Pingo AI MT5
- Experts
- Anastasiya Morozova
- Versione: 1.12
- Attivazioni: 10
💠 Pingo: un consulente intelligente per una crescita stabile
Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex.
Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media.
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592
🧠 Come funziona
Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti.
Il robot individua le zone di impulso e correzione per entrare nel mercato con un'elevata probabilità di successo e un rischio minimo.
Le decisioni di trading vengono prese rigorosamente in base all'algoritmo, senza emozioni o interventi da parte del trader.
🛡️ Sicurezza e affidabilità
Non utilizza metodi di gestione della posizione pericolosa , di media o di martingala
Gestione del rischio tramite lotto dinamico o volume fisso
Compatibile con qualsiasi broker e tipo di conto
⚙️ Caratteristiche principali
✅ Funziona senza martingala , media , blocco o griglie
✅ Utilizza algoritmi precisi di analisi dei prezzi e della volatilità
✅ Ottimizzato per un'elevata velocità di esecuzione e ribassi minimi
✅ Facile da configurare: "impostalo e dimenticatene"
✅ Adatto al trading automatizzato a lungo termine
📊 Strumenti e impostazioni consigliati
Periodo: M15
Tipo di conto: ECN o Raw Spread
Deposito minimo: da $ 100
Spread consigliato: fino a 20 pipCoppie di valute consigliate:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
💬 Per chi è adatto Pingo?
Per i trader che cercano una strategia automatizzata e sicura
Per chi vuole diversificare il proprio portafoglio
Per i principianti che preferiscono un approccio "impostalo e dimenticatene"
Per trader esperti che apprezzano la stabilità e la trasparenza dell'algoritmo
📈 Risultati e test
Pingo è stato testato su dati storici e in condizioni di mercato reali.
I risultati mostrano una crescita stabile del saldo con rischi moderati e ribassi minimi.
🧩 Supporto e aggiornamenti
Gli sviluppatori migliorano costantemente l'algoritmo, aggiungendo nuove funzionalità e ottimizzando le operazioni in base alle attuali condizioni di mercato.
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili gratuitamente dopo l'acquisto.
💡 Pingo è un partner affidabile nel mondo del trading automatizzato.
Stabilità, sicurezza e un algoritmo ben studiato sono i tre pilastri su cui si basa.