Pingo AI MT5

5

Pingo

Pingo는 외환 시장에서 안정적이고 안전한 거래를 위해 설계된 완전 자동화된 거래 로봇입니다.

이 자문가는 엄격한 위험 관리에 중점을 두고 설계되었으며, 마팅게일, 그리드, 평균화와 같은 위험한 전략이 없습니다.


MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592


작동 원리

Pingo는 지능형 변동성 필터를 사용하여 가격 패턴과 단기 시장 동향을 분석합니다.

로봇은 시장에 진입하기 위한 충동 및 수정 구역을 식별하여 성공 확률이 높고 위험은 최소화합니다.

거래 결정은 감정이나 거래자의 개입 없이 알고리즘에 따라 엄격하게 내려집니다.


안전성과 신뢰성

마팅게일 , 평균화 또는 위험한 위치 관리 방법을 사용하지 않습니다.

동적 로트 또는 고정 볼륨을 통한 위험 관리

모든 브로커 및 계좌 유형과 호환 가능


주요 특징

  • 마팅게일 , 평균화 , 잠금 또는 그리드 없이 작동합니다.
  • 정확한 가격 및 변동성 분석 알고리즘을 사용합니다
  • 높은 실행 속도와 최소 드로다운을 위해 최적화됨
  • 설정이 간편합니다. "설정하고 잊어버리세요"
  • 장기 자동 거래에 적합


추천 도구 및 설정

기간: M15

계좌 유형: ECN 또는 Raw Spread

최소 입금액: $100부터

추천 스프레드: 최대 20핍

추천 통화 쌍:
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


Pingo는 누구에게 적합합니까?

자동화되고 안전한 전략을 찾는 트레이더를 위해

포트폴리오를 다각화하고 싶은 분들을 위해

"설정하고 잊어버리는" 접근 방식을 선호하는 초보자를 위해

안정성과 알고리즘 투명성을 중시하는 숙련된 트레이더를 위해


결과 및 테스트

Pingo는 과거 데이터와 실제 시장 상황을 바탕으로 테스트되었습니다.

결과는 적당한 위험과 최소한의 하락으로 안정적인 잔액 증가를 보여줍니다.


지원 및 업데이트

개발자들은 알고리즘을 지속적으로 개선하고, 새로운 기능을 추가하고, 현재 시장 상황에 맞춰 운영을 최적화하고 있습니다.

모든 업데이트는 구매 후 무료로 제공됩니다.


Pingo는 자동 거래 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

안정성, 보안성, 그리고 잘 고안된 알고리즘은 이 서비스의 세 가지 기둥입니다.


리뷰 1
Clemens Edelmayer
100
Clemens Edelmayer 2025.12.29 13:05 
 

The EA and the strategy seem solid, the entries are very well chosen. The author was very quick with responding to feedback and providing adjustments. Thanks for the awesome EA, Anastasiya!

