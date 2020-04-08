Slayer Scalping

Este indicador foca-se em dois níveis de take profit e um stoploss muito apertado; a ideia é escalpar o mercado em períodos de tempo mais altos a partir do m15, pois esses períodos não são muito afetados pelo spread e pela comissão do corretor; o indicador dá sinais de compra/venda baseados na estratégia de divergência de preço, onde traça uma seta de compra com níveis de tp/sl quando as condições de divergência de alta são totalmente cumpridas. O mesmo se aplica às setas de venda, a seta imprime no fecho da vela e não repinta em direto, alguns sinais chegam um pouco tarde e são ignorados pelo indicador e não dão alerta, pois esta é a natureza da divergência em certas condições de mercado (elevada volatilidade/impacto noticioso).


Porque é que funciona?

. Boa estratégia por trás de cada sinal

.Sem repintura ao vivo.

. Funciona em qualquer par.

. Dá um desempenho estável

Recomendações :


. Usar em períodos de tempo mais elevados


. Mudar o período principal do indicador altera a qualidade do sinal, é uma entrada, por isso tenta encontrar o melhor período para cada par


. Por favor, não troques spreads altos, tenta usar conta de spread bruto


