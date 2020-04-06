Pingo AI MT5

Pingo

Pingo は、外国為替市場での安定した安全な取引のために設計された、完全に自動化された取引ロボットです。

このアドバイザーは、厳格なリスク管理を重視し、マーチンゲール、グリッド、平均化などの危険な戦略を排除して設計されています。


MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592


仕組み

Pingo は、インテリジェントなボラティリティ フィルターを使用して、価格パターンと短期的な市場動向を分析します。

ロボットはインパルスゾーンと修正ゾーンを識別し、高い成功確率と最小限のリスクで市場に参入します。

取引の決定は感情やトレーダーの介入なしに、アルゴリズムに従って厳密に行われます。


安全性と信頼性

マーチンゲール法平均化法危険なポジション管理法は使用しない

動的ロットまたは固定ボリュームによるリスク管理

あらゆるブローカーおよびアカウントタイプに対応


主な機能

  • マーチンゲール平均化ロックグリッドなしで動作します
  • 正確な価格とボラティリティ分析アルゴリズムを使用
  • 高速実行と最小限のドローダウンに最適化
  • セットアップが簡単 – 「設定したら忘れる」
  • 長期自動取引に適しています


推奨ツールと設定

時間枠: M15

口座タイプ: ECN または Raw Spread

最低入金額: 100ドルから

推奨スプレッド：最大20ピップ

推奨通貨ペア:
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


Pingo は誰に適していますか?

自動化された安全な戦略を求めるトレーダー向け

ポートフォリオを多様化したい人向け

「設定して忘れる」アプローチを好む初心者向け

安定性とアルゴリズムの透明性を重視する経験豊富なトレーダー向け


結果とテスト

Pingo は過去のデータと実際の市場状況でテストされています。

結果は、中程度のリスクと最小限のドローダウンで安定した残高の増加を示しています。


サポートとアップデート

開発者は、アルゴリズムを継続的に改善し、新しい機能を追加し、現在の市場状況に合わせて操作を最適化しています。

購入後、すべてのアップデートは無料でご利用いただけます。


Pingo は自動取引の世界における信頼できるパートナーです。

安定性、セキュリティ、そしてよく考えられたアルゴリズムが、このシステムを構築する 3 つの柱です。


