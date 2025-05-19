Copy Cat More Trade Copier MT4

Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações.

O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincronizando em tempo real ordens de mercado e pendentes, modificações de operações, fechamentos parciais e operações Close By. É compatível com contas demo e reais, aceita senhas de trading ou de investidor e garante a recuperação por meio da tecnologia Persistent Trade Memory, mesmo que o EA, o terminal ou o VPS reinicie. Vários masters e slaves podem ser gerenciados simultaneamente com IDs exclusivos, enquanto as diferenças entre brokers são tratadas automaticamente através de ajustes de prefixo/sufixo ou mapeamento personalizado de símbolos.


Principais recursos:
  • Rápido, estável e preciso
  • Alta segurança: não utiliza DLLs ou Webrequest potencialmente perigosos
  • Tecnologia Persistent Trades Memory
  • Detecção automática de prefixos/sufixos de símbolos
  • Suporte a fechamento parcial em MT4/5
  • Suporte a Close By
  • Suporte a cópia reversa
  • Possibilidade de manter Magic Number e comentários em branco nas operações copiadas
  • Gestão de risco e proteção da conta
  • Opções de Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss
  • Controle de lote e risco baseado em operações
  • Lógica Better Price (Melhor Preço)
  • E muito mais!

Gestão de Stop Loss e Take Profit

O Stop Loss e o Take Profit podem seguir o master, permanecer indefinidos, ser definidos em pontos ou calculados dinamicamente usando ATR ou ADR. O Take Profit também pode ser definido como múltiplo do SL. Todas as configurações respeitam as restrições de StopLevel e FreezeLevel do broker, garantindo a execução sem rejeições.

Filtragem e controle de operações

As operações podem ser filtradas por símbolos, Magic Numbers e comentários, com listas de inclusão e exclusão disponíveis. Essas listas podem lidar com correspondências parciais (por exemplo, “USD” para todos os pares em dólar) ou definições completas, oferecendo controle granular.

O copiador também suporta cópia reversa (compras viram vendas e vice-versa) e permite ignorar os fechamentos do master caso o trader queira gerenciá-los de forma independente no slave. Ordens pendentes podem ser copiadas ou ignoradas, enquanto fechamentos parciais e operações Close By são detectados e replicados com precisão.

Velocidade de cópia, filtros de preço e sessões

A execução pode ser intencionalmente atrasada com temporização aleatória para se adequar aos requisitos das prop firms. Os traders também podem ativar a Lógica Better Price (Melhor Preço), filtrando entradas por distância em pontos, valor monetário, percentual de ATR ou ADR, com janelas de tolerância e ajuste automático de SL/TP.

O controle de tempo de trading é suportado através de dois filtros de sessão independentes, onde o trading pode ser restrito por dia da semana e por horas específicas. Isso permite alinhamento preciso com agendas de trading, eventos de notícias ou restrições de prop firms.

Sincronização inicial e divisão de volume

No início, o trader pode escolher se deseja copiar imediatamente as operações existentes: todas, apenas as lucrativas, apenas as perdedoras ou nenhuma. O volume dos trades pode ser ajustado não apenas por modos fixos, multiplicadores e baseados em conta (equity, saldo, margem livre, equity × alavancagem), mas também dividindo em operações menores (splitting). A divisão pode ser feita por tamanho de lote ou quantidade de operações, com controle de excesso ou sobra, garantindo compatibilidade com limites rigorosos do broker.

Proteção de drawdown e equity

Inclui recursos de proteção contra drawdown diário, drawdown total e proteção de equity para proteger contas de trading, especialmente em ambientes de prop firms. Os limites podem ser definidos em porcentagem ou valores fixos, e quando atingidos, o copiador pode bloquear as operações até o dia seguinte ou até que as condições sejam restabelecidas. A proteção pode ser aplicada ao saldo, equity ou ao depósito inicial, dependendo das regras da prop firm.

Ferramentas avançadas de gestão de risco

O copiador inclui um mecanismo de Trailing Stop com vários métodos: pontos fixos, ATR ou ADR. O trailing pode ser definido como fator do SL, com passos personalizáveis, níveis de break-even e ativação apenas em trades gerenciados. Além disso, um sistema de fechamento em cesta (Basket Close) gerencia grupos de trades de forma coletiva, com SL, TP, trailing, break-even e contabilização de comissões/swaps a nível global. A gestão por cesta garante estratégias que dependem de saídas a nível de portfólio. Os tamanhos de lote também podem ser controlados com filtros min/max, enquanto os filtros de quantidade de trades permitem definir um mínimo ou máximo de operações ativas por símbolo ou no total.

Magic Numbers, comentários e lógica de repetição

As operações copiadas podem ter Magic Number em branco, herdar o do master ou usar um valor personalizado. O mesmo vale para comentários: em branco, copiados do master ou definidos pelo usuário. Funcionalidade exclusiva: Copy Cat Copier permite que trades do slave permaneçam em branco mesmo que o master tenha Magic Number e comentário definidos. Se algum trade falhar na cópia devido a restrições do broker ou problemas temporários de conexão, o copiador tenta novamente automaticamente várias vezes, equilibrando confiabilidade e velocidade.

Primeiro depósito e indicadores

O copiador detecta automaticamente o primeiro depósito para estabelecer uma linha de base precisa, mas também pode ser configurado manualmente. Indicadores ATR e ADR embutidos permitem gestão avançada de stop loss, take profit e estratégias baseadas em volatilidade, dando aos traders a capacidade de proteger dinamicamente suas operações.

Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:12 
 

Execelente copiador, utilizo em várias contas financiadas. Não tem problema alguma quanto a execução das ordens. Recomendo!!

Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide. 19/11 - Have just seen your reply - Most Welcome.

5 (5)
Utilitários
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
