Валюты / ASX
ASX: ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each
11.28 USD 0.08 (0.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASX за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.25, а максимальная — 11.41.
Следите за динамикой ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASX
Дневной диапазон
11.25 11.41
Годовой диапазон
6.95 11.52
- Предыдущее закрытие
- 11.20
- Open
- 11.38
- Bid
- 11.28
- Ask
- 11.58
- Low
- 11.25
- High
- 11.41
- Объем
- 4.407 K
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- 10.70%
- 6-месячное изменение
- 25.75%
- Годовое изменение
- 14.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.