Pingo AI MT5

Pingo

Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas.

El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio.


MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592


Cómo funciona

Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.

El robot identifica zonas de impulso y corrección para entrar en el mercado con una alta probabilidad de éxito y un riesgo mínimo.

Las decisiones de negociación se toman estrictamente de acuerdo con el algoritmo, sin emociones ni intervención del operador.


Seguridad y fiabilidad

No utiliza métodos de martingala , promediación ni de gestión de posiciones peligrosas.

Gestión de riesgos mediante lotes dinámicos o volumen fijo

Compatible con cualquier bróker y tipo de cuenta


Características principales

  • Funciona sin martingala , promediación , bloqueo ni rejillas.
  • Utiliza algoritmos precisos de análisis de precios y volatilidad
  • Optimizado para una alta velocidad de ejecución y mínimas pérdidas de capital
  • Fácil de configurar: “configúralo y olvídate”
  • Adecuado para operaciones automatizadas a largo plazo


Herramientas y ajustes recomendados

Plazo: M15

Tipo de cuenta: ECN o Spread sin procesar

Depósito mínimo: desde $100

Spread recomendado: hasta 20 pips

Pares de divisas recomendados:
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


¿Para quién es adecuado Pingo?

Para operadores que buscan una estrategia automatizada y segura

Para aquellos que desean diversificar su cartera

Para principiantes que prefieren un enfoque de "configurar y olvidar".

Para operadores experimentados que valoran la estabilidad y la transparencia de los algoritmos


Resultados y pruebas

Pingo ha sido probado con datos históricos y en condiciones reales de mercado.

Los resultados muestran un crecimiento equilibrado y estable con riesgos moderados y mínimas caídas.


Soporte y actualizaciones

Los desarrolladores mejoran constantemente el algoritmo, añaden nuevas funciones y optimizan las operaciones para adaptarlas a las condiciones actuales del mercado.

Todas las actualizaciones están disponibles de forma gratuita tras la compra.


Pingo es un socio confiable en el mundo del trading automatizado.

Estabilidad, seguridad y un algoritmo bien pensado son los tres pilares sobre los que se construye.


Productos recomendados
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Asesores Expertos
Nuestro robot de trading automatizado está construido sobre la plataforma MT5. Se trata de un sistema de seguimiento de tendencias para el crecimiento a largo plazo. Principales características y beneficios: Stop-Loss ajustado y gestión estricta del capital: El robot da prioridad a la protección de su capital mediante la utilización de órdenes stop-loss ajustadas y el cumplimiento de estrictas normas de gestión del capital. Sólo un pequeño porcentaje predefinido de su cuenta se arriesga en cada
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Asesores Expertos
!!VIERNES NEGRO!! - ¡¡EL PRECIO PUEDE CAMBIAR DEBIDO A LAS DEMANDAS - EL MEJOR BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast es un Asesor Experto de Algoritmo Completo. Este EA opera basado en el Break Out del máximo o mínimo de las últimas velas, usted puede cambiar toda la configuración de acuerdo a sus preferencias. El EA también tiene Gestión del Tiempo, usted puede cronometrar sus órdenes basadas en el tiempo de inicio y fin de dejar que se ejecute todo el tiempo. Hay lote fijo y lote au
Gold Trend Follower
Collins Arthur
Asesores Expertos
Gold Trend Follower es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro). Sigue la tendencia del marco de tiempo superior y busca oportunidades de trading en marcos de tiempo inferiores utilizando la confluencia de la acción del precio con patrones de velas envolventes alcistas y bajistas . Visión general de la estrategia El EA determina la tendencia dominante del mercado desde un marco de tiempo superior (por ejemplo, H1 o H4). Una vez que se confir
Money Magnet
Farhad Kia
Asesores Expertos
es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
GoldSupreme Essentials
Sihan Shabani
Asesores Expertos
GoldSupreme Essentials es un sofisticado Asesor Experto meticulosamente diseñado para navegar por las complejidades del mercado del oro (XAUUSD). Utilizando una mezcla de indicadores técnicos avanzados y estrictos criterios de selección, GoldSupreme Essentials está diseñado para tamizar a través del ruido del mercado y señalar las oportunidades óptimas de negociación en el oro, asegurando el máximo potencial de beneficios al tiempo que mitiga el riesgo. Características principales: Ejecución sel
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Asesores Expertos
AuricSkeeter - EA de ruptura profesional Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Detección Inteligente de Rupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos. Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durant
EA i MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido al 100% por inteligencia artificial Este robot está construido por el libre ChatGPT Ai. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en Tipo de cuenta: Cualquiera en varios brokers en empresas prop con ca
FREE
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
Asesores Expertos
Smart TrendGrid EA es un Asesor Experto profesional (Expert Advisor) diseñado para combinar la precisión del seguimiento de tendencias con la flexibilidad de un sistema basado en rejilla (grid) . Integra herramientas analíticas avanzadas y un control inteligente del riesgo para mantener consistencia y adaptabilidad en diferentes condiciones del mercado. El sistema identifica la tendencia principal del mercado utilizando indicadores como SuperTrend , mientras combina RSI , MACD y Bandas de Bolli
Sarvana EA
M Abdullahfaiz Rahman
Asesores Expertos
SAVANA-EA es un Asesor Experto diseñado para el comercio automatizado basado en el análisis técnico, utilizando indicadores personalizados para tomar decisiones comerciales. Este EA combina varios indicadores como el RSI, y el SAR Parabólico para identificar oportunidades de trading rentables y ejecutar órdenes de compra/venta automáticamente. Características principales: Estrategia de Trading : Este EA utiliza el RSI y el SAR Parabólico para identificar la tendencia actual del mercado basándose
AstraX EA
Michael Stanic
Asesores Expertos
AstraX EA es un Asesor Experto profesional diseñado para traders que priorizan la fiabilidad, el rendimiento y la gestión de riesgo. Funciona eficazmente en los pares EURUSD (H1) y XAUUSD (D1) mediante una estrategia basada en tendencias y control dinámico del tamaño de posición. El sistema emplea una media móvil de 200 períodos para detectar la dirección dominante del mercado y tomar decisiones de entrada con base técnica sólida. Características principales: Asesor Experto totalmente automatiza
Femto Ground
Imam Nasrudin
Asesores Expertos
[Femto Ground] Profesional, fiable y seguro GBPUSD robot de comercio. Presentación de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par GBPUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M12, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de los niveles de fibonacci personalizado y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarro
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Asesores Expertos
AutoVerse EA - Su todo-en-uno, totalmente personalizable solución de comercio AutoVerse EA es un asesor experto potente e intuitivo diseñado para los comerciantes que quieren un control total sobre su estrategia sin escribir una sola línea de código. Con una interfaz visual , constructor de estrategias integrado, y el apoyo inteligente de múltiples monedas , AutoVerse EA se adapta a su estilo de negociación - no al revés. Características principales : Personalización de estrategias : Const
Triumviratus EA
Trung Anh Ly
Asesores Expertos
El Asesor Experto Triumviratus es un sistema de trading totalmente automatizado que opera en múltiples pares de divisas. Este EA analiza automáticamente los movimientos de precios utilizando indicadores MA, RSI y ATR para operar con retrocesos o retrocesos. Recomendaciones VPS: Necesita alquilar un servidor VPS e instalar su terminal MT5 para que el EA pueda operar 24/7 . Timeframe : Independientemente del timeframe del gráfico, este EA utiliza dos timeframes en las propiedades del experto para
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Asesores Expertos
TamNguyen AOS EA — La Nueva Generación de Inteligencia Multisímbolo para Pares del EUR Soy TamNguyen AOS EA, un sistema de trading automatizado diseñado para traders que buscan estabilidad, disciplina y precisión al operar EURUSD, EURCAD y USDCAD. Estoy construido sobre una combinación refinada del Andean Oscillator, Medias Móviles y un avanzado filtro de mercado basado en probabilidades, lo que me permite adaptarme a cualquier movimiento del mercado, grande o pequeño. No persigo el ruido. No op
KPG Q8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
KPG Q8 Scalper Bot BillionKPG Club - Continuamente Actualizado - Activaciones: 5 ¡Hola, traders! KPG Q8 Scalper Bot- el guerrero tecnológico de BillionKPG Club , está diseñado para ser su mejor asistente en oro, divisas, cripto y acciones. Con la capacidad de detectar retrocesos tempranos, le ayudo a evitar comprar máximos y vender mínimos , lo que me convierte en el complemento perfecto para las operaciones de scalping con altas tasas de ganancia . ¿Mi especialidad? El scalping multimercado en
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Asesores Expertos
EA Fibo Grid Hedge – Robot de Red Automática con Inteligencia Dinámica (GBP/JPY) Un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5 desarrollado con lógica de operación en red ( grid trading ), que combina control de riesgo, inteligencia adaptativa y gestión automática de beneficios. Alto Rendimiento Comprobado Con más de 1800 operaciones simuladas y un Factor de Beneficio de 7.1 , EA_Fibo destaca por su excelente capacidad de adaptación al mercado y sus sólidas estrategias defensivas. Su sistema
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Asesores Expertos
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA es un motor de breakout y grid multi timeframe diseñado para oro y símbolos volátiles. Combina entradas de breakout, confirmación Williams %R en 2 marcos temporales, gestión de cuadrícula adaptable, bloqueo de beneficios e integración manual mediante botones gráficos, todo ello supervisado por un claro HUD en el gráfico. Símbolo recomendado: XAUUSD Marco temporal base recomendado: M10 (gráfico personalizado de 10 minutos) Este EA es una herramienta p
BeST Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA MT5
Eleni Koulocheri
Asesores Expertos
BeST_Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA - MT5 es un Asesor Experto que se basa en el correspondiente MT5 BeST_Indicator que puede simular el trabajo de S.Vervoort sobre Cruces de MAs Fiables y de Cero Retraso como se describe en su artículo en TASC_05/2008 titulado "The Quest For Reliable Crossovers". Según el artículo, este método es claramente una respuesta innovadora para operar con medias móviles y encontrar cruces fiables, rápidos y notables. Basándose en esta lógica, este AE puede reali
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Asesores Expertos
Presentamos Maxi Daxi, un Asesor Experto meticulosamente elaborado y diseñado para lograr un éxito constante y a largo plazo en el mercado del índice alemán (DAX). Maxi Daxi NO VOLARÁ su cuenta. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. Lo hicimos para ser constante y no arriesgado. ¡NO SE PREOCUPE! NO VAMOS A SUBIR EL PRECIO! En su lugar, vamos a dejar de vender esto una vez que lleguemos a las 30 ventas. Después de la compra, DM mí para LIVE SIGNAL (myfxbook). LIVE
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Asesores Expertos
El robot utiliza uno de los indicadores más utilizados en Asia: * NUBE DE ICHIMOKU * Hay dos estrategias de negociación: Cruce de líneas Tenkan y Kijun y; Cruce de las líneas Kumo. Conozca nuestros productos Las aperturas de posiciones se basan en los parámetros identificados como señales, si activa todas el robot emitirá una orden de trading sólo si el número de señales es superior al mínimo estipulado por el usuario. Este Asesor Experto (EA) funciona en cuentas HEDGE (Forex, etc.) y NETT
Investologic
SAUD ALHINDAL
Asesores Expertos
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC plataforma El EA es para los operadores profesionales. Los usuarios deben hacer algunas pruebas intensivas utilizando "probador de estrategia" para satisfacer las necesidades del usuario y para confirmar que esta EA trabajará para usted . La tendencia siguiente EA y inelegance artificial que tienen la capacidad de negociar en ondas móviles y saltar el mercado volátil entrecortado, el trabajo EA con cualquier mercado de símbolos o marco de tiempo en l
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Dunnigan EA Utiliza Pure Price Action y la estrategia de Willian Dunnigan para identificar un Señal de entrada al mercado. Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Dunnigan EA es para ti. Dunnigan EA no utiliza IA o martingala, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho más confiables. El Dunnigan EA ha sido sometido a un largo periodo de más de di
FlexiDCA Trader
Duc Vinh Tran
Asesores Expertos
Descripción del producto: Comerciante FlexiDCA FlexiDCA Trader es una herramienta de comercio automatizado (Expert Advisor - EA) diseñado para MetaTrader 5. Ayuda a los traders a aplicar fácilmente la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) y el grid trading. El producto es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados, especialmente efectivo con pares altamente volátiles como XAU/USD (oro). Ventajas Trading automatizado inteligente : Abre órdenes automáticamente basándose en
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
JPY Trend EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Asesores Expertos
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimizado para USDJPY) JPY Trend EA ProTrading es un Asesor Experto profesional de continuación de tendencia USDJPY para MetaTrader 5 y MetaTrader 4 , diseñado para capturar movimientos limpios impulsados por rupturas durante condiciones alcistas establecidas. Este EA se centra en configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad con riesgo estructurado y un proceso de ejecución basado en reglas. Está optimizado para USDJPY en H1 y construido para los
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
¡Potencie sus operaciones con nuestro Asesor Experto de Medias Móviles Super Cargado! ¿Está listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? La Media Móvil es una herramienta favorita de los operadores de todo el mundo, ¡y ahora la hemos llevado un paso más allá! Nuestro AE (Asesor Experto) está diseñado para impulsar su estrategia de operaciones integrando los tres enfoques de medias móviles más populares: Señales de Cruce: Reciba alertas cuando el precio cruce una media móvil. Cruce Doble
Salva EA
Pavel Komarovsky
Asesores Expertos
Salva EA es un sistema avanzado y totalmente automatizado. La base de esta estrategia es el propio gráfico de precios, el comercio se lleva a cabo desde el rango de movimiento de los precios. Beneficios No es martingala, no es arbitraje Listo para operar sin PreSetting Utilice siempre un stop loss y take profit para salvar sus inversiones Fácil de usar (no tiene ajustes complejos) Los resultados del probador convergen con los resultados en una cuenta real Pruebas de alta velocidad (puede ser op
Pounds Lifter
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Pounds Lifter EA es un robot de trading totalmente automatizado que utiliza un complejo algoritmo basado principalmente en varias Medias Móviles, Formaciones de Velas, Soporte Resistencia y varios otros indicadores como confirmaciones. Este asesor de operaciones utiliza stop loss y take profit fijos. Este robot funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para GBPUSD H1 marco de tiempo. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA. Magic
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Asesores Expertos
Estimado usuario Este es un EA desarrollado basado en el método de acción de precios utilizando el canal de Donchian combinado con el método de seguimiento de tendencia. Opera con múltiples pares de divisas al mismo tiempo. Beneficio medio superior al 2500% en cinco años (ajustes de SL y TP en función del proceso de optimización). Ventajas: El asesor no tiene rejillas, o martingala.... Establecer la relación de riesgo de caída de balance El asesor Utilice un algoritmo de stop loss de acuerdo co
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Otros productos de este autor
SNeox AI MT5
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Asesores Expertos
Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario