ASX: ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each

11.46 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.37 e ad un massimo di 11.46.

Segui le dinamiche di ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.37 11.46
Intervallo Annuale
6.95 11.52
Chiusura Precedente
11.46
Apertura
11.42
Bid
11.46
Ask
11.76
Minimo
11.37
Massimo
11.46
Volume
3.461 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
12.46%
Variazione Semestrale
27.76%
Variazione Annuale
16.46%
20 settembre, sabato