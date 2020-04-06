SNeox AI
- Experts
- Anastasiya Morozova
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
SNeox AI é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex.
O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados.
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158518
Instrumentos de negociação:
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
NZDUSD
-
AUDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
O robô é capaz de operar com vários pares de moedas simultaneamente, proporcionando diversificação das operações de negociação.
Princípios de funcionamento:
-
Ausência de martingale
-
Falta de média
-
Falta de fechadura
-
Falta de grades ordenadas
Todas as negociações são abertas com base em um algoritmo proprietário que analisa as condições atuais do mercado sem o uso de métodos agressivos de gestão de capital.
Funcionalidades do consultor:
-
Análise precisa de preços e volatilidade de mercado
-
Otimizado para alta velocidade de execução de pedidos
-
Focado em minimizar as perdas.
-
Configuração fácil, sem necessidade de monitoramento constante.
-
Adequado para um formato "configure e esqueça".
Recomendado para:
-
Negociação automatizada de longo prazo
-
Use em contas reais e de demonstração.
-
Trabalhar com contas com execução de mercado