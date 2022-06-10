DoEasy. Элементы управления (Часть 8): Базовые WinForms-объекты по категориям, элементы управления "GroupBox" и "CheckBox"

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Концепция

Создаваемые нами WinForms-объекты распределены по категориям наподобие MS Visual Studio:





Помимо того, что объекты всех категорий унаследованы от общего базового объекта CWinFormBase, объекты, принадлежащие одной категории, имеют пересекающийся друг с другом функционал в рамках своей категории. Поэтому стоит объединить все одинаковые свойства и методы объектов одной категории в общий класс этой же категории. Иными словами — нам нужно сделать для каждой из категорий WinForms-объектов свой базовый класс, унаследованный от базового класса всех WinForms-объектов. Это облегчит и упростит написание кода для новых объектов в каждой категории.

Сегодня создадим два таких объекта — для категории объектов-контейнеров и для категории объектов-стандартных элементов управления. Вообще, чтобы понимать какие свойства и методы могут быть общими для объектов одной категории, нужно в этой категории создать минимум два объекта.



В категории контейнеров создадим класс объекта GroupBox — это контейнер, объединяющий визуально несколько объектов, находящихся внутри него.

В отличии от объекта "Панель", который тоже является контейнером, GroupBox имеет меньший функционал, представляя из себя просто контейнер для визуального объединения объектов в общую группу.

В категории стандартных элементов управления создадим объект CheckBox — это "галочка" с подписью, которая может иметь три состояния: отмеченная, не отмеченная и неопределённое состояние. Так как этот объект имеет в своём составе подпись, то он будет унаследован от объекта "Label" (текстовая метка), но для него будет добавлен функционал для рисования галочки (флага проверки) в разных состояниях.

Все создаваемые объекты пока у нас статические, т.е. не имеют функционала интерактивного взаимодействия с мышкой. Этим мы займёмся после создания большинства запланированных к разработке WinForms-объектов.







Доработка классов библиотеки

Для создаваемых объектов нам нужно добавить значения некоторых свойств, присваиваемых им по умолчанию при создании.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем новые макроподстановки для этих значений:

#define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 ) #define CLR_CANV_NULL ( 0x00FFFFFF ) #define CLR_DEF_FORE_COLOR ( C'0x2D,0x43,0x48' ) #define CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_FRAME_COLOR ( C'0x66,0x6C,0x6F' ) #define CLR_DEF_FRAME_COLOR_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_FRAME_COLOR_DARKNESS (- 2.0 ) #define CLR_DEF_FRAME_GBOX_COLOR ( C'0xDC,0xDC,0xDC' ) #define CLR_DEF_OPACITY ( 200 ) #define CLR_DEF_SHADOW_COLOR ( C'0x6B,0x6B,0x6B' ) #define CLR_DEF_SHADOW_OPACITY ( 127 ) #define DEF_SHADOW_BLUR ( 4 ) #define DEF_FONT ( "Calibri" ) #define DEF_FONT_SIZE ( 8 ) #define DEF_CHECK_SIZE ( 12 ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 ) #define DEF_FRAME_WIDTH_SIZE ( 3 )

Флажок, в котором будет размещена галочка, в объекте CheckBox будет иметь размер по умолчанию 12x12 пикселей.



На данный момент у нас в списке типов объектов библиотеки в разделе WinForms прописаны типы Base, Panel и Label. Но это излишне — эти же типы у нас прописаны в другом перечислении. Но тут мы сможем их использовать как указание категории WinForms-объектов. Поэтому поправим в этом перечислении названия так, чтобы они отображали только категории объектов:

enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE, OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER, OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON,

Теперь для WinForms-объектов мы сможем тип объекта библиотеки использовать как тип и как категорию WinForms-объекта, а в перечислении списка типов графических элементов мы уже будем указывать именно тип в своей категории:



enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, };





У флажка проверки объекта CheckBox может быть три состояния. Создадим для их указания перечисление:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE { CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED, CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED, CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, };





В перечисление целочисленных свойств графического элемента на канвасе допишем в самом конце новые свойства

и увеличим количество целочисленных свойств с 44 до 48:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN, CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 48 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





В перечисление возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе добавим эти новые свойства:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PADDING_LEFT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PADDING_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT_ALIGN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_ALIGN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECKED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_STATE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOCHECK, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, };

Теперь мы сможем сортировать и фильтровать списки и выбирать объекты по этим новым свойствам.





Свойство "Тип рамки" (BorderStyle) для разных WinForms-объектов имеет разное назначение. Для объекта-панели это свойство указывает на стиль рамки, обрамляющей сам объект, а для создаваемого сегодня объекта GroupBox — это тип рамки, рисуемой вокруг группы объектов (сам объект рамки не имеет). Соответственно, мы можем использовать один и тот же метод в разных объектах для разного назначения.

Для этого сделаем его виртуальным в файле базового класса всех WinForms-объектов \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh:

void SetFontBoldType(ENUM_FW_TYPE type); ENUM_FW_TYPE FontBoldType( void ) const { return (ENUM_FW_TYPE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE); } virtual void SetBorderStyle( const ENUM_FRAME_STYLE style) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,style); } ENUM_FRAME_STYLE BorderStyle( void ) const { return (ENUM_FRAME_STYLE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE); }

Переопределение этого метода в наследуемых классах позволит нам сделать для каждого из них свою собственную его реализацию.





Базовый объект в категории "Контейнеры"

При создании второго WinForms-объекта в категории "Контейнеры" стало очевидным, что многие свойства и методы одинаковы и повторяются от объекта к объекту. Соответственно, чтобы не повторяться и не делать в разных объектах однотипные методы, нам нужно все их перенести в один общий класс, от которого будут наследоваться объекты этой категории. Таким образом, каждый из объектов-наследников получит все эти методы от своего родителя. Те методы, которые должны отличаться по своей реализации у разных объектов одной категории, нужно сделать виртуальными и переопределять в наследуемых классах.

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\ создадим новый файл Container.mqh класса CContainer. Класс должен наследоваться от базового класса всех WinForms-объектов библиотеки, файл которого должен быть подключен к создаваемому классу:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\WForms\WinFormBase.mqh" class CContainer : public CWinFormBase { }





В этот новый класс нам нужно перенести многие методы из уже имеющегося класса-контейнера "Панель", так как эти методы будут нужны и в других классах этой категории. Так как мы эти методы, большинство из тех, что есть в этом классе, рассматривали в шестой статье при описании создания класса "Панель", то здесь просто рассмотрим целиком тело класса, и далее — реализацию его методов.

Так как в объекте этого класса не будет объекта-подложки (как у объекта-панели), то рабочую область объекта нам нужно как-то обозначить. Рабочей областью является та площадь объекта, на которой можно разместить другие объекты, прикреплённые к контейнеру. Для обозначения пределов этой рабочей области введём новые методы:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\WForms\WinFormBase.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh" class CContainer : public CWinFormBase { private : virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void CalculateCoords(CArrayObj *list); protected : bool AutoSizeProcess( const bool redraw); public : int GetWidthWorkspace( void ) const { return this .Width()-:: fmax ( this .FrameWidthLeft(), this .PaddingLeft())-:: fmax ( this .FrameWidthRight(), this .PaddingRight()); } int GetHeightWorkspace( void ) const { return this .Height()-:: fmax ( this .FrameWidthTop(), this .PaddingTop())-:: fmax ( this .FrameWidthBottom(), this .PaddingBottom()); } int GetCoordXWorkspace( void ) const { return this .CoordX()+:: fmax ( this .FrameWidthLeft(), this .PaddingLeft()); } int GetCoordYWorkspace( void ) const { return this .CoordY()+:: fmax ( this .FrameWidthTop(), this .PaddingTop()); } int GetRightEdgeWorkspace( void ) const { return this .RightEdge()-:: fmax ( this .FrameWidthRight(), this .PaddingRight()); } int GetBottomEdgeWorkspace( void ) const { return this .BottomEdge()-:: fmax ( this .FrameWidthBottom(), this .PaddingBottom()); } CArrayObj *GetListWinFormsObj( void ); CArrayObj *GetListWinFormsObjByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type); CWinFormBase *GetWinFormsObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int index); virtual bool SetCoordX( const int coord_x) { return CGCnvElement::SetCoordX(coord_x); } virtual bool SetCoordY( const int coord_y) { return CGCnvElement::SetCoordY(coord_y); } virtual bool SetWidth( const int width) { return CGCnvElement::SetWidth(width); } virtual bool SetHeight( const int height) { return CGCnvElement::SetHeight(height); } virtual bool CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw); virtual void Redraw( bool redraw) { CWinFormBase::Redraw(redraw); } bool ResetSizeAllToInit( void ); virtual bool ArrangeObjects( const bool redraw); void SetAutoScrollMarginWidth( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W,value); } void SetAutoScrollMarginHeight( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H,value); } void SetAutoScrollMarginAll( const int value) { this .SetAutoScrollMarginWidth(value); this .SetAutoScrollMarginHeight(value); } void SetAutoScrollMargin( const int width, const int height) { this .SetAutoScrollMarginWidth(width); this .SetAutoScrollMarginHeight(height); } int AutoScrollMarginWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W); } int AutoScrollMarginHeight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H); } virtual void SetAutoSize( const bool flag, const bool redraw) { bool prev= this .AutoSize(); if (prev==flag) return ; CWinFormBase::SetAutoSize(flag,redraw); if (prev!= this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); } void SetAutoSizeMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE mode, const bool redraw) { ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE prev= this .AutoSizeMode(); if (prev==mode) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,mode); if (prev!= this .AutoSizeMode() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); } ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE AutoSizeMode( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE); } virtual void SetDockMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE mode, const bool redraw) { if ( this .DockMode()==mode) return ; CWinFormBase::SetDockMode(mode,redraw); CContainer *base= this .GetBase(); if (base!= NULL ) base.ArrangeObjects(redraw); } virtual void SetFrameWidthLeft( const uint value) { this .m_frame_width_left=( int )value; if ( this .PaddingLeft()< this .FrameWidthLeft()) this .SetPaddingLeft( this .FrameWidthLeft()); } virtual void SetFrameWidthTop( const uint value) { this .m_frame_width_top=( int )value; if ( this .PaddingTop()< this .FrameWidthTop()) this .SetPaddingTop( this .FrameWidthTop()); } virtual void SetFrameWidthRight( const uint value) { this .m_frame_width_right=( int )value; if ( this .PaddingRight()< this .FrameWidthRight()) this .SetPaddingRight( this .FrameWidthRight()); } virtual void SetFrameWidthBottom( const uint value) { this .m_frame_width_bottom=( int )value; if ( this .PaddingBottom()< this .FrameWidthBottom()) this .SetPaddingBottom( this .FrameWidthBottom()); } virtual void SetFrameWidthAll( const uint value) { this .SetFrameWidthLeft(value); this .SetFrameWidthTop(value); this .SetFrameWidthRight(value); this .SetFrameWidthBottom(value); } CContainer( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CContainer( const string name) : CWinFormBase(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); } ~CContainer(); };

Остальные методы нам уже знакомы по прошлой статье, где рассматривали создание объекта-панели.

В конструкторе класса инициализируем все переменные значениями по умолчанию:

CContainer::CContainer( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); }





В деструкторе класса вызываем метод деинициализации, расположенный в классе объекта-формы, являющийся родительским для класса базового объекта WinForms-объектов библиотеки:

CContainer::~CContainer() { CForm::Deinitialize(); }





В методе, создающем новый графический объект (забегая вперёд), расположены строки для создания всех имеющихся (и которые разберём здесь немного позже) WInForms-объектов (и не только) не из категории объектов-контейнеров, кроме объекта этого же класса:

CGCnvElement *CContainer::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

Почему здесь нельзя создать объекты из категории контейнеров? Да просто потому, что они будут являться наследниками этого самого класса, и он о них ничего ещё не знает. Но объект своего же класса (CContainer) здесь создать можно. Так как этот метод виртуальный, то в наследуемых классах мы уже сможем прописать в нём создание объектов классов-наследников этого класса.





Метод, создающий новый присоединённый элемент, тоже взят из класса объекта-панели и просто дополнен новыми строками для установки параметров вновь создаваемых объектов:

bool CContainer::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE); return false ; } CWinFormBase *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,main,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.SetForeColor( this .ForeColor()); if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) { obj.SetColorFrame(obj.ColorBackground()); } if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) { obj.SetColorFrame(obj.ColorBackground()); } if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) { obj.SetColorFrame(obj.ColorBackground()); } if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) { obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour); obj.SetColorFrame(main!= NULL ? main.ColorBackground() : obj.ForeColor()); } if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) { obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour); obj.SetColorFrame(main!= NULL ? main.ColorBackground() : obj.ForeColor()); } if ( this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); this .Redraw(redraw); return true ; }

В этом методе мы уже можем прописать все имеющиеся и будущие (но уже прописанные в файле Defines.mqh) объекты, так как здесь создаётся тип базового объекта CWinFormBase, а он известен здесь, так как это родительский класс. И все устанавливаемые параметры в блоках кодов, определяющих установку параметров созданному объекту, используются из списка класса CWinFormBase, что не вызовет никаких коллизий и ошибок.

Этот метод и далее будет дополняться блоками кодов, обрабатывающих вновь создаваемые объекты. А вот если для их инициализации потребуется установка неизвестных в этом классе параметров, то этот метод виртуальный, и обработку неизвестных свойств новых объектов будем прописывать в переопределённом методе тех новых классов.



Метод, сбрасывающий размеры всех привязанных объектов к изначальным:

bool CContainer::ResetSizeAllToInit( void ) { bool res= true ; CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObj(); if (list== NULL ) return false ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CWinFormBase *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) { res &= false ; continue ; } res &=obj.Resize(i,obj.GetWidthInit(),obj.GetHeightInit()); } return res; }

Здесь получаем список только WinForms-объектов, и далее в цикле по полученному списку устанавливаем каждому объекту его первоначальные размеры.



Метод, подстраивающий размеры элемента под его внутреннее содержимое:

bool CContainer::AutoSizeProcess( const bool redraw) { CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObj(); CWinFormBase *maxx=list.At(CSelect::FindGraphCanvElementMax(list,CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X)); CWinFormBase *minx=list.At(CSelect::FindGraphCanvElementMin(list,CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X)); CWinFormBase *maxy=list.At(CSelect::FindGraphCanvElementMax(list,CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y)); CWinFormBase *miny=list.At(CSelect::FindGraphCanvElementMin(list,CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y)); if (maxx== NULL || minx== NULL || maxy== NULL || miny== NULL ) return false ; int min_x=minx.CoordX(); int min_y= fmin (miny.CoordY(),maxy.BottomEdge()); int w=maxx.RightEdge()-min_x; int h= int (:: fmax (miny.CoordY(),maxy.BottomEdge())-min_y); int excess_x=w- this .GetWidthWorkspace(); int excess_y=h- this .GetHeightWorkspace(); int shift_x= this .GetCoordXWorkspace()-min_x; int shift_y= this .GetCoordYWorkspace()-min_y; if (excess_x== 0 && excess_y== 0 ) return true ; bool res= true ; if (shift_x> 0 || shift_y> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CWinFormBase *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (shift_x> 0 ) res &=obj.Move(obj.CoordX()+shift_x,obj.CoordY()); if (shift_y> 0 ) res &=obj.Move(obj.CoordX(),obj.CoordY()+shift_y); obj.SetCoordXRelative(obj.CoordX()- this .GetCoordXWorkspace()); obj.SetCoordYRelative(obj.CoordY()- this .GetCoordYWorkspace()); } } return ( !res ? false : this .AutoSizeMode()==CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW ? this .Resize( this .Width()+(excess_x> 0 ? excess_x : 0 ), this .Height()+(excess_y> 0 ? excess_y : 0 ),redraw) : this .Resize( this .Width()+(excess_x!= 0 ? excess_x : 0 ), this .Height()+(excess_y!= 0 ? excess_y : 0 ),redraw) ); }

Метод тоже перенесён из класса объекта-панели, но так как в этом классе нет подложки, то вместо значений её свойств здесь используем значения параметров рабочей области объекта.



Метод работает пока некорректно, и его доработку будем рассматривать в совокупности с доработкой метода, располагающего объекты в контейнере по порядку их индексации, в последующих статьях:

bool CContainer::ArrangeObjects( const bool redraw) { CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObj(); CWinFormBase *prev= NULL , *obj= NULL , *elm= NULL ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj=list.At(i); prev=list.At(i- 1 ); if (obj== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP) { if (!obj.Resize( this .GetWidthWorkspace(),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; x= this .GetCoordXWorkspace(); y=(prev!= NULL ? prev.BottomEdge()+ 1 : this .GetCoordYWorkspace()); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM) { if (!obj.Resize( this .GetWidthWorkspace(),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; x= this .GetCoordXWorkspace(); y=(prev!= NULL ? prev.CoordY()-obj.Height()- 1 : this .GetBottomEdgeWorkspace()-obj.Height()- 1 ); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT) { if (!obj.Resize(obj.GetWidthInit(), this .GetHeightWorkspace(), false )) continue ; x=(prev!= NULL ? prev.RightEdge()+ 1 : this .GetCoordXWorkspace()); y= this .GetCoordYWorkspace(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT) { if (!obj.Resize(obj.GetWidthInit(), this .GetHeightWorkspace(), false )) continue ; x=(prev!= NULL ? prev.CoordX()-obj.Width()- 1 : this .GetRightEdgeWorkspace()-obj.Width()); y= this .GetCoordYWorkspace(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL) { if (!obj.Resize( this .GetWidthWorkspace(), this .GetHeightWorkspace(), false )) continue ; x= this .GetCoordXWorkspace(); y= this .GetCoordYWorkspace(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE) { obj.Resize(obj.GetWidthInit(),obj.GetHeightInit(), false ); x= this .GetCoordXWorkspace()+obj.CoordXRelativeInit(); y= this .GetCoordYWorkspace()+obj.CoordYRelativeInit(); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; } obj.SetCoordXRelative(x- this .GetCoordXWorkspace()); obj.SetCoordYRelative(y- this .GetCoordYWorkspace()); } if ( this .AutoSize()) this .AutoSizeProcess( false ); this .Redraw(redraw); return true ; }

Оба представленные выше метода требуют переработки, и поэтому здесь они есть лишь по причине, что были в классе объекта-панели. Но будут впоследствии переработаны.

Методы, представленные ниже, тоже перенесены из класса объекта-панели. Перенесены без изменений:

CArrayObj *CContainer::GetListWinFormsObj( void ) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListElements(),CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE,EQUAL_OR_MORE); } CArrayObj *CContainer::GetListWinFormsObjByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListElements(),CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,type,EQUAL); } CWinFormBase *CContainer::GetWinFormsObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int index) { CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObjByType(type); return (list!= NULL ? list.At(index) : NULL ); } void CContainer::CalculateCoords(CArrayObj *list) { }

Мы полностью рассмотрели базовый класс объектов-контейнеров.

Теперь создадим новый класс объекта GroupBox, также являющегося контейнером для хранения других WinForms-объектов.







WinForms-объект GroupBox

Создадим в папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\ новый файл GroupBox.mqh класса CGroupBox. Класс должен быть унаследован от только что созданного базового класса объектов-контейнеров, и его файл и файл класса объекта-панели должны быть подключены к файлу этого класса:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Container.mqh" #include "Panel.mqh" class CGroupBox : public CContainer { }

В приватной, защищённой и публичной секциях класса пропишем уже знакомые нам по классу базового объекта-контейнера методы.

Так как у объекта GroupBox есть рамка, обрамляющея группу объектов, то в приватной секции объявим метод, рисующий такую рамку:

class CGroupBox : public CContainer { private : void DrawFrame( void ); virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); protected : virtual void Initialize( void ); public : virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void Erase( const bool redraw= false ); virtual void SetBorderStyle( const ENUM_FRAME_STYLE style) { if (( this .FrameWidthTop()< 2 || this .FrameWidthBottom()< 2 || this .FrameWidthLeft()< 2 || this .FrameWidthRight()< 2 ) && style>FRAME_STYLE_FLAT) this .SetFrameWidthAll( 2 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,style); } CGroupBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CGroupBox( const string name) : CContainer(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .Initialize(); } ~CGroupBox(){ CForm::Deinitialize(); } };

В методе, устанавливающем стиль рамки, проверяем переданный в него стиль, и если рамка не плоская, то её ширина должна быть не менее двух пикселей. И, если это так, то всем сторонам рамки устанавливается ширина в 2 пикселя.







В параметрическом конструкторе устанавливаем изначальные размеры и координаты объекта и вызываем метод инициализации:

CGroupBox::CGroupBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); this .Initialize(); }

Как можно заметить, здесь тип WinForms-объекта записывается как GroupBox, а тип объекта библиотеки — как контейнер.







В методе, создающем новый графический объект, мы можем создавать и объекты-панели, и объекты этого класса, и объекты класса CheckBox, который будем делать далее в этой статье, но здесь сразу пропишем — чтобы потом опять не возвращаться к файлу этого класса:



CGCnvElement *CGroupBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }





Метод инициалиации переменных:

void CGroupBox::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .SetFrameWidth( 1 , 1 , 1 , 1 ); this .m_gradient_v= false ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); this .SetColorBackground(CLR_CANV_NULL); this .SetOpacity( 0 ); this .SetColorFrame(CLR_DEF_FRAME_GBOX_COLOR); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .SetText( "GroupBox" ); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 3 ); this .SetEnabled( true ); this .SetVisible( true , false ); }

В методе инициализируются все переменные класса значениями по умолчанию. Инициализирующие значения некоторых переменных отличаются от значений, устанавливаемых в родительском классе.



Методы для очистки объекта:

void CGroupBox::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colour,opacity,redraw); this .DrawFrame(); CGCnvElement::Text( 6 , 0 , this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity()); this .Update(redraw); } void CGroupBox::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colors,opacity,vgradient,cycle,redraw); this .DrawFrame(); CGCnvElement::Text( 6 , 0 , this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity()); this .Update(redraw); } void CGroupBox::Erase( const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(redraw); }

Методы виртуальные, и в них, помимо заполнения всего объекта цветом фона (по умолчанию — прозрачным), ещё и рисуется рамка и выводится поверх неё текст заголовка группы объектов.



Метод, рисующий рамку:

void CGroupBox::DrawFrame( void ) { int w= 0 ; int h= 0 ; this .TextSize(Text(),w,h); int height= this .Height()-h/ 2 ; switch ( this .BorderStyle()) { case FRAME_STYLE_FLAT : this .DrawFrameFlat( 0 ,h/ 2 , this .Width(),height, this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .ForeColorOpacity()); break ; case FRAME_STYLE_BEVEL : this .DrawFrameBevel( 0 ,h/ 2 , this .Width(),height, this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .ForeColorOpacity()); break ; case FRAME_STYLE_STAMP : this .DrawFrameStamp( 0 ,h/ 2 , this .Width(),height, this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .ForeColorOpacity()); break ; default : this .DrawFrameSimple( 0 ,h/ 2 , this .Width(),height, this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), this .ForeColorOpacity()); break ; } if ( this .Text()!= "" ) this .DrawRectangleFill( 5 ,h/ 2 - 1 ,w+ 7 ,h/ 2 + this .FrameWidthTop()+ 1 ,CLR_CANV_NULL, 0 ); }

Логика метода пояснена в комментариях к коду. Вкратце: нам нужно нарисовать рамку, обрамляющую группу объектов, которые располагаются в контейнере. Рамка должна рисоваться по краям всего объекта и иметь стиль и цвет, записанный в его свойствах. Верхняя кромка рамки должна проходить не по верхнему краю объекта, а по центру заголовка. Для расчёта начальной координаты Y рамки берём размер шрифта в высоту и делим его на 2 — это и будет координатой Y рамки. Текст заголовка не должен рисоваться прямо по рамке, т.е. линии рамки в месте расположения текста быть не должно.

Для этого мы просто стираем линию в нужном месте, нарисовав поверх линии прямоугольник с прозрачным цветом, размеры которого на один пиксель с каждой стороны больше размеров надписи.



WinForms-объект GroupBox готов.

Откроем файл класса объекта-панели\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh и удалим из него все перенесённые в базовый класс методы. Кроме того, подключим к файлу класса файл базового класса объектов-контейнеров и файл класса GroupBox. Класс теперь будет унаследован от базового объекта-контейнера:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Container.mqh" #include "GroupBox.mqh" class CPanel : public CContainer

Из приватной секции класса удалим переменные-указатели на объекты, к координатам которых привязан Dock-объект, и метод, устанавливающий подложку таким объектом, так как теперь будем использовать для этого методы базового класса CContainer:

class CPanel : public CWinFormBase { private : CGCnvElement *m_obj_top; CGCnvElement *m_obj_bottom; CGCnvElement *m_obj_left; CGCnvElement *m_obj_right; CGCnvElement *m_underlay; virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); virtual void GetCoords( int &x, int &y); bool CreateUnderlayObj( void ); void SetUnderlayAsBase( void );





Из конструкторов класса удалим лишние строки, так как теперь они прописаны в родительском классе:

CPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const string name) : CWinFormBase(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_PANEL; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); if ( this .CreateUnderlayObj()) this .SetUnderlayAsBase(); } ~CPanel(); }; CPanel::CPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_PANEL; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); if ( this .CreateUnderlayObj()) this .SetUnderlayAsBase(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); }

Кроме того, в конструкторах пропишем новый тип объекта и инициализацию класса CContainer вместо ранее CWinFormBase в списке инициализации:

CPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const string name) : CContainer(:: ChartID (), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .CreateUnderlayObj(); } ~CPanel(){ CForm::Deinitialize(); } }; CPanel::CPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .CreateUnderlayObj(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); }





В методе, создающем новый графический объект, пропишем создание новых объектов:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

Объект CheckBox — его создание, рассмотрим здесь чуть позже.



Остальные изменения в классе незначительны, и рассматривать здесь их нет особого смысла — с ними можно ознакомиться в прикреплённых к статье файлах. Основное — это удаление из файла методов, перенесённых отсюда в базовый класс.



Теперь нам нужно точно так же создать базовый объект для WinForms объектов-стандартных элементов управления.







Базовый объект в категории "Стандартные элементы управления"

В этот объект перенесём методы из объекта-текстовой метки, рассмотренного нами в прошлой статье. Большинство методов этого объекта будут дублироваться и в остальных объектах этой категории, поэтому здесь (да и в остальных категориях) нам тоже нужен базовый объект.



В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ создадим новый файл CommonBase.mqh класса CCommonBase.

Класс должен быть унаследован от базового класса WinForms-объектов библиотеки, и файл этого класса должен быть подключен к этому файлу:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\WForms\WinFormBase.mqh" class CCommonBase : public CWinFormBase { }





Класс совсем небольшой. Рассмотрим целиком его тело:

class CCommonBase : public CWinFormBase { private : protected : virtual void AutoSetWH( void ) { return ; } virtual void Initialize( void ); public : virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void Erase( const bool redraw= false ); CCommonBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); };

Здесь объявлен пустой виртуальный метод для автоматического изменения размеров объекта. Метод должен реализовываться в наследуемых классах, так как у каждого класса могут быть свои собственные критерии размеров, по которым должен устанавливаться размер объекта.



В конструкторе класса задаются типы объекта и устанавливаются все значения свойств по умолчанию.

После установки всех значений объект перерисовывается:

CCommonBase::CCommonBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); if ( this .AutoSize()) this .AutoSetWH(); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .Redraw( false ); }





Метод инициализации:

void CCommonBase::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .m_frame_width_right= 1 ; this .m_frame_width_left= 1 ; this .m_frame_width_top= 1 ; this .m_frame_width_bottom= 1 ; this .m_gradient_v= false ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); this .SetColorBackground(CLR_CANV_NULL); this .SetOpacity( 0 ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .SetText( "" ); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetEnabled( true ); this .SetVisible( true , false ); }





Методы очистки и закрашивания фона объекта:

void CCommonBase::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colour,opacity,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), 255 , this .BorderStyle()); this .Update(redraw); } void CCommonBase::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colors,opacity,vgradient,cycle,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), 255 , this .BorderStyle()); this .Update(redraw); } void CCommonBase::Erase( const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(redraw); }

Все эти методы нам знакомы по другим объектам библиотеки. Все они прокомментированы в коде и в пояснениях не нуждаются. Иницализация и очистка для каждого объекта похожи, но есть небольшие отличия в значениях переменных по умолчанию и в принципах и последовательности закрашивания фона и отрисовки на нём некоторых элементов. По этой причине у каждого класса эти методы могут быть с собственной реализацией.



Так как мы перенесли некоторые методы из класса объекта "Текстовая метка" в класс базового объекта стандартных элементов управления, то нам нужно подправить класс CLabel в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Label.mqh.

Вместо файла WinFormBase.mqh" подключим к классу файл базового объекта и унаследуем класс от него:

#include "CommonBase.mqh" class CLabel : public CCommonBase





В конструкторе класса в списке инициализации пропишем инициализацию нового родительского класса и установим новый тип объекта библиотеки:

CLabel::CLabel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCommonBase(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); this .SetMargin( 3 , 0 , 3 , 0 ); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .Redraw( false ); }

Остальные изменения в классе незначительны и касаются удаления перенесённых методов из этого класса в родительский.

С ними можно ознакомиться в прикреплённых к статье файлах.



WinForms-объект CheckBox

Объект CheckBox представляет из себя флажок выбора с подписью. Подпись и флажок могут находиться каждый в девяти положениях относительно границ объекта:

Слева-вверху

Слева по центру

Слева-внизу

Снизу по центру

Справа-внизу

Справа по центру

Справа-вверху

Сверху по центру

По центру

При различных комбинациях расположения флажка и текста необходимо корректировать расположение текста так, чтобы по возможности он не перекрывал собою флажок. У объекта может быть отображена его рамка.

Так как у объекта есть текст, и по размерам текста (и флажка) производится автоматическое изменение его размеров, то резонно унаследоваться от объекта "Текстовая метка" и добавить функционал для отображения флажка в трёх комбинациях:

Не установленный

Установленный

Неопределённый

Неопределённое состояние может быть в случае, если CheckBox отображает состояние группы таких же объектов, и часть из них выбрана, а другая — нет.

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ создадим новый файл CheckBox.mqh класса CCheckBox. К файлу должен быть подключен файл класса CLabel и класс должен быть унаследован от него:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Label.mqh" class CCheckBox : public CLabel { }





В приватной секции класса объявим переменные для хранения координат и размеров текстовой метки и флажка выбора, методы для изменения размера объекта и для работы с координатами текста и флажка:

class CCheckBox : public CLabel { private : int m_text_x; int m_text_y; int m_check_x; int m_check_y; int m_check_w; int m_check_h; virtual void AutoSetWH( void ); void SetCheckFlagCoords( int &x, int &y); void SetTextCoords( int &x, int &y); void SetCorrectTextCoords( void ); protected :

В защищённой и публичной секциях объявим методы для работы с классом:

protected : virtual void ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state); void SetCheckWidth( const int width) { this .m_check_w=(width< 5 ? 5 : width); } void SetCheckHeight( const int height) { this .m_check_h=(height< 5 ? 5 : height); } int CheckWidth( void ) const { return this .m_check_w; } int CheckHeight( void ) const { return this .m_check_h; } public : virtual bool SetWidth( const int width) { return CGCnvElement::SetWidth(width> this .m_check_w ? width : this .m_check_w); } virtual bool SetHeight( const int height) { return CGCnvElement::SetHeight(height> this .m_check_h ? height : this .m_check_h); } void SetCheckAlign( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN,anchor); } ENUM_ANCHOR_POINT CheckAlign( void ) const { return ( ENUM_ANCHOR_POINT ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN); } void SetChecked( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED,flag); } bool Checked( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED); } void SetCheckState( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE,state); } ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE CheckState( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE);} virtual void Redraw( bool redraw); CCheckBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); };

Все эти методы озаглавлены в описаниях методов и, думаю, понятны. Рассмотрим их реализацию.

В конструкторе класса установим свойствам значения по умолчанию:

CCheckBox::CCheckBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetCheckWidth(DEF_CHECK_SIZE); this .SetCheckHeight(DEF_CHECK_SIZE); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .m_check_x= 0 ; this .m_check_y= 0 ; this .Redraw( false ); }





Метод, перерисовывающий объект:

void CCheckBox::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this .ColorBackground(), 0 , true ); this .SetCorrectTextCoords(); this .Text( this .m_text_x, this .m_text_y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .ShowControlFlag( this .CheckState()); this .Update(redraw); }

Здесь всё просто: сначала полностью стираем весь объект, заливая его цветом фона (по умолчанию прозрачным), затем рассчитываем корректные координаты текста относительно флажка, рисуем текст и флажок выбора и обновляем объект.







Метод, устанавливающий координаты X и Y флажка проверки в зависимости от типа выравнивания:

void CCheckBox::SetCheckFlagCoords( int &x, int &y) { switch ( this .CheckAlign()) { case ANCHOR_LEFT : x= 0 ; y=( this .Height()- this .CheckHeight())/ 2 ; break ; case ANCHOR_LEFT_LOWER : x= 0 ; y= this .Height()- this .CheckHeight()- 1 ; break ; case ANCHOR_LOWER : x=( this .Width()- this .CheckWidth())/ 2 ; y= this .Height()- this .CheckHeight()- 1 ; break ; case ANCHOR_RIGHT_LOWER : x= this .Width()- this .CheckWidth()- 1 ; y= this .Height()- this .CheckHeight()- 1 ; break ; case ANCHOR_RIGHT : x= this .Width()- this .CheckWidth()- 1 ; y=( this .Height()- this .CheckHeight())/ 2 ; break ; case ANCHOR_RIGHT_UPPER : x= this .Width()- this .CheckWidth()- 1 ; y= 0 ; break ; case ANCHOR_UPPER : x=( this .Width()- this .CheckWidth())/ 2 ; y= 0 ; break ; case ANCHOR_CENTER : x=( this .Width()- this .CheckWidth())/ 2 ; y=( this .Height()- this .CheckHeight())/ 2 ; break ; default : x= 0 ; y= 0 ; break ; } }

В метод передаются по ссылке переменные, в которые нужно записать рассчитанные координаты флажка выбора. В зависимости от способа выравнивания (места расположения флажка в границах объекта) рассчитываем его координаты и записываем их в переданные в метод переменные.





Метод, устанавливающий координаты X и Y текста в зависимости от типа выравнивания:

void CCheckBox::SetTextCoords( int &x, int &y) { switch ( this .TextAlign()) { case ANCHOR_LEFT_UPPER : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); x= this .FrameWidthLeft(); y= this .FrameWidthTop(); break ; case ANCHOR_LEFT : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_CENTER); x= this .FrameWidthLeft(); y= this .Height()/ 2 ; break ; case ANCHOR_LEFT_LOWER : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_BOTTOM); x= this .FrameWidthLeft(); y= this .Height()- this .FrameWidthBottom(); break ; case ANCHOR_LOWER : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER_BOTTOM); x= this .Width()/ 2 ; y= this .Height()- this .FrameWidthBottom(); break ; case ANCHOR_RIGHT_LOWER : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_BOTTOM); x= this .Width()- this .FrameWidthRight(); y= this .Height()- this .FrameWidthBottom(); break ; case ANCHOR_RIGHT : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_CENTER); x= this .Width()- this .FrameWidthRight(); y= this .Height()/ 2 ; break ; case ANCHOR_RIGHT_UPPER : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_TOP); x= this .Width()- this .FrameWidthRight(); y= this .FrameWidthTop(); break ; case ANCHOR_UPPER : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER_TOP); x= this .Width()/ 2 ; y= this .FrameWidthTop(); break ; default : this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER); x= this .Width()/ 2 ; y= this .Height()/ 2 ; break ; } }

Здесь всё аналогично методу расчёта координат флажка, рассмотренного выше, но тут дополнительно ещё изменяется точка привязки текста — чтобы удобнее и проще было рассчитывать новые координаты текстовой метки.







Метод, устанавливающий корректные координаты текста в зависимости от выравнивания текста и флажка проверки:

void CCheckBox::SetCorrectTextCoords( void ) { this .SetCheckFlagCoords( this .m_check_x, this .m_check_y); this .SetTextCoords( this .m_text_x, this .m_text_y); int text_w= 0 , text_h= 0 ; this .TextSize( this .Text(),text_w,text_h); switch ( this .CheckAlign()) { case ANCHOR_LEFT_UPPER : case ANCHOR_LEFT : case ANCHOR_LEFT_LOWER : if ( this .TextAlign()== ANCHOR_LEFT_UPPER || this .TextAlign()== ANCHOR_LEFT || this .TextAlign()== ANCHOR_LEFT_LOWER ) this .m_text_x= this .CheckWidth()+ 2 ; break ; case ANCHOR_RIGHT_UPPER : case ANCHOR_RIGHT : case ANCHOR_RIGHT_LOWER : if ( this .TextAlign()== ANCHOR_RIGHT_UPPER || this .TextAlign()== ANCHOR_RIGHT || this .TextAlign()== ANCHOR_RIGHT_LOWER ) this .m_text_x= this .Width()- this .CheckWidth()- 2 ; break ; case ANCHOR_LOWER : if ( this .TextAlign()== ANCHOR_LEFT_LOWER || this .TextAlign()== ANCHOR_LOWER || this .TextAlign()== ANCHOR_RIGHT_LOWER ) this .m_text_y= this .m_check_y; break ; case ANCHOR_UPPER : if ( this .TextAlign()== ANCHOR_LEFT_UPPER || this .TextAlign()== ANCHOR_UPPER || this .TextAlign()== ANCHOR_RIGHT_UPPER ) this .m_text_y= this .m_check_h; break ; default : break ; } }

Здесь в зависимости от взаимного расположения флажка и текстовой метки устанавливаются новые координаты текста так, чтобы он не наползал на значок флажка. Не для всех ситуаций это можно сделать, но все основные соотношения здесь учтены. Остальные коллизии двух компонентов объекта можно решить изменением размера самого объекта или установкой корректных соотношений расположений текста и флажка.



Метод, отображающий флажок проверки по указанному состоянию:

void CCheckBox::ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state) { this .DrawRectangle( this .m_check_x, this .m_check_y, this .m_check_x+ this .CheckWidth(), this .m_check_y+ this .CheckHeight(), this .ColorFrame()); int array_x[]={m_check_x+ 2 ,m_check_x+m_check_w/ 2 - 1 ,m_check_x+m_check_w- 2 }; int array_y[]={m_check_y+m_check_h/ 2 ,m_check_y+m_check_h- 3 ,m_check_y+ 3 }; switch (state) { case CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED : this .DrawPolylineAA(array_x,array_y,ColorFrame()); break ; case CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE : this .DrawRectangleFill(m_check_x+ 3 ,m_check_y+ 3 ,m_check_x+m_check_w- 3 ,m_check_y+m_check_h- 3 ,ColorFrame()); break ; default : break ; } }

В зависимости от переданного в метод состояния флажка рисуем внутри границ флажка проверки либо галочку, либо закрашенный прямоугольник. Координаты для рисования ломанной линии рассчитаны так, чтобы пропорции нарисованной галочки всегда оставались одинаковыми вне зависимости от размера границ флажка. Прямоугольник рисуется для неопределённого состояния. Пока есть только один вид этих значков — галочка и прямоугольник с одним цветом. В последующем введём ещё несколько видов отображения состояний флажка.



Метод, автоматически устанавливающий ширину и высоту элемента:



void CCheckBox::AutoSetWH( void ) { int w= 0 , h= 0 ; CGCnvElement::TextSize( this .Text()!= "" && this .Text()!= NULL ? this .Text() : " " ,w,h); w+=( this .MarginLeft()+ this .MarginRight()+ this .CheckWidth()); if (w== this .CheckWidth()) w= this .CheckWidth()+ 3 ; h+=( this .MarginTop()+ this .MarginBottom()); if (h== 0 ) h=( int ) ceil (FontSize()* 1.625 ); if (h< this .CheckHeight()) h= this .CheckHeight(); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); }

Виртуальный метод, в отличии от метода родительского класса, учитывает размеры флажка проверки при изменении размеров объекта.

Чтобы объекты этого класса мы могли создавать из класса-контейнера и прикреплять к нему, включим файл этого класса в файл класса CContainer (откроем файл класса-контейнера и подключим к нему этот класс):

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\WForms\WinFormBase.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh" class CContainer : public CWinFormBase





Чтобы все новые классы были видны в классе-коллекции графических элементов, подключим файл класса CGroupBox к классу-коллекции в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh" #include "..\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh"

Все остальные классы подключены к GroupBox.mqh и здесь будут видны.



Напишем метод, создающий графический объект WinForms GroupBox на канвасе на указанном графике и подокне:

int CreateGroupBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color text_color= clrNONE , const color frame_color= WRONG_VALUE , const int frame_width= WRONG_VALUE , ENUM_FRAME_STYLE frame_style=FRAME_STYLE_SIMPLE, const bool redraw= false ) { int id= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); CGroupBox *obj= new CGroupBox(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h); ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE res= this .AddOrGetCanvElmToCollection(obj,id); if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_ERROR) return WRONG_VALUE ; obj.SetID(id); obj.SetActive( true ); obj.SetMovable( false ); obj.SetText(text); obj.SetForeColor(text_color== clrNONE ? CLR_DEF_FORE_COLOR : text_color); obj.SetColorBackground(CLR_CANV_NULL); obj.SetColorFrame(frame_color== clrNONE ? CLR_DEF_FRAME_GBOX_COLOR : frame_color); obj.SetBorderStyle(frame_style!=FRAME_STYLE_NONE ? frame_style : FRAME_STYLE_SIMPLE); obj.SetOpacity( 0 , false ); obj.SetFrameWidthAll(frame_width== WRONG_VALUE ? 1 : frame_width); obj.SetShadow( false ); if (redraw) obj.Erase(CLR_CANV_NULL, 0 ,redraw); obj.SetActiveAreaShift(obj.FrameWidthLeft(),obj.FrameWidthBottom(),obj.FrameWidthRight(),obj.FrameWidthTop()); obj.Done(); return obj.ID(); }

В метод передаются необходимые для создания объекта параметры. После успешного создания объекта эти параметры устанавливаются в свойства объекта. Метод возвращает идентификатор объекта, полученный при его создании.



Чтобы мы имели доступ к созданию новых объектов из своих программ, в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh класса главного объекта библиотеки напишем методы для создания и получения новых объектов.

Методы, возвращающие объект WForm GroupBox:

CPanel *GetWFPanel( const int element_id) { CArrayObj *list=GetListCanvElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); } CGroupBox *GetWFGroupBox( const string name) { string nm=(:: StringFind (name, this .m_name_prefix)< 0 ? this .m_name_prefix : "" )+name; CArrayObj *list=GetListCanvElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,:: ChartID (),EQUAL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,nm,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); } CGroupBox *GetWFGroupBox( const long chart_id, const string name) { string nm=(:: StringFind (name, this .m_name_prefix)< 0 ? this .m_name_prefix : "" )+name; CArrayObj *list=GetListCanvElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,chart_id,EQUAL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,nm,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); } CGroupBox *GetWFGroupBox( const int element_id) { CArrayObj *list=GetListCanvElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); }

В каждом из методов получаем список объектов с типом GroupBox и фильтруем полученный список по переданным в метод параметрам. Если искомый объект есть в списке, то он в нём единственный — указатель на него и возвращается из метода. Если объект не найден в списке, то метод вернёт NULL.



Добавим три метода для создания объекта WinForm GroupBox:

CGroupBox *CreateWFGroupBox( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color text_color= clrNONE , const color frame_color= clrNONE , const int frame_width= WRONG_VALUE , const ENUM_FRAME_STYLE frame_style=FRAME_STYLE_SIMPLE, const bool redraw= false ) { int obj_id = this .m_graph_objects.CreateGroupBox(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h,text,text_color,frame_color,frame_width,frame_style,redraw); return this .GetWFGroupBox( obj_id ); } CGroupBox *CreateWFGroupBox( const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color text_color= clrNONE , const color frame_color= clrNONE , const int frame_width= WRONG_VALUE , const ENUM_FRAME_STYLE frame_style=FRAME_STYLE_SIMPLE, const bool redraw= false ) { return this .CreateWFGroupBox(:: ChartID (),subwindow,name,x,y,w,h,text,text_color,frame_color,frame_width,frame_style,redraw); } CGroupBox *CreateWFGroupBox( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color text_color= clrNONE , const color frame_color= clrNONE , const int frame_width= WRONG_VALUE , const ENUM_FRAME_STYLE frame_style=FRAME_STYLE_SIMPLE, const bool redraw= false ) { return this .CreateWFGroupBox(:: ChartID (), 0 ,name,x,y,w,h,text,text_color,frame_color,frame_width,frame_style,redraw); }

Самый первый из методов создаёт объект GroupBox на графике, указанном по идентификатору, в заданном подокне с параметрами, переданными в метод. Вызывается метод для создания такого объекта из класса-коллекции, рассмотренной нами выше, и возвращается указатель на созданный объект, полученный по идентификатору вновь созданного объекта. Все остальные методы вызывают этот (первый) метод, явно указывая в строке параметров идентификатор текущего графика и главное окно графика.



На этом создание новых объектов библиотеки завершено.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part108\ под новым именем TstDE108.mq5.



Как будем тестировать? Создадим объект-панель и разместим на ней прикреплённые объекты: два объекта-панели с прикреплёнными в свою очередь к ним объектами-текстовыми метками, ниже этих панелей создадим и прикрепим объект GroupBox. И, так как сегодня мы не делали возможность создания и прикрепления объекта CheckBox из объектов-контейнеров, то создадим такой объект отдельно от основной панели — просто на графике, чтобы видеть что у нас из него получилось. Настройки этого объекта выведем в настройки советника — чтобы быстро и наглядно их изменять и видеть результат.



В глобальной области создадим два новых перечисления для английской и русской версии компиляции и новые входные параметры:

#ifdef COMPILE_EN enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; enum ENUM_BORDER_STYLE { BORDER_STYLE_NONE=FRAME_STYLE_NONE, BORDER_STYLE_SIMPLE=FRAME_STYLE_SIMPLE, BORDER_STYLE_FLAT=FRAME_STYLE_FLAT, BORDER_STYLE_BEVEL=FRAME_STYLE_BEVEL, BORDER_STYLE_STAMP=FRAME_STYLE_STAMP, }; enum ENUM_CHEK_STATE { CHEK_STATE_UNCHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED, CHEK_STATE_CHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED, CHEK_STATE_INDETERMINATE=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, }; #else enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; enum ENUM_BORDER_STYLE { BORDER_STYLE_NONE=FRAME_STYLE_NONE, BORDER_STYLE_SIMPLE=FRAME_STYLE_SIMPLE, BORDER_STYLE_FLAT=FRAME_STYLE_FLAT, BORDER_STYLE_BEVEL=FRAME_STYLE_BEVEL, BORDER_STYLE_STAMP=FRAME_STYLE_STAMP, }; enum ENUM_CHEK_STATE { CHEK_STATE_UNCHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED, CHEK_STATE_CHECKED=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED, CHEK_STATE_INDETERMINATE=CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, }; #endif sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_LEFT_UPPER ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckAlign = ANCHOR_LEFT_UPPER ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckTextAlign = ANCHOR_LEFT_UPPER ; sinput ENUM_CHEK_STATE InpCheckState = CHEK_STATE_UNCHECKED; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpCheckAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpCheckFrameStyle= BORDER_STYLE_NONE; CEngine engine; color array_clr[];





В обработчике OnInit() напишем такой блок кода для создания объектов GroupBox и CheckBox, и внесём небольшие правки для изменения количества создаваемых объектов и координат их размещения:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 230 , 150 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.SetPaddingAll( 4 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); CPanel *obj= NULL ; for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { CPanel *prev=pnl.GetElement(i- 1 ); int xb= 0 , yb= 0 ; int x=(prev== NULL ? xb : xb+prev.Width()+ 20 ); int y= 0 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,pnl,x,y, 90 , 40 , C'0xCD,0xDA,0xD7' , 200 , true , false )) { obj=pnl.GetElement(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetFrameWidthAll( 3 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_BEVEL); obj.SetColorBackground(obj.ChangeColorLightness(obj.ColorBackground(), 4 *i)); obj.SetForeColor( clrRed ); int w=obj.Width()-obj.FrameWidthLeft()-obj.FrameWidthRight()- 4 ; int h=obj.Height()-obj.FrameWidthTop()-obj.FrameWidthBottom()- 4 ; obj.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL,obj, 2 , 2 ,w,h, clrNONE , 255 , false , false ); CLabel *lbl=obj.GetElement( 0 ); if (lbl!= NULL ) { if (i % 2 == 0 ) lbl.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); else lbl.SetForeColorOpacity( 127 ); lbl.SetFontBoldType(FW_TYPE_BLACK); lbl.SetTextAlign(InpTextAlign); lbl.SetText(GetPrice(i % 2 == 0 ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK )); lbl.SetFrameWidthAll( 1 ); lbl.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpFrameStyle); lbl.Update( true ); } } } CGroupBox *gbox= NULL ; int w=pnl.GetUnderlay().Width(); int y=obj.BottomEdgeRelative()+ 6 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX,pnl, 0 ,y,w, 100 , C'0x91,0xAA,0xAE' , 0 , true , false )) { gbox=pnl.GetElement( 2 ); if (gbox!= NULL ) { gbox.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_STAMP); gbox.SetColorFrame(pnl.ColorBackground()); gbox.SetForeColor(gbox.ChangeColorLightness(obj.ColorBackground(),- 1 )); } } CCheckBox *cbox= new CCheckBox( ChartID (), 0 , "CBox" ,pnl.RightEdge()+ 20 ,pnl.CoordY()+ 10 , 100 , 60 ); if (cbox!= NULL ) { ListStorage.Add(cbox); cbox.SetAutoSize(( bool )InpCheckAutoSize, false ); cbox.SetCheckAlign(InpCheckAlign); cbox.SetTextAlign(InpCheckTextAlign); cbox.SetText( "CheckBox" ); cbox.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpCheckFrameStyle); cbox.SetCheckState((ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE)InpCheckState); cbox.Redraw( true ); } pnl.Redraw( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }





В обработчике OnChartEvent() изменим тип объекта для избежания ошибки приведения типов объектов:

if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { CPanel *panel=engine.GetWFPanel( 0 ); if (panel!= NULL && (lparam==KEY_UP || lparam==KEY_DOWN || lparam==KEY_LEFT || lparam==KEY_RIGHT || lparam==KEY_FILL || lparam==KEY_ORIGIN || lparam==KEY_INDEX)) { for ( int i= 0 ;i<panel.ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *obj=panel.GetElement(i); if (obj!= NULL ) { if (lparam==KEY_UP) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP, false ); else if (lparam==KEY_DOWN) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM, false ); else if (lparam==KEY_LEFT) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT, false ); else if (lparam==KEY_RIGHT) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT, false ); else if (lparam==KEY_FILL) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL, false ); else if (lparam==KEY_ORIGIN) obj.SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); else if (lparam==KEY_INDEX) { obj.SetDockMode((ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE)i, true ); Sleep (i> 0 ? 500 : 0 ); } } } panel.Redraw( true ); }

Ранее мы здесь получали конкретно указанный тип объекта CPanel, а не базовый класс WinForms-объектов библиотеки. Ошибки не было потому, что в тестировании участвовали только объекты этого типа (панель).

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, позиционирование компонентов объекта CheckBox работает правильно, объект GroupBox создан на панели и прикреплён к ней.

Конечно, пока что все такие объекты у нас статичны — не имеют функционала взаимодействия с мышкой, но это будем делать позже — сразу для множества WinForms-объектов.



Что дальше

В следующей статье продолжим разработку WinForms-объектов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize

DoEasy. Элементы управления (Часть 6): Элемент управления "Панель", автоизменение размеров контейнера под внутреннее содержимое

DoEasy. Элементы управления (Часть 7): Элемент управления "Текстовая метка"





