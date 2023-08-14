O MT4 to Discord Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável, projetada para enviar sinais de negociação diretamente para o Discord. Esta ferramenta transforma sua conta de negociação em um provedor de sinais eficiente.

Personalize os formatos de mensagens para se adequar ao seu estilo! Para facilitar o uso, selecione entre modelos pré-desenhados e escolha quais elementos da mensagem incluir ou excluir.





Configuração

Siga nosso guia de usuário detalhado para uma configuração fácil. Não é necessário conhecimento prévio da API do Discord; fornecemos todas as ferramentas necessárias.





Principais Características

Personalize os detalhes dos pedidos para atualizações de assinantes.

Implemente modelos de assinatura escalonada como Bronze, Prata, Ouro, cada um oferecendo diferentes níveis de acesso aos sinais.

Anexe capturas de tela do gráfico onde o pedido foi executado.

Exiba pedidos fechados nestas capturas de tela para maior clareza.

Opção de atrasar o envio de novas mensagens de pedido para ajustes de última hora.

Informações de pedidos transparentes e detalhadas:

Novos pedidos de mercado com capturas de tela.



Modificações nos pedidos (stop loss, take profit).



Pedidos fechados e parcialmente fechados.



Novos pedidos pendentes e modificações.



Ativações e exclusões de pedidos pendentes.



Relatórios detalhados sobre pedidos históricos.



Comentários personalizáveis para cada pedido.

Nota:

* As capturas de tela incluem quaisquer objetos nos seus gráficos, como indicadores.

** Opção de mesclar pedidos parcialmente fechados em relatórios para maior precisão.

*** Relatórios diários, semanais e mensais são gerados automaticamente ou podem ser solicitados manualmente.

Esta ferramenta requer uma conexão ativa com o Discord e não é compatível com testadores de estratégia. Um vídeo de demonstração está disponível para exibição da operação ao vivo.

O MT4 to Discord Signal Provider é projetado exclusivamente para sistemas Windows. Usuários de dispositivos Apple podem precisar de um VPS para desempenho ideal.

Atualizado continuamente com novas funcionalidades e melhorias.





Recomendações

Um VPS é recomendado para execução ininterrupta e entrega confiável de sinais.

Nota: O VPS MQL5 é não recomendado devido a problemas de compatibilidade com a interface do usuário.



