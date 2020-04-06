Pingo AI MT5

Pingo

Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке.

Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение.


MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592


Принцип работы

Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности.

Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы входить в рынок с высокой вероятностью успеха и минимальным риском.

Торговые решения принимаются строго по алгоритму, без эмоций и вмешательства трейдера.


Безопасность и надёжность

Не использует мартингейл, усреднение или опасные методы управления позицией

Управление риском через динамический лот или фиксированный объём

Совместим с любым брокером и типом счёта


Основные особенности

Работает без мартингейла, усреднения, локирования или сеток

Испльзует точные алгоритмы анализа цены и волатильности

Оптимизирован под высокую скорость исполнения и минимальные просадки

Прост в настройке — “установил и забыл”

Подходит для долгосрочной автоматической торговли


Рекомендуемые инструменты и настройки

Таймфрейм: M15

Тип счёта: ECN или Raw Spread

Минимальный депозит: от $100

Рекомендуемый спред: до 20 пунктов

Рекомендуемые валютные пары:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


Для кого подходит Pingo

Для трейдеров, ищущих автоматизированную, безопасную стратегию

Для тех, кто хочет диверсифицировать портфель

Для начинающих, кто предпочитает “включил и забыл”

Для опытных трейдеров, ценящих стабильность и прозрачность алгоритма


Результаты и тестирование

Pingo прошёл тестирование на исторических данных и в реальных рыночных условиях.

Результаты показывают стабильный рост баланса при умеренных рисках и минимальных просадках.


Поддержка и обновления

Разработчики постоянно улучшают алгоритм, добавляют новые функции и оптимизируют работу под текущие рыночные условия.

Все обновления доступны бесплатно после покупки.


Pingo — это надёжный партнёр в мире автоматической торговли.

Стабильность, безопасность и продуманный алгоритм — вот три кита, на которых он построен.


Рекомендуем также
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Эксперты
Our automated trading robot is built on the MT5 platform. This is a trend-following system for long-term growth. Key Features & Benefits: Tight Stop-Loss & Strict Capital Management:  The robot prioritizes protecting your capital by utilizing tight stop-loss orders and adhering to strict capital management rules. Only a small, pre-defined percentage of your account is risked on each trade, ensuring longevity and minimizing potential drawdown. Strategic Profit-Taking for Long-Term Growth: Forget
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Эксперты
!!BLACK FRIDAY!! - PRICE MIGHT CHANGE DUE TO DEMANDS - THE BEST BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast is a Full Algorithm Expert Advisor This EA operate based on Break Out of high or low of the last candles, you could change all the setting up to your preferences. The EA also have Time Management, you could time your orders based on time start and finish of let it run the whole time. There are Fix Lot and Auto Lot (Please adjust to your Risk Profile) There is Spread Input in order to
Gold Trend Follower
Collins Arthur
Эксперты
Gold Trend Follower is a fully automated Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold). It follows the higher timeframe trend and looks for trading opportunities on lower timeframes using price action confluence with bullish and bearish engulfing candlestick patterns . Strategy Overview The EA determines the dominant market trend from a higher timeframe (e.g. H1 or H4). Once the higher timeframe direction is confirmed, it shifts to a lower timeframe (M5 or M15) to identify en
Money Magnet
Farhad Kia
Эксперты
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
GoldSupreme Essentials
Sihan Shabani
Эксперты
GoldSupreme Essentials is a sophisticated Expert Advisor meticulously crafted for navigating the complexities of the gold market (XAUUSD). Utilizing a blend of advanced technical indicators and stringent selection criteria, GoldSupreme Essentials is engineered to sift through market noise and pinpoint optimal trading opportunities in gold, ensuring maximum profit potential while mitigating risk. Key Features: Selective Trade Execution: GoldSupreme Essentials harnesses a suite of technical indica
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Эксперты
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom  indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced R
EA i MT5
Indra Maulana
Эксперты
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
Эксперты
Smart TrendGrid EA — это профессиональный эксперт-советник, созданный для сочетания точности следования за трендом с гибкостью сеточной системы. Он объединяет передовые аналитические инструменты и интеллектуальное управление рисками, обеспечивая стабильность и адаптивность в различных рыночных условиях. Система определяет основной рыночный тренд с помощью индикаторов, таких как SuperTrend , а также использует RSI , MACD и Bollinger Bands для уточнения сигналов входа и фильтрации ложных сигналов.
Sarvana EA
M Abdullahfaiz Rahman
Эксперты
SAVANA-EA is an Expert Advisor designed for automated trading based on technical analysis, using custom indicators to make trading decisions. This EA combines several indicators like RSI, and Parabolic SAR to identify profitable trading opportunities and execute buy/sell orders automatically. Key Features: Trading Strategy : This EA uses RSI and Parabolic SAR to identify the current market trend based on technical analysis. Customizable Settings : You can adjust parameters like TP, SL, and color
AstraX EA
Michael Stanic
Эксперты
AstraX EA — это профессиональный торговый советник для трейдеров, ценящих надёжность, стратегическую логику и стабильную работу. Разработан для торговли на EURUSD (H1) и XAUUSD (D1) с использованием трендовой логики и продвинутой системы управления рисками. Алгоритм использует 200-периодную скользящую среднюю для определения рыночного направления и открытия сделок только при наличии высокой вероятности успеха. Основные особенности: Полностью автоматический советник Оптимизирован для EURUSD (H1)
Femto Ground
Imam Nasrudin
Эксперты
[Femto Ground] Professional, reliable & safe GBPUSD trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the GBPUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M12, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle s
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Эксперты
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
Triumviratus EA
Trung Anh Ly
Эксперты
The Triumviratus Expert Advisor is a fully automated trading system that operates across multiple currency pairs. This EA automatically analyzes price movements using MA, RSI, and ATR indicators to trade pullbacks or reversals. Recommendations VPS: You need to rent a VPS server and install your MT5 terminal so that the EA can operate 24/7 . Timeframe:   Regardless of the chart's timeframe, this EA utilizes two timeframes in the expert properties for calculations; the recommended lower timeframe
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Эксперты
TamNguyen AOS EA — торговый эксперт нового поколения с мультивалютным интеллектом для EUR-пар Я — TamNguyen AOS EA, автоматизированная торговая система, созданная для трейдеров, которые ценят стабильность, дисциплину и точность при работе с EURUSD, EURCAD и USDCAD. Я основан на сочетании индикатора Andean Oscillator, скользящих средних и продвинутого вероятностного рыночного фильтра, что позволяет мне адаптироваться к любым рыночным колебаниям — большим и малым. Я не гонюсь за рыночным шумом. Я
KPG Q8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Эксперты
KPG Q8 Scalper Bot   BillionKPG Club – Continuously Updated – Activations: 5 Hello, traders! KPG Q8 Scalper Bot- the technological warrior of   BillionKPG Club , is designed to be your ultimate assistant across gold, forex, crypto, and stocks. With the ability to detect early reversals, I help you   avoid buying tops and selling bottoms , making me the perfect fit for   high‑win‑rate scalp trading . My specialty? Multi‑market scalping across GOLD, forex, crypto & stocks. My mission?   To protec
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Эксперты
EA Fibo Grid Hedge – Автоматический сеточный робот с динамическим интеллектом (GBP/JPY) Профессиональный советник для MetaTrader 5, разработанный на основе логики сеточной торговли (grid trading), сочетающий контроль рисков, адаптивный интеллект и автоматическое управление прибылью. Доказанная высокая эффективность Более 1800 смоделированных сделок и коэффициент прибыли (Profit Factor) 7.1 — EA_Fibo выделяется отличной адаптацией к рынку и надежными защитными стратегиями. Система автоматического
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Эксперты
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA is a multi-timeframe breakout and grid engine designed for gold and volatile symbols. It combines breakout entries, 2-timeframe Williams %R confirmation, adaptive grid management, profit-locking and manual integration via chart buttons, all monitored by a clear on-chart HUD. Recommended symbol: XAUUSD Recommended base timeframe: M10 (custom 10-minute chart) This EA is a professional tool, not a “set and forget” solution. Proper money management and t
BeST Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA MT5
Eleni Koulocheri
Эксперты
BeST_Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA - MT5   is an Expert Advisor that is based on the corresponding MT5 BeST_Indicator which can simulate S.Vervoort's work about Reliable and of Zero Lag  MAs Crossovers as described in his  article  in TASC_05/2008 titled  “The Quest For Reliable Crossovers”. According to the article this method is clearly a Breakthrough Answer for Trading Moving Averages and Finding Fast and Remarkable Reliable Crossovers. Based on this logic this EA can make BUY and SEL
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Эксперты
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Эксперты
The robot uses one of the most used indicators in Asia: * ICHIMOKU CLOUD * There are two trading strategies: Crossing of Tenkan and Kijun lines and; Kumo lines crossing. Know our products    Position openings are based on the parameters identified as signals, if you activate all the robot will issue a trading order only if the number of signals is greater than the minimum stipulated by the user. This Expert Advisor (EA) works on HEDGE (Forex, etc.) and NETTING (Bovespa, etc.) accounts, but
Investologic
SAUD ALHINDAL
Эксперты
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC platform  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's needs and to confirm that this EA will works for you.  Trend following EA and artificial inelegance that have the ability to trade on motive waves and skip the volatile choppy market, the EA work with any symbol market or timeframe in the MT5 platform ex. FOREX, GOLD, OIL, STOCKS, INDEXES, NASDAQ, SPX500, Bitcoin & Crypto. Th
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Dunnigan EA uses Pure Price Action and Willian Dunnigan's strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Dunnigan EA is for you.  Dunnigan EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Dunnigan EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by T
FlexiDCA Trader
Duc Vinh Tran
Эксперты
Product Description: FlexiDCA Trader FlexiDCA Trader is an automated trading tool (Expert Advisor - EA) designed for MetaTrader 5. It helps traders easily apply the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy and grid trading. The product is suitable for both beginners and experienced traders, especially effective with highly volatile pairs like XAU/USD (gold). Advantages Smart Automated Trading : Automatically opens orders based on technical indicators or supports manual trading, saving time. Flexibl
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Эксперты
Full Snap работает по основному принципу: каждая валютная пара имеет свою уникальную "личность", характерную волатильность и оптимальные торговые условия. Вместо применения универсальных стратегий ко всем рынкам, Full Snap использует восемь отдельных алгоритмических подходов, каждый из которых специально настроен для максимальной эффективности на конкретной валютной паре. Этот советник (Expert Advisor) полностью основан на точно подобранных стратегиях, где каждый алгоритм использует уникальные
JPY Trend EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Эксперты
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimized for USDJPY) JPY Trend EA ProTrading is a professional USDJPY trend continuation Expert Advisor for MetaTrader 5 and MetaTrader 4 , designed to capture clean breakout-driven moves during established bullish conditions. This EA focuses on high-probability trend continuation setups with structured risk and a rules-based execution process. It is optimized for USDJPY on H1 and built for traders who want a disciplined, automated approach with clear settings and pr
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Увеличьте свою торговлю с нашим Экспертным советником на основе скользящей средней! Готовы ли вы взять свою торговлю на следующий уровень? Скользящая средняя - любимый инструмент трейдеров по всему миру, и теперь мы взяли это на себя! Наш EA (Экспертный советник) разработан для повышения эффективности вашей торговой стратегии путем интеграции трех наиболее популярных подходов к скользящей средней: Сигналы пересечения: Получайте оповещения, когда цена пересекает скользящую среднюю. Двойное пересе
Salva EA
Pavel Komarovsky
Эксперты
Salva EA - продвинутая, полностью автоматизированная система. Основа данной стратегии - сам ценовой график, торговля ведется от диапазона движения цены. Преимущества Это не мартингейл, не арбитраж Готов к работе без предварительной настройки Всегда используйте SL и TP, чтобы уберечь ваши инвестиции Простой в применении (не имеет сложных настроек) Результаты тестера сходятся с результатами на реальном счете Высокая скорость тестирования (можно оптимизировать на 1 minute OHLC) Salva EA наиболее х
Pounds Lifter
Sigit Hariyono
Эксперты
Pounds Lifter EA is a fully automated trading robot that uses complex algorithm mainly based on several Moving Averages, Candlesticks Formations, Support Resistance and several other indicators as confirmations. This trading advisor uses fixed stop loss and take profit. This robot advisor works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   GBPUSD  H1  timeframe. Setting Parameters: Expert Name  - EA name.  Magic Number  - EA magic number  Fixed Lots  - Base fixed lot size
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Эксперты
Dear User! This is an EA developed based on the price action method using the Donchian channel combined with the trend following method. Trade multiple currency pairs at the same time. Average profit over 2500% within five years (SL & TP settings depending on optimization process). Advantages: The advisor does not have grids, or martingale.... Set the ratio risk of drop balance The advisor Use a stop loss algorithm according to the ATR indicator. Expert advisors use trailing stop losses accordi
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Другие продукты этого автора
SNeox AI MT5
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI   — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ!   Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158516 Торговые инструменты: EURUSD GBPUS
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Эксперты
Pingo Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке. Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Принцип работы Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности. Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв