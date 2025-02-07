MT4 To Telegram Signal Bridge

Eleve seus sinais de trading com nosso avançado Telegram Bridge EA

É hora de conquistar seu público com atualizações de trading em tempo real que sejam profissionais e visualmente atraentes.

SIGNAL BRIDGE é capaz de fornecer SINAIS 100% COMPATÍVEIS COM CÓPIA para todos os tipos de negócios, mesmo superando as lógicas do Metatrader onde outros EAs encontram dificuldades!

Nosso Telegram Bridge EA entrega sinais automatizados, capturas de tela do gráfico e relatórios detalhados de desempenho diretamente para seu grupo no Telegram—sem que você precise fazer nada.

Principais Recursos & Vantagens

Dados de Trading Abrangentes

Decida o que exibir em cada mensagem: pips, preço de entrada, SL, TP, lotes ou até mesmo risco e RR (relação risco/retorno). Dê total transparência aos seus seguidores.

Envie novas ordens, atualize SL e TP, personalize seu nível de Breakeven nas configurações, envie fechamento parcial 100% compatível com cópia e muito mais.

Recursos avançados de Anexos de Gráficos

Inclua uma captura de tela de cada operação, mostrando seu ponto de entrada, SL/TP e o contexto geral do mercado. Perfeito para construir confiança e clareza em cada atualização.

Defina o template do seu gráfico, personalize as cores das operações, ajuste o zoom...

Decida onde anexar: todas as operações, apenas pendentes, apenas de mercado, em fechamento parcial, no fechamento... e até mesmo se deseja pular o gráfico quando um SL for atingido!

Envie automaticamente um gráfico com sua mensagem personalizada quando uma operação atingir X% ou X pips!!!

Múltiplos Formatos de Relatório

Escolha entre quatro estilos distintos de relatórios para exibir seu desempenho Diário, Semanal ou até mesmo:

Operação por Operação (Trade by Trade) – Análise detalhada de cada posição. Por Dia – Resumos do lucro/prejuízo diário para checagens rápidas de desempenho. Operações Vencedoras vs. Perdedoras – Visão clara da razão de ganhos/perdas, incluindo resultados de break-even. Por Par – Identifique quais pares de moedas ou instrumentos são mais lucrativos.

Atualizações Agendadas & Instantâneas

Automatize relatórios diários, semanais ou de períodos personalizados para se adequar ao seu fluxo de trabalho — ou envie-os manualmente a qualquer momento.

Detecção de Fechamento Parcial & Break-Even

Não é necessário ajustar suas estatísticas manualmente. O EA reconhece automaticamente fechamentos parciais e movimentações de break-even, garantindo um resultado final (PnL) preciso.

Filtros de Magic & Símbolos

Restringa as transmissões apenas às operações que você deseja compartilhar, especificando números mágicos ou símbolos. Perfeito para configurações de múltiplas estratégias.

Transmissões Personalizáveis

Adicione sua própria marca, mostre ou oculte comentários, destaque risco ou tamanho de lote e ajuste o layout para representar perfeitamente o seu estilo.

