Valute / ASX
ASX: ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each
11.46 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.37 e ad un massimo di 11.46.
Segui le dinamiche di ASE Technology Holding Co Ltd American Depositary Shares (each . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASX News
Intervallo Giornaliero
11.37 11.46
Intervallo Annuale
6.95 11.52
- Chiusura Precedente
- 11.46
- Apertura
- 11.42
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Minimo
- 11.37
- Massimo
- 11.46
- Volume
- 3.461 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 12.46%
- Variazione Semestrale
- 27.76%
- Variazione Annuale
- 16.46%
20 settembre, sabato