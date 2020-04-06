Pingo AI MT5

Pingo

Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке.

Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение.









Принцип работы

Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности.

Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы входить в рынок с высокой вероятностью успеха и минимальным риском.

Торговые решения принимаются строго по алгоритму, без эмоций и вмешательства трейдера.





Безопасность и надёжность



Не использует мартингейл, усреднение или опасные методы управления позицией Управление риском через динамический лот или фиксированный объём Совместим с любым брокером и типом счёта





Основные особенности



Работает без мартингейла, усреднения, локирования или сеток

Испльзует точные алгоритмы анализа цены и волатильности

Оптимизирован под высокую скорость исполнения и минимальные просадки

Прост в настройке — “установил и забыл”

Подходит для долгосрочной автоматической торговли





Рекомендуемые инструменты и настройки



Таймфрейм: M15

Тип счёта: ECN или Raw Spread

Минимальный депозит: от $100

Рекомендуемый спред: до 20 пунктов

Рекомендуемые валютные пары:

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD





Для кого подходит Pingo

Для трейдеров, ищущих автоматизированную, безопасную стратегию

Для тех, кто хочет диверсифицировать портфель

Для начинающих, кто предпочитает “включил и забыл”

Для опытных трейдеров, ценящих стабильность и прозрачность алгоритма





Результаты и тестирование

Pingo прошёл тестирование на исторических данных и в реальных рыночных условиях.

Результаты показывают стабильный рост баланса при умеренных рисках и минимальных просадках.





Поддержка и обновления

Разработчики постоянно улучшают алгоритм, добавляют новые функции и оптимизируют работу под текущие рыночные условия.

Все обновления доступны бесплатно после покупки.





Pingo — это надёжный партнёр в мире автоматической торговли.

Стабильность, безопасность и продуманный алгоритм — вот три кита, на которых он построен.