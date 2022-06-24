DoEasy. Элементы управления (Часть 9): Реорганизация методов WinForms-объектов, элементы управления "RadioButton" и "Button"

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Концепция

Сегодня начнём потихоньку наводить порядок в названиях методов WinForms-объектов и переводить логику их построения на установленную для всех объектов библиотеки концепцию — у каждого объекта есть набор целочисленных, вещественных и строковых свойств, которые присущи всем WinForms-объектам, но для каждого конкретного объекта можно установить флаг поддержания объектом такого свойства. Если объект не поддерживает какое-либо свойство, то для этого свойства флаг снят, и объект его не использует.

Ранее многие свойства мы хранили только в переменных классов, но всё же мы переведём все свойства в русло общей концепции библиотеки. Это упростит создание, например, программ-визуальных конструкторов графических объектов для своих программ, работающих на основе данной библиотеки — когда мы просто в цикле по всем свойствам можем вывести на панель названия свойств строящегося графического объекта и элементы для изменения каждого свойства, и в этом списке будут присутствовать только поддерживаемые объектом свойства. То есть — для любого объекта использовать единый метод вывода его свойств, и для каждого из множества разных объектов будет построен отличный от других, собственный список поддерживаемых объектом свойств.

Также сегодня начнём работать над оживлением пока ещё статичных WinForms-объектов — теперь библиотека начнёт "видеть", над каким элементом находится курсор (ведь на панели-контейнере может быть расположено множество других элементов, и с ними нужно взаимодействие), а впоследствии мы будем обрабатывать такие взаимодействия элементов с мышью и отсылать события для реакции на них.

Ну и, конечно же, сегодня создадим два WinForms-объекта — Button и RadioButton. Это стандартные WinForms-объекты из категории стандартных элементов управления, и в представлении не нуждаются. Конечно же, все уже созданные такие элементы далее будут дорабатываться для добавления в них функционала интерактивности, но основу для полноценных различных элементов управления мы потихонечку добавляем, а далее будем добавлять к ним всем методы для интерактивного взаимодействия с мышкой и разные визуальные эффекты при взаимодействии с ней.







Доработка классов библиотеки

Для элементов управления у нас есть значения, устанавливаемые по умолчанию при их создании. Дополним список таких значений.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в разделе параметров канваса впишем макроподстановки для цветов элемента CheckBox:

#define CLR_DEF_SHADOW_OPACITY ( 127 ) #define DEF_SHADOW_BLUR ( 4 ) #define CLR_DEF_CHECK_BACK_COLOR ( C'0xD9,0xEC,0xEB' ) #define CLR_DEF_CHECK_BACK_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_DOWN ( C'0xBA,0xEB,0xF5' ) #define CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_OVER ( C'0xCE,0xE0,0xE3' ) #define CLR_DEF_CHECK_FORE_COLOR ( C'0x2D,0x43,0x48' ) #define CLR_DEF_CHECK_FORE_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CHECK_FORE_MOUSE_DOWN ( C'0x06,0x0B,0xAA' ) #define CLR_DEF_CHECK_FORE_MOUSE_OVER ( C'0x06,0x0B,0xAA' ) #define CLR_DEF_CHECK_FLAG_COLOR ( C'0x04,0x7B,0x0D' ) #define CLR_DEF_CHECK_FLAG_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_DOWN ( C'0x0E,0x9B,0x0B' ) #define CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_OVER ( C'0x0E,0xC7,0x2E' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR ( C'0xCD,0xD8,0xDA' ) #define CLR_DEF_CONTROL_STD_OPACITY ( 255 ) #define DEF_FONT ( "Calibri" ) #define DEF_FONT_SIZE ( 8 )





В списке типов графических элементов впишем два новых типа элементов, которые сегодня создадим:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, };





В перечисление целочисленных свойств графического элемента на канвасе впишем новые свойства элемента и изменим общее количество целочисленных свойств с 48 до 71:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, CANV_ELEMENT_PROP_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE, //--- ... //--- ... CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN, CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 71 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





В список возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе впишем новые критерии, соответствующие вновь добавленным свойствам:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, //--- ... SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOLD_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_STYLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_SIZE_TOP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_SIZE_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_SIZE_LEFT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_SIZE_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOSIZE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOSIZE_MODE, //--- ... SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_STATE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOCHECK, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FORE_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, };

Теперь мы сможем искать, выбирать и сортировать графические элементы по новым свойствам.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_LIB_TEXT_NOVEMBER, MSG_LIB_TEXT_DECEMBER, MSG_LIB_TEXT_FONT_STYLE_ITALIC, MSG_LIB_TEXT_FONT_STYLE_UNDERLINE, MSG_LIB_TEXT_FONT_STYLE_STRIKEOUT, MSG_LIB_TEXT_FONT_STYLE_NORMAL, MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_NONE, MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_SIMPLE, MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_FLAT, MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_BEVEL, MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_STAMP, MSG_LIB_TEXT_ALIGN_LEFT, MSG_LIB_TEXT_ALIGN_CENTER,

...

MSG_LIB_TEXT_BORDER_RAISED, MSG_LIB_TEXT_BORDER_SUNKEN, MSG_LIB_TEXT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, MSG_LIB_TEXT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK, MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_NONE, MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_TOP, MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_BOTTOM, MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_LEFT, MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_RIGHT, MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_FILL, MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_UNCHECKED, MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_CHECKED, MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, MSG_LIB_TEXT_SUNDAY, MSG_LIB_TEXT_MONDAY,

...

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,

...

MSG_PANEL_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_UNDERLAY_OBJ, MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NUM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_IS_MOVABLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_IS_ACTIVE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_IS_AUTOSIZE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_IS_AUTOSCROLL, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Ноябрь" , "November" }, { "Декабрь" , "December" }, { "Курсив" , "Italic" }, { "Подчёркивание" , "Underline" }, { "Перечёркивание" , "Strikeout" }, { "Обычный" , "Normal" }, { "Отсутствует" , "Enpty" }, { "Простая" , "Simple" }, { "Плоская" , "Flat" }, { "Рельефная выпуклая" , "Bevel" }, { "Рельефная вдавленная" , "Stamp" }, { "Выравнивание по левой границе" , "Left alignment" }, { "Выравнивание по центру" , "Centered" },

...

{ "Выпуклый вид" , "Prominent form" }, { "Вогнутый вид" , "Concave form" }, { "Только увеличение" , "Grow" }, { "Увеличение и уменьшение" , "Grow and Shrink" }, { "Прикреплён к указанным координатам, размеры не меняются" , "Attached to specified coordinates, size does not change" }, { "Присоединение сверху и растягивание на ширину контейнера" , "Attached to the top and stretched to the container width" }, { "Присоединение снизу и растягивание на ширину контейнера" , "Attached to the bottom and stretch to the width of the container" }, { "Присоединение слева и растягивание на высоту контейнера" , "Attached to the left and stretched to the height of the container" }, { "Присоединение справа и растягивание на высоту контейнера" , "Attached to the right and stretched to the height of the container" }, { "Растягивание на ширину и высоту всего контейнера" , "Stretching to the width and height of the entire container" }, { "Не установлен" , "Unchecked" }, { "Установлен" , "Checked" }, { "Неопределённый" , "Indeterminate" }, { "Воскресение" , "Sunday" }, { "Понедельник" , "Monday" },

...

{ "Подложка объекта-элемента управления WinForms \"Панель\"" , "Underlay object-control WinForms \"Panel\"" }, { "Базовый элемент управления WinForms" , "Base WinForms control" }, { "Базовый элемент управления WinForms-контейнер" , "Basic Control WinForms Container" }, { "Элемент управления GroupBox" , "Control element \"GroupBox\"" }, { "Элемент управления \"Panel\"" , "Control element \"Panel\"" }, { "Базовый стандартный элемент управления WinForms" , "Basic Standard WinForms Control" }, { "Элемент управления \"Label\"" , "Control element \"Label\"" }, { "Элемент управления \"CheckBox\"" , "Control element \"CheckBox\"" }, { "Элемент управления \"RadioButton\"" , "Control element \"RadioButton\"" }, { "Элемент управления \"Button\"" , "Control element \"Button\"" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" }, { "Графический объект не принадлежит программе" , "The graphic object does not belong to the program" },

...



{ "Не удалось создать объект-подложку" , "Failed to create underlay object" }, { "Ошибка. Создаваемый объект должен иметь тип WinForms Base или быть его наследником" , "Error. The object being created must be of type WinForms Base or be derived from it" }, { "Идентификатор элемента" , "Element ID" }, { "Тип графического элемента" , "Graphic element type" }, { "Принадлежность графического элемента" , "Graphic element belong" }, { "Номер элемента в списке" , "The number of the element in the list" }, { "X-координата элемента на графике" , "X-coordinate of the element on the chart" }, { "Y-координата элемента на графике" , "Y-coordinate of the element on the chart" }, { "Ширина элемента" , "Element Width" }, { "Высота элемента" , "Element Height" }, { "Правая граница элемента" , "Element's right border" }, { "Нижняя граница элемента" , "Element's bottom border" }, { "Отступ активной зоны от левого края элемента" , "Active area indent from the left edge of the element" }, { "Отступ активной зоны от верхнего края элемента" , "Active area indent from the top edge of the element" }, { "Отступ активной зоны от правого края элемента" , "Active area indent from the right edge of the element" }, { "Отступ активной зоны от нижнего края элемента" , "Active area indent from the bottom edge of the element" }, { "Флаг перемещаемости элемента" , "Element mobility flag" }, { "Элемент перемещаемый" , "Element can be moved" }, { "Флаг активности элемента" , "Element activity flag" }, { "Элемент активен" , "Element active" }, { "Флаг взаимодействия элемента со внешней средой" , "Flag of the interaction of the element with the external environment" }, { "X-координата активной зоны элемента" , "X-coordinate of the element's active area" }, { "Y-координата активной зоны элемента" , "Y-coordinate of the element's active area" }, { "Правая граница активной зоны элемента" , "Right border of the element's active area" }, { "Нижняя граница активной зоны элемента" , "Bottom border of the element's active area" }, { "Флаг доступности элемента" , "Element Availability Flag" }, { "Цвет текста по умолчанию для всех объектов элемента управления" , "Default text color for all objects in the control" }, { "Непрозрачность цвета текста по умолчанию для всех объектов элемента управления" , "Default text color opacity for all objects in the control" }, { "Цвет фона элемента управления" , "Background color of the control" }, { "Непрозрачность цвета фона элемента управления" , "Opacity of the control's background color" }, { "Цвет фона элемента управления при нажатии мышки на элемент управления" , "Background color of the control when the mouse is clicked on the control" }, { "Цвет фона элемента управления при наведении мышки на элемент управления" , "Background color of the control when hovering the mouse over the control" }, { "Тип толщины шрифта" , "Font weight type" }, { "Стиль рамки элемента управления" , "Control's border style" }, { "Размер рамки элемента управления сверху" , "Control's border size on the top" }, { "Размер рамки элемента управления снизу" , "Control's border size on the bottom" }, { "Размер рамки элемента управления слева" , "Control's border size on the left" }, { "Размер рамки элемента управления справа" , "Control's border size on the right" }, { "Цвет рамки элемента управления" , "Control's border color" }, { "Цвет рамки элемента управления при нажатии мышки на элемент управления" , "Border color of the control when the mouse is clicked on the control" }, { "Цвет рамки элемента управления при наведении мышки на элемент управления" , "Border color of the control when hovering the mouse over the control" }, { "Флаг автоматического изменения размера элемента управления под содержимое" , "Automatically resize a control to fit its content" }, { "Элемент автоматически измененяет размер под содержимое" , "Element automatically resizes to fit the content" }, { "Режим автоматического изменения размера элемента управления под содержимое" , "Mode for automatically resizing a control to fit its content" }, { "Флаг автоматического появления полосы прокрутки" , "Scrollbar auto-appear flag" }, { "Полоса прокрутки автоматически появляется" , "Scroll bar automatically appears" }, { "Ширина поля вокруг элемента при автоматической прокрутке" , "Margin width around element when auto scrolling" }, { "Высота поля вокруг элемента при автоматической прокрутке" , "Height of margin around element when auto scrolling" }, { "Режим привязки границ элемента управления к контейнеру" , "Binding mode of the control's borders to the container" }, { "Промежуток сверху между полями данного и другого элемента управления" , "Top spacing between the margins of this control and another control" }, { "Промежуток снизу между полями данного и другого элемента управления" , "Bottom spacing between the margins of this control and another control" }, { "Промежуток слева между полями данного и другого элемента управления" , "Left spacing between the margins of this control and another control" }, { "Промежуток справа между полями данного и другого элемента управления" , "Right spacing between the margins of this control and another control" }, { "Промежуток сверху внутри элемента управления" , "Top spacing inside a control" }, { "Промежуток снизу внутри элемента управления" , "Bottom spacing inside a control" }, { "Промежуток слева внутри элемента управления" , "Left spacing inside a control" }, { "Промежуток справа внутри элемента управления" , "Right spacing inside a control" }, { "Положение текста в границах текстовой метки" , "Text position within text label bounds" }, { "Положение флажка проверки в границах элемента управления" , "The position of the checkbox within the control's bounds" }, { "Состояние флажка проверки элемента управления" , "Checkbox state of the control" }, { "Состояние элемента управления, имеющего флажок проверки" , "The state of a control that has a checkbox" }, { "Автоматическое изменение состояния флажка при его выборе" , "Automatically change the state of the checkbox when it is selected" }, { "Имя объекта-графического элемента" , "The name of the graphic element object" }, { "Имя графического ресурса" , "Image resource name" }, { "Текст графического элемента" , "Text of the graphic element" }, };

Все эти сообщения нам в дальнейшем потребуются для вывода описания свойств графических элементов управления.





Описание типов элементов управления у нас реализовано в методе, возвращающем описание типа графического элемента, класса базового графического объекта библиотеки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh. Дополним его строками, возвращающими описания новых типов:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( void ) { return ( this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : "Unknown" ); }

В зависимости от типа графического элемента метод возвращает строку с описанием этого типа.

У нас есть некрасивые нестыковки в наименованиях методов, устанавливающих или возвращающих цвет. Например, метод ForeColor() возвращает цвет текста. В то же время, метод, возвращающий цвет фона, имеет наименование ColorBackground(). Чтобы привести наименования в соответствия друг с другом, метод ColorBackground(), и ему подобные, переименуем в BackgroundColor(). Помимо этого, мы ввели новые свойства графических элементов, и в них есть свойства цвета при наведении и нажатии курсора мышки на объект. Методы для установки и возврата этих, да и всех других новых свойств, нам нужно тоже добавить.

Откроем файл класса объекта графического элемента \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh.



Так как у нас цвет фона может быть градиентным, то для хранения всех цветов градиента мы используем массив цветов. Нам нужно добавить ещё два таких массива — для хранения цветов градиента фона при наведении и нажатии указателя мышки на объект.

В защищённой секции класса объявим два таких массива:

class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected : CGCnvElement *m_element_main; CGCnvElement *m_element_base; CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool m_shadow; color m_chart_color_bg; uint m_duplicate_res[]; color m_array_colors_bg[]; color m_array_colors_bg_dwn[]; color m_array_colors_bg_ovr[]; bool m_gradient_v; bool m_gradient_c; int m_init_relative_x; int m_init_relative_y; virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); private :





У нас есть структура объекта, в которую записываются все свойства созданного графического элемента для последующего сохранения свойств объекта на носителе и чтения с него для восстановления объекта при перезапусках терминала и программы.

Впишем в структуру все новые свойства:

private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; int belong; int number; long chart_id; int subwindow; int coord_x; int coord_y; int width; int height; int edge_right; int edge_bottom; int act_shift_left; int act_shift_top; int act_shift_right; int act_shift_bottom; bool movable; bool active; bool interaction; int coord_act_x; int coord_act_y; int coord_act_right; int coord_act_bottom; long zorder; bool enabled; color fore_color; uchar fore_color_opacity; color background_color; uchar background_color_opacity; color background_color_mouse_down; color background_color_mouse_over; int bold_type; int border_style; int border_size_top; int border_size_bottom; int border_size_left; int border_size_right; color border_color; color border_color_mouse_down; color border_color_mouse_over; bool autosize; int autosize_mode; bool autoscroll; int autoscroll_margin_w; int autoscroll_margin_h; int dock_mode; int margin_top; int margin_bottom; int margin_left; int margin_right; int padding_top; int padding_bottom; int padding_left; int padding_right; int text_align; int check_align; bool checked; int check_state; bool autocheck; color check_background_color; color check_background_color_opacity; color check_background_color_mouse_down; color check_background_color_mouse_over; color check_fore_color; color check_fore_color_opacity; color check_fore_color_mouse_down; color check_fore_color_mouse_over; color check_flag_color; color check_flag_color_opacity; color check_flag_color_mouse_down; color check_flag_color_mouse_over; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[];

Теперь у нас есть все необходимые поля свойств в структуре для правильного сохранения и восстановления объекта из структуры. Записью свойств объектов в файлы мы будем заниматься много позже.

Из приватной секции класса удалим две переменные для хранения цвета фона и его непрозрачности, так как теперь значения этих переменных хранятся непосредственно в свойствах объекта:

ENUM_FRAME_ANCHOR m_text_anchor; int m_text_x; int m_text_y; color m_color_bg; uchar m_opacity;





Ранее у нас был один метод SaveColorsBG для сохраняения цвета в массив цветов фона. Теперь же у нас будут несколько различных градиентов, цвета которых необходимо будет сохранять в массивы. Поэтому объявим метод, копирующий массив цветов в указанный массив цветов фона и добавим ещё два метода для сохранения градиентных цветов фона:

int IndexProp(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } void CopyArraysColors( color &array_dst[], const color &array_src[], const string source); void SaveColorsBG( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg,colors,DFUN); } void SaveColorsBGMouseDown( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_dwn,colors,DFUN); } void SaveColorsBGMouseOver( color &colors[]) { this .CopyArraysColors( this .m_array_colors_bg_ovr,colors,DFUN); } public :

Первый метод копирует цвета из переданного в метод массива в массив, указанный в параметрах метода, а два других копируют массив цветов, переданный в методы, в соответствующие массивы градиентных цветов, объявленные нами выше.

В публичной секции класса из метода, создающего графический элемент, удалим две переменные из его входных параметров, так как они нигде в методе не используются:

bool Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false );





Добавим два метода, возвращающие флаги того, что объект является главным и (или) базовым:



void SetMain(CGCnvElement *element) { this .m_element_main=element; } CGCnvElement *GetMain( void ) { return this .m_element_main; } bool IsMain( void ) { return this .GetMain()== NULL ; } bool IsBase( void ) { return this .GetBase()== NULL ; } CCanvas *GetCanvasObj( void ) { return & this .m_canvas; }

Методы просто проверяют является ли указатель на главный и базовый объекты равными NULL.

При таком значении указателя объект сам является таковым — главным или базовым, так как если объект привязан к какому-либо объекту, то указатель на главный и базовый объекты прописываются в переменных, возвращаемых методами GetMain() и GetBase(). Поэтому, если указатель равен NULL, то объект ни к какому другому не привязан, и может являться для других объектов иерархии либо главным (самый первый в иерархии связанных объектов), либо базовым (к нему привязаны другие объекты, но он сам не является главным, так как в свою очередь привязан к другому объекту в общей цепочке всей иерархии).



Переименуем метод, устанавливающий цвет фона, и добавим методы для установки цвета фона при нажатии или наведении курсора на объект:



void SetActiveAreaLeftShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, fabs (value)); } void SetActiveAreaRightShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, fabs (value)); } void SetActiveAreaTopShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, fabs (value)); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, fabs (value)); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetOpacity( const uchar value, const bool redraw= false ); void SetBackgroundColor ( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBG(arr); } void SetBackgroundColors ( color &colors[]) { this .SaveColorsBG(colors); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, this .m_array_colors_bg[ 0 ]); } void SetBackgroundColorMouseDown( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBGMouseDown(arr); } void SetBackgroundColorsMouseDown( color &colors[]) { this .SaveColorsBGMouseDown(colors); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]); } void SetBackgroundColorMouseOver( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER,colour); color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBGMouseOver(arr); } void SetBackgroundColorsMouseOver( color &colors[]) { this .SaveColorsBGMouseOver(colors); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]); }

Теперь, вместо записи значений в удалённые переменные, мы записываем значения в свойства объекта. Эти методы мы рассматривали ранее в прошлых статьях и заново возвращаться к их описанию здесь, думаю, необязательно.

Точно так же переименуем методы, возвращающие значения цветов фона, и напишем новые методы для возврата значений дополнительных цветов фона:

uint BackgroundColorsTotal ( void ) const { return this .m_array_colors_bg.Size(); } uint BackgroundColorsMouseDownTotal( void ) const { return this .m_array_colors_bg_dwn.Size(); } uint BackgroundColorsMouseOverTotal( void ) const { return this .m_array_colors_bg_ovr.Size(); } color BackgroundColor ( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR); } color BackgroundColor ( const uint index) const { uint total= this .m_array_colors_bg.Size(); if (total== 0 ) return this .BackgroundColor(); return (index>total- 1 ? this .m_array_colors_bg[total- 1 ] : this .m_array_colors_bg[index]); } color BackgroundColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN); } color BackgroundColorMouseDown( const uint index) const { uint total= this .m_array_colors_bg_dwn.Size(); if (total== 0 ) return this .BackgroundColorMouseDown(); return (index>total- 1 ? this .m_array_colors_bg_dwn[total- 1 ] : this .m_array_colors_bg_dwn[index]); } color BackgroundColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER); } color BackgroundColorMouseOver( const uint index) const { uint total= this .m_array_colors_bg_ovr.Size(); if (total== 0 ) return this .BackgroundColorMouseOver(); return (index>total- 1 ? this .m_array_colors_bg_ovr[total- 1 ] : this .m_array_colors_bg_ovr[index]); } uchar Opacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY); } int RightEdge( void ) const { return this .CoordX()+ this .m_canvas.Width(); } int BottomEdge( void ) const { return this .CoordY()+ this .m_canvas.Height(); }

Здесь мы так же возвращаем значения не переменных, теперь удалённых, а значения, записанные в свойствах объекта. Такие методы мы тоже уже рассматривали ранее, и здесь повторяться не будем.





Метод ChartColorBackground() тоже переименуем (как и все другие, которые возвращают параметры цвета, и их наименования не придерживаются общего принципа построения наименования методов для работы с цветом):

int ID( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); } int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); } bool IsShadow( void ) const { return this .m_shadow; } color ChartBackgroundColor ( void ) const { return this .m_chart_color_bg; }





В параметрическом конструкторе класса заменим запись значений в переменные вызовом методов, это делающих, впишем сохранение цвета фона в массивы дополнительных цветов фона (при нажатии и наведении курсора на объект) и инициализируем значениями по умолчанию все новые свойства графического элемента:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name=(:: StringFind (name, this .m_name_prefix)< 0 ? this .m_name_prefix : "" )+name; this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,element_num); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,activity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .ActiveAreaLeft()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .ActiveAreaTop()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, FW_NORMAL ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,FRAME_STYLE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE,CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN, ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN, ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE,CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR,CLR_DEF_CHECK_BACK_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_CHECK_BACK_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CHECK_BACK_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR,CLR_DEF_CHECK_FORE_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_CHECK_FORE_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CHECK_FORE_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CHECK_FORE_MOUSE_OVER); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR,CLR_DEF_CHECK_FLAG_COLOR); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY,CLR_DEF_CHECK_FLAG_OPACITY); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN,CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_DOWN); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER,CLR_DEF_CHECK_FLAG_MOUSE_OVER); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " , this .m_name); } }

В защищённом конструкторе пропишем всё точно также. Здесь практически точно такие же изменения, как и в вышерассмотренном конструкторе, и мы их здесь не будем рассматривать — с ними можно ознакомиться в прикреплённых к статье файлах библиотеки.





Метод, создающий структуру объекта, тоже был доработан для записи в поля структуры значений новых свойств объекта (просто рассмотрим его целиком):



bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.belong=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG); this .m_struct_obj.number=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); this .m_struct_obj.chart_id= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID); this .m_struct_obj.subwindow=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM); this .m_struct_obj.coord_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); this .m_struct_obj.coord_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); this .m_struct_obj.width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH); this .m_struct_obj.height=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT); this .m_struct_obj.edge_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT); this .m_struct_obj.edge_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM); this .m_struct_obj.act_shift_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); this .m_struct_obj.act_shift_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); this .m_struct_obj.act_shift_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); this .m_struct_obj.act_shift_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); this .m_struct_obj.movable=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); this .m_struct_obj.active=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); this .m_struct_obj.interaction=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION); this .m_struct_obj.coord_act_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X); this .m_struct_obj.coord_act_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y); this .m_struct_obj.coord_act_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT); this .m_struct_obj.coord_act_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM); this .m_struct_obj.zorder= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); this .m_struct_obj.enabled=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED); this .m_struct_obj.fore_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR); this .m_struct_obj.fore_color_opacity=( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY); this .m_struct_obj.background_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR); this .m_struct_obj.background_color_opacity=( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY); this .m_struct_obj.background_color_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.background_color_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER); this .m_struct_obj.bold_type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE); this .m_struct_obj.border_style=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE); this .m_struct_obj.border_size_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP); this .m_struct_obj.border_size_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM); this .m_struct_obj.border_size_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT); this .m_struct_obj.border_size_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT); this .m_struct_obj.border_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR); this .m_struct_obj.border_color_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.border_color_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER); this .m_struct_obj.autosize= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE); this .m_struct_obj.autosize_mode=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE); this .m_struct_obj.autoscroll= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL); this .m_struct_obj.autoscroll_margin_w=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W); this .m_struct_obj.autoscroll_margin_h=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H); this .m_struct_obj.dock_mode=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE); this .m_struct_obj.margin_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP); this .m_struct_obj.margin_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM); this .m_struct_obj.margin_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT); this .m_struct_obj.margin_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT); this .m_struct_obj.padding_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP); this .m_struct_obj.padding_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM); this .m_struct_obj.padding_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT); this .m_struct_obj.padding_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT); this .m_struct_obj.text_align=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN); this .m_struct_obj.check_align=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN); this .m_struct_obj.checked=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED); this .m_struct_obj.check_state=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE); this .m_struct_obj.autocheck=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK); this .m_struct_obj.check_background_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR); this .m_struct_obj.check_background_color_opacity=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY); this .m_struct_obj.check_background_color_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.check_background_color_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER); this .m_struct_obj.check_fore_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR); this .m_struct_obj.check_fore_color_opacity=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY); this .m_struct_obj.check_fore_color_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.check_fore_color_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); this .m_struct_obj.check_flag_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR); this .m_struct_obj.check_flag_color_opacity=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY); this .m_struct_obj.check_flag_color_mouse_down=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN); this .m_struct_obj.check_flag_color_mouse_over=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }





и точно так же был доработан метод, создающий объект из структуры:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, this .m_struct_obj.belong); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM, this .m_struct_obj.number); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, this .m_struct_obj.chart_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, this .m_struct_obj.subwindow); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, this .m_struct_obj.coord_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, this .m_struct_obj.coord_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, this .m_struct_obj.width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, this .m_struct_obj.height); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .m_struct_obj.edge_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .m_struct_obj.edge_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, this .m_struct_obj.act_shift_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, this .m_struct_obj.act_shift_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, this .m_struct_obj.act_shift_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, this .m_struct_obj.act_shift_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, this .m_struct_obj.movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, this .m_struct_obj.active); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, this .m_struct_obj.interaction); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .m_struct_obj.coord_act_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .m_struct_obj.coord_act_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .m_struct_obj.coord_act_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .m_struct_obj.coord_act_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, this .m_struct_obj.zorder); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, this .m_struct_obj.enabled); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, this .m_struct_obj.fore_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.fore_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR, this .m_struct_obj.background_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.background_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.background_color_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.background_color_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, this .m_struct_obj.bold_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE, this .m_struct_obj.border_style); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, this .m_struct_obj.border_size_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, this .m_struct_obj.border_size_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, this .m_struct_obj.border_size_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, this .m_struct_obj.border_size_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR, this .m_struct_obj.border_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.border_color_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.border_color_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, this .m_struct_obj.autosize); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE, this .m_struct_obj.autosize_mode); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL, this .m_struct_obj.autoscroll); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W, this .m_struct_obj.autoscroll_margin_w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H, this .m_struct_obj.autoscroll_margin_h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE, this .m_struct_obj.dock_mode); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, this .m_struct_obj.margin_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, this .m_struct_obj.margin_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, this .m_struct_obj.margin_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, this .m_struct_obj.margin_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP, this .m_struct_obj.padding_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM, this .m_struct_obj.padding_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, this .m_struct_obj.padding_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, this .m_struct_obj.padding_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN, this .m_struct_obj.text_align); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN, this .m_struct_obj.check_align); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED, this .m_struct_obj.checked); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE, this .m_struct_obj.check_state); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, this .m_struct_obj.autocheck); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR, this .m_struct_obj.check_background_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.check_background_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.check_background_color_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.check_background_color_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR, this .m_struct_obj.check_fore_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.check_fore_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.check_fore_color_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.check_fore_color_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR, this .m_struct_obj.check_flag_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.check_flag_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.check_flag_color_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER, this .m_struct_obj.check_flag_color_mouse_over); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); }

Оба метода идентичны, но противоположны друг другу. Если в первом методе в поля структуры записываются соответствующие свойства объекта, то во втором — в свойства объекта записываются значения из соответствующих полей структуры.

В реализации метода, создающего графический объект-элемент, тоже удалим неиспользуемые переменные:

bool CGCnvElement::Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { :: ResetLastError (); if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id),wnd_num,name,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .Erase(CLR_CANV_NULL); this .m_canvas.Update(redraw); this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); return true ; } CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; }





В методе, устанавливающем непрозрачность элемента, вместо строки, сохраняющей значение непрозрачности в переменную,



this .m_opacity=value;

впишем её сохранение в свойство объекта:

void CGCnvElement::SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, value ); this .m_canvas.TransparentLevelSet( value ); this .m_canvas.Update(redraw); }





Реализация метода, копирующего массив цветов в указанный массив цветов фона:

void CGCnvElement::CopyArraysColors( color &array_dst[] , const color &array_src[] , const string source) { if (array_dst.Size()!=array_src.Size()) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize (array_dst,array_src.Size())!=array_src.Size()) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE); CMessage::ToLog(:: GetLastError (), true ); return ; } } :: ArrayCopy (array_dst,array_src); }

В метод передаётся массив, в который нужно записать все данные из массива-источника. Если размеры массивов не совпадают, то массив-приёмник изменяет свой размер под размер массива-источника, а затем в массив-приёмник копируется всё содержание массива-источника.







В конструкторе класса объекта-тени в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh переименуем названия вызываемых методов под новые:

CShadowObj::CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement:: SetBackgroundColor ( clrNONE ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .m_opacity=CLR_DEF_SHADOW_OPACITY; this .m_blur=DEF_SHADOW_BLUR; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation( this . ChartBackgroundColor (),- 100 ); this .m_color=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .m_visible= true ; CGCnvElement::Erase(); }





Объект-форма у нас является объектом, в котором реализован функционал для взаимодействия с мышкой. Базовый объект WinForms-объектов библиотеки является его наследником. В файле класса объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh нам нужно тоже доработать множество методов.

Методы для работы с цветом будут переименованы и добавлены новые, методы для работы с "рамкой" объекта тоже будут переименованы. Теперь это будет "Border" вместо "Frame". Кроме того, к объекту могут быть присоединены другие объекты, например, на панели создаются кнопки или тексты...

При наведении курсора на такую панель на данный момент библиотека определяет факт наведения курсора на панель. Но не "видит", что курсор находится над объектом, прикреплённым к этой панели. Соответственно, нет возможности взаимодействовать с прикреплённым к панели объектом.

Чтобы решить эту проблему, нам нужно пройтись по списку всех прикреплённых к панели объектов и определить из них самый последний в иерархии, над которым находится курсор. Для этого создадим список всех объектов, прикреплённых к панели. При этом к прикреплённому объекту в свою очередь могут быть прикреплены и другие. То есть нам нужно пройтись в цикле по всей иерархии таких объектов.

Для этого создадим список, в который будем записывать указатели на прикреплённые объекты — назовём их объектами взаимодействия, так как мы ищем тот объект, с которым необходимо взаимодействие мышкой, и метод, записывающий в список все прикреплённые к объекту другие элементы управления. Если у прикреплённого элемента тоже есть свои прикреплённые объекты, то и для него будет вызываться этот же метод, а в метод передаваться указатель на список, в который записываются указатели.

Таким образом мы сможем пройтись в цикле полностью по всей иерархии прикреплённых объектов и получить список указателей на них. А далее уже проще — как только определяем, что на панель наведён курсор, вызываем метод этой панели, создающей список всех прикреплённых объектов. И далее нам остаётся найти самый первый объект с конца списка, у которого стоит флаг нахождения курсора над ним. И этот указатель на этот найденный объект будем передавать в дальнейшую обработку, заготовки обработчиков которой у нас давно написаны.

Из защищённой секции класса удалим теперь ненужные переменные:

protected : CArrayObj m_list_elements; CAnimations *m_animations; CShadowObj *m_shadow_obj; CMouseState m_mouse; ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_form_state; ushort m_mouse_state_flags; color m_color_frame; int m_offset_x; int m_offset_y; CArrayObj m_list_tmp; int m_frame_width_left; int m_frame_width_right; int m_frame_width_top; int m_frame_width_bottom; int m_init_x; int m_init_y; int m_init_w; int m_init_h;

Теперь вместо этих переменных все значения у нас хранятся в свойствах объекта.





Из метода CreateAndAddNewElement() удалим указатель на главный объект иерархии всех прикреплённых друг к другу объектов:

virtual CGCnvElement *CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity); public :

Ранее нам при создании прикреплённых объектов приходилось явно указывать главный объект для создаваемого, передавая указатель на него в параметрах этого метода. Теперь же мы сделаем так, что главный или базовый объект в иерархии будет определяться автоматически, что избавит конечного пользователя от ненужного указания такого объекта при создании нового прикреплённого элемента управления.

Там же — в защищённой секции, объявим метод для создания списка всех объектов взаимодействия и метод, возвращающий флаг наличия объекта в этом списке по его имени:



virtual CGCnvElement *CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity); void CreateListDepInteractObj(CArrayObj *list); bool IsPresentInteractObj( const string name); public :





В публичной секции объявим метод, создающий список всех объектов взаимодействия (но уже без передачи указателя на список в формальных параметрах метода), и метод, возвращающий указатель на объект-форму в списке объектов взаимодействия по его индексу:



public : int CreateListInteractObj( void ); CForm *GetInteractForm( const int index) { return this .m_list_interact.At(index); }

Первый метод будет вызываться из того объекта, на который наведён курсор мышки, а внутри него будет вызываться защищённый метод для поиска остальных объектов взаимодействия по всей иерархии главного объекта. Указатель на список будет передаваться в каждый последующий объект иерархии и таким образом в одном списке самого первого объекта, на который был наведён курсор, окажется список указателей на все прикреплённые к нему объекты.

Напишем методы, возвращающие и устанавливающие все размеры рамки объекта из его свойств:

void SetOffsetX( const int value ) { this .m_offset_x= value ; } void SetOffsetY( const int value ) { this .m_offset_y= value ; } int OffsetX( void ) const { return this .m_offset_x; } int OffsetY( void ) const { return this .m_offset_y; } int BorderSizeLeft( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT); } int BorderSizeTop( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP); } int BorderSizeRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT); } int BorderSizeBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM);} void SetBorderSizeLeft( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, value ); } void SetBorderSizeTop( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, value ); } void SetBorderSizeRight( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, value ); } void SetBorderSizeBottom( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, value ); }





Добавим метод, возвращающий список объектов взаимодействия, и метод, возвращающий количество объектов взаимодействия в созданном списке:



CForm *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListElements( void ) { return & this .m_list_elements; } CArrayObj *GetListInteractObj( void ) { return & this .m_list_interact; } CShadowObj *GetShadowObj( void ) { return this .m_shadow_obj; } CAnimations *GetAnimationsObj( void ) { return this .m_animations; } CArrayObj *GetListFramesText( void ) { return ( this .m_animations!= NULL ? this .m_animations.GetListFramesText() : NULL ); } CArrayObj *GetListFramesQuad( void ) { return ( this .m_animations!= NULL ? this .m_animations.GetListFramesQuad() : NULL ); } int ElementsTotal( void ) const { return this .m_list_elements.Total(); } int InteractTotal( void ) const { return this .m_list_interact.Total(); } CGCnvElement *GetElement( const int index) { return this .m_list_elements.At(index); }





Из метода, создающего новый присоединённый элемент, удалим передачу указателя на главный объект:



virtual bool CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw);

Теперь этот указатель нам не нужен — библиотека будет сама определять, какой объект является главным, а какой базовым.





Переименуем методы для установки и возврата цвета рамки формы и добавим новые методы для работы с дополнительными цветами фона формы:

void SetBorderColor ( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR,colour); } color BorderColor ( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR); } void SetBorderColorMouseDown( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN,colour); } color BorderColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetBorderColorMouseOver( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER,colour); } color BorderColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER); }

Теперь эти методы работают не с переменными, а со значениями, находящимися в свойствах объекта.







В методе инициализации переменных очистим список объектов взаимодействия и установим для него флаг сортированного списка, а вместо записи размеров рамки формы в переменные установим их при помощи написанных выше новых методов:



void CForm::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_interact.Clear(); this .m_list_interact.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .SetBorderSizeTop(DEF_FRAME_WIDTH_SIZE); this .SetBorderSizeBottom(DEF_FRAME_WIDTH_SIZE); this .SetBorderSizeLeft(DEF_FRAME_WIDTH_SIZE); this .SetBorderSizeRight(DEF_FRAME_WIDTH_SIZE); this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; this .m_init_x= 0 ; this .m_init_y= 0 ; this .m_init_w= 0 ; this .m_init_h= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); }





Ранее мы указывали для каждого создаваемого объекта не только его реальные координаты (в системе координат графика), но и относительные — расстояние в пикселях от начала координат того объекта, к которому прикрепляется создаваемый. Мы просто указывали то значение отступа от края объекта, которое было задано при создании.

Но это не совсем эффективно, и требует постоянного отслеживания этих координат в случае, если они изменяются. Теперь же мы будем их рассчитывать из экранных координат — вычитанием экранной координаты привязанного объекта от экранной координаты базового. Таким образом мы при любых изменениях координат привязанного объекта всегда будем точно знать его относительные координаты.

В методе, создающем новый графический объект, рассчитаем и запишем относительные координаты элемента:

CGCnvElement *CForm::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); element.SetMovable(movable); element.SetCoordXRelative( element.CoordX()- this .CoordX() ); element.SetCoordYRelative( element.CoordY()- this .CoordY() ); return element; }





В методе, создающем новый присоединённый элемент и добавляющем его в список присоединённых объектов, переименуем метод установки фона объекта, определим и запишем указатель на главный объект иерархии присоединённых объектов и рассчитаем и установим относительные координаты созданного присоединённого элемента управления:



CGCnvElement *CForm::CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_NOT_INTENDED),:: StringSubstr (:: EnumToString (element_type), 19 )); return NULL ; } int num= this .m_list_elements.Total(); string ns=(:: StringLen (( string )num)< 2 ? :: IntegerToString (num, 2 , '0' ) : ( string )num); string name= "Elm" +ns; int elm_x=x; int elm_y=y; this .GetCoords(elm_x,elm_y); CGCnvElement *obj= this .CreateNewGObject(element_type,num,name,elm_x,elm_y,w,h,colour,opacity, false ,activity); if (obj== NULL ) return NULL ; if (! this .AddNewElement(obj,elm_x,elm_y)) { delete obj; return NULL ; } obj. SetBackgroundColor (colour); obj.SetOpacity(opacity); obj.SetActive(activity); obj.SetMain( this .GetMain()== NULL ? this .GetObject() : this .GetMain() ); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetID( this .ID()); obj.SetNumber(num); obj.SetCoordXRelative(obj.CoordX()- this .CoordX()); obj.SetCoordYRelative(obj.CoordY()- this .CoordY()); obj.SetZorder( this .Zorder(), false ); obj.SetCoordXRelativeInit(obj.CoordXRelative()); obj.SetCoordYRelativeInit(obj.CoordYRelative()); return obj; }

Каким образом мы определяем главный объект иерархии? Всё просто: если этот объект не присоединён ни к какому другому, то изначально у него указатель на главный объект равен значению NULL. Если из такого объекта создаётся присоединённый к нему другой элемент управления, то для него проверяется значение указателя на главный объект. Если указатель равен NULL, то главным объектом будет этот. Иначе — в этот объект уже записан указатель на главный объект всей иерархии — его и записываем во вновь созданный элемент управления. Таким образом во всей иерархии главным объектом всегда будет один — самый первый, с которого началось создание иерархии присоединённых объектов.







Из метода, создающего новый присоединённый элемент, удалим передачу указателя на главный объект и, соответственно, уберём лишнее передаваемое значение в метод CreateAndAddNewElement():

bool CForm::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { CGCnvElement *obj= this .CreateAndAddNewElement(element_type ,main ,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.Erase(colour,opacity,redraw); return true ; }





Так как у нас теперь есть методы, возвращающие ширину рамки объекта, и эти значения хранятся не в переменных, а в свойствах объекта, то в методе, возвращающем начальные координаты привязанного объекта, заменим обращение к переменным на получение значений из новых методов:

void CForm::GetCoords( int &x, int &y) { x= this .CoordX()+ this .BorderSizeLeft() +x; y= this .CoordY()+ this .BorderSizeTop() +y; }





Переименуем вызываемые методы, заменим в методах работу с переменными на работу со свойствами объекта,



void CForm::SetColorTheme( const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity) { if ( this .m_shadow && this .m_shadow_obj!= NULL ) this .SetColorShadow(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW]); this .SetOpacity(opacity); this . SetBackgroundColor (array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_BG]); this . SetBorderColor (array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME]); } void CForm::SetFormStyle( const ENUM_FORM_STYLE style, const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity, const bool shadow= false , const bool use_bg_color= true , const bool redraw= false ) { this .m_shadow=shadow; this .SetBorderSizeTop(array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_TOP]); this .SetBorderSizeBottom(array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_BOTTOM]); this .SetBorderSizeLeft(array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_LEFT]); this .SetBorderSizeRight(array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_RIGHT]); this .m_gradient_v=array_form_style[style][FORM_STYLE_GRADIENT_V]; this .m_gradient_c=array_form_style[style][FORM_STYLE_GRADIENT_C]; this .CreateShadowObj( clrNONE ,( uchar )array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_OPACITY]); this .SetColorTheme(theme,opacity); color clr=array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW]; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation( this . ChartBackgroundColor (),- 100 ); color color_shadow=CGCnvElement::ChangeColorLightness((use_bg_color ? gray : clr),- fabs (array_form_style[style][FORM_STYLE_DARKENING_COLOR_FOR_SHADOW])); this .SetColorShadow(color_shadow); int shift_x=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_X_SHIFT]; int shift_y=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_Y_SHIFT]; this .DrawShadow(shift_x,shift_y,color_shadow, this .OpacityShadow(),( uchar )array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_BLUR]); this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c); switch (style) { case FORM_STYLE_BEVEL : this .DrawFormFrame( this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), this .Opacity(),FRAME_STYLE_BEVEL); break ; default : this .DrawFormFrame( this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), this .Opacity(),FRAME_STYLE_FLAT); break ; } this .DrawRectangle( 0 , 0 , this .Width()- 1 , this .Height()- 1 ,array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_RECT_OUTER], this .Opacity()); }





Метод, возвращающий флаг наличия указателя на объект в списке объектов взаимодействия по имени:

bool CForm::IsPresentInteractObj( const string name) { for ( int i= 0 ;i< this .InteractTotal();i++) { CForm *obj= this .GetInteractForm(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.Name()==name) return true ; } return false ; }

В цикле по списку объектов взаимодействия получаем очередной объект-форму и, если имя объекта равно переданному в метод, — возвращаем true — объект с таким именем уже есть в списке. По завершении цикла возвращаем false — объект с указанным именем не был найден.







Защищённый метод, создающий список всех объектов взаимодействия:

void CForm::CreateListDepInteractObj( CArrayObj *list ) { for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CForm *form= this .GetElement(i); if (form== NULL || form.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) continue ; if ( this .IsPresentInteractObj(form.Name())) continue ; if (list.Add(form)) form.CreateListDepInteractObj( list ); } }

В цикле по всем прикреплённым объектам получаем очередной объект-форму.

Если объект не получен или его тип меньше, чем объект-форма, — идём к следующему.

Если объект с таким именем уже есть в списке — идём к следующему.

Если объект удалось поместить в список объектов взаимодействия — вызываем для этого объекта этот же самый метод для поиска объектов взаимодействия, прикреплённых к нему.

При этом в метод передаётся список, указанный во входных параметрах данного метода.

Таким образом в один список будут помещены указатели на все объекты взаимодействия всей иерархии присоединённых объектов.

Список же передаём тот, который находится в главном объекте, и указываем его в публичном методе, создающем список всех объектов взаимодействия:

int CForm::CreateListInteractObj( void ) { this .CreateListDepInteractObj( this .GetListInteractObj() ); return this .m_list_interact.Total(); }

Здесь всё просто: вызываем вышерассмотренный метод для создания списка объектов взаимодействия и передавая в него указатель на список текущего объекта. Из метода возвращаем количество указателей на объекты взаимодействия, добавленные в список.







Внесём доработки в файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh класса базового объекта WinForms-объектов библиотеки.

Так как мы удалили переменные, хранящие ширину рамки формы, и заменили их на методы в файле класса объекта-формы, то в этом файле нам нужно удалить теперь ненужные методы для установки и возврата ширины рамки:

virtual void SetPadding( const int left, const int top, const int right, const int bottom) { this .SetPaddingLeft(left); this .SetPaddingTop(top); this .SetPaddingRight(right); this .SetPaddingBottom(bottom); } virtual void SetFrameWidthLeft( const uint value ) { this .m_frame_width_left=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthTop( const uint value ) { this .m_frame_width_top=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthRight( const uint value ) { this .m_frame_width_right=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthBottom( const uint value ) { this .m_frame_width_bottom=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthAll( const uint value ) { this .SetFrameWidthLeft( value ); this .SetFrameWidthTop( value ); this .SetFrameWidthRight( value ); this .SetFrameWidthBottom( value ); } virtual void SetFrameWidth( const uint left, const uint top, const uint right, const uint bottom) { this .SetFrameWidthLeft(left); this .SetFrameWidthTop(top); this .SetFrameWidthRight(right); this .SetFrameWidthBottom(bottom); } int FrameWidthLeft( void ) const { return this .m_frame_width_left; } int FrameWidthTop( void ) const { return this .m_frame_width_top; } int FrameWidthRight( void ) const { return this .m_frame_width_right; } int FrameWidthBottom( void ) const { return this .m_frame_width_bottom; } int PaddingLeft( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT); } int PaddingTop( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP); } int PaddingRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT); } int PaddingBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM); }





В методах, устанавливающих размер отступа, заменим обращение к переменным на чтение значений, возвращаемых из методов:

virtual void SetPaddingLeft( const uint value ) { int padding=(( int ) value < this . BorderSizeLeft () ? this . BorderSizeLeft () : ( int ) value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT,padding); } virtual void SetPaddingTop( const uint value ) { int padding=(( int ) value < this . BorderSizeTop () ? this . BorderSizeTop () : ( int ) value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP,padding); } virtual void SetPaddingRight( const uint value ) { int padding=(( int ) value < this . BorderSizeRight () ? this . BorderSizeRight () : ( int ) value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT,padding); } virtual void SetPaddingBottom( const uint value ) { int padding=(( int ) value < this . BorderSizeBottom () ? this . BorderSizeBottom () : ( int ) value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM,padding); }





Заменим вызов старых методов FrameWidth на новые BorderSize:

virtual void SetPadding( const int left, const int top, const int right, const int bottom) { this .SetPaddingLeft(left); this .SetPaddingTop(top); this .SetPaddingRight(right); this .SetPaddingBottom(bottom); } virtual void SetBorderSizeAll ( const uint value ) { this . SetBorderSizeLeft ( value ); this . SetBorderSizeTop ( value ); this . SetBorderSizeRight ( value ); this . SetBorderSizeBottom ( value ); } virtual void SetBorderSize( const uint left, const uint top, const uint right, const uint bottom) { this . SetBorderSizeLeft (left); this . SetBorderSizeTop (top); this . SetBorderSizeRight (right); this . SetBorderSizeBottom (bottom); }

...

void CWinFormBase::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colour,opacity,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFormFrame( this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(redraw); } void CWinFormBase::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colors,opacity,vgradient,cycle,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFormFrame( this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Update(redraw); }





Объявим методы, возвращающие описания свойств элементов управления:

int PaddingLeft( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT); } int PaddingTop( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP); } int PaddingRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT); } int PaddingBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM); } string GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ); string GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, bool only_prop= false ); string GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, bool only_prop= false ); string AutoSizeModeDescription( void ); string DockModeDescription( void ); string CheckStateDescription( void ); string FontStyleDescription( void ); string FontBoldTypeDescription( void ); string BorderStyleDescription( void ); };





В конструкторе класса заменим присвоение значений переменным на установку значений свойств при помощи нового метода:

CWinFormBase::CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; }





Метод, возвращающий описание стиля начертания шрифта:

string CWinFormBase::FontStyleDescription( void ) { return ( this .FontDrawStyle()==FONT_STYLE_ITALIC ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FONT_STYLE_ITALIC) : this .FontDrawStyle()==FONT_STYLE_UNDERLINE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FONT_STYLE_UNDERLINE) : this .FontDrawStyle()==FONT_STYLE_STRIKEOUT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FONT_STYLE_STRIKEOUT) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FONT_STYLE_NORMAL) ); }

В зависимости от установленного стиля начертания шрифта возвращается соответствующее текстовое сообщение.





Метод, возвращающий описание типа толщины шрифта:

string CWinFormBase::FontBoldTypeDescription( void ) { uchar array[]; int total= StringToCharArray ( EnumToString ((ENUM_FW_TYPE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE)),array, 8 ); for ( int i= 1 ;i<total;i++) array[i]+= 0x20 ; return CharArrayToString (array); }

Перечисление ENUM_FW_TYPE имеет в своём составе такие константы:

enum ENUM_FW_TYPE { FW_TYPE_DONTCARE = FW_DONTCARE , FW_TYPE_THIN = FW_THIN , FW_TYPE_EXTRALIGHT = FW_EXTRALIGHT , FW_TYPE_ULTRALIGHT = FW_ULTRALIGHT , FW_TYPE_LIGHT = FW_LIGHT , FW_TYPE_NORMAL = FW_NORMAL , FW_TYPE_REGULAR = FW_REGULAR , FW_TYPE_MEDIUM = FW_MEDIUM , FW_TYPE_SEMIBOLD = FW_SEMIBOLD , FW_TYPE_DEMIBOLD = FW_DEMIBOLD , FW_TYPE_BOLD = FW_BOLD , FW_TYPE_EXTRABOLD = FW_EXTRABOLD , FW_TYPE_ULTRABOLD = FW_ULTRABOLD , FW_TYPE_HEAVY = FW_HEAVY , FW_TYPE_BLACK = FW_BLACK };

Для, например, типа толщины "Regular", нам нужно взять подстроку из константы FW_TYPE_REGULAR, начиная с позиции 8. После вычленения подстроки из наименования константы мы получим строку "REGULAR". Здесь все символы прописные. Теперь нам нужно сделать все символы строчными кроме первого.

Для этого достаточно к коду символа добавить смещение 32 (0x20), так как коды строчных символов отличаются от прописных ровно на 32. Что мы делаем? Извлечённую подстроку, состоящую из прописных символов, заносим в uchar-массив, и далее в цикле по всем символам в массиве (по каждой букве) прибавляем к значению символа значение 32. Так как первый символ (в ячейке 0 массива) менять не нужно, то цикл начинаем с ячейки 1 массива — со второго символа. В итоге возвращаем преобразованный обратно в строку изменённый uchar-массив.





Метод, возвращающий описание стиля рамки элемента управления:

string CWinFormBase::BorderStyleDescription( void ) { ENUM_FRAME_STYLE property=(ENUM_FRAME_STYLE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE); return ( property==FRAME_STYLE_SIMPLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_SIMPLE) : property==FRAME_STYLE_FLAT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_FLAT) : property==FRAME_STYLE_BEVEL ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_BEVEL) : property==FRAME_STYLE_STAMP ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_STAMP) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FRAME_STYLE_NONE) ); }

В зависимости от стиля рамки, установленного для объекта, возвращается соответствующее текстовое сообщение.





Метод, возвращающий описание целочисленного свойства элемента:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TYPE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeElementDescription() ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BELONG ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BELONG)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .BelongDescription() ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_NUM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NUM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +FontBoldTypeDescription() ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +BorderStyleDescription() ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_DOWN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR_MOUSE_OVER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .AutoSizeModeDescription() ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .DockModeDescription() ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AnchorForGraphicsObjDescription(( ENUM_ANCHOR_POINT ) this .GetProperty(property)) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AnchorForGraphicsObjDescription(( ENUM_ANCHOR_POINT ) this .GetProperty(property)) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .CheckStateDescription() ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

В метод передаётся целочисленное свойство объекта. В зависимости от свойства, переданного в метод, и флага поддержания объектом данного свойства, строится возвращаемая из метода строка. Подобные методы есть практически в каждом объекте библиотеки, и тут его повторно рассматривать не имеет смысла. Замечу лишь, что пока у нас каждый графический элемент поддерживает все свойства графических элементов. Методы, возвращающие флаги поддержания того или иного свойства графических элементов, мы будем добавлять в WinForms-объекты по мере возможности визуального контроля за значениями этих свойств и инструментария для их изменения мышкой или с клавиатуры — после создания большинства WinForms-объектов и функционала их интерактивности.







Метод, возвращающий описание вещественного свойства элемента:



string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, bool only_prop= false ) { return ( "" ); }

Так как вещественных свойств у нас пока нету для графических элементов, метод возвращает пустую строку.





Метод, возвращающий описание строкового свойства элемента:



string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==CANV_ELEMENT_PROP_TEXT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

В метод передаётся строковое свойство объекта. В зависимости от свойства, переданного в метод, строится возвращаемая из метода строка.







Метод, возвращающий описание режима автоматического изменения размера элемента под содержимое:

string CWinFormBase::AutoSizeModeDescription( void ) { return ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE)==CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_AUTO_SIZE_MODE_GROW) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK) ); }

В зависимости от режима автоматического изменения размеров элемента, возвращается соответствующее текстовое сообщение.





Метод, возвращающий описание режима привязки границ элемента к контейнеру:



string CWinFormBase::DockModeDescription( void ) { return ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE)==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_TOP) : this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE)==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_BOTTOM) : this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE)==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_LEFT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_LEFT) : this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE)==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_RIGHT) : this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE)==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_FILL ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_FILL) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_DOCK_MODE_NONE) ); }

В зависимости от режима привязки границ, возвращается соответствующее текстовое сообщение.







Метод, возвращающий описание состояния элемента управления, имеющего флажок проверки:

string CWinFormBase::CheckStateDescription( void ) { return ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE)==CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_CHECKED) : this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE)==CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_INDETERMINATE) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_UNCHECKED) ); }

В зависимости от состояния флажка проверки элемента, возвращается соответствующее текстовое сообщение.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CommonBase.mqh класса базового объекта стандартных элементов управления WinForms-объектов сделаем небольшие доработки.

Сменим тип метода, автоматически устанавливающего ширину и высоту элемента, с void на bool — для каждого объекта-наследника реализация этого метода может быть своей, поэтому при необходимости изменения логики данного метода, он будет переопределяться в разных классах по-своему. Но необходимо, чтобы он мог возвращать результат своей работы. Если же объект не изменяет свои размеры, то и переопределять метод в классе не нужно — здесь он просто возвращает true, ничего при этом не делая:



class CCommonBase : public CWinFormBase { private : protected : virtual bool AutoSetWH( void ) { return true ; } virtual void Initialize( void ); public :





В методе инициализации переменных заменим запись значений ширины рамки в переменные на установку этих значений при помощи метода и переименуем метод, устанавливающий цвет фона:

void CCommonBase::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .m_gradient_v= false ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); this . SetBackgroundColor (CLR_CANV_NULL); this .SetOpacity( 0 ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .SetText( "" ); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetEnabled( true ); this .SetVisible( true , false ); }





Переименуем методы, возвращающие значения ширины рамки:

void CCommonBase::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colour,opacity,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFormFrame( this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), 255 , this .BorderStyle()); this .Update(redraw); } void CCommonBase::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colors,opacity,vgradient,cycle,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFormFrame( this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), 255 , this .BorderStyle()); this .Update(redraw); }





В классе объекта текстовой метки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Label.mqh у нас организован метод, рассчитывающий координаты расположения надписи в зависимости от точки привязки текста и его выравнивания. Но всё это сделано в методе перерисовки объекта. Это не оптимально — многие объекты, унаследованные от этого класса, могут тоже нуждаться в позиционировании надписи. Поэтому из метода перерисовки текстовой метки перенесём расчёт координат текста в новый метод и будем его вызывать там, где необходимо, и не только в классе объекта-текстовой метки, но и в его наследниках.

В защищённой секции класса изменим тип метода автоматической установки размеров элемента, объявим метод, устанавливающий координаты и точку привязки текста в зависимости от режима его выравнивания, а в публичной секции класса объявим метод, устанавливающий флаг автоматического изменения размера элемента под содержимое:



class CLabel : public CCommonBase { private : protected : virtual bool AutoSetWH( void ); void SetTextParamsByAlign( int &x, int &y); public : virtual void Redraw( bool redraw); virtual void SetText( const string text) { CWinFormBase::SetText(text); if ( this .AutoSize()) this .AutoSetWH(); } virtual void SetAutoSize( const bool flag, const bool redraw);





Так как метод расчёта координат текста теперь вынесен в отдельный метод, то метод перерисовки объекта стал короче:

void CLabel::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this .BackgroundColor(), 0 , true ); int x= 0 ,y= 0 ; this .SetTextParamsByAlign(x,y); this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .Update(redraw); }





Метод, устанавливающий координаты и точку привязки текста в зависимости от режима его выравнивания:



void CLabel::SetTextParamsByAlign( int &x, int &y) { switch ( this .TextAlign()) { case ANCHOR_LEFT_UPPER : x= this . BorderSizeLeft (); y= this . BorderSizeTop (); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); break ; case ANCHOR_LEFT : x= this . BorderSizeLeft (); y= this .Height()/ 2 ; this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_CENTER); break ; case ANCHOR_LEFT_LOWER : x= this . BorderSizeLeft (); y= this .Height()- this . BorderSizeBottom (); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_BOTTOM); break ; case ANCHOR_LOWER : x= this .Width()/ 2 ; y= this .Height()- this . BorderSizeBottom (); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER_BOTTOM); break ; case ANCHOR_RIGHT_LOWER : x= this .Width()- this . BorderSizeRight (); y= this .Height()- this . BorderSizeBottom (); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_BOTTOM); break ; case ANCHOR_RIGHT : x= this .Width()- this . BorderSizeRight (); y= this .Height()/ 2 ; this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_CENTER); break ; case ANCHOR_RIGHT_UPPER : x= this .Width()- this . BorderSizeRight (); y= this . BorderSizeTop (); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_TOP); break ; case ANCHOR_UPPER : x= this .Width()/ 2 ; y= this . BorderSizeTop (); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER_TOP); break ; default : x= this .Width()/ 2 ; y= this .Height()/ 2 ; this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER); break ; } }

В метод просто перенесены строки расчёта координат текста из метода перерисовки объекта. Но здесь теперь используются переименованные ранее методы.



Так как виртуальный метод, автоматически устанавливающий ширину и высоту элемента, теперь должен возвращать результат, то вместо просто установки новой ширины и высоты в свойства объекта, метод записывает в возвращаемую переменную результат изменения размеров объекта:

bool CLabel::AutoSetWH( void ) { int w= 0 , h= 0 ; CGCnvElement::TextSize( this .Text()!= "" && this .Text()!= NULL ? this .Text() : " " ,w,h); w+=( this .MarginLeft()+ this .MarginRight()); if (w== 0 ) w= 3 ; h+=( this .MarginTop()+ this .MarginBottom()); if (h== 0 ) h=( int ) ceil (FontSize()* 1.625 ); bool res= true ; res &= this .SetWidth(w); res &= this .SetHeight(h); return res; }





Метод, устанавливающий флаг автоматического изменения размера элемента под содержимое:

void CLabel::SetAutoSize( const bool flag, const bool redraw) { if (flag && this .AutoSetWH()) CWinFormBase::SetAutoSize(flag,redraw); }

Если переданный в метод флаг установлен и если удалось изменить размер объекта — записываем в свойства значение флага.





Сегодня будем делать класс WinForms-объекта RadioButton. По своему внутреннему содержанию объект похож на элемент управления CheckBox, реализованный в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh, но в отличие от последнего, объект RadioButton имеет вместо квадратного поля с галочкой круглое поле с возможностью его выбора. Соответственно, нам выгодно унаследоваться от класса объекта CheckBox и переопределить методы рисования поля выбора. Удалим метод SetTextCoords(), так как он абсолютно повторяет метод родительского объекта SetTextParamsByAlign(), а чтобы все переменные объекта CheckBox были доступны в его наследниках, перенесём их из приватной секции в защищённую:



#include "Label.mqh" class CCheckBox : public CLabel { private : void SetCheckFlagCoords( int &x, int &y); void SetTextCoords( int &x, int &y); void SetCorrectTextCoords( void ); protected : int m_text_x; int m_text_y; int m_check_x; int m_check_y; int m_check_w; int m_check_h; virtual bool AutoSetWH( void );

Виртуальный метод, автоматически устанавливающий ширину и высоту элемента, должен теперь быть с типом bool.



В публичной секции класса изменим методы, устанавливающие состояние флажка проверки и элемента управления. Теперь перед установкой состояний, сначала будет проверяться текущее состояние, так как их установка должна вызвать перерисовку флажков и объекта, а не просто установить значение в свойства объекта. И напишем методы, устанавливающие флаги и цвета фона объекта:



public : virtual bool SetWidth( const int width) { return CGCnvElement::SetWidth(width> this .m_check_w ? width : this .m_check_w); } virtual bool SetHeight( const int height) { return CGCnvElement::SetHeight(height> this .m_check_h ? height : this .m_check_h); } void SetCheckAlign( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN,anchor); } ENUM_ANCHOR_POINT CheckAlign( void ) const { return ( ENUM_ANCHOR_POINT ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN); } void SetChecked( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED,flag); if (( bool ) this .CheckState()!=flag) this .SetCheckState((ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE)flag); } bool Checked( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED); } void SetCheckState( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE,state); if (( bool )state!= this .Checked()) this .SetChecked(( bool )state); } ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE CheckState( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE);} void SetAutoCheck( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK,flag); } bool AutoCheck( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK); } void SetCheckBackgroundColor( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR,clr); } color CheckBackgroundColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR); } void SetCheckBackgroundColorOpacity( const uchar value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY,value); } uchar CheckBackgroundColorOpacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_OPACITY); } void SetCheckBackgroundColorMouseDown( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN,clr); } color CheckBackgroundColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN);} void SetCheckBackgroundColorMouseOver( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER,clr); } color CheckBackgroundColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_OVER);} void SetCheckBorderColor( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR,clr); } color CheckBorderColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR); } void SetCheckBorderColorOpacity( const uchar value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY,value); } uchar CheckBorderColorOpacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_OPACITY); } void SetCheckBorderColorMouseDown( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN,clr); } color CheckBorderColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetCheckBorderColorMouseOver( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER,clr); } color CheckBorderColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FORE_COLOR_MOUSE_OVER); } void SetCheckFlagColor( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR,clr); } color CheckFlagColor( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR); } void SetCheckFlagColorOpacity( const uchar value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY,value); } uchar CheckFlagColorOpacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_OPACITY); } void SetCheckFlagColorMouseDown( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN,clr); } color CheckFlagColorMouseDown( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_DOWN); } void SetCheckFlagColorMouseOver( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER,clr); } color CheckFlagColorMouseOver( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_FLAG_COLOR_MOUSE_OVER); } virtual void Redraw( bool redraw);





В методе перерисовки объекта переименуем метод, устанавливающий цвет фона:

void CCheckBox::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this . BackgroundColor (), 0 , true ); this .SetCorrectTextCoords(); this .Text( this .m_text_x, this .m_text_y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .ShowControlFlag( this .CheckState()); this .Update(redraw); }





В методе SetCorrectTextCoords() вместо вызова удалённого метода SetTextCoords пропишем вызов метода родительского класса SetTextParamsByAlign:

void CCheckBox::SetCorrectTextCoords( void ) { this .SetCheckFlagCoords( this .m_check_x, this .m_check_y); this .SetTextParamsByAlign( this .m_text_x, this .m_text_y); int text_w= 0 , text_h= 0 ; this .TextSize( this .Text(),text_w,text_h);





Изменим метод, рисующий флажок выбора. Этот флажок должен рисоваться не на прозрачном фоне, как было ранее, а на фоне залитого цветом прямоугольника, обрамлённого рамкой. Галочка, рисуемая внутри этого поля, у нас получилась тонковатой, поэтому мы прорисуем не одну, а три линии, каждая из которой на один пиксель в центре будет выше, чем предыдущая. Конечно, это неверно с точки зрения масштабируемости флажка выбора, но относительный расчёт кооринат ломаной линии, рисующей флажок выбора, мы сделаем позже:

void CCheckBox::ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state) { this .DrawRectangleFill( this .m_check_x, this .m_check_y, this .m_check_x+ this .CheckWidth(), this .m_check_y+ this .CheckHeight(), this .CheckBackgroundColor(), this .CheckBackgroundColorOpacity()); this .DrawRectangle( this .m_check_x, this .m_check_y, this .m_check_x+ this .CheckWidth(), this .m_check_y+ this .CheckHeight(), this .CheckBorderColor(), this .CheckBorderColorOpacity()); int array_x[]={m_check_x+ 2 ,m_check_x+m_check_w/ 2 - 1 ,m_check_x+m_check_w- 2 }; int array_y[]={m_check_y+m_check_h/ 2 ,m_check_y+m_check_h- 3 ,m_check_y+ 3 }; switch (state) { case CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED : this .DrawPolylineAA (array_x,array_y, this .CheckFlagColor(), this .CheckFlagColorOpacity()); array_y[ 1 ]=array_y[ 1 ]- 1 ; this .DrawPolylineAA (array_x,array_y, this .CheckFlagColor(), this .CheckFlagColorOpacity()); array_y[ 1 ]=array_y[ 1 ]- 1 ; this .DrawPolylineAA (array_x,array_y, this .CheckFlagColor(), this .CheckFlagColorOpacity()); break ; case CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_INDETERMINATE : this .DrawRectangleFill( this .m_check_x+ 3 , this .m_check_y+ 3 , this .m_check_x+ this .m_check_w- 3 , this .m_check_y+ this .m_check_h- 3 , this .CheckFlagColor(), this .CheckFlagColorOpacity()); break ; default : break ; } }





Метод, автоматически устанавливающий ширину и высоту элемента, теперь имеет тип bool и возвращает результат:

bool CCheckBox::AutoSetWH( void ) { int w= 0 , h= 0 ; CGCnvElement::TextSize( this .Text()!= "" && this .Text()!= NULL ? this .Text() : " " ,w,h); w+=( this .MarginLeft()+ this .MarginRight()+ this .CheckWidth()); if (w== this .CheckWidth()) w= this .CheckWidth()+ 3 ; h+=( this .MarginTop()+ this .MarginBottom()); if (h== 0 ) h=( int ) ceil (FontSize()* 1.625 ); if (h< this .CheckHeight()) h= this .CheckHeight(); bool res= true ; res &= this .SetWidth(w); res &= this .SetHeight(h); return res; }

Здесь точно так же, как и в вышерассмотренном методе класса объекта-текстовой метки. Объявляем переменную, записываем в неё результат изменения размеров и возвращаем его.







WinForms-объект RadioButton

Объект будет наследником WinForms-объекта CheckBox, так как практически повторяет его функционал и внутреннюю организацию.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ создадим новый файл RadioButton.mqh класса CRadioButton.

Класс должен быть унаследован от класса CCheckBox, а его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "CheckBox.mqh" class CRadioButton : public CCheckBox { }





В защищённой секции класса объявим виртуальный метод, отображающий флажок проверки, а в публичной секции — параметрический конструктор:

class CRadioButton : public CCheckBox { private : protected : virtual void ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state); public : CRadioButton( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); };

Метод, отображающий флажок проверки, переопределяет метод родительского класса, так как здесь флажок круглый в отличие от квадратного у объекта CheckBox.

Рассмотрим эти методы.

Параметрический конструктор:

CRadioButton::CRadioButton( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCheckBox(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ); this .Redraw( false ); }

Здесь мы лишь определяем тип WinForms-объекта и перерисовываем объект. Всё остальное создаётся и устанавливается в конструкторе родительского класса.

Метод, отображающий флажок проверки по указанному состоянию:

void CRadioButton::ShowControlFlag( const ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE state) { this .DrawEllipseFill( this .m_check_x, this .m_check_y, this .m_check_x+ this .CheckWidth(), this .m_check_y+ this .CheckHeight(), this .CheckBackgroundColor(), this .CheckBackgroundColorOpacity()); DrawEllipseAA( this .m_check_x, this .m_check_y, this .m_check_x+ this .CheckWidth(), this .m_check_y+ this .CheckHeight(), this .CheckBorderColor(), this .CheckBorderColorOpacity()); switch (state) { case CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_CHECKED : DrawEllipseFill( this .m_check_x+ 3 , this .m_check_y+ 3 , this .m_check_x+ this .CheckWidth()- 3 , this .m_check_y+ this .CheckHeight()- 3 , this .CheckFlagColor(), this .CheckFlagColorOpacity()); break ; default : break ; } }

По аналогии с родительским классом, здесь сначала рисуется закрашенная цветом фона окружность, далее рисуется её грань и, в зависимости от переданного в метод флага состояния либо внутри нарисованной окружности, рисуется ещё одна — меньшего диаметра, либо ничего не рисуется.



И это всё, что нужно для создания этого объекта, — всё остальное реализовано в родительских классах.







WinForms-объект Button

Объект-кнопка. По сути — это текстовая метка. У текстовой метки есть возможность рисовать границы объекта, есть возможность позиционировать текст внутри границ элемента управления. Метка лишь рисуется на прозрачном фоне, а кнопка — на закрашенном цветом. Поэтому объект-кнопка будет унаследована от объекта-текстовой метки.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ создадим новый файл Button.mqh класса CButton.



Класс должен быть унаследован от класса CLabel, а его файл должен быть подключен к создаваемому:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Label.mqh" class CButton : public CLabel { }





В приватной секции класса объявим переменные для хранения координат надписи на кнопке, а в защищённой — виртуальный метод для автоматической установки размеров элемента управления:

class CButton : public CLabel { private : int m_text_x; int m_text_y; protected : virtual bool AutoSetWH( void ); public :





В публичной секции объявим виртуальный метод для перерисовки объекта и напишем методы для установки и возврата режима автоматического изменения размеров объекта под размер надписи:



public : virtual void Redraw( bool redraw); void SetAutoSizeMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE mode, const bool redraw) { ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE prev= this .AutoSizeMode(); if (prev==mode) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,mode); } ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE AutoSizeMode( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE); } CButton( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); };





В параметрическом конструкторе указываем тип элемента управления, устанавливаем свойствам объекта значения по умолчанию и вызываем метод перерисовки:

CButton::CButton( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); this .SetTextAlign( ANCHOR_CENTER ); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .Redraw( false ); }





Метод, перерисовывающий объект:

void CButton::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this .BackgroundColor(),CLR_DEF_CONTROL_STD_OPACITY, true ); int x= 0 ,y= 0 ; CLabel::SetTextParamsByAlign(x,y); this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .Update(redraw); }

Сначала границы объекта заполняются цветом фона, затем на него выводится надпись в рассчитанных координатах в зависимости от выравнивания текста, и объект обновляется.



Метод, автоматически устанавливающий ширину и высоту элемента:

bool CButton::AutoSetWH( void ) { int w= 0 , h= 0 ; CGCnvElement::TextSize( this .Text()!= "" && this .Text()!= NULL ? this .Text() : " " ,w,h); w+=( this .MarginLeft()+ this .MarginRight()); if (w== 0 ) w= 3 ; h+=( this .MarginTop()+ this .MarginBottom()); if (h== 0 ) h=( int ) ceil (FontSize()* 1.625 ); bool res= true ; if ( this .AutoSizeMode()==CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW) { if (w> this .Width()) res &= this .SetWidth(w); if (h> this .Height()) res &= this .SetHeight(h); } else { if (w!= this .Width()) res &= this .SetWidth(w); if (h!= this .Height()) res &= this .SetHeight(h); } return res; }

Метод практически идентичен таким же методам родительских классов, рассмотренных нами выше. Но здесь есть нюанс: размеры меняются в соответствии с установленым режимом изменения размеров. То есть, если режим — только увеличение, то будут только увеличиваться размеры объекта в случае, если текст выходит за его пределы. Если же стоит режим увеличения и уменьшения размеров, то весь объект будет подгоняться под размеры текста внутри него.

Конечно же это ещё не всё, что будет из возможного функционала объекта-кнопки, но всё остальное будем добавлять в последующих статьях параллельно разработке других WinForms-объектов.







Объекты-контейнеры для создания внутри них привязанных объектов, должны знать о существовании вновь создаваемых нами элементов управения. Для этого нужно подключить файлы новых классов к файлам классов объектов-контейнеров.

Родительским классом для всех объектов-контейнеров является класс базового объекта-контейнера, реализованного в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh.

Подключим к нему файлы новых элементов управления. Вместо файла CheckBox.mqh подключим файл объекта RadioButton, так как он является наследником элемента CheckBox, и поэтому они оба будут видны в классе:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\WForms\WinFormBase.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ RadioButton .mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\Button.mqh"





Так как метод создания нового графического объекта для каждого наследуемого класса свой, то здесь сделаем лишь объявление виртуального метода, а его реализацию удалим. Метод будет возвращать значение NULL:

class CContainer : public CWinFormBase { private : virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { return NULL ; }





Переименуем публичные методы FrameWidth на методы BorderSize:

public : int GetWidthWorkspace( void ) const { return this .Width()-:: fmax ( this . BorderSizeLeft (), this .PaddingLeft())-:: fmax ( this . BorderSizeRight (), this .PaddingRight()); } int GetHeightWorkspace( void ) const { return this .Height()-:: fmax ( this . BorderSizeTop (), this .PaddingTop())-:: fmax ( this . BorderSizeBottom (), this .PaddingBottom()); } int GetCoordXWorkspace( void ) const { return this .CoordX()+:: fmax ( this . BorderSizeLeft (), this .PaddingLeft()); } int GetCoordYWorkspace( void ) const { return this .CoordY()+:: fmax ( this . BorderSizeTop (), this .PaddingTop()); } int GetRightEdgeWorkspace( void ) const { return this .RightEdge()-:: fmax ( this . BorderSizeRight (), this .PaddingRight()); } int GetBottomEdgeWorkspace( void ) const { return this .BottomEdge()-:: fmax ( this . BorderSizeBottom (), this .PaddingBottom()); }

...

virtual void SetFrameWidthLeft( const uint value ) { this . SetBorderSizeLeft ( value ); if ( this .PaddingLeft()< this . BorderSizeLeft ()) this .SetPaddingLeft( this . BorderSizeLeft ()); } virtual void SetFrameWidthTop( const uint value ) { this . SetBorderSizeTop ( value ); if ( this .PaddingTop()< this . BorderSizeTop ()) this .SetPaddingTop( this . BorderSizeTop ()); } virtual void SetFrameWidthRight( const uint value ) { this . SetBorderSizeRight ( value ); if ( this .PaddingRight()< this . BorderSizeRight ()) this .SetPaddingRight( this . BorderSizeRight ()); } virtual void SetFrameWidthBottom( const uint value ) { this . SetBorderSizeBottom ( value ); if ( this .PaddingBottom()< this . BorderSizeBottom ()) this .SetPaddingBottom( this . BorderSizeBottom ()); } virtual void SetFrameWidthAll( const uint value ) { this . SetBorderSizeLeft ( value ); this . SetBorderSizeTop ( value ); this . SetBorderSizeRight ( value ); this . SetBorderSizeBottom ( value ); }





Из метода создания нового элемента удалим передачу в метод указателя на главный объект:

virtual bool CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw);





В реализации метода пропишем создание всех известных элементов управления:



bool CContainer::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE); return false ; } CWinFormBase *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.SetForeColor( this .ForeColor()); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor()); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor()); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : obj.SetForeColor( this .ForeColor()); obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor()); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; default : break ; } if ( this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); this .Redraw(redraw); return true ; }





Метод, подстраивающий размеры элемента под его внутреннее содержимое, был преобразован, но всё ещё работает некорректно, поэтому здесь лишь приложим его текущую реализацию без каких-либо пояснений, кроме уже имеющихся в комментариях к коду метода:

bool CContainer::AutoSizeProcess( const bool redraw) { CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObj(); int maxcX= 0 ; int maxcY= 0 ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CWinFormBase *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.RightEdge()>maxcX) maxcX=obj.RightEdge(); if (obj.BottomEdge()>maxcY) maxcY=obj.BottomEdge(); } int w=maxcX- this .CoordX(); int h=maxcY- this .CoordY(); int excess_x=w- this .GetWidthWorkspace()- this .BorderSizeRight()- 1 ; int excess_y=h- this .GetHeightWorkspace()- this .BorderSizeBottom()- 1 ; if (excess_x== 0 && excess_y== 0 ) return true ; return ( this .AutoSizeMode()==CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW ? this .Resize( this .Width()+(excess_x> 0 ? excess_x : 0 ), this .Height()+(excess_y> 0 ? excess_y : 0 ),redraw) : this .Resize( this .Width()+(excess_x!= 0 ? excess_x : 0 ), this .Height()+(excess_y!= 0 ? excess_y : 0 ),redraw) ); }

Остальные незначительные изменения в классе, являющиеся результатом экспериментов и не относящиеся к теме этой статьи, здесь рассматривать не будем. Мы вернёмся к ним тогда, когда всё будет работать корректно.



Класс объекта-контейнера GroupBox в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh тоже был немного доработан.

Были скорректированы вызовы переименованных методов:

virtual void SetBorderStyle( const ENUM_FRAME_STYLE style) { if (( this . BorderSizeTop ()< 2 || this . BorderSizeBottom ()< 2 || this . BorderSizeLeft ()< 2 || this . BorderSizeRight ()< 2 ) && style>FRAME_STYLE_FLAT) this . SetBorderSizeAll ( 2 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,style); }

...

void CGroupBox::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this . SetBorderSize ( 1 , 1 , 1 , 1 ); this .m_gradient_v= false ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); this . SetBackgroundColor (CLR_CANV_NULL); this .SetOpacity( 0 ); this . SetBorderColor (CLR_DEF_FRAME_GBOX_COLOR); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .SetText( "GroupBox" ); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 3 ); this .SetEnabled( true ); this .SetVisible( true , false ); }

...



void CGroupBox::DrawFrame( void ) { int w= 0 ; int h= 0 ; this .TextSize(Text(),w,h); int height= this .Height()-h/ 2 ; switch ( this .BorderStyle()) { case FRAME_STYLE_FLAT : this .DrawFrameFlat( 0 ,h/ 2 , this .Width(),height, this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), this .ForeColorOpacity()); break ; case FRAME_STYLE_BEVEL : this .DrawFrameBevel( 0 ,h/ 2 , this .Width(),height, this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), this .ForeColorOpacity()); break ; case FRAME_STYLE_STAMP : this .DrawFrameStamp( 0 ,h/ 2 , this .Width(),height, this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), this .ForeColorOpacity()); break ; default : this .DrawFrameSimple( 0 ,h/ 2 , this .Width(),height, this . BorderSizeTop (), this . BorderSizeBottom (), this . BorderSizeLeft (), this . BorderSizeRight (), this . BorderColor (), this .ForeColorOpacity()); break ; } if ( this .Text()!= "" ) this .DrawRectangleFill( 5 ,h/ 2 - 1 ,w+ 7 ,h/ 2 + this . BorderSizeTop ()+ 1 ,CLR_CANV_NULL, 0 ); }





В виртуальном методе, создающем новый графический объект, прописано создание всех известных на сейчас элементов:

CGCnvElement *CGroupBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }





В классе-контейнере объекта "Панель" в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh тоже нужно сделать некоторые доработки.



В методах установки промежутков нужно перенести расчёт и установку смещения подложки после установки её координаты и размера:

virtual void SetPaddingLeft( const uint value ) { CWinFormBase::SetPaddingLeft( value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .SetCoordXUnderlay( this .CoordX()+ this .PaddingLeft()); this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()); this .m_underlay.SetCoordXRelative( this .m_underlay.CoordX()- this .CoordX()); } } virtual void SetPaddingTop( const uint value ) { CWinFormBase::SetPaddingTop( value ); if ( this .m_underlay!=NULL) { this .SetCoordYUnderlay( this .CoordY()+ this .PaddingTop()); this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()); this .m_underlay.SetCoordYRelative( this .m_underlay.CoordY()- this .CoordY()); } }

Ранее расчёт смещения выполнялся до расчёта координат и размеров, что после внесения изменений вызывало ошибку расчёта смещений.







В методе создания нового графического объекта тоже добавим создание всех известных элементов:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }





В методе, устанавливающем все параметры подложки, тоже сместим расчёт смещения ниже расчётов координат:

bool CPanel::SetUnderlayParams( void ) { this .m_underlay.SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY); bool res= true ; res &= this .SetCoordXUnderlay( this .CoordX()+ this .PaddingLeft()); res &= this .SetCoordYUnderlay( this .CoordY()+ this .PaddingTop()); res &= this .SetWidthUnderlay( this .Width()- this .PaddingLeft()- this .PaddingRight()); res &= this .SetHeightUnderlay( this .Height()- this .PaddingTop()- this .PaddingBottom()); this .m_underlay.SetCoordXRelative( this .m_underlay.CoordX()- this .CoordX()); this .m_underlay.SetCoordYRelative( this .m_underlay.CoordY()- this .CoordY()); return res; }





В методе Move изменим расчёт величин смещения объекта:

if (! this .MoveDependentObj(x+ this .GetCoordXUnderlayRelative(),y+ this .GetCoordYUnderlayRelative(), false )) return false ;

Теперь здесь всё проще:

bool CPanel::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { CGCnvElement *base= this .GetBase(); CGCnvElement *main= this .GetMain(); CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if (! this .Movable() && main== NULL ) return false ; if ( this .m_shadow && shadow!= NULL ) { if (!shadow.Move(x-OUTER_AREA_SIZE+shadow.CoordXRelative(),y-OUTER_AREA_SIZE+shadow.CoordYRelative(), false )) return false ; } if (! this .SetCoordX(x) || ! this .SetCoordY(y)) return false ; if ( this .m_underlay!= NULL && ! this .m_underlay.Move(x+ this .GetCoordXUnderlayRelative(),y+ this .GetCoordYUnderlayRelative())) return false ; if (! this .MoveDependentObj(x,y, false )) return false ; if (redraw && main== NULL ) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; }

Так как теперь относительные координаты всех объектов рассчитываются, а не используются изначально установленные, то и не нужно ничего корректировать здесь — просто подставляем для перемещения переданные в метод значения X и Y.





В классе-коллекции графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh было сделано много исправлений, так как мы переименовали сегодня некоторые методы, и обращение к ним в этом классе активно используется. Описывать простые переименования, думаю, здесь не имеет смысла — все похожие изменения мы рассматривали сегодня на протяжении статьи. Поэтому с такими изменениями можно будет ознакомиться самостоятельно в прикреплённых к статье файлах.



Но вот на чём необходимо заострить внимание, так это на поиске прикреплённых к панели объектов и создании списка объектов взаимодействия, что позволяет определить, с каким именно объектом должна взаимодействовать мышка.

В методе, возвращающем указатель на форму, находящуюся под курсором, нам нужно добавить два блока кода (одинаковые, и после некоторого времени тестирования, скорее всего, вынесем в отдельный метод). В этих блоках как раз создаётся список всех прикреплённых объектов к панели — их иерархия, и самый последний из них возвращается как тот объект, с которым необходимо взаимодействовать:

CForm *CGraphElementsCollection::GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state, long &obj_ext_id, int &form_index) { obj_ext_id= WRONG_VALUE ; form_index= WRONG_VALUE ; mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; CGCnvElement *elm= NULL ; CForm *form= NULL ; CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, true ,EQUAL); if (list!= NULL && list.Total()> 0 ) { elm=list.At( 0 ); if (elm.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { int count=form.CreateListInteractObj(); if (count> 0 ) { for ( int j=count- 1 ;j> WRONG_VALUE ;j--) { CForm *obj=form.GetInteractForm(j); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam)>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { form=obj; break ; } } } return form; } } } int total= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { elm= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (elm== NULL ) continue ; if (elm.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { int count=form.CreateListInteractObj(); if (count> 0 ) { for ( int j=count- 1 ;j> WRONG_VALUE ;j--) { CForm *obj=form.GetInteractForm(j); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam)>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { form=obj; break ; } } } return form; } } } list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj_ext=list.At(i); if (obj_ext== NULL ) continue ; CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=obj_ext.GetExtToolkit(); if (toolkit== NULL ) continue ; obj_ext. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); total=toolkit.GetNumControlPointForms(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { form=toolkit.GetControlPointForm(j); if (form== NULL ) continue ; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { obj_ext_id=obj_ext.ObjectID(); form_index=j; return form; } } } } return NULL ; }

В комментариях к коду вся логика расписана достаточно подробно. Надеюсь, тут всё понятно. В любом случае, любой вопрос можно задать в обсуждении статьи.

В обработчике событий класса CGraphElementsCollection::OnChartEvent() в блоке обработчика события "Курсор в пределах активной области, прокручивается колёсико мышки" впишем вывод в журнал типа графического элемента, над которым находится курсор, и имени этого элемента. Таким образом можно будет контролировать правильность отработки взаимодействия мышки с тем объектом, над которым находится курсор, — если навести курсор на элемент и прокручивать колёсико мышки, то в журнал будут выводиться данные об этом объекте:

if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL) { Print (DFUN, "Mouse scroll: " ,form.TypeElementDescription(), " " ,form.Name()); }





Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part109\ под новым именем TstDE109.mq5.



Во входные параметры советника добавим новые параметры, позволяющие задать выравнивание для флажка выбора и текста, а также параметры для объекта-кнопки:

sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_LEFT_UPPER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpTextAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckAlign = ANCHOR_LEFT_UPPER ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckTextAlign = ANCHOR_LEFT_UPPER ; sinput ENUM_CHEK_STATE InpCheckState = CHEK_STATE_UNCHECKED; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpCheckAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpCheckFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpButtonTextAlign = ANCHOR_LEFT_UPPER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpButtonAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpButtonAutoSizeMode= AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpButtonFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE;





В обработчике OnInit() создадим все необходимые нам объекты на панели и в контейнере GroupBox:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 230 , 150 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.SetPaddingAll( 4 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); CPanel *obj= NULL ; for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { CPanel *prev=pnl.GetElement(i- 1 ); int xb= 0 , yb= 0 ; int x=(prev== NULL ? xb : xb+prev.Width()+ 20 ); int y= 0 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,x,y, 90 , 40 , C'0xCD,0xDA,0xD7' , 200 , true , false )) { obj=pnl.GetElement(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetFrameWidthAll( 3 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_BEVEL); obj.SetBackgroundColor(obj.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(), 4 *i)); obj.SetForeColor( clrRed ); int w=obj.Width()-obj.BorderSizeLeft()-obj.BorderSizeRight(); int h=obj.Height()-obj.BorderSizeTop()-obj.BorderSizeBottom(); obj.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL,pnl.BorderSizeLeft(),pnl.BorderSizeTop(),w,h, clrNONE , 255 , false , false ); CLabel *lbl=obj.GetElement( 0 ); if (lbl!= NULL ) { if (i % 2 == 0 ) lbl.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); else lbl.SetForeColorOpacity( 127 ); lbl.SetFontBoldType(FW_TYPE_BLACK); lbl.SetTextAlign(InpTextAlign); lbl.SetAutoSize(( bool )InpTextAutoSize, false ); lbl.SetText(GetPrice(i % 2 == 0 ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK )); lbl.SetBorderSizeAll( 1 ); lbl.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpFrameStyle); lbl.SetBorderColor(CLR_DEF_FRAME_COLOR); lbl.Update( true ); } } } CGroupBox *gbox= NULL ; int w=pnl.GetUnderlay().Width(); int y=obj.BottomEdgeRelative()+ 6 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, 0 ,y, 210 , 110 , C'0x91,0xAA,0xAE' , 0 , true , false )) { gbox=pnl.GetElement( 2 ); if (gbox!= NULL ) { gbox.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_STAMP); gbox.SetBorderColor(pnl.BackgroundColor()); gbox.SetForeColor(gbox.ChangeColorLightness(obj.BackgroundColor(),- 1 )); gbox.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, 2 , 10 , 50 , 20 , clrNONE , 255 , true , false ); CCheckBox *cbox=gbox.GetElement( 0 ); if (cbox!= NULL ) { cbox.SetAutoSize(( bool )InpCheckAutoSize, false ); cbox.SetCheckAlign(InpCheckAlign); cbox.SetTextAlign(InpCheckTextAlign); cbox.SetText( "CheckBox" ); cbox.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpCheckFrameStyle); cbox.SetBorderColor(CLR_DEF_FRAME_COLOR); cbox.SetChecked( true ); cbox.SetCheckState((ENUM_CANV_ELEMENT_CHEK_STATE)InpCheckState); } gbox.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, 2 ,cbox.BottomEdgeRelative(), 50 , 20 , clrNONE , 255 , true , false ); CRadioButton *rbtn=gbox.GetElement( 1 ); if (rbtn!= NULL ) { rbtn.SetAutoSize(( bool )InpCheckAutoSize, false ); rbtn.SetCheckAlign(InpCheckAlign); rbtn.SetTextAlign(InpCheckTextAlign); rbtn.SetText( "RadioButton" ); rbtn.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpCheckFrameStyle); rbtn.SetBorderColor(CLR_DEF_FRAME_COLOR); rbtn.SetChecked( true ); } gbox.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,( int ) fmax (rbtn.RightEdgeRelative(),cbox.RightEdgeRelative())+ 10 , 10 , 30 , 30 , clrNONE , 255 , true , false ); CButton *butt=gbox.GetElement( 2 ); if (butt!= NULL ) { butt.SetAutoSize(( bool )InpButtonAutoSize, false ); butt.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpButtonAutoSizeMode, false ); butt.SetTextAlign(InpButtonTextAlign); butt.SetText( "Button" ); butt.SetForeColor(butt.ChangeColorLightness(CLR_DEF_FORE_COLOR, 2 )); butt.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpButtonFrameStyle); butt.SetBorderColor(butt.ChangeColorLightness(butt.BackgroundColor(),- 10 )); butt.SetBorderColor(CLR_DEF_FRAME_COLOR); } } } pnl.Redraw( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Логика блока кода для создания прикреплённых к GroupBox трёх элементов управления прокомментирована в коде, думаю, там всё понятно.

Размер кнопки (WinForm-объекта Button) нарочито сделан таким, чтобы кнопка по высоте была больше текста, а по ширине — меньше. Тогда при влюченном режиме автоизменения размера мы сможем увидеть, как кнопка подстраивает свои размеры под текст.



Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Видно, что кнопка верно подстраивает свои размеры под текст в зависимости от режима автоизменения размера. CheckBox и RadioButton имеют нормальные светлые поля флажка выбора, а сам флажок элемента CheckBox обрёл толщину.

При наведении мышки на некоторые элементы управления я прокручивал колёсико мышки. В журнал при этом выводились записи:

CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "Button" TstDE109_WFPanel_Elm02_Elm02 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "Button" TstDE109_WFPanel_Elm02_Elm02 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "Button" TstDE109_WFPanel_Elm02_Elm02 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "Button" TstDE109_WFPanel_Elm02_Elm02 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "Label" TstDE109_WFPanel_Elm01_Elm00 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "Label" TstDE109_WFPanel_Elm01_Elm00 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "Label" TstDE109_WFPanel_Elm00_Elm00

...

CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "CheckBox" TstDE109_WFPanel_Elm02_Elm00 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "CheckBox" TstDE109_WFPanel_Elm02_Elm00 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "RadioButton" TstDE109_WFPanel_Elm02_Elm01 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "RadioButton" TstDE109_WFPanel_Elm02_Elm01 CGraphElementsCollection:: OnChartEvent : Mouse scroll: Control element "GroupBox" TstDE109_WFPanel_Elm02

Эти записи говорят о правильности выбора активного объекта для взаимодействия с мышкой.



Что дальше

В следующей статье продолжим разработку WinForms-объектов и функционала уже созданных.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize

DoEasy. Элементы управления (Часть 6): Элемент управления "Панель", автоизменение размеров контейнера под внутреннее содержимое

DoEasy. Элементы управления (Часть 7): Элемент управления "Текстовая метка"

DoEasy. Элементы управления (Часть 8): Базовые WinForms-объекты по категориям, элементы управления "GroupBox" и "CheckBox"





