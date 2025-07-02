London Edge
- Experts
- Antoine Melhem
- Versão: 1.8
- Atualizado: 7 agosto 2025
- Ativações: 10
LONDON EDGE – Robô de Scalping para GBPUSD no M30
LONDON EDGE é um Expert Advisor estruturado desenvolvido para operar o par GBPUSD no gráfico de 30 minutos (M30). Ele segue uma lógica consistente com níveis fixos de Stop Loss e Take Profit. O tamanho dos lotes é ajustado automaticamente com base no saldo da conta. Não utiliza martingale, grid ou estratégias de hedge.
Este robô é compatível com desafios de empresas de prop trading, atendendo a critérios rigorosos de controle de risco e baixa taxa de rebaixamento.
Sinal ao vivo
Parâmetros do sistema
Par: GBPUSD
Tempo gráfico: M30
Stop Loss: 500 pontos
Take Profit: 200 pontos
Tamanho do lote: Ajuste automático com base no saldo
Modo de recuperação: Disponível e aplicável às posições abertas, se ativado
Capital mínimo: 100 USD
Tipo de corretora: ECN recomendado
VPS: Recomendado para operação estável
Características principais
SL e TP fixos para controle claro de risco
Sem uso de martingale, grid ou hedge
Funciona continuamente durante o horário do mercado
Ajuste automático de lotes com base no saldo
Modo de recuperação opcional
Adequado para avaliações e contas financiadas por prop firms
Melhor desempenho com corretoras ECN e baixo spread
Recomendações de uso
Usar exclusivamente no GBPUSD M30
Manter execução contínua em um VPS confiável
Escolher corretora com baixa latência
Suporte
Entre em contato pelo chat do MQL5 para suporte ou dúvidas
Profitable