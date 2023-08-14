MT4 to Discord Signal Provider
- Utilitários
- Lukas Roth
- Versão: 2.59
- Atualizado: 7 dezembro 2025
- Ativações: 20
O MT4 to Discord Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável, projetada para enviar sinais de negociação diretamente para o Discord. Esta ferramenta transforma sua conta de negociação em um provedor de sinais eficiente.
Personalize os formatos de mensagens para se adequar ao seu estilo! Para facilitar o uso, selecione entre modelos pré-desenhados e escolha quais elementos da mensagem incluir ou excluir.
Configuração
Siga nosso guia de usuário detalhado para uma configuração fácil. Não é necessário conhecimento prévio da API do Discord; fornecemos todas as ferramentas necessárias.
Principais Características
- Personalize os detalhes dos pedidos para atualizações de assinantes.
- Implemente modelos de assinatura escalonada como Bronze, Prata, Ouro, cada um oferecendo diferentes níveis de acesso aos sinais.
- Anexe capturas de tela do gráfico onde o pedido foi executado.
- Exiba pedidos fechados nestas capturas de tela para maior clareza.
- Opção de atrasar o envio de novas mensagens de pedido para ajustes de última hora.
- Informações de pedidos transparentes e detalhadas:
- Novos pedidos de mercado com capturas de tela.
- Modificações nos pedidos (stop loss, take profit).
- Pedidos fechados e parcialmente fechados.
- Novos pedidos pendentes e modificações.
- Ativações e exclusões de pedidos pendentes.
- Relatórios detalhados sobre pedidos históricos.
- Comentários personalizáveis para cada pedido.
Nota:
* As capturas de tela incluem quaisquer objetos nos seus gráficos, como indicadores.
** Opção de mesclar pedidos parcialmente fechados em relatórios para maior precisão.
*** Relatórios diários, semanais e mensais são gerados automaticamente ou podem ser solicitados manualmente.
Esta ferramenta requer uma conexão ativa com o Discord e não é compatível com testadores de estratégia. Um vídeo de demonstração está disponível para exibição da operação ao vivo.
O MT4 to Discord Signal Provider é projetado exclusivamente para sistemas Windows. Usuários de dispositivos Apple podem precisar de um VPS para desempenho ideal.
Atualizado continuamente com novas funcionalidades e melhorias.
Recomendações
Um VPS é recomendado para execução ininterrupta e entrega confiável de sinais.
Nota: O VPS MQL5 é não recomendado devido a problemas de compatibilidade com a interface do usuário.
Aviso: O MT4 to Discord Signal Provider está disponível SOMENTE através do Marketplace oficial. Cuidado com produtos falsificados que afirmam ser o mesmo.
Great product. Very useful!