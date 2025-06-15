Währungen / ASX
ASX: ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each
11.46 USD 0.17 (1.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASX hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.31 bis zu einem Hoch von 11.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.31 11.50
Jahresspanne
6.95 11.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.29
- Eröffnung
- 11.42
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Tief
- 11.31
- Hoch
- 11.50
- Volumen
- 6.872 K
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- 12.46%
- 6-Monatsänderung
- 27.76%
- Jahresänderung
- 16.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K