Moedas / ASX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ASX: ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each
11.29 USD 0.01 (0.09%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASX para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.16 e o mais alto foi 11.39.
Veja a dinâmica do par de moedas ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASX Notícias
- ANZ pagará multa de US$ 160 milhões por infrações em negociação de títulos na Austrália
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- TSMC to market system to manage trade secrets, its lawyer says
- Aussie shipbuilder Austal’s shares hit record high on strong earnings, govt. deal
- Australia’s Zip soars on strong earnings, outlook, US listing plan
- Asia stocks rise as tech rout stalls; Australia hits record high on positive PMI
- ASE Technology: Positioned To Capitalize Semiconductor Packaging Market (NYSE:ASX)
- AUD/USD, ASX 200 Outlook: Australia’s Consumers Rejoice
- Australia’s Suncorp shares rise on strong FY earnings, share buyback
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.14%
- Ainos stock soars after securing $2.1 million AI Nose order
- ASE Technology Holding Co., Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASX)
- ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Astera Labs Is A Star In AI Connectivity Chips
- ASE Industrial ADR earnings beat by $1.60, revenue topped estimates
- UMC in 2025: Resilience, Recovery and Long-Term Promise
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Virgin Australia can ride out Middle East volatility, private equity boss says
- Ainos Inc. (AIMD) ten percent owner ASE Test, Inc. buys $0 worth of shares
- JPMorgan downgrades ASX Limited stock rating on governance scrutiny
Faixa diária
11.16 11.39
Faixa anual
6.95 11.52
- Fechamento anterior
- 11.28
- Open
- 11.36
- Bid
- 11.29
- Ask
- 11.59
- Low
- 11.16
- High
- 11.39
- Volume
- 4.590 K
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 10.79%
- Mudança de 6 meses
- 25.86%
- Mudança anual
- 14.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh