MT4 to Discord Signal Provider

5

O MT4 to Discord Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável, projetada para enviar sinais de negociação diretamente para o Discord. Esta ferramenta transforma sua conta de negociação em um provedor de sinais eficiente.

Personalize os formatos de mensagens para se adequar ao seu estilo! Para facilitar o uso, selecione entre modelos pré-desenhados e escolha quais elementos da mensagem incluir ou excluir.

[Demo] [Manual] [Versão MT5] [Versão TelegramNew: [Telegram To MT5]


Configuração

Siga nosso guia de usuário detalhado para uma configuração fácil. Não é necessário conhecimento prévio da API do Discord; fornecemos todas as ferramentas necessárias.


Principais Características

  • Personalize os detalhes dos pedidos para atualizações de assinantes.
  • Implemente modelos de assinatura escalonada como Bronze, Prata, Ouro, cada um oferecendo diferentes níveis de acesso aos sinais.
  • Anexe capturas de tela do gráfico onde o pedido foi executado.
  • Exiba pedidos fechados nestas capturas de tela para maior clareza.
  • Opção de atrasar o envio de novas mensagens de pedido para ajustes de última hora.
  • Informações de pedidos transparentes e detalhadas:
    • Novos pedidos de mercado com capturas de tela.
    • Modificações nos pedidos (stop loss, take profit).
    • Pedidos fechados e parcialmente fechados.
    • Novos pedidos pendentes e modificações.
    • Ativações e exclusões de pedidos pendentes.
    • Relatórios detalhados sobre pedidos históricos.
    • Comentários personalizáveis para cada pedido.

Nota:

* As capturas de tela incluem quaisquer objetos nos seus gráficos, como indicadores.

** Opção de mesclar pedidos parcialmente fechados em relatórios para maior precisão.

*** Relatórios diários, semanais e mensais são gerados automaticamente ou podem ser solicitados manualmente.

Esta ferramenta requer uma conexão ativa com o Discord e não é compatível com testadores de estratégia. Um vídeo de demonstração está disponível para exibição da operação ao vivo.

O MT4 to Discord Signal Provider é projetado exclusivamente para sistemas Windows. Usuários de dispositivos Apple podem precisar de um VPS para desempenho ideal.

Atualizado continuamente com novas funcionalidades e melhorias.


Recomendações

Um VPS é recomendado para execução ininterrupta e entrega confiável de sinais.

Nota: O VPS MQL5 é não recomendado devido a problemas de compatibilidade com a interface do usuário.


Aviso: O MT4 to Discord Signal Provider está disponível SOMENTE através do Marketplace oficial. Cuidado com produtos falsificados que afirmam ser o mesmo.


Comentários 4
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Terry Alan Lamb
545
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

Responder ao comentário