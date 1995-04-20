Custom Alerts AIO MT4

Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração

Visão geral
Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex, ouro, índices e criptomoedas. Se o seu corretor permitir, ações também podem ser adicionadas manualmente como símbolos extras.

1. Por que escolher o Custom Alerts AIO?

Sem necessidade de licenças adicionais
• Todos os indicadores necessários já estão integrados e prontos para uso.
• Desenvolvido exclusivamente para geração de alertas em tempo real (sem gráficos no gráfico), garantindo desempenho e simplicidade.

Cobertura completa do mercado
• Compatível com Forex, metais, criptomoedas e índices.
• Não é necessário digitar nomes de símbolos — basta selecionar as classes de ativos desejadas nas configurações.
• Ações não estão incluídas por padrão, mas podem ser adicionadas manualmente via lista de símbolos.

Profissional, eficiente e rápido
• Não requer templates nem configurações complicadas.
• Ideal para execução automatizada, uso em VPS ou monitoramento em segundo plano.

2. Como usar o Custom Alerts AIO

Instalação e ativação
• Basta adicionar o Custom Alerts AIO a qualquer gráfico no MetaTrader.
• Todos os componentes necessários são carregados automaticamente — sem configurações manuais.
• Para ativar alertas de volume em tempo real, instale também nosso módulo gratuito SI Connect, conforme explicado na Seção 2 do FAQ do FX Volume.

Selecione os mercados a serem monitorados
• Escolha entre Forex, ouro, índices e criptomoedas diretamente nas configurações.
• Para incluir ações, adicione os símbolos manualmente no parâmetro correspondente.

Configure os critérios de alerta
• Defina condições como alterações de volume, limites de força ou movimentos de preço extremos.
• Todas as regras já estão integradas — não são necessários indicadores externos.

3. Para quem é o Custom Alerts AIO?

Traders que operam múltiplos ativos
• Monitore todos os mercados a partir de um único gráfico, sem precisar trocar de janela.

Usuários de estratégias automatizadas ou IA
• Ideal para integração com sistemas baseados em inteligência artificial e algoritmos de negociação.

Usuários de VPS e traders móveis
• Consumo mínimo de recursos — perfeito para ambientes de execução em segundo plano.

4. Benefícios principais em resumo

• Não há necessidade de comprar indicadores separadamente

• Compatível com Forex, ouro, criptomoedas e índices

• Ações podem ser adicionadas como opção adicional

• Sem gráficos no gráfico — ideal para velocidade e desempenho

• Instalação simples e uso imediato

• Suporta todas as regras e estratégias explicadas no FAQ do Custom Alerts

Prefere personalização visual e gráficos no gráfico?
Você também pode usar a versão clássica do Custom Alerts, com painéis, cores e templates:

5. Recursos e suporte

FAQ: Todas as opções de alerta e configurações estão explicadas com capturas de tela no FAQ do Custom Alerts.

Comunidade: Participe do nosso grupo exclusivo de traders para trocar ideias e tirar dúvidas.

Suporte: Nossa equipe está disponível para ajudar com instalação, configuração e otimização.

Pronto para levar seu monitoramento de mercado a um novo nível?
Instale o Custom Alerts AIO hoje mesmo e receba alertas em tempo real em todos os mercados — tudo a partir de um único gráfico, com total praticidade.

Atenciosamente,
Daniel & Alain

