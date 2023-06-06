TPSproTrend PRO - Este é um indicador de tendência que analisa automaticamente o mercado e fornece informações sobre a tendência e suas mudanças, além de exibir pontos de entrada para negociações. Sem redesenhar!



Funções principais:

Sinais de entrada precisos SEM PRECISAR REPINTAR! Uma vez que um sinal aparece, ele permanece válido! Esta é uma diferença significativa em relação aos indicadores de repintura, que podem fornecer um sinal e depois alterá-lo, potencialmente levando a perdas no depósito. Agora, você pode entrar no mercado com maior probabilidade e precisão. Há também uma função para colorir os candles após o aparecimento de uma seta até que o alvo (take profit) seja atingido ou um sinal de reversão apareça .

Exibição das zonas de stop loss/take profit Para melhorar a clareza visual na busca por um ponto de entrada, foi criado um módulo para exibir inicialmente a zona de COMPRA/VENDA, onde se busca o ponto de entrada ideal no mercado. Uma lógica inteligente adicional no gerenciamento do nível de stop-loss ao longo do tempo ajuda a reduzir seu tamanho, diminuindo assim os riscos iniciais ao entrar em uma operação (movimento do stop-loss).

Exibição de valores MÍNIMOS/MÁXIMOS de um período de tempo superior (Modo MTF) Foi adicionada uma função para exibir as áreas de correção MIN/MAX de um intervalo de tempo maior e indicar mudanças de tendência. Além disso, os valores MIN/MAX agora possuem numeração, indicando a sequência da correção.

Relação risco-recompensa (RR) Utilizando os algoritmos do indicador, é possível identificar pontos de entrada precisos, com uma relação risco-recompensa média superior a 1:2. Isso é visualmente comprovado, por exemplo, pela coloração das velas após o recebimento de um sinal.

Fornece sinais independentemente da direção do movimento do preço. O indicador TPSpro TRENDPRO gera sinais de entrada em negociações independentemente de o preço subir, descer ou permanecer em uma tendência lateral.

Estatísticas da taxa de sucesso em negociações O indicador fornece informações sobre o potencial de lucro e estatísticas do período anterior, ajudando você a identificar com mais clareza onde e como poderia ter sido obtido um lucro maior.

Funciona em diferentes prazos. O indicador TRENDPRO pode ser usado em qualquer intervalo de tempo no gráfico, desde minutos (M1) até meses (MN).

Alertas gráficos e sonoros O indicador fornece alertas gráficos e sonoros, permitindo que você não perca sinais de entrada para suas negociações.

Scanner de tendências simples e eficaz Um analisador de tendências extremamente compacto que envia alertas e notificações automaticamente para o seu celular quando todos os períodos convergem em uma única tendência.

Para especialistas e iniciantes Vídeos explicativos e instruções passo a passo mostram como trabalhar com o indicador usando exemplos específicos, mesmo que seja a sua primeira vez.