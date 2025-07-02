LONDON EDGE – Robô de Scalping para GBPUSD no M30

LONDON EDGE é um Expert Advisor estruturado desenvolvido para operar o par GBPUSD no gráfico de 30 minutos (M30). Ele segue uma lógica consistente com níveis fixos de Stop Loss e Take Profit. O tamanho dos lotes é ajustado automaticamente com base no saldo da conta. Não utiliza martingale, grid ou estratégias de hedge.

Este robô é compatível com desafios de empresas de prop trading, atendendo a critérios rigorosos de controle de risco e baixa taxa de rebaixamento.

Sinal ao vivo

Parâmetros do sistema

Par: GBPUSD

Tempo gráfico: M30

Stop Loss: 500 pontos

Take Profit: 200 pontos

Tamanho do lote: Ajuste automático com base no saldo

Modo de recuperação: Disponível e aplicável às posições abertas, se ativado

Capital mínimo: 100 USD

Tipo de corretora: ECN recomendado

VPS: Recomendado para operação estável

Características principais

SL e TP fixos para controle claro de risco

Sem uso de martingale, grid ou hedge

Funciona continuamente durante o horário do mercado

Ajuste automático de lotes com base no saldo

Modo de recuperação opcional

Adequado para avaliações e contas financiadas por prop firms

Melhor desempenho com corretoras ECN e baixo spread

Recomendações de uso

Usar exclusivamente no GBPUSD M30

Manter execução contínua em um VPS confiável

Escolher corretora com baixa latência

Suporte

Entre em contato pelo chat do MQL5 para suporte ou dúvidas