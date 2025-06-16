通貨 / ASX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ASX: ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each
11.46 USD 0.17 (1.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASXの今日の為替レートは、1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり11.31の安値と11.50の高値で取引されました。
ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASX News
- ANZがオーストラリア債券取引および小売業務違反で1億6000万ドルの罰金支払いへ
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- TSMC to market system to manage trade secrets, its lawyer says
- Aussie shipbuilder Austal’s shares hit record high on strong earnings, govt. deal
- Australia’s Zip soars on strong earnings, outlook, US listing plan
- Asia stocks rise as tech rout stalls; Australia hits record high on positive PMI
- ASE Technology: Positioned To Capitalize Semiconductor Packaging Market (NYSE:ASX)
- AUD/USD, ASX 200 Outlook: Australia’s Consumers Rejoice
- Australia’s Suncorp shares rise on strong FY earnings, share buyback
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.14%
- Ainos stock soars after securing $2.1 million AI Nose order
- ASE Technology Holding Co., Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASX)
- ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Astera Labs Is A Star In AI Connectivity Chips
- ASE Industrial ADR earnings beat by $1.60, revenue topped estimates
- UMC in 2025: Resilience, Recovery and Long-Term Promise
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Virgin Australia can ride out Middle East volatility, private equity boss says
- Ainos Inc. (AIMD) ten percent owner ASE Test, Inc. buys $0 worth of shares
- JPMorgan downgrades ASX Limited stock rating on governance scrutiny
1日のレンジ
11.31 11.50
1年のレンジ
6.95 11.52
- 以前の終値
- 11.29
- 始値
- 11.42
- 買値
- 11.46
- 買値
- 11.76
- 安値
- 11.31
- 高値
- 11.50
- 出来高
- 6.872 K
- 1日の変化
- 1.51%
- 1ヶ月の変化
- 12.46%
- 6ヶ月の変化
- 27.76%
- 1年の変化
- 16.46%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B