Pingo AI MT5
- Experts
- Anastasiya Morozova
- Versão: 1.15
- Atualizado: 23 dezembro 2025
- Ativações: 10
Pingo
Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex.
O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias.
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592
Como funciona
O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes.
O robô identifica zonas de impulso e correção para entrar no mercado com alta probabilidade de sucesso e risco mínimo.
As decisões de negociação são tomadas estritamente de acordo com o algoritmo, sem emoções ou intervenção do investidor.
Segurança e confiabilidade
Não utiliza métodos de martingale , de média ou de gestão de posições perigosas.
Gestão de riscos através de lotes dinâmicos ou volumes fixos
Compatível com qualquer corretora e tipo de conta.
Principais Características
- Funciona sem martingale , média , bloqueio ou grades
- Utiliza algoritmos precisos de análise de preços e volatilidade
- Otimizado para alta velocidade de execução e mínimos drawdowns
- Fácil de configurar – “configure e esqueça”
- Adequado para negociação automatizada de longo prazo
Ferramentas e configurações recomendadas
Período: M15
Tipo de conta: ECN ou Spread Bruto
Depósito mínimo: a partir de US$ 100
Spread recomendado: até 20 pipsPares de moedas recomendados:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
Para quem o Pingo é indicado?
Para traders que buscam uma estratégia automatizada e segura.
Para quem deseja diversificar seu portfólio.
Para iniciantes que preferem uma abordagem do tipo "configure e esqueça".
Para traders experientes que valorizam estabilidade e transparência algorítmica.
Resultados e testes
O Pingo foi testado com dados históricos e em condições reais de mercado.
Os resultados mostram um crescimento estável do saldo com riscos moderados e perdas mínimas.
Suporte e atualizações
Os desenvolvedores estão constantemente aprimorando o algoritmo, adicionando novos recursos e otimizando as operações para as condições atuais do mercado.
Todas as atualizações estão disponíveis gratuitamente após a compra.
A Pingo é uma parceira confiável no mundo da negociação automatizada.
Estabilidade, segurança e um algoritmo bem elaborado são os três pilares sobre os quais ele foi construído.