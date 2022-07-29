DoEasy. Элементы управления (Часть 13): Оптимизация взаимодействия WinForms-объектов с мышкой, начало разработки WinForms-объекта TabControl

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Концепция

Графические объекты библиотеки для создания элементов управления GUI на данный момент у нас имеют недостаток: при наведении курсора на некоторые объекты они меняют свой внешний вид, но при уводе курсора с области объекта, он не всегда восстанавливает своё изначальное состояние. Это происходит, если два объекта находятся близко друг к другу и, как ни странно, от того, в какую сторону с объекта уводится курсор. Если снизу-вверх или слева-направо, то объекты правильно реагируют на воздействие на них курсора. Если же вести курсор в обратных направлениях, то графические объекты, изменив свой внешний вид при наведении на них курсора, не восстанавливают своё первоначальное состояние при его уводе с области объекта. Но стоит расположить объекты на более большой дистанции друг от друга, как они начинают себя вести правильно.

Такая "неисправность" мешала нам создавать некоторые объекты — приходилось располагать их составляющие на значительном расстоянии друг от друга, чем составляющие аналогичных объектов из набора элементов управления MS Visual Studio. Анализируя такое поведение, пришёл к выводу, что для того, чтобы объект изменил свой внешний вид на изначальный (с условием, что курсор движется в направлении, вызывающем ошибки), он должен прежде, чем войти в область рядом расположенного объекта, попасть в область формы, на которой располагаются эти графические объекты, что заставляет их располагать на расстоянии друг от друга — не менее, чем на 4 пикселя.

Недоработка, вызывающая такое поведение графических объектов, найдена, и сегодня мы исправим эту ошибку, и заодно оптимизируем переключение цвета графических объектов при их взаимодействии с мышкой. Кроме того, начнём разрабатывать графический объект TabControl, представляющий из себя набор вкладок, на которых можно размещать различные WinForms-объекты. К сожалению, при разработке этого элемента управления всплыла не менее важная ошибка планирования структуры библиотеки, а именно — логика создания имён графических объектов. У нас имя графического объекта на данный момент состоит из имени программы с добавлением к нему наименования панели и окончаний "_Elm00", "_Elm01", "_Elm02", и т.д.

Например, если программа называется "Program", и на графике созданы три пустые объекта-панели, то имена этих трёх панелей будут такими: "Program_WFPanel1", "Program_WFPanel2" и "Program_WFPanel3". При этом имена объектам-панелям задаются пользователем библиотеки, создающем из своей программы имя создаваемой панели — WFPanel1, WFPanel2, WFPanel3 в данном случае. Если к первой панели присоединить ещё один объект, то библиотека автоматически создаст для него имя, и оно будет таким: Program_WFPanel1_Elm00.

Если к присоединённому элементу — внутри него — создать ещё один присоединённый элемент, то имя опять удлинится, и будет таким: Program_WFPanel1_Elm00_Elm00. Если на первом присоединённом элементе создать ещё один, то его имя будет таким: WFPanel1_Elm00_Elm01. Ещё один, и имя будет таким: WFPanel1_Elm00_Elm02, и т.д. Соответственно, если на каждом присоединённом объекте создавать новые присоединённые объекты, то имя будет удлиняться, так как в нём прописывается вся иерархия всех присоединённых объектов. Соответственно, это не верно, так как имя графического ресурса не должно превышать 63 символа. А так как в классе Стандартной библиотеки CCanvas при создании графического элемента создаётся графический ресурс и его имя состоит из того, которое указали мы сами (сгенерировала библиотека) плюс значение идентификатора графика, плюс количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы, плюс псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767 (в методе Create):



m_rcname= "::" +name+ ( string ) ChartID ()+( string )( GetTickCount ()+ MathRand ());

то видно, что для имени объекта, задаваемого в программе и генерируемого библиотекой, остаётся очень мало пространства свободных символов.

Поэтому, принятая нами ранее концепция построения имён графических элементов библиотеки стала неправильной. И с этим я уже столкнулся при разработке графического элемента TabControl — к его вкладкам уже невозможно присоединить любые другие графические элементы — просто имя графического ресурса становится слишком длинным, и метод Create() класса CCanvas возвращает false.

Исходя из вышеперечисленного, поступим так: сегодня мы подготовим необходимую базу для создания WinForm-объекта TabControl, создадим заготовки классов для его полноценного создания, но далее их разрабатывать сегодня не будем, а создадим макет этого элемента управления из "подручных средств", на котором проверим требуемый для этого объекта будущий функционал и внешний вид. Затем — в следующей статье, создадим новую механику создания имён графических элементов библиотеки и начнём делать полноценный WinForms-объект TabControl, используя заготовленные сегодня для его создания классы и полученный из макета опыт.







Доработка классов библиотеки

При наведении указателя мышки на объект TabPage, или при щелчке на заголовке вкладки, элементы объекта должны себя вести определённым образом. Какие-то менять свой цвет, а например, заголовок вкладки должен чуть увеличиться в размерах, показывая свою выбранность. Для рамок элементов объекта установлены свои цвета, соответствующие состоянию объекта при его выборе или наведении на него курсора. Для всех таких возможных состояний определим макроподстановки, в которых будут записаны значения цветов разных режимов составляющих объекта по умолчанию.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh напишем такие макроподстановки:

#define CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR_ON ( C'0xC9,0xDE,0xD0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_DOWN_ON ( C'0xA6,0xC8,0xB0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_OVER_ON ( C'0xB8,0xD3,0xC0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_COLOR (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_MOUSE_DOWN (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_MOUSE_OVER (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_OPACITY ( 0 ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_COLOR_ON (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_DOWN_ON (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_OVER_ON (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_COLOR (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_MOUSE_DOWN (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_MOUSE_OVER (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_COLOR_ON (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_DOWN_ON (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_OVER_ON (CLR_CANV_NULL) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_DOWN ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_OVER ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR_ON ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_DOWN_ON ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_OVER_ON ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_DOWN ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_OVER ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR_ON ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_DOWN_ON ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_OVER_ON ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_DOWN ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_OVER ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR_ON ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_DOWN_ON ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_OVER_ON ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR ( C'0xD9,0xD9,0xD9' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_DOWN ( C'0xD9,0xD9,0xD9' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_OVER ( C'0xD9,0xD9,0xD9' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR_ON ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_DOWN_ON ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_OVER_ON ( C'0xDD,0xDD,0xDD' ) #define DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_X ( 1 ) #define DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_Y ( 0 ) #define DEF_FONT ( "Calibri" ) #define DEF_FONT_SIZE ( 8 ) #define DEF_CHECK_SIZE ( 12 ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 ) #define DEF_FRAME_WIDTH_SIZE ( 3 )

Здесь у нас добавлены ещё две макроподстановки, определяющие зазор между строками в элементах управления ListBox. Ранее мы вынуждены были использовать 4 пикселя по высоте и 6 пикселей по ширине. Теперь же — после исправления ошибки изменения внешнего вида элементов при взаимодействии с мышкой, мы можем указать минимальные зазоры между строками по высоте и рядами колонок строк по ширине, что здесь и задаётся.







В перечисление типов графических элементов добавим три новых типа:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, };

Эти новые типы графических элементов нам потребуются для указания типа либо самого WinForms-объекта TabControl, либо его составляющих — заголовка вкладки (TabHeader) или вкладки (TabPage). То есть объект будет состоять из набора вкладок, а вкладки будут состоять из панели, где будут размещаться прикрепляемые объекты, и заголовка панели, щелчок по которой будет делать активной соответствующую вкладку.



Заголовок вкладки графического элемента TabControl может размещаться в четырёх положениях: справа, слева, сверху и снизу.

Для указания его местоположения создадим новое перечисление:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE { CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED, CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED, CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, }; enum ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT { CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP, CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT, CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT, };





При создании наименований констант ранее была допущена небольшая неточность: у нас кнопка может быть кнопкой-переключателем (toggle-button), но состояние кнопки "нажата/отжата" — это не toggle-состояние. Нажатое состояние в наименованиях констант перечислений лучше переименовать в StateOn.

Поэтому все перечисления, в которых упоминается цвет для нажатого состояния и который ранее был назван как "COLOR_TOGGLE", теперь переименованы в "COLOR_STATE_ON". Все исправления наименований констант перечислений уже сделаны в библиотеке, и здесь мы о них лишь упоминаем в качестве информации.

Приведу пример переименования некоторых констант в обсуждаемом файле в перечислении целочисленных свойств графического элемента на канвасе:



CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_STATE_ON, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_STATE_ON_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_STATE_ON_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,





В самом конце этого же перечисления допишем три новых целочисленных свойства и увеличим количество целочисленных свойств объекта с 85 до 88:

CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_MULTI_COLUMN, CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE, CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT, CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 88 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





Добавим три новых свойства в конце перечисления возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе:

SORT_BY_CANV_ELEMENT_LIST_BOX_MULTI_COLUMN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_MULTILINE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_ALIGNMENT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, };

Теперь мы сможем сортировать, фильтровать и выбирать графические элементы по трём новым свойствам.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_PRESSED, MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_DEPRESSED, MSG_LIB_TEXT_TOP, MSG_LIB_TEXT_BOTTOM, MSG_LIB_TEXT_LEFT, MSG_LIB_TEXT_RIGHT, MSG_LIB_TEXT_CORNER_LEFT_UPPER, MSG_LIB_TEXT_CORNER_LEFT_LOWER, MSG_LIB_TEXT_CORNER_RIGHT_LOWER, MSG_LIB_TEXT_CORNER_RIGHT_UPPER,

...

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,

..

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_MULTI_COLUMN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Нажата" , "Pressed" }, { "Отжата" , "Depressed" }, { "Сверху" , "Top" }, { "Снизу" , "Bottom" }, { "Слева" , "Left" }, { "Справа" , "Right" }, { "Центр координат в левом верхнем углу графика" , "Center of coordinates is in the upper left corner of the chart" }, { "Центр координат в левом нижнем углу графика" , "Center of coordinates is in the lower left corner of the chart" }, { "Центр координат в правом нижнем углу графика" , "Center of coordinates is in the lower right corner of the chart" }, { "Центр координат в правом верхнем углу графика" , "Center of coordinates is in the upper right corner of the chart" },

...

{ "Элемент управления \"CheckedListBox\"" , "Control element \"CheckedListBox\"" }, { "Элемент управления \"ButtonListBox\"" , "Control element \"ButtonListBox\"" }, { "Заголовок вкладки" , "Tab header" }, { "Элемент управления \"TabPage\"" , "Control element \"TabPage\"" }, { "Элемент управления \"TabControl\"" , "Control element \"TabControl\"" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" }, { "Графический объект не принадлежит программе" , "The graphic object does not belong to the program" },

..

{ "Горизонтальное отображение столбцов в элементе управления ListBox" , "Display columns horizontally in a ListBox control" }, { "Ширина каждого столбца элемента управления ListBox" , "The width of each column of the ListBox control" }, { "Несколько рядов вкладок в элементе управления" , "Multiple rows of tabs in a control" }, { "Местоположение вкладок внутри элемента управления" , "Location of tabs inside the control" }, { "Местоположение объекта внутри элемента управления" , "Location of the object inside the control" }, { "Имя объекта-графического элемента" , "The name of the graphic element object" }, { "Имя графического ресурса" , "Image resource name" }, { "Текст графического элемента" , "Text of the graphic element" }, };





Новые типы графических элементов мы добавили, их описание тоже, и теперь мы можем обратиться к индексам текстовых сообщений в методе, возвращающем описание типа графического элемента, класса базового графического объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : "Unknown" ); }





Заголовок вкладки элемента управления TabControl может располагаться в четырёх сторонах графического объекта. Также, в последующем, у нас могут быть и другие объекты, для которых необходимо будет указать их местоположение внутри своего контейнера. Поэтому сделаем общедоступную функцию, возвращающую описание стороны расположения графического элемента в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh:

string AlignmentDescription( const ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT alignment) { switch (alignment) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TOP); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BOTTOM); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_LEFT); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : return CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_RIGHT); break ; default : return "Unknown" ; break ; } }

В зависимости от переданного типа расположения объекта внутри контейнера, возвращается соответсвующее текстовое сообщение.







Теперь немного об оптимизации.

При наведении курсора мышки на объект, он может поменять свой цвет. Сейчас у нас сделано так, что метод изменения цвета сразу же изменяет цвет. И не важно, что цвет может быть уже именно таким, на который необходимо его изменить. Соответственно, мы в этом случае, меняя цвет на точно такой же, впустую нагружаем систему. Чтобы этого избежать, нам нужно перед сменой цвета выполнить его проверку и, если указанный цвет объекта точно такой же, на который хотим его изменить, то и делать ничего не нужно, кроме как выйти из метода.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh в методах установки цвета внесём озвученные доработки:

void SetBackgroundColor( const color colour, const bool set_init_color) { if ( this .BackgroundColor()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBG(arr); if (set_init_color) this .SetBackgroundColorInit( this .BackgroundColor()); } void SetBackgroundColors( color &colors[], const bool set_init_colors) { if (:: ArrayCompare (colors, this .m_array_colors_bg)== 0 ) return ; this .SaveColorsBG(colors); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, this .m_array_colors_bg[ 0 ]); if (set_init_colors) this .SetBackgroundColorsInit(colors); } void SetBackgroundColorMouseDown( const color colour) { if ( this .BackgroundColorMouseDown()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBGMouseDown(arr); } void SetBackgroundColorsMouseDown( color &colors[]) { if (:: ArrayCompare (colors, this .m_array_colors_bg_dwn)== 0 ) return ; this .SaveColorsBGMouseDown(colors); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]); } void SetBackgroundColorMouseOver( const color colour) { if ( this .BackgroundColorMouseOver()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBGMouseOver(arr); } void SetBackgroundColorsMouseOver( color &colors[]) { if (:: ArrayCompare (colors, this .m_array_colors_bg_ovr)== 0 ) return ; this .SaveColorsBGMouseOver(colors); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]); }

В тех методах, где используется один цвет, сравниваем цвет объекта с переданным в метод цветом. А в тех методах, где используется массив цветов, нам нужно сравнить на равенство два массива, что мы и делаем при помощи функции ArrayCompare(), возвращающей ноль, если сравниваемые массивы равны.



В самом конце защищённого конструктора добавим наименование класса и тип создаваемого объекта в строку, выводящую ошибочность его создания:

else { :: Print ( DFUN, CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .m_name); } }

Просто при отладке, и если объект не создан, то в журнал ранее выводилась запись о том, что объект не создан, и его имя. Этого было не достаточно, так как не понятно было из какого класса выводится сообщение, и о каком типе объекта идёт речь. Сейчас будет попроще находить нужный класс, из которого идёт сообщение об ошибке.

Но при этом тип объекта не всегда будет указан корректно, так как почти все графические элементы имеют сложную иерархию наследования, и их тип изменяется по мере того, как успешно отрабатывают все конструкторы в его иерархии, начиная от самого простого, и оканчивая последним, в котором и будет указываться правильный тип создаваемого объекта. Но тут есть и положительная сторона — зная какой тип объекта мы создаём, и видя, на каком этапе его создание ошибочно прекращено, мы уже можем знать где, в каком классе, искать ошибку, так как будет выведен именно тот тип, в классе которого конструктор ошибочно завершил работу.







И опять про оптимизацию. У нас есть методы для работы с цветом графического элемента в разных классах разных элементов управления, что оправдано — если объект не имеет свойств, цвет которых нужно поменять, то и незачем в нём делать методы для работы с отсутствующим свойством. А в его наследнике, который уже имеет это свойство и может с ним работать — в нём и делаем методы для работы с поддерживаемым свойством.



В файле класса объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh впишем ранее оговоренные изменения в методы для работы с цветом:

void SetBorderColor( const color colour, const bool set_init_color) { if ( this .BorderColor()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR,colour); if (set_init_color) this .SetBorderColorInit(colour); } color BorderColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR); } void SetBorderColorMouseDown( const color colour) { if ( this .BorderColorMouseDown()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN,colour); } color BorderColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetBorderColorMouseOver( const color colour) { if ( this .BorderColorMouseOver()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER,colour); } color BorderColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER); }





В методе, рисующем рамку формы, ранее по умолчанию рисовалась простая рамка. Но если в метод передать стиль рамки FRAME_STYLE_NONE (рамка отсутствует), то метод всё равно нарисует простую рамку. В принципе, во многих объектах перед вызовом этого метода проверяется тип рамки, и метод вызывается только в случае, если у объекта есть рамка. Но всё же, для учёта возможных в будущем упущений, лучше по умолчанию сделать отсутствие рамки, а простую рамку рисовать в кейсе оператора-переключателя switch:

void CForm::DrawFormFrame( const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity, const ENUM_FRAME_STYLE style) { switch (style) { case FRAME_STYLE_BEVEL : this .DrawFrameBevel( 0 , 0 , this .Width(), this .Height(),wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); break ; case FRAME_STYLE_STAMP : this .DrawFrameStamp( 0 , 0 , this .Width(), this .Height(),wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); break ; case FRAME_STYLE_FLAT : this .DrawFrameFlat( 0 , 0 , this .Width(), this .Height(),wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); break ; case FRAME_STYLE_SIMPLE : this .DrawFrameSimple( 0 , 0 , this .Width(), this .Height(),wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); break ; default : break ; } }





В обработчике последнего события мышки, добавим условие, что последним событием мышки было неопределённое состояние, а текущее состояние — не нажата кнопка за пределами формы и неопределённое состояние:



void CForm::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state= this .GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_NONE : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_NO_EVENT ) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

Такие ситуации тоже нужно обрабатывать для сброса цветов объекта в нормальное состояние. Но самым важным в этом методе для оптимизации работы с мышкой оказалось то, что каждый раз объект перерисовывался. Т.е. при изменении цвета происходила его полная перерисовка — не просто менялся цвет, а объект рисовался заново с новыми цветами. Соответственно, перерисовывались и все прикреплённые к нему объекты, что приводило к заметным на глаз "морганиям" графического интерфейса. Теперь перерисовка удалена, и объекты просто меняют свой цвет без принудительной их полной перерисовки. И при этом тот цвет, который и так равен цвету, на который его нужно изменить, остаётся без изменений — просто из метода изменения цвета осуществляется выход — мы эти изменения уже написали выше.

Теперь взаимодействие графических элементов с курсором мышки работает вполне корректно. Не исключаю дальнейших доработок по оптимизации и исправлению обнаруженных недочётов в будущем.







Как уже говорилось выше, некоторые методы для работы с цветом объектов расположены в тех классах, объекты которых поддерживают эти свойства. Методы для работы с цветом текстов при взаимодействии с курсором мышки размещены в классе базового объекта WinForms-объектов. И здесь же доработаем методы для работы с текстом объектов для оптимизации.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh класса базового WinForms-объекта, в его защищённой секции, объявим переменную для хранения первоначального цвета текстов в состоянии объекта "включено":

class CWinFormBase : public CForm { protected : color m_fore_color_init; color m_fore_state_on_color_init; private :





Доработаем, как и ранее выше, методы для оптимизации работы с цветом:

void SetForeColor( const color clr, const bool set_init_color) { if ( this .ForeColor()==clr) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,clr); if (set_init_color) this .SetForeColorInit(clr); } color ForeColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR); } void SetForeColorInit( const color clr) { this .m_fore_color_init=clr; } color ForeColorInit( void ) const { return ( color ) this .m_fore_color_init; } void SetForeColorOpacity( const uchar value) { if ( this .ForeColorOpacity()==value) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY,value); } uchar ForeColorOpacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY); } void SetForeColorMouseDown( const color clr) { if ( this .ForeColorMouseDown()==clr) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN,clr); } color ForeColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetForeColorMouseOver( const color clr) { if ( this .ForeColorMouseOver()==clr) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER,clr); } color ForeColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); }





Добавим методы для изменения цвета текста при взаимодействии с курсором мышки в состоянии объекта "включено":

color ForeColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); } void SetForeStateOnColorInit( const color clr) { this .m_fore_state_on_color_init=clr; } color ForeStateOnColorInit( void ) const { return ( color ) this .m_fore_state_on_color_init; } void SetForeStateOnColor( const color colour, const bool set_init_color) { if ( this .ForeStateOnColor()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON,colour); if (set_init_color) this .SetForeStateOnColorInit(colour); } color ForeStateOnColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON); } void SetForeStateOnColorMouseDown( const color colour) { if ( this .ForeStateOnColorMouseDown()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON_MOUSE_DOWN,colour); } color ForeStateOnColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON_MOUSE_DOWN); } void SetForeStateOnColorMouseOver( const color colour) { if ( this .ForeStateOnColorMouseOver()==colour) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON_MOUSE_OVER,colour); } color ForeStateOnColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_STATE_ON_MOUSE_OVER); }

Теперь у нас сможет изменяться цвет текста при взаимодействии с мышкой, и в разных состояниях объекта также, как изменяются другие его цвета — фона и рамки.



В конструкторе класса добавим установку цвета текста объекта в состоянии "включено":

CWinFormBase::CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetForeStateOnColor( this .ForeColor(), true ); this .SetForeStateOnColorMouseDown( this .ForeColor()); this .SetForeStateOnColorMouseOver( this .ForeColor()); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; }

По умолчанию цвета текста в состоянии "включено" при наведении и нажатии мышки на объект никак не изменяются — они равны цвету текста в обычном состоянии объекта. В объектах классов-наследников эти цвета можно будет изменить для визуального отображения взаимодействия объекта с мышкой.







В методе, возвращающем описание целочисленного свойства элемента, в самом его конце, допишем блоки кода для возврата описания новых свойств графического элемента:

property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_MULTI_COLUMN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_MULTI_COLUMN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_LIST_BOX_COLUMN_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AlignmentDescription((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT) this .GetProperty(property)) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AlignmentDescription((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT) this .GetProperty(property)) ) : "" ); }

Здесь два первых блока должны были быть вписаны ещё в прошлой статье. Забыли — исправляемся...





В WinForms-объекте CheckBox мы до сих пор рисовали флажок проверки по жёстко заданным координатам внутри своего поля. Это не правильно, так как при изменении размеров поля, флажок проверки будет растянут или сжат по жёстко заданным координатам. Для правильного его отображения нужно использовать не координаты с отступом в пикселях от краёв поля флажка, а относительные координаты — в процентах от размера поля. Исправим это.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh в методе, отображающем флажок проверки по указанному состоянию, сделаем расчёт относительных координат флажка проверки в состоянии "установлен" и "не определён". Рассчитывать будем в вещественных значениях, а потом приводить к целочисленным и передавать эти координаты в методы рисования примитивов класса CCanvas:

void CCheckBox::ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state) { this .DrawRectangleFill( this .m_check_x, this .m_check_y, this .m_check_x+ this .CheckWidth(), this .m_check_y+ this .CheckHeight(), this .CheckBackgroundColor(), this .CheckBackgroundColorOpacity()); this .DrawRectangle( this .m_check_x, this .m_check_y, this .m_check_x+ this .CheckWidth(), this .m_check_y+ this .CheckHeight(), this .CheckBorderColor(), this .CheckBorderColorOpacity()); double x=( double ) this .m_check_x; double y=( double ) this .m_check_y; double w=( double ) this .m_check_w; double h=( double ) this .m_check_h; int array_x[]={ int ( x+w* 0.2 ), int ( x+w* 0.45 ), int ( x+w* 0.85 ), int ( x+w* 0.45 )}; int array_y[]={ int ( y+h* 0.5 ), int ( y+h* 0.6 ), int ( y+h* 0.3 ), int ( y+h* 0.75 )}; switch (state) { case CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED : this .DrawPolygonFill(array_x,array_y, this .CheckFlagColor(), this .CheckFlagColorOpacity()); this .DrawPolygonAA(array_x,array_y, this .CheckFlagColor(), this .CheckFlagColorOpacity()); break ; case CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE : this .DrawRectangleFill( int ( x+w* 0.3 ), int ( y+h* 0.3 ), int ( x+w* 0.7 ), int ( y+h* 0.7 ), this .CheckFlagColor(), this .CheckFlagColorOpacity()); break ; default : break ; } }

Теперь установленная галочка флажка проверки будет корректно отображаться при изменении размеров поля флажка — пропорционально его размерам.

Внесём доработки в класс объекта-кнопки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Button.mqh.



В объявлении метода, устанавливающего цвета для состояния "включено", добавим три формальных параметра цвета для состояния "включено":

void SetStateOnColors( const color back, const color back_down, const color back_over, const color fore, const color fore_down, const color fore_over, const bool set_init_color);

За пределами тела класса, в коде реализации метода, допишем установку переданных цветов в свойства объекта:

void CButton::SetStateOnColors( const color back, const color back_down, const color back_over, const color fore, const color fore_down, const color fore_over, const bool set_init_color) { this .SetBackgroundStateOnColor(back,set_init_color); this .SetBackgroundStateOnColorMouseDown(back_down); this .SetBackgroundStateOnColorMouseOver(back_over); this .SetForeStateOnColor(fore,set_init_color); this .SetForeStateOnColorMouseDown(fore_down); this .SetForeStateOnColorMouseOver(fore_over); }





В методе, устанавливающем флаг "Переключатель" элемента управления, добавим передачу цветов текста для разных состояний взаимодействия с курсором мышки объекта в состоянии "включено":

void SetToggleFlag( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE,flag); if ( this .Toggle()) this .SetStateOnColors ( this .BackgroundStateOnColor(), this .BackgroundStateOnColorMouseDown(), this .BackgroundStateOnColorMouseOver(), this .ForeStateOnColor(), this .ForeStateOnColorMouseDown(), this .ForeStateOnColorMouseOver() , true ); }

В методе, устанавливающем состояние элемента управления "Переключатель", добавим установку цветов в свойства объекта в зависимости от состояний кнопки:

void SetState( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE,flag); if ( this .State()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundStateOnColor(), false ); this .SetForeColor( this .ForeStateOnColor(), false ); this .UnpressOtherAll(); } else { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); } }

Все методы, в которых в их наименовании есть строка "ColorToggleON", теперь переименованы, и эта строка заменена на "StateOnColor", а все константы перечислений тоже соответственно переименованы. Для примера, метод, устанавливающий основной цвет фона для состояния "включено":

void SetBackground StateOnColor ( const color colour, const bool set_init_color) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_ COLOR_STATE_ON ,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl,arr,DFUN); if (set_init_color) this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl_init,arr,DFUN); }

В конструкторе класса добавим установку цветов для кнопки в состоянии "включено" для трёх состояний взаимодействия с мышкой:

CButton::CButton( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_STD_MOUSE_DOWN); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_STD_MOUSE_OVER); this .SetBackgroundStateOnColor(CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR_ON, true ); this .SetBackgroundStateOnColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_DOWN_ON); this .SetBackgroundStateOnColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_OVER_ON); this .SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_STD_OPACITY); this .SetTextAlign( ANCHOR_CENTER ); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetToggleFlag( false ); this .SetState( false ); this .Redraw( false ); }

В обработчиках событий курсора мышки относительно кнопки добавим установку цвета текста в соответствии с состоянием взаимодействия:

void CButton::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorMouseOver(), false ); } else { this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColorMouseOver() : this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColorMouseOver() : this .ForeColorMouseOver(), false ); } this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); this .Redraw( false ); } void CButton::MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseDown(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorMouseDown(), false ); } else { this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColorMouseDown() : this .BackgroundColorMouseDown(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColorMouseDown() : this .ForeColorMouseDown(), false ); } this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseDown(), false ); this .Redraw( false ); } void CButton::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorInit(), false ); } else { this .SetBackgroundColor(! this .State() ? this .BackgroundColorInit() : this .BackgroundStateOnColorInit(), false ); this .SetForeColor(! this .State() ? this .ForeColorInit() : this .ForeStateOnColorInit(), false ); } this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { if (! this .Toggle()) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .ForeColorMouseOver(), false ); } else { if (! this .GroupButtonFlag()) this .SetState(! this .State()); else if (! this .State()) this .SetState( true ); this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColorMouseOver() : this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColorMouseOver() : this .ForeColorMouseOver(), false ); } Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.State()=" , this .State(), ", ID=" , this .ID(), ", Group=" , this .Group()); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); } this .Redraw( false ); }

В обработчике последнего события мышки добавим восстановление цвета текста объекта в зависимости от его состояния (включено/выключено):

void CButton::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED) { this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColor() : this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColor() : this .ForeColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( false ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

В методе, устанавливающем состояние кнопки как "отжато" для всех Button одной группы в контейнере, добавим установку цвета текста и рамки в их изначальные значения:

void CButton::UnpressOtherAll( void ) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CArrayObj *list= base .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, this .Name(),NO_EQUAL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, this .Group(),EQUAL); if (list!=NULL) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CButton *obj=list.At(i); if (obj==NULL) continue ; obj.SetState( false ); obj.SetBackgroundColor(obj.BackgroundColorInit(), false ); obj.SetForeColor(obj.ForeColorInit(), false ); obj.SetBorderColor(obj.BorderColorInit(), false ); obj.Redraw( false ); } } }

Теперь кнопки смогут менять цвет текста, выводимого на них в зависимости от состояния кнопки (нажата/отжата) при взаимодействии с курсором мышки.



В классе объекта ElementsListBox в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ElementsListBox.mqh, в методе, возвращающем координаты очередного размещаемого в списке объекта, теперь мы можем не задавать жёстко отступы объектов друг от друга в пикселях, а использовать значения по умолчанию, записанные в макроподстановках, ранее нами созданных, и там стоят минимальные значения — теперь цвета изменяются корректно, независимо от близости расположения объектов друг к другу:

void CElementsListBox::GetCoordsObj(CWinFormBase *obj, int &x, int &y) { int coord_x=x; int coord_y=y; if (! this .MultiColumn()) { x=coord_x; y=(obj== NULL ? coord_y : obj.BottomEdgeRelative()+ DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_Y ); return ; } if (obj== NULL ) { x=coord_x; y=coord_y; return ; } if (obj.BottomEdge()+ DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_Y > this .BottomEdge()) { x=( this .ColumnWidth()== 0 ? obj.RightEdgeRelative()+ DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_X : int (obj.CoordXRelative()+ this .ColumnWidth())); y=coord_y; } else { x=obj.CoordXRelative()- this .BorderSizeLeft(); y=obj.BottomEdgeRelative()+ DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_Y +( this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? 2 : 0 ); } }

В классе WinForms-объекта ListBox в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ListBox.mqh, добавим в объявление метода, создающего список из указанного количества строк, новые формальные параметры для указания ширины колонок и флага автоматического изменения размеров контейнера под его содержимое:

public : void CreateList( const int line_count, const int new_column_width= 0 , const bool autosize= true );

В коде реализации этого метода рассчитаем ширину создаваемых строк в зависимости от переданного в метод значения ширины колонок, и добавим установку цветов для состояния "включено" для созданного объекта:

void CListBox::CreateList( const int count, const int new_column_width= 0 , const bool autosize= true ) { CButton *obj= NULL ; int width=( new_column_width> 0 ? new_column_width : this .Width()- this .BorderSizeLeft()- this .BorderSizeRight()); CElementsListBox::CreateElements(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,count, 0 , 0 ,width, 15 ,new_column_width,autosize); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL ) { :: Print (DFUN,MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ, this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON)); continue ; } obj.SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); obj.SetFontSize( 8 ); obj.SetText( " ListBoxItem" + string (i+ 1 )); obj.SetBackgroundStateOnColor( clrDodgerBlue , true ); obj.SetBackgroundStateOnColorMouseOver(obj.ChangeColorLightness(obj.BackgroundStateOnColor(),- 5 )); obj.SetBackgroundStateOnColorMouseDown(obj.ChangeColorLightness(obj.BackgroundStateOnColor(),- 10 )); obj.SetForeStateOnColor( this .BackgroundColor(), true ); obj.SetForeStateOnColorMouseOver(obj.ChangeColorLightness(obj.ForeStateOnColor(),- 5 )); obj.SetForeStateOnColorMouseDown(obj.ChangeColorLightness(obj.ForeStateOnColor(),- 10 )); obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor(), true ); obj.SetBorderColorMouseDown(obj.BackgroundColorMouseDown()); obj.SetBorderColorMouseOver(obj.BackgroundColorMouseOver()); obj.SetToggleFlag( true ); obj.SetGroupButtonFlag( true ); } if (autosize) this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK, false ); }

Автоматическое изменение размеров контейнера теперь будет осуществляться только при установленном флаге во входных параметрах метода.



Аналогичные доработки внесём в класс объекта CheckedListBox в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh.

В объявлении метода, создающего указанное количество объектов CheckBox, впишем новый формальный параметр — флаг автоматического изменения размера контейнера под его содержимое:

public : void CreateCheckBox( const int count, const int width, const int new_column_width= 0 , const bool autosize= true );

В коде реализации этого метода передадим этот флаг в метод создания указанного количества элементов, и в конце добавим проверку этого же флага для запуска процесса автоматического изменения размера контейнера под созданное в нём количество новых объектов:



void CCheckedListBox::CreateCheckBox( const int count, const int width, const int new_column_width= 0 , const bool autosize= true ) { CCheckBox *obj= NULL ; CElementsListBox::CreateElements(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX,count, 2 , 2 ,width,DEF_CHECK_SIZE,new_column_width ,autosize ); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL ) { :: Print (DFUN,MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ, this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX)); continue ; } obj.SetCheckAlign( ANCHOR_LEFT ); obj.SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); obj.SetText( "CheckBox" + string (i+ 1 )); } if (autosize) this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK, false ); }

В методе, создающем новый графический объект, к высоте создаваемого объекта, передаваемой в метод, добавим три пикселя — чтобы объекты CheckBox были чуть больше указанной величины. Это сделано для того, чтобы при наведении курсора на объект, фон объекта в списке закрашивался с охватом всего объекта, а не строго по его высоте:

CGCnvElement *CCheckedListBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w, h+ 3 ); if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); element.SetMovable(movable); element.SetCoordXRelative(element.CoordX()- this .CoordX()); element.SetCoordYRelative(element.CoordY()- this .CoordY()); return element; }

Аналогичным образом доработан и класс объекта ButtonListBox в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ButtonListBox.mqh.



Так же добавлен флаг автоматического изменения размера контейнера под содержимое:

public : void CreateButton( const int count, const int width, const int height, const int new_column_width= 0 , const bool autosize= true );

а в коде реализации этого метода этот флаг передаётся в метод создания объектов, а затем проверяется для автоматического изменения размера контейнера под созданное содержимое:

void CButtonListBox::CreateButton( const int count, const int width, const int height, const int new_column_width= 0 , const bool autosize= true ) { CButton *obj= NULL ; CElementsListBox::CreateElements(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,count, 2 , 2 ,width,height,new_column_width ,autosize ); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL ) { :: Print (DFUN,MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ, this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON)); continue ; } obj.SetTextAlign( ANCHOR_CENTER ); obj.SetText( "Button" + string (i+ 1 )); } if (autosize) this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK, false ); }

Макет WinForms-объекта TabControl

Так как теперь, при той концепции создания имён графических элементов в библиотеке, принятой изначально, мы далее не можем создавать сложные составные графические объекты, а равно — и прикреплять к уже созданным объектам новые в растущей иерархии их вложенности (что, несомненно, мы исправим), то сегодня создадим лишь макет элемента управления TabControl — чтобы понимать как нам его делать после применения новой концепции создания имён графических элементов.

Объект TabControl должен состоять из панели, на которой будут размещаться вкладки элемента управления (объекты TabPage), которые будут состоять из кнопки и панели. Кнопкой (заголовок вкладки — TabHeader) вкладка будет активизироваться, а на панели будем размещать те объекты, которые должны располагаться на ней. При активировании одной вкладки её панель отображается, кнопка становится чуть больше в размерах, чем кнопки неактивных вкладок, панели которых скрываются.

Так как заголовок вкладки (объект TabHeader) должен работать как кнопка, и при этом уметь увеличиваться в размерах, а его внешний вид немного отличаться от элемента управления Button, то, соответственно, этот объект должен быть наследником элемента управления "Кнопка", в котором будет реализован дополнительный функционал.

Объект "Вкладка" (TabPage) должен быть объектом-контейнером, так как в нём нужно разместить как кнопку-заголовок, так и далее прикреплять к нему другие объекты. Вероятнее всего, это будет объект "Панель", к которой будет прикреплена кнопка-заголовок, а на самой панели можно будет размещать прикрепляемые элементы.

Объект TabControl должен быть объектом-панель, к которой прикреплены объекты-вкладки.

Но это всё в теории. На практике же сейчас, так как мы ограничены количеством вложенных объектов, и не можем создать полноценный объект, а потом ещё и прикреплять к нему другие, то мы ограничимся лишь созданием классов-заготовок объектов TabHeader и TabPage, а сам объект, вернее, его прототип-макет, создадим из объекта-контейнера и прикрепим к нему три кнопки и три контейнера для визуализации внешнего вида элемента управления TabControl.

Объект будет пустым и статичным, впрочем, кнопки будут реагировать на нажатия мышки и наведение на них курсора, что естественно, но активная вкладка не будет от нажатий кнопки увеличиваться в размерах, а неактивные — уменьшаться, так как такого функционала для кнопок у нас ещё нет. Всё это начнём реализовывать со следующей статьи после того, как создадим новую концепцию именования графических элементов библиотеки.

В папке бибилотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\ создадим новый файл TabControl.mqh класса TabControl.



К файлу сразу же подключим файлы необходимых для работы классов:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Containers\Container.mqh" #include "..\Containers\GroupBox.mqh"

и ниже впишем классы-пустышки — заготовки двух классов для создания заголовка вкладки и вкладки:

#include "..\Containers\Container.mqh" #include "..\Containers\GroupBox.mqh" class CTabHeader : public CButton { private : protected : public : CTabHeader( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CTabHeader::CTabHeader( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; } class CTabPage : public CContainer { private : public : CTabPage( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CTabPage::CTabPage( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; }

Так как в классах реализованы лишь минимально-необходимые параметрические конструкторы, в которых просто указывается тип графического элемента и тип графического объекта библиотеки, то рассматривать здесь нечего — классы будем реализовывать в следующей статье.

Далее объявим класс WinForms-объекта TabControl, унаследованный от класса объекта-контейнера, и разместим в нём объявления переменных и методов для работы с классом:

class CTabControl : public CContainer { private : int m_item_width; int m_item_height; virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); public : void CreateTabPage( const int count, const int width, const int height, const int tab_state= 1 ); void SetAlignment( const ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT alignment) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT,alignment); } ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT Alignment( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT); } void SetMultiline( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE,flag); } bool Multiline( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_MULTILINE); } void SetItemWidth( const int value ) { this .m_item_width= value ; } int ItemWidth( void ) const { return this .m_item_width; } void SetItemHeight( const int value ) { this .m_item_height= value ; } int ItemHeight( void ) const { return this .m_item_height; } void SetItemSize( const int w, const int h) { if ( this .ItemWidth()!=w) this .SetItemWidth(w); if ( this .ItemHeight()!=h) this .SetItemHeight(h); } CTabControl( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); };

В конструкторе класса укажем тип графического элемента и тип объекта библиотеки, и установим значения по умолчанию для свойств и цветов объекта:

CTabControl::CTabControl( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL); this .SetID( this .GetMaxIDAll()+ 1 ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_OPACITY, true ); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_COLOR, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_MOUSE_DOWN); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_MOUSE_OVER); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_COLOR, true ); this .SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_MOUSE_OVER); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetMultiline( false ); this .SetAlignment(CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetItemSize( 58 , 20 ); this .CreateTabPage( 3 , this .Width(), this .Height()- this .ItemHeight(), 0 ); }

В конце кода конструктора вызовем метод для создания трёх вкладок.



Приватный виртуальный метод, создающий новый графический объект:

CGCnvElement *CTabControl::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE : element= new CTabPage( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

Метод идентичен точно таким же методам создания графических элементов в других классах объектов-контейнеров и просто создаёт новые графические элементы в соответствии с переданным в метод типом.



Метод, создающий указанное количество объектов TabPage:

void CTabControl::CreateTabPage( const int count, const int width, const int height, const int tab_state= 1 ) { CButton *header= NULL ; CContainer *tab= NULL ; for ( int i= 0 ;i<count;i++) { int x= this .BorderSizeLeft()+ 2 ; int y= this .BorderSizeTop()+ 2 ; if (!CContainer::CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,x+( this .ItemWidth()- 4 )*i,y, this .ItemWidth()- 4 , this .ItemHeight()- 2 , clrNONE , 255 , true , false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON)); continue ; } header= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,i); if (header== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON)); continue ; } header.SetID( this .GetMaxIDAll()+ 1 ); header.SetToggleFlag( true ); header.SetGroupButtonFlag( true ); header.SetText( "TabPage" + string (i+ 1 )); header.SetTextAlign( ANCHOR_CENTER ); header.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_OPACITY, true ); header.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR, true ); header.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_DOWN); header.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_OVER); header.SetBackgroundStateOnColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR_ON, true ); header.SetBackgroundStateOnColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_DOWN_ON); header.SetBackgroundStateOnColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_OVER_ON); header.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); header.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_DOWN); header.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_OVER); header.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP) header.SetBorderSize( 1 , 1 , 1 , 0 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM) header.SetBorderSize( 1 , 0 , 1 , 1 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT) header.SetBorderSize( 1 , 1 , 0 , 1 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT) header.SetBorderSize( 0 , 1 , 1 , 1 ); if (!CContainer::CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,x- 2 ,header.BottomEdgeRelative(),width,height, clrNONE , 255 , true , false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER)); continue ; } tab= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,i); if (tab== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER)); continue ; } tab.SetID( this .GetMaxIDAll()+ 1 ); tab.SetBorderSizeAll( 1 ); tab.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_OPACITY, true ); tab.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR, true ); tab.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_DOWN); tab.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_OVER); tab.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR, true ); tab.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_DOWN); tab.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_OVER); tab.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); tab.Hide(); } header= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,tab_state); tab= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,tab_state); if (header!= NULL && tab!= NULL ) { tab.Show(); header.BringToTop(); header.SetState( true ); header.SetWidth( this .ItemWidth()); header.SetHeight( this .ItemHeight()); header.Move(header.CoordX()- 2 ,header.CoordY()- 2 ); header.SetCoordXRelative(header.CoordXRelative()- 2 ); header.SetCoordYRelative(header.CoordYRelative()- 2 ); header.Update( true ); } }

Так как это временный метод, служащий лишь для проверки концепции создания вкладок, то особо его рассматривать не будем — он всё равно претерпит сильные изменения в следующей статье. Но вкратце можно сказать, что тут в цикле создаётся указанное количество объектов-кнопок, размер которых меньше того, который должен быть для заголовка активной вкладки. Затем создаётся объект-контейнер в качестве поля вкладки, на котором должны размещаться прикрепляемые ко вкладке объекты, и объект сразу же скрывается. Оба созданных объекта после их создания получают значения по умолчанию для своих свойств, а заголовок активной вкладки, номер которой указывается во входных параметрах метода, делается активным — кнопка получает статус нажатой, её размер увеличивается до прописанного в свойствах и она выводится на передний план, а поле вкладки отображается.



Это пока всё, что нам нужно для отображения макета элемента управления TabControl.



Для того, чтобы мы могли в объектах-контейнерах создавать элементы управления TabControl, внесём в классы объектов-контейнеров изменения.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh класса базового объекта-контейнера, в методе, устанавливающем параметры присоединённому объекту, впишем установку значений свойств для созданных объектов TabHeader, TabPage и TabControl:

void CContainer::SetObjParams(CWinFormBase *obj, const color colour) { obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); if (obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER || obj.TypeGraphElement()>GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) obj.SetGroup( this .Group()); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor(), true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_DOWN); obj.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_OVER); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR, true ); obj.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_DOWN); obj.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_OVER); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_OPACITY); obj.SetBorderSizeAll( 1 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_OPACITY); break ; default : break ; } }

К файлу \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh класса объекта-панели подключим файл объекта TabControl:

#include "Container.mqh" #include "GroupBox.mqh" #include "TabControl.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ButtonListBox.mqh"

Теперь этот класс станет видимым для всех классов объектов-контейнеров.

В методе, создающем новый графический объект, добавим создание объектов класса TabControl:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE : element= new CTabPage( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

Здесь всё стандартно для таких методов — в зависимости от переданного в метод типа создаётся соответствующий объект.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh класса объекта GroupBox, точно так же в методе для создания нового графического объекта, добавим создание объектов класса TabControl:

CGCnvElement *CGroupBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_PAGE : element= new CTabPage( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh класса-коллекции графических элементов в метод постобработки бывшей активной формы под курсором добавим в качестве нового формального параметра передачу в метод указателя на текущую форму, над которой находится курсор, и параметры обработчика событий:

void ResetAllInteractionExeptOne(CGCnvElement *form); void FormPostProcessing( CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam );

В самом же методе получим из формы главный объект, к которому прикреплена форма, а из него — список всех прикреплённых к этой форме объектов. Затем в цикле по полученному списку получим каждый очередной прикреплённый объект и обязательно вызовем для него метод определения расположения курсора мышки относительно этого объекта. Это основная причина, по которой объекты не меняли свой цвет после увода с них курсора, — в некоторых случаях это состояние не прописывалось в объект, и он не мог быть обработан:



void CGraphElementsCollection::FormPostProcessing(CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CForm *main=form.GetMain(); if (main== NULL ) main=form; CArrayObj *list=main.GetListElements(); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CForm *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.OnMouseEventPostProcessing(); int count=obj.CreateListInteractObj(); for ( int j= 0 ;j<count;j++) { CWinFormBase *elm=obj.GetInteractForm(j); if (elm== NULL ) continue ; elm.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); elm.OnMouseEventPostProcessing(); } } :: ChartRedraw (main.ChartID()); }

По окончании цикла обновляем график объекта. После этой доработки взаимодействие объекта с мышкой должно начать правильно работать.

В обработчике событий теперь в этот метод будем передавать указатель на текущую форму и значения параметров обработчика:

else { if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_NONE) mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED; this .FormPostProcessing( form ,id,lparam,dparam,sparam ); }

У нас всё готово для тестирования.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part113\ под новым именем TstDE113.mq5.

Вместо создания объектов CheckedListBox, ButtonListBox и ListBox на втором элементе управления GroupBox, создадим объект TabControl:

//--- Если прикреплённый объект GroupBox создан if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX,x, 2 ,w,h,C' 0x91 , 0xAA , 0xAE ', 0 , true , false )) { //--- получим указатель на объект GroupBox по его индексу в списке прикреплённых объектов с типом GroupBox gbox2=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, 1 ); if (gbox2!= NULL ) { //--- установим тип рамки "вдавленная рамка", цвет рамки как цвет фона основной панели, //--- а цвет текста - затемнённый на 1 цвет фона последней прикреплённой панели gbox2.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_STAMP); gbox2.SetBorderColor(pnl.BackgroundColor(), true ); gbox2.SetForeColor(gbox2.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(),- 1 ), true ); gbox2.SetText("GroupBox2"); //--- Создадим объект TabControl gbox2.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 4 , 12 ,gbox2.Width()- 12 ,gbox2.Height()- 20 , clrNONE , 255 , true , false ); //--- получим указатель на объект TabControl по его индексу в списке прикреплённых объектов с типом TabControl CTabControl *tctrl=gbox2.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); if (tctrl!= NULL ) { //--- получим указатель на объект Container по его индексу в списке прикреплённых объектов с типом Container CContainer *page=tctrl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, 0 ); if (page!= NULL ) { // Здесь будем создавать объекты, прикреплённые к указанной вкладке объекта TabControl // К сожалению, в текущем состоянии создания имён графических объектов библиотеки // дальнейшее их создание упирается в предел количества символов в имени ресурса в классе CCanvas } } /* //--- Создадим объект CheckedListBox //---... //---... }

Здесь мы просто создаём объект класса CTabControl. И всё.., далее мы уже с ним сделать ничего не сможем, так как при попытке присоединения к нему любого другого объекта, библиотека выдаст ошибку из-за превышения длины имени графического ресурса. Но это исправим в следующей статье.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Итак, в левой части созданной панели мы видим корректное отрабатывание взаимодействия объектов с мышкой. А в правой — макет будущего элемента управления TabControl. На нём видно, что первая вкладка активна, и размер заголовка чуть больше размеров заголовков неактивных вкладок. Вкладки реагируют на взаимодействие с мышкой, точнее — на присутствие курсора в области заголовка и нажатие на кнопки. Остального функционала нет, да он здесь сейчас и не нужен — нам важно было создать прототип элемента управления, а его наполнением займёмся в следующих статьях.







Что дальше

В следующей статье создадим новый алгоритм именования графических объектов библиотеки и продолжим разработку WinForms-объекта TabControl.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize

DoEasy. Элементы управления (Часть 6): Элемент управления "Панель", автоизменение размеров контейнера под внутреннее содержимое

DoEasy. Элементы управления (Часть 7): Элемент управления "Текстовая метка"

DoEasy. Элементы управления (Часть 8): Базовые WinForms-объекты по категориям, элементы управления "GroupBox" и "CheckBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 9): Реорганизация методов WinForms-объектов, элементы управления "RadioButton" и "Button"

DoEasy. Элементы управления (Часть 10): WinForms-объекты — оживляем интерфейс

DoEasy. Элементы управления (Часть 11): WinForms-объекты — группы, WinForms-объект CheckedListBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 12): Базовый объект-список, WinForms-объекты ListBox и ButtonListBox





