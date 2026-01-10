Silver Session Pivot EA
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 1.2
Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)
O Silver Session Pivot EA é um algoritmo de trading de alta precisão desenvolvido exclusivamente para a prata (XAGUSD).
Nada de multimoedas, nada de lógica genérica, nada de entradas aleatórias.
Apenas estrutura de sessões, níveis-chave e execução disciplinada.
O EA identifica automaticamente os máximos e mínimos das sessões de negociação, armazena esses níveis como Session Pivots e executa operações quando o preço reage nesses pontos, utilizando um ratio fixo de risco–retorno de 1:3.
Cada trade é baseado em estrutura real de mercado, não em indicadores empilhados.
🔥 Por que apenas Prata (XAGUSD)?
A prata é um ativo volátil, técnico e altamente dependente das sessões de mercado.
Este EA foi otimizado para explorar:
-
Movimentos fortes após o encerramento das sessões
-
Varreduras de liquidez em máximos e mínimos
-
Impulsos claros após períodos de consolidação
Este não é um EA genérico.
Ele foi criado especificamente para o XAGUSD, e essa especialização é o seu diferencial.
⚙️ Principais Características
✔️ Identificação automática dos máximos e mínimos das sessões
✔️ Criação de níveis Pivot após o fim da sessão
✔️ Lógica de entrada reversa (contra erros comuns do trader de varejo)
✔️ Ratio fixo de risco–retorno 1:3
✔️ Gestão de stop-loss otimizada para metais
✔️ Sem Martingale
✔️ Sem Grid
✔️ Sem overtrading
👉 Cada operação é uma decisão estruturada, não uma aposta.
💰 Requisito de Capital (IMPORTANTE)
Este EA não foi projetado para contas com pouco capital.
👉 Capital mínimo recomendado: €1.500
Isso garante:
-
Tamanhos de lote adequados
-
Uso estável de margem
-
Drawdowns realistas
-
Execução correta do gerenciamento de risco
Utilizar menos capital limita a estratégia e distorce os resultados.
🎯 Por que este EA é GRATUITO?
Simples.
Esta é a versão LITE.
Ela foi criada para:
-
Demonstrar como funciona a lógica profissional baseada em sessões
-
Permitir que o usuário avalie a estabilidade do algoritmo
-
Mostrar claramente a diferença entre trading estruturado e aleatório
👉 Quem entende este EA, entende naturalmente por que EAs profissionais têm preço.
As versões premium são construídas sobre esta mesma base, adicionando filtros avançados, lógica mais profunda e maior precisão.
🚀 Para quem este EA é indicado?
✔️ Traders focados em Prata (XAGUSD)
✔️ Usuários que valorizam estrutura em vez de indicadores
✔️ Pessoas que querem comparar EA gratuito vs EA premium
✔️ Traders que desejam entender o valor real de um sistema profissional
❗ Aviso de Risco
Este EA não garante lucros.
Ele é uma ferramenta, e seu valor se revela com uso correto e testes adequados.