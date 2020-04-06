Bobot Scalper Gold
- エキスパート
- Richard Tolentino
- バージョン: 6.10
- アップデート済み: 21 11月 2025
- アクティベーション: 5
BoBot Scalper — トレンド・スキャルピングの新時代がついに到来。
もしあなたが XAUUSD、株価指数、または高速で動く通貨ペア を取引しているなら…
このEAはまさにあなたのために作られています。
BoBot Scalper は改良された MACD/LWMA エンジン を搭載し、
市場参加者より早く“本物のトレンド継続シグナル”を捉えます。
反応速度は高速、リスク管理はクリーン、
さらに通貨ベースのステップ式トレーリングシステムで利益をしっかり確保します。
これはスキャルピングEAの中でも最も賢く洗練されたトレーリング手法のひとつです。
このEAは マーチンゲールを使用しません。
グリッドも使用しません。
無駄なエントリーもしません。
その代わり、以下の条件が揃った時のみポジションを構築します：
MACD の明確なトレンドシグナルが出たとき
価格が方向性を確認したとき
あなたのエクイティが安全な追加エントリーを許すとき
これにより、過度なリスクを負うことなく
“トレンドに乗る積み上げ戦略（トレンドスタッキング）”の力を最大限に活かせます。
トレーダーが BoBot Scalper を愛用する理由：
強力で素早いエントリー
シンプルな設定と明快なロジック
M1で動作 — スキャルパーに最適
厳格なエクイティ管理による高い安全性
軽量・スムーズ・安定性抜群
もしあなたが、
「ギャンブルではなく、賢く規律あるスキャルピングEA」 を探しているなら——
BoBot Scalper が最適な選択です。