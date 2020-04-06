Venom Crown

Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras (foco em GBPUSD)

Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido para trading estruturado com foco principal em GBPUSD, além de oferecer suporte para Ouro (XAUUSD) e operação multi-símbolo opcional através de configurações definidas pelo usuário.
O sistema é otimizado para o timeframe H1, onde sua lógica apresenta melhor desempenho, e utiliza regras pré-definidas de execução e gestão combinadas com controles de risco rigorosos e um filtro de notícias opcional.
As operações são executadas somente quando todas as condições internas são atendidas.

Principais Características
– Símbolo principal: GBPUSD
– Suporte para Ouro (XAUUSD)
– Capacidade multi-símbolo opcional via configuração do usuário
– Timeframe preferencial: H1 (outros timeframes selecionáveis)
– Dias e horários de negociação configuráveis
– Lote fixo ou baseado no saldo com limites definidos pelo usuário
– Número máximo de operações (rounds) por dia configurável
– Limite máximo de perda diária para controle de risco
– Stop Loss e Take Profit ajustáveis
– Controles de gestão em cesta (basket)
– Filtro de notícias opcional com níveis de impacto selecionáveis
– Identificação das operações por magic number
– Expert Advisor 100% nativo MT5, sem DLLs externas

Configuração Recomendada
– Símbolo base: GBPUSD
– Símbolos suportados: GBPUSD (principal), XAUUSD (opcional)
– Timeframe: H1 recomendado
– Tipo de conta: ECN ou Raw spread
– Modo de risco: iniciar com lote fixo; habilitar lote baseado em saldo apenas após testes estáveis
– Horário do broker: garantir alinhamento correto para os filtros de sessão

Backtesting e Uso
– Utilizar o Strategy Tester do MetaTrader 5 com spreads realistas e dados históricos de qualidade
– Ao ativar Ouro ou outros símbolos, validar as configurações individualmente
– Projetado para exposição controlada, atividade diária limitada e execução disciplinada

Aviso de Risco
Negociar Forex e CFDs envolve alto risco. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Sempre teste o Expert Advisor em uma conta demo antes de operar ao vivo e nunca arrisque capital que você não pode perder.

Mais do autor
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisão no US30 Desenvolvido pela VENOM LABS O EA QUE NUNCA IRÁ QUEBRAR SUA CONTA Para corretores com fuso horário diferente (como a Exness), defina a última entrada como TRUE se o seu corretor não for GMT+3. Use apenas o período de  H1 minutos. ️ Aviso : Configurações incorretas de fuso horário ou tempo gráfico podem causar mau funcionamento do EA. PREÇO DE LANÇAMENTO POR APENAS 24H! Garanta sua cópia agora! SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experts
Queen Of Gold — EA Automatizado para XAUUSD M30 Queen Of Gold é um Expert Advisor totalmente automatizado para XAUUSD no M30. Utiliza lógica estruturada de price action com controles de risco opcionais para auxiliar no gerenciamento de drawdown. Funciona sem indicadores ou sinais externos, baseado no movimento real do mercado. Principais recursos: Lógica baseada em preço, sem indicadores Modo de recuperação para gerenciar o drawdown Sistema grid com controles de risco ajustáveis Lote fixo ou di
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Experts
Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para GBPUSD , operando no timeframe H1 com múltiplas condições de confluência e execução diária controlada. O sistema aplica filtros de tempo configuráveis, regras de gestão de risco e um filtro de notícias opcional, todos ajustáveis nos parâmetros de entrada. As operações são executadas apenas quando todas as condições internas são atendidas. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/sig
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experts
Asia Scalper é um Expert Advisor baseado em sessões, desenvolvido para GBPUSD (M30) e USDJPY (M15). O sistema negocia durante a sessão asiática e a transição para o início de Londres, quando esses pares costumam sair da consolidação para movimentos mais claros. Utiliza uma abordagem seletiva e de baixa frequência, operando apenas quando as condições são atendidas. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Principais características • Opera apenas GBPUSD (M30) e USDJPY (M15) • Entra
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Experts
LONDON EDGE  – Robô de Scalping para GBPUSD no M30 LONDON EDGE é um Expert Advisor estruturado desenvolvido para operar o par GBPUSD no gráfico de 30 minutos (M30). Ele segue uma lógica consistente com níveis fixos de Stop Loss e Take Profit. O tamanho dos lotes é ajustado automaticamente com base no saldo da conta. Não utiliza martingale, grid ou estratégias de hedge. Este robô é compatível com desafios de empresas de prop trading, atendendo a critérios rigorosos de controle de risco e baixa ta
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Indicadores
Venom Trend Pro — Ferramenta de Análise de Tendência Multi-Timeframe O Venom Trend Pro é um indicador de tendência e swing trading projetado para identificar movimentos direcionais claros em qualquer par e qualquer período de tempo. Funciona bem para operações intradiárias e de swing em Forex, ouro, criptomoedas, índices e muito mais. O indicador analisa a estrutura de preço recente e o momento do mercado para detectar tendências emergentes ou em andamento. Após a confirmação da tendência, os si
