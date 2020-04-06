Pingo AI MT5

Pingo

Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex.

O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias.









Como funciona



O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes.

O robô identifica zonas de impulso e correção para entrar no mercado com alta probabilidade de sucesso e risco mínimo.

As decisões de negociação são tomadas estritamente de acordo com o algoritmo, sem emoções ou intervenção do investidor.





Segurança e confiabilidade



Não utiliza métodos de martingale , de média ou de gestão de posições perigosas. Gestão de riscos através de lotes dinâmicos ou volumes fixos Compatível com qualquer corretora e tipo de conta.





Principais Características



Funciona sem martingale , média , bloqueio ou grades

, , ou Utiliza algoritmos precisos de análise de preços e volatilidade

Otimizado para alta velocidade de execução e mínimos drawdowns

Fácil de configurar – “configure e esqueça”

Adequado para negociação automatizada de longo prazo





Ferramentas e configurações recomendadas



Período: M15

Tipo de conta: ECN ou Spread Bruto

Depósito mínimo: a partir de US$ 100

Spread recomendado: até 20 pips

Pares de moedas recomendados:

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD





Para quem o Pingo é indicado?

Para traders que buscam uma estratégia automatizada e segura.

Para quem deseja diversificar seu portfólio.

Para iniciantes que preferem uma abordagem do tipo "configure e esqueça".

Para traders experientes que valorizam estabilidade e transparência algorítmica.





Resultados e testes

O Pingo foi testado com dados históricos e em condições reais de mercado.

Os resultados mostram um crescimento estável do saldo com riscos moderados e perdas mínimas.





Suporte e atualizações

Os desenvolvedores estão constantemente aprimorando o algoritmo, adicionando novos recursos e otimizando as operações para as condições atuais do mercado.

Todas as atualizações estão disponíveis gratuitamente após a compra.





A Pingo é uma parceira confiável no mundo da negociação automatizada.

Estabilidade, segurança e um algoritmo bem elaborado são os três pilares sobre os quais ele foi construído.