货币 / ASX
ASX: ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each
11.28 USD 0.08 (0.71%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASX汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点11.25和高点11.41进行交易。
关注ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ASX新闻
日范围
11.25 11.41
年范围
6.95 11.52
- 前一天收盘价
- 11.20
- 开盘价
- 11.38
- 卖价
- 11.28
- 买价
- 11.58
- 最低价
- 11.25
- 最高价
- 11.41
- 交易量
- 4.407 K
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- 10.70%
- 6个月变化
- 25.75%
- 年变化
- 14.63%
