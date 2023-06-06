TPSproTREND PrO

4.69

TPSproTrend PRO   - Este é um indicador de tendência que analisa automaticamente o mercado e fornece informações sobre a tendência e suas mudanças, além de exibir pontos de entrada para negociações.   Sem redesenhar!

ИНСТРУКЦИЯ RUS - INSTRUÇÕES ENG - VERSÃO MT5

Funções principais:

  • Sinais de entrada precisos   SEM PRECISAR REPINTAR!
    • Uma vez que um sinal aparece, ele permanece válido! Esta é uma diferença significativa em relação aos indicadores de repintura, que podem fornecer um sinal e depois alterá-lo, potencialmente levando a perdas no depósito. Agora, você pode entrar no mercado com maior probabilidade e precisão. Há também uma função para colorir os candles após o aparecimento de uma seta até que o alvo (take profit) seja atingido ou um sinal de reversão apareça .
  • Exibição das zonas de stop loss/take profit
    • Para melhorar a clareza visual na busca por um ponto de entrada, foi criado um módulo para exibir inicialmente a zona de COMPRA/VENDA, onde se busca o ponto de entrada ideal no mercado. Uma lógica inteligente adicional no gerenciamento do nível de stop-loss ao longo do tempo ajuda a reduzir seu tamanho, diminuindo assim os riscos iniciais ao entrar em uma operação (movimento do stop-loss).
  • Exibição de valores MÍNIMOS/MÁXIMOS de um período de tempo superior (Modo MTF)

    • Foi adicionada uma função para exibir as áreas de correção MIN/MAX de um intervalo de tempo maior e indicar mudanças de tendência. Além disso, os valores MIN/MAX agora possuem numeração, indicando a sequência da correção.

  • Relação risco-recompensa (RR)
    • Utilizando os algoritmos do indicador, é possível identificar pontos de entrada precisos, com uma relação risco-recompensa média superior a 1:2. Isso é visualmente comprovado, por exemplo, pela coloração das velas após o recebimento de um sinal.
  • Fornece sinais independentemente da direção do movimento do preço.
    • O indicador TPSpro TRENDPRO gera sinais de entrada em negociações independentemente de o preço subir, descer ou permanecer em uma tendência lateral.
  • Estatísticas da taxa de sucesso em negociações

    • O indicador fornece informações sobre o potencial de lucro e estatísticas do período anterior, ajudando você a identificar com mais clareza onde e como poderia ter sido obtido um lucro maior.

  • Funciona em diferentes prazos.
    • O indicador TRENDPRO pode ser usado em qualquer intervalo de tempo no gráfico, desde minutos (M1) até meses (MN).

  • Alertas gráficos e sonoros

    • O indicador fornece alertas gráficos e sonoros, permitindo que você não perca sinais de entrada para suas negociações.

  • Scanner de tendências simples e eficaz
    • Um analisador de tendências extremamente compacto que envia alertas e notificações automaticamente para o seu celular quando todos os períodos convergem em uma única tendência.
  • Para especialistas e iniciantes

    • Vídeos explicativos e instruções passo a passo mostram como trabalhar com o indicador usando exemplos específicos, mesmo que seja a sua primeira vez.

Teclas de atalho:
  • X - Ocultar/exibir painel
Alessio Bizzarri
3912
Alessio Bizzarri 2025.12.06 14:29 
 

Another level of trading, six stars!

Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

