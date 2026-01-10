Silver Session Pivot EA

Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

O Silver Session Pivot EA é um algoritmo de trading de alta precisão desenvolvido exclusivamente para a prata (XAGUSD).
Nada de multimoedas, nada de lógica genérica, nada de entradas aleatórias.
Apenas estrutura de sessões, níveis-chave e execução disciplinada.

O EA identifica automaticamente os máximos e mínimos das sessões de negociação, armazena esses níveis como Session Pivots e executa operações quando o preço reage nesses pontos, utilizando um ratio fixo de risco–retorno de 1:3.

Cada trade é baseado em estrutura real de mercado, não em indicadores empilhados.

🔥 Por que apenas Prata (XAGUSD)?

A prata é um ativo volátil, técnico e altamente dependente das sessões de mercado.

Este EA foi otimizado para explorar:

  • Movimentos fortes após o encerramento das sessões

  • Varreduras de liquidez em máximos e mínimos

  • Impulsos claros após períodos de consolidação

Este não é um EA genérico.
Ele foi criado especificamente para o XAGUSD, e essa especialização é o seu diferencial.

⚙️ Principais Características

✔️ Identificação automática dos máximos e mínimos das sessões
✔️ Criação de níveis Pivot após o fim da sessão
✔️ Lógica de entrada reversa (contra erros comuns do trader de varejo)
✔️ Ratio fixo de risco–retorno 1:3
✔️ Gestão de stop-loss otimizada para metais
✔️ Sem Martingale
✔️ Sem Grid
✔️ Sem overtrading

👉 Cada operação é uma decisão estruturada, não uma aposta.

💰 Requisito de Capital (IMPORTANTE)

Este EA não foi projetado para contas com pouco capital.

👉 Capital mínimo recomendado: €1.500

Isso garante:

  • Tamanhos de lote adequados

  • Uso estável de margem

  • Drawdowns realistas

  • Execução correta do gerenciamento de risco

Utilizar menos capital limita a estratégia e distorce os resultados.

🎯 Por que este EA é GRATUITO?

Simples.

Esta é a versão LITE.

Ela foi criada para:

  • Demonstrar como funciona a lógica profissional baseada em sessões

  • Permitir que o usuário avalie a estabilidade do algoritmo

  • Mostrar claramente a diferença entre trading estruturado e aleatório

👉 Quem entende este EA, entende naturalmente por que EAs profissionais têm preço.

As versões premium são construídas sobre esta mesma base, adicionando filtros avançados, lógica mais profunda e maior precisão.

🚀 Para quem este EA é indicado?

✔️ Traders focados em Prata (XAGUSD)
✔️ Usuários que valorizam estrutura em vez de indicadores
✔️ Pessoas que querem comparar EA gratuito vs EA premium
✔️ Traders que desejam entender o valor real de um sistema profissional

❗ Aviso de Risco

Este EA não garante lucros.
Ele é uma ferramenta, e seu valor se revela com uso correto e testes adequados.


Mais do autor
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Versão Gratuita) Session Pivots EA – LITE é um Expert Advisor que demonstra uma estratégia de negociação de rompimentos baseada em sessões de mercado , utilizando períodos de negociação predefinidos. O EA calcula os níveis máximo e mínimo da sessão durante horários específicos de negociação e abre uma operação automaticamente quando o preço rompe esses níveis após o término da sessão . Principais recursos Cálculo do máximo e mínimo da sessão com base nas ICT Killzones
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para operar XAUUSD (Ouro) no timeframe M3. Ele utiliza uma estratégia baseada em sessões e varredura de liquidez durante as sessões Asiática, Londres e Nova York. O EA monitora máximos e mínimos recentes (níveis pivot). Quando o preço ultrapassa um nível pivot durante uma sessão ativa, uma posição é automaticamente aberta na direção de reversão prevista. O gerencia
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experts
XAG Session Scalper PRO é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido especificamente para Silver (XAGUSD) e otimizado para trading por sessões no timeframe M3 . A estratégia é baseada em comportamento institucional do mercado , combinando horários de sessão precisos, abertura simultânea de múltiplas posições (scaling) e um sistema de múltiplos Take Profits , com o objetivo de gerar lucros intradiários consistentes mantendo o risco sob controle. Não é um sistema sobrecarregado, mas sim
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário