DoEasy. Элементы управления (Часть 11): WinForms-объекты — группы, WinForms-объект CheckedListBox

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Концепция

WinForms-объекты, прикреплённые к одному контейнеру, становятся набором объектов, объединённых в одну группу. Не важно, прикреплены ли они к объекту GroupBox, или просто к какой-либо панели, этот контейнер становится для объектов сущностью, объединяющей их всех в одну группу. И объекты начинают себя вести по определённым правилам этой группы. Например, объект RadioButton — он в единичном исполнении практически не несёт никакой пользы. Если он создан невыбранным, то после щелчка по нему его флажок выбора устанавливается, и больше его снять не получится. Чтобы снять этот флажок, необходимо выбрать другой такой же объект. И вот тут есть разница — если выбрать другой объект RadioButton в составе того же контейнера, то с первого флажок будет снят, а на втором, по которому был щелчок мышкой, — установлен. Но если попробовать выбрать RadioButton, привязанный к другому контейнеру, то флажок с выделенного первого объекта, находящегося в первой группе, снят не будет. И это естественно — на то они и разные группы объектов в разных контейнерах.

Но что делать, если мы в одном контейнере хотим иметь два набора объектов RadioButton, работающих независимо друг от друга? Ведь они же объединены в один набор объектов своим контейнером (от которого должны наследовать номер его группы) и работают согласно общему номеру группы, полученному от своего контейнера. И вот для того, чтобы в одном контейнере сделать несколько независимо работающих наборов таких объектов, мы введём понятие группы объектов.

Тогда, если в контейнере с номером группы 1 создать набор из шести объектов RadioButton, то всем им будет присвоен номер группы 1, и они все будут связаны воедино номером группы своего контейнера и работать соответственно — нажатие на любом из шести объектов RadioButton снимет выделение для остальных пяти.

Но если четырём объектам группы 1 присвоить группу 2, а оставшимся двум — группу 3, то внутри контейнера с группой 1 будут созданы две подгруппы объектов — с номером группы 2 и номером группы 3. И, соответственно, каждая из этих новых групп будет работать только в связке с объектами своей группы.

Это позволит нам в одном контейнере создавать различные подгруппы, объединённые в свою группу под своим номером, и не нужно будет создавать для групп новые контейнеры внутри основного.

Таким образом, объединив две кнопки-переключателя в одну группу, мы сделаем эти две кнопки как двухкнопочный переключатель — когда нажатие на первую кнопку отожмёт вторую, и наоборот. Таким образом можно будет сделать так, что несколько Toggle-кнопок, объединённых в одну группу, могут быть в состоянии либо все кнопки не нажаты, либо только одна из них зафиксирована в нажатом состоянии, а остальные при этом — в отжатом.



Ну и немного доработаем класс объекта-аккаунта, так как на некоторых серверах наименование терминала возвращается не стандартное. Обычно при запросе имени терминала сервер возвращает строку "MetaTrader 5", но, оказывается, бывает, что туда брокер что-либо своё дописывает, и наименование терминала становится иным. Поэтому для определения типа сервера мы будем проверять не имя терминала, а подстроку "MetaTrader 5" в его имени.







Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечислении типов графических элементов впишем новый тип WinForms-объекта:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, };





В перечисление целочисленных свойств графического элемента впишем новые свойства, а общее количество целочисленных свойств увеличим с 81 до 83:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP, CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 83 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Группа, к которой принадлежит графический элемент, — это номер группы, а флаг группы кнопки — это флаг, указывающий на то, что кнопка работает в составе нескольких кнопок-переключателей. Если три кнопки составляют один объект-переключатель, то у каждой из них должен быть установлен флаг групповой кнопки, и при этом у них должна быть одна и та же группа.





Добавим новые свойства в перечисление возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_GROUP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ZORDER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BUTTON_TOGGLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BUTTON_GROUP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BUTTON_STATE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FORE_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, };

Теперь мы сможем фильтровать, сортировать и выбирать графические элементы по новым свойствам.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_PANEL_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_UNDERLAY_OBJ, MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE, MSG_CHECKED_LIST_ERR_FAILED_CREATE_CHECK_BOX_OBJ, MSG_CHECKED_LIST_ERR_FAILED_GET_CHECK_BOX_OBJ,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось создать объект-подложку" , "Failed to create underlay object" }, { "Ошибка. Создаваемый объект должен иметь тип WinForms Base или быть его наследником" , "Error. The object being created must be of type WinForms Base or be derived from it" }, { "Не удалось создать объект CheckBox" , "Failed to create CheckBox object" }, { "Не удалось получить объект CheckBox из списка объектов" , "Failed to get CheckBox object from list of objects" },

...

{ "Автоматическое изменение состояния флажка при его выборе" , "Automatically change the state of the checkbox when it is selected" }, { "Флаг \"Переключатель\" элемента управления, имеющего кнопку" , "\"Button-toggle\" flag of a control" }, { "Флаг группы кнопки" , "Button group flag" }, { "Состояние элемента управления \"Переключатель\", имеющего кнопку" , "The \"Toggle-button\" control state" }, { "Цвет фона флажка проверки элемента управления" , "The background color of the control's validation checkbox" },





В файле класса объекта-аккаунта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Accounts\Account.mqh в конструкторе класса немного поменяем определение типа сервера. Как уже говорилось выше, мы будем не получать строку имени терминала, а в строке с наименованием терминала искать подстроку "MetaTrader 5":

CAccount::CAccount( void ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_ACCOUNT; this .SetControlDataArraySizeLong(ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL); this .SetControlDataArraySizeDouble(ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL); this .ResetChangesParams(); this .ResetControlsParams(); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE] = ( :: StringFind ( :: TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME ) , "MetaTrader 5" )> WRONG_VALUE ? 5 : 4 ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_FIFO_CLOSE] = ( #ifdef __MQL5__ :: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 2155 ? false : :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_FIFO_CLOSE ) #else false #endif ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_HEDGE_ALLOWED] = ( #ifdef __MQL5__ :: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 3245 ? false : :: AccountInfoInteger (ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED) #else false #endif ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); this .m_name=CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_ACCOUNT)+ " " +( string ) this .Login()+ ": " + this .Name()+ " (" + this .Company()+ ")" ; this .m_type=COLLECTION_ACCOUNT_ID; this .m_type_server=( uchar ) this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE] ; for ( int i= 0 ;i<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObjExt::Refresh(); }

В переменную m_type_server впишем полученное выше значение (5 или 4). Ранее мы в неё записывали результат проверки имени терминала на значение "MetaTrader 5", что иногда бывает ошибочным. Теперь же мы в неё записываем то значение, которое уже записали в свойство аккаунта.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh класса базового графического объекта библиотеки сделаем методы для установки и получения группы объекта виртуальными:

void SetObjectID( const long value ) { this .m_object_id= value ; } void SetBelong( const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong){ this .m_belong=belong; } void SetTypeGraphObject( const ENUM_OBJECT obj) { this .m_type_graph_obj=obj; } void SetTypeElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { this .m_type_element=type; } void SetSpecies( const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species){ this .m_species=species; } virtual void SetGroup ( const int value ) { this .m_group= value ; } void SetName( const string name) { this .m_name=name; } void SetDigits( const int value ) { this .m_digits= value ; }

...

virtual long Zorder( void ) const { return this .m_zorder; } int SubWindow( void ) const { return this .m_subwindow; } int ShiftY( void ) const { return this .m_shift_y; } int VisibleOnTimeframes( void ) const { return this .m_timeframes_visible; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } virtual int Group( void ) const { return this .m_group; } bool IsBack( void ) const { return this .m_back; } bool IsSelected( void ) const { return this .m_selected; } bool IsSelectable( void ) const { return this .m_selectable; } bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsVisible( void ) const { return this .m_visible; }

Нам их потребуется переопределять в наследуемых классах.





Графические элементы в составе GUI взаимосвязаны общей иерархией их расположения относительно друг друга. Базовым объектом цепочки связанных объектов служит тот объект, к которому привязаны подчинённые. В свою очередь у подчинённых объектов могут быть свои цепочки связанных с ним объектов, а базовый в свою очередь — быть звеном цепочки объектов, привязанных к другому. При этом главным объектом считается тот, который имеет в своём составе подчинённые объекты, но сам ни к одному не привязан — он является родоначальником всей иерархии связей всех подчинённых объектов. Обычно таким объектом выступает окно в Windows, форма в C#, и здесь это тоже будет "Окно", так как определение "Форма" уже занято под графический элемент, в котором реализован функционал для работы с мышкой, и этот объект является роительским для базового WinForms-объекта.

Чтобы можно было получить идентификаторы базового и главного объектов, в файле MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh класса графического элемента напишем методы, их возвращающие:

bool IsMain( void ) { return this .GetMain()== NULL ; } bool IsBase( void ) { return this .GetBase()== NULL ; } int GetMainID( void ) { if ( this .IsMain()) return this .ID(); CGCnvElement *main= this .GetMain(); return (main!= NULL ? main.ID() : WRONG_VALUE ); } int GetBaseID( void ) { if ( this .IsBase()) return this .ID(); CGCnvElement *base= this .GetBase(); return ( base!= NULL ? base.ID() : WRONG_VALUE ); }

На примере получения идентификатора базового объекта: если объект уже является базовым (имеет в своём составе подчинённые объекты) — возвращаем его идентификатор. Иначе — получаем указатель на базовый объект (эти указатели прописываются в каждом подчинённом объекте), и если указатель получен — возвращаем идентификатор базового объекта, иначе — возвращаем -1 (ошибка — объект получить не удалось).

Для получения идентификатора главного объекта логика метода идентична.







Напишем виртуальные методы для получения и установки группы графического элемента:

virtual long Zorder( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); } virtual bool SetZorder( const long value , const bool only_prop) { if (!CGBaseObj::SetZorder( value ,only_prop)) return false ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, value ); return true ; } virtual int Group( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP); } virtual void SetGroup( const int value ) { CGBaseObj::SetGroup( value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, value ); }

Метод Group() возвращает значение, записанное в свойстве "группа" объекта.

В методе для установке свойства "группа" сначала устанавливается переданное в метод значение в родительском объекте, а затем записывается в свойство графического элемента.







Каждый графический элемент в коллекции должен иметь свой уникальный идентификатор. Это позволит нам обратиться напрямую к объекту по его идентификатору (если он запомнен в программе), а не искать его в циклах по всем объектам. На текущий момент уникальные идентификаторы присваиваются только тем графическим элементам, которые создаются непосредственно из программы. Если же создавать (тоже программно) новые привязанные объекты из уже созданных (которые привязываются к тому объекту, из которого идёт создание нового), то вновь созданному подчинённому объекту присваивается идентификатор того объекта, из которого он создавался. В этой ситуации мы можем получить этот объект по идентификатору базового с указанием номера объекта в списке подчинённых.

Конечно, такой подход тоже работает, но для упрощения работы с программами, создаваемыми на основе библиотеки, мы сделаем поиск уникального идентификатора и присвоение его вновь создаваемому подчинённому графическому элементу. Таким образом, у нас однозначно каждому графическому элементу будет назначаться уникальный идентификатор, по которому мы сможем к нему обратиться, и во-вторых, у нас останется тот способ, который реализован на данный момент, — обратиться к базовому объекту и получить требуемый элемент из его списка по номеру элемента. Иметь два способа получения указателей на объекты однозначно лучше, чем один, тем более что теперь будет более быстрый способ обращения к элементу по его уникальному идентификатору.



В файле класса объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh в публичной секции объявим четыре метода для поиска максимального значения свойства объекта и идентификатора:

CForm *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListElements( void ) { return & this .m_list_elements; } CArrayObj *GetListInteractObj( void ) { return & this .m_list_interact; } CShadowObj *GetShadowObj( void ) { return this .m_shadow_obj; } long GetMaxLongPropForm( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop); int GetMaxIDForm( void ); long GetMaxLongPropAll( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop); int GetMaxIDAll( void );

Методы с параметрами будут возвращать найденное максимальное значение указанного свойства, тогда как методы без параметров будут возвращать найденное максимальное значение именно идентификатора графического элемента.





В методе для создания нового присоединённого элемента и добавления его в список присоединённых объектов CreateAndAddNewElement() поменяем установку идентификатора вновь созданного объекта.

Ранее здесь устанавливался идентификатор того объекта, из которого был создан новый:

obj.SetID( this .ID() );

теперь же мы будем записывать значение идентификатора как найденное максимальное значение идентификатора из всей иерархии подчинённых объектов, начиная с главного, и прибавлять к полученному значению 1. Т.е. у нового объекта будет самое большое значение из всех идентификаторов всех объектов в коллекции:

CGCnvElement *CForm::CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_NOT_INTENDED),:: StringSubstr (:: EnumToString (element_type), 19 )); return NULL ; } obj.SetBackgroundColor(colour, true ); obj.SetOpacity(opacity); obj.SetActive(activity); obj.SetMain( this .GetMain()== NULL ? this .GetObject() : this .GetMain()); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetID( this .GetMaxIDAll()+ 1 ); obj.SetNumber(num); obj.SetCoordXRelative(obj.CoordX()- this .CoordX()); obj.SetCoordYRelative(obj.CoordY()- this .CoordY()); obj.SetZorder( this .Zorder(), false ); obj.SetCoordXRelativeInit(obj.CoordXRelative()); obj.SetCoordYRelativeInit(obj.CoordYRelative()); return obj; }





После того как курсор уведён с области графического элемента, у нас включается обработчик этого события для того, чтобы восстановить цвета фона, текста и рамки объекта к значениям по умолчанию, ведь эти цвета изменяются при наведении курсора на область элемента для визуального отображения активности графического элемента. При множественных тестированиях заметил, что не всегда цвета восстанавливаются корректно. Иногда требуется повторно завести курсор на форму, где расположены эти объекты, чтобы их цвет сбросился на изначальный. Постепенно, при развитии визуальной составляющей объектов библиотеки мы избавимся от таких упущений. И сейчас добавим ещё одно условие в обработчик последнего события мышки, при котором будет обрабатываться увод курсора с графического элемента:

void CForm::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED ) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( true ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

Теперь будем обрабатывать не только ситуацию, когда курсор был в активной зоне объекта, но и ситуацию, когда курсор был в зоне объекта, так как активная зона не всегда имеет размеры во всю площадь элемента, и курсор, прежде чем выйти за пределы формы из активной зоны, попадает в неактивную, но в пределах графического элемента. Теперь эта ситуация тоже учитывается.





Метод, возвращающий максимальное значение указанного целочисленного свойства из всех объектов, подчинённых базовому:

long CForm::GetMaxLongPropForm( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop) { CForm *base= this .GetBase(); long property=(base!= NULL ? base.GetProperty(prop) : WRONG_VALUE ); if (property> WRONG_VALUE ) { for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CForm *elm= this .GetElement(i); if (elm== NULL ) continue ; if (elm.GetProperty(prop)>property) property=elm.GetProperty(prop); long prop_form=elm.GetMaxLongPropForm(prop); if (prop_form>property) property=prop_form; } } return property; }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Этот метод ищет максимальное значение указанного целочисленного свойства, имеющего значения от нуля и выше (неотрицательные) из всех объектов, привязанных к форме. При этом учитывается значение свойства базового объекта, и с него же и начинается поиск. Так как все подчинённые объекты создаются из базового один за другим, то здесь не может быть ситуации, когда мы упускаем максимальное значение свойства из тех объектов, которые непосредственно привязаны к базовому, а поиск начинаем из объекта, расположенного в иерархии далеко от базового.

Впрочем, если нам когда-либо потребуется искать именно по всей иерархии базового объекта, то мы легко такой метод создадим.







Метод, возвращающий максимальное значение идентификатора графического элемента из всех объектов, прикреплённых к базовому:



int CForm::GetMaxIDForm( void ) { return ( int ) this .GetMaxLongPropForm(CANV_ELEMENT_PROP_ID); }

Метод просто возвращает результат работы вышерассмотренного метода, в который передаётся для поиска именно свойство "идентификатор объекта".







Метод, возвращающий максимальное значение указанного целочисленного свойства из всей иерархии связанных объектов:

long CForm::GetMaxLongPropAll( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop) { CForm *main=( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); long property=(main!= NULL ? main.GetProperty(prop) : WRONG_VALUE ); if (property> WRONG_VALUE ) { for ( int i= 0 ;i<main.ElementsTotal();i++) { CForm *elm=main.GetElement(i); if (elm== NULL ) continue ; long prop_form=elm.GetMaxLongPropForm(prop); if (prop_form>property) property=prop_form; } } return property; }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду, и она аналогична методу поиска максимального свойства объектов, прикреплённых к базовому. В отличии от первого, в этом методе мы начинаем поиск от главного объекта — родоначальника иерархии связанных объектов и проходим по спискам всех объектов всей иерархической цепочки связанных объектов. В итоге имеем самое большое значение свойства из всей иерархии подчинённых объектов.







Метод, возвращающий максимальное значение идентификатора из всей иерархии связанных объектов:

int CForm::GetMaxIDAll( void ) { return ( int ) this .GetMaxLongPropAll(CANV_ELEMENT_PROP_ID); }

Метод возвращает результат вызова вышерассмотренного метода, в параметрах которого передаётся свойство "идентификатор" для поиска его максимального значения.







Описания свойств графических элементов у нас реализованы в классе базового WinForms-объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh.

В методе GetPropertyDescription() впишем блоки кода для возврата описания двух новых свойств графического элемента:

property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_GROUP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_GROUP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) :

...

property==CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) :

Теперь метод будет корректно возвращать описания всех свойств графического элемента.





WinForms-объект RadioButton может правильно работать только в связке с другими объектами этого типа. Кроме того, эти объекты должны либо быть привязанными к одному и тому же контейнеру, либо иметь одинаковое значение группы — входить в одну группу объектов. Если по одному из таких объектов щёлкнуть мышкой, то его флажок будет выбран (если до этого выбранным не был), а у всех остальных объектов этой группы флажки выбора будут сняты. При повторном щелчке по уже выбранному объекту его флажок не снимается.



Внесём доработки в класс объекта RadioButton в файле\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\RadioButton.mqh.

В приватной секции класса объявим метод, устанавливающий всем объектам одной группы состояние "не выбрано", а в публичной секции напишем метод, устанавливающий указанное состояние объекта и его флажка выбора:

class CRadioButton : public CCheckBox { private : void UncheckOtherAll( void ); protected : virtual void ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state); virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); public : virtual void SetChecked( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED,flag); this .SetCheckState((ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE)flag); if ( this .Checked()) this .UncheckOtherAll(); }

В методе установки состояния флажка проверки записываем переданное в метод значение в его свойство, затем устанавливаем состояние выбора (либо выбрано, либо нет). И далее, если состояние объекта "выбран", то вызываем метод, в котором всем остальным аналогичным объектам этой группы устанавливается состояние "не выбран" и снимается флажок выбора.





В обработчике события "Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая)" допишем блок кода, в котором проверяется состояние объекта, если он в невыбранном состоянии, то вызываем метод для установки объекта в состояние "выбран":

void CRadioButton::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { this .SetCheckBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorInit(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseOver(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); if (! this .Checked()) this .SetChecked( true ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.Checked()=" , this .Checked(), ", ID=" , this .ID(), ", Group=" , this .Group()); } this .Redraw( false ); }

Здесь в журнал выводится отладочная запись с указанием события, состояния элемента (выбран/не выбран), его идентификатора и номера группы. Потом эту запись уберём и заменим на отправку сообщения библиотеке и управляющей программе.





Метод, устанавливающий состояние флажка проверки как "не выбрано" для всех объектов RadioButton одной группы в контейнере:

void CRadioButton::UncheckOtherAll( void ) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CArrayObj *list= base .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, this .Name(),NO_EQUAL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, this .Group(),EQUAL); if (list!=NULL) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CRadioButton *obj=list.At(i); if (obj==NULL) continue ; obj.SetChecked( false ); obj.Redraw( false ); } } }

Каждая строчка кода прокомментирована и, надеюсь, логика метода вопросов не вызовет. Вкратце: нам нужно получить список всех объектов RadioButton, прикреплённых к контейнеру. Они все должны иметь одинаковую группу и в списке не должно быть объекта, из которого вызван этот метод (ведь это тот объект, по которому был щелчок мышкой, и он стал выбранным, а значит — с него флажок выбора снимать не нужно). Проходим в цикле по полученному списку и устанавливаем каждому из объектов невыбранное состояние и снимаем флажок. Для отображения изменений объекты перерисовываются.





В классе объекта-кнопки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Button.mqh сделаем аналогичные доработки, что позволит сделать кнопки не просто "щёлкающими", а они смогут иметь состояние включено/выключено. Соответственно, мы их сможем определять в группы, в которых связанные одной группой кнопки будут работать совместно.

В приватной секции класса объявим метод, устанавливающий всем кнопкам одной группы состояние "отжата":

class CButton : public CLabel { private : int m_text_x; int m_text_y; color m_array_colors_bg_tgl[]; color m_array_colors_bg_tgl_dwn[]; color m_array_colors_bg_tgl_ovr[]; color m_array_colors_bg_tgl_init[]; void UnpressOtherAll( void ); protected :





В публичной секции класса изменим метод, устанавливающий состояние кнопки, и напишем методы для установки и возврата флага кнопки, работающей в группе с другими объектами-кнопками:



void SetState( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE,flag); if ( this .State()) { this .UnpressOtherAll(); } } bool State( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE); } void SetGroupButtonFlag( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP,flag); } bool GroupButton( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_GROUP); }

В методе, устанавливающем состояние кнопки, сначала записывается состояние в свойство объекта, а затем, если состояние "нажата", вызываем метод, устанавливающий остальным кнопкам одной группы состояние "отжата".







В обработчике последнего события мышки допишем проверку ещё одного условия аналогично одноимённому методу класса объекта-формы, рассмотренному нами выше:

void CButton::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED ) { this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundColorToggleON() : this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( false ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }





Метод, устанавливающий состояние кнопки как "отжато" для всех объектов Button одной группы в контейнере:

void CButton::UnpressOtherAll( void ) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CArrayObj *list= base .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, this .Name(),NO_EQUAL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, this .Group(),EQUAL); if (list!=NULL) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CButton *obj=list.At(i); if (obj==NULL) continue ; obj.SetState( false ); obj.SetBackgroundColor(obj.BackgroundColorInit(), false ); obj.Redraw( false ); } } }

Логика метода идентична методу класса объекта RadioButton, полностью расписана в комментариях к коду и в пояснениях, надеюсь, не нуждается.





WinForms-объект CheckBox в своём обычном состоянии при наведении на него курсора мышки меняет цвет фона, флажка и рамки области флажка. Фон самого объекта остаётся неизменным (прозрачным). Но если такие объекты объединены в группу (как это будет в объекте, который далее будем делать), то при наведении на объект курсора мышки, его цвет фона тоже изменяется. Чтобы нам использовать объект CheckBox для создания объекта-списка объектов CheckBox, внесём изменения в этот объект в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh.



Метод для установки состояния флажка проверки сделаем виртуальным, как и в его объекте-наследнике RadioButton:



virtual void SetChecked( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED,flag); if (( bool ) this .CheckState()!=flag) this .SetCheckState((ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE)flag); } bool Checked( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED); }





В конструкторе класса явно установим полную непрозрачность цвету фона объекта и зададим смещение активной зоны на один пиксель с каждой стороны:

CCheckBox::CCheckBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetCheckWidth(DEF_CHECK_SIZE); this .SetCheckHeight(DEF_CHECK_SIZE); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); this .SetOpacity( 0 ); this .SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); this .SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); this .SetCheckBackgroundColor(CLR_DEF_CHECK_BACK_COLOR, true ); this .SetCheckBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_DOWN); this .SetCheckBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_OVER); this .SetCheckBorderColor(CLR_DEF_CHECK_BORDER_COLOR, true ); this .SetCheckBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetCheckBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_OVER); this .SetCheckFlagColor(CLR_DEF_CHECK_FLAG_COLOR, true ); this .SetCheckFlagColorMouseDown(CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_DOWN); this .SetCheckFlagColorMouseOver(CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_OVER); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); this .SetActiveAreaShift( 1 , 1 , 1 , 1 ); this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .m_check_x= 0 ; this .m_check_y= 0 ; this .Redraw( false ); }

Здесь мы устанавливаем полную непрозрачность фона по той причине, что нам потребуется далее создавать объекты с непрозрачностью как у базового объекта и, чтобы не задавать постоянно непрозрачность этому объекту в его обычном состоянии при его создании, здесь мы явно зададим её в конструкторе. А смещение активной области на один пиксель с каждой из сторон — это попытка увеличить зазор между рядом стоящими объектами CheckBox для того, чтобы при уводе курсора с одного объекта, он успевал "побывать" за пределами объекта, не наводясь сразу на следующий — чтобы курсор прошёл через базовый объект, а не попадал сразу на находящийся рядом. Всё это — результаты поиска решения проблемы, при которой расположенные рядом объекты не всегда восстанавливают свой цвет фона по умолчанию после увода курсора за его пределы. Впрочем, такое решение не всегда помогает, и всё же придётся найти время, чтобы досконально разобраться в этом вопросе и решить проблему.

В методе, перерисовывающем объект, вместо указания полной непрозрачности (значение 0) теперь будем указывать значение величины непрозрачности, записанное в свойствах объекта:

void CCheckBox::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this .BackgroundColor(), this .Opacity() , true ); this .SetCorrectTextCoords(); this .Text( this .m_text_x, this .m_text_y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .ShowControlFlag( this .CheckState()); this .Update(redraw); }

Это необходимо для того, чтобы у разных реализаций этих объектов мы могли использовать цвет фона для его изменения при наведении курсора на объект. При непрозрачном фоне, как это было ранее, никакие изменения цвета фона, естественно, не могут быть отображены.





Во всех обработчиках событий мышки, где требуется изменение цвета фона объекта, впишем соответствующие доработки:

void CCheckBox::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseOver(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorMouseOver(), false ); this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .Redraw( false ); } void CCheckBox::MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseDown(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseDown(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorMouseDown(), false ); this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseDown(), false ); this .Redraw( false ); } void CCheckBox::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorInit(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorInit(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseOver(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetChecked(! this .Checked()); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.Checked()=" , this .Checked(), ", ID=" , this .ID()); } this .Redraw( false ); }





В обработчик последнего события мышки допишем проверку уже знакомого нам состояния:

void CCheckBox::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED ) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorInit(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorInit(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( false ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

Теперь можно приступать к созданию нового объекта.



WinForms-объект CheckedListBox

Данный WinForms-объект представляет из себя панель, на которой расположен список из объектов CheckBox. При наведении курсора мышки на объекты списка, их цвет фона меняется вместе с цветом флажка проверки, его фона и рамки области флажка. Объекты из списка могут располагаться как вертикально друг над другом, так и в колонки по несколько штук. Сегодня сделаем только вертикальное расположение объектов.



В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ создадим новый файл CheckedListBox.mqh класса CCheckedListBox.

Класс должен быть унаследован от базового объекта-контейнера, а для того, чтобы он "видел" и класс CContainer, и класс CCheckBox, подключим к нему файл класса объекта-панели, в котором все нужные файлы нужных нам классов уже видны:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Containers\Panel.mqh" class CCheckedListBox : public CContainer { }





В приватной секции объявим виртуальный метод для создания нового графического объекта, а в публичной секции объявим метод для создания списка из указанного количества объектов CheckBox и параметрический конструктор:



class CCheckedListBox : public CContainer { private : virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); public : void CreateCheckBox( const int count); CCheckedListBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); };





Параметрический конструктор:

CCheckedListBox::CCheckedListBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); }

Устанавливаем объекту его тип WinForms-объекта и тип графического объекта библиотеки. Далее задаём размер рамки объекта в один пиксель, тип рамки — простая, и устанавливаем цвет рамки и текста по умолчанию для графических объектов библиотеки.





Метод, создающий указанное количество объектов CheckBox на основной панели:

void CCheckedListBox::CreateCheckBox( const int count) { CCheckBox *cbox= NULL ; for ( int i= 0 ;i<count;i++) { int x= this .BorderSizeLeft()+ 1 ; int y=(cbox== NULL ? this .BorderSizeTop()+ 1 : cbox.BottomEdgeRelative()+ 4 ); int w= this .Width()- this .BorderSizeLeft()- this .BorderSizeRight(); int h=DEF_CHECK_SIZE+ 1 ; if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX,x,y,w,h, clrNONE , 255 , true , false )) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_CHECKED_LIST_ERR_FAILED_CREATE_CHECK_BOX_OBJ); cbox= this .GetElement(i); if (cbox== NULL ) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_CHECKED_LIST_ERR_FAILED_GET_CHECK_BOX_OBJ); cbox.SetBorderSizeAll( 0 ); cbox.SetCheckAlign( ANCHOR_LEFT ); cbox.SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); cbox.SetText( "CheckBox" + string (i+ 1 )); cbox.SetOpacity( this .Opacity()); cbox.SetBackgroundColor( this .BackgroundColor(), true ); cbox.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_STD_MOUSE_OVER); cbox.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_STD_MOUSE_DOWN); } this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK, false ); this .SetAutoSize( true , false ); }

Логика метода полностью прокомментирована в коде. Вкратце: в метод передаётся требуемое количество объектов CheckBox, которые необходимо создать на панели. В цикле по указанному количеству объектов создаём их и задаём им необходимые свойства. По завершении цикла создания объектов CheckBox, задаём режим автоизменения размера панели так, чтобы она могла подстроиться под общий размер всех созданных на ней объектов и устанавливаем для панели флаг автоматического изменения размеров, что вызовет в свою очередь корректировку размеров панели под созданные в ней объекты.

Виртуальный метод, создающий новый графический объект:

CGCnvElement *CCheckedListBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); element.SetMovable(movable); element.SetCoordXRelative(element.CoordX()- this .CoordX()); element.SetCoordYRelative(element.CoordY()- this .CoordY()); return element; }

Так как одним из родителей данного объекта является класс объекта-формы, где создан функционал для работы с мышкой, а в нём не виден класс этого объекта, то виртуальный метод класса CForm для создания нового графического объекта нам нужно переопределить здесь. В этом методе нам не нужно проверять тип объекта, передаваемый в метод, так как здесь мы точно знаем какой тип объекта нужно создать, и этот тип — CheckBox, который мы тут и создаём и устанавливаем для него минимальные значения — флаг перемещаемости и относительные координаты.



Все остальные методы для работы класса уже есть в его родительских классах.

Естественно, далее мы будем дорабатывать класс этого объекта для реализации его дополнительного функционала. Но сегодня для проверки остановимся на этом.

Теперь нам необходимо дописать обработку данного типа объекта во всех классах-контейнерах — чтобы мы могли в них создавать такие объекты.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh класса объекта-панели подключим файл только что созданного класса:

#include "Container.mqh" #include "GroupBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh"

Теперь этот новый класс будет виден во всех классах-контейнерах библиотеки.





В методе, создающем новый графический объект, добавим обработку типа нового объекта библиотеки:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

Здесь мы просто создаём новый объект класса CCheckedListBox.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh класса базового объекта-контейнера в методе, создающем новый присоединённый элемент, установим созданному объекту группу как у базового объекта, но только в том случае, если созданный объект не является объектом-контейнером. Для WinForms-объектов "Текстовая метка", "CheckBox", "RadioButton" добавим установку прозрачного цвета фона и полную его прозрачность и добавим обработку WinForms-объекта "CheckedListBox":



bool CContainer::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE); return false ; } CWinFormBase *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); if (obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER || obj.TypeGraphElement()>GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) obj.SetGroup( this .Group()); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor(), true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); break ; default : break ; } if ( this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); this .Redraw(redraw); return true ; }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh класса объекта GroupBox в методе для создания нового графического объекта добавим обработку нового типа объекта CheckedListBox:

CGCnvElement *CGroupBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }





В методе инициализации переменных Initialize() в самом конце добавим установку значения группы по умолчанию:

this .SetEnabled( true ); this .SetVisible( true , false ); this .SetGroup(( int ) this .GetMaxLongPropAll(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP)+ 1 ); }

Здесь мы вызываем ранее рассмотренный нами метод, возвращающий максимальное значение указанного свойства из всех объектов в коллекции графических элементов библиотеки. Искомым параметром указываем свойство "группа", а к полученному значению прибавляем 1, что сделает значение новой группы максимальным. Для объектов-контейнеров важно иметь уникальную группу, отличающую её от остальных объектов-контейнеров.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh класса-коллекции графических элементов в список включаемых файлов добавим файл класса объекта CheckedListBox:



#include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh" #include "..\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh" #include "..\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh" #include "..\Objects\Graph\Standard\GStdVLineObj.mqh" #include "..\Objects\Graph\Standard\GStdHLineObj.mqh"





В приватной секции класса объявим метод, возвращающий максимальный идентификатор из всех графических элементов коллекции:



bool GetPivotPointCoordsAll(CGStdGraphObj *obj,SDataPivotPoint &array_pivots[]); int GetMaxID( void ); public :





Во всех методах создания графических элементов заменим строку, где в качестве идентификатора устанавливается общее количество графических элементов в коллекции,



int id= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total();

на строку, где идентификатору присваивается максимальный идентификатор из всех графических элементов коллекции плюс 1:



int CreateElement( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity, const bool redraw= false ) { int id= this .GetMaxID()+ 1 ; CGCnvElement *obj= new CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT,id, 0 ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h,clr,opacity,movable,activity,redraw); ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE res= this .AddOrGetCanvElmToCollection(obj,id); if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_ERROR) return WRONG_VALUE ; if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_EXIST) obj.SetID(id); obj.Erase(clr,opacity,redraw); return obj.ID(); }

Такие изменения сделаны во всех методах, создающих графические элементы, и здесь их приводить не будем — со всеми такими изменениями можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах библиотеки.

В методе обработки бывшей активной формы под курсором добавим вызов обработчика события мышки для текущего объекта цикла — чтобы не пропускать его обработку в случае, если объект при уводе курсора с него, ещё не попал в список неактивных объектов, в которых необходимо поменять цвет на исходный, но уже является таковым:

void CGraphElementsCollection::FormPostProcessing( void ) { CArrayObj *list=GetList(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,EQUAL_OR_MORE); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CForm *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.OnMouseEventPostProcessing(); int count=obj.CreateListInteractObj(); for ( int j= 0 ;j<count;j++) { CForm *elm=obj.GetInteractForm(j); if (elm== NULL ) continue ; elm.OnMouseEventPostProcessing(); } } }





Для того чтобы в будущем создать обработку взаимодействия правой кнопки мышки с объектами графического интерфейса программы, в обработчике событий OnChartEvent() добавим проверку нажатия и удержания правой кнопки мышки:

else { ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE butt_state= this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); bool pressed=(butt_state==MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT || butt_state==MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT ? true : false ); ENUM_MOUSE_FORM_STATE mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE;

при этом состояние кнопок мышки будем записывать в переменную — чтобы впоследствии, если нам понадобится это значение, заново не вызывать метод, считывающий состояние кнопок.







Метод, возвращающий максимальный идентификатор из всех графических элементов коллекции:

int CGraphElementsCollection::GetMaxID( void ) { int index=CSelect::FindGraphCanvElementMax( this .GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_ID); CGCnvElement *obj= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(index); return (obj!= NULL ? obj.ID() : WRONG_VALUE ); }

Здесь: получаем индекс объекта в списке-коллекции, имеющего наибольшее значение идентификатора. Получаем указатель на объект по полученному индексу и возвращаем идентификатор объекта в случае, если указатель на объект был получен. Иначе — возвращаем -1 — либо коллекция графических элементов пуста, либо была ошибка получения указателя.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part111\ под новым именем TstDE111.mq5.

Сделаем основную панель побольше в размерах и разместим в её первом объекте-контейнере GroupBox объект CheckBox, четыре объекта RadioButton со значением группы 2, три объекта-кнопки, две из которых будут иметь группу 2, а третья — по умолчанию, унаследованную от группы своего объекта-контейнера — группу 1. Под кнопками разместим ещё два объекта RadioButton со значением группы 3. Таким образом, в этом контейнере у нас будут четыре объекта RadioButton с группой 2, два объекта RadioButton с группой 3 и три кнопки — две с группой 2 и одна с группой 1.

Справа от первого контейнера GroupBox разместим ещё один такой же и создадим внутри него новый объект CheckedListBox, в котором создадим четыре объекта CheckBox. Все объекты, размещённые в разных группах одного контейнера, должны работать как отдельные наборы объектов. Вся визуальная составляющая при взаимодействии объектов с мышкой должна работать удовлетворительно.

В обработчике OnInit() советника разместим такой блок кода для создания всех элементов GUI:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 400 , 200 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.SetPaddingAll( 4 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); CPanel *obj= NULL ; for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { CPanel *prev=pnl.GetElement(i- 1 ); int xb= 0 , yb= 0 ; int x=(prev== NULL ? xb : xb+prev.Width()+ 20 ); int y= 0 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,x,y, 90 , 40 , C'0xCD,0xDA,0xD7' , 200 , true , false )) { obj=pnl.GetElement(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetBorderSizeAll( 3 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_BEVEL); obj.SetBackgroundColor(obj.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(), 4 *i), true ); obj.SetForeColor( clrRed , true ); int w=obj.Width()-obj.BorderSizeLeft()-obj.BorderSizeRight(); int h=obj.Height()-obj.BorderSizeTop()-obj.BorderSizeBottom(); obj.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 , 0 ,w,h, clrNONE , 255 , false , false ); CLabel *lbl=obj.GetElement( 0 ); if (lbl!= NULL ) { if (i % 2 == 0 ) lbl.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); else lbl.SetForeColorOpacity( 127 ); lbl.SetFontBoldType(FW_TYPE_BLACK); lbl.SetTextAlign(InpTextAlign); lbl.SetAutoSize(( bool )InpTextAutoSize, false ); lbl.SetText(GetPrice(i % 2 == 0 ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK )); lbl.SetBorderSizeAll( 1 ); lbl.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpFrameStyle); lbl.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); lbl.Update( true ); } } } CGroupBox *gbox1= NULL ; int w=pnl.GetUnderlay().Width(); int y=obj.BottomEdgeRelative()+ 6 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, 0 ,y, 200 , 150 , C'0x91,0xAA,0xAE' , 0 , true , false )) { gbox1=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, 0 ); if (gbox1!= NULL ) { gbox1.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_STAMP); gbox1.SetBorderColor(pnl.BackgroundColor(), true ); gbox1.SetForeColor(gbox1.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(),- 1 ), true ); gbox1.SetText( "GroupBox1" ); gbox1.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, 2 , 10 , 50 , 20 , clrNONE , 255 , true , false ); CCheckBox *cbox=gbox1.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, 0 ); if (cbox!= NULL ) { cbox.SetAutoSize(( bool )InpCheckAutoSize, false ); cbox.SetCheckAlign(InpCheckAlign); cbox.SetTextAlign(InpCheckTextAlign); cbox.SetText( "CheckBox" ); cbox.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpCheckFrameStyle); cbox.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); cbox.SetChecked( true ); cbox.SetCheckState((ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE)InpCheckState); } CRadioButton *rbtn= NULL ; for ( int i= 0 ;i< 4 ;i++) { int yrb=(rbtn== NULL ? cbox.BottomEdgeRelative() : rbtn.BottomEdgeRelative()); gbox1.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, 2 ,yrb+ 4 , 50 , 20 , clrNONE , 255 , true , false ); rbtn=gbox1.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON,i); if (rbtn!= NULL ) { rbtn.SetAutoSize(( bool )InpCheckAutoSize, false ); rbtn.SetCheckAlign(InpCheckAlign); rbtn.SetTextAlign(InpCheckTextAlign); rbtn.SetText( "RadioButton" + string (i+ 1 )); rbtn.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpCheckFrameStyle); rbtn.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); rbtn.SetChecked(!i); rbtn.SetGroup( 2 ); } } CButton *butt= NULL ; for ( int i= 0 ;i< 3 ;i++) { int ybtn=(butt== NULL ? 12 : butt.BottomEdgeRelative()+ 4 ); gbox1.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,( int ) fmax (rbtn.RightEdgeRelative(),cbox.RightEdgeRelative())+ 20 ,ybtn, 78 , 18 , clrNONE , 255 , true , false ); butt=gbox1.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,i); if (butt!= NULL ) { butt.SetAutoSize(( bool )InpButtonAutoSize, false ); butt.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpButtonAutoSizeMode, false ); butt.SetTextAlign(InpButtonTextAlign); butt.SetForeColor(butt.ChangeColorLightness(CLR_DEF_FORE_COLOR, 2 ), true ); butt.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpButtonFrameStyle); butt.SetBorderColor(butt.ChangeColorLightness(butt.BackgroundColor(),- 10 ), true ); butt.SetToggleFlag(InpButtonToggle); string txt= "Button" + string (i+ 1 ); if (butt.Toggle()) butt.SetText( "Toggle-" +txt); else butt.SetText(txt); if (i< 2 ) { butt.SetGroup( 2 ); if (butt.Toggle()) { butt.SetBackgroundColorMouseOver(butt.ChangeColorLightness(butt.BackgroundColor(),- 5 )); butt.SetBackgroundColorMouseDown(butt.ChangeColorLightness(butt.BackgroundColor(),- 10 )); butt.SetBackgroundColorToggleON( C'0xE2,0xC5,0xB1' , true ); butt.SetBackgroundColorToggleONMouseOver(butt.ChangeColorLightness(butt.BackgroundColorToggleON(),- 5 )); butt.SetBackgroundColorToggleONMouseDown(butt.ChangeColorLightness(butt.BackgroundColorToggleON(),- 10 )); } } } } rbtn= NULL ; for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { int yrb=(rbtn== NULL ? butt.BottomEdgeRelative() : rbtn.BottomEdgeRelative()); gbox1.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON,butt.CoordXRelative()- 4 ,yrb+ 3 , 50 , 20 , clrNONE , 255 , true , false ); rbtn=gbox1.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON,i+ 4 ); if (rbtn!= NULL ) { rbtn.SetAutoSize(( bool )InpCheckAutoSize, false ); rbtn.SetCheckAlign(InpCheckAlign); rbtn.SetTextAlign(InpCheckTextAlign); rbtn.SetText( "RadioButton" + string (i+ 5 )); rbtn.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpCheckFrameStyle); rbtn.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); rbtn.SetChecked(!i); rbtn.SetGroup( 3 ); } } } } CGroupBox *gbox2= NULL ; w=gbox1.Width()- 1 ; int x=gbox1.RightEdgeRelative()+ 1 ; int h=gbox1.BottomEdgeRelative()- 6 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX,x, 2 ,w,h, C'0x91,0xAA,0xAE' , 0 , true , false )) { gbox2=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, 1 ); if (gbox2!= NULL ) { gbox2.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_STAMP); gbox2.SetBorderColor(pnl.BackgroundColor(), true ); gbox2.SetForeColor(gbox2.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(),- 1 ), true ); gbox2.SetText( "GroupBox2" ); gbox2.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, 4 , 12 , 80 , 80 , clrNONE , 255 , true , false ); CCheckedListBox *clbox=gbox2.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, 0 ); if (clbox!= NULL ) { clbox.CreateCheckBox( 4 ); } } } pnl.Redraw( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь логика достаточно подробно расписана в комментариях к коду. Оставим её для самостоятельного изучения. Любые вопросы можно всегда задать в обсуждении статьи.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Что ж, видим, что заявленный функционал работает верно — одинаковые объекты одного контейнера, но размещённые в разных группах, работают правильно — объекты каждой группы являются самостоятельной единицей и не влияют на работу объектов того же типа из другой группы. Две кнопки-переключателя, объединённые в группу, работают правильно и не затрагивают третью кнопку, которая работает самостоятельно. Объект CheckedListBox в его текущем состоянии тоже правильно работает. Вся визуальная составляющая ведёт себя верно (что не исключает в дальнейшем появления сбоев при смене цвета во время обработки предыдущего состояния мышки и её кнопок). Но все возможные ошибки мы найдём и поправим при последующей разработке графических элементов.







Что дальше

В следующей статье продолжим работу над графическими элементами GUI программ, создаваемых на основе библиотеки.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize

DoEasy. Элементы управления (Часть 6): Элемент управления "Панель", автоизменение размеров контейнера под внутреннее содержимое

DoEasy. Элементы управления (Часть 7): Элемент управления "Текстовая метка"

DoEasy. Элементы управления (Часть 8): Базовые WinForms-объекты по категориям, элементы управления "GroupBox" и "CheckBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 9): Реорганизация методов WinForms-объектов, элементы управления "RadioButton" и "Button"

DoEasy. Элементы управления (Часть 10): WinForms-объекты — оживляем интерфейс





