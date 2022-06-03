DoEasy. Элементы управления (Часть 7): Элемент управления "Текстовая метка"

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Концепция

В любой программе не обойтись без вывода информации на экран. В MS Visual Studio для вывода текстов используются, наряду с другими, элемент управления Label — текстовая метка. В терминале MetaTrader 5 тоже есть графический объект "Текстовая метка". Кроме того, все создаваемые нами графические элементы, служащие для создания графических интерфейсов или графического оформления программ в терминале, тоже дают возможность вывода текста на канвас. Но это не всегда удобно. Поэтому сегодня мы сделаем самостоятельный элемент управления "Текстовая метка".

Такой объект будет иметь возможность позиционирования в любом месте своего контейнера, а его собственный функционал будет повторять некоторый функционал текстовой метки MS Visual Studio — мы сможем задать для выводимого текста параметры шрифта, позиционирование надписи в границах объекта "текстовая метка". В свою очередь размер объекта может как задаваться с указанными шириной и высотой, так и автоматически подстраивать свой размер под размер используемого для надписи шрифта. Кроме того, мы сможем использовать рамку объекта (прямоугольник, обрамляющий весь объект "текстовая метка" по его границам). Рамка объекта может быть как плоской, так и объёмной. Всё это даст нам достаточно широкие возможности для вывода текста в соответствующем оформлении внутри элементов GUI программы.

Для того, чтобы все параметры нового объекта могли быть где-либо отображены, либо мы могли выбирать объекты по нужному параметру, добавим все используемые объектом "текстовая метка" свойства в перечисления целочисленных, вещественных и строковых свойств графических элементов библиотеки. В принципе — такой концепции мы и стараемся придерживаться во всех объектах библиотеки, так как она позволяет достаточно гибко использовать предоставляемые ею возможности для быстрого поиска, выбора и сортировки объектов библиотеки.



Доработка классов библиотеки

В первую очередь добавим новые текстовые сообщения в библиотеку.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM,

...

MSG_PANEL_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_UNDERLAY_OBJ, MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Элемент управления \"Panel\"" , "Control element \"Panel\"" }, { "Элемент управления \"Label\"" , "Control element \"Label\"" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" },

...

{ "Не удалось создать объект-подложку" , "Failed to create underlay object" }, { "Ошибка. Создаваемый объект должен иметь тип WinForms Base или быть его наследником" , "Error. The object being created must be of type WinForms Base or be derived from it" }, };





Помимо цвета текста в элементе управления "Текстовая метка" мы будем использовать и его непрозрачность, что даст нам возможность, например, создать эффект плавного появления/исчезания текста на элементах GUI программы. Также нам нужно будет в свойства прописать текст, выводимый объектом-текстовой меткой, и ещё некоторые параметры, которые необходимы для построения WinForms-объектов, которые мы не вписали в свойства графического элемента, но они уже ранее были созданы.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в блоке параметров канваса впишем новую макроподстановку, в которой будет указана непрозрачность текста для элементов управления по умолчанию:

#define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 ) #define CLR_CANV_NULL ( 0x00FFFFFF ) #define CLR_DEF_FORE_COLOR ( C'0x2D,0x43,0x48' ) #define CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY ( 255 ) #define CLR_DEF_OPACITY ( 200 ) #define CLR_DEF_SHADOW_COLOR ( C'0x6B,0x6B,0x6B' ) #define CLR_DEF_SHADOW_OPACITY ( 127 ) #define DEF_SHADOW_BLUR ( 4 ) #define DEF_FONT ( "Calibri" ) #define DEF_FONT_SIZE ( 8 ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 ) #define DEF_FRAME_WIDTH_SIZE ( 3 )





В список типов объектов библиотеки впишем новый тип — текстовая метка:

enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE, OBJECT_DE_TYPE_GWF_PANEL, OBJECT_DE_TYPE_GWF_LABEL,





Список типов графических элементов тоже дополним новым элементом — текстовой меткой:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, };





В список целочисленных свойств графического элемента на канвасе впишем все новые константы — ранее уже добавленные в WimForms-объекты, но не размещённые в этом перечислении, и новые:



enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { //--- ... CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W, CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H, CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE, CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, //--- ... CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 44 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Общее количество целочисленных свойств, соответственно, увеличим с 38 до 44.







В список строковых свойств графического элемента на канвасе впишем новое свойство — "Текст графического элемента" и увеличим общее количество строковых свойств с 2 до 3:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING { CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ = (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_STRING_TOTAL ( 3 )





В перечисление возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе добавим все новые свойства:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR, SORT_BY_CANV_ELEMENT_FORE_COLOR_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOLD_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_STYLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOSIZE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOSIZE_MODE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOSCROLL, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOSCROLL_MARGIN_W, SORT_BY_CANV_ELEMENT_AUTOSCROLL_MARGIN_H, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PADDING_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT_ALIGN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, };

Теперь мы сможем сортировать, выбирать и фильтровать все графические элементы по новым свойствам.





Базовым классом всех WinForms-объектов библиотеки является класс CWinFormBase, который в свою очередь унаследован от объекта-формы, в котором организовано взаимодействие с мышью. Некоторые его приватные переменные нам потребуются в наследуемых классах. А так как приватные переменные и методы видны только в классе, где они объявлены, то нам нужно их перенести из приватной секции в защищённую — тогда они будут доступны и в наследуемых классах.



В файле объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh перенесём переменные из приватной секции

class CForm : public CGCnvElement { private : CArrayObj m_list_elements; CAnimations *m_animations; CShadowObj *m_shadow_obj; CMouseState m_mouse; ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_form_state; ushort m_mouse_state_flags; color m_color_frame; int m_offset_x; int m_offset_y; int m_init_x; int m_init_y; int m_init_w; int m_init_h;

в защищённую, и сделаем некоторые методы виртуальными, чтобы мы могли их переопределять в наследуемых классах:



protected : CArrayObj m_list_elements; CAnimations *m_animations; CShadowObj *m_shadow_obj; CMouseState m_mouse; ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_form_state; ushort m_mouse_state_flags; color m_color_frame; int m_offset_x; int m_offset_y; CArrayObj m_list_tmp; int m_frame_width_left; int m_frame_width_right; int m_frame_width_top; int m_frame_width_bottom; int m_init_x; int m_init_y; int m_init_w; int m_init_h; virtual void Initialize( void ); void Deinitialize( void ); void CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity); string CreateNameDependentObject( const string base_name) const { return :: StringSubstr ( this .NameObj(),:: StringLen (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ))+ 1 )+ "_" +base_name; } virtual bool MoveDependentObj( const int x, const int y, const bool redraw= false ); virtual CGCnvElement *CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity); public :





Так как мы теперь будем использовать общую концепцию построения объектов библиотеки и для WinForms-объектов, и уже добавили (и в последующем будем ещё добавлять) в свойства графических элементов параметры WinForms-объектов, то те переменные базового класса CWinFormBase, которые служили для хранения свойств объектов, нам нужно удалить, и переписать все методы для установки и получения этих свойств.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh удалим из защищённой секции уже не нужные переменные

class CWinFormBase : public CForm { protected : color m_fore_color; ENUM_FW_TYPE m_bold_type; ENUM_FRAME_STYLE m_border_style; bool m_autosize; ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE m_dock_mode; int m_margin[ 4 ]; int m_padding[ 4 ]; private :





В публичной секции класса переделаем методы для получения и записи свойств в перечисления свойств объекта и добавим новые методы — как для работы с текстом объекта "Текстовая метка", так и для установки и получения общих свойств WinForms-объектов:



public : CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CWinFormBase( const string name) : CForm(::ChartID(), 0 ,name, 0 , 0 , 0 , 0 ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; } void SetForeColor( const color clr) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,clr); } color ForeColor( void ) const { return (color) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR); } void SetForeColorOpacity( const uchar value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, value ); } uchar ForeColorOpacity( void ) const { return (uchar) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY); } virtual void SetText( const string text) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,text); } string Text( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT); } void SetTextAlign( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN,anchor); } ENUM_ANCHOR_POINT TextAlign( void ) const { return (ENUM_ANCHOR_POINT) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN); } void SetBold( const bool flag); bool Bold( void ); void SetItalic( const bool flag); bool Italic( void ); void SetStrikeout( const bool flag); bool Strikeout( void ); void SetUnderline( const bool flag); bool Underline( void ); void SetFontDrawStyle(ENUM_FONT_STYLE style); ENUM_FONT_STYLE FontDrawStyle( void ); void SetFontBoldType(ENUM_FW_TYPE type); ENUM_FW_TYPE FontBoldType( void ) const { return (ENUM_FW_TYPE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE); } void SetBorderStyle( const ENUM_FRAME_STYLE style) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,style); } ENUM_FRAME_STYLE BorderStyle( void ) const { return (ENUM_FRAME_STYLE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE); } virtual void SetAutoSize( const bool flag, const bool redraw) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE,flag); } bool AutoSize( void ) { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE); } virtual void SetAutoScroll( const bool flag, const bool redraw){ this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL,flag); } bool AutoScroll( void ) { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL); } virtual void SetDockMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE mode, const bool redraw) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE,mode); } ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE DockMode( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_DOCK_MODE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE);} void SetMarginLeft( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, value ); } void SetMarginTop( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, value ); } void SetMarginRight( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, value ); } void SetMarginBottom( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, value ); } void SetMarginAll( const int value ) { this .SetMarginLeft( value ); this .SetMarginTop( value ); this .SetMarginRight( value ); this .SetMarginBottom( value ); } void SetMargin( const int left, const int top, const int right, const int bottom) { this .SetMarginLeft(left); this .SetMarginTop(top); this .SetMarginRight(right); this .SetMarginBottom(bottom); } int MarginLeft( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT); } int MarginTop( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP); } int MarginRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT); } int MarginBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM); } virtual void SetPaddingLeft( const uint value ) { int padding=(( int ) value < this .m_frame_width_left ? this .m_frame_width_left : ( int ) value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT,padding); } virtual void SetPaddingTop( const uint value ) { int padding=(( int ) value < this .m_frame_width_top ? this .m_frame_width_top : ( int ) value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP,padding); } virtual void SetPaddingRight( const uint value ) { int padding=(( int ) value < this .m_frame_width_right ? this .m_frame_width_right : ( int ) value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT,padding); } virtual void SetPaddingBottom( const uint value ) { int padding=(( int ) value < this .m_frame_width_bottom ? this .m_frame_width_bottom : ( int ) value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM,padding); } virtual void SetPaddingAll( const uint value ) { this .SetPaddingLeft( value ); this .SetPaddingTop( value ); this .SetPaddingRight( value ); this .SetPaddingBottom( value ); } virtual void SetPadding( const int left, const int top, const int right, const int bottom) { this .SetPaddingLeft(left); this .SetPaddingTop(top); this .SetPaddingRight(right); this .SetPaddingBottom(bottom); } virtual void SetFrameWidthLeft( const uint value ) { this .m_frame_width_left=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthTop( const uint value ) { this .m_frame_width_top=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthRight( const uint value ) { this .m_frame_width_right=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthBottom( const uint value ) { this .m_frame_width_bottom=( int ) value ; } virtual void SetFrameWidthAll( const uint value ) { this .SetFrameWidthLeft( value ); this .SetFrameWidthTop( value ); this .SetFrameWidthRight( value ); this .SetFrameWidthBottom( value ); } virtual void SetFrameWidth( const uint left, const uint top, const uint right, const uint bottom) { this .SetFrameWidthLeft(left); this .SetFrameWidthTop(top); this .SetFrameWidthRight(right); this .SetFrameWidthBottom(bottom); } int FrameWidthLeft( void ) const { return this .m_frame_width_left; } int FrameWidthTop( void ) const { return this .m_frame_width_top; } int FrameWidthRight( void ) const { return this .m_frame_width_right; } int FrameWidthBottom( void ) const { return this .m_frame_width_bottom; } int PaddingLeft( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT); } int PaddingTop( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP); } int PaddingRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT); } int PaddingBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM); } };

Во всех переделанных методах мы теперь записываем значения и получаем их не в переменные, а в перечисления свойств объектов при помощи методов SetProperty() и GetProperty(), как и было изначально описано в концепции построения объектов библиотеки в первой статье её описания.



В конструкторе класса установим текст для создаваемого объекта как "пустая строка" и установим для цвета текста и его непрозрачности значения по умолчанию, записанные в файле Defines.mqh:



CWinFormBase::CWinFormBase( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_frame_width_right= 0 ; this .m_frame_width_left= 0 ; this .m_frame_width_top= 0 ; this .m_frame_width_bottom= 0 ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; }





В методах, устанавливающих флаг шрифта Bold и тип толщины шрифта, теперь вместо записи значений в переменные, будем записывать значения в свойства объекта:

void CWinFormBase::SetBold( const bool flag) { uint flags= this .GetFontFlags(); if (flag) { this .SetFontBoldType(FW_TYPE_BOLD); CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_BOLD ); } else this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); }

void CWinFormBase::SetFontBoldType(ENUM_FW_TYPE type) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE,type); uint flags= this .GetFontFlags(); switch (type) { case FW_TYPE_DONTCARE : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_DONTCARE ); break ; case FW_TYPE_THIN : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_THIN ); break ; case FW_TYPE_EXTRALIGHT : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_EXTRALIGHT ); break ; case FW_TYPE_ULTRALIGHT : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_ULTRALIGHT ); break ; case FW_TYPE_LIGHT : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_LIGHT ); break ; case FW_TYPE_REGULAR : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_REGULAR ); break ; case FW_TYPE_MEDIUM : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_MEDIUM ); break ; case FW_TYPE_SEMIBOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_SEMIBOLD ); break ; case FW_TYPE_DEMIBOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_DEMIBOLD ); break ; case FW_TYPE_BOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_BOLD ); break ; case FW_TYPE_EXTRABOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_EXTRABOLD ); break ; case FW_TYPE_ULTRABOLD : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_ULTRABOLD ); break ; case FW_TYPE_HEAVY : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_HEAVY ); break ; case FW_TYPE_BLACK : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_BLACK ); break ; default : CGCnvElement::SetFontFlags(flags | FW_NORMAL ); break ; } }





Класс элемента управления "Текстовая метка"

В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ создадим новый файл Label.mqh класса CLabel. Базовым классом должен являться класс CWinFormBase, файл которого должен быть подключен к файлу нового созданного класса:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\WForms\WinFormBase.mqh" class CLabel : public CWinFormBase { }

В приватной, защищённой и публичной секциях класса пропишем объявления методов класса для его работы:

class CLabel : public CWinFormBase { private : void AutoSetWH( void ); protected : virtual void Initialize( void ); public : virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void Erase( const bool redraw= false ); virtual void Redraw( bool redraw); virtual void SetText( const string text) { CWinFormBase::SetText(text); if ( this .AutoSize()) this .AutoSetWH(); } CLabel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); };

Как видим, в защищённой и публичной секциях мы объявили виртуальные методы базового класса CWinFormBase, которые здесь должны иметь несколько иную логику, чем у базового, и поэтому будут переопределены в этом классе.

Например, в методе для установки текста элемента сначала вызывается метод базового класса, где просто в свойство объекта записывается новое переданное в метод значение, а затем, если установлен флаг автоматического изменения размера объекта, вызывается приватный метод установки нового размера, соответствующего размеру текста, выводимого на канвас объекта, который рассмотрим чуть ниже:



virtual void SetText( const string text) { CWinFormBase::SetText(text); if ( this .AutoSize()) this .AutoSetWH(); }





Класс имеет параметрический конструктор и, соответственно, автоматически создаются конструктор и деструктор по умолчанию.



В параметрический конструктор передаются идентификатор графика и его подокно, где строится объект, имя объекта, его координаты и размеры:



CLabel::CLabel( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL); CGCnvElement::SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_LABEL; this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .Initialize(); if ( this .AutoSize()) this .AutoSetWH(); this .SetWidthInit( this .Width()); this .SetHeightInit( this .Height()); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .Redraw( false ); }

Сначала во все родительские классы прописывается тип графического элемента и объекту устанавливается тип объекта библиотеки "WinForms Label".

Далее устанавливаем координаты и размеры объекта и вызываем виртуальный метод для установки основных параметров графического элемента библиотеки. В этом классе этот метод переопределён, так как немного отличается от такого же метода базового объекта. Его мы рассмотрим далее.

Если установлен флаг автоматического изменения размеров объекта под размеры текста, то вызываем соответствующий метод для изменения размеров объекта (здесь пока всегда флаг сброшен, но это может быть изменено в последующем).

После изменения размеров (при установленном флаге) записываем начальные размеры объекта и его начальные координаты.

В конце перерисовываем весь объект.

Виртуальный метод, инициализирующий переменные:

void CLabel::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_list_tmp.Clear(); this .m_list_tmp.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .m_frame_width_right= 1 ; this .m_frame_width_left= 1 ; this .m_frame_width_top= 1 ; this .m_frame_width_bottom= 1 ; this .m_gradient_v= false ; this .m_gradient_c= false ; this .m_mouse_state_flags= 0 ; this .m_offset_x= 0 ; this .m_offset_y= 0 ; CGCnvElement::SetInteraction( false ); this .m_animations= new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); this .m_list_tmp.Add( this .m_animations); this .SetColorBackground(CLR_CANV_NULL); this .SetOpacity( 0 ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .SetText( "" ); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetMargin( 3 , 0 , 3 , 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetEnabled( true ); this .SetVisible( true , false ); }

Этот виртуальный метод переопределяет метод базового объекта — здесь устанавливаются иные значения по умолчанию и добавлена инициализация значений свойств, присущих только объекту Label.





Виртуальные методы Erase, переопределяющие методы базового объекта рисуют рамку объекта с полной непрозрачностью:

void CLabel::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colour,opacity,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), 255 , this .BorderStyle()); this .Update(redraw); } void CLabel::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(colors,opacity,vgradient,cycle,redraw); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE && redraw) this .DrawFormFrame( this .FrameWidthTop(), this .FrameWidthBottom(), this .FrameWidthLeft(), this .FrameWidthRight(), this .ColorFrame(), 255 , this .BorderStyle()); this .Update(redraw); } void CLabel::Erase( const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(redraw); }





Виртуальный метод, перерисовывающий объект:

void CLabel::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this .ColorBackground(), 0 , true ); int x= 0 ; int y= 0 ; switch ( this .TextAlign()) { case ANCHOR_LEFT_UPPER : x= this .FrameWidthLeft(); y= this .FrameWidthTop(); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); break ; case ANCHOR_LEFT : x= this .FrameWidthLeft(); y= this .Height()/ 2 ; this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_CENTER); break ; case ANCHOR_LEFT_LOWER : x= this .FrameWidthLeft(); y= this .Height()- this .FrameWidthBottom(); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_BOTTOM); break ; case ANCHOR_LOWER : x= this .Width()/ 2 ; y= this .Height()- this .FrameWidthBottom(); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER_BOTTOM); break ; case ANCHOR_RIGHT_LOWER : x= this .Width()- this .FrameWidthRight(); y= this .Height()- this .FrameWidthBottom(); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_BOTTOM); break ; case ANCHOR_RIGHT : x= this .Width()- this .FrameWidthRight(); y= this .Height()/ 2 ; this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_CENTER); break ; case ANCHOR_RIGHT_UPPER : x= this .Width()- this .FrameWidthRight(); y= this .FrameWidthTop(); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_RIGHT_TOP); break ; case ANCHOR_UPPER : x= this .Width()/ 2 ; y= this .FrameWidthTop(); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER_TOP); break ; default : x= this .Width()/ 2 ; y= this .Height()/ 2 ; this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_CENTER); break ; } this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .Update(redraw); }

Метод переопределяет метод базового класса. Здесь сначала стирается фон объекта (заполняется полностью прозрачным цветом фона), затем определяется точка привязки текста в зависимости от установленного в объект выравнивания текста внутри элемента, рассчитываются координаты, в которых должна находиться точка привязки текста (начало координат надписи), выводится текст в рассчитанных координатах и объект обновляется.

Точки привязки текста наглядно расписаны и пояснены в справке по функции TextOut():









Метод, автоматически устанавливающий ширину и высоту элемента:

void CLabel::AutoSetWH( void ) { int w= 0 , h= 0 ; CGCnvElement::TextSize( this .Text()!= "" && this .Text()!= NULL ? this .Text() : " " ,w,h); w+=( this .MarginLeft()+ this .MarginRight()); if (w== 0 ) w= 3 ; h+=( this .MarginTop()+ this .MarginBottom()); if (h== 0 ) h=( int ) ceil (FontSize()* 1.625 ); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Сначала получаем размер текста в зависимости от установленного для объекта текста и параметров шрифта. Если надпись "пустая", то для измерения будем использовать пробел (" "). Далее к полученным значениям ширины прибавляем значения Margin объекта слева и справа, а к значению высоты — Margin сверху и снизу. Если высоту текста получить не удалось, то придётся рассчитать её приблизительный размер умножением размера фонта, установленного для объекта, на коэффициент, подобранный мною эмпирическим образом. Т.е. я сопоставил значения величины объекта от размера шрифта в MS Visual Studio и взял среднее значение от нескольких измерений разных размеров, получив коэффициент 1.625. Честно говоря, другого, более точного способа я не знаю. Вполне может быть, что в последующем найду правильный способ расчёта размера объекта в зависимости от размера шрифта. Ну и по окончании всех расчётов объекту устанавливаются полученные значения ширины и высоты.



На этом создание объекта "Текстовая метка" завершено.



Поскольку WinForms-объект "Панель" является контейнером для присоединения к нему других объектов этого типа, то все создаваемые такие объекты должны быть ему видны. Для этого файл каждого создаваемого в последующем WinForms-объекта нужно будет подключать к файлу объекта-панели.



Откроем файл объекта-панели \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh и подключим к нему файл только что созданного объекта текстовой метки:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\WForms\WinFormBase.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\Label.mqh"





Из приватной секции класса удалим не нужные переменные, так как теперь они прописаны в свойствах базового WinForms-объекта:

class CPanel : public CWinFormBase { private : CGCnvElement *m_obj_top; CGCnvElement *m_obj_bottom; CGCnvElement *m_obj_left; CGCnvElement *m_obj_right; CGCnvElement *m_underlay; bool m_autoscroll; int m_autoscroll_margin[ 2 ]; ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE m_autosize_mode;





В публичной секции класса объявим два новых метода — для получения списка прикреплённых WinForms-объектов с указанным типом и для получения указателя на указанный WinForms-объект по индексу в списке объектов такого типа:

public : CGCnvElement *GetUnderlay( void ) { return this .m_underlay; } CArrayObj *GetListWinFormsObj( void ); CArrayObj *GetListWinFormsObjByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type); CWinFormBase *GetWinFormsObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int index);





Методы SetAutoScroll() и AutoScroll() удалим из класса, так как они являются членами родительского класса CWinFormBase, уже переделаны под работу со свойствами объекта, а не переменными класса, и здесь излишни:

bool ArrangeObjects( const bool redraw); void SetAutoScroll( const bool flag) { this .m_autoscroll=flag; } bool AutoScroll( void ) { return this .m_autoscroll; }





Точно так же переделаем некоторые методы класса для работы со свойствами объекта и добавим метод для одновременной установки AutoScrollMargin по ширине и высоте:



void SetAutoScrollMarginWidth( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W, value ); } void SetAutoScrollMarginHeight( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H, value ); } void SetAutoScrollMarginAll( const int value ) { this .SetAutoScrollMarginWidth( value ); this .SetAutoScrollMarginHeight( value ); } void SetAutoScrollMargin( const int width, const int height) { this .SetAutoScrollMarginWidth(width); this .SetAutoScrollMarginHeight(height); } int AutoScrollMarginWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W); } int AutoScrollMarginHeight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H); } virtual void SetAutoSize( const bool flag, const bool redraw) { bool prev= this .AutoSize(); if (prev==flag) return ; CWinFormBase::SetAutoSize(flag,redraw); if (prev!= this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); } void SetAutoSizeMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE mode, const bool redraw) { ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE prev= this .AutoSizeMode(); if (prev==mode) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,mode); if (prev!= this .AutoSizeMode() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); } ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE AutoSizeMode( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE); }





В методе, создающем новый графический объект, добавим блок кода для создания объекта-текстовой метки:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { string name= this .CreateNameDependentObject(obj_name); CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

Думаю, здесь всё наглядно и просто, и в пояснениях не нуждается.





Переделаем метод, создающий новый присоединённый элемент:

bool CPanel::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE); return false ; } CWinFormBase *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,main,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.SetForeColor( this .ForeColor()); if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) { obj.SetColorFrame(obj.ColorBackground()); } if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) { obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour); obj.SetColorFrame(main!= NULL ? main.ColorBackground() : obj.ForeColor()); } if ( this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); this .Redraw(redraw); return true ; }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Помимо небольших доработок логики самого метода, добавлен блок кода, обрабатывающий создание объекта-текстовой метки. Надеюсь, здесь всё понятно и в пояснениях не нуждается. В любом случае все вопросы можно задать в обсуждении статьи.







Метод, возвращающий список прикреплённых объектов с указанным типом WinForms объекта:

CArrayObj *CPanel::GetListWinFormsObjByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListElements(),CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,type,EQUAL); }

Здесь мы просто возвращаем список, полученный в классе CSelect с указанным типом WinForms-объекта. Если список получить не удалось, или нет объектов с указанным типом, то метод вернёт NULL.







Метод, возвращающий указатель на прикреплённый WinForms-объект с указанным типом по индексу:

CWinFormBase *CPanel::GetWinFormsObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int index) { CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObjByType(type); return (list!= NULL ? list.At(index) : NULL ); }

Здесь: получаем список объектов с указанным типом и возвращаем из списка указатель на объект по указанному индексу.

Если список получить не удалось, или указан несуществующий индекс, то метод вернёт NULL.



У нас всё готово для тестирования.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part107\ под новым именем TstDE107.mq5.



Так как в имени всех графических объектов присутствует имя программы, а для создания ресурса графического объекта в методе Create() класса CCanvas используется значение идентификатора графика + количество тиков процессора, прошедших с момента запуска программы, + псевдослучайное число:

bool CCanvas::Create( const string name, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt) { Destroy(); if (width> 0 && height> 0 && ArrayResize (m_pixels,width*height)> 0 ) { m_rcname= "::" +name+( string ) ChartID ()+( string )( GetTickCount ()+ MathRand ()); ArrayInitialize (m_pixels, 0 ); if ( ResourceCreate (m_rcname,m_pixels,width,height, 0 , 0 , 0 ,clrfmt)) { m_width =width; m_height=height; m_format=clrfmt; return ( true ); } } Destroy(); return ( false ); }

... то в итоге имя графического объекта может превысить 63 символа, что приведёт к ошибке создания ресурса. Поэтому нам приходится (пока) уменьшать длину имени программы, а впоследствии придётся решать вопрос о построении имён графических объектов, так как у нас каждый привязанный объект наследует имя того объекта, к которому он привязан с добавлением окончания к имени, указывающего на новый элемент в иерархии. И чем больше вложенных объектов в иерархии прикреплённых друг к другу объектов, тем длиннее имя объекта. Это неправильная концепция, которая в итоге обязательно приведёт к ошибке создания графического объекта из-за превышения длины его имени. Но пока просто сократим длину имени самой программы.

Как будем тестировать... У нас на основной панели создаются шесть объектов-панелей. На каждой из этих панелей создадим по одному объекту-текстовой метке. Размер объекта будет равен размеру панели минус два пункта с каждой из сторон. В настройки советника выведем тип рамки объекта-текстовой метки и значение выравнивания текста внутри объекта-текстовой метки, что позволит наглядно увидеть, где и каким образом выводится текст внутри объекта.

В глобальной области создадим перечисление, описывающее тип рамки объекта для компиляции в английском варианте программы и в варианте компиляции на языке пользователя библиотеки, и впишем новые входные параметры программы:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 3 ) #define START_X ( 4 ) #define START_Y ( 4 ) #define KEY_LEFT ( 65 ) #define KEY_RIGHT ( 68 ) #define KEY_UP ( 87 ) #define KEY_DOWN ( 88 ) #define KEY_FILL ( 83 ) #define KEY_ORIGIN ( 90 ) #define KEY_INDEX ( 81 ) #ifdef COMPILE_EN enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; enum ENUM_BORDER_STYLE { BORDER_STYLE_NONE=FRAME_STYLE_NONE, BORDER_STYLE_SIMPLE=FRAME_STYLE_SIMPLE, BORDER_STYLE_FLAT=FRAME_STYLE_FLAT, BORDER_STYLE_BEVEL=FRAME_STYLE_BEVEL, BORDER_STYLE_STAMP=FRAME_STYLE_STAMP, }; #else enum ENUM_AUTO_SIZE_MODE { AUTO_SIZE_MODE_GROW=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK=CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW_SHRINK }; enum ENUM_BORDER_STYLE { BORDER_STYLE_NONE=FRAME_STYLE_NONE, BORDER_STYLE_SIMPLE=FRAME_STYLE_SIMPLE, BORDER_STYLE_FLAT=FRAME_STYLE_FLAT, BORDER_STYLE_BEVEL=FRAME_STYLE_BEVEL, BORDER_STYLE_STAMP=FRAME_STYLE_STAMP, }; #endif sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_LEFT_UPPER ; CEngine engine; color array_clr[];





В обработчике OnInit() впишем блок кода для создания объектов-текстовых меток:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 230 , 150 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.SetPaddingAll( 4 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); for ( int i= 0 ;i< 6 ;i++) { CPanel *prev=pnl.GetElement(i- 1 ); int xb= 0 , yb= 0 ; int x=(i< 3 ? (prev== NULL ? xb : prev.CoordXRelative()) : xb+prev.Width()+ 20 ); int y=(i< 3 ? (prev== NULL ? yb : prev.BottomEdgeRelative()+ 16 ) : (i== 3 ? yb : prev.BottomEdgeRelative()+ 16 )); if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,pnl,x,y, 90 , 40 , C'0xCD,0xDA,0xD7' , 200 , true , false )) { CPanel *obj=pnl.GetElement(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetFrameWidthAll( 3 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_BEVEL); obj.SetColorBackground(obj.ChangeColorLightness(obj.ColorBackground(), 4 *i)); obj.SetForeColor( clrRed ); int w=obj.Width()-obj.FrameWidthLeft()-obj.FrameWidthRight()- 4 ; int h=obj.Height()-obj.FrameWidthTop()-obj.FrameWidthBottom()- 4 ; obj.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL,pnl, 2 , 2 ,w,h, clrNONE , 255 , false , false ); CLabel *lbl=obj.GetElement( 0 ); if (lbl!= NULL ) { if (i % 2 == 0 ) lbl.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); else lbl.SetForeColorOpacity( 127 ); lbl.SetFontBoldType(FW_TYPE_BLACK); lbl.SetTextAlign(InpTextAlign); lbl.SetText(GetPrice(i % 2 == 0 ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK )); lbl.SetFrameWidthAll( 1 ); lbl.SetBorderStyle((ENUM_FRAME_STYLE)InpFrameStyle); lbl.Update( true ); } } } pnl.Redraw( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Вся логика здесь подробно прокомментирована в коде. Перед созданием объектов-текстовых меток, установим для панели, к которой будет прикрепляться метка, цвет фона текста. Этот цвет должен унаследовать объект-текстовая метка. Вот тут мы это и проверим. А далее будем уже в самом текстовом объекте менять его цвет по мере необходимости.



В обработчике OnTick() будем вписывать в каждую текстовую метку значения цен Ask и Bid. Для объектов с чётным индексом в списке будем вписывать цену Bid, а для нечётных — цену Ask:

void OnTick () { CPanel *pnl=engine.GetWFPanel( "WFPanel" ); if (pnl!= NULL ) { CArrayObj *list=pnl.GetListWinFormsObjByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL); for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CPanel *obj=pnl.GetWinFormsObj(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL,i); if (obj!= NULL ) { CLabel *lbl=obj.GetWinFormsObj(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 ); if (lbl!= NULL ) { lbl.SetText(GetPrice( i % 2 == 0 ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK )); lbl.Redraw( false ); } } } } }

В самом конце листинга советника впишем функцию, возвращающую строковое значение цены Bid или Ask:

string GetPrice( const ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE price) { return ((price== SYMBOL_ASK ? "Ask: " : "Bid: " )+ DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( Symbol (),price), Digits ())); }

В зависимости от переданного в функцию значения выбираем что написать перед значением цены — "Ask" или "Bid" и прибавляем к этому тексту строковое значение цены с указанным её типом.



Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, текст выводится в правильных позициях внутри своего объекта, размеры которого можно увидеть, указав для него наличие рамки. Текст с ценами внутри объекта обновляется в соответствии с обновлением соответствующей цены на графике.

При создании самой панели и объектов на ней заметны явные визуальные неприятные эффекты, от которых впоследствии избавимся при оптимизации визуального отображения при взаимодействии с объектами на графике, при их построении, перемещении и перестроении.







Что дальше

В следующей статье продолжим разработку WinForms-объектов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 1): Первые шаги

DoEasy. Элементы управления (Часть 2): Продолжаем работу над классом CPanel

DoEasy. Элементы управления (Часть 3): Создание привязанных элементов управления

DoEasy. Элементы управления (Часть 4): Элемент управления "Панель", параметры Padding и Dock

DoEasy. Элементы управления (Часть 5): Базовый WinForms-объект, элемент управления "Панель", параметр AutoSize

DoEasy. Элементы управления (Часть 6): Элемент управления "Панель", автоизменение размеров контейнера под внутреннее содержимое





