Solução profissional para cópia de operações entre terminais.

O RS Trade Copier é um sistema confiável e flexível de cópia de operações comerciais entre terminais MetaTrader 4. A solução atende tanto traders experientes e serviços de sinais quanto investidores individuais. Permite transmitir sinais de uma ou múltiplas fontes para um ou múltiplos terminais clientes com alta precisão e atraso mínimo. Suporta configuração automática simples, bem como parametrização avançada manual. Não interfere em ordens abertas manualmente ou por outros Expert Advisors. Toda a operação ocorre localmente no MT4, sem servidores externos.

Desenvolvido desde 2008, o programa passou por testes rigorosos ao longo dos anos e é amplamente utilizado em negociações reais.

Principais funcionalidades

Dois modos: Fonte de sinais e Cliente .

Detecção automática de fontes ativas.

Regras flexíveis de cópia para cada símbolo.

Suporte total a fechamento parcial de posições .

Reverso : possibilidade de inversão das operações.

Correção automática de símbolos : adaptação automática a diferentes corretoras.

Atraso mínimo : execução das operações em frações de segundo.

Suporte a configurações multi-terminais.

Exemplos de uso

Cópia para múltiplas contas

Uma fonte e um número ilimitado de clientes.

Agregação de sinais

Múltiplas fontes e um cliente.

Para quem é esta solução?

Traders que gerenciam fundos de clientes.

Serviços de sinais e sistemas de arbitragem.

Investidores que usam múltiplos terminais.

Traders algorítmicos que replicam operações em várias contas.



Instruções de configuração do RS Trade Copier





#Tags: copiador de trades, cópia de ordens, copiador de ordens MT4, cópia de sinais Forex, cópia automática de trades, cópia de contas múltiplas, duplicador de contas, cópia de sinais de trading, copiador de sinais, cópia espelhada de trades, cópia de operações, copiador de operações Forex, social trading, trading espelhado, trade copier Forex, copiador de baixa latência, copiador para scalping, cópia zero latência, copiador MetaTrader, cópia de trades MT4, cópia de operações em tempo real, duplicação de operações Forex, cópia instantânea de trades, terminal de cópia de trades, cópia entre contas MT4, cópia de trades automatizada, copy trading, copy trades, social trade, mirror trading, mirror trade, trade copier, MT4 copier, forex copier, MetaTrader copier, order copier, fast copier, signal copier, Forex signals copier, multi-account copier, auto copy trading, zero latency copier, low latency copier, scalping copier, social trading copier, forex trade duplication, trade copying terminal, account duplicator, trade repeater.