Pingo

Pingo は、外国為替市場での安定した安全な取引のために設計された、完全に自動化された取引ロボットです。

このアドバイザーは、厳格なリスク管理を重視し、マーチンゲール、グリッド、平均化などの危険な戦略を排除して設計されています。









仕組み

Pingo は、インテリジェントなボラティリティ フィルターを使用して、価格パターンと短期的な市場動向を分析します。

ロボットはインパルスゾーンと修正ゾーンを識別し、高い成功確率と最小限のリスクで市場に参入します。

取引の決定は感情やトレーダーの介入なしに、アルゴリズムに従って厳密に行われます。





安全性と信頼性



マーチンゲール法、平均化法、危険なポジション管理法は使用しない 動的ロットまたは固定ボリュームによるリスク管理 あらゆるブローカーおよびアカウントタイプに対応





主な機能



マーチンゲール 、 平均化 、 ロック 、 グリッド なしで動作します

、 、 、 なしで動作します 正確な価格とボラティリティ分析アルゴリズムを使用

高速実行と最小限のドローダウンに最適化

セットアップが簡単 – 「設定したら忘れる」

長期自動取引に適しています





推奨ツールと設定



時間枠: M15

口座タイプ: ECN または Raw Spread

最低入金額: 100ドルから

推奨スプレッド：最大20ピップ

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD 推奨通貨ペア:





Pingo は誰に適していますか?

自動化された安全な戦略を求めるトレーダー向け

ポートフォリオを多様化したい人向け

「設定して忘れる」アプローチを好む初心者向け

安定性とアルゴリズムの透明性を重視する経験豊富なトレーダー向け





結果とテスト

Pingo は過去のデータと実際の市場状況でテストされています。

結果は、中程度のリスクと最小限のドローダウンで安定した残高の増加を示しています。





サポートとアップデート

開発者は、アルゴリズムを継続的に改善し、新しい機能を追加し、現在の市場状況に合わせて操作を最適化しています。

購入後、すべてのアップデートは無料でご利用いただけます。





Pingo は自動取引の世界における信頼できるパートナーです。

安定性、セキュリティ、そしてよく考えられたアルゴリズムが、このシステムを構築する 3 つの柱です。