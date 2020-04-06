Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras (foco em GBPUSD)

Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido para trading estruturado com foco principal em GBPUSD, além de oferecer suporte para Ouro (XAUUSD) e operação multi-símbolo opcional através de configurações definidas pelo usuário.

O sistema é otimizado para o timeframe H1, onde sua lógica apresenta melhor desempenho, e utiliza regras pré-definidas de execução e gestão combinadas com controles de risco rigorosos e um filtro de notícias opcional.

As operações são executadas somente quando todas as condições internas são atendidas.

Principais Características

– Símbolo principal: GBPUSD

– Suporte para Ouro (XAUUSD)

– Capacidade multi-símbolo opcional via configuração do usuário

– Timeframe preferencial: H1 (outros timeframes selecionáveis)

– Dias e horários de negociação configuráveis

– Lote fixo ou baseado no saldo com limites definidos pelo usuário

– Número máximo de operações (rounds) por dia configurável

– Limite máximo de perda diária para controle de risco

– Stop Loss e Take Profit ajustáveis

– Controles de gestão em cesta (basket)

– Filtro de notícias opcional com níveis de impacto selecionáveis

– Identificação das operações por magic number

– Expert Advisor 100% nativo MT5, sem DLLs externas

Configuração Recomendada

– Símbolo base: GBPUSD

– Símbolos suportados: GBPUSD (principal), XAUUSD (opcional)

– Timeframe: H1 recomendado

– Tipo de conta: ECN ou Raw spread

– Modo de risco: iniciar com lote fixo; habilitar lote baseado em saldo apenas após testes estáveis

– Horário do broker: garantir alinhamento correto para os filtros de sessão

Backtesting e Uso

– Utilizar o Strategy Tester do MetaTrader 5 com spreads realistas e dados históricos de qualidade

– Ao ativar Ouro ou outros símbolos, validar as configurações individualmente

– Projetado para exposição controlada, atividade diária limitada e execução disciplinada

Aviso de Risco

Negociar Forex e CFDs envolve alto risco. Resultados passados não garantem resultados futuros.

Sempre teste o Expert Advisor em uma conta demo antes de operar ao vivo e nunca arrisque capital que você não pode perder.