Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

O Silver Session Pivot EA é um algoritmo de trading de alta precisão desenvolvido exclusivamente para a prata (XAGUSD).

Nada de multimoedas, nada de lógica genérica, nada de entradas aleatórias.

Apenas estrutura de sessões, níveis-chave e execução disciplinada.

O EA identifica automaticamente os máximos e mínimos das sessões de negociação, armazena esses níveis como Session Pivots e executa operações quando o preço reage nesses pontos, utilizando um ratio fixo de risco–retorno de 1:3.

Cada trade é baseado em estrutura real de mercado, não em indicadores empilhados.

🔥 Por que apenas Prata (XAGUSD)?

A prata é um ativo volátil, técnico e altamente dependente das sessões de mercado.

Este EA foi otimizado para explorar:

Movimentos fortes após o encerramento das sessões

Varreduras de liquidez em máximos e mínimos

Impulsos claros após períodos de consolidação

Este não é um EA genérico.

Ele foi criado especificamente para o XAGUSD, e essa especialização é o seu diferencial.

⚙️ Principais Características

✔️ Identificação automática dos máximos e mínimos das sessões

✔️ Criação de níveis Pivot após o fim da sessão

✔️ Lógica de entrada reversa (contra erros comuns do trader de varejo)

✔️ Ratio fixo de risco–retorno 1:3

✔️ Gestão de stop-loss otimizada para metais

✔️ Sem Martingale

✔️ Sem Grid

✔️ Sem overtrading

👉 Cada operação é uma decisão estruturada, não uma aposta.

💰 Requisito de Capital (IMPORTANTE)

Este EA não foi projetado para contas com pouco capital.

👉 Capital mínimo recomendado: €1.500

Isso garante:

Tamanhos de lote adequados

Uso estável de margem

Drawdowns realistas

Execução correta do gerenciamento de risco

Utilizar menos capital limita a estratégia e distorce os resultados.

🎯 Por que este EA é GRATUITO?

Simples.

Esta é a versão LITE.

Ela foi criada para:

Demonstrar como funciona a lógica profissional baseada em sessões

Permitir que o usuário avalie a estabilidade do algoritmo

Mostrar claramente a diferença entre trading estruturado e aleatório

👉 Quem entende este EA, entende naturalmente por que EAs profissionais têm preço.

As versões premium são construídas sobre esta mesma base, adicionando filtros avançados, lógica mais profunda e maior precisão.

🚀 Para quem este EA é indicado?

✔️ Traders focados em Prata (XAGUSD)

✔️ Usuários que valorizam estrutura em vez de indicadores

✔️ Pessoas que querem comparar EA gratuito vs EA premium

✔️ Traders que desejam entender o valor real de um sistema profissional

❗ Aviso de Risco

Este EA não garante lucros.

Ele é uma ferramenta, e seu valor se revela com uso correto e testes adequados.