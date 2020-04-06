Pingo AI MT5

Pingo

Pingo是一款全自动交易机器人，旨在为外汇市场提供稳定、安全的交易环境。

该投资顾问的设计重点在于严格的风险控制，并且不采用马丁格尔策略、网格策略或平均策略等危险策略。


MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592


工作原理

Pingo 利用智能波动率过滤器分析价格模式和短期市场动态。

该机器人能够识别冲动区和修正区，从而以较高的成功概率和最小的风险进入市场。

交易决策严格按照算法做出，不受情绪或交易员干预。


安全性和可靠性

不使用平均危险位置管理方法

通过动态批次或固定数量进行风险管理

兼容任何经纪商和账户类型


主要特点

  • 无需马丁格尔策略平均策略锁定策略网格策略即可生效
  • 使用精确的价格和波动性分析算法
  • 针对高执行速度和最小回撤进行了优化
  • 设置简单——“设置好就不用管了”
  • 适合长期自动化交易


推荐工具和设置

时间周期：M15

账户类型：ECN 或原始价差账户

最低存款额：100 美元起

建议点差：最高 20 个点

推荐货币对：
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


Pingo适合哪些人？

对于寻求自动化、安全策略的交易者而言，这种策略至关重要。

对于那些想要分散投资组合的人来说

对于喜欢“设置好就不用管”方法的初学者来说

对于重视稳定性和算法透明度的经验丰富的交易者而言


结果与测试

Pingo 已在历史数据和真实市场条件下进行了测试。

结果显示，资产余额稳定增长，风险适中，回撤幅度极小。


支持与更新

开发人员不断改进算法，添加新功能，并针对当前市场状况优化操作。

购买后所有更新均可免费获取。


Pingo 是自动化交易领域值得信赖的合作伙伴。

稳定性、安全性和精心设计的算法是其构建的三大支柱。


