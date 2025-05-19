Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações.

O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincronizando em tempo real ordens de mercado e pendentes, modificações de operações, fechamentos parciais e operações Close By. É compatível com contas demo e reais, aceita senhas de trading ou de investidor e garante a recuperação por meio da tecnologia Persistent Trade Memory, mesmo que o EA, o terminal ou o VPS reinicie. Vários masters e slaves podem ser gerenciados simultaneamente com IDs exclusivos, enquanto as diferenças entre brokers são tratadas automaticamente através de ajustes de prefixo/sufixo ou mapeamento personalizado de símbolos.

Rápido, estável e preciso

Alta segurança: não utiliza DLLs ou Webrequest potencialmente perigosos

Tecnologia Persistent Trades Memory

Detecção automática de prefixos/sufixos de símbolos

Suporte a fechamento parcial em MT4/5

Suporte a Close By

Suporte a cópia reversa

Possibilidade de manter Magic Number e comentários em branco nas operações copiadas

Gestão de risco e proteção da conta

Opções de Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss

Controle de lote e risco baseado em operações



Lógica Better Price (Melhor Preço)

E muito mais!

Gestão de Stop Loss e Take Profit

O Stop Loss e o Take Profit podem seguir o master, permanecer indefinidos, ser definidos em pontos ou calculados dinamicamente usando ATR ou ADR. O Take Profit também pode ser definido como múltiplo do SL. Todas as configurações respeitam as restrições de StopLevel e FreezeLevel do broker, garantindo a execução sem rejeições.

Filtragem e controle de operações

As operações podem ser filtradas por símbolos, Magic Numbers e comentários, com listas de inclusão e exclusão disponíveis. Essas listas podem lidar com correspondências parciais (por exemplo, “USD” para todos os pares em dólar) ou definições completas, oferecendo controle granular.

O copiador também suporta cópia reversa (compras viram vendas e vice-versa) e permite ignorar os fechamentos do master caso o trader queira gerenciá-los de forma independente no slave. Ordens pendentes podem ser copiadas ou ignoradas, enquanto fechamentos parciais e operações Close By são detectados e replicados com precisão.

Velocidade de cópia, filtros de preço e sessões

A execução pode ser intencionalmente atrasada com temporização aleatória para se adequar aos requisitos das prop firms. Os traders também podem ativar a Lógica Better Price (Melhor Preço), filtrando entradas por distância em pontos, valor monetário, percentual de ATR ou ADR, com janelas de tolerância e ajuste automático de SL/TP.

O controle de tempo de trading é suportado através de dois filtros de sessão independentes, onde o trading pode ser restrito por dia da semana e por horas específicas. Isso permite alinhamento preciso com agendas de trading, eventos de notícias ou restrições de prop firms.

Sincronização inicial e divisão de volume

No início, o trader pode escolher se deseja copiar imediatamente as operações existentes: todas, apenas as lucrativas, apenas as perdedoras ou nenhuma. O volume dos trades pode ser ajustado não apenas por modos fixos, multiplicadores e baseados em conta (equity, saldo, margem livre, equity × alavancagem), mas também dividindo em operações menores (splitting). A divisão pode ser feita por tamanho de lote ou quantidade de operações, com controle de excesso ou sobra, garantindo compatibilidade com limites rigorosos do broker.

Proteção de drawdown e equity

Inclui recursos de proteção contra drawdown diário, drawdown total e proteção de equity para proteger contas de trading, especialmente em ambientes de prop firms. Os limites podem ser definidos em porcentagem ou valores fixos, e quando atingidos, o copiador pode bloquear as operações até o dia seguinte ou até que as condições sejam restabelecidas. A proteção pode ser aplicada ao saldo, equity ou ao depósito inicial, dependendo das regras da prop firm.

Ferramentas avançadas de gestão de risco

O copiador inclui um mecanismo de Trailing Stop com vários métodos: pontos fixos, ATR ou ADR. O trailing pode ser definido como fator do SL, com passos personalizáveis, níveis de break-even e ativação apenas em trades gerenciados. Além disso, um sistema de fechamento em cesta (Basket Close) gerencia grupos de trades de forma coletiva, com SL, TP, trailing, break-even e contabilização de comissões/swaps a nível global. A gestão por cesta garante estratégias que dependem de saídas a nível de portfólio. Os tamanhos de lote também podem ser controlados com filtros min/max, enquanto os filtros de quantidade de trades permitem definir um mínimo ou máximo de operações ativas por símbolo ou no total.

Magic Numbers, comentários e lógica de repetição

As operações copiadas podem ter Magic Number em branco, herdar o do master ou usar um valor personalizado. O mesmo vale para comentários: em branco, copiados do master ou definidos pelo usuário. Funcionalidade exclusiva: Copy Cat Copier permite que trades do slave permaneçam em branco mesmo que o master tenha Magic Number e comentário definidos. Se algum trade falhar na cópia devido a restrições do broker ou problemas temporários de conexão, o copiador tenta novamente automaticamente várias vezes, equilibrando confiabilidade e velocidade.

Primeiro depósito e indicadores

O copiador detecta automaticamente o primeiro depósito para estabelecer uma linha de base precisa, mas também pode ser configurado manualmente. Indicadores ATR e ADR embutidos permitem gestão avançada de stop loss, take profit e estratégias baseadas em volatilidade, dando aos traders a capacidade de proteger dinamicamente suas operações.