первого сегмента. Если высота полосы прогресса три пикселя и меньше, то пустое пространство рисовать не нужно — оно займёт всю полезную площадь объекта, на котором рисуются сегменты. В этом случае отступ до начала первого сегмента должен равняться нулю.



В публичной секции класса напишем метод, возвращающий стиль полосы прогресса и методы, возвращающие значения переменных параметров сегментов, объявим методы для расчёта ширины сегмента и дистанции между ними. Также нам потребуется переопределить виртуальные методы для очистки фона объекта:

public : void SetMarqueeAnimationSpeed( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, value ); } void SetStyle( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE style) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE,style); } void SetStep( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP, value ); } void SetValue( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, value ); } ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE Style( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE); } int SegmentX( void ) const { return this .m_segment_x; } int SegmentWidth( void ) const { return this .m_segment_w; } int SegmentDistance( void ) const { return this .m_segment_d; } int SegmentStart( void ) const { return this .m_segment_s; } int CalculateSegmentWidth( void ); int CalculateSegmentDistance( const int width); virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase(color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); CBarProgressBar(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void OnTimer( void ); };

В методах очистки закрашивается фон элемента его цветом фона. Соответственно, после закрашивания, необходимо убрать фон в тех местах, которые являются промежутками между сегментами. В этих методах будем вызывать объявленный в приватной секции метод для сегментации нарисованного фона объекта. А так, как они виртуальные, то всегда при вызове метода очистки, будут вызываться именно эти методы, если объект является полосой прогресса или его наследником.

В методе инициализации свойств объекта впишем значения по умолчанию для переменных, хранящих параметры сегментации. Координата X последнего сегмента и начало отсчёта будут равны нулю, а ширина сегмента и дистанция между ними будут сразу рассчитаны:

void CBarProgressBar::Initialize( void ) { this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); this .SetShowDelay( 2000 ); this .m_segment_x= 0 ; this .m_segment_s= 0 ; this .m_segment_w= this .CalculateSegmentWidth(); this .m_segment_d= this .CalculateSegmentDistance( this .m_segment_w); }





Рассмотрим подробнее объявленные методы.



Метод, очищающий элемент с заполнением его цветом и непрозрачностью:

void CBarProgressBar::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); this .Segmentation(); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .BorderSizeTop(), this .BorderSizeBottom(), this .BorderSizeLeft(), this .BorderSizeRight(), this .BorderColor(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Здесь сначала закрашивается полностью весь фон элемента, затем вызывается метод сегментации, который сотрёт фон в тех местах объекта, где не должно быть сегментов. Далее, если у объекта есть рамка, то она рисуется, обрезаются выступающие за родительский контейнер части объекта и фон объекта обновляется с переданным в метод флагом перерисовки чарта.



Метод, очищающий элемент заливкой градиентом:



void CBarProgressBar::Erase( color &colors[] , const uchar opacity, const bool vgradient , const bool cycle , const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); this .Segmentation(); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .BorderSizeTop(), this .BorderSizeBottom(), this .BorderSizeLeft(), this .BorderSizeRight(), this .BorderColor(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Логика метода идентична логике вышерассмотренного метода за исключением того, что в метод передаётся не единственный цвет, а массив цветов градиентной заливки и флаг её направления — вертикальная/горизонтальная и циклическая.







Метод, рассчитывающий ширину сегмента:



int CBarProgressBar::CalculateSegmentWidth( void ) { int w=( int ):: ceil (( this .Height()- 2 )/ 1.75 ); return (w> 3 ? w : 3 ); }

Ширина любого сегмента должна составлять 2/3 от его высоты. Этот метод рассчитывает ширину сегмента в зависимости от высоты объекта-полосы прогресса. Берём высоту объекта минус два пикселя. Чаще высота полосы прогресса будет больше трёх пикселей, а значит — с каждой стороны полосы прогресса по его периметру будет нарисовано свободное пространство в один пиксель, что уменьшит видимую высоту сегмента на два пикселя (один сверху и один снизу). Полученную высоту делим на 1.75, что даст соотношение сторон 3/4. Если полученная ширина меньше трёх пикселей, то ширина будет равна трём пикселям, так как слишком маленькие по высоте сегменты плохо смотрятся с шириной в 1-2 пикселя.







Метод, рассчитывающий расстояние между сегментами:



int CBarProgressBar::CalculateSegmentDistance( const int width) { int d=( int ):: ceil (width/ 6 ); return (d< 1 ? 1 : d); }

Здесь всё просто: В метод передаётся ширина, от которой нужно рассчитать отступ. Расстояние между сегментами должно быть в шесть раз меньше ширины блока, но не менее одного пикселя.







Метод, сегментирующий фон:



void CBarProgressBar::Segmentation( void ) { if ( this .Style()!=CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_BLOCKS) return ; this .m_segment_x= 0 ; int w= this .SegmentWidth(); int d= this .SegmentDistance(); this .m_segment_s=w+( this .Height()> 3 ? 1 : 0 ); for ( int i= this .SegmentStart();i< this .Width();i+=w+d) { this .DrawRectangleFill(i, 0 ,i+d- 1 , this .Height()- 1 ,CLR_CANV_NULL, 0 ); this .m_segment_x=i; } if ( this .Height()> 3 ) this .DrawRectangle( 0 , 0 , this .Width()- 1 , this .Height()- 1 ,CLR_CANV_NULL, 0 ); }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Если стиль полосы прогресса "Сегментированные блоки", то в цикле проходим по всему фону объекта и стираем фон там, где не должно быть сегментов. Если высота объекта больше трёх пикселей, то дополнительно по периметру стираем фон рамкой, шириной в один пиксель, что сделает сегменты отделёнными от краёв полосы прогресса.





В объект ProgressBar добавим возможность включать описание, отображаемое на полосе прогресса. По умолчанию описание не будет отображаться, но, чтобы его включить, достаточно просто определить его текст. Описание будет построено объектом CLabel, постоянно присоединённым к объекту. Естественно, самостоятельно можно будет создать сколько угодно таких объектов и разместить их в нужных местах. Но объект-описание полосы прогресса будет создаваться по умолчанию при создании ProgressBar, и к нему будет сделан упрощённый доступ при помощи специальных методов.



В файле класса CProgressBar \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ProgressBar.mqh, удалим из приватной секции переменную для хранения количества пропускаемых шагов, так как надобности в ней не оказалось:

class CProgressBar : public CContainer { private : int m_progress_bar_max; int m_value_by_max; int m_steps_skipped;





Там же, в приватной секции объявим переменные для хранения свойств текстовой метки с описанием полосы прогресса:

class CProgressBar : public CContainer { private : int m_progress_bar_max; int m_value_by_max; int m_progress_bar_text_x; int m_progress_bar_text_y; color m_progress_bar_text_color; uchar m_progress_bar_text_opacity; string m_progress_bar_text; ENUM_FRAME_ANCHOR m_progress_bar_text_anchor;

Переменные потребуются нам для установки и возврата свойств объекта-текстовой метки, выступающей в качестве описания полосы прогресса.





Данные, выводимые в строку описания, могут быть как фактическими, отображающими каждый шаг выполнения, так и в процентном отношении относительно уже выполненных шагов.

В публичную секцию класса добавим методы, возвращающие значение Value в текстовом представлении и значение Value в процентном отношении, представленные числовым и текстовыми значениями:

void SetValue( const int value ); int Value( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE); } string ValueDescription( void ) const { return ( string ) this .Value(); } double ValuePercent( void ) const ; string ValuePercentDescription( void ) const { return ::DoubleToString( this .ValuePercent(), 2 )+ "%" ; }





Для упрощённого доступа к объекту-блику, в публичную секцию класса объявим методы для установки его свойств, добавим методы для получения указателей на создаваемые прикреплённые объекты, и объявим методы для работы с объектом-описанием полосы прогресса:

void SetMinimum( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM,value); } int Minimum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM); } void SetGlareStyle( const ENUM_CANV_ELEMENT_VISUAL_EFF_STYLE style); void SetGlareOpacity( const uchar opacity); void SetGlareColor( const color clr); CBarProgressBar *GetProgressBar( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR, 0 ); } CGlareObj *GetGlareObj( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ, 0 ); } CLabel *GetProgressDescriptionObj( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 ); } void SetBarDescriptionText( const string text, const bool redraw= false ); void SetBarDescriptionColor( const color clr, const bool redraw= false , const bool set_init_color= false ); void SetBarDescriptionOpacity( const uchar opacity, const bool redraw= false ); void SetBarDescriptionX( const int x, const bool redraw= false ); void SetBarDescriptionY( const int y, const bool redraw= false ); void SetBarDescriptionFontName( const string font, const bool redraw= false ); void SetBarDescriptionFontSize( const int size, const bool relative= false , const bool redraw= false ); void SetBarDescriptionFontFlags( const uint flags, const bool redraw= false ); void HideBarDescription( void ); void ShowBarDescription( void );





В конструкторе класса инициализируем объявленные переменные значениями по умолчанию:

void CProgressBar::Initialize( void ) { this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BACK_COLOR, true ); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); this .SetMarqueeAnimationSpeed( 10 ); this .SetMaximum( 100 ); this .SetMinimum( 0 ); this .SetValue( 50 ); this .SetStep( 10 ); this .SetStyle(CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS); this .m_progress_bar_max= this .Width()- this .BorderSizeLeft()- this .BorderSizeRight(); this .m_value_by_max= this .Value()* 100 / this .Maximum(); this .m_progress_bar_text= "" ; this .m_progress_bar_text_x= 1 ; this .m_progress_bar_text_y= 0 ; this .m_progress_bar_text_color=CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR; this .m_progress_bar_text_opacity= 255 ; this .m_progress_bar_text_anchor=FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP; }





В методе, создающем объект-полосу прогресса, создаётся и объект-блик. Значит, туда же добавим и создание объекта-описания полосы прогресса:

void CProgressBar::CreateProgressBar( void ) { int w= this .CalculateProgressBarWidth(); int h= this .Height()- this .BorderSizeTop()- this .BorderSizeBottom(); if (h< 1 ) h= 1 ; this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR, 0 , 0 ,w,h, clrNONE , 255 , false , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 1 , 0 , this .Width()- 2 , this .Height()- 2 , clrNONE , 0 , false , false ); CLabel *obj= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 ); if (obj!= NULL ) { obj.SetText( this .m_progress_bar_text); obj.SetFontName(DEF_FONT); obj.SetFontSize(DEF_FONT_SIZE); obj.SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); obj.SetTextAlign( ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .HideBarDescription(); } this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ, 0 , 0 ,w,h,CLR_CANV_NULL, 0 , true , false ); this .AddObjToListActiveElements(); }

Сразу же после создания текстовой метки, получаем указатель на этот объект и устанавливаем ему некоторые свойства: текст, наименование шрифта, размер шрифта, способ привязки и выравнивание текста, а затем скрываем созданный объект. Остальные параметры объекту можно будет получить позже, получив указатель на этот объект при помощи метода GetProgressDescriptionObj(), а затем уже полученному объекту установить нужные свойства.

Если мы попытаемся создать объект-полосу прогресса с высотой менее одного пикселя, то ничего не выйдет — объект нельзя создать с нулевым размером. Поэтому введём проверку на нулевой размер и скорректируем его в случае, если это так.







В методе, создающем новый графический объект, добавим блок кода для создания объекта-текстовой метки:

CGCnvElement *CProgressBar::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR : element= new CBarProgressBar( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ : element= new CGlareObj( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Теперь объект ProgressBar может создавать прикреплённые объекты с типом "Полоса прогресса", "Блик" и "Текстовая метка".





Объект "Индикатор прогресса" (ProgressBar) является активным элементом управления, обрабатываемым в таймере. В данный момент в таймере обрабатывается блик, пробегающий по полосе прогресса. Но так же, в таймере, нам нужно обрабатывать и полосу прогресса, отображаемую в стиле "Marquee". В этом режиме полоса прогресса имеет фиксированную ширину, равную половине ширины всего объекта, и постоянно прокручивается внутри объекта ProgressBar, тем самым показывая ход процесса, количество итераций которого заранее не известно.



Добавим в обработчик таймера объекта такую обработку полосы прогресса:

void CProgressBar:: OnTimer ( void ) { CBarProgressBar *bar= this .GetProgressBar(); if (bar!= NULL ) { if (bar.Style()==CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_MARQUEE) { int x=bar.CoordX()+ 8 ; if (x> this .RightEdge()) x= this .CoordX()-bar.Width(); bar.Move(x,bar.CoordY()); bar.Redraw( true ); } else bar. OnTimer (); } }

Здесь: если стиль отображения полосы прогресса "Непрерывная прокрутка", то получаем координату X, на которую необходимо сместить объект. На данный момент мы к текущей координате X прибавляем смещение 8 пикселей и сдвигаем полосу прогресса на новую координату по горизонтали. Предварительно проверяем выход объекта-полосы прогресса полностью за пределы своего контейнера справа — в этом случае устанавливаем его координату X так, чтобы объект находился на величину своей ширину слева за левым краем своего контейнера. Метод Redraw() кроме перерисовки объекта выполняет ещё одну функцию — он обрезает выступающие за края контейнера части объекта. Таким образом у нас создан полный цикл перемещения полосы прогресса внутри своего контейнера, и при этом выступающие за края части обрезаются.

Если же объект имеет другой стиль отрисовки, то вызываем таймер объекта-полосы прогресса для вывода объекта-блика.





Так как у нас теперь есть стиль отрисовки полосы прогресса как "Сегментированные блоки", то нужно доработать метод, устанавливающий значение полосы прогресса. На данный момент этот метод после установки значения сразу же изменяет размер объекта в соответствии с новым значением. Но, так как, сегментированные блоки должны отрисовываться не попиксельно, а поблочно, то нам нужно понять сколько блоков может уместиться на установленную ширину полосы прогресса. Если ширины достаточно для рисования нового сегмента, то у объекта изменяется его ширина, уже установленная в его свойство. Если же ширины не хватит (текущий рисуемый сегмент окажется не полным, обрезанным), то нужно из установленной ширины объекта вычесть ширину одного сегмента и установить для полосы прогресса именно такую ширину — тогда будет отрисован лишь предпоследний сегмент со всеми предыдущими. Таким образом, ширина объекта всегда будет изменяться только тогда, когда все сегменты могут быть полностью нарисованы без их обрезания, что даст нам поблочное изменение видимой ширины полосы прогресса. При этом значение Value всегда будет тем, которое передано в объект. Т.е., мы только визуально изменяем дискретно ширину объекта, а значение Value в нём всегда то, которое для него установлено.

Внесём описанные выше доработки в метод, устанавливающий текущее значение полосы прогресса:

void CProgressBar::SetValue( const int value ) { int v=( value < this .Minimum() ? this .Minimum() : value > this .Maximum() ? this .Maximum() : value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE,v); CBarProgressBar *bar= this .GetProgressBar(); if (bar!=NULL) { bar.SetValue(v); int w= this .CalculateProgressBarWidth(); if (w> this .m_progress_bar_max) w= this .m_progress_bar_max; if (w< 1 ) { bar.Hide(); ::ChartRedraw(bar.ChartID()); } else { if (!bar.IsVisible()) bar.Show(); if ( this .Style()==CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS) bar.Resize(w,bar.Height(), true ); else if ( this .Style()==CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_BLOCKS) { int wd=bar.SegmentWidth()+bar.SegmentDistance(); int num=w/(wd> 0 ? wd : 1 ); int wx=bar.SegmentStart()+num*wd; if (w<wx-bar.SegmentDistance() && w< this .m_progress_bar_max) w=wx-wd+bar.SegmentDistance(); if (w<wx-bar.SegmentDistance() || w== this .m_progress_bar_max) bar.Resize(w,bar.Height(), true ); } } if ( this .m_progress_bar_text!= "" ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj!=NULL) obj.BringToTop(); } } }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Для текста описания тоже нужно сделать обработку: каждый раз, при изменении значения полосы прогресса, возможно, нужно будет изменять и описание. Поэтому этот объект всегда выводится на передний план в случае, если для него задан текст.







Метод, рассчитывающий ширину полосы прогресса, нужно доработать таким образом, чтобы он возвращал половину размера элемента управления ProgressBar в случае, если для полосы прогресса задан стиль "Непрерывная прокрутка":

int CProgressBar::CalculateProgressBarWidth( void ) { this .m_value_by_max= this .Value()* 100 / this .Maximum(); return ( this .Style()==CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_MARQUEE ? this .m_progress_bar_max/ 2 : this .m_progress_bar_max* this .m_value_by_max/ 100 ); }

Теперь метод будет возвращать верные размеры полосы прокрутки при любом её стиле отображения.





В методе, устанавливающем новую ширину, нужно установленную в объект ширину назначить и для объекта-текстовой метки, служащей для отображения описания полосы прогресса:

bool CProgressBar::SetWidth( const int width) { if (!CGCnvElement::SetWidth(width)) return false ; this .m_progress_bar_max= this .Width()- this .BorderSizeLeft()- this .BorderSizeRight(); CBarProgressBar *bar= this .GetProgressBar(); if (bar== NULL ) return false ; int w= this .CalculateProgressBarWidth(); bar.SetWidth(w); CLabel *lbl= this .GetProgressDescriptionObj(); if (lbl!= NULL ) lbl.SetWidth(w); return true ; }

Если размеры объекта-текстовой метки не подстраивать под размер полосы прогресса, то текст, написанный по видимому размеру полосы прогресса, может не уместиться в объекте, ширина которого меньше, чем визуально кажется. Это приведёт к тому, что текст просто будет обрезаться. Поэтому нужно, чтобы текстовая метка и полоса прогресса имели одинаковые размеры.

Рассмотрим вспомогательные методы, служащие для облегчения доступа к свойствам объектов, привязанных к элементу управления ProgressBar.



Метод, устанавливающий для объекта-блика стиль:



void CProgressBar::SetGlareStyle( const ENUM_CANV_ELEMENT_VISUAL_EFF_STYLE style) { CGlareObj *obj= this .GetGlareObj(); if (obj== NULL ) return ; obj.SetVisualEffectStyle(style); }

Здесь: получаем указатель на объект-блик и устанавливаем стиль в полученный объект.







Метод, устанавливающий для объекта-блика непрозрачность:



void CProgressBar::SetGlareOpacity( const uchar opacity) { CGlareObj *obj= this .GetGlareObj(); if (obj== NULL ) return ; obj.SetOpacity(opacity); }

Получаем указатель на объект-блик и устанавливаем значение непрозрачности в полученный объект.







Метод, устанавливающий для объекта-блика цвет:



void CProgressBar::SetGlareColor( const color clr) { CGlareObj *obj= this .GetGlareObj(); if (obj== NULL ) return ; obj.SetColor(clr); }

Получаем указатель на объект-блик и устанавливаем значение цвета, переданное в метод, в полученный объект.







Метод, устанавливающий в текстовую метку полосы прогресса текст:



void CProgressBar::SetBarDescriptionText( const string text, const bool redraw= false ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; this .m_progress_bar_text=text; obj.SetText(text); obj.Erase( false ); obj.Text( this .m_progress_bar_text_x, this .m_progress_bar_text_y, this .m_progress_bar_text, this .m_progress_bar_text_color, this .m_progress_bar_text_opacity, this .m_progress_bar_text_anchor); obj.Update(redraw); }

Здесь: получаем указатель на объект-текстовую метку. Устанавливаем в переменную m_progress_bar_text переданный в метод текст, и далее этот текст устанавливаем в объект. Так как текст сразу же будет выводиться на объекте, то во-избежание накладывания одного текста на другой, фон и всё, что на нём было нарисовано нужно стереть. Далее выводим текст и обновляем элемент.







Метод, устанавливающий в текстовую метку полосы прогресса цвет текста:



void CProgressBar::SetBarDescriptionColor( const color clr, const bool redraw= false , const bool set_init_color= false ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; this .m_progress_bar_text_color=clr; obj.SetForeColor(clr, false ); obj.Erase( false ); obj.Text( this .m_progress_bar_text_x, this .m_progress_bar_text_y, this .m_progress_bar_text, this .m_progress_bar_text_color, this .m_progress_bar_text_opacity, this .m_progress_bar_text_anchor); obj.Update(redraw); }

Получаем указатель на объект-текстовую метку. Устанавливаем в переменную m_progress_bar_text_color переданный в метод цвет, и далее этот цвет устанавливаем в объект как цвет текста. Так как текст сразу же будет выводиться, то во-избежание накладывания одного текста на другой, фон текстовой метки стирается, и далее выводится текст и обновляется элемент.







Метод, устанавливающий в текстовую метку полосы прогресса непрозрачность:



void CProgressBar::SetBarDescriptionOpacity( const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; this .m_progress_bar_text_opacity=opacity; obj.Erase( false ); obj.Text( this .m_progress_bar_text_x, this .m_progress_bar_text_y, this .m_progress_bar_text, this .m_progress_bar_text_color, this .m_progress_bar_text_opacity, this .m_progress_bar_text_anchor); obj.Update(redraw); }

Логика метода идентична вышерассмотренным, но в соответствующую переменную и объект устанавливаем значение непрозрачности.





Метод, устанавливающий в текстовую метку полосы прогресса координату X:



void CProgressBar::SetBarDescriptionX( const int x, const bool redraw= false ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; this .m_progress_bar_text_x=x; obj.Erase( false ); obj.Text( this .m_progress_bar_text_x, this .m_progress_bar_text_y, this .m_progress_bar_text, this .m_progress_bar_text_color, this .m_progress_bar_text_opacity, this .m_progress_bar_text_anchor); obj.Update(redraw); }





Метод, устанавливающий в текстовую метку полосы прогресса координату Y:



void CProgressBar::SetBarDescriptionY( const int y, const bool redraw= false ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; this .m_progress_bar_text_y=y; obj.Erase( false ); obj.Text( this .m_progress_bar_text_x, this .m_progress_bar_text_y, this .m_progress_bar_text, this .m_progress_bar_text_color, this .m_progress_bar_text_opacity, this .m_progress_bar_text_anchor); obj.Update(redraw); }





Метод, устанавливающий в текстовую метку полосы прогресса шрифт:



void CProgressBar::SetBarDescriptionFontName( const string font, const bool redraw= false ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; obj.SetFontName(font); obj.Erase( false ); obj.Text( this .m_progress_bar_text_x, this .m_progress_bar_text_y, this .m_progress_bar_text, this .m_progress_bar_text_color, this .m_progress_bar_text_opacity, this .m_progress_bar_text_anchor); obj.Update(redraw); }





Метод, устанавливающий в текстовую метку полосы прогресса размер шрифта:



void CProgressBar::SetBarDescriptionFontSize( const int size, const bool relative= false , const bool redraw= false ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; obj.SetFontSize(size,relative); obj.Erase( false ); obj.Text( this .m_progress_bar_text_x, this .m_progress_bar_text_y, this .m_progress_bar_text, this .m_progress_bar_text_color, this .m_progress_bar_text_opacity, this .m_progress_bar_text_anchor); obj.Update(redraw); }





Метод, устанавливающий в текстовую метку полосы прогресса флаги шрифта:



void CProgressBar::SetBarDescriptionFontFlags( const uint flags, const bool redraw= false ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; obj.SetFontFlags(flags); obj.Erase( false ); obj.Text( this .m_progress_bar_text_x, this .m_progress_bar_text_y, this .m_progress_bar_text, this .m_progress_bar_text_color, this .m_progress_bar_text_opacity, this .m_progress_bar_text_anchor); obj.Update(redraw); }

Все методы, показанные выше, имеют одинаковую логику и позволяют быстро установить в описание полосы прогресса (в текстовую метку) нужные параметры текста и шрифта. При этом изменения сразу же отображаются на экране.





Если нам нужно скрыть описание полосы прогресса, то кроме самого скрытия, объекту нужно установить флаг его неотображения, так как он постоянно выводится на передний план, что вызывает его отображение. Если же после скрытия объекта установить ему флаг неотображения, то объект перерисовываться не будет до тех пор, пока опять не получит флаг отображения.

Метод, скрывающий текстовую метку полосы прогресса:

void CProgressBar::HideBarDescription( void ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; obj.SetDisplayed( false ); obj.Hide(); }

Здесь: получаем объект-текстовую метку с описанием полосы прогресса, устанавливаем для него флаг неотображения и скрываем объект.





Метод, отображающий текстовую метку полосы прогресса:



void CProgressBar::ShowBarDescription( void ) { CLabel *obj= this .GetProgressDescriptionObj(); if (obj== NULL ) return ; obj.SetDisplayed( true ); obj.Show(); }

Здесь: получаем указатель на объект-текстовую метку с описанием полосы прогресса, устанавливаем ему флаг отображения и показываем объект.







Метод, возвращающий текущее значение полосы прогресса в диапазоне от Min до Max в процентном отношении:



double CProgressBar::ValuePercent( void ) const { double range= this .Maximum()- this .Minimum(); return ( this .Value()* 100.0 /(range> 0 ? range : 1 )); }

Если нам необходимо получить значение Value полосы прогресса в процентах диапазона от Min до Max, то этот метод рассчитает и вернёт значение того, сколько процентов из заданного диапазона уже обработано. За 100% принимается разница максимального и минимального значений, установленные в объекте ProgressBar.

Проверим что у нас получилось.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part128\ под новым именем TestDoEasy128.mq5.

Создадим перечисление стилей полосы прогресса для английской версии компиляции и версии компиляции на языке пользователя:

#ifdef COMPILE_EN enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; enum ENUM_BORDER_STYLE { BORDER_STYLE_NONE=FRAME_STYLE_NONE, BORDER_STYLE_SIMPLE=FRAME_STYLE_SIMPLE, BORDER_STYLE_FLAT=FRAME_STYLE_FLAT, BORDER_STYLE_BEVEL=FRAME_STYLE_BEVEL, BORDER_STYLE_STAMP=FRAME_STYLE_STAMP, }; enum ENUM_CHEK_STATE { CHEK_STATE_UNCHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED, CHEK_STATE_CHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED, CHEK_STATE_INDETERMINATE=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, }; enum ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT { ELEMENT_ALIGNMENT_TOP=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP, ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM, ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT, ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT, }; enum ENUM_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE { ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL=CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL, ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FIXED=CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FIXED, ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL=CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL, }; enum ENUM_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE { ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_BLOCKS=CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_BLOCKS, ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS=CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS, ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_MARQUEE=CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_MARQUEE, }; #else enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; enum ENUM_BORDER_STYLE { BORDER_STYLE_NONE=FRAME_STYLE_NONE, BORDER_STYLE_SIMPLE=FRAME_STYLE_SIMPLE, BORDER_STYLE_FLAT=FRAME_STYLE_FLAT, BORDER_STYLE_BEVEL=FRAME_STYLE_BEVEL, BORDER_STYLE_STAMP=FRAME_STYLE_STAMP, }; enum ENUM_CHEK_STATE { CHEK_STATE_UNCHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED, CHEK_STATE_CHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED, CHEK_STATE_INDETERMINATE=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, }; enum ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT { ELEMENT_ALIGNMENT_TOP=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP, ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM, ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT, ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT, }; enum ENUM_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE { ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL=CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL, ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FIXED=CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FIXED, ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL=CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL, }; enum ENUM_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE { ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_BLOCKS=CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_BLOCKS, ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS=CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS, ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_MARQUEE=CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_MARQUEE, }; #endif





Во входные параметры добавим два новых параметра — стиль полосы прогресса и флаг вывода значений полосы прогресса в процентах:



sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_SIMPLE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpTextAutoSize = INPUT_NO; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckTextAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_CHEK_STATE InpCheckState = CHEK_STATE_UNCHECKED; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpCheckAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpCheckFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpButtonTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpButtonAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpButtonAutoSizeMode= AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpButtonFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput bool InpButtonToggle = true ; sinput bool InpButtListMSelect = false ; sinput bool InpListBoxMColumn = true ; sinput bool InpTabCtrlMultiline = false ; sinput ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT InpHeaderAlignment = ELEMENT_ALIGNMENT_TOP; sinput ENUM_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE InpTabPageSizeMode = ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL; sinput int InpTabControlX = 10 ; sinput int InpTabControlY = 20 ; sinput ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON InpTooltipIcon = CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE; sinput string InpTooltipTitle = "" ; sinput ENUM_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE InpProgressBarStyle= ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_BLOCKS; sinput bool InpProgressBarPercent= false ;





В обработчике OnInit() советника при создании элемента управления ProgressBar, зададим стиль полосе прогресса из переменной в настройках и установим параметры для описания полосы прогресса:

if (n== 0 && j== 1 ) { if (split_container.CreateNewElement(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, 4 , 4 , 100 , 12 , clrNONE , 255 , false , false )) { CProgressBar *progress_bar=split_container.GetPanelElementByType(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, 0 ); if (progress_bar!= NULL ) { progress_bar.SetStyle((ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE)InpProgressBarStyle); progress_bar.SetBarDescriptionText( "Progress Bar " ); progress_bar.SetBarDescriptionColor(panel.BackgroundColor()); progress_bar.SetBarDescriptionOpacity( 255 ); progress_bar.SetBarDescriptionY(- 2 ); } } }





В цикле отображения и перерисовки всех панелей отобразим описание при стиле полосы прогресса "Непрерывная линия" и на каждой итерации цикла приращения значения Value полосы прогресса будем выводить в описани значения Value в зависимости от настроек — в процентах или в завершённых шагах. По окончании цикла запишем в описание полосы прогресса сообщение о завершении цикла приращения изменённым на стиль Bold шрифтом.

Для установки параметров объекта-блика будем использовать методы быстрого доступа к этому объекту:



for ( int i= 0 ;i<FORMS_TOTAL;i++) { pnl=engine.GetWFPanel( "WinForms Panel" +( string )i); if (pnl!= NULL ) { pnl.Show(); pnl.Redraw( true ); CTabControl *tc=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); CSplitContainer *sc=tc.GetTabElementByType( 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, 0 ); CSplitContainerPanel *scp=sc.GetPanel( 1 ); CProgressBar *pb=scp.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, 0 ); Sleep ( 100 ); int w=pb.Width(); for ( int n= 0 ;n< 180 ;n++) { Sleep ( 20 ); pb.Resize(w+n,pb.Height(), true ); } pb.SetValuesForProcessing( 0 , 350 , 1 , 0 ); pb.ResetProgressBar(); if (pb.Style()==CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS) pb.ShowBarDescription(); Sleep ( 200 ); if (pb.Style()!=CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_MARQUEE) { for ( int n= 0 ;n<=pb.Maximum();n++) { pb.PerformStep(); pb.SetBarDescriptionText( "Progress Bar, pass: " +(InpProgressBarPercent ? pb.ValuePercentDescription() : pb.ValueDescription())); Sleep ( 20 ); } } Sleep ( 500 ); pb.SetBarDescriptionFontFlags( FW_BOLD ); pb.SetBarDescriptionText( "Progress Bar: Done" ); pb.SetGlareStyle(CANV_ELEMENT_VISUAL_EFF_STYLE_RECTANGLE); pb.SetGlareOpacity( 40 ); pb.SetGlareColor( clrWhite ); } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим все заявленные режимы нормально работают.



Что дальше

В следующей статье начнём разработку элемента управления TrackBar



К содержанию

*Статьи этой серии:





DoEasy. Элементы управления (Часть 26): Дорабатываем WinForms-объект "ToolTip" и начинаем разработку индикатора выполнения "ProgressBar"

DoEasy. Элементы управления (Часть 27): Продолжаем работу над WinForms-объектом "ProgressBar"

