Pingo AI MT5
- エキスパート
- Anastasiya Morozova
- バージョン: 1.15
- アップデート済み: 23 12月 2025
- アクティベーション: 10
Pingo
Pingo は、外国為替市場での安定した安全な取引のために設計された、完全に自動化された取引ロボットです。
このアドバイザーは、厳格なリスク管理を重視し、マーチンゲール、グリッド、平均化などの危険な戦略を排除して設計されています。
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592
仕組み
Pingo は、インテリジェントなボラティリティ フィルターを使用して、価格パターンと短期的な市場動向を分析します。
ロボットはインパルスゾーンと修正ゾーンを識別し、高い成功確率と最小限のリスクで市場に参入します。
取引の決定は感情やトレーダーの介入なしに、アルゴリズムに従って厳密に行われます。
安全性と信頼性
マーチンゲール法、平均化法、危険なポジション管理法は使用しない
動的ロットまたは固定ボリュームによるリスク管理
あらゆるブローカーおよびアカウントタイプに対応
主な機能
- マーチンゲール、平均化、ロック、グリッドなしで動作します
- 正確な価格とボラティリティ分析アルゴリズムを使用
- 高速実行と最小限のドローダウンに最適化
- セットアップが簡単 – 「設定したら忘れる」
- 長期自動取引に適しています
推奨ツールと設定
時間枠: M15
口座タイプ: ECN または Raw Spread
最低入金額: 100ドルから
推奨スプレッド：最大20ピップ推奨通貨ペア:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
Pingo は誰に適していますか?
自動化された安全な戦略を求めるトレーダー向け
ポートフォリオを多様化したい人向け
「設定して忘れる」アプローチを好む初心者向け
安定性とアルゴリズムの透明性を重視する経験豊富なトレーダー向け
結果とテスト
Pingo は過去のデータと実際の市場状況でテストされています。
結果は、中程度のリスクと最小限のドローダウンで安定した残高の増加を示しています。
サポートとアップデート
開発者は、アルゴリズムを継続的に改善し、新しい機能を追加し、現在の市場状況に合わせて操作を最適化しています。
購入後、すべてのアップデートは無料でご利用いただけます。
Pingo は自動取引の世界における信頼できるパートナーです。
安定性、セキュリティ、そしてよく考えられたアルゴリズムが、このシステムを構築する 3 つの柱です。