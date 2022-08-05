DoEasy. Элементы управления (Часть 14): Новый алгоритм именования графических элементов. Продолжаем работу над WinForms-объектом TabControl

Содержание

Концепция

В прошлой статье, при разработке WinForms-объекта TabControl, мы столкнулись с ограничением на длину имени графического элемента, что не дало в полной мере работать над созданием объекта — имя каждого дочернего графического элемента, входящего в состав родительского, включало в себя отсылку к своему родительскому элементу в иерархии цепочки всех связанных графических элементов управления, и имя каждого последующего объекта в этой цепочке было длиннее имени предыдущего объекта. В итоге мы упирались в ограничение на длину имени графического ресурса в 63 символа. Сегодня мы сделаем иной алгоритм именования графических элементов, свободный от описанного недостатка: каждый новый объект одного и того же типа будет содержать в своём имени имя программы, наименование типа графического элемента и количество уже имеющихся элементов такого типа, созданных в программе при построении элементов GUI.

Например, при создании элементов GUI для тестовой программы этой статьи у нас получился такой список графических элементов (видна только первая часть из всех построенных элементов, но и этого достаточно для понимания принятой концепции):





Таким образом, теперь у нас не будет никаких ограничений на вложенность объектов при построении элементов управления — вместо отображения иерархии в имени графического элемента, мы будем просто использовать номер элемента с указанием имени программы и типа элемента управления.

Да, это не даёт по имени графического элемента понять его примерное расположение в иерархии цепочек связанных объектов, но зато снимает ограничение на длину имени, а чтобы можно было как-то понять, что это за объект, мы добавим к строковым свойствам графических элементов ещё одно свойство — описание графического элемента. И это закроет вопрос о понимании назначения графического элемента и то, как к нему можно будет обратиться в своей программе. Например, создав графический элемент кнопку-переключатель, мы вписываем в его описание что-то типа "кнопка для переключения направления торговли", и прямо по этому описанию мы сможем в программе обратиться к этому элементу управления, что гораздо лучше, чем обращаться по "расплывчатому" имени, типа "MyProgram_Elm00_Elm01_Elm00", как это было раньше...



Кроме создания нового алгоритма именования графических элементов, сегодня продолжим разработку элемента управления TabControl. Создадим для него объект TabHeader, описывающий заголовок вкладки. Этот объект должен будет уметь работать в группе с другими такими же объектами — заголовками других объектов-вкладок. При выборе этого элемента он должен уметь немного увеличиваться в размерах, и при этом должен учитывать расположение набора заголовков всех вкладок на элементе управления TabControl — сверху, снизу, слева или справа, и в зависимости от их расположения, рисовать рамку только в нужном месте объекта. Например, если объект-заголовок вкладки расположен сверху элемента управления TabControl, то рамка, очерчивающая заголовок вкладки, должна рисоваться только с трёх сторон — слева, сверху и справа. Нижняя же сторона заголовка вкладки будет соприкасаться с полем вкладки, на котором должны размещаться объекты этой вкладки. И место соприкосновения не должно иметь нарисованной границы — чтобы заголовок вкладки и поле вкладки были одним целым — без видимого разделения.

Сегодня сделаем описанную обработку очерчивания границ в зависимости от места расположения заголовков вкладок только для объектов-заголовков вкладок, а рисованием границ поля вкладки и расположением в нём других элементов управления займёмся уже в следующей статье.







Доработка классов библиотеки

Некоторые элементы управления для своей работы используют уже имеющиеся элементы управления, например, ListBox использует для рисования своей коллекции (Items) элементы управления Button, но с небольшой доработкой функционала. Для его реализации нужно создать новый объект-наследник от элемента Button и добавить требуемый функционал. И вот такой, и некоторые другие такие же объекты, желательно вынести в отдельную категорию вспомогательных объектов, которые будем размещать не в папках категорий элементов управления, а в их корневом каталоге.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечислении типов графических элементов добавим новый тип объекта-контейнера TabControl и добавим два вспомогательных элемента управления ListBoxItem и TabHeader в новой категории:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, };





В перечислении строковых свойств графического элемента на канвасе добавим новое свойство — описание графического элемента, и увеличим общее количество строковых свойств с 3 до 4:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING { CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ = (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_STRING_TOTAL ( 4 )





В списке возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе в самом конце добавим сортировку по новому свойству:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_ALIGNMENT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DESCRIPTION, };

Теперь мы сможем выбирать, сортировать и фильтровать графические элементы по новому свойству.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений, удалим индекс ненужного сообщения:

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION, };





и впишем тексты новых сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам. Текст удалённого индекса, соответственно, тоже удалим:

{ "Базовый стандартный элемент управления WinForms" , "Basic Standard WinForms Control" }, { "Элемент управления \"Label\"" , "Control element \"Label\"" }, { "Элемент управления \"CheckBox\"" , "Control element \"CheckBox\"" }, { "Элемент управления \"RadioButton\"" , "Control element \"RadioButton\"" }, { "Элемент управления \"Button\"" , "Control element \"Button\"" }, { "Базовый объект-список Windows Forms элементов" , "Basic Windows Forms List Object" }, { "Элемент управления \"ListBox\"" , "Control element \"ListBox\"" }, { "Объект коллекции элемента управления ListBox" , "Collection object of the ListBox control" }, { "Элемент управления \"CheckedListBox\"" , "Control element \"CheckedListBox\"" }, { "Элемент управления \"ButtonListBox\"" , "Control element \"ButtonListBox\"" }, { "Заголовок вкладки" , "Tab header" }, { "Элемент управления \"TabControl\"" , "Control element \"TabControl\"" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" }, { "Графический объект не принадлежит программе" , "The graphic object does not belong to the program" },

...

{ "Имя объекта-графического элемента" , "The name of the graphic element object" }, { "Имя графического ресурса" , "Image resource name" }, { "Текст графического элемента" , "Text of the graphic element" }, { "Описание графического элемента" , "Description of the graphic element" }, };





Чтобы нам можно было получить описание типа графического элемента в приемлемом виде для последующего использования в библиотеке, в файле сервисных функций \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh создадим функцию, которая из имени константы перечисления типов графических элементов создаст и вернёт описание типа графического элемента:

string TypeGraphElementAsString( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type ) { ushort array[]; int total= StringToShortArray ( StringSubstr (:: EnumToString (type), 18 ),array); for ( int i= 0 ;i<total- 1 ;i++) { if (array[i]== 95 ) { i+= 1 ; continue ; } else array[i]+= 0x20 ; } string txt= ShortArrayToString (array); StringReplace (txt, "_Wf_Base" , "WFBase" ); StringReplace (txt, "_Wf_" , "" ); StringReplace (txt, "_Obj" , "" ); StringReplace (txt, "_" , "" ); StringReplace (txt, "Groupbox" , "GroupBox" ); return txt; }

Алгоритм здесь такой: в функцию передаём требуемый для получения описания тип графического элемента и далее, в строке

int total= StringToShortArray ( StringSubstr ( EnumToString (type), 18 ),array);

получаем количество символов подстроки, выделенной из наименования константы перечисления типа.

Разберём на примере константы GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX.

Преобразуем константу перечисления в текст "GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX":

EnumToString (type)

Из полученного текста "GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX" выделяем строку "_WF_CHECKED_LIST_BOX", начиная с символа 18:

StringSubstr ( EnumToString (type), 18 )

и полученную строку "_WF_CHECKED_LIST_BOX" посимвольно копируем в ushort-массив, получая при этом количество скопированных символов:

int total= StringToShortArray ( StringSubstr ( EnumToString (type), 18 ),array);

В итоге у нас в массиве array[] содержатся коды каждого символа строки "_WF_CHECKED_LIST_BOX".







Теперь нам нужно после каждого знака "_" оставить прописную (заглавную) букву, а все остальные сделать строчными (маленькими).

Это делаем в цикле по массиву символов:

for ( int i= 0 ;i<total- 1 ;i++) { if (array[i]== 95 ) { i+= 1 ; continue ; } else array[i]+= 0x20 ; }

Первый символ строки и, соответственно, и в массиве, у нас "_", и как только мы встречаем код этого символа (95) в массиве, нам нужно установить индекс цикла на следующий символ за ним.

В строке "_WF_CHECKED_LIST_BOX" это будут отмеченные цветом символы.

После установки индекса цикла на следующий код символа в массиве, сразу же идём на следующую итерацию, тем самым пропуская символ, который нужно оставить без изменений. И попадаем на оператор else, где прибавляем к коду символа в массиве значение 32, что сделает этот символ строчным.



Таким образом, в массиве после всего цикла будут содержаться коды символов строки "_Wf_Checked_List_Box", которые мы преобразуем в строку:

string txt= ShortArrayToString (array);

И далее мы просто заменяем в полученной строке указанные вхождения строк в нужные нам и возвращаем итоговую строку:



StringReplace (txt, "_Wf_Base" , "WFBase" ); StringReplace (txt, "_Wf_" , "" ); StringReplace (txt, "_Obj" , "" ); StringReplace (txt, "_" , "" ); StringReplace (txt, "Groupbox" , "GroupBox" ); return txt;

Для получения имени файла из типа графического элемента будем использовать эту новую функцию.





В файле базового графического объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh в методе, возвращающем описание типа графического элемента, добавим новый тип и удалим ненужный:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : "Unknown" ); }





Нам, для получения имени объекта, необходима вышерассмотренная функция, которая возвратит нам наименование создаваемого графического элемента по его типу. Но этого недостаточно для создания полного имени объекта. К полученной из функции строке нам нужно добавить количество уже имеющихся графических элементов этого типа на графике символа и его подокне, на которых строится этот объект.



В файле класса объекта-графического элемента \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh, в его защищённой секции, объявим два метода — возвращающий количество графических элементов по типу и создающий и возвращающий имя графического элемента по его типу:

virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); void CopyArraysColors( color &array_dst[], const color &array_src[], const string source); int GetNumGraphElements( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) const ; string CreateNameGraphElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type); private :

Реализацию методов рассмотрим чуть позже.

В приватной секции добавим в структуру объекта новые поля:

private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; bool button_toggle; bool button_state; bool button_group_flag; bool multicolumn; int column_width; bool tab_multiline; int tab_alignment; int alignment; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; uchar descript[ 256 ]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[];

они нам потребуются для правильного сохранения объекта в файл и чтения из него. Это новые свойства графического элемента, которые мы добавили сегодня, либо ранее, но здесь забыли прописать.



Из объявления метода, создающего новый графический элемент, удалим формальный параметр, в котором в метод передавалось имя создаваемого объекта:

bool Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool redraw= false );

Теперь имя объекта будет не передаваться в метод, а создаваться в нём, исходя из типа создаваемого объекта.

Абсолютно во всех ранее написанных нами классах объектов-графических элементов, в формальных параметрах всех их конструкторов, уже заменены переменные "name" на переменные "descript". Для примера, здесь, в этом файле, это:

protected : CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript , const int x, const int y, const int w, const int h); public : void SetCoordXRelative( const int value ) { this .m_shift_coord_x= value ; } int CoordXRelative( void ) const { return this .m_shift_coord_x; } void SetCoordYRelative( const int value ) { this .m_shift_coord_y= value ; } int CoordYRelative( void ) const { return this .m_shift_coord_y; } virtual void OnChartEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript , const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false );

Теперь мы не передаём имя создаваемого объекта в конструктор класса. Теперь библиотека сама будет создавать новое имя новому объекту, исходя из его типа. Поэтому мы, вместо передачи в конструктор имени объекта, будем передавать его описание, которое сможем назначить сами, чтобы затем по этому описанию обратиться к созданному объекту. Все подобные изменения уже внесены во все классы всех WinForms-объектов, и далее их рассматривать здесь не будем — с ними можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах.

Точно так же доработке подверглась и установка типа графического элемента. Ранее во всех конструкторах мы дважды прописывали тип элемента в каждом конструкторе каждого класса WinForms-объектов — сначала тип записывали в базовый объект графических элементов библиотеки (в его переменную m_type_element):

void SetTypeElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { this .m_type_element=type; }

а затем, второй строкой, прописывали этот же тип в свойства объекта.

Упростим это, создав публичный метод для записи (и возврата) типа объекта сразу в оба значения — в переменную и в свойство:

void SetActiveAreaLeftShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT,fabs( value )); } void SetActiveAreaRightShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT,fabs( value )); } void SetActiveAreaTopShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP,fabs( value )); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM,fabs( value )); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ); void SetTypeElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { CGBaseObj::SetTypeElement(type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,type); } E NUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE TypeGraphElement( void ) const { return (ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); }

Теперь в каждом конструкторе каждого класса WinForms-объекта вместо двух строк установки одного свойства в разные родительские классы будем вписывать одну строку с вызовом этого метода для установки свойства — он запишет его в оба родительских класса.







Добавим два метода для возврата и установки описания графического элемента в его свойства:



virtual int Group( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP); } virtual void SetGroup( const int value ) { CGBaseObj::SetGroup( value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, value ); } string Description( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION); } void SetDescription( const string descr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,descr); }





В обоих конструкторах класса впишем метод для установки типа графического элемента, вызовем метод для создания имени элемента по его типу и впишем установку новых свойств графического элемента:



CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour, true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE,CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_MULTI_COLUMN, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT,CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT,CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,descript); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } }





В методе, создающем структуру объекта, впишем сохранение в полях структуры новых свойств:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.button_toggle=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE); this .m_struct_obj.button_state=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE); this .m_struct_obj.button_group_flag=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP); this .m_struct_obj.multicolumn=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_MULTI_COLUMN); this .m_struct_obj.column_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH); this .m_struct_obj.tab_multiline=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE); this .m_struct_obj.tab_alignment=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT); this .m_struct_obj.alignment=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION), this .m_struct_obj.descript); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }





В методе, создающем объект из структуры, впишем из новых полей структуры значения в новые свойства объекта:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, this .m_struct_obj.button_toggle); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, this .m_struct_obj.button_state); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP, this .m_struct_obj.button_group_flag); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_MULTI_COLUMN, this .m_struct_obj.multicolumn); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH, this .m_struct_obj.column_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE, this .m_struct_obj.tab_multiline); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT, this .m_struct_obj.tab_alignment); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT, this .m_struct_obj.alignment); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.descript)); }





В методе, создающем графический объект-элемент, теперь мы не передаём в него имя создаваемого объекта, которое отправляли в качестве параметра в метод создания графического ресурса, привязанного к объекту чарта класса CCanvas, а передаём в него ранее уже установленное имя объекта:



bool CGCnvElement::Create( const long chart_id, const int wnd_num, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool redraw= false ) { :: ResetLastError (); if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id),wnd_num, this .m_name ,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .Erase(CLR_CANV_NULL); this .m_canvas.Update(redraw); this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); return true ; } CMessage::ToLog(DFUN_ERR_LINE,:: GetLastError (), true ); return false ; }





Метод, возвращающий количество графических элементов по типу:

int CGCnvElement::GetNumGraphElements( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) const { int n= 0 , total=:: ObjectsTotal ( this . ChartID (), this .SubWindow()); string name=TypeGraphElementAsString(type); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name_obj=:: ObjectName ( this . ChartID (),i, this .SubWindow()); if (:: StringFind (name_obj, this .NamePrefix())== WRONG_VALUE ) continue ; if (:: StringFind (name_obj,name)> 0 ) n++; } return n; }

Каждая строка метода подробно прокомментирована и логика метода должна быть понятна. Вкратце: нам нужно узнать сколько графических объектов указанного типа есть на графике и подокне, где нужно создать ещё один элемент этого типа. Имя по типу мы уже создать можем — функцию уже написали для этого выше. Сразу создаём имя объекта по его типу, а затем в цикле по всем графическим объектам на графике и его подокне ищем объект, в имя которого входит подстрока с созданным именем графического объекта по его типу. Если такое имя найдено — значит объект этого типа уже есть и нужно увеличить счётчик. В итоге, по завершению цикла, мы имеем количество найденных объектов с нужным нам типом — возвращаем его.





Метод, создающий и возвращающий имя графического элемента по его типу:

string CGCnvElement::CreateNameGraphElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return this .NamePrefix() +TypeGraphElementAsString(type) +( string ) this .GetNumGraphElements(type) ; }

В метод передаётся тип объекта, для которого нужно создать имя.

Далее к префиксу графических объектов библиотеки ("Имя_программы"+"_") добавляем имя объекта по его типу и количество объектов такого типа.

Полученный результат возвращаем из метода.

Оба этих метода используют вызов метода для получения имени графического объекта по его типу. А значит — их можно оптимизировать, убрав один вызов дважды вызываемого метода. Это сделаем в следующей статье (помним о принципе "от простого к сложному").







Чтобы мы могли правильно указать для создаваемого объекта его тип, нам нужно понять каким образом этот тип "доходит" до класса-графического элемента CGCnvElement, который является одним из родительских классов для WinForms-объектов, и в котором создаются эти объекты. Нам нужно до этого класса "донести" тип создаваемого графического элемента. Сейчас во всех конструкторах наследуемых от него классов явно указывается тот тип, к классу которого принадлежит класс-наследник. Таким образом мы всегда будем создавать только тот тип, который указан в классе, расположенном в иерархии наследования следующим после класса CGCnvElement. А это класс объекта-формы.

Как же нам отправить тип создаваемого объекта, расположенного в иерархии наследования далеко от класса CForm? Ответ очевиден: у каждого такого класса должен быть ещё один конструктор, в котором не указывается однозначно тип создаваемого объекта (как это делается сейчас), а передаётся в родительский класс через переменную конструктора в его списке инициализации. И такой конструктор должен быть защищённым — чтобы он мог работать только в наследуемых классах, а доступ извне к нему был запрещён. И вот такие конструкторы уже созданы для каждого WinForms-объекта, и при наследовании друг от друга тип дочернего класса передаётся в класс родительского. И так происходит по всей цепочке иерархии объектов вплоть до объекта CGCnvElement, в котором будет создан нужный графический элемент с тем типом, который "дошёл" по всей цепочке наследования до своего родителя.

И не забываем, что во всех файлах всех классов WInForms-объектов формальные переменные "name" уже переименованы в "descript" в конструкторах и методах создания графических элементов. Сообщаю об этом ещё раз — чтобы более к этому вопросу не возвращаться и не описывать уже сделанные одинаковые изменения для каждого WinForms-объекта из всех имеющихся.

В файле объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh удалим объявление более не нужного метода, возвращающего имя зависимого объекта (все имена теперь создаются автоматически в классе CGCnvElement):



void CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity); string CreateNameDependentObject( const string base_name) const { return :: StringSubstr ( this .NameObj(),:: StringLen (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ))+ 1 )+ "_" +base_name; } virtual bool MoveDependentObj( const int x, const int y, const bool redraw= false );

Также удалим и код реализации этого метода из листинга класса.







Перед всеми конструкторами класса объявим новый защищённый конструктор:

virtual void OnMouseEventPostProcessing( void ); protected : CForm( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public :

В нём, в отличие от других конструкторов, есть формальный параметр, через который указывается тип создаваемого объекта.



За пределами тела класса напишем его реализацию:

CForm::CForm( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement( type ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM; this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); }

Всё отличие от публичных конструкторов в том, что в списке инициализации этого конструктора в родительский класс, в его конструктор, передаётся тип создаваемого объекта, который в свою очередь передаётся в этот конструктор из наследуемого класса.



Таким образом, создав для каждого WinForms-объекта подобный защищённый конструктор, мы создаём цепочку, по которой от любого класса-наследника его тип передаётся до родительского класса CGCnvElement, в котором и создаётся объект с типом, полученным по всей цепочке иерархии наследуемых объектов.



Из метода, создающего новый графический объект, удалим строку с созданием имени зависимого объекта и при создании новых объектов передаём в них не имя, а параметр "descript" (описание), передаваемый в формальных параметрах метода:



CGCnvElement *CForm::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript , const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm(type, this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); element.SetMovable(movable); element.SetCoordXRelative(element.CoordX()- this .CoordX()); element.SetCoordYRelative(element.CoordY()- this .CoordY()); return element; }

Такие изменения внесены во все аналогичные методы других классов WinForms-объектов, и здесь далее мы их рассматривать не будем — всё есть в прикреплённых к статье файлах.

В методе, создающем новый присоединённый элемент и добавляющем его в список присоединённых объектов, вместо строк создания имени графического объекта

string ns=(:: StringLen (( string )num)< 2 ? :: IntegerToString (num, 2 , '0' ) : ( string )num); string name= "Elm" +ns;

впишем создание текста описания объекта по умолчанию, и этот текст передаём в метод создания нового графического объекта:

CGCnvElement *CForm::CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_NOT_INTENDED),:: StringSubstr (:: EnumToString (element_type), 19 )); return NULL ; } int num= this .m_list_elements.Total(); string descript=TypeGraphElementAsString(element_type); int elm_x=x; int elm_y=y; this .GetCoords(elm_x,elm_y); CGCnvElement *obj= this .CreateNewGObject(element_type,num, descript ,elm_x,elm_y,w,h,colour,opacity, false ,activity); if (obj== NULL ) return NULL ; return obj; }





В методе, создающем объект тени, впишем вместо имени объекта его описание по умолчанию:

void CForm::CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity) { if (! this .m_shadow || this .m_shadow_obj!= NULL ) return ; this .m_shadow_obj= new CShadowObj( this . ChartID (), this .SubWindow(), this .NameObj()+ "Shadow" ,x,y,w,h); if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_SHADOW_OBJ)); return ; } this .m_list_tmp.Add( this .m_shadow_obj); this .BringToTop(); }

Во всех методах, где мы автоматически создаём описание объекта по умолчанию, затем всегда можно поменять это описание из своей программы при помощи метода SetDescription().





В файле класса базового WinForms-объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh объявим защищённый конструктор и удалим один из публичных — он не нужен здесь:

protected : CWinFormBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); CWinFormBase( const string name) : CForm(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; }





Реализация защищённого конструктора практически полностью повторяет реализацию публичного параметрического:

CWinFormBase::CWinFormBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm( type ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetForeStateOnColor( this .ForeColor(), true ); this .SetForeStateOnColorMouseDown( this .ForeColor()); this .SetForeStateOnColorMouseOver( this .ForeColor()); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; }

Разница между ними лишь в том, что тут мы в списке инициализации в конструктор родительского класса передаём тип, указанный в формальных параметрах конструктора. Строка, записывающая тип объекта в свойства, теперь выполнена вызовом нового метода. И точно такая же строка теперь вписана и в публичный конструктор:

this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE;

вместо двух, ранее в нём записанных, и делающих то же самое:

CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE;

Аналогичные доработки внесны во все классы всех WinForms-объектов, и далее уже рассматриваться не будут.







В методе, возвращающем описание строкового свойства элемента, впишем возврат описания нового свойства:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_TEXT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }





Все вышеозвученные доработки сделаны в классах WinForms-объектов в файлах:

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CommonBase.mqh,

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Label.mqh,

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh,

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\RadioButton.mqh,

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh,

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ButtonListBox.mqh,



В файле объекта-кнопки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Button.mqh, помимо таких же общих для всех WinForms-объектов доработок, сделаем метод для установки состояния виртуальным, так как в наследуемых классах его потребуется переопределить:

bool Toggle( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE); } virtual void SetState( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE,flag); if ( this .State()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundStateOnColor(), false ); this .SetForeColor( this .ForeStateOnColor(), false ); this .UnpressOtherAll(); } else { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); } } bool State( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE); }





В классе объекта ListBox у нас для вывода строк используются объекты-кнопки. Но для вывода текста на кнопках с условием, что текст всегда прижат к левому краю кнопки при его выравниванию по левому краю, нам нужно внести параметр, указывающий на сколько символов нужно сдвинуть текст вправо.

У объекта-кнопки нет такого свойства. Поэтому создадим вспомогательный объект ListBoxItem.



В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ создадим новый файл ListBoxItem.mqh класса CListBoxItem. Класс должен быть унаследован от класса объекта-кнопки, и его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Common Controls\Button.mqh" class CListBoxItem : public CButton { }





В приватной секции класса объявим переменную для хранения количества символов, на которые необходимо сместить текст, и строковую переменную, в которой будет содержаться строка смещения. В защищённой секции класса объявим защищённый конструктор, а в публичной — методы для работы с переменными класса и параметрический конструктор:



class CListBoxItem : public CButton { private : uchar m_text_shift; string m_shift_space; protected : CListBoxItem( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : uchar TextShift( void ) const { return this .m_text_shift; } void SetTextShiftSpace( const uchar value); string GetTextShiftSpace( void ) const { return this .m_shift_space; } virtual void SetText( const string text); CListBoxItem( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };





Конструкторы класса:

CListBoxItem::CListBoxItem( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton( type ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); this .SetTextShiftSpace( 1 ); } CListBoxItem::CListBoxItem( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); this .SetTextShiftSpace( 1 ); }

Оба конструктора практически идентичны, за исключением того, что в защищённом есть формальный параметр, в который передаётся тип объекта, и этот тип передаётся в конструктор родительского класса, тогда как в параметрическом конструкторе тип объекта задаётся именно как ListBoxItem. Сейчас у нас так устроены все WinForms-объекты библиотеки. В каждом конструкторе задаётся смещение текста вправо на один символ.







Метод, создающий строку, состоящую из количества символов смещения:

void CListBoxItem::SetTextShiftSpace( const uchar value) { this .m_text_shift=value; this .m_shift_space= "" ; switch ( this .TextAlign()) { case ANCHOR_LEFT : case ANCHOR_LEFT_LOWER : case ANCHOR_LEFT_UPPER : for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_text_shift;i++) this .m_shift_space+= " " ; break ; default : break ; } }

В метод передаётся количество символов, на которые необходимо сместить строку. Затем устанавливается начальное значение строки смещения. В зависимости от выравнивания текста, и если оно от левого края, то в цикле по переданному количеству символов смещения прибавляем к строке смещения один знак пробела на каждой итерации цикла. По окончании цикла строка будет содержать требуемое количество знаков пробела.





Метод, устанавливающий текст элемента:

void CListBoxItem::SetText( const string text) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, this .GetTextShiftSpace()+text); }

Здесь в свойство объекта вписывается текст объекта, к которому слева прибавлено количество пробелов, установленное методом SetTextShiftSpace(), рассмотренным нами выше.







В классе объекта ListBox в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ListBox.mqh, в его приватной секции, добавим переменную, хранящую смещение текста объектов-коллекции этого элемента (класса объекта ListBoxItem, рассмотренного нами выше), в публичной секции объявим методы для работы с новой переменной, а в защищённой секции объявим защищённый конструктор:

class CListBox : public CElementsListBox { private : uchar m_text_shift ; virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); public : void SetTextShift( const uchar value); uchar TextShift( void ) const { return this .m_text_shift; } void CreateList( const int line_count, const int new_column_width= 0 , const bool autosize= true ); protected : CListBox( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CListBox( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };

Конструкторы сделаны и доработаны идентично остальным, уже рассмотренным объектам других классов, и тут повторяться не будем.



Доработаем метод, создающий список из указанного количества строк (ListBoxItem).

Теперь вместо объекта класса CButton, будем работать с новым классом CListBoxItem, соответственно, и создавать будем объект этого класса. После создания объекта сразу зададим смещение его текста и установим текст созданного элемента коллекции по умолчанию:

void CListBox::CreateList( const int count, const int new_column_width= 0 , const bool autosize= true ) { CListBoxItem *obj= NULL ; int width=(new_column_width> 0 ? new_column_width : this .Width()- this .BorderSizeLeft()- this .BorderSizeRight()); CElementsListBox::CreateElements( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ,count, 0 , 0 ,width, 15 ,new_column_width,autosize); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL ) { :: Print (DFUN,MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ, ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM)); continue ; } obj.SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); obj.SetTextShiftSpace( this .TextShift()); obj.SetFontSize( 8 ); obj.SetText(TypeGraphElementAsString(obj.TypeGraphElement())+ string (i+ 1 )); obj.SetBackgroundStateOnColor( clrDodgerBlue , true ); obj.SetBackgroundStateOnColorMouseOver(obj.ChangeColorLightness(obj.BackgroundStateOnColor(),- 5 )); obj.SetBackgroundStateOnColorMouseDown(obj.ChangeColorLightness(obj.BackgroundStateOnColor(),- 10 )); obj.SetForeStateOnColor( this .BackgroundColor(), true ); obj.SetForeStateOnColorMouseOver(obj.ChangeColorLightness(obj.ForeStateOnColor(),- 5 )); obj.SetForeStateOnColorMouseDown(obj.ChangeColorLightness(obj.ForeStateOnColor(),- 10 )); obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor(), true ); obj.SetBorderColorMouseDown(obj.BackgroundColorMouseDown()); obj.SetBorderColorMouseOver(obj.BackgroundColorMouseOver()); obj.SetToggleFlag( true ); obj.SetGroupButtonFlag( true ); } if (autosize) this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK, false ); }





Метод, устанавливающий смещение текста элемента вправо от левого края в символах:

void CListBox::SetTextShift( const uchar value ) { this .m_text_shift= value ; for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CListBoxItem *obj= this .GetElement(i); if (obj==NULL || obj.TextShift()== value ) continue ; obj.SetTextShiftSpace( value ); obj.SetText(obj.Text()); obj.Update( false ); } }

Здесь: записываем количество символов смещения, переданное в метод, в переменную, затем в цикле по списку привязанных объектов получаем очередной объект и устанавливаем для него текст со смещением при помощи метода объекта SetText(), рассмотренного нами выше при обсуждении методов класса CListBoxItem.



В классе базового объекта-контейнера в файле MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh удалим лишний конструктор:

CContainer( const string name) : CWinFormBase(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); } ~CContainer(); };





В защищённой секции объявим защищённый конструктор:

protected : CContainer( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CContainer( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h);

Реализация защищённого конструктора идентична всем, ранее добавленным защищённым конструкторам в других классах.





В методе, устанавливающем параметры присоединённому объекту, добавим обработку объекта ListBoxItem такую же, как и для объектов Button и TabHeader:

case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); break ;





Обработку теперь отсутствующего объекта TabPage удалим из метода:

break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_DOWN); obj.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_OVER); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR, true ); obj.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_DOWN); obj.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_OVER); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_OPACITY); obj.SetBorderSizeAll( 1 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL :





К файлу класса базового объекта-списка элементов управления \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ElementsListBox.mqh подключим файл класса CListBoxItem:

#include "..\Containers\Container.mqh" #include "..\ListBoxItem.mqh"

Теперь класс коллекции списка элементов управления будет доступен в других объектах библиотеки.



Так же, как и в остальных объектах, объявим защищённый конструктор:

protected : void CreateElements(ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int count, const int x, const int y, const int w, const int h, uint new_column_width= 0 , const bool autosize= true ); CElementsListBox( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public :

Реализация защищённого конструктора и доработка параметрического идентичны остальным WinForms-объектам.





Класс TabHeader — заголовок вкладки объекта TabControl

Заголовок вкладки элемента управления TabControl сделаем на основе объекта-кнопки. Заголовок вкладки так же, как и кнопка-переключатель, должен быть либо включенным (вкладка выбрана), либо выключенным (выбрана другая вкладка), а все заголовки должны работать в группе — так же, как и групповые кнопки — если одна вкладка выбрана, то остальные должны быть не выбранными. При этом нельзя сделать так, чтобы все вкладки были не выбраны, — одна должна всегда оставаться выбранной.

Это всё могут делать кнопки. Но кнопки не могут изменять свои размеры в зависимости от состояния. А заголовки вкладок должны. Выбранная вкладка имеет заголовок чуть больше, чем не выбранная. При этом есть ещё одно: заголовки вкладок могут размещаться в элементе управления с четырёх сторон — сверху, снизу, слева и справа. Соответственно, и рамка должна быть не прорисована с той стороны, которая соприкасается с полем вкладки. Значит, нужно для кнопки сделать новый метод её перерисовки — где рамка будет рисоваться в соответствии с расположением заголовка на элементе управления, и новый метод обработки нажатия — где кнопка будет увеличиваться в размерах и смещаться на новые координаты так, чтобы она всегда оставалась прижатой к полю вкладки.



В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ создадим новый файл TabHeader.mqh класса TabHeader. Класс должен быть унаследован от класса объекта-кнопки, а его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Common Controls\Button.mqh" class CTabHeader : public CButton { }





В приватной, защищённой и публичной секциях класса объявим переменные и методы для работы класса:

class CTabHeader : public CButton { private : int m_width_off; int m_height_off; int m_width_on; int m_height_on; int m_col; int m_row; void SetWH( void ); void WHProcessStateOn( void ); void WHProcessStateOff( void ); void DrawFrame( void ); protected : virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); public : bool SetSizeOff( void ) { return (CGCnvElement::SetWidth( this .m_width_off) && CGCnvElement::SetHeight( this .m_height_off) ? true : false ); } bool SetSizeOn( void ) { return (CGCnvElement::SetWidth( this .m_width_on) && CGCnvElement::SetHeight( this .m_height_on) ? true : false ); } void SetWidthOff( const int value ) { this .m_width_off= value ; } void SetHeightOff( const int value ) { this .m_height_off= value ; } void SetWidthOn( const int value ) { this .m_width_on= value ; } void SetHeightOn( const int value ) { this .m_height_on= value ; } int WidthOff( void ) const { return this .m_width_off; } int HeightOff( void ) const { return this .m_height_off;} int WidthOn( void ) const { return this .m_width_on; } int HeightOn( void ) const { return this .m_height_on; } void SetRow( const int value ) { this .m_row= value ; } int Row( void ) const { return this .m_row; } void SetColumn( const int value ) { this .m_col= value ; } int Column( void ) const { return this .m_col; } void SetTabLocation( const int index, const int row, const int col) { this .SetRow(row); this .SetColumn(col); } void SetAlignment( const ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT alignment) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT,alignment); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP) this .SetBorderSize( 1 , 1 , 1 , 0 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM) this .SetBorderSize( 1 , 0 , 1 , 1 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT) this .SetBorderSize( 1 , 1 , 0 , 1 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT) this .SetBorderSize( 0 , 1 , 1 , 1 ); } ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT Alignment( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT); } virtual void SetState( const bool flag); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase(color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void OnMouseEventPostProcessing( void ); protected : CTabHeader( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CTabHeader( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };

Из описаний переменных и методов должно быть понятно их назначение. Рассмотрим их подробнее.

Конструкторы класса — защищённый и параметрический. Реализация практически идентична, а логика точно такая же, как и у остальных объектов библиотеки: защищённый конструктор передаёт указанный тип в конструктор родительского класса, тогда как параметрический конструктор передаёт родительскому свой тип объекта:

CTabHeader::CTabHeader ( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetAlignment(CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetToggleFlag( true ); this .SetGroupButtonFlag( true ); this .SetText(TypeGraphElementAsString( this .TypeGraphElement())); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_OPACITY, true ); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_DOWN); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_OVER); this .SetBackgroundStateOnColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR_ON, true ); this .SetBackgroundStateOnColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_DOWN_ON); this .SetBackgroundStateOnColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_OVER_ON); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); this .SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_OVER); this .SetWidthOff( this .Width()); this .SetHeightOff( this .Height()); this .SetWidthOn( this .Width()+ 4 ); this .SetHeightOn( this .Height()+ 2 ); this .SetState( false ); } CTabHeader::CTabHeader ( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetAlignment(CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetToggleFlag( true ); this .SetGroupButtonFlag( true ); this .SetText(TypeGraphElementAsString( this .TypeGraphElement())); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_OPACITY, true ); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_DOWN); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_OVER); this .SetBackgroundStateOnColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR_ON, true ); this .SetBackgroundStateOnColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_DOWN_ON); this .SetBackgroundStateOnColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_OVER_ON); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); this .SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_OVER); this .SetWidthOff( this .Width()); this .SetHeightOff( this .Height()); this .SetWidthOn( this .Width()+ 4 ); this .SetHeightOn( this .Height()+ 2 ); this .SetState( false ); }

В теле конструктора устанавливаются значения по умолчанию для цветов объекта в разных состояниях. Сразу же устанавливаются флаги кнопи-переключателя и кнопки, работающей в группе. Для нажатого состояния размер объекта устанавливается увеличенным в каждую сторону, кроме прилегающей к полю вкладки, на два пикселя.



Метод, устанавливающий состояние элемента управления:



void CTabHeader::SetState( const bool flag) { bool state= this .State(); CButton::SetState(flag); if (state!=flag) this .SetWH(); }

Сначала сохраняем текущее состояние, затем вызываем метод родительского класса для установки состояния, и далее, если прошлое состояние было не тем, какое установлено сейчас, то вызываем метод изменения размера заголовка вкладки.





Метод, устанавливающий ширину, высоту и смещение элемента в зависимости от его состояния:

void CTabHeader::SetWH( void ) { if ( this .State()) this .WHProcessStateOn(); else this .WHProcessStateOff(); }

Если состояние "включено", то вызываем метод изменения размера и расположения для состояния "включено", иначе — вызываем метод изменения размера и расположения для состояния "выключено".





Метод, подстраивающий размер и расположение элемента в состоянии "выбран" в зависимости от его расположения:



void CTabHeader::WHProcessStateOn( void ) { if (! this .SetSizeOn()) return ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : if ( this .Move( this .CoordX()- 2 , this .CoordY()- 2 )) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()- 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()- 2 ); } break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : if ( this .Move( this .CoordX()- 2 , this .CoordY())) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()- 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()); } break ; default : break ; } this .Update( false ); }

Логика метода прокомментирована в коде. В зависимости от того, где расположен заголовок (пока обрабатываются только два положения — сверху и снизу), изменяются размеры заголовка и он смещается на новые координаты так, чтобы та его грань, которая соприкасается с полем вкладки, оставалась на месте. Визуально это будет расширением объекта на два пикселя в каждую сторону, кроме стороны, прилегающей к полю.





Метод, подстраивающий размер и расположение элемента в состоянии "не выбран" в зависимости от его расположения:



void CTabHeader::WHProcessStateOff( void ) { if (! this .SetSizeOff()) return ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : if ( this .Move( this .CoordX()+ 2 , this .CoordY()+ 2 )) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()+ 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()+ 2 ); } break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : if ( this .Move( this .CoordX()+ 2 , this .CoordY())) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()+ 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()); } break ; default : break ; } this .Update( false ); }

В зависимости от того, где расположен заголовок (сейчас пока обрабатываются только два положения — сверху и снизу), изменяются размеры заголовка и он смещается на новые координаты так, чтобы та его грань, которая соприкасается с полем вкладки, оставалась на месте. Визуально это будет уменьшением объекта на два пикселя с каждой стороны, кроме прилегающей к полю.







Метод, рисующий рамку элемента в зависимости от расположения:

void CTabHeader::DrawFrame( void ) { int x1= 0 ; int x2= this .Width()- 1 ; int y1= 0 ; int y2= this .Height()- 1 ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : this .DrawRectangle(x1,y1,x2,y2+ 1 , this .BorderColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : this .DrawRectangle(x1,y1- 1 ,x2,y2, this .BorderColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : this .DrawRectangle(x1,y1,x2+ 1 ,y2, this .BorderColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .DrawRectangle(x1- 1 ,y1,x2,y2, this .BorderColor(), this .Opacity()); break ; default : break ; } }

Логика метода прокомментирована в коде. Если рисовать прямоугольник на объекте так, что координаты одной из сторон выходят за пределы объекта, то на этой стороне ничего нарисовано не будет. Вот это мы тут и используем — там, где заголовок должен прилегать к полю вкладки, — там мы заведомо указываем координаты, выходящие за пределы объекта, и на этой стороне рамка не рисуется.





Метод, очищающий элемент с заполнением его цветом и непрозрачностью:

void CTabHeader::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colour,opacity,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFrame(); this .Update(redraw); }

Метод виртуальный, переопределяет метод родительского объекта, где рисуется рамка в пределах объекта. Здесь же мы вызываем вышенаписанный метод для отрисовки рамки только с трёх сторон объекта.





Метод, очищающий элемент заливкой градиентом:



void CTabHeader::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colors,opacity,vgradient,cycle,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFrame(); this .Update(redraw); }

Метод идентичен вышерассмотренному, но заливает фон градиентным цветом из массива цветов, переданного в метод.







Обработчик события Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая):

void CTabHeader::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorInit(), false ); } else { this .SetBackgroundColor(! this .State() ? this .BackgroundColorInit() : this .BackgroundStateOnColorInit(), false ); this .SetForeColor(! this .State() ? this .ForeColorInit() : this .ForeStateOnColorInit(), false ); } this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorMouseOver(), false ); } else { if (! this .GroupButtonFlag()) this .SetState(! this .State()); else if (! this .State()) this .SetState( true ); this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColorMouseOver() : this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColorMouseOver() : this .ForeColorMouseOver(), false ); } Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.State()=" , this .State(), ", ID=" , this .ID(), ", Group=" , this .Group()); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); } this .Redraw( false ); }





Обработчик последнего события мышки:



void CTabHeader::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED) { this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColor() : this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColor() : this .ForeColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( false ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

Оба метода идентичны методам родительского класса.

Сюда перенесены для возможного их переопределения при дальнейшей разработке объекта TabControl.







Класс TabControl — продолжаем разработку

В прошлой статье мы начали разработку элемента управления TabControl, но столкнулись с ограничением длины имён создаваемых графических объектов. После создания нового алгоритма именования графических элементов библиотеки, продолжим работу в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\TabControl.mqh.



Подключим к файлу элемента управления файл класса объекта-заголовка вкладки:

#include "Container.mqh" #include "GroupBox.mqh" #include "..\TabHeader.mqh"





В приватной секции класса объявим два метода для установки состояния указанной по индексу вкладки:



private : int m_item_width; int m_item_height; virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void SetSelected( const int index); void SetUnselected( const int index); public :





Публичный метод CreateTabPage() переименуем в CreateTabPages(), сделаем его с возвращаемым типом bool и с иным набором формальных параметров, а также добавим два метода, возвращающие указатели на заголовок и поле вкладки по индексу:

public : bool CreateTabPages( const int total, const int selected_page, const int tab_w= 0 , const int tab_h= 0 , const string header_text= "" ); CTabHeader *GetHeader( const int index) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,index); } CContainer *GetField( const int index) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,index); }





Метод SetAlignment() сделаем таким, чтобы он не просто устанавливал значение в свойство объекта, но и устанавливал его для всех заголовков вкладок, созданных в элементе управления:

void SetAlignment( const ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT alignment) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT,alignment); CArrayObj *list= this .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); if (list== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; header.SetAlignment(alignment); } }

Сначала устанавливаем значение в свойства объекта, затем получаем список всех созданных заголовков вкладок, и в цикле по полученному списку для каждого объекта устанавливаем такое же значение.





Объявим ещё три публичных метода:

void SetItemSize( const int w, const int h) { if ( this .ItemWidth()!=w) this .SetItemWidth(w); if ( this .ItemHeight()!=h) this .SetItemHeight(h); } void Select( const int index, const bool flag); void SetHeaderText(CTabHeader *header, const string text); void SetHeaderText( const int index, const string text);





В конструкторе класса устанавлиаем все цвета прозрачными кроме цвета текста, и вносим изменения, какие сделали со всеми WinForms-объектами:



CTabControl::CTabControl( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetOpacity( 0 , true ); this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_CANV_NULL); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_CANV_NULL); this .SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetBorderColorMouseDown(CLR_CANV_NULL); this .SetBorderColorMouseOver(CLR_CANV_NULL); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetAlignment(CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetItemSize( 58 , 18 ); }

Этот объект должен служить контейнером для создаваемых внутри него вкладок и управлять ими, поэтому он полностью прозрачный, но оставлена возможность выводить на него текст.





Метод, создающий указанное количество вкладок:

bool CTabControl::CreateTabPages( const int total, const int selected_page, const int tab_w= 0 , const int tab_h= 0 , const string header_text= "" ) { int w=(tab_w== 0 ? this .ItemWidth() : tab_w); int h=(tab_h== 0 ? this .ItemHeight() : tab_h); CTabHeader *header= NULL ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int header_x= 2 ; int header_y= 0 ; if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP) header_y= 0 ; if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM) header_y= this .Height()-h; header_x=(header== NULL ? header_x : header.RightEdgeRelative()); if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,header_x,header_y,w,h, clrNONE , 255 , this .Active(), false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER), string (i+ 1 )); return false ; } header= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,i); if (header== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER), string (i+ 1 )); return false ; } header.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR, true ); header.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_DOWN); header.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_OVER); header.SetBackgroundStateOnColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR_ON, true ); header.SetBackgroundStateOnColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_DOWN_ON); header.SetBackgroundStateOnColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_OVER_ON); header.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); header.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); header.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_DOWN); header.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_OVER); header.SetAlignment( this .Alignment()); if (header_text!= "" && header_text!= NULL ) this .SetHeaderText(header,header_text+ string (i+ 1 )); int field_x= 0 ; int field_y= 0 ; int field_h= this .Height()-header.Height(); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP) field_y=header.BottomEdgeRelative(); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM) field_y= 0 ; CContainer *field= NULL ; if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,field_x,field_y, this .Width(),field_h, clrNONE , 255 , true , false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER), string (i+ 1 )); return false ; } field= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,i); if (field== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER), string (i+ 1 )); return false ; } field.SetBorderSizeAll( 1 ); field.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); field.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_OPACITY, true ); field.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR, true ); field.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_DOWN); field.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_OVER); field.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR, true ); field.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_DOWN); field.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_OVER); field.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); field.Hide(); } this .Select(selected_page, true ); return true ; }

Вкладки у нас состоят из двух объектов — заголовка вкладки и поля вкладки. Заголовок (кнопка) служит для выбора активной вкладки, а поле — для размещения на нём других элементов управления. Кнопки всегда должны отображаться, а поля вкладок — всегда скрываться, кроме активной.

Здесь мы в цикле сначала создаём кнопки в качестве заголовков вкладок и устанавливаем им значения по умолчанию. На этой же итерации цикла после создания кнопки, создаём контейнер для поля вкладки и тоже устанавливаем ему значения по умолчанию. Координаты и размеры полей вкладок зависят и рассчитываются, исходя из места расположения заголовков в элементе управления. По окончании цикла создания объектов-вкладок, делаем выбранной указанную во входных параметрах вкладку.







Метод, устанавливающий вкладку выбранной:

void CTabControl::SetSelected( const int index) { CTabHeader *header= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,index); CContainer *field= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,index); if (header== NULL || field== NULL ) return ; field.Show(); field.BringToTop(); header.SetState( true ); header.BringToTop(); }

Получаем указатели на заголовок и поле вкладки по индексу.

Отображаем поле и выводим его на передний план.

Устанавливаем выбранным заголовок и выводим его на передний план.







Метод, устанавливающий вкладку не выбранной:



void CTabControl::SetUnselected( const int index) { CTabHeader *header= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,index); CContainer *field= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,index); if (header== NULL || field== NULL ) return ; field.Hide(); header.SetState( false ); }

Получаем указатели на заголовок и поле вкладки по индексу.

Скрываем поле и устанавливаем заголовок как не выбранный.







Метод, устанавливающий вкладку выбранной/не выбранной:



void CTabControl::Select( const int index, const bool flag) { if (flag) this .SetSelected(index); else this .SetUnselected(index); }

В метод передаётся индекс вкладки и флаг, и в зависимости от значения флага, вызываем один из двух вышерассмотренных методов.







Метод, устанавливающий текст заголовка указанной вкладки:

void CTabControl::SetHeaderText(CTabHeader *header, const string text) { if (header== NULL ) return ; header.SetText(text); }

В метод передаётся указатель на объект, в который устананавливается текст, переданный в метод.







Метод, устанавливающий текст заголовка вкладки по индексу:

void CTabControl::SetHeaderText( const int index, const string text) { CTabHeader *header= this .GetElementByType( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER , index ); this .SetHeaderText(header,text); }

В метод передаётся индекс заголовка вкладки, в котором нужно установить текст.

По индексу получаем объект с типом заголовка вкладки и вызываем вышерассмотренный метод установки текста в указанный объект.







В методе, создающем новый графический объект, добавим создание объекта ListBoxItem и удалим блок создания теперь отсутствующего объекта TabPage:

CGCnvElement *CTabControl::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript , const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(), descript ,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Теперь в каждом блоке создания объекта передаём в метод описание объекта, а не его имя.





В классах объекта Panel в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh и объекта GroupBox в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh сделаны аналогичные доработки, какие мы делали для WinForms-объектов: добавлен новый защищённый конструктор, удалён один ненужный параметрический конструктор и доработан виртуальный метод CreateNewGObject() точно так же, как мы только что рассмотрели выше.



На сегодня это все необходимые доработки.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part114\ под новым именем TstDE114.mq5.

Для отображения описаний констант перечисления на двух разных языках в настройках советника создадим дополнительное перечисление для английского языка компиляции и русского, и в настройках добавим новую переменную с типом этого перечисления, которая будет указывать с какой стороны — сверху или снизу (право-лево пока не работают) будут размещаться заголовки вкладок:

#ifdef COMPILE_EN enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; enum ENUM_BORDER_STYLE { BORDER_STYLE_NONE=FRAME_STYLE_NONE, BORDER_STYLE_SIMPLE=FRAME_STYLE_SIMPLE, BORDER_STYLE_FLAT=FRAME_STYLE_FLAT, BORDER_STYLE_BEVEL=FRAME_STYLE_BEVEL, BORDER_STYLE_STAMP=FRAME_STYLE_STAMP, }; enum ENUM_CHEK_STATE { CHEK_STATE_UNCHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED, CHEK_STATE_CHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED, CHEK_STATE_INDETERMINATE=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, }; enum ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT { ELEMENT_ALIGNMENT_TOP=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP, ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM, ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT, ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT, }; #else enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; enum ENUM_BORDER_STYLE { BORDER_STYLE_NONE=FRAME_STYLE_NONE, BORDER_STYLE_SIMPLE=FRAME_STYLE_SIMPLE, BORDER_STYLE_FLAT=FRAME_STYLE_FLAT, BORDER_STYLE_BEVEL=FRAME_STYLE_BEVEL, BORDER_STYLE_STAMP=FRAME_STYLE_STAMP, }; enum ENUM_CHEK_STATE { CHEK_STATE_UNCHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED, CHEK_STATE_CHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED, CHEK_STATE_INDETERMINATE=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, }; enum ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT { ELEMENT_ALIGNMENT_TOP=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP, ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM, ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT, ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT=CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT, }; #endif sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_SIMPLE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpTextAutoSize = INPUT_NO; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckTextAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_CHEK_STATE InpCheckState = CHEK_STATE_UNCHECKED; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpCheckAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpCheckFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpButtonTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpButtonAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpButtonAutoSizeMode= AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpButtonFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput bool InpButtonToggle = false ; sinput bool InpButtListMSelect = false ; sinput ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT InpHeaderAlignment = ELEMENT_ALIGNMENT_TOP; CEngine engine; color array_clr[];





В обработчике OnInit() в блоке создания графических объектов закомментируем блок создания объекта TabControl из прошлой статьи (там мы его разместим позже) и код создания объекта ListBox (его мы будем размещать во вкладки будущего объекта TabControl). А после блока кода для создания объекта ButtonListBox разместим блок кода для создания объекта TabControl c тремя вкладками, первая из которых будет выбрана изначально:



if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX,x, 2 ,w,h, C'0x91,0xAA,0xAE' , 0 , true , false )) { gbox2=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, 1 ); if (gbox2!= NULL ) { gbox2.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_STAMP); gbox2.SetBorderColor(pnl.BackgroundColor(), true ); gbox2.SetForeColor(gbox2.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(),- 1 ), true ); gbox2.SetText( "GroupBox2" ); gbox2.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, 4 , 12 , 160 , 20 , clrNONE , 255 , true , false ); CCheckedListBox *clbox=gbox2.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, 0 ); if (clbox!= NULL ) { clbox.SetMultiColumn( true ); clbox.SetColumnWidth( 0 ); clbox.CreateCheckBox( 4 , 66 ); } gbox2.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, 4 ,clbox.BottomEdgeRelative()+ 6 , 160 , 30 , clrNONE , 255 , true , false ); CButtonListBox *blbox=gbox2.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, 0 ); if (blbox!= NULL ) { blbox.SetMultiColumn( true ); blbox.SetColumnWidth( 0 ); blbox.CreateButton( 4 , 66 , 16 ); blbox.SetMultiSelect(InpButtListMSelect); blbox.SetToggle(InpButtonToggle); for ( int i= 0 ;i<blbox.ElementsTotal();i++) { blbox.SetButtonGroup(i,(i % 2 == 0 ? blbox.Group()+ 1 : blbox.Group()+ 2 )); blbox.SetButtonGroupFlag(i,(i % 2 == 0 ? true : false )); } } int lbx= 6 ; int lby=blbox.BottomEdgeRelative()+ 6 ; int lbw= 180 ; gbox2.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL,lbx,lby,lbw, 78 , clrNONE , 255 , true , false ); CTabControl *tab_ctrl=gbox2.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); if (tab_ctrl!= NULL ) { tab_ctrl.SetAlignment((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT)InpHeaderAlignment); tab_ctrl.CreateTabPages( 3 , 0 , 56 , 16 ,TextByLanguage( "Вкладка" , "TabPage" )); } } }

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Вот теперь вкладки ожили по сравнению с советником из прошлой статьи. Заголовки вкладок могут располагаться как сверху, так и снизу контейнера, но заметны и недоработки: если другие элементы вполне сносно себя ведут при взаимодействии с мышкой, то заголовки вкладок заметно "моргают". С этим разберёмся. И ещё: под конец я указал курсором на линию между заголовком и полем вкладки. Её там быть не должно. Но это в статье оговаривалось — будем делать в следующей статье так, чтобы вкладка — заголовок и поле были одним целым.







Что дальше

В следующей статье продолжим развитие элемента управления TabControl.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize

DoEasy. Элементы управления (Часть 6): Элемент управления "Панель", автоизменение размеров контейнера под внутреннее содержимое

DoEasy. Элементы управления (Часть 7): Элемент управления "Текстовая метка"

DoEasy. Элементы управления (Часть 8): Базовые WinForms-объекты по категориям, элементы управления "GroupBox" и "CheckBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 9): Реорганизация методов WinForms-объектов, элементы управления "RadioButton" и "Button"

DoEasy. Элементы управления (Часть 10): WinForms-объекты — оживляем интерфейс

DoEasy. Элементы управления (Часть 11): WinForms-объекты — группы, WinForms-объект CheckedListBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 12): Базовый объект-список, WinForms-объекты ListBox и ButtonListBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 13): Оптимизация взаимодействия WinForms-объектов с мышкой, начало разработки WinForms-объекта TabControl





