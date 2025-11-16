Pingo AI MT5
- Experts
- Anastasiya Morozova
- Version: 1.12
- Activations: 10
💠 Pingo – un conseiller intelligent pour une croissance stable
Pingo est un robot de trading entièrement automatisé, conçu pour un trading stable et sécurisé sur le marché des changes.
Ce conseiller est conçu en mettant l'accent sur un contrôle strict des risques et l'absence de stratégies dangereuses telles que la martingale, les grilles ou le lissage.
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592
🧠 Comment ça marche
Pingo analyse les tendances des prix et la dynamique du marché à court terme grâce à des filtres de volatilité intelligents.
Le robot identifie les zones d'impulsion et de correction pour entrer sur le marché avec une forte probabilité de succès et un risque minimal.
Les décisions de trading sont prises strictement selon l'algorithme, sans émotions ni intervention du trader.
🛡️ Sécurité et fiabilité
N'utilise pas de méthodes de gestion de position dangereuses telles que la martingale , le lissage ou la méthode du « position moyenne ».
Gestion des risques par lot dynamique ou volume fixe
Compatible avec tous les courtiers et tous les types de comptes
⚙️ Fonctionnalités clés
✅ Fonctionne sans martingale , lissage , verrouillage ni grilles
✅ Utilise des algorithmes précis d'analyse des prix et de la volatilité
✅ Optimisé pour une vitesse d'exécution élevée et des pertes minimales
✅ Facile à installer – « configurez-le et oubliez-le »
✅ Convient au trading automatisé à long terme
📊 Outils et paramètres recommandés
Période : M15
Type de compte : ECN ou Raw Spread
Dépôt minimum : à partir de 100 $
Spread recommandé : jusqu'à 20 pipsPaires de devises recommandées :
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
💬 À qui Pingo convient-il ?
Pour les traders à la recherche d'une stratégie automatisée et sécurisée
Pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille
Pour les débutants qui préfèrent une approche du type « configurer et oublier ».
Pour les traders expérimentés qui privilégient la stabilité et la transparence des algorithmes
📈 Résultats et tests
Pingo a été testé sur des données historiques et dans des conditions de marché réelles.
Les résultats montrent une croissance stable du solde avec des risques modérés et des pertes minimales.
🧩 Assistance et mises à jour
Les développeurs améliorent constamment l'algorithme, ajoutent de nouvelles fonctionnalités et optimisent les opérations en fonction des conditions actuelles du marché.
Toutes les mises à jour sont disponibles gratuitement après l'achat.
💡 Pingo est un partenaire fiable dans le monde du trading automatisé.
Stabilité, sécurité et un algorithme bien conçu sont les trois piliers sur lesquels il repose.