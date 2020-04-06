Pingo AI MT5

Pingo

Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex.

O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias.


MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592


Como funciona

O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes.

O robô identifica zonas de impulso e correção para entrar no mercado com alta probabilidade de sucesso e risco mínimo.

As decisões de negociação são tomadas estritamente de acordo com o algoritmo, sem emoções ou intervenção do investidor.


Segurança e confiabilidade

Não utiliza métodos de martingale , de média ou de gestão de posições perigosas.

Gestão de riscos através de lotes dinâmicos ou volumes fixos

Compatível com qualquer corretora e tipo de conta.


Principais Características

  • Funciona sem martingale , média , bloqueio ou grades
  • Utiliza algoritmos precisos de análise de preços e volatilidade
  • Otimizado para alta velocidade de execução e mínimos drawdowns
  • Fácil de configurar – “configure e esqueça”
  • Adequado para negociação automatizada de longo prazo


Ferramentas e configurações recomendadas

Período: M15

Tipo de conta: ECN ou Spread Bruto

Depósito mínimo: a partir de US$ 100

Spread recomendado: até 20 pips

Pares de moedas recomendados:
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


Para quem o Pingo é indicado?

Para traders que buscam uma estratégia automatizada e segura.

Para quem deseja diversificar seu portfólio.

Para iniciantes que preferem uma abordagem do tipo "configure e esqueça".

Para traders experientes que valorizam estabilidade e transparência algorítmica.


Resultados e testes

O Pingo foi testado com dados históricos e em condições reais de mercado.

Os resultados mostram um crescimento estável do saldo com riscos moderados e perdas mínimas.


Suporte e atualizações

Os desenvolvedores estão constantemente aprimorando o algoritmo, adicionando novos recursos e otimizando as operações para as condições atuais do mercado.

Todas as atualizações estão disponíveis gratuitamente após a compra.


A Pingo é uma parceira confiável no mundo da negociação automatizada.

Estabilidade, segurança e um algoritmo bem elaborado são os três pilares sobre os quais ele foi construído.


Produtos recomendados
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Experts
Our automated trading robot is built on the MT5 platform. This is a trend-following system for long-term growth. Key Features & Benefits: Tight Stop-Loss & Strict Capital Management:  The robot prioritizes protecting your capital by utilizing tight stop-loss orders and adhering to strict capital management rules. Only a small, pre-defined percentage of your account is risked on each trade, ensuring longevity and minimizing potential drawdown. Strategic Profit-Taking for Long-Term Growth: Forget
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Experts
!!BLACK FRIDAY!! - PRICE MIGHT CHANGE DUE TO DEMANDS - THE BEST BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast is a Full Algorithm Expert Advisor This EA operate based on Break Out of high or low of the last candles, you could change all the setting up to your preferences. The EA also have Time Management, you could time your orders based on time start and finish of let it run the whole time. There are Fix Lot and Auto Lot (Please adjust to your Risk Profile) There is Spread Input in order to
Gold Trend Follower
Collins Arthur
Experts
Gold Trend Follower is a fully automated Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold). It follows the higher timeframe trend and looks for trading opportunities on lower timeframes using price action confluence with bullish and bearish engulfing candlestick patterns . Strategy Overview The EA determines the dominant market trend from a higher timeframe (e.g. H1 or H4). Once the higher timeframe direction is confirmed, it shifts to a lower timeframe (M5 or M15) to identify en
Money Magnet
Farhad Kia
Experts
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
GoldSupreme Essentials
Sihan Shabani
Experts
GoldSupreme Essentials is a sophisticated Expert Advisor meticulously crafted for navigating the complexities of the gold market (XAUUSD). Utilizing a blend of advanced technical indicators and stringent selection criteria, GoldSupreme Essentials is engineered to sift through market noise and pinpoint optimal trading opportunities in gold, ensuring maximum profit potential while mitigating risk. Key Features: Selective Trade Execution: GoldSupreme Essentials harnesses a suite of technical indica
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Experts
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced Ri
EA i MT5
Indra Maulana
Experts
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
Experts
Oferta de Lançamento por Tempo Limitado Smart TrendGrid EA é um Consultor Especialista profissional (Expert Advisor) projetado para combinar a precisão de seguimento de tendência com a flexibilidade de um sistema baseado em grade ( grid ). Ele integra ferramentas analíticas avançadas e controle inteligente de risco para manter consistência e adaptabilidade em diferentes condições de mercado. O sistema identifica a tendência principal do mercado usando o indicador SuperTrend , enquanto combina R
Sarvana EA
M Abdullahfaiz Rahman
Experts
SAVANA-EA is an Expert Advisor designed for automated trading based on technical analysis, using custom indicators to make trading decisions. This EA combines several indicators like RSI, and Parabolic SAR to identify profitable trading opportunities and execute buy/sell orders automatically. Key Features: Trading Strategy : This EA uses RSI and Parabolic SAR to identify the current market trend based on technical analysis. Customizable Settings : You can adjust parameters like TP, SL, and color
AstraX EA
Michael Stanic
Experts
AstraX EA is a professional-grade Expert Advisor built for traders who value performance, reliability, and strategic logic. Designed to operate seamlessly on EURUSD (H1) and XAUUSD (D1) , AstraX combines trend-following principles with adaptive money management to help capture high-probability trade setups. The algorithm uses a 200-period moving average to detect prevailing market direction, filtering out noise and entering trades with calculated precision. Its built-in risk control system ensur
Femto Ground
Imam Nasrudin
Experts
[Femto Ground] Professional, reliable & safe GBPUSD trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the GBPUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M12, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle s
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Experts
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
Triumviratus EA
Trung Anh Ly
Experts
The Triumviratus Expert Advisor is a fully automated trading system that operates across multiple currency pairs. This EA automatically analyzes price movements using MA, RSI, and ATR indicators to trade pullbacks or reversals. Recommendations VPS: You need to rent a VPS server and install your MT5 terminal so that the EA can operate 24/7 . Timeframe:   Regardless of the chart's timeframe, this EA utilizes two timeframes in the expert properties for calculations; the recommended lower timeframe
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Experts
TamNguyen AOS EA — The Next-Generation Multi-Symbol Intelligence for EUR Pairs I am TamNguyen AOS EA — an automated trading system designed for traders who seek stability, discipline, and precision when trading EURUSD, EURCAD, and USDCAD. I am built upon a refined combination of the Andean Oscillator, Moving Averages, and an advanced probability-based market filter, allowing me to adapt to every market shift, big or small. I do not chase noise. I do not trade randomly. I wait — I analyze — and
KPG Q8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Experts
KPG Q8 Scalper Bot   BillionKPG Club – Continuously Updated – Activations: 5 Hello, traders! KPG Q8 Scalper Bot- the technological warrior of   BillionKPG Club , is designed to be your ultimate assistant across gold, forex, crypto, and stocks. With the ability to detect early reversals, I help you   avoid buying tops and selling bottoms , making me the perfect fit for   high‑win‑rate scalp trading . My specialty? Multi‑market scalping across GOLD, forex, crypto & stocks. My mission?   To protec
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experts
EA Fibo Grid Hedge – Robô de Grade Automática com Inteligência Dinâmica (GBP/JPY) Um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5 desenvolvido com lógica de operação em grade (grid trading), combinando controle de risco, inteligência adaptativa e gerenciamento automático de lucros. Alta Performance Comprovada Com mais de 1800 operações simuladas e um Fator de Lucro de 7.1 , o EA_Fibo se destaca por sua excelente capacidade de adaptação ao mercado e estratégias de defesa robustas. Seu sistema d
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Experts
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA is a multi-timeframe breakout and grid engine designed for gold and volatile symbols. It combines breakout entries, 2-timeframe Williams %R confirmation, adaptive grid management, profit-locking and manual integration via chart buttons, all monitored by a clear on-chart HUD. Recommended symbol: XAUUSD Recommended base timeframe: M10 (custom 10-minute chart) This EA is a professional tool, not a “set and forget” solution. Proper money management and t
BeST Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA MT5
Eleni Koulocheri
Experts
BeST_Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA - MT5   is an Expert Advisor that is based on the corresponding MT5 BeST_Indicator which can simulate S.Vervoort's work about Reliable and of Zero Lag  MAs Crossovers as described in his  article  in TASC_05/2008 titled  “The Quest For Reliable Crossovers”. According to the article this method is clearly a Breakthrough Answer for Trading Moving Averages and Finding Fast and Remarkable Reliable Crossovers. Based on this logic this EA can make BUY and SEL
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experts
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Experts
O robô utiliza um dos indicadores mais utilizados na Ásia: NUVEM DE ICHIMOKU Existem duas estratégias de negociação: Cruzamento das linhas Tenkan e Kijun e; Cruzamento das linhas do Kumo. Suporte e dúvidas dos produtos no link Abaixo: Suporte As aberturas de posição são baseadas nos parâmetros identificados como sinais, caso ative todos o robô emitirá ordem de negociação somente se o número de sinais for maior que o mínimo estipulado pelo usuário. Caso tenha dúvidas sobre o robô ou queira
Investologic
SAUD ALHINDAL
Experts
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC platform  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's needs and to confirm that this EA will works for you.  Trend following EA and artificial inelegance that have the ability to trade on motive waves and skip the volatile choppy market, the EA work with any symbol market or timeframe in the MT5 platform ex. FOREX, GOLD, OIL, STOCKS, INDEXES, NASDAQ, SPX500, Bitcoin & Crypto. Th
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
O Dunnigan EA usa Puro Price action e a estratégia de Willian Dunnigan para identificar um  Sinal de entrada no mercado. Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Dunnigan EA é pra você. O Dunnigan EA não usa AI ou martingale, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável. O Dunnigan EA foi submetido a um longo período de mais de dez anos de Backtest
FlexiDCA Trader
Duc Vinh Tran
Experts
Product Description: FlexiDCA Trader FlexiDCA Trader is an automated trading tool (Expert Advisor - EA) designed for MetaTrader 5. It helps traders easily apply the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy and grid trading. The product is suitable for both beginners and experienced traders, especially effective with highly volatile pairs like XAU/USD (gold). Advantages Smart Automated Trading : Automatically opens orders based on technical indicators or supports manual trading, saving time. Flexibl
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap baseia-se em um princípio fundamental: cada par de moedas tem sua própria "personalidade", padrões de volatilidade e condições ideais de negociação. Em vez de aplicar estratégias genéricas a todos os mercados, o Full Snap utiliza oito estratégias algorítmicas distintas, cada uma calibrada especificamente para maximizar a eficiência de seu par-alvo. Este Expert Advisor (EA) foca em estratégias perfeitamente ajustadas, onde cada algoritmo aproveita as características únicas de cada par
JPY Trend EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Experts
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimized for USDJPY) JPY Trend EA ProTrading is a professional USDJPY trend continuation Expert Advisor for MetaTrader 5 and MetaTrader 4 , designed to capture clean breakout-driven moves during established bullish conditions. This EA focuses on high-probability trend continuation setups with structured risk and a rules-based execution process. It is optimized for USDJPY on H1 and built for traders who want a disciplined, automated approach with clear settings and pr
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Turbocharge suas negociações com nosso Expert Advisor (EA) de Médias Móveis Superpotencializado! Está pronto para levar suas negociações para o próximo nível? A Média Móvel é uma ferramenta favorita de traders em todo o mundo, e agora, nós a levamos a um novo patamar! Nosso EA (Expert Advisor) foi projetado para turbinar sua estratégia de negociação ao integrar os três métodos de médias móveis mais populares: Sinais de Cruzamento: Receba alertas quando o preço cruza uma média móvel. Cruzamento D
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experts
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Pounds Lifter
Sigit Hariyono
Experts
Pounds Lifter EA is a fully automated trading robot that uses complex algorithm mainly based on several Moving Averages, Candlesticks Formations, Support Resistance and several other indicators as confirmations. This trading advisor uses fixed stop loss and take profit. This robot advisor works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   GBPUSD  H1  timeframe. Setting Parameters: Expert Name  - EA name.  Magic Number  - EA magic number  Fixed Lots  - Base fixed lot size
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Experts
Dear User! This is an EA developed based on the price action method using the Donchian channel combined with the trend following method. Trade multiple currency pairs at the same time. Average profit over 2500% within five years (SL & TP settings depending on optimization process). Advantages: The advisor does not have grids, or martingale.... Set the ratio risk of drop balance The advisor Use a stop loss algorithm according to the ATR indicator. Expert advisors use trailing stop losses accordi
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Mais do autor
SNeox AI MT5
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experts
Pingo Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex. O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Como funciona O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes. O robô identifica zonas de i
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário