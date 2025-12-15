Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 4. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva.

Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamento visual de operações com capacidades de execução instantânea, monitoramento de lucro/prejuízo em tempo real e recursos abrangentes de gestão de operações. A ferramenta é totalmente compatível com o Testador de Estratégias do MT4, permitindo que você pratique sua estratégia de trading e refine sua abordagem sem arriscar capital real.

O manual completo da ferramenta está disponível aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601

Recursos Principais

Planejamento Visual de Operações

  • Linhas interativas de entrada, stop loss e take profit com arrastar e soltar
  • Zonas de risco/recompensa codificadas por cores que atualizam em tempo real conforme você ajusta os parâmetros da operação
  • Cálculo automático de stop loss baseado em ATR para dimensionamento de posição ajustado à volatilidade
  • Proporção risco/recompensa configurável com representação visual
  • Suporte para ordens de mercado e ordens pendentes (limite/stop) com base na posição da linha de entrada

Dimensionamento Inteligente de Posição

  • Risco como porcentagem do saldo da conta ou valor monetário fixo
  • Cálculo do tamanho do lote em tempo real que atualiza conforme você move o stop loss
  • Risco ajustável com botões convenientes de aumentar/diminuir ou entrada direta
  • Normalização automática do lote de acordo com as especificações do seu corretor

Execução de Operações com Um Clique

  • Execução instantânea de ordens de mercado com tamanho de posição pré-calculado
  • Colocação automática de ordem pendente quando a entrada é definida longe do preço atual
  • Alternância de modo de Ordem de Mercado para execução instantânea ao preço atual
  • Confirmação visual antes da colocação da operação

Gestão Abrangente de Operações

  • Botão Mover para Ponto de Equilíbrio para operações individuais
  • Função de Ponto de Equilíbrio Médio para múltiplas posições
  • Funcionalidade de fechamento parcial com porcentagem personalizável
  • Botão Fechar Todas as posições para saída rápida
  • Fechar a Posição Mais Lucrativa para escalonar saídas vencedoras

Monitoramento de Operações em Tempo Real

  • Exibição de lucro/prejuízo ao vivo no painel de controle
  • Rótulos de P/L de operações individuais no gráfico
  • Rótulos de valores SL/TP mostrando perda/lucro potencial em cada nível
  • Linha de preço médio para múltiplas posições na mesma direção
  • Agrupamento inteligente de rótulos para evitar gráficos congestionados

Compatibilidade com Testador de Estratégias

  • Funcionalidade completa no Testador de Estratégias Visual do MT4
  • Painel arrastável para reposicionamento durante os testes
  • Linhas SL/TP ajustáveis em ordens abertas para testar gestão de operações
  • Pratique sua estratégia sem arriscar dinheiro real

Vantagens e Benefícios

Para Gestão de Risco

  • Nunca arrisque mais do que pretende - o dimensionamento automático de posição garante risco consistente por operação
  • Zonas visuais de risco/recompensa facilitam a avaliação da qualidade da operação antes da execução
  • Stops baseados em ATR adaptam-se automaticamente à volatilidade do mercado
  • Proteja seu capital com recursos de ponto de equilíbrio e fechamento parcial

Para Execução de Operações

  • Elimine erros de cálculo com computação automatizada do tamanho do lote
  • Execute operações mais rapidamente com colocação de ordens com um clique
  • Reduza o trading emocional planejando entradas visualmente antes de se comprometer
  • Suporte contínuo para ordens de mercado e pendentes

Para Gestão de Operações

  • Gerencie múltiplas posições eficientemente com rastreamento de preço médio
  • Garanta lucros rapidamente com funcionalidade instantânea de ponto de equilíbrio
  • Saia de operações vencedoras escalonadamente com recurso de fechamento parcial
  • Monitore todas as posições de relance com exibição de P/L em tempo real

Para Desenvolvimento de Estratégias

  • Teste sua estratégia de trading no Testador de Estratégias antes de operar ao vivo
  • Pratique técnicas de gestão de operações sem risco financeiro
  • Refine seu timing de entrada e saída usando dados históricos
  • Construa confiança em sua abordagem antes de comprometer capital real

Produtos recomendados
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitários
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
Utilitários
The Navigator is a next-generation panel very easy to use. Apply this indicator on the chart to navigate very quickly through all the symbol and timeframes listed in input. The arrows manage the zoom and time frames. You can customize both the graphic colors and the list of symbols to display. A quick and easy tool that it will help to analyse the charts. Input Values Show_TF_Panel (true/false) it permits to show/hide panel with TF and Arrows 32 symbols COLORS AND SIZE SETTINGS BUTTON_WIDTH But
Twenty Magic Number Auto Close With Breakeven
Darius Botha
Utilitários
A Utility used for accounts with multiple open positions with Magic numbers added via Expert Advisors or manually. The Utility closes specific Magic number open positions when a certain profit in currency $ has been reached. The Utility also closes specific Magic numbers open positions with a break-even feature when the Expert Advisors or manually a certain amount of open positions has been placed. The Utility also closes all buy stops and sell stops when the "Take profit sum $" has been reache
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Stealth Mode for TP SL and Trailing MQ4
Petrus Nicolaas Johannes Roets
1 (1)
Utilitários
Hide TP and SL from your broker. Set Use_TP_SL_Stealth_Mode to true to hide your TP or SL from the brokers. Stealth Trailing now avalable in updated version. Set Use_Stealth_Trailing to true   for profit trailing without your broker knowing. This EA can be used on any currency pair and will manage your open orders. Besides the stealth mode EA can also be used for normal order management where actual TP SL levels can be set. Also the EA can trail order by adjusting the Stoploss price.
Assistant Trade Pending Order MT4
Rachmat Hidayat
Utilitários
Comércio Assistente Pendente Encomenda MT4   Trade Assistant é um painel de negociação projetado para negociação manual. O painel permite calcular o risco, gerir posições utilizando ordens Limite, E outras características úteis. Principais características do painel 1. Funciona com quaisquer instrumentos de negociação - pares de moedas, CFDs, ações, índices, futuros, criptomoedas. 2. Detenda a perda de paragem e leve o lucro como distância em pontos. 3. Definir e mostrar o rácio de perdas poten
Balance Control
Chantal Sala
Utilitários
Balance Control is a suite of information about your trading account. The indicator returns the annual, quarterly, monthly, weekly and daily earnings from your operations history. Also, other helpful data of the leverage used, account leverage and free margin are shown on the chart. The most interesting feature of this indicator is the aggregation of positions and the ability to view the chart in question with a simple click. When you click on a symbol of open operation, a new chart is opened. O
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilitários
Gerente de Risco TPSpro       é um sistema único de controle de risco profissional para traders de qualquer formação e capital. Permite evitar perdas nas negociações e erros graves nas transações. O TPSpro Risk Manager é necessário para o gerenciamento de risco, principalmente para cambistas e day traders, mas é usado com sucesso por traders de qualquer estilo de negociação. O painel possui 3 colunas, cada uma contendo informações úteis. A primeira coluna exibe informações sobre a conta no iní
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using   Gold Indicator   a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends eli
Manage your deals
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Utilitários
Hi Dear Friends ,   As i told you ,,, today i produce the management EA to managing your trades and with closing instruments used to closing tow kind of trades.. the profitable trades and losable trades .. u can try it for free for 2 days ,, it is worth every cent ..  now .. you do not need to keep tracing your deals.... let the EA do it for you automatically...  for any inquires contact me directly in my contacts shown on my profile after adding me .. best regards  Fawaz A. Al-baker 
Traders Toolbox Overwatch MT4
Jason Kisogloo
Utilitários
Traders Toolbox Overwatch - é um utilitário de monitoramento para todas as instâncias em execução do Traders Toolbox. É um utilitário simples de troca de gráficos e um relógio de mercado para todos os gráficos de execução do   Traders Toolbox .   Recursos: 1. Cores, linhas e colunas customizáveis do botão.   2. Três Tipos de Sinal (Espera - Amarelo / Vender - Vermelho / Comprar - Verde)   3. Atualiza dinamicamente a lista de botões dependendo de instâncias novas ou fechadas do   Trade
Verdure Price Action Volatility Pair
Olawale Adenagbe
5 (1)
Utilitários
This is a purely Price Action indicator that tracks the open and close prices of all 28 major Forex currency pairs and calculates a volatility value based on every tick in real time. It only tracks raw price data and not data from another indicator and it does not use any complicated formula or algorithm in calculating volatility. This version only shows volatility for a single currency pair Benefits Accurate and real time update of volatility Volatility across all 28 major Forex currency pairs
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
Utilitários
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Utilitários
Olá a todos.  Quero falar um pouco sobre este painel para negociação no mercado de câmbio financeiro. O painel está escrito na linguagem de programação MQL4 e é projetado para auxiliar na abertura de ordens de mercado para determinadas posições. Ele funciona tanto com ordens normais quanto com pendentes. Ou seja, abre ordens de venda e compra, como Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. E também abre uma rede de ordens pendentes e, incluindo ordens grid, ou seja, imediatamente e ord
Trade List
Sara Sabaghi
Utilitários
ZIWOX TRADE LIST Description: Feeling weary with your small screen? and you need to close your trade list tab to have a larger perspective of chart? Require better management of your trade list? such as win rate, risk/reward ratio? Its a simple tools, but usefull. consolidate your trade list, active positions, opened positions and pending orders onto a distinct chart embellished with refined visuals. It contains with a lots of usefull information. Feautures: List your trades and positions sort
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões. Principais Recursos: Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real. Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas hor
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistente de Negociação Multifuncional Mais de 66 recursos em uma única ferramenta profissional para análise, gestão e execução automatizada. Combina gestão de risco, controle de posições e análise de mercado em um painel prático e intuitivo. Ideal para Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem Execução de ordens com um clique Cálculo automático de tamanho de lote e risco Ordens inteligentes: grid, OCO, ocultas e SL/TP virtuais
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilitários
Configure o Easy Virtual Trader> Insira suas regras> Você está pronto para negociar a partir de dispositivos móveis ou de outro EA ou de qualquer lugar .... Deixe o robô gerenciar seus negócios!     Este EA poderoso o ajudará a gerenciar transações TODAS ou ESPECÍFICAS automaticamente com base em suas regras e configurações PRE-SET     Depois de configurado e em execução, você não precisa mais monitorar seus pedidos, o software continuará assistindo e controlando seus pedidos com suas regras
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilitários
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilitários
Raw Tick Recorder EA for MetaTrader 4 For full setup instructions and demo version that works on chart (not just Strategy Tester), visit:   Full User Guide –  Raw Tick Recorde r Raw Tick Recorder EA   is a non-trading Expert Advisor that records every incoming market tick with high-precision timestamps. It saves bid/ask data to disk in multiple formats for further analysis, model training, or broker verification. Ideal for traders, analysts, quants, and developers who need clean, timestamped tic
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilitários
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Linear Regression Global
Igor Semyonov
Indicadores
This is the linear regression indicator for basic indicators included in the standard package of the MetaTrader 4 terminal. It is used for the analysis of price movements and market mood. The market mood is judged by the slope of the linear regression and price being below or above this line. Regression line breakthrough by the indicator line may serve as a market entry signal. There is possibility of setting the color for bullish and bearish sentiments of the basic indicators as well as plottin
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilitários
Trade Copier Agent é projetado para copiar negociações entre várias contas/terminais MetaTrader(4/5). Com esta ferramenta, você pode atuar como provedor (origem) ou receptor (destino). Todas as ações de negociação serão copiadas do provedor para o destinatário sem demora. Esta ferramenta permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador com velocidades de cópia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. Guia de instalação e entradas do Trade Copier Agent Apli
RadarPriceAction
Roman Lipatov
4.2 (5)
Indicadores
This panel is designed for quick visual search for the price action patterns on several instruments simultaneously. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. The panel searches for 8 candlestick patterns: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Any of the patterns can be disabled by clicking its title. It can also search in history (by
US30 Chainsaw EA
Mazen Ismail Darwish Aladgham
Experts
Designed to survive any market crashes including the covid  pandemic 36% crash that happened  in March 2020 These markets are born to be bullish in nature. Hence, what you will see in the next section is a buy only expert advisor. You can stop the expert advisor from trading for a while when you feel like the market is start crashing so badly and then reattach it when needed. However, the expert advisor will survive both ways.
Silver Bullet EA
Wade C Hunt
2.2 (5)
Experts
O Silver Bullet EA é baseado na estratégia ICT Silver Bullet, um modelo de negociação popular testado e comprovado. Usando janelas de negociação específicas, o consultor especialista entrará nas negociações automaticamente para você com base nos ensinamentos das TIC. Com configurações de gerenciamento de risco totalmente personalizáveis, você pode escolher quanto está disposto a arriscar em cada negociação, gerenciar suas negociações com gatilhos de equilíbrio e até mesmo buscar mais lucros com
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Button Panel Trade OneClick VZ
Kusuma Nungki S
Utilitários
Simple button panel of trade on your chart with OneClick VZ . This trade panel will make it easier for you. Equipped with several functions that make it very easy for you. You can try Trial Version OneClick V1 in here . This version includes: Open Order Buy Open Order Sell Open Pending Order [Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit-Sell Stop] Close ALL orders Close Order Buy Close Order Sell Delete Pending Order [Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit-Sell Stop] Order Management: Stop Loss Take Profit Tra
Magic calculation analyzer
Xiao Lin Zhu
Utilitários
Magic Point Calculation System Support, resistance, target position... Use scientific calculations to help your trades Find the corresponding and low points Through our observation of the current chart, find the corresponding high and low points Enter the high and low points and calculate Enter the high and low point at the corresponding positions and click calculate to get the support, resistance, target, etc. Pre-order and wait for the result Pre-order at the price calculatedthe risk of ext
Os compradores deste produto também adquirem
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT4 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o Local Trade Copier EA MT4 oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas necess
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação - Instruções para a aplicação - Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características adicionais
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitários
O MT4 para Telegram Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais para o Telegram, transformando sua conta em um provedor de sinais. O formato das mensagens é totalmente personalizável! No entanto, para uso simples, você também pode optar por um modelo predefinido e habilitar ou desabilitar partes específicas da mensagem. [ Demonstração ]   [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Conf
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitários
Trade Copier Pro é uma ferramenta poderosa para copiar remotamente comércio entre multi-contas em diferentes locais mais internet. Esta é uma solução ideal para provedor de sinais, que querem compartilhar seu comércio com os outros no mundo todo em suas próprias regras. Um provedor pode copiar comércios de multi-receptores e um receptor pode obter comércio de multi-fornecedores também. Provedor e receptor pode gerenciar sua lista de parceiros com potência sistema de gestão de banco de dados buil
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitários
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitários
Descubra a Cópia Instantânea de Negociações com o revolucionário X2 Copy MT4. Com apenas 10 segundos de configuração, você terá uma ferramenta poderosa para sincronizar negociações entre terminais MetaTrader em um único computador Windows ou VPS com uma velocidade sem precedentes - menos de 0,1 segundos. Se você está gerenciando múltiplas contas, seguindo sinais ou escalando sua estratégia, o X2 Copy MT4 se adapta ao seu fluxo de trabalho com precisão e controle incomparáveis. Pare de esperar —
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitários
Copiadora->Interação de interface conveniente e rápida, os usuários podem usá-la imediatamente       ->>>> Recomendado para uso em computadores Windows ou VPS Windows Características: Configurações de negociação de cópias diversificadas e personalizadas: 1. Diferentes modos de lote podem ser definidos para diferentes fontes de sinal 2. Diferentes fontes de sinal podem ser definidas para negociação de cópias direta e reversa 3. Os sinais podem ser definidos com comentários 4. Se deve calibrar o
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitários
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitários
Este rastreador permite que você identifique ativos que estão mais do que normalmente sobrecomprados (% de crescimento) ou sobrevendidos (% de queda) dentro de um período de tempo selecionado (período de tempo). O mercado é regido por lei, compre mais barato, venda mais caro, mas sem um scanner automático será muito difícil para você identificar moedas / ações que estão sobrecompradas ou sobrevendidas mais do que o normal, digamos, na semana atual, ou o hora atual ou mês. Pode haver dezenas ou
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilitários
Este é um consultor especialista semiautomático que negocia o sistema de grade. A ideia é assumir gradualmente diferentes posições no mercado, para então calcular o nível de equilíbrio para elas. Quando os preços ultrapassam esse ponto de equilíbrio por uma distância predeterminada, todas as ordens abertas são fechadas. Informação importante Aqui está o guia do usuário:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Você pode experimentar este EA com qualquer um dos meus outros produtos, aqui: htt
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 4 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar quaisquer indicadores, Expert Advisors e scripts com a mesma facilidade dos gráficos padrão. Diferente das ferramentas padrão
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitários
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitários
Telegram para MT4:   A solução definitiva para cópia de sinais Otimize suas negociações com   o Telegram para MT4   , o utilitário de última geração desenvolvido para copiar sinais de negociação diretamente de canais e chats do Telegram para sua plataforma MetaTrader 4 — sem a necessidade de DLLs. Esta solução robusta garante a execução perfeita de sinais com precisão incomparável e opções de personalização, economizando seu tempo e aumentando sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitários
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue. Vers
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitários
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitários
Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave. Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho. Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitários
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Mais do autor
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Experts
O Market Reversal Alerts EA é alimentado pelo indicador de mesmo nome ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) e negocia com base em mudanças na estrutura do mercado. O EA, por padrão, fará uma negociação toda vez que um alerta de reversão de mercado for enviado pelo indicador e negociará esses alertas com base nas condições e filtros definidos nas configurações do EA. Ele desenha retângulos de suporte à medida que o preço se move na direção da tendência atual e negocia quando o preç
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indicadores
Torne-se um Negociador Breaker e lucre com as mudanças na estrutura do mercado à medida que o preço reverte. O indicador de quebra de bloco de pedidos identifica quando uma tendência ou movimento de preço está chegando à exaustão e pronto para reverter. Ele o alerta sobre mudanças na estrutura do mercado, que normalmente ocorrem quando uma reversão ou uma grande retração está prestes a ocorrer. O indicador usa um cálculo proprietário que identifica rupturas e momento do preço. Toda vez que um
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Experts
O Market Reversal Alerts EA é alimentado pelo indicador de mesmo nome (disponível aqui) e negocia com base em mudanças na estrutura do mercado. O EA, por padrão, fará uma negociação toda vez que um alerta de reversão de mercado for enviado pelo indicador e negociará esses alertas com base nas condições e filtros definidos nas configurações do EA. Ele desenha retângulos de suporte à medida que o preço se move na direção da tendência atual e negocia quando o preço inverte acentuadamente e sina
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Utilitários
O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 5. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva. Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamen
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
Indicadores
O Indicador de Reversão ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O indicador desenha linhas horizontais no gráfico nos extremos médios do intervalo diário e também extensões acima daqueles níveis que têm probabili
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
O painel de alerta RSI / TDI permite monitorar RSIs de uma só vez (selecionável por você) em todos os principais pares que você negocia. Você pode usá-lo de duas maneiras: 1. Selecione vários prazos e o traço mostrará quando houver vários prazos estendidos além das condições normais de negociação. Um ótimo indicador de que o preço aumentou muito recentemente, pois atingiu um nível de sobrecompra ou sobrevenda em vários prazos, de modo que uma retração ou reversão deve ocorrer em breve. 2. U
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indicadores
Torne-se um Negociador Breaker e lucre com as mudanças na estrutura do mercado à medida que o preço reverte. O indicador de quebra de bloco de pedidos identifica quando uma tendência ou movimento de preço está chegando à exaustão e pronto para reverter. Ele o alerta sobre mudanças na estrutura do mercado, que normalmente ocorrem quando uma reversão ou uma grande retração está prestes a ocorrer. O indicador usa um cálculo proprietário que identifica rupturas e momento do preço. Toda vez que um
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Experts
Transforme qualquer estratégia de negociação em uma estratégia de negociação de posição ou negocie as estratégias comprovadas de negociação de posição baseadas em RSI e ADR, incluindo sistema automatizado de controle de rebaixamento para posições que se movem contra você. Este EA é uma evolução e uma simplificação do EA MRA que tem sido usado para estratégias de negociação de posição ensinadas no site Market Structure Trader há muitos anos. Veja meu perfil para obter um link para o site, curso
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Experts
Lucre com os movimentos explosivos que ocorrem na abertura dos índices de ações e obtenha uma vantagem acionável todos os dias. O intervalo de abertura do EA pode ser ajustado ao seu gosto para capturar as tendências que se formam logo após a abertura todos os dias nos principais índices de ações, como DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Essas aberturas acontecem no mesmo horário todos os dias, para que você saiba quando a volatilidade ocorrerá e, muitas vezes, logo após a formação de fortes tendências
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitários
Negocie o suporte e a resistência ou as zonas de oferta e procura automaticamente depois de identificar as áreas-chave nas quais pretende negociar. Este EA permite-lhe desenhar zonas de compra e venda com um único clique e, em seguida, colocá-las exatamente onde espera que o preço mude. O EA monitoriza então estas zonas e realizará automaticamente negociações com base na ação de preço que especificar para as zonas. Assim que a negociação inicial for realizada, o EA obterá lucro na zona oposta q
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indicadores
O Indicador de Reversão ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O indicador desenha linhas horizontais no gráfico nos extremos médios do intervalo diário e também extensões acima daqueles níveis que têm probabili
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicadores
Um padrão de gráfico de triângulo simétrico representa um período de contração e consolidação antes que o preço seja forçado a romper para cima ou para baixo. Uma quebra da linha de tendência inferior marca o início de uma nova tendência de baixa, enquanto uma quebra da linha de tendência superior indica o início de uma nova tendência de alta. Versão MT4 disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Este indicador identifica esses padrões e avisa quando os 4 pontos-chave se f
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Experts
Lucre com os movimentos explosivos que ocorrem na abertura dos índices de ações e obtenha uma vantagem acionável todos os dias. O intervalo de abertura do EA pode ser ajustado ao seu gosto para capturar as tendências que se formam logo após a abertura todos os dias nos principais índices de ações, como DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Essas aberturas acontecem no mesmo horário todos os dias, para que você saiba quando a volatilidade ocorrerá e, muitas vezes, logo após a formação de fortes tendências
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Transforme qualquer estratégia de negociação em uma estratégia de negociação de posição ou negocie as estratégias comprovadas de negociação de posição baseadas em RSI e ADR, incluindo sistema automatizado de controle de rebaixamento para posições que se movem contra você. Este EA é uma evolução e uma simplificação do EA MRA que tem sido usado para estratégias de negociação de posição ensinadas no site Market Structure Trader há muitos anos. Veja meu perfil para obter um link para o site, curso
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indicadores
Um padrão de gráfico de triângulo simétrico representa um período de contração e consolidação antes que o preço seja forçado a romper para cima ou para baixo. Uma quebra da linha de tendência inferior marca o início de uma nova tendência de baixa, enquanto uma quebra da linha de tendência superior indica o início de uma nova tendência de alta. Obtenha o painel para monitorar todos os instrumentos e prazos que você negocia por padrões de triângulos simétricos de uma só vez! https://www.mql5.com/
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indicadores
Este painel é uma ferramenta de alerta para uso com o indicador de reversão da estrutura de mercado. Seu objetivo principal é alertá-lo para oportunidades de reversão em prazos específicos e também para os novos testes dos alertas (confirmação) como o indicador faz. O painel foi projetado para ficar em um gráfico por conta própria e funcionar em segundo plano para enviar alertas sobre os pares e prazos escolhidos. Ele foi desenvolvido depois que muitas pessoas solicitaram um traço para monitora
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicadores
O painel de alerta RSI / TDI permite monitorar RSIs de uma só vez (selecionável por você) em todos os principais pares que você negocia. Você pode usá-lo de duas maneiras: 1. Selecione vários prazos e o traço mostrará quando houver vários prazos estendidos além das condições normais de negociação. Um ótimo indicador de que o preço aumentou muito recentemente, pois atingiu um nível de sobrecompra ou sobrevenda em vários prazos, de modo que uma retração ou reversão deve ocorrer em breve. 2. U
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
Desenhe automaticamente os níveis de apoio e resistência MAIS espaços de velas de propulsão no seu gráfico, para que possa ver para onde é provável que o preço se dirija a seguir e/ou potencialmente inverta. Este indicador foi concebido para ser utilizado como parte da metodologia de negociação de posições ensinada no meu website (The Market Structure Trader) e exibe informação chave para a segmentação e potenciais entradas. Existem 2 características CORE no indicador e 4 características adic
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indicadores
O Painel de Alerta de ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder o intervalo médio e os níveis acima de sua escolha, para que você possa pular para retrocessos e reversões rapidamente. O traço foi projetado para ser colocado em um gráfico em branco e apenas ficar no fundo e alertá-lo quando os níveis forem atingidos, para que você não pre
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indicadores
Este painel é uma ferramenta de alerta para uso com o indicador de reversão da estrutura de mercado. Seu objetivo principal é alertá-lo para oportunidades de reversão em prazos específicos e também para os novos testes dos alertas (confirmação) como o indicador faz. O painel foi projetado para ficar em um gráfico por conta própria e funcionar em segundo plano para enviar alertas sobre os pares e prazos escolhidos. Ele foi desenvolvido depois que muitas pessoas solicitaram um traço para monitora
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Aproveite a volatilidade de abertura dos principais índices de ações e lucre com os movimentos repentinos criados nos momentos em que o mercado rompe ao soar o sino de abertura. O objetivo das estratégias é simplesmente beneficiar daqueles dias em que o mercado se move rápida e fortemente numa direção na abertura e no banco que se move. Se o mercado abrir fraco e sem direção, o EA trava uma perda de hedge e espera que o mercado decida uma direção antes de sair das posições. O EA de hedge de índ
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indicadores
O Painel de Alerta de ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O traço foi projetado para ser colocado em um gráfico em branco e apenas ficar em segundo plano e alertá-lo quando os níveis forem atingidos, para que
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indicadores
Desenhe automaticamente os níveis de apoio e resistência MAIS espaços de velas de propulsão no seu gráfico, para que possa ver para onde é provável que o preço se dirija a seguir e/ou potencialmente inverta. Este indicador foi concebido para ser utilizado como parte da metodologia de negociação de posições ensinada no meu website (The Market Structure Trader) e exibe informação chave para a segmentação e potenciais entradas. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ Existem 2
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indicadores
FINALMENTE! Um indicador estocástico para o MT4 que mostra vários períodos de tempo em um gráfico! Veja a posição real das linhas principal e de sinal em quatro períodos de tempo instantaneamente para ajudá-lo a tomar decisões comerciais fundamentadas. Um verdadeiro indicador estocástico do MTF para os comerciantes que precisam ver visualmente o que o indicador está dizendo a eles em vários períodos de tempo, sem setas que aponte para cima ou para baixo ou números exibidos. Não há mais folga e
FREE
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indicadores
The Strat Dashboard – Scanner de Padrões Multi-Símbolo para a Estratégia Strat de Rob Smith Transforme Seu Trading com Análise Strat Multi-Símbolo em Tempo Real O The Strat Dashboard é um indicador poderoso, de nível profissional, projetado especificamente para traders que utilizam a renomada metodologia “Strat” de Rob Smith. Monitore símbolos ilimitados em múltiplos prazos simultaneamente, identifique configurações de alta probabilidade instantaneamente e nunca perca outro padrão acionável. M
Multi Timeframe ATR ADR
LEE SAMSON
Indicadores
O indicador Multi-Timeframe ATR é uma versão avançada do indicador padrão ATR para MetaTrader 4 que permite aos traders visualizar a volatilidade de   qualquer período de tempo   diretamente no gráfico em que estão trabalhando. Ao contrário do ATR padrão — que só mostra os dados do período ativo do gráfico — esta versão permite escolher outro período, por exemplo exibir o   ATR diário   enquanto opera em um gráfico M15 ou H1. Como funciona: O indicador obtém os valores de ATR a partir do períod
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário