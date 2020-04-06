Venom Crown
- Versão: 1.2
- Atualizado: 17 dezembro 2025
- Ativações: 10
Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras (foco em GBPUSD)
Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido para trading estruturado com foco principal em GBPUSD, além de oferecer suporte para Ouro (XAUUSD) e operação multi-símbolo opcional através de configurações definidas pelo usuário.
O sistema é otimizado para o timeframe H1, onde sua lógica apresenta melhor desempenho, e utiliza regras pré-definidas de execução e gestão combinadas com controles de risco rigorosos e um filtro de notícias opcional.
As operações são executadas somente quando todas as condições internas são atendidas.
Principais Características
– Símbolo principal: GBPUSD
– Suporte para Ouro (XAUUSD)
– Capacidade multi-símbolo opcional via configuração do usuário
– Timeframe preferencial: H1 (outros timeframes selecionáveis)
– Dias e horários de negociação configuráveis
– Lote fixo ou baseado no saldo com limites definidos pelo usuário
– Número máximo de operações (rounds) por dia configurável
– Limite máximo de perda diária para controle de risco
– Stop Loss e Take Profit ajustáveis
– Controles de gestão em cesta (basket)
– Filtro de notícias opcional com níveis de impacto selecionáveis
– Identificação das operações por magic number
– Expert Advisor 100% nativo MT5, sem DLLs externas
Configuração Recomendada
– Símbolo base: GBPUSD
– Símbolos suportados: GBPUSD (principal), XAUUSD (opcional)
– Timeframe: H1 recomendado
– Tipo de conta: ECN ou Raw spread
– Modo de risco: iniciar com lote fixo; habilitar lote baseado em saldo apenas após testes estáveis
– Horário do broker: garantir alinhamento correto para os filtros de sessão
Backtesting e Uso
– Utilizar o Strategy Tester do MetaTrader 5 com spreads realistas e dados históricos de qualidade
– Ao ativar Ouro ou outros símbolos, validar as configurações individualmente
– Projetado para exposição controlada, atividade diária limitada e execução disciplinada
Aviso de Risco
Negociar Forex e CFDs envolve alto risco. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Sempre teste o Expert Advisor em uma conta demo antes de operar ao vivo e nunca arrisque capital que você não pode perder.