Pingo AI MT5
- Asesores Expertos
- Anastasiya Morozova
- Versión: 1.15
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Pingo
Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas.
El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio.
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592
Cómo funciona
Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
El robot identifica zonas de impulso y corrección para entrar en el mercado con una alta probabilidad de éxito y un riesgo mínimo.
Las decisiones de negociación se toman estrictamente de acuerdo con el algoritmo, sin emociones ni intervención del operador.
Seguridad y fiabilidad
No utiliza métodos de martingala , promediación ni de gestión de posiciones peligrosas.
Gestión de riesgos mediante lotes dinámicos o volumen fijo
Compatible con cualquier bróker y tipo de cuenta
Características principales
- Funciona sin martingala , promediación , bloqueo ni rejillas.
- Utiliza algoritmos precisos de análisis de precios y volatilidad
- Optimizado para una alta velocidad de ejecución y mínimas pérdidas de capital
- Fácil de configurar: “configúralo y olvídate”
- Adecuado para operaciones automatizadas a largo plazo
Herramientas y ajustes recomendados
Plazo: M15
Tipo de cuenta: ECN o Spread sin procesar
Depósito mínimo: desde $100
Spread recomendado: hasta 20 pipsPares de divisas recomendados:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
¿Para quién es adecuado Pingo?
Para operadores que buscan una estrategia automatizada y segura
Para aquellos que desean diversificar su cartera
Para principiantes que prefieren un enfoque de "configurar y olvidar".
Para operadores experimentados que valoran la estabilidad y la transparencia de los algoritmos
Resultados y pruebas
Pingo ha sido probado con datos históricos y en condiciones reales de mercado.
Los resultados muestran un crecimiento equilibrado y estable con riesgos moderados y mínimas caídas.
Soporte y actualizaciones
Los desarrolladores mejoran constantemente el algoritmo, añaden nuevas funciones y optimizan las operaciones para adaptarlas a las condiciones actuales del mercado.
Todas las actualizaciones están disponibles de forma gratuita tras la compra.
Pingo es un socio confiable en el mundo del trading automatizado.
Estabilidad, seguridad y un algoritmo bien pensado son los tres pilares sobre los que se construye.