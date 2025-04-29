RS Trade Copier

5

Solução profissional para cópia de operações entre terminais.

O RS Trade Copier é um sistema confiável e flexível de cópia de operações comerciais entre terminais MetaTrader 4. A solução atende tanto traders experientes e serviços de sinais quanto investidores individuais. Permite transmitir sinais de uma ou múltiplas fontes para um ou múltiplos terminais clientes com alta precisão e atraso mínimo. Suporta configuração automática simples, bem como parametrização avançada manual. Não interfere em ordens abertas manualmente ou por outros Expert Advisors. Toda a operação ocorre localmente no MT4, sem servidores externos.

Desenvolvido desde 2008, o programa passou por testes rigorosos ao longo dos anos e é amplamente utilizado em negociações reais.

Principais funcionalidades

  • Dois modos: Fonte de sinais e Cliente.

  • Detecção automática de fontes ativas.

  • Regras flexíveis de cópia para cada símbolo.

  • Suporte total a fechamento parcial de posições.

  • Reverso: possibilidade de inversão das operações.

  • Correção automática de símbolos: adaptação automática a diferentes corretoras.

  • Atraso mínimo: execução das operações em frações de segundo.

  • Suporte a configurações multi-terminais.

Exemplos de uso

  • Cópia para múltiplas contas
    Uma fonte e um número ilimitado de clientes.

  • Agregação de sinais
    Múltiplas fontes e um cliente.

Para quem é esta solução?

  • Traders que gerenciam fundos de clientes.

  • Serviços de sinais e sistemas de arbitragem.

  • Investidores que usam múltiplos terminais.

  • Traders algorítmicos que replicam operações em várias contas.


Instruções de configuração do RS Trade Copier

Comentários 2
RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

Boris Sedov
10889
Resposta do desenvolvedor Boris Sedov 2025.10.01 08:54
Thank you for your feedback! I’m glad RS Trade Copier gave you a smooth and efficient experience. It’s built to save traders time while keeping everything reliable. Wishing you great results in your trading!
Wooo7o9klW
48
Wooo7o9klW 2025.08.08 09:33 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário