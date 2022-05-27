DoEasy. Элементы управления (Часть 6): Элемент управления "Панель", автоизменение размеров контейнера под внутреннее содержимое

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Концепция

Сегодня сделаем автоматическое изменение размеров панели в случае, когда для прикреплённых к ней объектов устанавливается активным свойство Dock. При установке любому из привязанных объектов этого свойства, он должен встать на своё место привязки, а панель должна подстроить свои размеры под совокупные размеры всех прикреплённых к ней объектов. Т.е. изменение размеров панели происходит после того, как любому из прикреплённых к ней объектов устанавливается свойство Dock. А если оно устанавливается поочерёдно большому количеству прикреплённых объектов, то с каждым очередным прикрепляющимся к своему месту объектом, панель должна подстроить свои размеры под изменённое внутреннее её состояние.

Для того, чтобы с каждым таким прикреплением каждого очередного объекта нам не наблюдать визуально подстройку размеров панели под новое расположение объектов, что вызывает неприятные визуальные эффекты, мы сделали оптимизацию пакетной обработки прикрепления объектов к панели и её видоизменения — панель подстраивает свои размеры визуально только после того, как последний прикреплённый к ней объект будет помещён на своё место.

Сегодня продолжим такую оптимизацию обработки пакетного размещения объектов внутри своего контейнера.

Помимо работы над WinForms-объектами, добавим к объекту библиотеки "Символ" новые свойства, ранее анонсированные для MetaTrader 5, Build 3260:





SYMBOL_SWAP_SUNDAY

SYMBOL_SWAP_MONDAY

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

Они позволяют получить коэффициент начисления свопов для каждого дня недели. 1 — одиночное начисление свопов, 3 — тройное, 0 — начисление отсутствует. MQL5: Добавлены новые свойства в перечисление ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE Они позволяют получить коэффициент начисления свопов для каждого дня недели. 1 — одиночное начисление свопов, 3 — тройное, 0 — начисление отсутствует.

Для создаваемых WinForms-объектов мы добавляем новые свойства как переменные классов. В то же время все объекты библиотеки строятся по определённой концепции, описанной в первой статье, посвящённой созданию библиотеки: у каждого объекта есть набор свойств, расположенный в трёх перечислениях целочисленных, вещественных и строковых свойств объектов. Сегодня все ранее добавленные новые свойства WinForms-объектов сделаем константами этих перечислений — чтобы у каждого графического объекта эти новые свойства находились в общих списках всех их свойств. Это позволит в будущем использовать все свойства WinForms-объектов для их отображения в графических элементах, например, GUI программы для визуального построения графической оболочки советников или индикаторов наподобие MS Visual Studio в терминале.







Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений:

MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3245, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_POSITION,

...

MSG_SYM_PROP_SUBSCRIPTION_DELAY, MSG_SYM_PROP_SWAP_SUNDAY, MSG_SYM_PROP_SWAP_MONDAY, MSG_SYM_PROP_SWAP_TUESDAY, MSG_SYM_PROP_SWAP_WEDNESDAY, MSG_SYM_PROP_SWAP_THURSDAY, MSG_SYM_PROP_SWAP_FRIDAY, MSG_SYM_PROP_SWAP_SATURDAY, MSG_SYM_PROP_SWAP_1, MSG_SYM_PROP_SWAP_3, MSG_SYM_PROP_SWAP_0, MSG_SYM_PROP_BIDHIGH,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Свойство не поддерживается в MetaTrader5 версии ниже 3245" , "The property is not supported in MetaTrader5, build lower than 3245" }, { "Свойство не поддерживается в MetaTrader5 версии ниже 3260" , "The property is not supported in MetaTrader5, build lower than 3260" }, { "Свойство не поддерживается у позиции" , "Property not supported for position" },

...

{ "Размер задержки у котировок, передаваемых по символу, для инструментов, работающих по подписке" , "Delay size for quotes transmitted per symbol for instruments working by subscription" }, { "Коэффициент начисления свопов. Воскресение" , "Swap rate. Sunday" }, { "Коэффициент начисления свопов. Понедельник" , "Swap rate. Monday" }, { "Коэффициент начисления свопов. Вторник" , "Swap rate. Tuesday" }, { "Коэффициент начисления свопов. Среда" , "Swap rate. Wednesday" }, { "Коэффициент начисления свопов. Четверг" , "Swap rate. Thursday" }, { "Коэффициент начисления свопов. Пятница" , "Swap rate. Friday" }, { "Коэффициент начисления свопов. Суббота" , "Swap rate. Saturday" }, { "Одиночное начисление свопов" , "Single swap accrual" }, { "Тройное начисление свопов" , "Triple swap accrual" }, { "Начисление свопов отсутствует" , "No accrual" }, { "Максимальный Bid за день" , "Maximal Bid of the day" },





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечисление вещественных свойств объекта-символа впишем новые свойства и увеличим количество вещественных свойств символа с 68 до 75:

SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY, SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY, SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY, SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY, SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY, SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY, SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY, SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY, }; #define SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 75 ) #define SYMBOL_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 )

Чтобы объекты-символы можно было сортировать и выбирать по новым свойствам, в перечисление возможных критериев сортировки объектов-символов впишем новые константы, соответствующие добавленным свойствам:

SORT_BY_SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_SUNDAY, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_MONDAY, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_TUESDAY, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_THURSDAY, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_FRIDAY, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_SATURDAY, SORT_BY_SYMBOL_NAME = FIRST_SYM_STR_PROP,





В перечисление целочисленных свойств графического элемента на канвасе добавим свойства, соответствующие ранее добавленным переменным у WinForms-объектов, хранящим эти свойства, и увеличим количество целочисленных свойств объекта с 25 до 38:



CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE, CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP, CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 38 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

В перечисление возможных критериев сортировки WinForms-объектов впишем сортировку по вновь добавленным целочисленным свойствам:



SORT_BY_CANV_ELEMENT_ENABLED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOLD_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_STYLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOSIZE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MARGIN_TOP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MARGIN_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MARGIN_LEFT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MARGIN_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PADDING_TOP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PADDING_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PADDING_LEFT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PADDING_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, };

Теперь все WinForms-объекты могут быть выбраны и отсортированы по тем свойствам графических объектов, которые присущи только WinForms-объектам.







Так как в объект-символ были добавлены новые свойства, нам необходимо реализовать работу с ними в классе объекта-символа.

В файле класса \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh внесём необходимые доработки.



В защищённой секции класса в блоке методов для получения и возврата вещественных свойств выбранного символа из его параметров объявим метод, возвращающий коэффициент свопа для указанного дня недели:

double SymbolMarginHedged( void ) const ; double SymbolSwapRatio( ENUM_DAY_OF_WEEK day) const ; bool SymbolMarginLong( void );





В публичной секции класса объявим метод, возвращающий описание коэффициента начисления свопов для указанного дня недели:

string GetSectorDescription( void ) const ; string GetIndustryDescription( void ) const ; string GetSwapRatioDescription( const ENUM_DAY_OF_WEEK day) const ;





В блоке методов для упрощённого доступа к вещественным свойствам объекта-символа напишем методы, возвращающие коэффициенты начисления свопов для каждого дня недели и объявим метод, возвращающий коэффициент начисления свопов для указанного дня недели:

double PriceSensitivity( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY); } double SwapRatioSunday( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY); } double SwapRatioMonday( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY); } double SwapRatioTuesday( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY); } double SwapRatioWednesday( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY); } double SwapRatioThursday( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY); } double SwapRatioFriday( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY); } double SwapRatioSaturday( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY); } double SwapRatioDay( const ENUM_DAY_OF_WEEK day) const ; double NormalizedPrice( const double price) const ;





В блоке методов для получения и установки параметров отслеживаемых изменений свойств впишем методы для работы с новыми свойствами объекта-символа:

void SetControlPriceSensitivityInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY,::fabs( value )); } void SetControlPriceSensitivityDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY,::fabs( value )); } void SetControlPriceSensitivityLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY,::fabs( value )); } double GetValueChangedPriceSensitivity( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY); } bool IsIncreasedPriceSensitivity( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY); } bool IsDecreasedPriceSensitivity( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY); } void SetControlSwapSundayInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapSundayDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapSundayLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapSunday( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY); } bool IsIncreasedSwapSunday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY); } bool IsDecreasedSwapSunday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY); } void SetControlSwapMondayInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapMondayDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapMondayLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapMonday( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY); } bool IsIncreasedSwapMonday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY); } bool IsDecreasedSwapMonday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY); } void SetControlSwapTuesdayInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapTuesdayDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapTuesdayLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapTuesday( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY); } bool IsIncreasedSwapTuesday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY); } bool IsDecreasedSwapTuesday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY); } void SetControlSwapWednesdayInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapWednesdayDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapWednesdayLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapWednesday( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY); } bool IsIncreasedSwapWednesday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY); } bool IsDecreasedSwapWednesday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY); } void SetControlSwapThursdayInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapThursdayDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapThursdayLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapThursday( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY); } bool IsIncreasedSwapThursday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY); } bool IsDecreasedSwapThursday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY); } void SetControlSwapFridayInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapFridayDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapFridayLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapFriday( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY); } bool IsIncreasedSwapFriday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY); } bool IsDecreasedSwapFriday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY); } void SetControlSwapSaturdayInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapSaturdayDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY,::fabs( value )); } void SetControlSwapSaturdayLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapSaturday( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY); } bool IsIncreasedSwapSaturday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY); } bool IsDecreasedSwapSaturday( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY); } CTradeObj *GetTradeObj( void ) { return & this .m_trade; } };

Эти методы позволяют прямо из своих программ установить отслеживаемую величину, на которую должен измениться контролируемый параметр, и при регистрации такого изменения получить сигнал в программе об этом событии. Мы их уже рассматривали ранее при разработке интерактивности объектов библиотеки.



В защищённом параметрическом конструкторе класса впишем сохранение новых свойств объекта-символа:

this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this .m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY)] = this .SymbolSwapRatio( SUNDAY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY)] = this .SymbolSwapRatio( MONDAY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY)] = this .SymbolSwapRatio( TUESDAY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY)] = this .SymbolSwapRatio( WEDNESDAY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY)] = this .SymbolSwapRatio( THURSDAY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY)] = this .SymbolSwapRatio( FRIDAY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY)] = this .SymbolSwapRatio( SATURDAY ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_NAME)] = this .m_name;

Здесь в массив свойств объекта вписываются значения, получаемые методом SymbolSwapRatio(), который рассмотрим ниже.

За пределами тела класса напишем реализации объявленных новых методов.

Защищённый метод, возвращающий коэффициент начисления свопов для указанного дня недели:

double CSymbol::SymbolSwapRatio( ENUM_DAY_OF_WEEK day ) const { #ifdef __MQL4__ return 0 ; #else switch (day) { case MONDAY : return :: SymbolInfoDouble ( this .m_name,SYMBOL_SWAP_MONDAY); case TUESDAY : return :: SymbolInfoDouble ( this .m_name,SYMBOL_SWAP_TUESDAY); case WEDNESDAY : return :: SymbolInfoDouble ( this .m_name,SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY); case THURSDAY : return :: SymbolInfoDouble ( this .m_name,SYMBOL_SWAP_THURSDAY); case FRIDAY : return :: SymbolInfoDouble ( this .m_name,SYMBOL_SWAP_FRIDAY); case SATURDAY : return :: SymbolInfoDouble ( this .m_name,SYMBOL_SWAP_SATURDAY); default : return ( int ):: SymbolInfoDouble ( this .m_name,SYMBOL_SWAP_SUNDAY); } #endif }

Здесь: в MQL4 нету такого свойства символа — возвращаем ноль. Для MQL5 в зависимости от переданного в метод дня недели возвращаем соответствующее свойство символа. Метод служит для записи свойства символа в перечисление его вещественных свойств в конструкторе класса.



Публичный метод, возвращающий коэффициент начисления свопов для указанного дня недели:

double CSymbol::SwapRatioDay( const ENUM_DAY_OF_WEEK day ) const { switch (day) { case MONDAY : return this .SwapRatioMonday(); case TUESDAY : return this .SwapRatioTuesday(); case WEDNESDAY : return this .SwapRatioWednesday(); case THURSDAY : return this .SwapRatioThursday(); case FRIDAY : return this .SwapRatioFriday(); case SATURDAY : return this .SwapRatioSaturday(); default : return this .SwapRatioSunday(); } }

Здесь: в зависимости от переданного в метод дня недели возвращаем значение свойства при помощи публичных методов, возвращающих значение свойства для конкретного дня недели, записанного в перечисление вещественных свойств объекта.



В методе, возвращающем описание вещественного свойства символа, впишем возврат описания новых свойств объекта-символа:

property==SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_SENSITIVITY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_SUNDAY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_SUNDAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 3260 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260)+ ")" : ": " + this .GetSwapRatioDescription( SUNDAY )) #else ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_MONDAY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_MONDAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 3260 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260)+ ")" : ": " + this .GetSwapRatioDescription( MONDAY )) #else ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_TUESDAY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_TUESDAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 3260 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260)+ ")" : ": " + this .GetSwapRatioDescription( TUESDAY )) #else ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_WEDNESDAY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_WEDNESDAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 3260 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260)+ ")" : ": " + this .GetSwapRatioDescription( WEDNESDAY )) #else ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_THURSDAY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_THURSDAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 3260 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260)+ ")" : ": " + this .GetSwapRatioDescription( THURSDAY )) #else ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_FRIDAY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_FRIDAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 3260 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260)+ ")" : ": " + this .GetSwapRatioDescription( FRIDAY )) #else ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_SATURDAY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_SATURDAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 3260 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MT5_LESS_3260)+ ")" : ": " + this .GetSwapRatioDescription( SATURDAY )) #else ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : "" ); }

Здесь проверяется билд терминала и, если он ниже 3260, то возвращается текст, что такое свойство не поддерживается в данной версии. Иначе, для MQL5 выводится описание свойства, а для MQL4 — текст, что свойство не поддерживается.



Метод, возвращающий описание коэффициента начисления свопов для указанного дня недели:



string CSymbol::GetSwapRatioDescription( const ENUM_DAY_OF_WEEK day ) const { double ratio= this .SwapRatioDay( day ); return ( ratio== 0 ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_0) : ratio== 1 ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_1) : ratio== 3 ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_3) : :: DoubleToString (ratio, 3 ) ); }

Здесь: сначала получаем значение свойства для переданного в метод дня недели, затем возвращаем либо текстовое описание значения свойства (если значение равно 0, 1 или 3), либо выводим double-значение, преобразованное в текст с тремя знаками после запятой. (Реально сколько выводить знаков после запятой покажет только время и тесты).



Для сохранения объектов в файлы у графических объектов (да и у всех объектов библиотеки в последующем) есть структура свойств объекта. В структуре сохраняются все свойства, а затем эта структура сохраняется в файл. Точно так же считывается из файла для восстановления свойств объекта.

Так как у нас появились новые свойства у графических объектов, нам нужно добавить их в структуру.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh допишем в структуру объекта его новые свойства:

private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; int number; long chart_id; int subwindow; int coord_x; int coord_y; int width; int height; int edge_right; int edge_bottom; int act_shift_left; int act_shift_top; int act_shift_right; int act_shift_bottom; bool movable; bool active; bool interaction; int coord_act_x; int coord_act_y; int coord_act_right; int coord_act_bottom; long zorder; bool enabled; int belong; color fore_color; int bold_type; int border_style; bool autosize; int dock_mode; int margin_top; int margin_bottom; int margin_left; int margin_right; int padding_top; int padding_bottom; int padding_left; int padding_right; uchar opacity; color color_bg; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; }; SData m_struct_obj;





В методе, создающем структуру объекта, добавим запись свойств объекта в поля структуры:

this .m_struct_obj.coord_act_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM); this .m_struct_obj.belong=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG); this .m_struct_obj.zorder= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); this .m_struct_obj.fore_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR); this .m_struct_obj.bold_type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE); this .m_struct_obj.border_style=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE); this .m_struct_obj.autosize= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE); this .m_struct_obj.dock_mode=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE); this .m_struct_obj.margin_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP); this .m_struct_obj.margin_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM); this .m_struct_obj.margin_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT); this .m_struct_obj.margin_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT); this .m_struct_obj.padding_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP); this .m_struct_obj.padding_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM); this .m_struct_obj.padding_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT); this .m_struct_obj.padding_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT); this .m_struct_obj.color_bg= this .m_color_bg; this .m_struct_obj.opacity= this .m_opacity;





В методе, создающем объект из структуры, добавим чтение из полей структуры значений свойств объекта:

this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .m_struct_obj.coord_act_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, this .m_struct_obj.belong); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, this .m_struct_obj.fore_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, this .m_struct_obj.bold_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE, this .m_struct_obj.border_style); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, this .m_struct_obj.autosize); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE, this .m_struct_obj.dock_mode); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, this .m_struct_obj.margin_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, this .m_struct_obj.margin_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, this .m_struct_obj.margin_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, this .m_struct_obj.margin_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP, this .m_struct_obj.padding_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM, this .m_struct_obj.padding_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, this .m_struct_obj.padding_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, this .m_struct_obj.padding_right); this .SetZorder( this .m_struct_obj.zorder, false ); this .m_color_bg= this .m_struct_obj.color_bg; this .m_opacity= this .m_struct_obj.opacity;

Теперь все графические объекты будут верно сохраняться в файл и восстанавливаться из него, когда начнём делать сохранение свойств объектов библиотеки в файлах.





Внесём в базовый класс WinForms-объектов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh небольшую доработку.



Во-первых, нам нужно, чтобы эти объекты мы могли выбирать и сортировать по их свойствам. Для этого подключим к файлу файл класса CSelect:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Form.mqh" #include "..\..\..\Services\Select.mqh"

Теперь мы сможем во всех наследуемых классах использовать класс CSelect для выбора и сортировки WinForms-объектов по их свойствам.

Во-вторых, в методе, перерисовывающем объект, добавим проверку на установленный флаг перерисовки в цикле обработки всех прикреплённых объектов — чтобы они реально перерисовывались только в том случае, если флаг перерисовки установлен. В противном же случае перерисовывать прикреплённые объекты не нужно — для избавления от визуальных артефактов при внесении изменений в свойства объекта-панели, например. При сброшенном флаге перерисовки прикреплённые к контейнеру объекты не нужно реально перерисовывать — их свойства изменяются в других методах, а здесь происходит только реальная перерисовка всех объектов.

Поэтому впишем проверку на установленный флаг и вызов перерисовки объектов только в случае, если флаг установлен:

void CWinFormBase::Redraw( bool redraw) { if ( this .TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) return ; CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { shadow.Erase(); int x=shadow.CoordXRelative(); int y=shadow.CoordYRelative(); if (redraw) shadow.Draw( 0 , 0 ,shadow.Blur(),redraw); shadow.SetCoordXRelative(x); shadow.SetCoordYRelative(y); } if (redraw) { this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c,redraw); this .Done(); } else this .Erase(); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *element= this .GetElement(i); if (element== NULL ) continue ; if (redraw) element.Redraw(redraw); } if (redraw && this .GetMain()== NULL ) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }





Теперь доработаем класс WinForms-объекта "Панель" в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh.



В приватной секции класса объявим метод для расчёта координат привязки Dock-объектов:

void SetUnderlayAsBase( void ); void CalculateCoords(CArrayObj *list); protected :

Сегодня мы не будем заниматься реализацией данного метода, поэтому за пределами тела класса просто впишем пустой метод:

void CPanel::CalculateCoords(CArrayObj *list) { }

Его реализацией займёмся после создания класса WinForms-объекта "Текстовая метка" (Label) — чтобы мы могли визуально видеть сортировку объектов при их привязке в соответствии со значением Dock-свойства и заодно обработать правильное перемещение прикреплённых к своим контейнерам объектов, в свою очередь прикреплённых к основному контейнеру — панели.



Из защищённой секции класса удалим объявление методов, возвращающих максимальное значение выхода границ Dock-объектов за пределы контейнера по ширине и высоте:

protected : int GetExcessMaxX( void ); int GetExcessMaxY( void );

Также удалим и реализацию этих методов, написанную за пределами тела класса.

Теперь в этих методах нет надобности, так как мы можем теперь для поиска нужных значений использовать класс библиотеки CSelect.

В публичной секции класса объявим метод, возвращающий список прикреплённых объектов с типом WinForms базовый и выше:

public : CGCnvElement *GetUnderlay( void ) { return this .m_underlay; } CArrayObj *GetListWinFormsObj( void );





Объект-панель всё же должен создаваться без наличия у него рамки. Если она необходима панели, то добавить её всегда можно после создания объекта. Поэтому в конструкторах класса установим тип рамки как отсутствующая:

CPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const string name) : CWinFormBase(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_PANEL; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle( FRAME_STYLE_NONE ); this .SetAutoScroll( false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); if ( this .CreateUnderlayObj()) this .SetUnderlayAsBase(); } ~CPanel(); }; CPanel::CPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_PANEL; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle( FRAME_STYLE_NONE ); this .SetAutoScroll( false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); if ( this .CreateUnderlayObj()) this .SetUnderlayAsBase(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); }

В последнем конструкторе кроме установки типа рамки ещё и удалим её создание:

this .Initialize(); this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); if ( this .CreateUnderlayObj()) this .SetUnderlayAsBase();





В методе, располагающем привязанные объекты в порядке их Dock-привязки, ранее мы не делали обработку расположения объектов в случае, если для контейнера (панели) не установлен флаг автоматического изменения его размеров под внутреннее содержимое. Сегодня мы просто скопируем обработчики режимов привязки из обработчиков неизменяемого размера панели. Но добавим предварительно проверку на наличие подложки, список объектов будем получать теперь новым методом, возвращающим список только WinForms-объектов. Если у панели включен режим автоизменения размеров, то сначала изменим размеры панели до первоначальных, а затем вызовем метод, подстраивающий размер панели под его содержимое. После в цикле обработаем режимы привязки всех прикреплённых объектов и заново подстроим размеры панели под изменённые внутри него объекты:

bool CPanel::ArrangeObjects( const bool redraw) { if ( this .m_underlay== NULL ) return false ; CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObj(); CWinFormBase *prev= NULL , *obj= NULL , *elm= NULL ; if ( this .AutoSize()) { this .Resize( this .GetWidthInit(), this .GetHeightInit(), false ); this .AutoSizeProcess( false ); for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { ob j=list.At(i); prev=list.At(i- 1 ); if (prev== NULL ) this .SetUnderlayAsBase(); if (obj== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetTopObj(); x= this .GetCoordXUnderlay(); y=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.CoordY() : coord_base.BottomEdge()+ 1 ); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_top=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetBottomObj(); x= this .GetCoordXUnderlay(); y=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.BottomEdge()-obj.Height() : coord_base.CoordY()-obj.Height()- 1 ); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_bottom=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT) { if (!obj.Resize(obj.GetWidthInit(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetLeftObj(); x=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.CoordX() : coord_base.RightEdge()+ 1 ); y= this .GetCoordYUnderlay(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_left=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT) { if (!obj.Resize(obj.GetWidthInit(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetRightObj(); x=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? m_underlay.RightEdge()-obj.Width() : coord_base.CoordX()-obj.Width()- 1 ); y= this .GetCoordYUnderlay(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_right=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; this .SetUnderlayAsBase(); x= this .GetLeftObj().CoordX(); y= this .GetTopObj().CoordY(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE) { obj.Resize(obj.GetWidthInit(),obj.GetHeightInit(), false ); x= this .GetCoordXUnderlay()+obj.CoordXRelativeInit(); y= this .GetCoordYUnderlay()+obj.CoordYRelativeInit(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } obj.SetCoordXRelative(x- this .m_underlay.CoordX()); obj.SetCoordYRelative(y- this .m_underlay.CoordY()); } this .Resize( this .GetWidthInit(), this .GetHeightInit(), false ); this .AutoSizeProcess( false ); } else { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj=list.At(i); prev=list.At(i- 1 ); if (prev== NULL ) this .SetUnderlayAsBase(); if (obj== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetTopObj(); x= this .GetCoordXUnderlay(); y=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.CoordY() : coord_base.BottomEdge()+ 1 ); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_top=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetBottomObj(); x= this .GetCoordXUnderlay(); y=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.BottomEdge()-obj.Height()- 1 : coord_base.CoordY()-obj.Height()- 1 ); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_bottom=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT) { if (!obj.Resize(obj.GetWidthInit(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetLeftObj(); x=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.CoordX() : coord_base.RightEdge()+ 1 ); y= this .GetCoordYUnderlay(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_left=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT) { if (!obj.Resize(obj.GetWidthInit(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetRightObj(); x=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? m_underlay.RightEdge()-obj.Width() : coord_base.CoordX()-obj.Width()- 1 ); y= this .GetCoordYUnderlay(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_right=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; this .SetUnderlayAsBase(); x= this .GetLeftObj().CoordX(); y= this .GetTopObj().CoordY(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE) { obj.Resize(obj.GetWidthInit(),obj.GetHeightInit(), false ); x= this .GetCoordXUnderlay()+obj.CoordXRelativeInit(); y= this .GetCoordYUnderlay()+obj.CoordYRelativeInit(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } obj.SetCoordXRelative(x- this .m_underlay.CoordX()); obj.SetCoordYRelative(y- this .m_underlay.CoordY()); } } this .Redraw(redraw); return true ; }

Здесь мы могли сделать всё в одном цикле — т.е., не разделяя на два блока с двумя отдельными, идентичными друг другу, циклами, и дополнительно проверять флаг автоизменения размеров панели. Это укоротит код вдвое. Но пока оставим так на случай, если далее придётся ещё дорабатывать блок кода с обработкой флага автоизменения размеров панели. И только когда всё будет отлажено и ясно, что изменений и доработок больше не потребуется, мы оптимизируем код этого метода.

Метод, подстраивающий размеры элемента под его внутреннее содержимое, тоже был переработан в связи с тем, что теперь мы можем получать нужные данные при помощи класса CSelect:

bool CPanel::AutoSizeProcess( const bool redraw) { CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObj(); int imaxx=CSelect::FindGraphCanvElementMax(list,CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); int iminx=CSelect::FindGraphCanvElementMin(list,CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); int imaxy=CSelect::FindGraphCanvElementMax(list,CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); int iminy=CSelect::FindGraphCanvElementMin(list,CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); CWinFormBase *maxx=list.At(imaxx); CWinFormBase *minx=list.At(iminx); CWinFormBase *maxy=list.At(imaxy); CWinFormBase *miny=list.At(iminy); if (maxx== NULL || minx== NULL || maxy== NULL || miny== NULL ) return false ; int min_x=minx.CoordX(); int min_y= fmin (miny.CoordY(),maxy.BottomEdge()); int w=maxx.RightEdge()-min_x; int h= int ( fmax (miny.CoordY(),maxy.BottomEdge()) -min_y); int excess_x=w- this .m_underlay.Width(); int excess_y=h- this .m_underlay.Height(); int shift_x=m_underlay.CoordX()-min_x; int shift_y=m_underlay.CoordY()-min_y; if (excess_x== 0 && excess_y== 0 ) return true ; bool res= true ; if (shift_x> 0 || shift_y> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CWinFormBase *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (shift_x> 0 ) res &=obj.Move(obj.CoordX()+shift_x,obj.CoordY()); if (shift_y> 0 ) res &=obj.Move(obj.CoordX(),obj.CoordY()+shift_y); obj.SetCoordXRelative(obj.CoordX()- this .m_underlay.CoordX()); obj.SetCoordYRelative(obj.CoordY()- this .m_underlay.CoordY()); } } return ( !res ? false : this .AutoSizeMode()==CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW ? this .Resize( this .Width()+(excess_x> 0 ? excess_x : 0 ), this .Height()+(excess_y> 0 ? excess_y : 0 ),redraw) : this .Resize( this .Width()+(excess_x!= 0 ? excess_x : 0 ), this .Height()+(excess_y!= 0 ? excess_y : 0 ),redraw) ); }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Что хочется отметить: при получении минимальной координаты по оси Y заметил странную вещь, время от времени происходящую с величиной получаемого значения... При первом построении объекта максимальная координата возвращается с максимальным значением, а минимальная — с минимальным. И тут всё верно. Но после перестроения объектов максимальная координата возвращается с минимальным значением, а минимальная — с максимальным. Причины такого поведения мне пока не удалось выяснить, и пришлось сделать выбор между двух значений — при запросе максимального значения получаем максимальное из двух, а при запросе минимального — минимальное из двух.

Для чего рассчитываем смещения по X и Y? Дело в том, что при прикреплении объектов справа или снизу панели, они строятся либо от правого края панели, либо от нижнего. Таким образом, они могут выйти за пределы панели слева или сверху. А так как начало отсчёта координат панели (да и любого иного графического элемента) начинается в левом верхнем углу, то при увеличении размера панели под размер всех расположенных внутри неё объектов (а они выходят за края панели либо слева, либо сверху), панель увеличивается вправо или вниз. Таким образом у нас получится, что панель имеет размеры, соответствующие всем выстроенным внутри неё объектам, но начало координат панели не будет соответствовать видимому началу координат всех объектов. И вот поэтому эти объекты нужно будет сместить либо вправо, либо вниз на рассчитанную величину — в зависимости от режима привязки объектов.



Метод, возвращающий список прикреплённых объектов с типом WinForms базовый и выше:

CArrayObj *CPanel::GetListWinFormsObj( void ) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListElements() , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE , GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE,EQUAL_OR_MORE ); }

Метод просто возвращает список, в котором содержатся только объекты с типом WinForms Base или выше , т.е. либо базовый WinForms-объект, либо его наследники. Объекты выбираются фильтрацией по типу из общего списка всех привязанных к панели объектов при помощи класса CSelect.

Проведём оптимизацию и устраним ошибки логики в методах создания WinForms-объектов "Панель" класса CGraphElementsCollection в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.

У нас были допущены ошибки в том, что рамка объекта рисовалась два раза, а цвет рамки мог быть для неё не установлен. Кроме того, могли не устанавливаться и размеры рамки панели, если они передавались в методы как значение по умолчанию, равное -1. У нас не было проверки на это значение, поэтому оно и устанавливалось вместо того, чтобы при значении -1 устанавливать умолчательные значения размеров рамки.

Во все методы создания панелей были внесены такие, либо аналогичные по логике изменения:

int CreatePanelVGradient( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, color &clr[], const uchar opacity, const bool movable, const bool activity, const int frame_width=- 1 , ENUM_FRAME_STYLE frame_style=FRAME_STYLE_BEVEL, const bool shadow= false , const bool redraw= false ) { int id= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); CPanel *obj= new CPanel(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h); ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE res= this .AddOrGetCanvElmToCollection(obj,id); if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_ERROR) return WRONG_VALUE ; obj.SetID(id); obj.SetActive(activity); obj.SetMovable(movable); obj.SetColorsBackground(clr); obj.SetColorFrame( obj.ColorBackground() ); obj.SetBorderStyle(frame_style); obj.SetOpacity(opacity, false ); obj.SetFrameWidthAll( frame_width== WRONG_VALUE ? DEF_FRAME_WIDTH_SIZE : frame_width ); obj.SetShadow(shadow); if (shadow) { color clrS=obj.ChangeColorLightness(obj.ChangeColorSaturation(obj.ColorBackground(),- 100 ),- 20 ); obj.DrawShadow( 3 , 3 ,clrS,CLR_DEF_SHADOW_OPACITY,DEF_SHADOW_BLUR); } obj.DrawRectangle( 0 , 0 ,obj.Width()- 1 ,obj.Height()- 1 ,obj.ColorFrame(),obj.Opacity()); if (redraw) { obj.Erase(clr,opacity, true , false ,redraw); obj.DrawRectangle( 0 , 0 ,obj.Width()- 1 ,obj.Height()- 1 ,obj.ColorFrame(),obj.Opacity()); } obj.SetActiveAreaShift(obj.FrameWidthLeft(),obj.FrameWidthBottom(),obj.FrameWidthRight(),obj.FrameWidthTop()); obj.Done(); return obj.ID(); }

Устанавливаем цвет рамки, равный цвету фона панели (первому из градиента, либо единственному). При установке размеров рамки проверяем какое значение передано в метод и, если -1, то устанавливаем значение по умолчанию, записанное в макроподстановке DEF_FRAME_WIDTH_SIZE в файле Defines.mqh. Если установлен флаг перерисовки, то закрашиваем панель цветом фона, либо градиентом и рисуем сверху очерчивающий прямоугольник. При этом рисование рамки производится в виртуальном методе Erase() класса CPanel.



Такие доработки сделаны во всех методах для создания панелей, и с ними можно ознакомиться в прилагающихся к статье файлах.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part106\ под именем TestDoEasyPart106.mq5.



Как будем тестировать? Так как теперь привязанные к контейнеру объекты-панели создаются по умолчанию без рамки, то после их создания в обработчике OnInit() укажем для каждой из них ширину рамки и её тип. Цвет каждой последующей панели будет светлее на рассчитанное от индекса цикла значение (цвет фона, осветлённый на величину, равную индекс цикла * 4). Это нужно для того, чтобы наглядно было видно изменение расположения панелей в контейнере при изменении способа их привязки:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 230 , 150 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.SetPaddingAll( 4 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); for ( int i= 0 ;i< 6 ;i++) { CPanel *prev=pnl.GetElement(i- 1 ); int xb= 0 , yb= 0 ; int x=(i< 3 ? (prev== NULL ? xb : prev.CoordXRelative()) : xb+prev.Width()+ 20 ); int y=(i< 3 ? (prev== NULL ? yb : prev.BottomEdgeRelative()+ 16 ) : (i== 3 ? yb : prev.BottomEdgeRelative()+ 16 )); if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,pnl,x,y, 80 , 40 , C'0xCD,0xDA,0xD7' , 200 , true , false )) { CPanel *obj=pnl.GetElement(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetFrameWidthAll( 3 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_BEVEL); obj.SetColorBackground( obj.ChangeColorLightness(obj.ColorBackground(), 4 *i ) ); } } pnl.Redraw( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Скомпилируем советник и запустим его на графике символа:





Итак, панель подстраивается под общие размеры прикреплённых к ней объектов, разные способы привязки работают корректно и панель правильно меняет свои размеры. При расположении объектов с разными способами привязки, они располагаются не так, как хотелось бы — они должны прикрепляться не к краям панели, а каждый последующий объект в списке должен прикрепляться к граням предыдущего в случае, если тот имеет такую же привязку. В частности — самый последний объект растягивается на всю ширину и высоту контейнера, а должен ограничиваться внутренними гранями ранее уже прикреплённых к краям панели объектов, т.е. расположиться внутри свободного пространства между ними. Но такое поведение прикрепляемых объектов мы будем делать в последующих статьях.







Что дальше

В следующей статье продолжим работу над объектом "Панель" и начнём разрабатывать новые элементы управления, в частности — WinForms-объект текстовая метка.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize





