DoEasy. Элементы управления (Часть 10): WinForms-объекты — оживляем интерфейс

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Концепция

Все ранее создаваемые нами WinForms-объекты по сути своей просто статическое изображение, лишь "бутафория", которую можно перемещать по экрану. Смысла от этого очень мало, и настала пора заняться оживлением графического интерфейса — делать функционал для взаимодействия объектов с пользователем и другими объектами.

Те WinForms-объекты, которые мы уже создали, являются как самостоятельными единицами для построения графического интерфейса, так и составными частями для более сложных объектов. И для того, чтобы более сложные объекты могли правильно работать, нам уже необходим функционал взаимодействия объектов друг с другом и с пользователем. Сегодня начнём это воплощать в жизнь и создадим визуальную составляющую при взаимодействии объектов с мышкой. В последующих статьях сделаем событийный функционал этих объектов, и продолжим создание новых WinForms-объектов библиотеки.

Каждый активный объект GUI, для которого определена возможность взаимодействия с мышкой, и который имеет флаг доступности, должен сигнализировать пользователю о возможности взаимодействия с ним. Например, простая кнопка. При наведении курсора на неё, кнопка немного меняет свой цвет, говоря пользователю о своей активности и готовности к взаимодействию. При нажатии она опять меняет цвет, но ещё не срабатывает. Срабатывание происходит при отжатии кнопки мышки в пределах объекта взаимодействия. Если же нажать на кнопку мышки на объекте и, не отпуская её, увести курсор с объекта, а затем отжать кнопку мышки, то этот объект не должен сработать — он вернётся в своё состояние, которое было до нажатия на него кнопкой мышки. Так ведут себя все объекты в операционной системе Windows. И здесь мы реализуем такое же поведение WinForms-объектов.

После создания визуальной составляющей начнём делать событийный функционал WinForms-объектов, что позволит создавать из простых объектов более сложные. События простых объектов, из которых состоит сложный, будут обрабатываться самим объектом, анализироваться, его внешний вид будет соответствующим образом изменяться, и по итогу объект будет отправлять на график управляющей программы событие, которое произошло в этом объекте.



Так как теперь объекту потребуется иметь несколько больше цветов для одного и того же его состояния (базовый цвет, цвет при наведении курсора мышки, цвет при нажатии кнопки на объекте), то впишем эти новые цвета для разных свойств объекта, у которых они могут быть. Если новые цвета будут присутствовать в свойствах объекта, то впоследствии нам будет проще создавать визуальные редакторы этих объектов — все свойства могут быть выведены на панель и обрабатываться. Если же новых дополнительных цветов не будет прописано в свойствах объекта, то для их вывода придётся прописывать их вручную для каждого объекта, что неоптимально.





Доработка классов библиотеки



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем новые макроподстановки для цветов по умолчанию различных состояний WinForms-объектов:

#define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 ) #define CLR_CANV_NULL ( 0x00FFFFFF ) #define CLR_DEF_FORE_COLOR ( C'0x2D,0x43,0x48' ) #define CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN ( C'0x0E,0x11,0x98' ) #define CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_OVER ( C'0x14,0x67,0xF1' ) #define CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_BORDER_COLOR ( C'0x2D,0x43,0x48' ) #define CLR_DEF_BORDER_MOUSE_DOWN ( C'0x61,0x88,0xC9' ) #define CLR_DEF_BORDER_MOUSE_OVER ( C'0x93,0xAD,0xC8' ) #define CLR_DEF_BORDER_COLOR_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_BORDER_COLOR_DARKNESS (- 2.0 ) #define CLR_DEF_FRAME_GBOX_COLOR ( C'0xDC,0xDC,0xDC' ) #define CLR_DEF_OPACITY ( 200 ) #define CLR_DEF_SHADOW_COLOR ( C'0x6B,0x6B,0x6B' ) #define CLR_DEF_SHADOW_OPACITY ( 127 ) #define DEF_SHADOW_BLUR ( 4 ) #define CLR_DEF_CHECK_BACK_COLOR ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CHECK_BACK_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_DOWN ( C'0xC0,0xDC,0xF3' ) #define CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_OVER ( C'0xD8,0xE6,0xF2' ) #define CLR_DEF_CHECK_BORDER_COLOR ( C'0x2D,0x43,0x48' ) #define CLR_DEF_CHECK_BORDER_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_DOWN ( C'0x00,0x54,0x99' ) #define CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_OVER ( C'0x00,0x78,0xD7' ) #define CLR_DEF_CHECK_FLAG_COLOR ( C'0x04,0x7B,0x0D' ) #define CLR_DEF_CHECK_FLAG_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_DOWN ( C'0x00,0x54,0x99' ) #define CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_OVER ( C'0x00,0x78,0xD7' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_MOUSE_DOWN ( C'0xC0,0xDC,0xF3' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_MOUSE_OVER ( C'0xD8,0xE6,0xF2' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR_ON ( C'0xC9,0xDE,0xD0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_DOWN_ON ( C'0xA6,0xC8,0xB0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_OVER_ON ( C'0xB8,0xD3,0xC0' ) #define DEF_FONT ( "Calibri" ) #define DEF_FONT_SIZE ( 8 ) #define DEF_CHECK_SIZE ( 12 ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 ) #define DEF_FRAME_WIDTH_SIZE ( 3 )

ForeColor для флажка проверки всё-таки не нужен. Поэтому заменим его на BorderColor — цвет рамки флажка проверки. Вот он и будет изменяться вместе с цветом фона при взаимодействии с мышкой. А в качестве ForeColor у нас тут используется цвет флажка.



В библиотеке будет отслеживаться ещё одно состояние мышки относительно формы — когда курсор находится в активной области и кнопка мышки была отпущена после нажатия. Впишем новое состояние в список возможных состояний мышки относительно формы:

enum ENUM_MOUSE_FORM_STATE { MOUSE_FORM_STATE_NONE = 0 , MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL, };

Отслеживая это состояние мы сможем определить момент, когда была отжата кнопка мышки, и этот момент будет являться ключевым для изменения состояния графического объекта.

Для реакции на взаимодействие с мышью нам потребуется знать какое именно событие мышки произошло. Впоследствии на основе обработки этого события мы его будем посылать в программу — чтобы пользователь библиотеки мог обработать это событие в своей программе.

Создадим новое перечисление со списком событий мышки:

enum ENUM_MOUSE_EVENT { MOUSE_EVENT_NO_EVENT = CHART_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL, }; #define ENUM_MOUSE_EVENT_NEXT_CODE (MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL+ 1 ) enum ENUM_GRAPH_OBJ_EVENT { GRAPH_OBJ_EVENT_NO_EVENT = ENUM_MOUSE_EVENT_NEXT_CODE , GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE, GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME, GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE, GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART, }; #define GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE (GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART+ 1 )

Так как мы вписали новое перечисление событий, "втиснув" его между списком событий чарта и списком событий графических объектов, то начальное значение первого события графических объектов теперь будет рассчитано как последнее событие мышки+1.



В список целочисленных свойств графического элемента впишем новые свойства:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, //---... //---... CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE, //---... //---... CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, //---... //---... CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 81 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

и увеличим общее количество свойств с 71 до 81.



В список возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе впишем новые свойства:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, //---... //---... SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR_TOGGLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOLD_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_STYLE, //---... //---... SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_STATE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOCHECK, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BUTTON_TOGGLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BUTTON_STATE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, //---... //---... SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, };

Теперь мы сможем сортировать, фильтровать и выбирать объекты по новым свойствам.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,





и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{"Цвет текста по умолчанию для всех объектов элемента управления","Default text color for all objects in the control"}, {"Непрозрачность цвета текста по умолчанию для всех объектов элемента управления","Default text color opacity for all objects in the control"}, {"Цвет текста элемента по умолчанию при нажатии мышки на элемент управления","The default text color of an element when the mouse is pressed on the control"}, {"Цвет текста элемента по умолчанию при наведении мышки на элемент управления","The default text color of an element when hovering over the control"}, {"Цвет текста элемента управления в состоянии \"включено\"","The text color of a control in the enabled state"}, {"Цвет текста элемента управления по умолчанию в состоянии \"включено\" при нажатии мышки на элемент управления","The default text color of the control in the \"On\" state when the mouse is pressed on the control"}, {"Цвет текста элемента управления по умолчанию в состоянии \"включено\" при наведении мышки на элемент управления","The default text color of a control in the \"On\" state when hovering the mouse over the control"}, {"Цвет фона элемента управления","Background color of the control"}, {"Непрозрачность цвета фона элемента управления","Opacity of the control's background color "}, {"Цвет фона элемента управления при нажатии мышки на элемент управления","Background color of the control when the mouse is clicked on the control"}, {"Цвет фона элемента управления при наведении мышки на элемент управления","Background color of the control when hovering the mouse over the control"}, {"Цвет фона элемента управления в состоянии \"включено\"","Background color of the control in the enabled state"}, {"Цвет фона элемента управления в состоянии \"включено\" при нажатии мышки на элемент управления","The background color of the control in the \"On\" state when the mouse is pressed on the control"}, {"Цвет фона элемента управления в состоянии \"включено\" при наведении мышки на элемент управления","The background color of a control in the \"On\" state when the mouse is over the control"}, {"Тип толщины шрифта","Font weight type"}, {"Стиль рамки элемента управления","Control's border style"},

...

{ "Состояние элемента управления, имеющего флажок проверки" , "The state of a control that has a checkbox" }, { "Автоматическое изменение состояния флажка при его выборе" , "Automatically change the state of the checkbox when it is selected" }, { "Флаг \"Переключатель\" элемента управления, имеющего кнопку" , "\"Button-toggle\" flag of a control" }, { "Состояние элемента управления \"Переключатель\", имеющего кнопку" , "The \"Toggle-button\" control state" }, { "Цвет фона флажка проверки элемента управления" , "The background color of the control's validation checkbox" }, { "Непрозрачность цвета фона флажка проверки элемента управления" , "Opacity of the backgroung color of the checkbox control" }, { "Цвет фона флажка проверки элемента управления при нажатии мышки на элемент управления" , "The background color of the control's checkbox when the control is pressed with the mouse" }, { "Цвет фона флажка проверки элемента управления при наведении мышки на элемент управления" , "The background color of the control's validation checkbox when hovering the mouse over the control" }, { "Цвет рамки флажка проверки элемента управления" , "Border color of the checkbox control" }, { "Непрозрачность цвета рамки флажка проверки элемента управления" , "Border color opacity of the checkbox control" }, { "Цвет рамки флажка проверки элемента управления при нажатии мышки на элемент управления" , "Border color of the checkbox control when the mouse is pressed on the control" }, { "Цвет рамки флажка проверки элемента управления при наведении мышки на элемент управления" , "Border color of the checkbox control when hovering the mouse over the control" }, { "Цвет флажка проверки элемента управления" , "Control Checkbox Color" }, { "Непрозрачность цвета флажка проверки элемента управления" , "Opacity of control's checkbox color" }, { "Цвет флажка проверки элемента управления при нажатии мышки на элемент управления" , "Control Checkbox Colorl when the mouse is pressed on the control" }, { "Цвет флажка проверки элемента управления при наведении мышки на элемент управления" , "Control Checkbox Colorl when hovering the mouse over the control" }, { "Имя объекта-графического элемента" , "The name of the graphic element object" }, { "Имя графического ресурса" , "Image resource name" }, { "Текст графического элемента" , "Text of the graphic element" },





При наведении или нажатии курсора мышки на объект, нам нужно изменить цвет его фона. Но для восстановления первоначального цвета, нам необходимо его запомнить при первом построении объекта, и потом уже брать нужный цвет из заранее сохранённого.



Так как цвет фона графического объекта может быть градиентным, т.е., использовать массив цветов, то нам нужна не просто переменная для хранения первоначального цвета, а массив. Он будет заполняться точно таким же образом, как заполняется массив градиентных цветов при построении объекта. При восстановлении цвета будем брать цвет из сохранённого массива.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh, в его защищённой секции, объявим массив первоначальных цветов фона и перенесём сюда из приватной секции метод для заполнения массивов цветов — он нам потребуется в наследуемых классах:

class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected : CGCnvElement *m_element_main; CGCnvElement *m_element_base; CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool m_shadow; color m_chart_color_bg; uint m_duplicate_res[]; color m_array_colors_bg[]; color m_array_colors_bg_dwn[]; color m_array_colors_bg_ovr[]; bool m_gradient_v; bool m_gradient_c; int m_init_relative_x; int m_init_relative_y; color m_array_colors_bg_init[]; virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); void CopyArraysColors( color &array_dst[], const color &array_src[], const string source); private :





В приватной секции класса, в структуре данных объекта впишем новые целочисленные свойства объекта:

private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; color check_flag_color_mouse_down; color check_flag_color_mouse_over; color fore_color_mouse_down; color fore_color_mouse_over; color fore_color_toggle; color fore_color_toggle_mouse_down; color fore_color_toggle_mouse_over; color background_color_toggle; color background_color_toggle_mouse_down; color background_color_toggle_mouse_over; bool button_toggle; bool button_state; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[];

Это необходимо для правильного сохранения в будущем объекта на носитель и чтения с него.





Напишем ещё один метод сохранения массива градиентных цветов для запоминания первоначального цвета фона:

void SaveColorsBG( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg,colors,DFUN); } void SaveColorsBGMouseDown( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_dwn,colors,DFUN); } void SaveColorsBGMouseOver( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_ovr,colors,DFUN); } void SaveColorsBGInit( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_init,colors,DFUN); } public :

Метод будем вызывать в методе, устанавливающем цвет фона. Для этого мы введём в его формальные переменные флаг, указывающий на необходимость сохранения первоначального цвета фона после установки цвета фона объекта. Таким образом у нас будет выбор — либо мы устанавливаем цвет фона объекта и запоминаем в массиве его первоначальные цвета, либо просто устанавливаем новый цвет фона, а потом сможем его восстановить из записанного ранее в массив всего набора цветов градиента фона. Так сделаем для всех объектов, цвет которых должен изменяться при взаимодействии с мышкой:

void SetBackgroundColor( const color colour, const bool set_init_color ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBG(arr); if (set_init_color) this .SetBackgroundColorInit( this .BackgroundColor()); } void SetBackgroundColors( color &colors[], const bool set_init_colors ) { this .SaveColorsBG(colors); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, this .m_array_colors_bg[ 0 ]); if (set_init_colors) this .SetBackgroundColorsInit(colors); }





Напишем идентичные вышерассмотренным методы для установки первоначального цвета фона:

void SetBackgroundColorsMouseOver( color &colors[]) { this .SaveColorsBGMouseOver(colors); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]); } void SetBackgroundColorInit( const color colour) { color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBGInit(arr); } void SetBackgroundColorsInit( color &colors[]) { this .SaveColorsBGInit(colors); }

Здесь всё то же самое, что и в методах для установки основного цвета фона, кроме флага, указывающего на необходимость сохранения изначального цвета, который как раз сохраняется при помощи вызова этих методов.



Напишем методы, возвращающие изначальный цвет фона:

color BackgroundColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER); } color BackgroundColorMouseOver( const uint index) const { uint total= this .m_array_colors_bg_ovr.Size(); if (total== 0 ) return this .BackgroundColorMouseOver(); return (index>total- 1 ? this .m_array_colors_bg_ovr[total- 1 ] : this .m_array_colors_bg_ovr[index]); } color BackgroundColorInit( void ) const { return ( color ) this .m_array_colors_bg_init[ 0 ]; } color BackgroundColorInit( const uint index) const { uint total= this .m_array_colors_bg_init.Size(); if (total== 0 ) return this .BackgroundColor(); return (index>total- 1 ? this .m_array_colors_bg_init[total- 1 ] : this .m_array_colors_bg_init[index]); }

Методы возвращают либо единственный цвет фона, либо цвет из набора градиентных цветов, соответствующий переданному в метод индексу.







В обоих конструкторах класса пропишем инициализацию новых свойств и передачу флага для сохранения изначального цвета фона:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name=(:: StringFind (name, this .m_name_prefix)< 0 ? this .m_name_prefix : "" )+name; this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour , true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,element_num); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,activity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .ActiveAreaLeft()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .ActiveAreaTop()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, FW_NORMAL ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,FRAME_STYLE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE,CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN, ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN, ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE,CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR,CLR_DEF_CHECK_BACK_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_CHECK_BACK_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR, CLR_DEF_CHECK_BORDER_COLOR ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY, CLR_DEF_CHECK_BORDER_OPACITY ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_DOWN ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_OVER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR,CLR_DEF_CHECK_FLAG_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_CHECK_FLAG_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE,CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER,CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE,CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR_ON); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_DOWN_ON); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_OVER_ON); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_BORDER_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " , this .m_name); } }

Теперь в свойства ForeColor флажка проверки прописываются значения BorderColor, так как для флажка есть свой собственный цвет.



Второй конструктор сделан идентично, и рассматривать его здесь нет необходимости.







В методе, создающем структуру объекта, пропишем сохранение новых свойств объекта в поля структуры:



bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.check_flag_color_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.check_flag_color_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER); this .m_struct_obj.fore_color_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.fore_color_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); this .m_struct_obj.fore_color_toggle=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE); this .m_struct_obj.fore_color_toggle_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.fore_color_toggle_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER); this .m_struct_obj.background_color_toggle=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE); this .m_struct_obj.background_color_toggle_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.background_color_toggle_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER); this .m_struct_obj.button_toggle=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE); this .m_struct_obj.button_state=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }

А в методе, создающем объект их структуры, впишем установку новых свойств объекта из полей структуры:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.check_flag_color_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.fore_color_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.fore_color_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE, this .m_struct_obj.fore_color_toggle); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.fore_color_toggle_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.fore_color_toggle_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE, this .m_struct_obj.background_color_toggle); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.background_color_toggle_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.background_color_toggle_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE, this .m_struct_obj.button_toggle); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE, this .m_struct_obj.button_state); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); }





В конструкторе класса объекта-тени в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh передадим флаг необходимости сохранения изначального цвета при установке цвета фона:

CShadowObj::CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement::SetBackgroundColor( clrNONE , true ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .m_opacity=CLR_DEF_SHADOW_OPACITY; this .m_blur=DEF_SHADOW_BLUR; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation( this .ChartBackgroundColor(),- 100 ); this .m_color=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .m_visible= true ; CGCnvElement::Erase(); }

Здесь нам нет необходимости хранить полностью прозрачный цвет, но пусть будет сохранён, чтобы избегать неинициализированных значений свойств.







Объект-форма у нас является базовым объектом графического элемента, в котором прописан функционал взаимодействия с мышкой. В нём же пропишем виртуальный обработчик событий мышки и виртуальные обработчики каждого события, определяемого обработчиком событий.

Обработчик событий будет виртуальным на случай, если его придётся переопределять в наследуемых классах, а вот обработчики каждого из событий мышки уже точно известно и понятно, что должны быть виртуальными, так как для каждого из объектов-наследников класса объекта-формы обработка того, или иного события мышки будет индивидуальной. Для того, чтобы восстанавливать состояние объекта и его цвета после увода курсора из его активной области, нам нужен метод, обрабатывающий такое состояние (увод курсора с объекта). Так как при уводе курсора с объекта, автоматически становится активным другой объект, попавший под курсор, либо вообще никакой, то нам, для обработки такого состояния, нужно пройтись в цикле по всем WinForms-объектам, определить их последнее состояние и обработать его в случае, если его последним состоянием была мышка над ним. А затем сменить это состояние на иное — соответствующее его текущему. Таким образом мы только единожды обработаем увод курсора с объекта и установим объекту его правильное состояние — курсор за пределами формы.



В файле объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh в защищённой секции класса объявим две переменные — для хранения последнего события мышки (потребуется для обработчика последнего события) и для хранения первоначального цвета рамки формы (так как она может изменять свой цвет при взаимодействии с мышкой, и его нужно восстанавливать). Там же объявим виртуальные обработчики каждого из событий мышки:

protected : CArrayObj m_list_elements; CArrayObj m_list_interact; CAnimations *m_animations; CShadowObj *m_shadow_obj; CMouseState m_mouse; ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_form_state; ENUM_MOUSE_EVENT m_mouse_event_last; ushort m_mouse_state_flags; int m_offset_x; int m_offset_y; CArrayObj m_list_tmp; int m_init_x; int m_init_y; int m_init_w; int m_init_h; color m_border_color_init; virtual void Initialize( void ); void Deinitialize( void ); void CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity); string CreateNameDependentObject( const string base_name) const { return :: StringSubstr ( this .NameObj(),:: StringLen (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ))+ 1 )+ "_" +base_name; } virtual bool MoveDependentObj( const int x, const int y, const bool redraw= false ); virtual CGCnvElement *CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity); void CreateListDepInteractObj(CArrayObj *list); bool IsPresentInteractObj( const string name); virtual void MouseOutsideNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseOutsidePressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseOutsideWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseInsideNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseInsidePressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseInsideWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseScrollAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseScrollAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseScrollAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); public :





В публичной секции класса объявим виртуальный метод перерисовки объекта, напишем метод, возвращающий переменную, хранящую состояние мышки, и

метод, возвращающий последнее событие мышки.

Методы, устанавливающие размеры рамки с каждой из сторон, сделаем виртуальными и объявим виртуальные обработчики событий мышки и последнего её события:



public : virtual void Redraw( bool redraw) { return ; } int CreateListInteractObj( void ); CForm *GetInteractForm( const int index) { return this .m_list_interact.At(index); } int GetCoordXInit( void ) const { return this .m_init_x; } int GetCoordYInit( void ) const { return this .m_init_y; } int GetWidthInit( void ) const { return this .m_init_w; } int GetHeightInit( void ) const { return this .m_init_h; } void SetCoordXInit( const int value ) { this .m_init_x= value ; } void SetCoordYInit( const int value ) { this .m_init_y= value ; } void SetWidthInit( const int value ) { this .m_init_w= value ; } void SetHeightInit( const int value ) { this .m_init_h= value ; } ENUM_MOUSE_FORM_STATE MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); ENUM_MOUSE_FORM_STATE GetMouseState( void ) const { return this .m_mouse_form_state; } int MouseCursorX( void ) const { return this .m_mouse.CoordX(); } int MouseCursorY( void ) const { return this .m_mouse.CoordY(); } ENUM_MOUSE_EVENT MouseEventLast( void ) const { return this .m_mouse_event_last; } void SetChartTools( const bool flag); void SetOffsetX( const int value ) { this .m_offset_x= value ; } void SetOffsetY( const int value ) { this .m_offset_y= value ; } int OffsetX( void ) const { return this .m_offset_x; } int OffsetY( void ) const { return this .m_offset_y; } int BorderSizeLeft( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT); } int BorderSizeTop( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP); } int BorderSizeRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT); } int BorderSizeBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM);} virtual void SetBorderSizeLeft( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, value ); } virtual void SetBorderSizeTop( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, value ); } virtual void SetBorderSizeRight( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, value ); } virtual void SetBorderSizeBottom( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, value ); } virtual bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); virtual bool SetZorder( const long value , const bool only_prop); virtual void BringToTop( void ); virtual void OnChartEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void OnMouseEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void OnMouseEventPostProcessing( void );





Изменим метод, устанавливающий цвет рамки объекта, так, чтобы можно было по состоянию флага определить необходимость сохранения первоначального цвета рамки, и напишем методы для установки и возврата первоначального цвета рамки объекта:

void SetBorderColor( const color colour, const bool set_init_color ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR,colour); if (set_init_color) this .SetBorderColorInit(colour); } color BorderColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR); } void SetBorderColorMouseDown( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN,colour); } color BorderColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetBorderColorMouseOver( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER,colour); } color BorderColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER); } void SetBorderColorInit( const color colour) { this .m_border_color_init=colour; } color BorderColorInit( void ) const { return ( color ) this .m_border_color_init; }





В методе инициализации объекта сохраним изначальный цвет рамки, указав нужный флаг в методе установки её цвета, и установим цвета по умолчанию для цвета рамки при наведении курсора мышки на объект и нажатии на него. Инициализируем последнее событие мышки:

void CForm::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_interact.Clear(); this .m_list_interact.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .SetBorderSizeTop(DEF_FRAME_WIDTH_SIZE); this .SetBorderSizeBottom(DEF_FRAME_WIDTH_SIZE); this .SetBorderSizeLeft(DEF_FRAME_WIDTH_SIZE); this .SetBorderSizeRight(DEF_FRAME_WIDTH_SIZE); this .SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR , true ); this .SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_BORDER_MOUSE_OVER); this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_mouse_event_last=MOUSE_EVENT_NO_EVENT; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; this .m_init_x= 0 ; this .m_init_y= 0 ; this .m_init_w= 0 ; this .m_init_h= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); }





Во всех методах создания объектов, где требуется установка цвета фона, пропишем флаг. В методе CreateAndAddNewElement():

obj.SetBackgroundColor(colour , true );

В методе, устанавливающем цветовую схему:

void CForm::SetColorTheme( const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity) { if ( this .m_shadow && this .m_shadow_obj!= NULL ) this .SetColorShadow(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW]); this .SetOpacity(opacity); this .SetBackgroundColor(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_BG] , true ); this .SetBorderColor(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME] , true ); }

В каждом случае теперь будет сохраняться изначальный цвет фона элемента.





В методе, устанавливающем и возвращающем состояние мышки относительно формы, ранее мы объявляли локальную переменную, в которую записывали состояние мышки и возвращали значение этой переменной. Теперь у нас есть такая переменная в классе для хранения этого значения.

В неё и будем записывать значения и возвращать из метода:

ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_mouse_form_state =MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state= this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state_flags= this .m_mouse.GetMouseFlags(); if (CGCnvElement::CursorInsideElement(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 8 ); if (CGCnvElement::CursorInsideActiveArea(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 9 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFDFF ; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state =(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED); else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state =(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL); else this .m_mouse_form_state =(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED); } } else { this .m_mouse_form_state = ( (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) ? MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED ); } return this .m_mouse_form_state ; }





Обработчик событий мышки:

void CForm::OnMouseEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_WHEEL : break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : this .MouseInsideNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED : this .MouseInsidePressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL : this .MouseInsideWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseActiveAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : this .MouseActiveAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : this .MouseActiveAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : this .MouseActiveAreaReleasedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseScrollAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : this .MouseScrollAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : this .MouseScrollAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; default : break ; } this .m_mouse_event_last=(ENUM_MOUSE_EVENT)id; }

Здесь: в соответствии с идентификатором события мышки вызываем для каждого события свой соответствующий метод его обработки. Наконец, сохраняем переданное в метод событие в переменную, хранящую последнее событие мышки. Таким образом мы сначала обрабатываем событие, а затем записываем его как последнее обработанное. Все вызываемые здесь методы, которые рассмотрим ниже, виртуальные и должны переопределяться в наследуемых классах.

Виртуальные обработчики каждого из событий мышки:

void CForm::MouseOutsideNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseOutsidePressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseOutsideWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseInsideNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseInsidePressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseInsideWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseActiveAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseScrollAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseScrollAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseScrollAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; }

Методы ничего не делают, так как вся обработка каждого события индивидуальна для каждого из объектов-наследников объекта-формы, и при необходимости должна быть переопределена в каждом наследуемом объекте.





Виртуальный обработчик последнего события мышки:

void CForm::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if (MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .Redraw( true ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

Метод тоже виртуальный, и при необходимости должен быть переопределён в наследуемых классах.

Что он делает: если состояние мышки для объекта определено как "курсор за пределами формы" (не важно состояние кнопок и колёсика), то проверяем какое было последнее событие мышки для объекта. Если это "курсор в пределах активной зоны и кнопки мышки не нажаты", значит считаем, что курсор уведён с объекта и обрабатываем это событие — устанавливаем изначальный цвет фона, изначальный цвет рамки объекта, перерисовываем объект и записываем в переменную, хранящую последнее событие мышки, текущее её событие.

Учитывая, что все значения констант в перечислении ENUM_MOUSE_EVENT отличаются от значений констант в перечислении ENUM_MOUSE_FORM_STATE (при одинаковом их составе и очерёдности) на величину значения константы MOUSE_EVENT_NO_EVENT перечисления ENUM_MOUSE_EVENT, то для получения корректного значения нам нужно прибавить значение константы MOUSE_EVENT_NO_EVENT к значению события мышки, полученном в переменную ENUM_MOUSE_FORM_STATE state.



Текст, находящийся на форме, например, текст кнопки, тоже может (но вовсе не обязательно всегда и в каждом объекте — лишь по желанию) изменять свой цвет при наведении или нажатии мышки на объект. Методы для обработки текста WinForms-объектов у нас расположены в классе базового WinForms-объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh.



В защищённой секции класса объявим переменную для хранения изначального цвета текста объекта. В публичной секции объявим методы, возвращающие список привязанных объектов по типу, количество привязанных элементов по типу и метод, возвращающий указатель на привязанный объект по типу.

И напишем методы для установки и возврата дополнительных цветов текста объекта:



class CWinFormBase : public CForm { protected : color m_fore_color_init; private : uint GetFontFlags( void ); public : CArrayObj *GetListElementsByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type); int ElementsTotalByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type); CGCnvElement *GetElementByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int index); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void Erase( const bool redraw= false ); virtual void Redraw( bool redraw); virtual bool Resize( const int w, const int h, const bool redraw); virtual bool Resize( const int index, const int w, const int h, const bool redraw); CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CWinFormBase( const string name) : CForm(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; } void SetForeColor( const color clr, const bool set_init_color) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,clr); if (set_init_color) this .SetForeColorInit(clr); } color ForeColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR); } void SetForeColorInit( const color clr) { this .m_fore_color_init=clr; } color ForeColorInit( void ) const { return ( color ) this .m_fore_color_init; } void SetForeColorOpacity( const uchar value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY,value); } uchar ForeColorOpacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY); } void SetForeColorMouseDown( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN,clr); } color ForeColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetForeColorMouseOver( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER,clr); } color ForeColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); } virtual void SetText( const string text) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,text); } string Text( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT); }





В конструкторе класса при установке цвета текста укажем на необходимость сохранить изначальный цвет текста:

CWinFormBase::CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR , true ); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; }





В методе, возвращающем описание целочисленного свойства элемента, впишем блоки кода для возврата описаний новых свойств WInForms-объекта:

property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) :

...

property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +FontBoldTypeDescription() ) :

...

property==CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : "" ); }





Метод, возвращающий по типу список привязанных элементов:

CArrayObj *CWinFormBase::GetListElementsByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type ) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListElements(),CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, type,EQUAL ); }

Здесь просто возвращаем список графических элементов, выбранных из списка привязанных объектов по указанному типу.







Метод, возвращающий по типу привязанный элемент по индексу в списке:



CGCnvElement *CWinFormBase::GetElementByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , const int index ) { CArrayObj *list= this .GetListElementsByType( type ); return list.At( index ); }

Здесь: получаем список объектов по указанному типу методом, рассмотренным выше, и возвращаем указатель на объект в полученном списке по указанному индексу. Если список не получен, либо индекс выходит за пределы размера списка, то метод вернёт NULL.







Метод, возвращающий по типу количество привязанных элементов:



int CWinFormBase::ElementsTotalByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { CArrayObj *list= this .GetListElementsByType(type); return (list!= NULL ? list.Total() : 0 ); }

Получаем список привязанных объектов по указанному типу и возвращаем количество указателей на объекты в этом списке. Если список получить не удалось, то метод вернёт ноль.



В классе объекта базового WinForms-контейнера в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh переименуем методы для установки ширины рамки. Ранее мы использовали в наименовании "Frame", а сейчас используем "Border":

virtual void SetBorderSizeLeft( const uint value ) { CForm:: SetBorderSizeLeft( value ); if ( this .PaddingLeft()< this .BorderSizeLeft()) this .SetPaddingLeft( this .BorderSizeLeft()); } virtual void SetBorderSizeTop( const uint value ) { CForm:: SetBorderSizeTop( value ); if ( this .PaddingTop()< this .BorderSizeTop()) this .SetPaddingTop( this .BorderSizeTop()); } virtual void SetBorderSizeRight( const uint value ) { CForm:: SetBorderSizeRight( value ); if ( this .PaddingRight()< this .BorderSizeRight()) this .SetPaddingRight( this .BorderSizeRight()); } virtual void SetBorderSizeBottom( const uint value ) { CForm:: SetBorderSizeBottom( value ); if ( this .PaddingBottom()< this .BorderSizeBottom()) this .SetPaddingBottom( this .BorderSizeBottom()); }

Что важно. Если ранее эти методы имели иное название, и вызов метода родительского класса для установки ширины рамки не вызывал проблем, то сейчас получится рекурсивный вызов этим методом самого себя. Поэтому здесь мы явно указываем контекст, из которого вызывается нужный метод родительского класса, который имеет точно такое же наименование.



В конструкторах класса при сохранении цвета текста указываем на необходимость сохранить изначальный цвет надписей элемента:

CContainer( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CContainer( const string name) : CWinFormBase(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR , true ); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); } ~CContainer(); }; CContainer::CContainer( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR , true ); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); }





В методе, создающем новый присоединённый элемент, везде укажем на необходимость сохранения исходного цвета:

bool CContainer::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE); return false ; } CWinFormBase *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.SetForeColor( this .ForeColor() , true ); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor() , true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour , true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor() , true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : obj.SetForeColor( this .ForeColor() , true ); obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour , true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor() , true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; default : break ; } if ( this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); this .Redraw(redraw); return true ; }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh класса WinForms-объекта GroupBox, в его методе инициализации Initialize(), пропишем необходимость сохранения изначальных цветов при установке цветов по умолчанию:



this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL , true ); this .SetOpacity( 0 ); this .SetBorderColor(CLR_DEF_FRAME_GBOX_COLOR , true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR , true ); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE);





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CommonBase.mqh класса базового стандартного WinForms-объекта, в его методе инициализации Initialize(), пропишем необходимость сохранения изначальных цветов при установке цветов по умолчанию:



this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL , true ); this .SetOpacity( 0 ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR , true ); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE);





WinForms-объект CheckBox имеет в своём составе поле с флажком выбора и текст. При наведении курсора мышки и нажатии кнопки, в объекте изменяется цвет самого поля, его рамки и флажка (галочки). Поэтому для всех этих составляющих нам необходимо создать переменные для хранения изначального их цвета и методы для установки соответствующих событию мышки цветов.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh в защищённой секции класса объявим переменные для хранения изначальных цветов и виртуальные методы-обработчики событий мышки:

class CCheckBox : public CLabel { private : void SetCheckFlagCoords( int &x, int &y); void SetCorrectTextCoords( void ); protected : int m_text_x; int m_text_y; int m_check_x; int m_check_y; int m_check_w; int m_check_h; color m_check_back_color_init; color m_check_border_color_init; color m_check_flag_color_init; virtual bool AutoSetWH( void ); virtual void ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state); void SetCheckWidth( const int width) { this .m_check_w=(width< 5 ? 5 : width); } void SetCheckHeight( const int height) { this .m_check_h=(height< 5 ? 5 : height); } int CheckWidth( void ) const { return this .m_check_w; } int CheckHeight( void ) const { return this .m_check_h; } virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); public :





Методы для установки цвета фона флажка, рамки поля и самого флажка изменим так, чтобы можно было по значению флага сохранять изначальный цвет поля. И добавим методы для установки и возврата изначальных цветов, а также объявим обработчик последнего события мышки:

void SetAutoCheck( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK,flag); } bool AutoCheck( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK); } void SetCheckBackgroundColor( const color clr, const bool set_init_color ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR,clr); if (set_init_color) this .SetCheckBackgroundColorInit(clr); } color CheckBackgroundColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR); } void SetCheckBackgroundColorOpacity( const uchar value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY,value); } uchar CheckBackgroundColorOpacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY); } void SetCheckBackgroundColorMouseDown( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN,clr); } color CheckBackgroundColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN);} void SetCheckBackgroundColorMouseOver( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER,clr); } color CheckBackgroundColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER);} void SetCheckBackgroundColorInit( const color clr) { this .m_check_back_color_init=clr; } color CheckBackgroundColorInit( void ) const { return ( color ) this .m_check_back_color_init; } void SetCheckBorderColor( const color clr, const bool set_init_color ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR,clr); if (set_init_color) this .SetCheckBorderColorInit(clr); } color CheckBorderColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR); } void SetCheckBorderColorOpacity( const uchar value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY,value); } uchar CheckBorderColorOpacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY); } void SetCheckBorderColorMouseDown( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN,clr); } color CheckBorderColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetCheckBorderColorMouseOver( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER,clr); } color CheckBorderColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); } void SetCheckBorderColorInit( const color clr) { this .m_check_border_color_init=clr; } color CheckBorderColorInit( void ) const { return ( color ) this .m_check_border_color_init; } void SetCheckFlagColor( const color clr, const bool set_init_color ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR,clr); if (set_init_color) this .SetCheckFlagColorInit(clr); } color CheckFlagColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR); } void SetCheckFlagColorOpacity( const uchar value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY,value); } uchar CheckFlagColorOpacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY); } void SetCheckFlagColorMouseDown( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN,clr); } color CheckFlagColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetCheckFlagColorMouseOver( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER,clr); } color CheckFlagColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER); } void SetCheckFlagColorInit( const color clr) { this .m_check_flag_color_init=clr; } color CheckFlagColorInit( void ) const { return ( color ) this .m_check_flag_color_init; } virtual void OnMouseEventPostProcessing( void ); virtual void Redraw( bool redraw);





В конструкторе класса установим цвета по умолчанию для различных событий и состояний мышки:

CCheckBox::CCheckBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetCheckWidth(DEF_CHECK_SIZE); this .SetCheckHeight(DEF_CHECK_SIZE); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); this .SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); this .SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); this .SetCheckBackgroundColor(CLR_DEF_CHECK_BACK_COLOR, true ); this .SetCheckBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_DOWN); this .SetCheckBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_OVER); this .SetCheckBorderColor(CLR_DEF_CHECK_BORDER_COLOR, true ); this .SetCheckBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_DOWN); this .SetCheckBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CHECK_BORDER_MOUSE_OVER); this .SetCheckFlagColor(CLR_DEF_CHECK_FLAG_COLOR, true ); this .SetCheckFlagColorMouseDown(CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_DOWN); this .SetCheckFlagColorMouseOver(CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_OVER); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .m_check_x= 0 ; this .m_check_y= 0 ; this .Redraw( false ); }





Не все обработчики событий мышки здесь нужно переопределять. Рассмотрим переопределённые методы родительского класса.

Обработчик события Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты:



void CCheckBox::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseOver(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorMouseOver(), false ); this .Redraw( true ); }

Если курсор мышки наведён на активную область объекта, то устанавливаем для поля флажка проверки, его рамки и для самого флажка новые цвета фона, установленные для этого состояния мышки и объекта, и перерисовываем объект.





Обработчик события Курсор в пределах активной области, нажата кнопка мышки (любая):

void CCheckBox::MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseDown(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseDown(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorMouseDown(), false ); this .Redraw( false ); }

Если курсор мышки наведён на активную область объекта, то устанавливаем для поля флажка проверки, его рамки и для самого флажка новые цвета фона, установленные для этого состояния мышки и объекта, и перерисовываем объект.





Обработчик события Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая):

void CCheckBox::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { this .SetCheckBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorInit(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseOver(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); this .SetChecked(! this .Checked()); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" )); } this .Redraw( false ); }

Здесь обрабатывается два состояния:

когда отпущена кнопка мышки и курсор находится за пределами активной области объекта, и

когда отпущена кнопка мышки и курсор находится в пределах активной области объекта.

Если курсор за пределами объекта, то это означает, что пользователь нажал на кнопку, затем отвёл курсор в сторону и отпустил кнопку. В такой ситуации флажок выбора не должен изменить своё состояние — это отказ от взаимодействия с объектом. Поэтому устанавливаем объекту изначальные цвета для флажка и его поля.

Если курсор в пределах объекта, то это означает, что пользователь нажал на кнопку мышки, а затем отпустил её, что должно привести к изменению состояния флажка. Поэтому изменяем цвет поля, рамки поля и флажка на те, которые установлены для объекта при наведении курсора на активную область (ведь хоть кнопка мышки и была отпущена, но курсор-то остался над объектом, поэтому цвет должен быть как при наведении курсора на объект), и устанавливаем противоположное состояние флажка.

По окончании перерисовываем объект. Для каждой из обрабатываемых ситуаций выведем в журнал тестовую запись о состоянии флажка. Впоследствии при срабатывании флажка, вывод записи в журнал заменим на отправку события для последующей его обработки.





Виртуальный обработчик последнего события мышки:

void CCheckBox::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if (MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorInit(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorInit(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( false ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

Здесь обрабатывается только состояние, когда мышка за пределами объекта, а прошлое состояние было "Курсор в пределах активной области и кнопки мышки не нажаты". В такой ситуации устанавливаем всем изменяемым свойствам цветов объекта изначальные значения и присваиваем последнему событию мышки её текущее состояние.





Класс WinForms-объекта RadioButton в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\RadioButton.mqh унаследован от только что доработанного класса объекта CheckBox, поэтому здесь нам придётся делать меньше доработок.



В этом объекте флажок всегда установлен, и его снятие зависит от другого аналогичного объекта, с которым он работает в паре — если в одном объекте флажок установлен, то в другом — снят, и наоборот. Соответственно, здесь нам нужно лишь переопределить один виртуальный метод родительского класса:

class CRadioButton : public CCheckBox { private : protected : virtual void ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state); virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); public :





Обработчик события Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая):



void CRadioButton::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { this .SetCheckBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorInit(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { this .SetCheckBackgroundColor( this .CheckBackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetCheckBorderColor( this .CheckBorderColorMouseOver(), false ); this .SetCheckFlagColor( this .CheckFlagColorInit(), false ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" )); } this .Redraw( false ); }

Метод аналогичен рассмотренному для класса объекта CheckBox, за исключением того, что здесь нам не нужно устанавливать флажку его противоположное значение в блоке, обрабатывающем отжатие кнопки в пределах активной области объекта.







WinForms-объект "Кнопка" (Button). Кнопка может быть двух типов:

При нажатии кнопка срабатывает и возвращается в исходное состояние, При нажатии кнопка срабатывает и остаётся в нажатом положении, повторное нажатие переключает её состояние на обратное (триггер — Toggle-Button).



Соответственно, нам необходим флаг, определяющий, какая это кнопка, и флаг, определяющий состояние кнопки-триггера (нажата/отжата), и, естественно, ещё один набор для определения цветов кнопки в нажатом состоянии (цвет фона, цвет при наведении курсора и нажатии на кнопку).



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Button.mqh в приватной секции класса объявим массивы для хранения цветов новых состояний кнопки:

class CButton : public CLabel { private : int m_text_x; int m_text_y; color m_array_colors_bg_tgl[]; color m_array_colors_bg_tgl_dwn[]; color m_array_colors_bg_tgl_ovr[]; color m_array_colors_bg_tgl_init[]; protected :





В защищённой секции класса объявим обработчики событий мышки родительского класса, которые здесь нужно переопределить:

protected : virtual bool AutoSetWH( void ); virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); public :





В публичной секции класса напишем методы для установки и возврата флага кнопки-триггера, методы для установки и возврата состояния кнопки-триггера, методы для работы с цветами новых состояний кнопки и объявим метод-обработчик последнего события мышки:

public : virtual void Redraw( bool redraw); void SetAutoSizeMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE mode, const bool redraw) { ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE prev= this .AutoSizeMode(); if (prev==mode) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,mode); } ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE AutoSizeMode( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE); } void SetToggleFlag( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE,flag); if ( this .Toggle()) this .SetColorsToggleON(CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR_ON,CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_DOWN_ON,CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_OVER_ON, true ); } bool Toggle( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_TOGGLE); } void SetState( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE,flag); } bool State( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_STATE); } void SetBackgroundColorToggleON( const color colour, const bool set_init_color) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl,arr,DFUN); if (set_init_color) this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl_init,arr,DFUN); } void SetBackgroundColorsToggleON( color &colors[], const bool set_init_colors) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl,colors,DFUN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE, this .m_array_colors_bg_tgl[ 0 ]); if (set_init_colors) this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl_init,colors,DFUN); } color BackgroundColorToggleON( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE); } void SetBackgroundColorToggleONMouseDown( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl_dwn,arr,DFUN); } void SetBackgroundColorsToggleONMouseDown( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl_dwn,colors,DFUN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN, this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]); } color BackgroundColorToggleONMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_DOWN); } void SetBackgroundColorToggleONMouseOver( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl_ovr,arr,DFUN); } void SetBackgroundColorsToggleONMouseOver( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_tgl_ovr,colors,DFUN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER, this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]); } color BackgroundColorToggleONMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_TOGGLE_MOUSE_OVER); } color BackgroundColorToggleONInit( void ) const { return this .m_array_colors_bg_tgl_init[ 0 ]; } void SetColorsToggleON( const color back, const color back_down, const color back_over, const bool set_init_color); virtual void OnMouseEventPostProcessing( void ); CButton( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); };

Методы идентичны таким же методам для установки и возврата цветов объектов других классов, рассмотренных нами выше.





В конструкторе класса установим цвета по умолчанию для фона объекта, значение его непрозрачности и значения цветов его фона при наведении и нажатии мышкой на кнопку. Установим флаг обычной кнопки (не переключатель) и, соответственно, состояние кнопки-переключателя в положение false:



CButton::CButton( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_STD_MOUSE_DOWN); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_STD_MOUSE_OVER); this .SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_STD_OPACITY); this .SetTextAlign( ANCHOR_CENTER ); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetToggleFlag( false ); this .SetState( false ); this .Redraw( false ); }





Переопределим обработчики событий мышки.

Обработчик события Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты:

void CButton::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (! this .Toggle()) this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); else this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundColorToggleONMouseOver() : this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); this .Redraw( false ); }





Обработчик события Курсор в пределах активной области, нажата кнопка мышки (любая):

void CButton::MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (! this .Toggle()) this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseDown(), false ); else this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundColorToggleONMouseDown() : this .BackgroundColorMouseDown(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseDown(), false ); this .Redraw( false ); }





Обработчик события Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая):



void CButton::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (lparam< this .CoordX() || lparam> this .RightEdge() || dparam< this .CoordY() || dparam> this .BottomEdge()) { if (! this .Toggle()) this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); else this .SetBackgroundColor(! this .State() ? this .BackgroundColorInit() : this .BackgroundColorToggleONInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Отмена" , "Cancel" )); } else { if (! this .Toggle()) this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorMouseOver(), false ); else { this .SetState(! this .State()); this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundColorToggleONMouseOver() : this .BackgroundColorMouseOver(), false ); } Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" )); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); } this .Redraw( false ); }

Логика каждого метода подробно расписана в комментариях к коду и, надеюсь, в пояснениях не нуждается.





Обработчик последнего события мышки:



void CButton::OnMouseEventPostProcessing( void ) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if (MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED) { this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundColorToggleON() : this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( false ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

В методе обрабатывается только состояние, когда курсор мышки за пределами формы, а последнее событие мышки — курсор над формой и кнопки мышки не нажаты. При этом в цвет фона кнопки записывается её изначальный цвет в зависимости от того нажата кнопка или нет (для простой кнопки её значение, возвращаемое методом State(), всегда false).



Метод, устанавливающий цвета для состояния "включено" кнопки-переключателя:

void CButton::SetColorsToggleON( const color back, const color back_down, const color back_over, const bool set_init_color) { this .SetBackgroundColorToggleON(back,set_init_color); this .SetBackgroundColorToggleONMouseDown(back_down); this .SetBackgroundColorToggleONMouseOver(back_over); }

В метод передаются цвета для трёх состояний кнопки, и они устанавливаются в соответствующие переменные. При этом флаг set_init_color позволяет определить нужно ли сохранять изначальный цвет фона кнопки.







Доработаем класс коллекции графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



У нас есть два идентичных блока кода в методе GetFormUnderCursor(), где ведётся поиск объектов, прикреплённых к форме, и находящихся под курсором. Вынесем этот блок кода в отдельный метод для сокращения кода метода и более наглядного представления его логики.

В приватной секции класса объявим этот метод и метод для обработки событий формы, с которой был уведён курсор:

bool AddGraphObjToCollection( const string source,CChartObjectsControl *obj_control); CForm *SearchInteractObj(CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); CForm *GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state, long &obj_ext_id, int &form_index); void ResetAllInteractionExeptOne(CGCnvElement *form); void FormPostProcessing( void ); bool AddCanvElmToCollection(CGCnvElement *element);





Во всех методах создания различных графических элементов в методы установки цветов, в которых необходимо указывать флаги сохранения изначального цвета, уже прописаны эти флаги (передаём значение true, так как при создании объекта нам нужно сохранять изначальный цвет). Все эти изменения уже внесены в класс, и здесь мы их рассматривать не будем для экономии места.



Для примера, метод, создающий графический объект-форму на канвасе на указанном графике и подокне:

int CreateForm( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity, const bool shadow= false , const bool redraw= false ) { int id= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); CForm *obj= new CForm(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h); ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE res= this .AddOrGetCanvElmToCollection(obj,id); if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_ERROR) return WRONG_VALUE ; obj.SetID(id); obj.SetActive(activity); obj.SetMovable(movable); obj.SetBackgroundColor(clr, true ); obj.SetBorderColor(clr, true ); obj.SetOpacity(opacity, false ); obj.SetShadow(shadow); obj.DrawRectangle( 0 , 0 ,obj.Width()- 1 ,obj.Height()- 1 ,obj.BorderColor(),obj.Opacity()); obj.Done(); obj.Erase(clr,opacity,redraw); return obj.ID(); }

Такие, и похожие изменения внесены во все методы, где есть установка цвета.





Метод для поиска объектов взаимодействия:

CForm *CGraphElementsCollection::SearchInteractObj(CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (form!= NULL ) { int total=form.CreateListInteractObj(); for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CForm *obj=form.GetInteractForm(i); if (obj!= NULL && obj.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam)>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) return obj; } } return form; }

В прошлой статье мы рассматривали логику этого метода, но там этот код был в составе метода GetFormUnderCursor().

Теперь же, вместо этого блока кода мы просто впишем вызов этого метода:

CForm *CGraphElementsCollection::GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state, long &obj_ext_id, int &form_index) { obj_ext_id= WRONG_VALUE ; form_index= WRONG_VALUE ; mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; CGCnvElement *elm= NULL ; CForm *form= NULL ; CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, true ,EQUAL); if (list!= NULL && list.Total()> 0 ) { elm=list.At( 0 ); if (elm.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { form= this .SearchInteractObj(form,id,lparam,dparam,sparam); return form; } } } int total= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { elm= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (elm== NULL ) continue ; if (elm.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { form= this .SearchInteractObj(form,id,lparam,dparam,sparam); return form; } } } list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj_ext=list.At(i); if (obj_ext== NULL ) continue ; CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=obj_ext.GetExtToolkit(); if (toolkit== NULL ) continue ; obj_ext. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); total=toolkit.GetNumControlPointForms(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { form=toolkit.GetControlPointForm(j); if (form== NULL ) continue ; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { obj_ext_id=obj_ext.ObjectID(); form_index=j; return form; } } } } return NULL ; }

Благодаря такой небольшой доработке код метода стал более читаем.





Метод, обрабатывающий события мышки бывшей активной формы под курсором:

void CGraphElementsCollection::FormPostProcessing( void ) { CArrayObj *list=GetList(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,EQUAL_OR_MORE); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CForm *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; int count=obj.CreateListInteractObj(); for ( int j= 0 ;j<count;j++) { CForm *elm=obj.GetInteractForm(j); if (elm== NULL ) continue ; elm.OnMouseEventPostProcessing(); } } }

Когда мы уводим курсор с объекта-формы на графике, то этот объект теряет фокус и автоматически выбирается другой объект, который находится под курсором. Либо вообще нет ни одного объекта под курсором — в таком случае включаются все отключенные функции графика — его прокрутка, его контекстное меню, и пр. Но иногда требуется обработать увод курсора с объекта, как например, в случае, когда нужно при уводе курсора с объекта изменить его цвет — восстановить исходный в нашем случае. Вот именно этим и занимается данный метод. Он проходит в цикле по всем графическим элементам с типом "форма" и выше, создаёт для каждого список прикреплённых к нему объектов и в цикле по этим объектам вызывает для каждого очередного объекта метод обработки событий мышки, которые мы рассматривали выше. Таким образом, каждый из объектов, находящихся на каждой форме на графике, будет обработан. Но лишь в том случае, если его последнее событие мышки нужное нам (курсор над объектом и кнопки мышки не нажаты). После обработки события мы присваиваем последнему событию мышки объекта текущее состояние — курсор за пределами формы. Таким образом будет обработан всего один объект, с которого был уведён курсор последним, и он будет обработан всего один раз.







Событие перемещения мышки и флаг перемещения

if ( id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && move ) { if (form!= NULL ) {

Когда мы наводим курсор на объект-форму, доступную для перемещения, и нажимаем кнопку мышки, для формы в обработчике событий класса-коллекции графических элементов включаются флаги удержания мышкой и перемещения. Но если мы нажимаем кнопку на прикреплённом к форме объекте, то его нельзя смещать — для него флаг перемещения снимается, да и фокус устанавливается на него, а не на форму. Таким образом у нас остаётся включенным флаг удержания, но снят флаг перемещения.у нас обрабатываются одновременно:

Нам нужно разделить их проверку, и тогда, если снят флаг перемещения, но мышка движется (при этом флаг удержания установлен), то мы сможем определить это состояние. И, если отпустить кнопку мышки, то будет зарегистрировано событие MOUSE_FORM_STATE_NONE. Это событие появляется только в этом случае, так как обработку такой ситуации мы ещё не делали, а это и есть событие отпускания кнопки мышки.

Таким образом, нам необходимо разделить проверку события перемещения курсора и установленного флага перемещения. И в случае снятого флага перемещения нам нужно определить событие MOUSE_FORM_STATE_NONE и заменить его на новое — MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED.

Просто приведу участок кода, переработанный так, как и было описано выше. Здесь мы разделили два события на раздельную их проверку:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (form!= NULL ) { if (move) { int x= this .m_mouse.CoordX()-form.OffsetX(); int y= this .m_mouse.CoordY()-form.OffsetY(); int chart_width=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); int chart_height=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); if (form_index== WRONG_VALUE ) { if (x< 0 ) x= 0 ; if (x>chart_width-form.Width()) x=chart_width-form.Width(); if (y< 0 ) y= 0 ; if (y>chart_height-form.Height()) y=chart_height-form.Height(); if (!:: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_SHOW_ONE_CLICK )) { if (y< 17 && x< 41 ) y= 17 ; } else { if (y< 80 && x< 192 ) y= 80 ; } } else { if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CArrayObj *list_ext=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(GetListStdGraphObjectExt(),GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,graph_obj_id,EQUAL); if (list_ext!= NULL && list_ext.Total()> 0 ) { CGStdGraphObj *ext=list_ext.At( 0 ); if (ext!= NULL ) { ENUM_OBJECT type=ext.GraphObjectType(); if (type== OBJ_LABEL || type== OBJ_BUTTON || type== OBJ_BITMAP_LABEL || type== OBJ_EDIT || type== OBJ_RECTANGLE_LABEL ) { ext.SetXDistance(x); ext.SetYDistance(y); } else { int shift=( int ):: ceil (form.Width()/ 2 )+ 1 ; if (form_index<ext.Pivots()) { if (x+shift< 0 ) x=-shift; if (x+shift>chart_width) x=chart_width-shift; if (y+shift< 0 ) y=-shift; if (y+shift>chart_height) y=chart_height-shift; ext.ChangeCoordsExtendedObj(x+shift,y+shift,form_index); } else { if ( this .GetPivotPointCoordsAll(ext,m_data_pivot_point)) { for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_data_pivot_point.Size();i++) { if (x+shift-:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftX)< 0 ) x=-shift+:: fabs (m_data_pivot_point[i].ShiftX); if (x+shift+:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftX)>chart_width) x=chart_width-shift-:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftX); if (y+shift-:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftY)< 0 ) y=-shift+:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftY); if (y+shift+:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftY)>chart_height) y=chart_height-shift-:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftY); ext.ChangeCoordsExtendedObj(x+shift+ this .m_data_pivot_point[i].ShiftX,y+shift+ this .m_data_pivot_point[i].ShiftY,i); } } } } } } } } if (form.IsMain()) form.Move(x,y, true ); } else { if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_NONE) mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED; this .FormPostProcessing(); } } }

и теперь мы имеем возможность "поймать" новое событие мышки при условии, что флаг перемещения снят, и тут же обработать событие увода курсора с объекта для активного объекта-формы.



Теперь нам остаётся в том же обработчике событий OnChartEvent() в блоках обработчиков событий мышки вызвать для объекта обработчик событий мышки с указанием найденного ранее события:

else { if (pressed_chart) { return ; } if (!pressed_form) { pressed_chart= false ; this .SetChartTools(form. ChartID (), false ); if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED,lparam,dparam,sparam); if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CGStdGraphObj *graph_obj= this .GetStdGraphObjectExt(graph_obj_id,form. ChartID ()); if (graph_obj!= NULL ) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=graph_obj.GetExtToolkit(); if (toolkit!= NULL ) { toolkit.DrawOneControlPoint(form); } } } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED) { this .SetChartTools(:: ChartID (), false ); if (!pressed_form) { pressed_form= true ; pressed_chart= false ; } form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED) { form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED,lparam,dparam,sparam); if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CGStdGraphObj *graph_obj= this .GetStdGraphObjectExt(graph_obj_id,form. ChartID ()); if (graph_obj!= NULL ) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=graph_obj.GetExtToolkit(); if (toolkit!= NULL ) { toolkit.DrawOneControlPoint(form); } } } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED && !move) { pressed_form= true ; if ( this .m_mouse.IsPressedButtonLeft()) { move= true ; form.SetInteraction( true ); form.BringToTop(); form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); this .ResetAllInteractionExeptOne(form); long zmax= this .GetZOrderMax(); if (zmax> WRONG_VALUE && (form.Zorder()<zmax || zmax== 0 )) { if (form.Type()!=OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL) this .SetZOrderMAX(form); } } form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL,lparam,dparam,sparam); } } } } }

Тут же у нас добавлен новый обработчик для обработки события отпускания кнопки мышки.







В методе, устанавливающем для указанного графика флаги прокрутки чарта колёсиком мышки, контекстного меню и инструмента "перекрестие", сделаем проверку уже установленного флага — чтобы постоянно не ставить одно и то же состояние, уже ранее установленное для графика:

void CGraphElementsCollection::SetChartTools( const long chart_id, const bool flag) { if (:: ChartGetInteger (chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL )==flag) return ; :: ChartSetInteger (chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL ,flag); :: ChartSetInteger (chart_id, CHART_CONTEXT_MENU ,flag); :: ChartSetInteger (chart_id, CHART_CROSSHAIR_TOOL ,flag); }





На сегодня это все доработки классов библиотеки.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part110\ под новым именем TstDE110.mq5.



Что и как будем тестировать? Оставим все объекты из прошлого советника "как есть", лишь немного поменяем размер и расположение кнопки и сделаем получение указателей на объекты по их типу — в качестве проверки работы метода.

Во входные параметры советника добавим ещё один — флаг кнопки-переключателя и поменяем параметры по умолчанию:

sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_SIMPLE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpTextAutoSize = INPUT_NO; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckTextAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_CHEK_STATE InpCheckState = CHEK_STATE_UNCHECKED; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpCheckAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpCheckFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpButtonTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpButtonAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpButtonAutoSizeMode= AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpButtonFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput bool InpButtonToggle = false ;

В обработчике OnInit() теперь будет такой код:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 230 , 150 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.SetPaddingAll( 4 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); CPanel *obj= NULL ; for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { CPanel *prev=pnl.GetElement(i- 1 ); int xb= 0 , yb= 0 ; int x=(prev== NULL ? xb : xb+prev.Width()+ 20 ); int y= 0 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,x,y, 90 , 40 , C'0xCD,0xDA,0xD7' , 200 , true , false )) { obj=pnl.GetElement(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetBorderSizeAll( 3 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_BEVEL); obj.SetBackgroundColor(obj.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(), 4 *i), true ); obj.SetForeColor( clrRed , true ); int w=obj.Width()-obj.BorderSizeLeft()-obj.BorderSizeRight(); int h=obj.Height()-obj.BorderSizeTop()-obj.BorderSizeBottom(); obj.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 , 0 ,w,h, clrNONE , 255 , false , false ); CLabel *lbl=obj.GetElement( 0 ); if (lbl!= NULL ) { if (i % 2 == 0 ) lbl.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); else lbl.SetForeColorOpacity( 127 ); lbl.SetFontBoldType(FW_TYPE_BLACK); lbl.SetTextAlign(InpTextAlign); lbl.SetAutoSize(( bool )InpTextAutoSize, false ); lbl.SetText(GetPrice(i % 2 == 0 ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK )); lbl.SetBorderSizeAll( 1 ); lbl.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpFrameStyle); lbl.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); lbl.Update( true ); } } } CGroupBox *gbox= NULL ; int w=pnl.GetUnderlay().Width(); int y=obj.BottomEdgeRelative()+ 6 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, 0 ,y, 210 , 110 , C'0x91,0xAA,0xAE' , 0 , true , false )) { gbox=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, 0 ); if (gbox!= NULL ) { gbox.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_STAMP); gbox.SetBorderColor(pnl.BackgroundColor(), true ); gbox.SetForeColor(gbox.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(),- 1 ), true ); gbox.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, 2 , 10 , 50 , 20 , clrNONE , 255 , true , false ); CCheckBox *cbox=gbox.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, 0 ); if (cbox!= NULL ) { cbox.SetAutoSize(( bool )InpCheckAutoSize, false ); cbox.SetCheckAlign(InpCheckAlign); cbox.SetTextAlign(InpCheckTextAlign); cbox.SetText( "CheckBox" ); cbox.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpCheckFrameStyle); cbox.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); cbox.SetChecked( true ); cbox.SetCheckState((ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE)InpCheckState); } gbox.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, 2 ,cbox.BottomEdgeRelative()+ 4 , 50 , 20 , clrNONE , 255 , true , false ); CRadioButton *rbtn=gbox.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, 0 ); if (rbtn!= NULL ) { rbtn.SetAutoSize(( bool )InpCheckAutoSize, false ); rbtn.SetCheckAlign(InpCheckAlign); rbtn.SetTextAlign(InpCheckTextAlign); rbtn.SetText( "RadioButton" ); rbtn.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpCheckFrameStyle); rbtn.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); rbtn.SetChecked( true ); } gbox.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,( int ) fmax (rbtn.RightEdgeRelative(),cbox.RightEdgeRelative())+ 10 , 14 , 60 , 36 , clrNONE , 255 , true , false ); CButton *butt=gbox.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, 0 ); if (butt!= NULL ) { butt.SetAutoSize(( bool )InpButtonAutoSize, false ); butt.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpButtonAutoSizeMode, false ); butt.SetTextAlign(InpButtonTextAlign); butt.SetForeColor(butt.ChangeColorLightness(CLR_DEF_FORE_COLOR, 2 ), true ); butt.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpButtonFrameStyle); butt.SetBorderColor(butt.ChangeColorLightness(butt.BackgroundColor(),- 10 ), true ); butt.SetToggleFlag(InpButtonToggle); if (butt.Toggle()) butt.SetText( "Toggle-Button" ); else butt.SetText( "Button" ); } } } pnl.Redraw( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

По сути, здесь всё остаётся как было, но изменены наименования методов, переименованных в библиотеке, в методах установки цветов теперь передаются флаги (true) для сохранения изначального цвета, а при выборе того или иного режима кнопки, название этого режима выводится текстом на кнопку.

Ознакомиться со всеми изменениями советника можно в прилагаемых к статье файлах.



Скомпилируем советник и запустим его на графике символа:





Как видим, вся заявленная визуальная составляющая объектов при взаимодействии с мышкой работает правильно.







Что дальше



В следующей статье продолжим работу над интерактивностью WinForms-объектов библиотеки.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize

DoEasy. Элементы управления (Часть 6): Элемент управления "Панель", автоизменение размеров контейнера под внутреннее содержимое

DoEasy. Элементы управления (Часть 7): Элемент управления "Текстовая метка"

DoEasy. Элементы управления (Часть 8): Базовые WinForms-объекты по категориям, элементы управления "GroupBox" и "CheckBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 9): Реорганизация методов WinForms-объектов, элементы управления "RadioButton" и "Button"





