SNeox AI MT5

SNeox AI é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex.

O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados.

MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158516


Instrumentos de negociação:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • NZDUSD

  • AUDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

O robô é capaz de operar com vários pares de moedas simultaneamente, proporcionando diversificação das operações de negociação.


Princípios de funcionamento:

  • Ausência de martingale

  • Falta de média

  • Falta de fechadura

  • Falta de grades ordenadas

Todas as negociações são abertas com base em um algoritmo proprietário que analisa as condições atuais do mercado sem o uso de métodos agressivos de gestão de capital.


Funcionalidades do consultor:

  • Análise precisa de preços e volatilidade de mercado

  • Otimizado para alta velocidade de execução de pedidos

  • Focado em minimizar as perdas.

  • Configuração fácil, sem necessidade de monitoramento constante.

  • Adequado para um formato "configure e esqueça".


Recomendado para:

  • Negociação automatizada de longo prazo

  • Use em contas reais e de demonstração.

  • Trabalhar com contas com execução de mercado


