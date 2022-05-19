DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize

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Концепция

Перед началом реализации свойств AutoSize и AutoSizeMode объекта-панели, создадим базовый класс всех WinForms-объектов библиотеки. Так как множество свойств таких объектов наследуются друг от друга, то свойства, присущие панели, объектом которой мы сейчас занимаемся, могут использоваться и для других WinForms-объектов. Так вот, чтобы не прописывать для каждого из объектов такие, по сути, одинаковые свойства, мы создадим базовый WinForms-объект, от которого будем наследовать все остальные объекты этого типа. Сам же базовый объект будет унаследован от класса объекта-формы, где реализовано взаимодействие с мышкой.



Если объект, находящийся внутри панели, имеет активированным свойство Dock, рассмотренное в предыдущей статье, то такой объект "прилипает" к границам своего контейнера. Граница контейнера указывается в свойстве DockMode. При этом, если каждый последующий объект, размещаемый внутри панели, имеет привязку к стороне своего контейнера (панели) такую же, как и у предыдущего, размещённого внутри панели объекта, то он привязывается уже к ближайшей стороне предыдущего объекта, а не к указанной грани контейнера. Таким образом все объекты, размещённые внутри панели с привязкой, например, к левому краю контейнера, будут расположены в один ряд слева-направо. При этом, если у панели активирован режим AutoSize, то контейнер автоматически будет увеличен по ширине так, чтобы все располагаемые внутри него объекты, выстроенные в один ряд, не выходили за пределы своего контейнера. Точно так же должен вести себя контейнер в случае, если внутри него размещается объект, выступающий за края панели — если у панели включен режим AutoSize, то она должна подстроить размер своих сторон так, чтобы объект не выходил за её пределы.

В то же время есть разница в случае, если объект прикрепляется к одной из сторон своего контейнера, и при этом сам контейнер либо имеет активным свойство AutoSize, либо не имеет.

Все объекты, размещённые внутри контейнера с активным автоизменением размера, будут размещаться в порядке своего приоритета, задаваемого порядковым номером объекта в списке прикреплённых к контейнеру объектов. Это даст нам возможность заранее предопределить расположение объектов внутри контейнера, у которого его размер автоматически подстраивается под общий размер всех прикрепляемых к нему элементов. Это мы будем рассматривать в последующих статьях. Сегодня же мы доработаем классы библиотеки в соответствии с поставленной задачей — создадим новый базовый WinForms-объект и реализуем свойство Autosize при создании прямо из панели прикрепляемого к ней элемента.

Помимо обозначенных задач, проведём небольшую оптимизацию построения графических элементов внутри панели. Так как нам необходимо сначала расположить все привязанные к панели элементы по их порядковым номерам и в соответствии с их значением привязки (Dock), а затем изменить размеры панели в случае, если ей установлено свойство автоматического изменения размера под её внутреннее содержимое, и если это действительно необходимо, то нам нужно сначала "виртуально" расположить все элементы внутри панели, затем поглядеть насколько нужно изменить размер панели, изменить его при необходимости, и только после этого перерисовать заново все элементы, расположенные внутри панели. Если этого не сделать, а сразу же рисовать элементы, то их прорисовка с изменением размера и места привязки становится видна в реальном времени, что отображается в появлении различных артефактов изображения вокруг панели, что некрасиво и неправильно. Поэтому мы сначала будем располагать элементы в нужном порядке, изменять их размеры при необходимости (это зависит от способа привязки элемента и его номера в списке привязанных элементов), затем вычислять насколько нужно изменить размер панели, и только после выполнения всего перечисленного, перерисовывать панель и элементы, вновь расположенные внутри неё в новом порядке.



Доработка классов библиотеки

Так как сегодня сделаем новый объект библиотеки, нам нужно добавить его тип в список типов объектов библиотеки. Помимо этого, нам нужно будет знать тип объекта при доступе к объекту-подложке панели.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в списке типов объектов библиотеки впишем новый тип — базовый WinForms-объект:

enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE, OBJECT_DE_TYPE_GWF_PANEL, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME, }





В список типов графических элементов добавим два новых типа — графический элемент-подложку и базовый WinForms-объект, а макроподстановку GRAPH_ELEMENT_TYPE_PANEL переименуем в GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL:



enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL , };

По этим типам мы теперь будем знать, какой объект выбран в текущий момент, и что-либо с ним делать, если этот тип искомый.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:



{ "Окно" , "Window" }, { "Подложка объекта-элемента управления WinForms \"Панель\"" , "Underlay object-control WinForms \"Panel\"" }, { "Базовый элемент управления WinForms" , "Base WinForms control" }, { "Элемент управления \"Panel\"" , "Control element \"Panel\"" },





Все графические объекты библиотеки унаследованы от класса базового графического объекта библиотеки CGBaseObj. Именно в этом классе находятся все базовые методы для работы с любым графическим объектом библиотеки. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh в метод, возвращающий описание типа графического элемента, допишем вывод описания двух новых типов графических элементов библиотеки:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( void ) { return ( this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : "Unknown" ); }





В классе объекта графического элемента на канвасе, от которого унаследованы остальные Canvas-объекты графики библиотеки, сделаем некоторые методы виртуальными. Класс расположен в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh.

Дело в том, что не для каждого объекта-наследника этого класса может подойти созданная в нём реализация некоторых методов. Сделав же их здесь виртуальными, мы даём возможность изменить эти методы в тех классах-наследниках, где реализация методов должна отличаться от созданной в этом классе.



virtual bool SetCoordX( const int coord_x); virtual bool SetCoordY( const int coord_y); virtual bool SetWidth( const int width); virtual bool SetHeight( const int height); void SetRightEdge( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); } void SetBottomEdge( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); }

...

virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void Erase( const bool redraw= false ); void Update( const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Update(redraw); }

Теперь в тех классах-наследниках, где необходима иная реализация этих методов, мы просто напишем точно такие же виртуальные методы, но со своей, отличной от написанной здесь, реализацией, и именно те виртуальные методы классов-наследников и будут вызываться при обращении к виртуальному методу родительского класса.

В некоторых методах дорабатываемых сегодня классов нам нужно добавить флаг необходимости перерисовки графического объекта. Это нужно для оптимизации обработки списков объектов — чтобы не постоянно перерисовывать каждый очередной объект из списка, а сначала обработать все объекты в списке (например, изменить размеры каждого и сместить на новое место), а уже после завершения обработки всего списка, просто перерисовать каждый объект уже на его новых координатах, или с его новым размером. Это визуально будет быстрее, чем перерисовывать каждый объект в списке сразу после изменения его размеров и координат и переходить к следующему объекту в списке и точно так же изменять размеры, координаты, и перерисовывать.

В файле класса объекта-тени \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh поменяем названия переменных и методов — уберём из них текст "shadow". Просто считаю нахождение этой подстроки в именах переменных и названиях методов объекта-тени излишним.

Так как при изменении размеров объекта, отбрасывающего тень, нам нужно будет перерисовать полностью тень с новыми размерами, но с теми же самыми параметрами тени, которые были до изменения её размеров, то добавим ещё одну переменную, хранящую радиус размытия тени, добавим два метода для получения доступа к новой переменной, и в метод перерисовки тени флаг необходимости перерисовки всего объекта-тени:



class CShadowObj : public CGCnvElement { private : color m_color; uchar m_opacity; uchar m_blur; bool GaussianBlur( const uint radius); bool GetQuadratureWeights( const double mu0, const int n, double &weights[]); void DrawShadowFigureRect( const int w, const int h); public : CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } void Draw( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value , const bool redraw ); void SetColor ( const color colour) { this .m_color=colour; } color Color ( void ) const { return this .m_color; } void SetOpacity ( const uchar opacity) { this .m_opacity=opacity; } uchar Opacity ( void ) const { return this .m_opacity; } void SetBlur( const uchar blur) { this .m_blur=blur; } uchar Blur( void ) const { return this .m_blur; } };





В конструкторе класса впишем значение непрозрачности тени по умолчанию, заданное макроподстановкой CLR_DEF_SHADOW_OPACITY в файле Defines.mqh библиотеки, и укажем величину размытия тени по умолчанию тоже макроподстановкой DEF_SHADOW_BLUR из того же файла:

CShadowObj::CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement::SetColorBackground( clrNONE ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .m_opacity=CLR_DEF_SHADOW_OPACITY; this .m_blur=DEF_SHADOW_BLUR; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation(ChartColorBackground(),- 100 ); this .m_color=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .m_visible= true ; CGCnvElement::Erase(); }





В реализации метода, рисующего тень объекта, теперь будем явно указывать флаг необходимости перерисовки тени, а вместо локальной переменной radius, будем использовать новую переменную m_blur. Это даст нам возможность запомнить значение размытия тени для последующей перерисовки объекта-тени с теми параметрами, с которыми она была первоначально нарисована:

void CShadowObj::Draw( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value , const bool redraw ) { this .SetCoordXRelative(shift_x); this .SetCoordYRelative(shift_y); int w= this .Width()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; int h= this .Height()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; this .DrawShadowFigureRect(w,h); this .m_blur=(blur_value>OUTER_AREA_SIZE/ 4 ? OUTER_AREA_SIZE/ 4 : blur_value); if (! this .GaussianBlur( this .m_blur )) return ; CGCnvElement::Move( this .CoordX()+ this .CoordXRelative(), this .CoordY()+ this .CoordYRelative(), redraw ); CGCnvElement::Update( redraw ); }





Так как мы будем чуть далее делать базовый объект всех WinForms-объектов библиотеки, то некоторые уже имеющиеся переменные и методы в написанных классах WinForms-объектов и их родительских классах, нам нужно будет перенести либо в новый базовый класс, либо в его родителя — класс CForm. Это нужно для того, чтобы все эти переменные и методы были доступны на уровнях тех классов иерархии наследования, где они необходимы.



Например, координаты и размеры объекта при его создании хранятся в переменных в классе CPanel. Но эти же данные нам нужны будут и в других WinForms-объектах. Поэтому мы их перенесём в родительский класс WinForms-объектов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh.

Вроде бы логично было перенести эти переменные и методы в базовый класс WinForms-объектов, но так как такие данные нам могут потребоваться и для объектов-форм, класс которых будет являться родительским для класса базового объекта всех WinForms-объектов, то перенесём эти переменные в него:

class CForm : public CGCnvElement { private : CArrayObj m_list_elements; CAnimations *m_animations; CShadowObj *m_shadow_obj; CMouseState m_mouse; ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_form_state; ushort m_mouse_state_flags; color m_color_frame; int m_offset_x; int m_offset_y; int m_init_x; int m_init_y; int m_init_w; int m_init_h; void ResetArrayFrameT( void ); void ResetArrayFrameQ( void ); void ResetArrayFrameG( void );

Для оптимизации кода метод CreateNewElement() разобъём на два — создадим ещё один метод CreateAndAddNewElement(), где будет создаваться новый элемент и добавляться в список. Объявим этот метод в защищённой секции класса, а в публичную секцию перенесём из класса CPanel методы для работы с переменными, хранящими изначальные координаты и размеры объекта:

protected : CArrayObj m_list_tmp; int m_frame_width_left; int m_frame_width_right; int m_frame_width_top; int m_frame_width_bottom; void Initialize( void ); void Deinitialize( void ); void CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity); string CreateNameDependentObject( const string base_name) const { return ::StringSubstr( this .NameObj(),::StringLen(::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME))+ 1 )+ "_" +base_name; } virtual bool MoveDependentObj( const int x, const int y, const bool redraw= false ); CGCnvElement *CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity); public : int GetCoordXInit( void ) const { return this .m_init_x; } int GetCoordYInit( void ) const { return this .m_init_y; } int GetWidthInit( void ) const { return this .m_init_w; } int GetHeightInit( void ) const { return this .m_init_h; } void SetCoordXInit( const int value ) { this .m_init_x= value ; } void SetCoordYInit( const int value ) { this .m_init_y= value ; } void SetWidthInit( const int value ) { this .m_init_w= value ; } void SetHeightInit( const int value ) { this .m_init_h= value ; } ENUM_MOUSE_FORM_STATE MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); int MouseCursorX( void ) const { return this .m_mouse.CoordX(); } int MouseCursorY( void ) const { return this .m_mouse.CoordY(); }





Сам метод CreateNewElement() сделаем виртуальным и добавим в него флаг необходимости отрисовки вновь созданного объекта:

virtual bool CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw ); bool AddNewElement(CGCnvElement *obj, const int x, const int y);

Виртуальным метод мы сделали для того, чтобы в каждом наследуемом классе мы могли сделать точно такой же метод, но со своей реализацией. Флаг необходимости перерисовки объекта нужен для того, чтобы при одновременном создании сразу множества объектов не поочерёдно их отображать непосредственно сразу после создания, а сначала создать все объекты, затем скорректировать размеры панели, на которой они созданы, и лишь потом всё одновременно отрисовать — визуально это будет быстрее, и не будет визуальных артефактов с постоянным отображением изменяемого размера панели при создании каждого последующего объекта из всех прикреплённых к ней объектов, одновременно создаваемых в цикле.





В блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта, объявим два метода для работы со свойством "Размытие тени":

void SetColorFrame( const color colour) { this .m_color_frame=colour; } color ColorFrame( void ) const { return this .m_color_frame; } void SetColorShadow( const color colour); color ColorShadow( void ) const ; void SetOpacityShadow( const uchar opacity); uchar OpacityShadow( void ) const ; void SetBlurShadow( const uchar blur); uchar BlurShadow( void ) const ; };





Во все параметрические конструкторы после вызова метода инициализации свойств, впишем вызовы методов инициализации свойств, хранящих начальные размеры и координаты объекта:

CForm::CForm( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM; this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); } CForm::CForm( const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,:: ChartID (),subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM; this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); } CForm::CForm( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,:: ChartID (), 0 ,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM; this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); }





В самом же методе инициализации в эти значения впишем нули:

void CForm::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .m_frame_width_right=DEF_FRAME_WIDTH_SIZE; this .m_frame_width_left=DEF_FRAME_WIDTH_SIZE; this .m_frame_width_top=DEF_FRAME_WIDTH_SIZE; this .m_frame_width_bottom=DEF_FRAME_WIDTH_SIZE; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; this .m_init_x= 0 ; this .m_init_y= 0 ; this .m_init_w= 0 ; this .m_init_h= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add(m_animations); }





Метод, создающий новый присоединённый элемент и добавляющий его в список присоединённых объектов:

CGCnvElement *CForm::CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_NOT_INTENDED),:: StringSubstr (:: EnumToString (element_type), 19 )); return NULL ; } int num= this .m_list_elements.Total(); string ns=(:: StringLen (( string )num)< 2 ? :: IntegerToString (num, 2 , '0' ) : ( string )num); string name= "Elm" +ns; int elm_x=x; int elm_y=y; this .GetCoords(elm_x,elm_y); CGCnvElement *obj= this .CreateNewGObject(element_type,num,name,elm_x,elm_y,w,h,colour,opacity, false ,activity); if (obj== NULL ) return NULL ; if (! this .AddNewElement(obj,elm_x,elm_y)) { delete obj; return NULL ; } obj.SetColorBackground(colour); obj.SetOpacity(opacity); obj.SetActive(activity); obj.SetMain(main); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetID( this .ID()); obj.SetNumber(num); obj.SetCoordXRelative(x); obj.SetCoordYRelative(y); obj.SetZorder( this .Zorder(), false ); obj.SetCoordXRelativeInit(x); obj.SetCoordYRelativeInit(y); return obj; }

Логика метода по сути повторяет логику метода CreateNewElement(), но здесь нет безусловной отрисовки созданного элемента. Просто метод возвращает указатель на успешно созданный графический элемент, либо NULL при ошибке создания или добавления его в список. Вдобавок здесь исправлена маленькая ошибка — в объект устанавливается его номер в списке присоединённых объектов, чего ранее не было, и номер объекта в списке, соответственно, всегда был нулевым.



Метод, создающий новый присоединённый элемент, теперь выглядит иначе — весь код создания нового объекта и добавления его в список перенесён в вышерассмотренный метод, который здесь вызывается. Если объект не создан, либо не добавлен в список, метод возвращает false, иначе, объект рисуется с флагом необходимости его физической прорисовки и возвращается true.



bool CForm::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw ) { CGCnvElement *obj= this .CreateAndAddNewElement(element_type,main,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.Erase(colour,opacity, redraw ); return true ; }





В методе, рисующем тень, теперь нужно передавать флаг необходимости прорисовки тени в методе Draw() класса объекта тени:

void CForm::DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const color colour, const uchar opacity= 127 , const uchar blur=DEF_SHADOW_BLUR) { if (! this .m_shadow) return ; if ( this .m_shadow_obj== NULL ) this .CreateShadowObj(colour,opacity); if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) { this .m_shadow_obj.Draw(shift_x,shift_y,blur , true ); this .m_shadow_obj.SetVisible( true , false ); this .BringToTop(); } }

Здесь мы всегда будем передавать true для отрисовки тени. В случае, если тень рисовать не нужно, это будет проверяться в вызывающих методах условным оператором. Это проще, чем контролировать отрисовку неразмытого прямоугольника тени, отслеживать нарисован он или нет перед тем, как использовать размытие этого прямоугольника, и прочие сопутствующие подводные камни. Проще просто проверить необходимость отрисовки тени и вызвать этот метод.







Метод, устанавливающий размытие тени формы:

void CForm::SetBlurShadow( const uchar blur) { if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT)); return ; } this .m_shadow_obj.SetBlur(blur); }

Если объекта-тени не существует, выводится сообщение, что сначала нужно создать объект тени, иначе — вызывается метод установки величины размытия в объект тени.

Метод, возвращающий размытие тени формы:

uchar CForm::BlurShadow( void ) const { if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_TEXT_NO_SHADOW_OBJ_FIRST_CREATE_IT)); return 0 ; } return this .m_shadow_obj.Blur(); }

Если объекта-тени не существует, выводится сообщение, что сначала нужно создать объект тени, иначе — возвращается значение величины размытия объекта тени.



Помимо описанных выше изменений в класс были внесены незначительные доработки, не влияющие на его логику, поэтому здесь их описывать не будем. Со всеми изменениями можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах.





Класс базового WinForms-объекта



В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ создадим новый файл WinFormBase.mqh класса CWinFormBase. Класс должен быть унаследован от класса объекта-формы CForm. Для того, чтобы базовый класс был виден в этом файле, подключим к нему файл класса объекта-формы:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Form.mqh" class CWinFormBase : public CForm { }

В этот класс перенесём переменные и методы для работы с ними из файла класса WinForms-объекта "Панель" из файла \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh. В принципе, здесь будут находиться все переменные и методы, которые мы писали для объекта-панели. Ну и, конечно же, добавим новые.

В защищённой секции класса расположим такие переменные:

class CWinFormBase : public CForm { protected : color m_fore_color; ENUM_FW_TYPE m_bold_type; ENUM_FRAME_STYLE m_border_style; bool m_autosize; ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE m_dock_mode; int m_margin[ 4 ]; int m_padding[ 4 ]; private :

В приватной секции расположим метод, возвращающий флаги шрифта:

private : uint GetFontFlags( void ); public :

а в публичной секции объявим виртуальные методы для очистки элемента, его перерисовки и изменения размеров, конструкторы класса, и перенесём из файла класса CPanel такие методы:

public : virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase(color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void Erase( const bool redraw= false ); virtual void Redraw( bool redraw); virtual bool Resize( const int w, const int h, const bool redraw); virtual bool Resize( const int index, const int w, const int h, const bool redraw); CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CWinFormBase( const string name) : CForm(::ChartID(), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; } void SetForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; } color ForeColor( void ) const { return this .m_fore_color; } void SetBold( const bool flag); bool Bold( void ); void SetItalic( const bool flag); bool Italic( void ); void SetStrikeout( const bool flag); bool Strikeout( void ); void SetUnderline( const bool flag); bool Underline( void ); void SetFontDrawStyle(ENUM_FONT_STYLE style); ENUM_FONT_STYLE FontDrawStyle( void ); void SetFontBoldType(ENUM_FW_TYPE type); ENUM_FW_TYPE FontBoldType( void ) const { return this .m_bold_type; } void SetBorderStyle( const ENUM_FRAME_STYLE style) { this .m_border_style=style; } ENUM_FRAME_STYLE BorderStyle( void ) const { return this .m_border_style; } virtual void SetAutoSize( const bool flag, const bool redraw) { this .m_autosize=flag; } bool AutoSize( void ) { return this .m_autosize; } virtual void SetDockMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE mode, const bool redraw) { this .m_dock_mode=mode; } ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE DockMode( void ) const { return this .m_dock_mode; } void SetMarginLeft( const int value ) { this .m_margin[ 0 ]= value ; } void SetMarginTop( const int value ) { this .m_margin[ 1 ]= value ; } void SetMarginRight( const int value ) { this .m_margin[ 2 ]= value ; } void SetMarginBottom( const int value ) { this .m_margin[ 3 ]= value ; } void SetMarginAll( const int value ) { this .SetMarginLeft( value ); this .SetMarginTop( value ); this .SetMarginRight( value ); this .SetMarginBottom( value ); } int MarginLeft( void ) const { return this .m_margin[ 0 ]; } int MarginTop( void ) const { return this .m_margin[ 1 ]; } int MarginRight( void ) const { return this .m_margin[ 2 ]; } int MarginBottom( void ) const { return this .m_margin[ 3 ]; } virtual void SetPaddingLeft( const uint value ) { this .m_padding[ 0 ]=(( int ) value < this .m_frame_width_left ? this .m_frame_width_left : ( int ) value ); } virtual void SetPaddingTop( const uint value ) { this .m_padding[ 1 ]=(( int ) value < this .m_frame_width_top ? this .m_frame_width_top : ( int ) value ); } virtual void SetPaddingRight( const uint value ) { this .m_padding[ 2 ]=(( int ) value < this .m_frame_width_right ? this .m_frame_width_right : ( int ) value ); } virtual void SetPaddingBottom( const uint value ) { this .m_padding[ 3 ]=(( int ) value < this .m_frame_width_bottom ? this .m_frame_width_bottom : ( int ) value ); } virtual void SetPaddingAll( const uint value ) { this .SetPaddingLeft( value ); this .SetPaddingTop( value ); this .SetPaddingRight( value ); this .SetPaddingBottom( value ); } virtual void SetFrameWidthLeft( const uint value ) { this .m_frame_width_left=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthTop( const uint value ) { this .m_frame_width_top=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthRight( const uint value ) { this .m_frame_width_right=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthBottom( const uint value ) { this .m_frame_width_bottom=( int ) value ;} virtual void SetFrameWidthAll( const uint value ) { this .SetFrameWidthLeft( value ); this .SetFrameWidthTop( value ); this .SetFrameWidthRight( value ); this .SetFrameWidthBottom( value ); } int FrameWidthLeft( void ) const { return this .m_frame_width_left; } int FrameWidthTop( void ) const { return this .m_frame_width_top; } int FrameWidthRight( void ) const { return this .m_frame_width_right; } int FrameWidthBottom( void ) const { return this .m_frame_width_bottom; } int PaddingLeft( void ) const { return this .m_padding[ 0 ]; } int PaddingTop( void ) const { return this .m_padding[ 1 ]; } int PaddingRight( void ) const { return this .m_padding[ 2 ]; } int PaddingBottom( void ) const { return this .m_padding[ 3 ]; } };

Большинство перенесённых методов сделаем виртуальными — чтобы можно было в наследуемых классах переопределить их, если будет такая необходимость. Все методы для установки свойств теперь имеют в своём названии приставку "Set". Это однозначно указывает на принадлежность метода.

В параметрическом конструкторе устанавливаем тип графического элемента и объекта библиотеки и значения свойств по умолчанию, либо те значения, которые переданы в параметрах:

CWinFormBase::CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .m_fore_color=CLR_DEF_FORE_COLOR; this .m_bold_type=FW_TYPE_NORMAL; this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_frame_width_right= 0 ; this .m_frame_width_left= 0 ; this .m_frame_width_top= 0 ; this .m_frame_width_bottom= 0 ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; }

Методы, перенесённые из класса CPanel:

uint CWinFormBase::GetFontFlags( void ) { string name; int size; uint flags; uint angle; CGCnvElement::GetFont(name,size,flags,angle); return flags; } void CWinFormBase::SetBold( const bool flag) { uint flags= this .GetFontFlags(); if (flag) { this .m_bold_type=FW_TYPE_BOLD; CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_BOLD ); } else this .m_bold_type=FW_TYPE_NORMAL; } bool CWinFormBase::Bold( void ) { uint flags= this .GetFontFlags(); return (flags & FW_BOLD )== FW_BOLD ; } void CWinFormBase::SetItalic( const bool flag) { uint flags= this .GetFontFlags(); if (flag) CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FONT_ITALIC ); } bool CWinFormBase::Italic( void ) { uint flags= this .GetFontFlags(); return (flags & FONT_ITALIC )== FONT_ITALIC ; } void CWinFormBase::SetStrikeout( const bool flag) { uint flags= this .GetFontFlags(); if (flag) CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FONT_STRIKEOUT ); } bool CWinFormBase::Strikeout( void ) { uint flags= this .GetFontFlags(); return (flags & FONT_STRIKEOUT )== FONT_STRIKEOUT ; } void CWinFormBase::SetUnderline( const bool flag) { uint flags= this .GetFontFlags(); if (flag) CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FONT_UNDERLINE ); } bool CWinFormBase::Underline( void ) { uint flags= this .GetFontFlags(); return (flags & FONT_UNDERLINE )== FONT_UNDERLINE ; } void CWinFormBase::SetFontDrawStyle(ENUM_FONT_STYLE style) { switch (style) { case FONT_STYLE_ITALIC : this .SetItalic( true ); break ; case FONT_STYLE_UNDERLINE : this .SetUnderline( true ); break ; case FONT_STYLE_STRIKEOUT : this .SetStrikeout( true ); break ; default : break ; } } ENUM_FONT_STYLE CWinFormBase::FontDrawStyle( void ) { return ( this .Italic() ? FONT_STYLE_ITALIC : this .Underline() ? FONT_STYLE_UNDERLINE : this .Strikeout() ? FONT_STYLE_UNDERLINE : FONT_STYLE_NORMAL ); } void CWinFormBase::SetFontBoldType(ENUM_FW_TYPE type) { this .m_bold_type=type; uint flags= this .GetFontFlags(); switch (type) { case FW_TYPE_DONTCARE : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_DONTCARE ); break ; case FW_TYPE_THIN : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_THIN ); break ; case FW_TYPE_EXTRALIGHT : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_EXTRALIGHT ); break ; case FW_TYPE_ULTRALIGHT : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_ULTRALIGHT ); break ; case FW_TYPE_LIGHT : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_LIGHT ); break ; case FW_TYPE_REGULAR : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_REGULAR ); break ; case FW_TYPE_MEDIUM : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_MEDIUM ); break ; case FW_TYPE_SEMIBOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_SEMIBOLD ); break ; case FW_TYPE_DEMIBOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_DEMIBOLD ); break ; case FW_TYPE_BOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_BOLD ); break ; case FW_TYPE_EXTRABOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_EXTRABOLD ); break ; case FW_TYPE_ULTRABOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_ULTRABOLD ); break ; case FW_TYPE_HEAVY : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_HEAVY ); break ; case FW_TYPE_BLACK : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_BLACK ); break ; default : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_NORMAL ); break ; } }

Все эти методы мы рассматривали ранее в предыдущих статьях, посвящённых созданию объекта-панели.





Виртуальные методы очистки (закрашивания цветом) элемента:

void CWinFormBase::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colour,opacity,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw ) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(redraw); } void CWinFormBase::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colors,opacity,vgradient,cycle,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw ) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(redraw); } void CWinFormBase::Erase( const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(redraw); }

Эти виртуальные методы переопределяют такие же методы родительского класса. Здесь сначала вызывается метод родительского класса для заполнения элемента цветом, а затем проверяется флаг наличия рамки у объекта и, если рамка должна быть и установлен флаг перерисовки объекта — рисуется рамка. Далее объект обновляется.







Метод, устанавливающий новые размеры текущему объекту:

bool CWinFormBase::Resize( const int w, const int h, const bool redraw) { if ( this .Width()==w && this .Height()==h) return true ; bool res= true ; int prev_w= this .Width(); int prev_h= this .Height(); if ( this .Width()!=w) res &= this .SetWidth(w); if ( this .Height()!=h) res &= this .SetHeight(h); if (!res) return false ; int excess_w= this .Width()-prev_w; int excess_h= this .Height()-prev_h; CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { int x=shadow.CoordXRelative(); int y=shadow.CoordYRelative(); res &=shadow.SetWidth(shadow.Width()+excess_w); res &=shadow.SetHeight(shadow.Height()+excess_h); if (!res) return false ; if (!redraw) shadow.Erase(); shadow.SetCoordXRelative(x); shadow.SetCoordYRelative(y); } if (redraw) this .Redraw( true ); return true ; }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Вкратце: если в метод переданы существующие размеры объекта, то менять ничего не нужно — сразу возвращаем true. Если же переданные в метод размеры не совпадают с теми, что сейчас есть у объекта, то меняем их. Если есть тень, то меняем и её размер, и затем перерисовываем весь объект в случае, если установлен флаг перерисовки. Т.е., если флаг перерисовки не установлен, то меняются размеры объекта, но сам он не перерисовывается. Это нужно для ускорения перерисовки множества объектов, привязанных к другому. Только после изменения размеров всех связанных объектов их нужно все перерисовать.

Метод, устанавливающий новые размеры указанному по индексу объекту:

bool CWinFormBase::Resize( const int index , const int w, const int h, const bool redraw) { CWinFormBase *obj= this .GetElement( index ); return (obj!= NULL ? obj.Resize(w,h,redraw) : false ); }

В метод передаётся индекс объекта в списке привязанных объектов, которому необходимо изменить размеры, тоже передаваемые в метод.

Получаем объект по индексу в списке и возвращаем результат вызова его метода Resize(), рассмотренного выше.







Метод, перерисовывающий объект:



void CWinFormBase::Redraw( bool redraw) { if ( this .TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) return ; CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { shadow.Erase(); int x=shadow.CoordXRelative(); int y=shadow.CoordYRelative(); if (redraw) shadow.Draw( 0 , 0 ,shadow.Blur(),redraw); shadow.SetCoordXRelative(x); shadow.SetCoordYRelative(y); } if (redraw) { this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c,redraw); this .Done(); } else this .Erase(); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *element= this .GetElement(i); if (element== NULL ) continue ; element.Redraw(redraw); } if (redraw && this .GetMain()== NULL ) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }

Логика метода похожа на логику метода, изменяющего размеры объекта. Сначала перерисовываем тень объекта, так как она должна быть ниже остальных, затем, при установленном флаге перерисовки, полностью перерисовываем объект и устанавливаем его текущий внешний вид как "эталонный". При неустановленном флаге перерисовки стираем нарисованный объект тени и сам объект. Далее проходим в цикле по списку прикреплённых объектов и каждый из них перерисовываем в соответствии с флагом перерисовки — либо все стираем, либо все рисуем.

В конце обновляем график для немедленного отображения сделанных изменений в случае, если стоит флаг перерисовки, и если этот объект является главным во всей иерархии связанных объектов (у него нет главного объекта, и его метод GetMain() вернёт NULL).



Базовый класс всех WinForms-объектов библиотеки готов.

Теперь доработаем класс объекта-панели в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh.



При установке привязанным к панели объектам свойства Dock, эти объекты автоматически должны расположиться по порядку их номеров в списке привязанных объектов и по правилам, установленным для типа привязки. Т.е., если Dock слева, то объект растягивается по высоте на всю высоту панели, к которой он привязан, а его левой координатой должна стать левая грань либо подложки панели (если объект первый в списке), либо правая грань предыдущего объекта из списка привязанных объектов. И так для каждого объекта из списка. При этом ещё имеет значение флаг автоизменения размеров самой панели и режим изменения размера — только увеличение, или увеличение и уменьшение.

Сегодня сделаем обработку установки свойства Dock для привязанных объектов только в режиме отключенного автоизменения размера панели. Для того, чтобы определить к грани какого объекта прикрепляется текущий объект из списка привязанных объектов, создадим четыре объекта — по количеству граней — верх, низ, лево и право. Каждый объект, которому устанавливается свойство Dock, будет вписывать себя в один из этих объектов — чтобы остальные объекты из списка могли знать к координатам какого объекта прикрепляться (ведь прикрепляются они к граням предыдущего объекта в списке, если для него тоже установлено свойство Dock).

Так как теперь все WimForms-объекты будут наследоваться от базового WinForms-объекта, то вместо подключенного файла объекта-формы:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Form.mqh" class CPanel : public CForm

подключим файл базового WinForms-объекта:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\WForms\WinFormBase.mqh"





В приватной секции класса объявим указатели на четыре объекта, в которых будем хранить указатели на объекты, к координатам которых нужно прикреплять Dock-объекты:

class CPanel : public CWinFormBase { private : CGCnvElement *m_obj_top; CGCnvElement *m_obj_bottom; CGCnvElement *m_obj_left; CGCnvElement *m_obj_right; CGCnvElement *m_underlay; bool m_autoscroll; int m_autoscroll_margin[ 2 ]; ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE m_autosize_mode; virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); virtual void GetCoords( int &x, int &y); bool CreateUnderlayObj( void ); void SetUnderlayAsBase( void ); protected :

Вместо метода SetDockingToContainer() объявим метод SetUnderlayAsBase(), который будет прописывать объект-подложку во все четыре вышеобъявленных указателя. Когда мы только создали объект, то началом координат привязки первого привязанного объекта является подложка созданного объекта. По мере расположения Dock-объектов, в переменные будут прописываться указатели на уже прикреплённые к соответствующим граням соответствующие объекты. Но в самом начале объектом привязки является подложка.

В защищённой секции класса объявим два метода, возвращающие максимальную величину, на которую все Dock-объекты выходят за пределы объекта, к которому они прикреплены, объявим метод, в котором будет происходить автоизменение размеров контейнера под расположенные в нём объекты, и напишем четыре метода, возвращающие указатели на объекты, к граням которых нужно прикреплять очередной Dock-объект из списка прикреплённых к контейнеру объектов:



protected : int GetExcessMaxX( void ); int GetExcessMaxY( void ); bool SetCoordXUnderlay( const int value) { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.SetCoordX(value) : false ); } bool SetCoordYUnderlay( const int value) { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.SetCoordY(value) : false ); } bool SetWidthUnderlay( const int value) { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.SetWidth(value) : false ); } bool SetHeightUnderlay( const int value) { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.SetHeight(value) : false ); } bool SetUnderlayParams( void ); int GetCoordXUnderlay( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.CoordX() : 0 ); } int GetCoordYUnderlay( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.CoordY() : 0 ); } int GetWidthUnderlay( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.Width() : 0 ); } int GetHeightUnderlay( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.Height() : 0 ); } int GetCoordXUnderlayRelative( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.CoordXRelative() : 0 ); } int GetCoordYUnderlayRelative( void ) const { return ( this .m_underlay!= NULL ? this .m_underlay.CoordYRelative() : 0 ); } CGCnvElement *GetTopObj( void ) { return this .m_obj_top; } CGCnvElement *GetBottomObj( void ) { return this .m_obj_bottom; } CGCnvElement *GetLeftObj( void ) { return this .m_obj_left; } CGCnvElement *GetRightObj( void ) { return this .m_obj_right; } bool AutoSizeProcess( const bool redraw); public :

Все остальные переменные и методы отсюда уже перенесены в базовый класс WinForms-объекта, и более подробно с такими изменениями можно ознакомиться в прикреплённых к статье файлах.

Публичная секция класса, с учётом всех перенесённых методов, внесённых исправлений и добавленных новых методов, теперь выглядит так:

public : CGCnvElement *GetUnderlay( void ) { return this .m_underlay; } virtual bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); virtual bool SetCoordX( const int coord_x); virtual bool SetCoordY( const int coord_y); virtual bool SetWidth( const int width); virtual bool SetHeight( const int height); virtual bool CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw); virtual void Redraw( bool redraw); void Update( const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Update(redraw); } bool ResetSizeAllToInit( void ); bool ArrangeObjects( const bool redraw); void SetAutoScroll( const bool flag) { this .m_autoscroll=flag; } bool AutoScroll( void ) { return this .m_autoscroll; } void SetAutoScrollMarginWidth( const int value ) { this .m_autoscroll_margin[ 0 ]= value ; } void SetAutoScrollMarginHeight( const int value ) { this .m_autoscroll_margin[ 1 ]= value ; } void SetAutoScrollMarginAll( const int value ) { this .SetAutoScrollMarginWidth( value ); this .SetAutoScrollMarginHeight( value ); } int AutoScrollMarginWidth( void ) const { return this .m_autoscroll_margin[ 0 ]; } int AutoScrollMarginHeight( void ) const { return this .m_autoscroll_margin[ 1 ]; } virtual void SetAutoSize( const bool flag, const bool redraw) { bool prev= this .AutoSize(); if (prev==flag) return ; CWinFormBase::SetAutoSize(flag,redraw); if (prev!= this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); } void SetAutoSizeMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE mode, const bool redraw) { ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE prev= this .AutoSizeMode(); if (prev==mode) return ; this .m_autosize_mode=mode; if (prev!= this .AutoSizeMode() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); } ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE AutoSizeMode( void ) const { return this .m_autosize_mode; } virtual void SetDockMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE mode, const bool redraw) { if ( this .DockMode()==mode) return ; CWinFormBase::SetDockMode(mode,redraw); CPanel * base = this .GetBase(); if ( base !=NULL) base .ArrangeObjects(redraw); } virtual void SetPaddingLeft( const uint value ) { CWinFormBase::SetPaddingLeft( value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .m_underlay.SetCoordXRelative( this .PaddingLeft()); this .SetCoordXUnderlay( this .CoordX()+ this .PaddingLeft()); this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()); } } virtual void SetPaddingTop( const uint value ) { CWinFormBase::SetPaddingTop( value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .m_underlay.SetCoordYRelative( this .PaddingTop()); this .SetCoordYUnderlay( this .CoordY()+ this .PaddingTop()); this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()); } } virtual void SetPaddingRight( const uint value ) { CWinFormBase::SetPaddingRight( value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()); } } virtual void SetPaddingBottom( const uint value ) { CWinFormBase::SetPaddingBottom( value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()); } } virtual void SetPaddingAll( const uint value ) { this .SetPaddingLeft( value ); this .SetPaddingTop( value ); this .SetPaddingRight( value ); this .SetPaddingBottom( value ); } virtual void SetFrameWidthLeft( const uint value ) { this .m_frame_width_left=( int ) value ; if ( this .PaddingLeft()< this .FrameWidthLeft()) this .SetPaddingLeft( this .FrameWidthLeft()); } virtual void SetFrameWidthTop( const uint value ) { this .m_frame_width_top=( int ) value ; if ( this .PaddingTop()< this .FrameWidthTop()) this .SetPaddingTop( this .FrameWidthTop()); } virtual void SetFrameWidthRight( const uint value ) { this .m_frame_width_right=( int ) value ; if ( this .PaddingRight()< this .FrameWidthRight()) this .SetPaddingRight( this .FrameWidthRight()); } virtual void SetFrameWidthBottom( const uint value ) { this .m_frame_width_bottom=( int ) value ; if ( this .PaddingBottom()< this .FrameWidthBottom()) this .SetPaddingBottom( this .FrameWidthBottom()); } virtual void SetFrameWidthAll( const uint value ) { this .SetFrameWidthLeft( value ); this .SetFrameWidthTop( value ); this .SetFrameWidthRight( value ); this .SetFrameWidthBottom( value ); } CPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const string name) : CWinFormBase(::ChartID(), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_PANEL; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_BEVEL); this .SetAutoScroll( false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); if ( this .CreateUnderlayObj()) this .SetUnderlayAsBase(); } ~CPanel(); };

Все Set-методы теперь имеют в своём наименовании приставку "Set".

Методы установки автоизменения размеров, режима автоизменения размеров, и методы привязки Dock-объектов к контейнеру сначала вызывают метод базового класса для установки свойства, а затем вызывают метод изменения размера контейнера:



virtual void SetAutoSize( const bool flag, const bool redraw) { bool prev= this .AutoSize(); if (prev==flag) return ; CWinFormBase::SetAutoSize(flag,redraw); if (prev!= this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); }

При этом изменение размеров контейнера должно осуществляться только в том случае, если к контейнеру привязан хотя бы один объект.

Другие аналогичные методы сделаны с подобной логикой, и их можно изучить самостоятельно.

Любые возникающие вопросы можно задать в описании к статье.

В методе, устанавливающем все параметры подложки, укажем тип объекта "подложка":

bool CPanel::SetUnderlayParams( void ) { this .m_underlay.SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY); this .m_underlay.SetCoordXRelative( this .PaddingLeft()); this .m_underlay.SetCoordYRelative( this .PaddingTop()); bool res= true ; res &= this .SetCoordXUnderlay( this .CoordX()+ this .PaddingLeft()); res &= this .SetCoordYUnderlay( this .CoordY()+ this .PaddingTop()); res &= this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()); res &= this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()); return res; }

Знание того, что выбранный объект имеет тип "подложка" нам необходимо при расположении Dock-объектов внутри контейнера. Если объект, к граням которого нужно прикрепить текущий объект из списка привязанных объектов, — подложка, то гранью для привязки, например, слева должна считаться X-координата подложки, в то время как если это не подложка, а другой Dock-объект, то гранью для привязки будет правая грань этого другого Dock-объекта.

В методах, устанавливающих координаты панели и её размеры, мы сначала вызываем метод установки свойств базового объекта, а затем изменяем координаты и размеры объекта-подложки:

bool CPanel::SetCoordX( const int coord_x) { if (!CGCnvElement::SetCoordX(coord_x)) return false ; return ( this .m_underlay!= NULL ? this .SetCoordXUnderlay(coord_x+ this .PaddingLeft()) : true ); } bool CPanel::SetCoordY( const int coord_y) { if (!CGCnvElement::SetCoordY(coord_y)) return false ; return ( this .m_underlay!= NULL ? this .SetCoordYUnderlay(coord_y+ this .PaddingTop()) : true ); } bool CPanel::SetWidth( const int width) { if (!CGCnvElement::SetWidth(width)) return false ; return ( this .m_underlay!= NULL ? this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()) : true ); } bool CPanel::SetHeight( const int height) { if (!CGCnvElement::SetHeight(height)) return false ; return ( this .m_underlay!= NULL ? this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()) : true ); }





Метод, сбрасывающий размеры всех привязанных объектов к изначальным:

bool CPanel::ResetSizeAllToInit( void ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CPanel *obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL ) { res &= false ; continue ; } res &=obj.Resize(i,obj.GetWidthInit(),obj.GetHeightInit()); } return res; }

В цикле по всем привязанным к контейнеру объектам получаем очередной объект и записываем в переменную res результат изменения размеров объекта на его изначальные размеры. По окончании цикла в переменной res будет записан общий результат изменения размеров. Если изменение размеров хотя бы одного объекта произошло с ошибкой, то в переменной res будет записано false, иначе — true.







Метод, создающий новый присоединённый элемент:

bool CPanel::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { CGCnvElement *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,main,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; if (obj.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CWinFormBase *wf=obj; wf.SetColorFrame(wf.ColorBackground()); } if ( this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); this .Redraw(redraw); return true ; }

Логика метода расписана в комментариях к коду и достаточно проста.



Метод, возвращающий максимальное значение выхода границ Dock-объектов за пределы контейнера по ширине:

int CPanel::GetExcessMaxX( void ) { int value = 0 ; for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *element= this .GetElement(i); if (element==NULL) continue ; if (element.RightEdge()> value ) value =element.RightEdge(); } return value - this .m_underlay.RightEdge(); }

Метод, возвращающий максимальное значение выхода границ Dock-объектов за пределы контейнера по высоте:



int CPanel::GetExcessMaxY( void ) { int value = 0 ; for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *element= this .GetElement(i); if (element==NULL) continue ; if (element.BottomEdge()> value ) value =element.BottomEdge(); } return value - this .m_underlay.BottomEdge(); }

Оба метода имеют идентичную логику: в цикле по всем привязанным к контейнеру объектам получаем очередной объект и, если его правая (нижняя) грань больше значения, записанного в переменной value, то этой переменной присваивается значение грани. По окончании цикла в переменной value будет записано максимальное значение правой (нижней) грани из всех объектов, и возвращается разница между найденным значением и правой (нижней) гранью объекта-подложки. Тем самым мы получим положительную или отрицательную величину в пикселях, на которую нужно изменить размер контейнера.







Метод, располагающий привязанные объекты в порядке их Dock-привязки:

bool CPanel::ArrangeObjects( const bool redraw) { CWinFormBase *prev= NULL , *obj= NULL ; if ( this .AutoSize()) { for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { prev= this .GetElement(i- 1 ); if (prev== NULL ) this .SetUnderlayAsBase(); obj=GetElement(i); if (obj== NULL || obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE || this .m_underlay== NULL ) continue ; if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP) { } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM) { } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT) { } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT) { } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL) { } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE) { } } this .Resize( this .GetWidthInit(), this .GetHeightInit(), false ); } else { for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { obj= this .GetElement(i); prev= this .GetElement(i- 1 ); if (prev== NULL ) this .SetUnderlayAsBase(); if (obj== NULL || obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE || this .m_underlay== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetTopObj(); x= this .GetCoordXUnderlay(); y=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.CoordY() : coord_base.BottomEdge()+ 1 ); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_top=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetBottomObj(); x= this .GetCoordXUnderlay(); y=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.BottomEdge()-obj.Height()- 1 : coord_base.CoordY()-obj.Height()- 1 ); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_bottom=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT) { if (!obj.Resize(obj.GetWidthInit(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetLeftObj(); x=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? coord_base.CoordX() : coord_base.RightEdge()+ 1 ); y= this .GetCoordYUnderlay(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_left=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT) { if (!obj.Resize(obj.GetWidthInit(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; CGCnvElement *coord_base= this .GetRightObj(); x=(coord_base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? m_underlay.RightEdge()-obj.Width() : coord_base.CoordX()-obj.Width()- 1 ); y= this .GetCoordYUnderlay(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; this .m_obj_right=obj; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL) { if (!obj.Resize( this .GetWidthUnderlay(), this .GetHeightUnderlay(), false )) continue ; this .SetUnderlayAsBase(); x= this .GetLeftObj().CoordX(); y= this .GetTopObj().CoordY(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE) { obj.Resize(obj.GetWidthInit(),obj.GetHeightInit(), false ); x= this .GetCoordXUnderlay()+obj.CoordXRelativeInit(); y= this .GetCoordYUnderlay()+obj.CoordYRelativeInit(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } obj.SetCoordXRelative(x- this .m_underlay.CoordX()); obj.SetCoordYRelative(y- this .m_underlay.CoordY()); } } this .Redraw(redraw); return true ; }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Для панели, у которой стоит флаг автоизменения её размеров, пока не делаем расположение объектов внутри контейнера (здесь есть лишь заглушки, где впоследствии напишем обработчики), так как там будет иная логика, чем та, которая реализована для панели без автоизменения её размеров.



Метод, устанавливающий подложку началом отсчёта координат привязанных Dock-объектов:

void CPanel::SetUnderlayAsBase( void ) { this .m_obj_left= this .m_underlay; this .m_obj_right= this .m_underlay; this .m_obj_top= this .m_underlay; this .m_obj_bottom= this .m_underlay; }

Здесь просто всем четырём объектам привязки присваиваем указатель на подложку.

Метод, подстраивающий размеры элемента под его внутреннее содержимое:

bool CPanel::AutoSizeProcess( const bool redraw) { int excess_w= this .GetExcessMaxX(); int excess_h= this .GetExcessMaxY(); if (excess_w== 0 && excess_h== 0 ) return true ; return ( this .AutoSizeMode()==CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW ? this .Resize( this .Width()+(excess_w> 0 ? excess_w : 0 ), this .Height()+(excess_h> 0 ? excess_h : 0 ),redraw) : this .Resize( this .Width()+(excess_w!= 0 ? excess_w : 0 ), this .Height()+(excess_h!= 0 ? excess_h : 0 ),redraw) ); }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Вкратце: получаем максимальные величины по X и Y, на которые привязанные объекты выходит за пределы подложки. Положительная величина указывает на то, что объекты выходят за пределы подложки, отрицательная — на то, что подложка слишком большая и её можно уменьшить. Ну и возвращаем результат изменения размеров панели с учётом режима автоизменения её размеров (либо только увеличение, либо увеличение и уменьшение)







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh класса-коллекции графических элементов нужно подкорректировать наименования методов установки свойств BorderStyle() и FrameWidthAll() в методах создания панели на новые: SetBorderStyle() и SetFrameWidthAll(). В прилагаемых к статье файлах методы уже переименованы на новые.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh в методах, возвращающих объект WForm Panel, нужно поменять старое наименование макроподстановки GRAPH_ELEMENT_TYPE_PANEL на новое: GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL:

CForm *GetWFForm( const int element_id) { CArrayObj *list=GetListCanvElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); } CPanel *GetWFPanel( const string name) { string nm=(:: StringFind (name, this .m_name_prefix)< 0 ? this .m_name_prefix : "" )+name; CArrayObj *list=GetListCanvElementByType( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,:: ChartID (),EQUAL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,nm,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); } CPanel *GetWFPanel( const long chart_id, const string name) { string nm=(:: StringFind (name, this .m_name_prefix)< 0 ? this .m_name_prefix : "" )+name; CArrayObj *list=GetListCanvElementByType( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,chart_id,EQUAL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,nm,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); } CPanel *GetWFPanel( const int element_id) { CArrayObj *list=GetListCanvElementByType( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); }

На сегодня это все необходимые изменения и доработки.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part105\ под новым именем TestDoEasyPart105.mq5.

Что и как будем тестировать... В настройки советника добавим флаг автоизменения размера панели под её внутреннее содержимое и режим автоматического изменения размера.

Добавим новую клавишу на клавиатуре, на которую будет реагировать советник для расположения объектов внутри контейнера. При нажатии на клавишу Q все созданные внутри панели объекты будут расположены в соответствии с их режимом привязки. Таких объектов у нас будет 6 — по количеству режимов привязки:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE { CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT, CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL, };

Соответственно, каждый из этих объектов получит режим привязки, соответствующий его номеру в списке объектов панели. Первый объект в списке не будет иметь привязки (CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE), второй будет иметь режим CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP, третий — MODE_BOTTOM, и т.д.



В глобальной области добавим макроподстановку для клавиши Q и перечисления для входных параметров на английском языке и языке страны пользователя и впишем новые входные параметры:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 3 ) #define START_X ( 4 ) #define START_Y ( 4 ) #define KEY_LEFT ( 65 ) #define KEY_RIGHT ( 68 ) #define KEY_UP ( 87 ) #define KEY_DOWN ( 88 ) #define KEY_FILL ( 83 ) #define KEY_ORIGIN ( 90 ) #define KEY_INDEX ( 81 ) #ifdef COMPILE_EN enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; #else enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; #endif sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; CEngine engine; color array_clr[];

Из обработчика OnInit() удалим код для создания форм и элементов. Оставим лишь создание одной панели и в цикле в самой панели создадим шесть привязанных объектов-панелей с флагом перерисовки false. При этом высота панели будет немного меньше, чем общая высота всех построенных внутри неё объектов, а ширина, наоборот — больше. Таким образом мы сможем посмотреть, как панель подстраивается под размеры построенных внутри неё объектов:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 230 , 150 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true ); if (pnl!= NULL ) { pnl.SetPaddingAll( 4 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); for ( int i= 0 ;i< 6 ;i++) { CPanel *prev=pnl.GetElement(i- 1 ); int xb= 0 , yb= 0 ; int x=(i< 3 ? (prev== NULL ? xb : prev.CoordXRelative()) : xb+prev.Width()+ 20 ); int y=(i< 3 ? (prev== NULL ? yb : prev.BottomEdgeRelative()+ 16 ) : (i== 3 ? yb : prev.BottomEdgeRelative()+ 16 )); pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,pnl,x,y, 80 , 40 , C'0xCD,0xDA,0xD7' , 200 , true , false ); } pnl.Redraw( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

После создания всех элементов внутри панели, полностью перерисуем всю панель вместе с созданными в ней элементами (флаг перерисовки true)



В обработчике событий OnChartEvent() в блоке обработки нажатий клавиш впишем обработчик нажатия клавиши Q на клавиатуре:

if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { CPanel *panel=engine.GetWFPanel( 0 ); if (panel!= NULL && (lparam==KEY_UP || lparam==KEY_DOWN || lparam==KEY_LEFT || lparam==KEY_RIGHT || lparam==KEY_FILL || lparam==KEY_ORIGIN || lparam==KEY_INDEX)) { for ( int i= 0 ;i<panel.ElementsTotal();i++) { CPanel *obj=panel.GetElement(i); if (obj!= NULL ) { if (lparam==KEY_UP) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP, false ); else if (lparam==KEY_DOWN) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM, false ); else if (lparam==KEY_LEFT) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT, false ); else if (lparam==KEY_RIGHT) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT, false ); else if (lparam==KEY_FILL) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL, false ); else if (lparam==KEY_ORIGIN) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); else if (lparam==KEY_INDEX) { obj.SetDockMode((ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE)i, true ); Sleep (i> 0 ? 500 : 0 ); } } } panel.Redraw( true ); } }

При этом для того, чтобы было наглядно видно, как объекты перемещаются на свои места в соответствии с режимом привязки, сделаем задержку в полсекунды после каждого очередного перемещения объекта на новые координаты.



Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, прикрепление объектов к каждой из сторон панели работает корректно, при нажатии на клавишу Q каждый объект прикрепляется к нужной стороне панели, а при изменении режимов автоизменения размеров панели, она подстраивается под своё внутреннее содержимое в соответствии с режимом автоизменения размера.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу над WinForms-объектами.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock





