Pingo AI MT5
- Uzman Danışmanlar
- Anastasiya Morozova
- Sürüm: 1.12
- Etkinleştirmeler: 10
💠 Pingo – istikrarlı büyüme için akıllı bir danışman
Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur.
Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır.
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592
🧠 Nasıl çalışır?
Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder.
Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girmek için dürtü ve düzeltme bölgelerini belirler.
İşlem kararları tamamen algoritmaya göre, duygulara veya yatırımcının müdahalesine bağlı kalmadan alınır.
🛡️ Güvenlik ve güvenilirlik
Martingale , ortalama veya tehlikeli pozisyon yönetimi yöntemlerini kullanmaz
Dinamik lot veya sabit hacim aracılığıyla risk yönetimi
Herhangi bir broker ve hesap türüyle uyumludur
⚙️ Temel Özellikler
✅ Martingale , ortalama , kilitleme veya ızgaralar olmadan çalışır
✅ Hassas fiyat ve oynaklık analiz algoritmaları kullanır
✅ Yüksek yürütme hızı ve minimum düşüşler için optimize edildi
✅ Kurulumu kolay – “ayarlayın ve unutun”
✅ Uzun vadeli otomatik ticaret için uygundur
📊 Önerilen araçlar ve ayarlar
Zaman dilimi: M15
Hesap türü: ECN veya Raw Spread
Minimum yatırım: 100$'dan başlayan fiyatlarla
Önerilen spread: 20 pip'e kadarÖnerilen döviz çiftleri:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
💬 Pingo kimler için uygundur?
Otomatik, güvenli bir strateji arayan yatırımcılar için
Portföylerini çeşitlendirmek isteyenler için
"Kurup unut" yaklaşımını tercih eden yeni başlayanlar için
İstikrar ve algoritma şeffaflığına değer veren deneyimli yatırımcılar için
📈 Sonuçlar ve testler
Pingo, tarihsel veriler ve gerçek piyasa koşulları üzerinde test edilmiştir.
Sonuçlar, orta düzeyde risk ve minimum düşüşlerle istikrarlı bir denge büyümesi olduğunu göstermektedir.
🧩 Destek ve güncellemeler
Geliştiriciler algoritmayı sürekli olarak iyileştiriyor, yeni özellikler ekliyor ve operasyonları mevcut piyasa koşullarına göre optimize ediyor.
Satın alma işleminden sonra tüm güncellemeler ücretsiz olarak sunulmaktadır.
💡 Pingo, otomatik ticaret dünyasında güvenilir bir ortaktır.
İstikrar, güvenlik ve iyi düşünülmüş bir algoritma üzerine kuruludur.