DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

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Концепция

Продолжаем работу над функционалом элемента управления WinForms "Панель", и сегодня рассмотрим такие её свойства как Padding и Dock.

WinForm-объект "Панель" по сути является обычным контейнером для размещения внутри него других WinForm-объектов. При размещении таких объектов мы можем самостоятельно указать требуемые координаты размещения объекта, и он будет расположен на указанных координатах. Но мы можем также указать и способ привязки размещаемого в контейнере объекта после его создания внутри контейнера. И для этого существует шесть способов привязки объекта внутри своего контейнера (свойство Dock объекта):

Присоединение к верхней границе и растягивание на ширину контейнера, Присоединение к нижней границе и растягивание на ширину контейнера, Присоединение к левой границе и растягивание на высоту контейнера, Присоединение к правой границе и растягивание на высоту контейнера, Растягивание на ширину и высоту всего контейнера (заполнение), Объект прикреплён к указанным координатам и его размеры не меняются.



При этом, если выбран один из способов привязки, где объект прилипает к одной, или всем границам своего контейнера, его края притягиваются к границе контейнера с учётом величины Padding, установленной для контейнера — граница располагаемого объекта будет притянута не к границе контейнера, а будет отстоять от его границы на дистанцию, величина которой указана в значении Padding контейнера.



Способ же расположения объекта внутри контейнера указывается в его значении Dock. При этом, если в контейнере находится не один объект, то каждый последующий будет "прилипать" не к границе контейнера на дистанции Padding, а к предыдущему объекту, притянутому к той же стороне контейнера.

На изображении показано как в MS Visual Studio притягиваются объекты к верхней грани своего контейнера, для которого установлено значение Padding равное 20, если для них выбрать притягивание к верхней границе контейнера:





Сегодня сделаем все возможные варианты расположения объекта внутри своего контейнера только для одного объекта.

Для того, чтобы учитывать значение Padding контейнера, мы сделаем не смещение координат расположения объекта внутри панели, а в самом объекте "Панель" добавим ещё один объект на канвасе — объект-подложку, и уже на него будем располагать все нужные объекты внутри панели.



Зачем так? Просто это будет удобнее для расположения объектов с учётом значения Padding контейнера — сам объект-подложка будет смещён на величину этого свойства, плюс, когда нам потребуется рисовать что-либо на канвасе, то рисовать это будем как раз на подложке — она уже будет смещена на значение Padding, и не потребуется рассчитывать координаты и размеры рисунка на этом объекте. И ещё другие дополнительные удобства, которые впоследствии сможем оценить при разработке других WinForm-объектов.



Доработка классов библиотеки

У нас есть возможность создания различных стилей объектов-форм, и для их определения существует отдельный файл в библиотеке, где мы постепенно прописываем дополнительные параметры для стилей. Так как объект-форма у нас может закрашиваться не только одним цветом, но и градиентной заливкой, то укажем в файле \MQL5\Include\DoEasy\GraphINI.mqh новые параметры стилей для градиентной заливки фона объекта-формы:

enum ENUM_FORM_STYLE_PARAMS { FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_OPACITY, FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_BLUR, FORM_STYLE_DARKENING_COLOR_FOR_SHADOW, FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_X_SHIFT, FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_Y_SHIFT, FORM_STYLE_GRADIENT_V, FORM_STYLE_GRADIENT_C, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_LEFT, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_RIGHT, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_TOP, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_BOTTOM, }; #define TOTAL_FORM_STYLE_PARAMS ( 11 ) int array_form_style[TOTAL_FORM_STYLES][TOTAL_FORM_STYLE_PARAMS]= { { 80 , 4 , 80 , 2 , 2 , false , false , 3 , 3 , 3 , 3 , }, { 80 , 4 , 80 , 2 , 2 , true , false , 3 , 3 , 3 , 3 , }, };

Количество параметров стилей увеличим с 9 до 11.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечислении границ элемента управления, привязанных к контейнеру, переместим константу, указывающую на отсутствие привязки объекта к границам контейнера, на первое место:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE { CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL, };

Ранее константа была на последнем месте в списке. Это не очень удобно в случае, если мы хотим проверить, что объект не привязан к границам контейнера. Теперь же мы можем просто проверить на ложь значение метода, возвращающего тип привязки объекта к контейнеру, так как значение 0, которому соответствует теперь эта константа, в булевом эквиваленте равно false.

В файле E:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE, MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE, MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_COPY, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_BUFFER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BUFFER_OBJ,

...

MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY, MSG_CANV_ELEMENT_ERR_ARRAYS_NOT_MATCH, MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_HEIGHT,

...

MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM, MSG_PANEL_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_UNDERLAY_OBJ, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось изменить размер массива цветов" , "Failed to resize color array" }, { "Не удалось изменить размер массива " , "Failed to resize array " }, { "Не удалось скопировать массив" , "Failed to copy array" }, { "Не удалось добавить объект-буфер в список" , "Failed to add buffer object to list" }, { "Не удалось создать объект \"Индикаторный буфер\"" , "Failed to create object \"Indicator buffer\"" },

...

{ "Ошибка! Пустой массив" , "Error! Empty array" }, { "Ошибка! Массив-копия ресурса не совпадает с оригиналом" , "Error! Array-copy of the resource does not match the original" }, { "Ошибка! Не удалось установить ширину канваса" , "Error! Failed to set canvas width" }, { "Ошибка! Не удалось установить высоту канваса" , "Error! Failed to set canvas height" } ,

...

{ "Не удалось изменить размер массива данных времени опорной точки" , "Failed to resize pivot point time data array" }, { "Не удалось изменить размер массива данных цены опорной точки" , "Failed to resize pivot point price data array" }, { "Не удалось создать объект-форму для контроля опорной точки" , "Failed to create form object to control pivot point" }, { "Не удалось создать объект-подложку" , "Failed to create underlay object" }, };





При изменении размеров объекта-формы и его наследников, нам нужно будет полностью перерисовать объект. Для того, чтобы далее восстановить его исходные размеры, нам нужно будет знать его изначальные координаты и размеры. Кроме того, так как форма может быть закрашена как одним цветом, так и градиентной заливкой, то удобнее иметь в составе объекта массив, в котором указаны все цвета градиентной заливки. Если цвет один, то в массив он и записывается. Таким образом, мы всегда будем иметь в свойствах объекта только начальный цвет, а в массиве — все цвета, используемые для градиента. Соответственно, нам нужно будет доработать метод для установки одного цвета и добавить ещё один метод для установки цветов градиента. При этом оба метода будут заполнять значения как для одного цвета, так и для градиента.

Кроме того, разные объекты могут быть присоединены друг к другу, например, в одном объекте-панели есть два присоединённых WinForm-объекта. И этот объект-панель присоединён к ещё одной панели. Для двух объектов, присоединённых к первой панели, она будет являться базовым объектом, и будет прописана в их свойствах как базовый объект, который для них является контейнером. А вот когда мы этот контейнер с двумя объектами размещаем внутри ещё одного контейнера, то для первого контейнера новый объект-панель станет базовым контейнером. А чтобы два объекта, размещённые в первом контейнере могли знать какой объект является основным в этой иерархии, нам нужно добавить ещё одно свойство — главный объект всей иерархии. Тогда два объекта, расположенные в первом контейнере будут знать свой базовый контейнер, а также и главный объект — второй контейнер, к которому прикреплён их базовый.



Доработаем класс объекта-графического элемента в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh.

В его защищённой секции объявим новые переменные:

class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected : CGCnvElement *m_element_main; CGCnvElement *m_element_base; CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool m_shadow; color m_chart_color_bg; uint m_duplicate_res[]; color m_array_colors_bg[]; bool m_gradient_v; bool m_gradient_c; int m_init_relative_x; int m_init_relative_y; virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); private :





В приватной секции класса объявим метод для сохранения массива цветов градиентной заливки:

int IndexProp(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } void SaveColorsBG( color &colors[]); public :





В публичной секции класса напишем методы, устанавливающие и возвращающие значения вновь добавленных переменных:

bool Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); void SetCoordXRelativeInit( const int value ) { this .m_init_relative_x= value ; } void SetCoordYRelativeInit( const int value ) { this .m_init_relative_y= value ; } int CoordXRelativeInit( void ) const { return this .m_init_relative_x; } int CoordYRelativeInit( void ) const { return this .m_init_relative_y; } void SetBase(CGCnvElement *element) { this .m_element_base=element; } CGCnvElement *GetBase( void ) { return this .m_element_base; } void SetMain(CGCnvElement *element) { this .m_element_main=element; } CGCnvElement *GetMain( void ) { return this .m_element_main; } CCanvas *GetCanvasObj( void ) { return & this .m_canvas; }

В конструкторе по умолчанию инициализируем значением NULL указатель на главный объект иерархии связанных объектов:

CGCnvElement() : m_shadow( false ),m_chart_color_bg(( color ):: ChartGetInteger (:: ChartID (), CHART_COLOR_BACKGROUND )) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; } ~CGCnvElement() { this .m_canvas.Destroy(); }





Доработаем метод, устанавливающий цвет фона графического элемента:

void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetColorBackground( const color colour) { this .m_color_bg=colour; color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBG(arr); }

Теперь здесь не только записывается в свойства объекта переданное в метод значение цвета фона, но и вызывается метод, записывающий в новый массив цветов градиентной заливки этот единственный цвет. Для этого объявляем массив, записываем в него знечение цвета и передаём этот массив в метод SaveColorsBG(), который рассмотрим чуть позже.



Чуть ниже напишем метод, устанавливающий цвета градиентной заливки фона графического элемента:

void SetOpacity( const uchar value, const bool redraw= false ); void SetColorsBackground( color &colors[]) { this .SaveColorsBG(colors); this .m_color_bg= this .m_array_colors_bg[ 0 ]; }

В метод передаётся массив цветов градиентной заливки, которые мы передаём в метод SaveColorsBG(), а затем в значение цвета фона записываем самый первый цвет из массива цветов. Таким образом мы установим сразу несколько разных цветов: если для фона графического элемента используется только один цвет, то это будет первый цвет из массива, если же используется градиентная заливка, то все цвета, переданные в метод в массиве, записываются в массив цветов градиентной заливки в методе SaveColorsBG().

Чуть ниже напишем ещё два метода — метод, возвращающий количество цветов градиентной заливки, и метод, возвращающий цвет из массива цветов по указанному индексу:

uint ColorsBackgroundTotal( void ) const { return this .m_array_colors_bg.Size(); } color ColorBackground( void ) const { return this .m_color_bg; } color ColorBackground( const uint index) const { uint total= this .m_array_colors_bg.Size(); if (total== 0 ) return this .m_color_bg; return (index>total- 1 ? this .m_array_colors_bg[total- 1 ] : this .m_array_colors_bg[index]); } uchar Opacity( void ) const { return this .m_opacity; }

Первый метод просто возвращает размер массива цветов объекта.

Во втором методе, если размер массива цветов объекта равен нулю, то возвращается значение из переменной m_color_bg, иначе — если передан некорректный индекс (больше размера массива), то возвращается самый последний цвет, иначе — цвет, расположенный в массиве по указанному индексу.



В параметрическом конструкторе инициализируем указатель на главный объект иерархии присоединённых объектов и запишем в массив цветов градиентной заливки фона объекта цвет из переменной m_color_bg:



CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name=(:: StringFind (name, this .m_name_prefix)< 0 ? this .m_name_prefix : "" )+name; this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .m_color_bg=colour; this .m_opacity=opacity; this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .m_color_bg; if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h,colour,opacity,redraw)) {

В защищённом конструкторе пропишем те же самые строки (здесь это повторно показывать не имеет смысла).







Из метода, обновляющего координаты объекта, удалим проверку на его неперемещаемость:

bool CGCnvElement::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { if (! this .Movable()) return false ; if (! this .SetCoordX(x) || ! this .SetCoordY(y)) return false ; if (redraw) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; }

То, что эта проверка стоит внутри именно этого метода, это весьма логично, но это и создаёт большие проблемы при перемещении объектов, связанных в одну общую иерархию. Если мы перемещаем родительский объект, в составе которого есть вложенные объекты, и некоторые из них неперемещаемые, то сильно усложняется отслеживание их флагов неперемещаемости по наличию внутри объекта указателя на родительский и на главный объекты.

В общем, пока решил, что проще непосредственно при попытке сдвинуть объект мышкой отследить неперемещаемость только того объекта, который хотим двигать, чем делать многочисленные проверки на запрет перемещения и игнорировать их для всех вложенных в иерархии объектов.



Доработаем методы, устанавливающие новую ширину и высоту:

bool CGCnvElement::SetWidth( const int width) { if ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH)==width) return true ; if (! this .m_canvas.Resize(width, this .m_canvas.Height())) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_WIDTH); return false ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,width); return true ; } bool CGCnvElement::SetHeight( const int height) { if ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT)==height) return true ; if (! this .m_canvas.Resize( this .m_canvas.Width(),height)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_HEIGHT); return false ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,height); return true ; }

Ранее оба метода сразу же возвращали результат изменения размера высоты или ширины канваса:

return this .m_canvas.Resize(width, this .m_canvas.Height());

Но это не изменяло значения, записываемые в свойства объекта.

Поэтому теперь мы сначала проверяем значение, записанное в свойстве объекта на равенство переданному в метод значению и, если значения равны, то и изменять нечего — возвращаем сразу true.

Далее, если не удалось изменить размер канваса — сообщаем об этом в журнал и возвращаем false.

Если всё успешно — записываем новое значение в свойства объекта и возвращаем true.



Когда мы вызываем метод Erase() класса CCanvas, мы тем самым заполняем форму указанным цветом и непрозрачностью. Таким образом, если при вызове этого метода указать отличный от установленного в переменной m_color_bg (или в массиве цветов) цвет, то форма будет окрашена этим самым цветом. При передаче в метод массива цветов, запомним эти цвета во внутреннем массиве в двух методах Erase() объекта-графического элемента:

void CGCnvElement::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBG(arr); this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour,opacity)); this .Update(redraw); }

В этом методе, закрашивающем форму одним цветом, установим этот же цвет и в массив цветов градиентной заливки объекта. Тем самым мы можем, окрашивая форму иным цветом, отличным от изначального, менять этот изначальный цвет для объекта.

В другом методе дополнительно сохраним переданные в метод значения в переменные, хранящие тип градиентной заливки, а затем сохраним и массив цветов в массиве объекта:



void CGCnvElement::Erase(color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { this .m_gradient_v=vgradient; this .m_gradient_c=cycle; int size=::ArraySize(colors); this .SaveColorsBG(colors); this .Update(redraw); }

Флаги типов градиентной заливки, сохраняемые в этом методе, позволят нам пересоздать объект с теми же самыми значениями градиента, которые были перед тем, как форма была перерисована с изменёнными размерами.



Метод, сохраняющий цвета в массив цветов фона:

void CGCnvElement::SaveColorsBG( color &colors[]) { if ( this .m_array_colors_bg.Size()!=colors.Size()) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg,colors.Size())!=colors.Size()) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE); CMessage::ToLog(:: GetLastError (), true ); return ; } } :: ArrayCopy ( this .m_array_colors_bg,colors); }

Здесь: если размер переданного в метод массива цветов не совпадает с размером массива цветов объекта — изменяем размер массива цветов градиентной заливки объекта, а затем копируем переданный в метод массив в массив цветов объекта.



Так как у нас теперь есть методы, сохраняющие и возвращающие смещение в пикселях координат объекта относительно другого объекта, то в файле класса объекта-тени \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh удалим переменные, хранящие значения смещения тени относительно объекта, отбрасывающего тень, заменим на эти методы.



Из приватной секции класса удалим переменные:

class CShadowObj : public CGCnvElement { private : color m_color_shadow; uchar m_opacity_shadow; int m_offset_x; int m_offset_y; bool GaussianBlur( const uint radius);

Из публичной секции класса удалим методы, возвращающие значения удалённых переменных:

public : CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } int OffsetX( void ) const { return this .m_offset_x; } int OffsetY( void ) const { return this .m_offset_y; } void DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value);

В конструкторе класса удалим инициализацию этих переменных:

CShadowObj::CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement::SetColorBackground( clrNONE ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .m_opacity_shadow= 127 ; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation(ChartColorBackground(),- 100 ); this .m_color_shadow=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .m_visible= true ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; CGCnvElement::Erase(); }

В методе, рисующем тень объекта, заменим строки, записывающие значения в переменные



this .m_offset_x=shift_x; this .m_offset_y=shift_y;

и строку, где используются записанные в эти переменные значения

CGCnvElement::Move( this .CoordX()+ this .m_offset_x, this .CoordY()+ this .m_offset_y);

на установку значений посредством вызова методов, и чтение значений смещения, устанавливаемого в родительском классе, вместо чтения значений теперь уже удалённых переменных:

void CShadowObj::DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value) { this .SetCoordXRelative(shift_x); this .SetCoordYRelative(shift_y); int w= this .Width()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; int h= this .Height()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; this .DrawShadowFigureRect(w,h); int radius=(blur_value>OUTER_AREA_SIZE/ 4 ? OUTER_AREA_SIZE/ 4 : blur_value); if (! this .GaussianBlur(radius)) return ; CGCnvElement::Move( this .CoordX()+ this .CoordXRelative() , this .CoordY()+ this .CoordYRelative() ); CGCnvElement::Update(); }

Теперь для каждого объекта, родителем которого является класс объекта-графического элемента, значения смещений его координат относительно базового объекта будут всегда доступны. По этой причине мы здесь и удалили эти ненужные теперь переменные.







Доработаем класс объекта-формы в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh.

Так как WinForms-объекты унаследованы от этого класса, то нам нужно перенести список для размещения указателей на объекты, создваемые внутри формы, из приватной секции в защищённую. И там же объявим метод, обновляющий координаты привязанных объектов:

protected : CArrayObj m_list_tmp; int m_frame_width_left; int m_frame_width_right; int m_frame_width_top; int m_frame_width_bottom; void Initialize( void ); void Deinitialize( void ); void CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity); string CreateNameDependentObject( const string base_name) const { return :: StringSubstr ( this .NameObj(),:: StringLen (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ))+ 1 )+ "_" +base_name; } virtual bool MoveDependentObj( const int x, const int y, const bool redraw= false ); public :





При создании нового объекта, привязанного к форме, нам нужно указать в новом объекте тот объект, к которому он привязан — его главный объект.

Для этого в метод создания нового объекта будем передавать указатель на тот объект, из которого он создаётся:

bool CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity);





В методе инициализации переменных инициализируем значениями по умолчанию флаги типа градиентной заливки фона формы:



void CForm::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .m_frame_width_right=DEF_FRAME_WIDTH_SIZE; this .m_frame_width_left=DEF_FRAME_WIDTH_SIZE; this .m_frame_width_top=DEF_FRAME_WIDTH_SIZE; this .m_frame_width_bottom=DEF_FRAME_WIDTH_SIZE; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add(m_animations); }

По умолчанию для градиентной заливки будет использоваться вертикальный нециклический градиент.

В методе, создающем новый графический объект, ранее мы забыли указать флаг перемещаемости. Укажем его:

CGCnvElement *CForm::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); element.SetMovable(movable); return element; }

И точно так же в методе, создающем новый присоединённый элемент, во-первых, впишем указатель на его главный родительский объект иерархии связанных объектов, и установим свойства, ранее упущенные нами:

bool CForm::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_NOT_INTENDED),:: StringSubstr (:: EnumToString (element_type), 19 )); return false ; } int num= this .m_list_elements.Total()+ 1 ; string ns=(:: StringLen (( string )num)< 2 ? :: IntegerToString (num, 2 , '0' ) : ( string )num); string name= "Elm" +ns; int elm_x=x; int elm_y=y; this .GetCoords(elm_x,elm_y); CGCnvElement *obj= this .CreateNewGObject(element_type,num,name,elm_x,elm_y,w,h,colour,opacity, false ,activity); if (obj== NULL ) return false ; if (! this .AddNewElement(obj,elm_x,elm_y)) { delete obj; return false ; } obj.SetColorBackground(colour); obj.SetOpacity(opacity); obj.SetActive(activity); obj.SetMain(main); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetID( this .ID()); obj.SetCoordXRelative(x); obj.SetCoordYRelative(y); obj.SetZorder( this .Zorder(), false ); obj.SetCoordXRelativeInit(x); obj.SetCoordYRelativeInit(y); obj.Erase(colour,opacity, true ); return true ; }





Так как мы сегодня добавили два новых значения в стили форм, то в методе, устанавливающем стиль формы, добавим установку этих значений, и там же будем вызывать другой метод Erase() — тот, который закрашивает форму градиентной заливкой. При этом, если в массиве цветов градиентной заливки всего один цвет, то форма будет окрашена этим одним цветом — без градиента:

void CForm::SetFormStyle( const ENUM_FORM_STYLE style, const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity, const bool shadow= false , const bool use_bg_color= true , const bool redraw= false ) { this .m_shadow=shadow; this .m_frame_width_top=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_TOP]; this .m_frame_width_bottom=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_BOTTOM]; this .m_frame_width_left=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_LEFT]; this .m_frame_width_right=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_RIGHT]; this .m_gradient_v=array_form_style[style][FORM_STYLE_GRADIENT_V]; this .m_gradient_c=array_form_style[style][FORM_STYLE_GRADIENT_C]; this .CreateShadowObj( clrNONE ,( uchar )array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_OPACITY]); this .SetColorTheme(theme,opacity); color clr=array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW]; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation(ChartColorBackground(),- 100 ); color color_shadow=CGCnvElement::ChangeColorLightness((use_bg_color ? gray : clr),- fabs (array_form_style[style][FORM_STYLE_DARKENING_COLOR_FOR_SHADOW])); this .SetColorShadow(color_shadow); int shift_x=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_X_SHIFT]; int shift_y=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_Y_SHIFT]; this .DrawShadow(shift_x,shift_y,color_shadow, this .OpacityShadow(),( uchar )array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_BLUR]); this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c); switch (style) { case FORM_STYLE_BEVEL : this .DrawFormFrame( this .m_frame_width_top, this .m_frame_width_bottom, this .m_frame_width_left, this .m_frame_width_right, this .ColorFrame(), this .Opacity(),FRAME_STYLE_BEVEL); break ; default : this .DrawFormFrame( this .m_frame_width_top, this .m_frame_width_bottom, this .m_frame_width_left, this .m_frame_width_right, this .ColorFrame(), this .Opacity(),FRAME_STYLE_FLAT); break ; } this .DrawRectangle( 0 , 0 ,Width()- 1 ,Height()- 1 ,array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_RECT_OUTER], this .Opacity()); }





В методе, обновляющем координаты объекта, мы ранее в цикле проходили по всем привязанным к форме объектам и смещали их координаты вслед за координатами текущего объекта. Теперь мы объявили новый метод MoveDependentObj(), в котором будет организован этот цикл.

Поэтому изменим и сам метод, обновляющий координаты элемента:

bool CForm::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { CGCnvElement *base= this .GetBase(); CGCnvElement *main= this .GetMain(); bool res= true ; if (! this .Movable() && base== NULL ) return false ; if ( this .m_shadow) { if ( this .m_shadow_obj== NULL || ! this .m_shadow_obj.Move(x-OUTER_AREA_SIZE+ this .m_shadow_obj. CoordXRelative() ,y-OUTER_AREA_SIZE+ this .m_shadow_obj. CoordYRelative() , false )) return false ; } if (! this .SetCoordX(x) || ! this .SetCoordY(y)) return false ; if (! this .MoveDependentObj(x,y, false )) return false ; if (redraw && main== NULL ) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; }

В первую очередь, мы добавим получение указателя на главный объект всей иерархии связанных объектов — это именно тот объект, перемещение которого приводит к перемещению всех остальных, связанных с ним (и друг с другом) элементов.

При перемещении объекта-тени теперь используем методы объекта-графического элемента для получения смещения тени относительно объекта, отбрасывающаго эту тень.

Вместо цикла теперь вызываем новый метод MoveDependentObj(), который рассмотрим ниже.

В конце теперь проверяем, что это главный объект всей цепочки иерархии связанных объектов, а не базовый объект лишь одной из цепочек иерархии.







Метод, обновляющий координаты привязанных объектов:

bool CForm::MoveDependentObj( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elements.Total();i++) { CGCnvElement *obj=m_list_elements.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (!obj.Move(x+obj.CoordXRelative(),y+obj.CoordYRelative(), false )) return false ; } return true ; }

Здесь просто в цикле по всем привязанным объектам получаем очередной объект и вызываем метод Move() этого объекта. Соответственно, в том объекте точно так же будут вызваны все методы Move() для всех объектов, с ним связанных. Это вызовет перемещение всей иерархии связей всех объектов, прикреплённых к перемещаемому.

Теперь доработаем класс WinForms-объекта "Панель" в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh.



В приватной секции класса объявим указатель на объект-подложку, переменные для хранения начальных координат и размеров панели при её создании и методы для создания подложки и привязки элемента к контейнеру:

class CPanel : public CForm { private : CGCnvElement *m_underlay; color m_fore_color; ENUM_FW_TYPE m_bold_type; ENUM_FRAME_STYLE m_border_style; bool m_autoscroll; int m_autoscroll_margin[ 2 ]; bool m_autosize; ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE m_autosize_mode; ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE m_dock_mode; int m_margin[ 4 ]; int m_padding[ 4 ]; int m_init_x; int m_init_y; int m_init_w; int m_init_h; uint GetFontFlags( void ); virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); virtual void GetCoords( int &x, int &y); bool CreateUnderlayObj( void ); bool SetDockingToContainer( void ); protected :





В защищённой секции класса напишем методы для работы с координатами объекта-подложки:

protected : bool SetCoordXUnderlay( const int value) { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.SetCoordX(value) : false ); } bool SetCoordYUnderlay( const int value) { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.SetCoordY(value) : false ); } bool SetWidthUnderlay( const int value) { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.SetWidth(value) : false ); } bool SetHeightUnderlay( const int value) { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.SetHeight(value) : false ); } bool SetUnderlayParams( void ); int GetCoordXUnderlay( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.CoordX() : 0 ); } int GetCoordYUnderlay( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.CoordY() : 0 ); } int GetWidthUnderlay( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.Width() : 0 ); } int GetHeightUnderlay( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.Height() : 0 ); } int GetCoordXUnderlayRelative( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.CoordXRelative() : 0 ); } int GetCoordYUnderlayRelative( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.CoordYRelative() : 0 ); } public :





В публичной секции класса напишем метод, возвращающий указатель на объект-подложку и объявим виртуальный метод, перемещающий объект-панель:

public : CGCnvElement *GetUnderlay( void ) { return this .m_underlay; } virtual bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); void ForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; } color ForeColor( void ) const { return this .m_fore_color; }





Доработаем некоторые публичные методы.

Метод, устанавливающий режим привязки границ элемента к контейнеру:

void DockMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE mode) { if (m_dock_mode==mode) return ; this .m_dock_mode=mode; this .SetDockingToContainer(); }

Ранее метод просто устанавливал переданное в него значение в соответствующую переменную класса.

Теперь же мы не только будем устанавливать значение в переменную, но и сразу же прикреплять панель к нужным граням его контейнера при помощи метода SetDockingToContainer(), который рассмотрим чуть ниже.

Таким же образом доработаем методы, устанавливающие промежуток слева, сверху, справа и снизу внутри элемента управления:

void PaddingLeft( const uint value ) { this .m_padding[ 0 ]=(( int ) value < this .m_frame_width_left ? this .m_frame_width_left : ( int ) value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .m_underlay.SetCoordXRelative( this .PaddingLeft()); this .SetCoordXUnderlay( this .CoordX()+ this .PaddingLeft()); this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()); } } void PaddingTop( const uint value ) { this .m_padding[ 1 ]=(( int ) value < this .m_frame_width_top ? this .m_frame_width_top : ( int ) value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .m_underlay.SetCoordYRelative( this .PaddingTop()); this .SetCoordYUnderlay( this .CoordY()+ this .PaddingTop()); this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()); } } void PaddingRight( const uint value ) { this .m_padding[ 2 ]=(( int ) value < this .m_frame_width_right ? this .m_frame_width_right : ( int ) value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()); } } void PaddingBottom( const uint value ) { this .m_padding[ 3 ]=(( int ) value < this .m_frame_width_bottom ? this .m_frame_width_bottom : ( int ) value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()); } } void PaddingAll( const uint value ) { this .PaddingLeft( value ); this .PaddingTop( value ); this .PaddingRight( value ); this .PaddingBottom( value ); }

В этих методах точно так же, помимо записи переданных в метод значений в соответствующие переменные, мы сразу же изменяем эти свойства у объекта-подложки.



Аналогично доработаем методы, устанавливающие ширину рамки формы слева, сверху, справа, и снизу элемента управления:

void FrameWidthLeft( const uint value ) { this .m_frame_width_left=( int ) value ; if (PaddingLeft()<FrameWidthLeft()) PaddingLeft(FrameWidthLeft()); } void FrameWidthTop( const uint value ) { this .m_frame_width_top=( int ) value ; if ( this .PaddingTop()< this .FrameWidthTop()) this .PaddingTop( this .FrameWidthTop()); } void FrameWidthRight( const uint value ) { this .m_frame_width_right=( int ) value ; if ( this .PaddingRight()< this .FrameWidthRight()) this .PaddingRight( this .FrameWidthRight()); } void FrameWidthBottom( const uint value ) { this .m_frame_width_bottom=( int ) value ; if ( this .PaddingBottom()< this .FrameWidthBottom()) this .PaddingBottom( this .FrameWidthBottom()); } void FrameWidthAll( const uint value ) { this .FrameWidthLeft( value ); this .FrameWidthTop( value ); this .FrameWidthRight( value ); this .FrameWidthBottom( value ); }

Теперь, как только будет изменена ширина рамки с любой стороны панели, тут же будут изменены и соответствующие свойства объекта-подложки таким образом, чтобы подложка всегда была вписана либо в рамку панели (если Padding стороны панели меньше ширины рамки с этой же стороны), либо, в соответствие значению Padding этой стороны панели.



Удалим из листинга два лишних конструктора — их объявление и реализацию за пределами тела класса:

CPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const string name) : CForm(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 )

Эти конструкторы нам не понадобились.



А вот в параметрическом конструкторе добавим инициализацию свойств объекта-панели, которую ранее не делали, и новых переменных:



CPanel( const string name) : CForm(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_PANEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_PANEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_PANEL; this .m_fore_color=CLR_DEF_FORE_COLOR; this .m_bold_type=FW_TYPE_NORMAL; this .MarginAll( 3 ); this .PaddingAll( 0 ); this .DockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE); this .BorderStyle(FRAME_STYLE_BEVEL); this .AutoScroll( false ); this .AutoScrollMarginAll( 0 ); this .AutoSize( false ); this .AutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW); this .Initialize(); this .CreateUnderlayObj(); this .m_init_x= 0 ; this .m_init_y= 0 ; this .m_init_w= 0 ; this .m_init_h= 0 ; } ~CPanel(); };

Точно так же инициализируем эти же переменные и в конструкторе с указанием идентификатора чарта и подокна.

В методе, возвращающем начальные координаты привязанного объекта, теперь будем возвращать координаты относительно координат объекта-подложки, а не самой панели и ширины её рамки как это было ранее:

void CPanel::GetCoords( int &x, int &y) { x= this .m_underlay.CoordX() +x; y= this .m_underlay.CoordY() +y; }





Метод, создающий объект-подложку:

bool CPanel::CreateUnderlayObj( void ) { this .m_underlay= new CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, this .ID(), this .Number(), this . ChartID (), this .SubWindow(), this .CreateNameDependentObject( "Undl" ), this .CoordX()+ this .PaddingLeft(), this .CoordY()+ this .PaddingTop(), this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight(), this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom(), CLR_CANV_NULL, 0 , false , false ); if (m_underlay== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_UNDERLAY_OBJ); return false ; } if (! this .m_list_tmp.Add( this .m_underlay)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete this .m_underlay; return false ; } this .SetUnderlayParams(); return true ; }

Здесь: создаём новый объект-графический элемент с координатами и размерами, рассчитанными относительно значений Padding всех сторон панели так, чтобы объект-подложка точно вписывалась в область, ограниченную значениями Padding всех сторон панели.

Если объект создать не удалось — сообщаем об этом и возвращаем false.

Если созданный объект не удалось добавить в список объектов панели — сообщаем об этом, удаляем созданный объект и возвращаем false.

Если всё прошло успешно — вызываем метод для установки всех параметров созданной подложки и возвращаем true.







Метод, устанавливающий все параметры подложки:

bool CPanel::SetUnderlayParams( void ) { this .m_underlay.SetCoordXRelative( this .PaddingLeft()); this .m_underlay.SetCoordYRelative( this .PaddingTop()); bool res= true ; res &= this .SetCoordXUnderlay( this .CoordX()+ this .PaddingLeft()); res &= this .SetCoordYUnderlay( this .CoordY()+ this .PaddingTop()); res &= this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()); res &= this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()); return res; }

Здесь всё просто: записываем смещения координат подложки относительно координат панели, и координаты и размеры объекта-подложки.







Метод, обновляющий координаты элемента:

bool CPanel::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { if (! this .m_underlay.Move(x+ this .GetCoordXUnderlayRelative(),y+ this .GetCoordYUnderlayRelative())) return false ; CGCnvElement *base= this .GetBase(); CGCnvElement *main= this .GetMain(); CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if (! this .Movable() && main== NULL ) return false ; if ( this .m_shadow) { if (shadow== NULL || !shadow.Move(x-OUTER_AREA_SIZE+shadow.CoordXRelative(),y-OUTER_AREA_SIZE+shadow.CoordYRelative(), false )) return false ; } if (! this .SetCoordX(x) || ! this .SetCoordY(y)) return false ; if (! this .MoveDependentObj(x+ this .GetCoordXUnderlayRelative(),y+ this .GetCoordYUnderlayRelative(), false )) return false ; if (redraw && main== NULL ) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Здесь проверяем перемещаемость объекта, и если он не перемещаемый, то уходим из метода. Затем смещаем тень и сам объект. После чего вызываем метод смещения всех привязанных объектов его иерархии. По окончанию проверяем, что это главный объект иерархии всех связанных объектов, и обновляем график.







Метод, привязывающий элемент к контейнеру:

bool CPanel::SetDockingToContainer( void ) { CPanel * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return false ; int x= base .GetCoordXUnderlay(); int y= base .GetCoordYUnderlay(); int w= base .GetWidthUnderlay(); int h= base .GetHeightUnderlay(); switch ( this .DockMode()) { case CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP : this .SetWidth(w); this .SetHeight( this .m_init_h); this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(); this .Done(); x= base .GetCoordXUnderlay(); y= base .GetCoordYUnderlay(); this .Move(x,y); this .SetCoordXRelative( 0 ); this .SetCoordYRelative( 0 ); break ; case CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM : this .SetWidth(w); this .SetHeight( this .m_init_h); this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(); this .Done(); x= base .GetCoordXUnderlay(); y= base .GetCoordYUnderlay()+( base .GetHeightUnderlay()- this .Height()); this .Move(x,y); this .SetCoordXRelative( 0 ); this .SetCoordYRelative( base .GetHeightUnderlay()- this .Height()); break ; case CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT : this .SetHeight(h); this .SetWidth( this .m_init_w); this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(); this .Done(); x= base .GetCoordXUnderlay(); y= base .GetCoordYUnderlay(); this .Move(x,y); this .SetCoordXRelative( 0 ); this .SetCoordYRelative( 0 ); break ; case CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT : this .SetHeight(h); this .SetWidth( this .m_init_w); this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(); this .Done(); x= base .GetCoordXUnderlay()+( base .GetWidthUnderlay()- this .Width()); y= base .GetCoordYUnderlay(); this .Move(x,y); this .SetCoordXRelative( base .GetWidthUnderlay()- this .Width()); this .SetCoordYRelative( 0 ); break ; case CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL : this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(); this .Done(); x= base .GetCoordXUnderlay(); y= base .GetCoordYUnderlay(); this .Move(x,y); this .SetCoordXRelative( 0 ); this .SetCoordYRelative( 0 ); break ; default : this .SetHeight( this .m_init_h); this .SetWidth( this .m_init_w); this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(); this .Done(); x= base .GetCoordXUnderlay()+ this .CoordXRelativeInit(); y= base .GetCoordYUnderlay()+ this .CoordYRelativeInit(); this .Move(x,y); this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelativeInit()); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelativeInit()); break ; } ::ChartRedraw( this .ChartID()); return true ; }

Логика метода тоже расписана в комментариях к коду. Суть в том, что в зависимости от режима привязки объекта к контейнеру, рассчитываем нужные соответствующие координаты и размеры и перемещаем объект в новые координаты. Если объект не привязан к сторонам контейнера, то получаем его изначальные координаты и размеры, которые были установлены при его создании.



Метод всегда вызывается при установке нового значения для свойства DockMode объекта.



Теперь подкорректируем методы в классе-коллекции графических элементов в \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.

Так как у нас теперь есть возможность одновременной установки как единственного цвета фона формы, так и цветов его градиентной заливки, то во всех методах создания объектов-форм с градиентной заливкой заменим указание цвета методом

obj.SetColorBackground(clr[ 0 ]);

на метод SetColorsBackground():

int CreateFormVGradient( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, color &clr[], const uchar opacity, const bool movable, const bool activity, const bool shadow= false , const bool redraw= false ) { int id= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); CForm *obj= new CForm(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h); ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE res= this .AddOrGetCanvElmToCollection(obj,id); if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_ERROR) return WRONG_VALUE ; obj.SetID(id); obj.SetActive(activity); obj.SetMovable(movable); obj.SetColorsBackground(clr); obj.SetColorFrame(clr[ 0 ]); obj.SetOpacity(opacity, false ); obj.SetShadow(shadow); obj.DrawRectangle( 0 , 0 ,obj.Width()- 1 ,obj.Height()- 1 ,obj.ColorFrame(),obj.Opacity()); obj.Done(); obj.Erase(clr,opacity, true , false ,redraw); return obj.ID(); }

Теперь в метод передаётся не первый цвет из массива цветов, а сам массив.

Такие изменения уже сделаны во всех методах создания объектов-форм.

Похожие доработки сделаем и в методах создания объектов-панелей:

int CreatePanelVGradient( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, color &clr[], const uchar opacity, const bool movable, const bool activity, const int frame_width=- 1 , ENUM_FRAME_STYLE frame_style=FRAME_STYLE_BEVEL, const bool shadow= false , const bool redraw= false ) { int id= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); CPanel *obj= new CPanel(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h); ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE res= this .AddOrGetCanvElmToCollection(obj,id); if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_ERROR) return WRONG_VALUE ; obj.SetID(id); obj.SetActive(activity); obj.SetMovable(movable); obj.SetColorsBackground(clr); obj.SetColorFrame(clr[ 0 ]); obj.BorderStyle(frame_style); obj.SetOpacity(opacity, false ); obj.SetShadow(shadow); if (shadow) { color clrS=obj.ChangeColorLightness(obj.ChangeColorSaturation(obj.ColorBackground(),- 100 ),- 20 ); obj.DrawShadow( 3 , 3 ,clrS,CLR_DEF_SHADOW_OPACITY,DEF_SHADOW_BLUR); } obj.DrawRectangle( 0 , 0 ,obj.Width()- 1 ,obj.Height()- 1 ,obj.ColorFrame(),obj.Opacity()); obj.Erase(clr,opacity, true , false ,redraw); if (frame_width> 0 ) obj.FrameWidthAll(frame_width); obj.SetActiveAreaShift(obj.FrameWidthLeft(),obj.FrameWidthBottom(),obj.FrameWidthRight(),obj.FrameWidthTop()); obj.DrawFormFrame(obj.FrameWidthTop(),obj.FrameWidthBottom(),obj.FrameWidthLeft(),obj.FrameWidthRight(),obj.ColorFrame(),obj.Opacity(), obj.BorderStyle() ); obj.Done(); return obj.ID(); }

Здесь мы тоже передаём в свойства объекта массив цветов градиентной заливки, плюс устанавливаем в свойства объекта тип рамки как рельефная и используем этот тип при рисовании рамки. Ранее мы просто рисовали рамку с переданным в метод типом, но в сам объект тип рамки не записывали, что при повторной перерисовке объекта не рисовало рамку, так как свойство было по умолчанию — отсутствие рамки, и оно никак не изменялось здесь. Сейчас мы это исправили.



Такие изменения уже внесены во все методы создания панелей с градиентной заливкой, и с ними можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах.

Чтобы мы могли проконтролировать правильность назначения объектам, привязанным к панели, их идентификаторов и свойств ZOrder, временно пропишем код для вывода текстов на привязанные к панели объекты.

В методе, устанавливающим ZOrder в указанный элемент, а в остальных элементах корректирующем, впишем такие блоки кода:

bool CGraphElementsCollection::SetZOrderMAX(CGCnvElement *obj) { long max= this .GetZOrderMax(); if (obj== NULL || max< 0 ) return false ; bool res= true ; long value=(max== 0 ? 1 : max< this .m_list_all_canv_elm_obj.Total()- 1 ? max+ 1 : this .m_list_all_canv_elm_obj.Total()- 1 ); if (!obj.SetZorder(value, false )) return false ; CForm *form=obj; form.TextOnBG( 0 ,form.TypeElementDescription()+ ": ID " +( string )form.ID()+ ", ZD " +( string )form.Zorder(),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , true ); if (form.Type()>=OBJECT_DE_TYPE_GFORM) { for ( int j= 0 ;j<form.ElementsTotal();j++) { CForm *pnl=form.GetElement(j); if (pnl== NULL || pnl.TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_PANEL) continue ; pnl.TextOnBG( 0 , "ID " +( string )pnl.ID()+ ", ZD " +( string )pnl.Zorder(),pnl.Width()/ 2 ,pnl.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'0x3A,0x57,0x74' ,pnl.Opacity()); } } this .m_list_all_canv_elm_obj.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID); CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_ID,obj.ID(),NO_EQUAL); if (list== NULL && this .m_list_all_canv_elm_obj.Total()> 1 ) return false ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGCnvElement *elm=list.At(i); if (elm== NULL || elm.Type()==OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL || elm.Zorder()== 0 ) continue ; if (!elm.SetZorder(elm.Zorder()- 1 , false )) res &= false ; if (elm.Type()>=OBJECT_DE_TYPE_GFORM) { form=elm; form.TextOnBG( 0 ,form.TypeElementDescription()+ ": ID " +( string )form.ID()+ ", ZD " +( string )form.Zorder(),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , true ); for ( int j= 0 ;j<form.ElementsTotal();j++) { CForm *pnl=form.GetElement(j); if (pnl== NULL || pnl.TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_PANEL) continue ; pnl.TextOnBG( 0 , "ID " +( string )pnl.ID()+ ", ZD " +( string )pnl.Zorder(),pnl.Width()/ 2 ,pnl.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'0x3A,0x57,0x74' ,pnl.Opacity()); } } } return res; }

Этот код позволяет найти привязанный объект к панели и вывести на него надпись с идентификатором найденного объекта и значением его ZOrder.

Не всегда вовремя срабатывает вывод надписей, но это сейчас и не важно — это нужно лишь один раз и временно — далее эти коды удалим из метода.



Теперь у нас всё готово для тестирования.







Тестирование

Возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part104\ под новым именем TestDoEasyPart104.mq5.

Как будем тестировать. В прошлом советнике мы уже создавали одну панель, а в ней ещё несколько. Теперь же мы создадим внутри панели один объект-панель и назначим клавиши для его привязки к граням главной панели. Нажимая клавиши на клавиатуре мы будем устанавливать все возможные типы привязки зависимой панели к сторонам главной. Главной панели назначим значение Padding, равное 10 — чтобы был виден отступ от краёв панели и было понятно, как работает Padding при позиционировании одного объекта внутри другого.

Клавиши назначим такие:

W — для привязки к верхней грани,

A — для привязки к левой грани,



D — для привязки к правой грани,



X — для привязки к нижней грани,



S — для заполнения,



Z — для сброса привязки и возврата к исходным размерам и координатам.



В глобальной области назначим коды клавиш:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 3 ) #define START_X ( 4 ) #define START_Y ( 4 ) #define KEY_LEFT ( 65 ) #define KEY_RIGHT ( 68 ) #define KEY_UP ( 87 ) #define KEY_DOWN ( 88 ) #define KEY_CENTER ( 83 ) #define KEY_ORIGIN ( 90 ) sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseColorBG = INPUT_YES; sinput color InpColorForm3 = clrCadetBlue ; CEngine engine; color array_clr[];

В OnInit() советника создадим все объекты (было ранее) и создадим внутри панели ещё одну панель:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); string name= "" ; int obj_id= WRONG_VALUE ; CArrayObj *list= NULL ; CForm *form= NULL ; for ( int i= 0 ;i<FORMS_TOTAL;i++) { form=engine.CreateWFForm( "Form_0" + string (i+ 1 ), 30 ,(form== NULL ? 100 : form.BottomEdge()+ 20 ), 100 , 30 ,array_clr, 245 , true ); if (form== NULL ) continue ; form.SetZorder( 0 , false ); form.TextOnBG( 0 ,form.TypeElementDescription()+ ": ID " +( string )form.ID()+ ", ZD " +( string )form.Zorder(),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , false ); } CGCnvElement *elm= NULL ; array_clr[ 0 ]= C'0x65,0xA4,0xA9' ; array_clr[ 1 ]= C'0x48,0x75,0xA2' ; elm=engine.CreateWFElement( "CElmVG" ,form.RightEdge()+ 20 , 20 , 200 , 50 ,array_clr, 127 , true ); if (elm!= NULL ) { elm.SetFontSize( 10 ); elm.Text(elm.Width()/ 2 ,elm.Height()/ 2 ,elm.TypeElementDescription()+ ": ID " +( string )elm.ID()+ ", ZD " +( string )elm.Zorder(), C'0xDB,0xEE,0xF2' ,elm.Opacity(),FRAME_ANCHOR_CENTER); elm.Update(); } elm=engine.CreateWFElement( "CElmVGC" ,form.RightEdge()+ 20 , 80 , 200 , 50 ,array_clr, 127 , true , true ); if (elm!= NULL ) { elm.SetFontSize( 10 ); elm.Text(elm.Width()/ 2 ,elm.Height()/ 2 ,elm.TypeElementDescription()+ ": ID " +( string )elm.ID()+ ", ZD " +( string )elm.Zorder(), C'0xDB,0xEE,0xF2' ,elm.Opacity(),FRAME_ANCHOR_CENTER); elm.Update(); } elm=engine.CreateWFElement( "CElmHG" ,form.RightEdge()+ 20 , 140 , 200 , 50 ,array_clr, 127 , false , false ); if (elm!= NULL ) { elm.SetFontSize( 10 ); elm.Text(elm.Width()/ 2 ,elm.Height()/ 2 ,elm.TypeElementDescription()+ ": ID " +( string )elm.ID()+ ", ZD " +( string )elm.Zorder(), C'0xDB,0xEE,0xF2' ,elm.Opacity(),FRAME_ANCHOR_CENTER); elm.Update(); } elm=engine.CreateWFElement( "CElmHGC" ,form.RightEdge()+ 20 , 200 , 200 , 50 ,array_clr, 127 , false , true ); if (elm!= NULL ) { elm.SetFontSize( 10 ); elm.Text(elm.Width()/ 2 ,elm.Height()/ 2 ,elm.TypeElementDescription()+ ": ID " +( string )elm.ID()+ ", ZD " +( string )elm.Zorder(), C'0xDB,0xEE,0xF2' ,elm.Opacity(),FRAME_ANCHOR_CENTER); elm.Update(); } CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" ,elm.RightEdge()+ 20 , 50 , 230 , 150 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true ); if (pnl!= NULL ) { pnl.PaddingAll( 10 ); pnl.FontDrawStyle(FONT_STYLE_NORMAL); pnl.Bold( true ); pnl.SetFontSize( 10 ); pnl.TextOnBG( 0 ,pnl.TypeElementDescription()+ ": ID " +( string )pnl.ID()+ ", ZD " +( string )pnl.Zorder(),pnl.Width()/ 2 ,pnl.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' ,pnl.Opacity()); CPanel *obj= NULL ; for ( int i= 0 ;i< 1 ;i++) { pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_PANEL,pnl,pnl.GetUnderlay().Width()/ 2 - 40 , 10 , 80 , 50 , C'0xCD,0xDA,0xD7' , 200 , true ); obj=pnl.GetElement(i); Print ( TextByLanguage( "Объект " , "Object " ),obj.TypeElementDescription(), " " ,obj.Name(), TextByLanguage( " привязан к объекту " , " is attached to object " ),obj.GetBase().TypeElementDescription(), " " ,obj.GetBase().Name() ); if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_PANEL) { obj.TextOnBG( 0 , "ID " +( string )obj.ID()+ ", ZD " +( string )obj.Zorder(),obj.Width()/ 2 ,obj.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'0x3A,0x57,0x74' ,obj.Opacity()); obj.SetColorFrame(obj.ColorBackground()); obj.SetActiveAreaShift(obj.FrameWidthLeft(),obj.FrameWidthBottom(),obj.FrameWidthRight(),obj.FrameWidthTop()); obj.DrawFormFrame(obj.FrameWidthTop(),obj.FrameWidthBottom(),obj.FrameWidthLeft(),obj.FrameWidthRight(),obj.ColorFrame(),obj.Opacity(),FRAME_STYLE_BEVEL); obj.Update(); } } pnl.Update( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }





В обработчике OnChartEvent() впишем такой код обработки нажатия клавиш:

if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { CPanel *panel=engine.GetWFPanel( 7 ) . GetElement( 0 ) ; if (panel!= NULL ) { if (lparam==KEY_UP) panel.DockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP); else if (lparam==KEY_DOWN) panel.DockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM); else if (lparam==KEY_LEFT) panel.DockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT); else if (lparam==KEY_RIGHT) panel.DockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT); else if (lparam==KEY_CENTER) panel.DockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL); else if (lparam==KEY_ORIGIN) panel.DockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE); }

Здесь мы получаем объект-панель по его идентификатору (мы точно знаем, что его идентификатор равен 7), получаем из его списка привязанных объектов самый первый (и единственный) и, в зависимости от кода нажатой кнопки, устанавливаем для полученного объекта-панели режим DockMode.



Скомпилируем советник, запустим его на графике и понажимаем клавиши на клавиатуре:





Как видим, при нажатии разных клавиш и установке соответствующих способов привязки, панель верно позиционируется внутри своего контейнера, а при нажатии клавиши Z возвращается к исходным размерам и координатам. При этом панель не прилипает непосредственно к граням контейнера, а располагается на дистанции Padding от краёв главной панели. При перемещении главной панели, привязанная к ней панель тоже перемещается корректно на вновь заданных координатах в зависимости от текущего режима привязки.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу над WinForms-объектами.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления





