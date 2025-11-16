Pingo AI MT5

💠 Pingo: un consulente intelligente per una crescita stabile

Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex.

Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media.


MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592


🧠 Come funziona

Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti.

Il robot individua le zone di impulso e correzione per entrare nel mercato con un'elevata probabilità di successo e un rischio minimo.

Le decisioni di trading vengono prese rigorosamente in base all'algoritmo, senza emozioni o interventi da parte del trader.


🛡️ Sicurezza e affidabilità

Non utilizza metodi di gestione della posizione pericolosa , di media o di martingala

Gestione del rischio tramite lotto dinamico o volume fisso

Compatibile con qualsiasi broker e tipo di conto


⚙️ Caratteristiche principali

✅ Funziona senza martingala , media , blocco o griglie

✅ Utilizza algoritmi precisi di analisi dei prezzi e della volatilità

✅ Ottimizzato per un'elevata velocità di esecuzione e ribassi minimi

✅ Facile da configurare: "impostalo e dimenticatene"

✅ Adatto al trading automatizzato a lungo termine


📊 Strumenti e impostazioni consigliati

Periodo: M15

Tipo di conto: ECN o Raw Spread

Deposito minimo: da $ 100

Spread consigliato: fino a 20 pip

Coppie di valute consigliate:
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


💬 Per chi è adatto Pingo?

Per i trader che cercano una strategia automatizzata e sicura

Per chi vuole diversificare il proprio portafoglio

Per i principianti che preferiscono un approccio "impostalo e dimenticatene"

Per trader esperti che apprezzano la stabilità e la trasparenza dell'algoritmo


📈 Risultati e test

Pingo è stato testato su dati storici e in condizioni di mercato reali.

I risultati mostrano una crescita stabile del saldo con rischi moderati e ribassi minimi.


🧩 Supporto e aggiornamenti

Gli sviluppatori migliorano costantemente l'algoritmo, aggiungendo nuove funzionalità e ottimizzando le operazioni in base alle attuali condizioni di mercato.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili gratuitamente dopo l'acquisto.


💡 Pingo è un partner affidabile nel mondo del trading automatizzato.

Stabilità, sicurezza e un algoritmo ben studiato sono i tre pilastri su cui si basa.


